Николай Попов: Искам да благодаря на един достоен български полицай. Комисар Димитър Мичев!

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Искам да благодаря на един достоен български полицай.

Комисар Димитър Мичев.

Това коментира във "Фейсбук" Николай Попов.

Днес е последният му работен ден като началник на отдел „Пътна полиция“ в ГДНП. Казано на прост език, това е шапката на КАТ. До днес комисар Мичев беше началник на Пътна полиция за страната.

Защо вече няма да бъде - нямам обяснение…

Преди повече от година се запознахме на поредната среща, посветена на пътната безопасност.

През цялото това време комисар Мичев не спря да помага по всякакъв начин на каузата за спасяване на човешки животи по българските пътища.

Нито веднъж не се скри.

Нито веднъж не отказа разговор.

Нито веднъж не отказа съдействие за решаването на конкретен проблем, когато той беше в компетенциите на поверената му служба.

И знам, че го правеше от сърце.

Без излишен шум. Без показност. Без да търси благодарност или признание. Просто защото така разбираше работата си и отговорността, която носи.

Полицейската работа не е просто работа. Тя е призвание. Изисква отдаденост, кураж, характер и огромно търпение. Изисква да останеш човек дори когато системата невинаги го прави лесно.

Комисар Мичев е един от хората, които ми показаха, че в МВР има професионалисти, за които пагони, длъжност и кабинет не са самоцел, а отговорност към обществото.

Надявам се в системата на МВР все по-често да срещаме хора като него, защото именно те са добрият и ярък пример за това как трябва да изглежда българският полицай.

Благодаря Ви, комисар Мичев!

За отношението. За професионализма. За това, че бяхте насреща. И най-вече – за всичко, което направихте за каузата да има по-малко загинали хора по българските пътища.

Длъжностите се сменят. Човешкото отношение и достойните постъпки остават.

Успех по пътя напред, комисар Мичев!