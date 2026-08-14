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Александър Василев отпадна в Сърбия на сингъл и двойки

Александър Василев отпадна в Сърбия на сингъл и двойки

14 Август, 2026 17:00 421 0

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Родният тенис талант приключи участието си на ITF турнира в Куршумлийска баня след оспорвани битки

Александър Василев отпадна в Сърбия на сингъл и двойки - 1
Снимка: bgtennis.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българският тенисист Александър Василев преустанови участието си в международния турнир на клей в Куршумлийска баня (Сърбия), който е с награден фонд от 30 хиляди долара. 19-годишният ни национал за Купа „Дейвис“, който бе поставен под номер 7 в основната схема на сингъл, регистрира поражения както в индивидуалната надпревара, така и при дуетите в рамките на днешния състезателен ден.

В четвъртфиналната фаза на сингъл родният талант бе спрян от четвъртия поставен Марат Шарипов от Русия. Василев отстъпи пред своя опонент с резултат 1:6, 1:6 в среща, продължила малко над един час, съобщи БТА. По време на двубоя българинът срещна сериозни затруднения при собствения си начален удар и допусна общо шест пробива, което не му позволи да окаже по-сериозна съпротива на стабилно играещия Шарипов.

Малко по-късно през деня Александър Василев излезе на корта и за своя полуфинален сблъсък в надпреварата на двойки. Заедно със своя партньор Тимофей Дерепаско (Русия) те изиграха изключително драматичен и равностоен мач срещу представителите на домакините Кристиян Юхас и Стефан Попович от Сърбия. Българо-руският тандем спечели първия сет с 6:4, но допусна обрат след 5:7 във втората част. В решителния дълъг тайбрек късметът и концентрацията помогнаха на сръбските състезатели, които изтръгнаха победата с 10-7 точки, информира БНР.

Въпреки днешните две загуби, Александър Василев изпраща една позитивна седмица в Сърбия, след като вчера отстрани сънародника си Джордж Лазаров, а преди това записа и престижен обрат на старта срещу Михайло Савич. Младият плевенчанин, който през миналия сезон достигна до финала при юношите на Откритото първенство на САЩ (US Open), продължава да трупа ценни точки за световната ATP ранглиста при мъжете в прехода си към професионалния мъжки тенис, допълва БНТ.


Сърбия
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