Новини
Мнения »
Николай Попов: Искам да благодаря на един достоен български полицай. Комисар Димитър Мичев!
  Тема: Войната на пътя

Николай Попов: Искам да благодаря на един достоен български полицай. Комисар Димитър Мичев!

14 Август, 2026 16:00 1 906 9

  • николай попов-
  • комисар димитър мичев-
  • кат-
  • пътна полиция-
  • катастрофи

Нито веднъж не се скри. Нито веднъж не отказа разговор

Николай Попов: Искам да благодаря на един достоен български полицай. Комисар Димитър Мичев! - 1
Снимка: Фейсбук
Facebook Facebook социална мрежа
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Искам да благодаря на един достоен български полицай.

Комисар Димитър Мичев.

Това коментира във "Фейсбук" Николай Попов.

Днес е последният му работен ден като началник на отдел „Пътна полиция“ в ГДНП. Казано на прост език, това е шапката на КАТ. До днес комисар Мичев беше началник на Пътна полиция за страната.

Защо вече няма да бъде - нямам обяснение…

Преди повече от година се запознахме на поредната среща, посветена на пътната безопасност.

През цялото това време комисар Мичев не спря да помага по всякакъв начин на каузата за спасяване на човешки животи по българските пътища.

Нито веднъж не се скри.

Нито веднъж не отказа разговор.

Нито веднъж не отказа съдействие за решаването на конкретен проблем, когато той беше в компетенциите на поверената му служба.

И знам, че го правеше от сърце.

Без излишен шум. Без показност. Без да търси благодарност или признание. Просто защото така разбираше работата си и отговорността, която носи.

Полицейската работа не е просто работа. Тя е призвание. Изисква отдаденост, кураж, характер и огромно търпение. Изисква да останеш човек дори когато системата невинаги го прави лесно.

Комисар Мичев е един от хората, които ми показаха, че в МВР има професионалисти, за които пагони, длъжност и кабинет не са самоцел, а отговорност към обществото.

Надявам се в системата на МВР все по-често да срещаме хора като него, защото именно те са добрият и ярък пример за това как трябва да изглежда българският полицай.

Благодаря Ви, комисар Мичев!

За отношението. За професионализма. За това, че бяхте насреща. И най-вече – за всичко, което направихте за каузата да има по-малко загинали хора по българските пътища.

Длъжностите се сменят. Човешкото отношение и достойните постъпки остават.

Успех по пътя напред, комисар Мичев!


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    "Петима полицаи са били бити при нощен екшън в пазарджишкото село Звъничево. Униформените се озовали в центъра на напрегната ситуация, след като били извикани заради силна музика, но проверката бързо излязла извън контрол. При последвалата суматоха служителите на МВР били нападнати, а патрулният автомобил – удрян по капака."
    предаде Трафикнюз.

    16:01 14.08.2026

  • 2 Трол

    10 1 Отговор
    Най-честното и неподкупно звено на МВР.

    16:01 14.08.2026

  • 3 Факт

    9 2 Отговор
    Ще го вземат в оня европейския институт да брои дупките...

    16:08 14.08.2026

  • 4 реформа

    7 2 Отговор
    ---Защо вече няма да бъде - нямам обяснение…---
    Имаме наши хора чакащи на опашка за високи постове.

    16:08 14.08.2026

  • 5 Моряка

    0 0 Отговор
    Не е ясно,къде и защо отива полицая.Някой знае ли?

    16:18 14.08.2026

  • 6 Телиш

    5 2 Отговор
    Оскубаните вежди преди да благодари ,да обясни каква реална работа е вършил този полицай!
    Това,че не " отказвал разговор", не е работа,за която да получава заплата.
    Бившият гербаджия освен правна неграмотност, демонстрира и житейска такава

    16:21 14.08.2026

  • 7 Дядо от село

    1 1 Отговор
    Айде няма нужда.... Да не ви познавахме, да се вържем на тези празни приказки...

    16:43 14.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Констатация

    4 1 Отговор
    ДрегарЕ, Предизборната агитация започна!!! Ха, да ни е чаестито!!! -))))))))))))))))))))))))))

    17:02 14.08.2026