Краси Радков отслабва с инжекции

Актьорът Краси Радков успя да отслабне значително, след като започнал да използва контролирано популярните инжекции за отслабване. Дълго време преди това той се опитвал да свали килограми с различни режими и диети, но резултатите така и не били дългосрочни, пише Шоу Блиц.
След като контролирано започнал да използва така популярните инжекции за отслабване, той драстично е загубил от теглото си.
Първоначално новата му значително по-слаба фигура стресна феновете, но днес те знаят от самия него, че нещата са „под контрол“ и той е здрав, а и се чувства перфектно.
Съвсем скоро комикът ще се изяви и като водещ в новия сезон на риалити формата "Фермата" по bTV, където ще си партнира със съпругата си Станислава Ганчева, както и друга светска двойка - Тото и неговата жена Кристин Йотова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пък си мислехме че
17:00 04.08.2026
2 Таа
Коментиран от #3, #6
17:05 04.08.2026
3 Сила
До коментар #2 от "Таа":Види ми се мъж ....у лицето !!!
17:09 04.08.2026
4 мамник
17:10 04.08.2026
5 честен ционист
17:17 04.08.2026
6 мамник
До коментар #2 от "Таа":Ако таа на снимката е жена му,това е вампир!!!! Вижте цветът на очите и!!!???? Горкият!!!!🫤🫤😰😰
17:19 04.08.2026
7 едедед
Коментиран от #8
17:50 04.08.2026
8 Оти.....
До коментар #7 от "едедед":...твоя идол, толупиии....доста "учени" навъди
18:05 04.08.2026