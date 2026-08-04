Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Краси Радков отслабва с инжекции

Краси Радков отслабва с инжекции

4 Август, 2026 16:58 1 319 8

  • краси радков-
  • актьор-
  • отслабване-
  • водещ-
  • инжекции за отслабване

Актьорът отново влиза в ролята на водещ съвсем скоро, но този път по bTV

Краси Радков отслабва с инжекции - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актьорът Краси Радков успя да отслабне значително, след като започнал да използва контролирано популярните инжекции за отслабване. Дълго време преди това той се опитвал да свали килограми с различни режими и диети, но резултатите така и не били дългосрочни, пише Шоу Блиц.

След като контролирано започнал да използва така популярните инжекции за отслабване, той драстично е загубил от теглото си.

Първоначално новата му значително по-слаба фигура стресна феновете, но днес те знаят от самия него, че нещата са „под контрол“ и той е здрав, а и се чувства перфектно.

Съвсем скоро комикът ще се изяви и като водещ в новия сезон на риалити формата "Фермата" по bTV, където ще си партнира със съпругата си Станислава Ганчева, както и друга светска двойка - Тото и неговата жена Кристин Йотова.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пък си мислехме че

    3 2 Отговор
    Радков отслабва с очилати писарки

    17:00 04.08.2026

  • 2 Таа

    7 0 Отговор
    Жена му ми се види голем калкулатор! А Краси завалията се види, че натиска бутонките с малко моливче...

    Коментиран от #3, #6

    17:05 04.08.2026

  • 3 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Таа":

    Види ми се мъж ....у лицето !!!

    17:09 04.08.2026

  • 4 мамник

    9 2 Отговор
    Земляк,остави тия простотии със инжекциите!!! Освен ако не правиш реклама на тия простотии???!!! Гарантирано ше си докараш беля на главата! Гледай си живота и на кой колкото е драснато!!!

    17:10 04.08.2026

  • 5 честен ционист

    9 1 Отговор
    Мислих го за врачански хитрец, той се оказа Оземпик балама.

    17:17 04.08.2026

  • 6 мамник

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Таа":

    Ако таа на снимката е жена му,това е вампир!!!! Вижте цветът на очите и!!!???? Горкият!!!!🫤🫤😰😰

    17:19 04.08.2026

  • 7 едедед

    2 1 Отговор
    и този колко народ е опростачил , тежка душа носи

    Коментиран от #8

    17:50 04.08.2026

  • 8 Оти.....

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "едедед":

    ...твоя идол, толупиии....доста "учени" навъди

    18:05 04.08.2026