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Турският министър на транспорта: В строителството на АМ „Черно море“ ще участват активно и български фирми и специалисти

Турският министър на транспорта: В строителството на АМ „Черно море“ ще участват активно и български фирми и специалисти

13 Август, 2026 19:14 1 089 85

  • абдулкадир уралоглу-
  • турция-
  • министър на транспорта-
  • ам черно море

Турция отдава голямо значение на проекта

Турският министър на транспорта: В строителството на АМ „Черно море“ ще участват активно и български фирми и специалисти - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу заяви пред БТА, че в предстоящото строителства на автомагистрала „Черно море“ между Варна и Бургас ще участват активно както турски, така и български фирми и специалисти.

Министър Уралоглу сподели, че на срещите си в София с министър-председателя Румен Радев и с министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, наред с другите теми от двустранен интерес, са обсъдили са обсъдили и бъдещия строеж на магистрала „Черно море“, която се очаква да бъде строена от турски инвеститори.

Тема на разговорите са били формите на сътрудничество и начините, по които този коридор да бъде развит по-добре, отбеляза министърът.

„Особено относно що се отнася до магистралата, която ще продължи и на север от България – разгледахме сътрудничеството с турските изпълнители. Говорим за магистрала над сто километра, която след това ще се свърже с Румъния. По този въпрос нашите технически делегации вече бяха извършили определени проучвания. Ние също прегледахме тези неща и, честно казано, планираме да ги реализираме в предстоящия период“ обяви министърът.

В отговор на въпроси на БТА за подробности относно пътната карта на предстоящия мащабен строеж Уралоглу заяви, че има стремеж от страна на турските фирми за реализирането на проекта.

„От една страна, имаме такова предложение от българска страна, а от друга — ние със сигурност разполагаме с капацитета да го реализираме. Важно е, че при изпълнението на тази работа тук е ценно да има местни партньори и в проекта задължително да участват български граждани“, сподели министърът пред БТА.

Отбелязвайки, че Турция отдава голямо значение на проекта, Уралоглу подчерта, че „за турските инвеститори не стои въпросът само да дойдат, да построят пътя и да си тръгнат“. Според министъра е вероятно проектът да бъде реализиран под формата на публично-частно партньорство и ще продължи дълги години.

„Предвиждаме това да бъде проект, в който ще работят както турски, така и български фирми, работници и инженери“, каза в отговора си министърът.

Той обърна внимание, че от гледна точка на Турция граничните пунктове, най-вече „Капъкуле – Капитан Андреево“ и „Хамзабейли – Лесово“, вече са твърде недостатъчни за предизвикателствата на трафика.

„Работим и по въпроса за нови гранични пунктове. Надявам се, че ще открием нови пунктове както за железопътния, така и за пътния транспорт“, допълни Уралоглу.

В изказването си пред БТА министърът изрази задоволство от двустранното сътрудничество, както и от срещите си с българския си колега, министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, и с министър-председателя Румен Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо долен продажник си Мунчоооо

    39 14 Отговор
    погреба цяла България за няколко пачки пари

    Коментиран от #16

    19:18 13.08.2026

  • 2 ЦК на БКП

    16 23 Отговор
    По - добре турско присъствие, отколкото "братко" !!!

    Коментиран от #21

    19:18 13.08.2026

  • 3 БГ олигархия

    10 3 Отговор
    Без нас неможе....

    19:18 13.08.2026

  • 4 Ще, ще, ще...

    13 3 Отговор
    ама накрая пак само резани щеки!

    19:19 13.08.2026

  • 5 А такааа

    34 9 Отговор
    турците казват, че магистралата е тяхна и раята на Радев ще работи за тях.
    Комунягите са Националн предатели, трайте ги още...

    19:19 13.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 !!!?

    20 7 Отговор
    Мистър Кеш обеща, че ще има евтини работници...за Копейки !!!?

    19:20 13.08.2026

  • 8 Познахте ли го?

    27 7 Отговор
    Това е Мунчо Ибpика.

    19:20 13.08.2026

  • 9 Фуражката ни предаде

    27 8 Отговор
    на турците.

    19:21 13.08.2026

  • 10 Так трябва

    17 12 Отговор
    Като не можем ние, нека някой друг да е...Така е в цял свят. В крайна сметка ние имаме нужда от това, и е за наше добро (на пътя)...иначе ще се трепим по пътищата заради ината си.

    Коментиран от #18, #25

    19:22 13.08.2026

  • 11 Боташ

    16 5 Отговор
    Фанахме чорапа за топките!
    Нема мърдАне!

    Коментиран от #26

    19:22 13.08.2026

  • 12 Мунчо му речи

    11 2 Отговор
    и не го обиждай повече!

    19:22 13.08.2026

  • 13 пак този

    11 3 Отговор
    Ще има и специалисти? Това при нас ли? И от къде ще дойдат?

    Коментиран от #17

    19:22 13.08.2026

  • 14 Анонимен

    11 9 Отговор
    Оставка рр боташ даваш черно море хахаха оставка нали защитаваше българските интереси рр в случая защитаваш своите оставка

    19:23 13.08.2026

  • 15 Мунчака е по-наг...

    13 5 Отговор
    ...ъзен на тyрчулятa и от Бою циганина.

    19:23 13.08.2026

  • 16 Питане

    16 12 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо долен продажник си Мунчоооо":

    Мъка ти е, че от този строеж няма да има за Батко и Братко и за Боко ли?
    Ти имал ли си турски работници ???
    Нашите и на малкия им пръст не могат да стъпят - само ФИЛОСОВСТВАТ и се ПОКРИВАТ , докато хората /турците/ -. РАБОТЯТ !

    Коментиран от #19, #33

    19:24 13.08.2026

  • 17 Рундю Крадев съм

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "пак този":

    Как откъде ще дойдат специалистите?! Ей къде е отсреща Анадола!

    19:25 13.08.2026

  • 18 !!!?

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Так трябва":

    Ние пак ще се размазваме...Чипа и на магистрала се размазва !

    Коментиран от #28

    19:26 13.08.2026

  • 19 Абе

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Питане":

    Крадевиста, резна ли бибата, че си готов за феса?

    Коментиран от #61

    19:26 13.08.2026

  • 20 Анонимен

    5 4 Отговор
    Тъкмо се бяхме обнадеждили, че може да стане качествено, и вие да пуснете това заглавие.

    19:26 13.08.2026

  • 21 Без майтап

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "ЦК на БКП":

    Борбата между Турция и Русия винаги е била кой да контролира Черно воре. А за българите Русия ни е освободила, но пропагандата мълчи че ни е подчинила.

    Коментиран от #48

    19:26 13.08.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 3 Отговор
    В УСЛОВИЯТА НА СОЦИАЛИЗМА
    ...МАЛКО ИЗВЕСТЕН И ЗАБРАВЕН ФАКТ Е
    ЧЕ СЛЕД 1944 ЧАК ДО 1960-ТЕ ГОДИНИ
    БНБ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА БЛОКАДА
    ......
    Е ПУСНАЛО ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ СРЕД ОБИКНОВЕНИТЕ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ И С ТЯХ Е ПОСТРОИЛО ВСИЧКИ НАЦИОНАЛНИ ОБЕКТИ
    ..... БАБА МИ ИМАШЕ ТАКИВА ОБЛИГАЦИ И ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ МЕ ПРАЩАШЕ В ДЪРЖАВНАТА ДСК ДА ОБМЕНЯ НЯКОЯ ...
    ....
    НЯМАМЕ НУЖДА ОТ ТУРЦИ
    ....
    ВСИЧКИ ПАРИ ДО 10 000 ЕВРО КОИТО ЕДИН БЪЛГАРИ ВЛОЖИ В ДЪРЖАВНИ ОБЛИГАЦИИ ДА ДА СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ДАНЪЦИ

    19:26 13.08.2026

  • 23 Последния Софиянец

    14 6 Отговор
    Българите ще работят а турците ще вземат парите.

    19:26 13.08.2026

  • 24 Мистър КЕШ

    9 5 Отговор
    Радев мекерето ще плащате такси на турците да пътувате до селата 🤑

    Коментиран от #67

    19:26 13.08.2026

  • 25 Митко

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "Так трябва":

    Е как да не можем ние , та НИЕ , визирам български фирми никой не им е предлагал .Дадохме я на турците заради Боташ , белким излезе договорът " печеливш " , така са ни притиснали явно ! Ти кой мислиш , че ще строй , българските фирми ще бъдат подизпълнители , няма да си докарат работници и техника от Турция , но ще оберат каймака .

    Коментиран от #36, #49, #51

    19:28 13.08.2026

  • 26 !!!?

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Боташ":

    "Боташ" влачи на дъното...!!!?

    19:28 13.08.2026

  • 27 Ако

    4 6 Отговор
    Ще и марсиянци да са важното е да се построи

    Коментиран от #34

    19:28 13.08.2026

  • 28 Ммм

    0 4 Отговор

    До коментар #18 от "!!!?":

    И ти си прав...дано поне се редуцира малко...че ще се свършим хептен с бойковите Ъсфалти и мазните джигити.

    19:28 13.08.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 3 Отговор
    А САМАТА ТУРЦИЯ И ТУРСКАТА ИКОНОМИКА
    .....
    ЖИВЕЯТ НА ЗАЕМИ ОТ САУДИТСКА АРАБИЯ ОАЕ КАТАР И САЩ :)

    19:29 13.08.2026

  • 30 мунчо

    7 1 Отговор
    громим мафията и олигархията!

    19:31 13.08.2026

  • 31 Слагайте фесовете

    5 2 Отговор
    Чорапа е по-долен шейтан и от Тиквата!

    19:32 13.08.2026

  • 32 Май май

    9 3 Отговор
    отиваме към национално предателство. Мунчо чорапников и комунягите смятат, че България им е бащиния.

    19:32 13.08.2026

  • 33 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Питане":

    16 ама теб не ти пука за България 16 ако не е Борисов нещо друго съществено можеш ли да напишеш 16 Егати омразата фиксацията ти Рр богаш черно море собствени интереси България е за българите а не за личните интереси на рр Оставка

    Коментиран от #64

    19:32 13.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 РАДЕВ СЕ ОКАЗА ШАРЛАТАН

    9 2 Отговор
    На масонската лъжа краката са къси.

    19:34 13.08.2026

  • 36 И това е така

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Митко":

    Но я ми кажи по коя магистрала караш уверено и се чувстваш безопасно, че и добреориентиран с маркировки и табели?...Всички са от нашенци построени...знам, че не те са виновни, ако им приберат 60% от бюджета, но очевидно тук не работи...а просто се краде

    Коментиран от #42, #44

    19:35 13.08.2026

  • 37 Прогресивният ботуш Мунчо

    7 1 Отговор
    се оказа анадолски цървул.

    19:35 13.08.2026

  • 38 АГАТ а Кристи

    4 3 Отговор
    Плюя го рундьо повече от всички вас взети заедно !
    Но крайно време беше пътища и магистрали друг да ги строи, а не ние, защото хем работим некачествено, хем крадем като за световно. А щом се построи нещо качествено / в което съм убеден, защото знам как работят/ - естествено за строителя трябва да има възвращаемост.
    Така, че не цвилете, а се опомнете !!!

    19:35 13.08.2026

  • 39 муньо

    5 2 Отговор
    разпродава България събудете се копейки с разкапани мозъци накрая ще продадат и самите вас за вторични суровини!

    19:35 13.08.2026

  • 40 Българин

    2 10 Отговор
    Радев се съобразява с реалностите! Той е нашълно наясно, че ако не зачита интересите на Турция, те ще ни накажат много жестоко. За това зачита законните турски инетреси и им дава заслужените части от бизнеса, за да ни осигури мир!

    19:35 13.08.2026

  • 41 айде

    7 1 Отговор
    още един боташ

    19:37 13.08.2026

  • 42 Полагането на асфалт не е космическа тех

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "И това е така":

    технология. Вместо 150 мм се полагат само 50 - много крадат тукашните, това е проблемът. Не че като нивземат земята турчулята, ще излезе по-евтино, но с национални предатели начело - толкоз!

    Коментиран от #47

    19:37 13.08.2026

  • 43 койдазнай

    4 3 Отговор
    За незапознатите, навремето "русофилите" са написали писмо до Султана, да ни окупира отново.
    Сега явно тази идея става водеща.

    19:38 13.08.2026

  • 44 Анонимен

    7 1 Отговор

    До коментар #36 от "И това е така":

    А ти защо смяташ турците за качествени строители Откъде накъде Рр ще разпродава магистрали срещу Боташ Ама България за рр е бащиния Оставка

    19:39 13.08.2026

  • 45 дашния

    7 1 Отговор
    А може ли въобще Радев да откаже нещо на Ердоган?!?

    19:39 13.08.2026

  • 46 Анджо

    7 2 Отговор
    Кеш БОТАШОВ ни набутва с тия проклети турци гадни.

    19:41 13.08.2026

  • 47 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "Полагането на асфалт не е космическа тех":

    42 а ти откъде знаеш че това е така кога строи ти лично нещо я покажи И защо ще се подлага ме на Турция откъде накъде еднолично рр ще се разпорежда със българската инфраструктура която рушаха години нарочно ето защо било

    Коментиран от #75

    19:41 13.08.2026

  • 48 Когато

    6 5 Отговор

    До коментар #21 от "Без майтап":

    руските мужици дошли да ни "освобождават", живеещи в землянки се питали - тези ли ще освобождава ме, дето болшинството от тях живеят в къщи на два ката ???
    А те за първи път виждали такива "небостъргачи"...

    19:41 13.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 СВД

    2 1 Отговор
    От Турция казаха Бургас и наште казаха ,,Евет"! Най голямото предимство на Бургас е, че летище Ататюрк е близо!

    19:44 13.08.2026

  • 51 тт123

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "Митко":

    А бе, Митююююо кои са БГ фирмите, пътуваш ли???.
    Карал съм по пътища построени от турски фирми СУПЕРРР СА

    Коментиран от #55

    19:45 13.08.2026

  • 52 Търновец

    1 1 Отговор
    Тюркяните търсят възраждане на мега Отоманска империя и вече открито говорят и работят за това като наскоро подписаха с Украйна за свободна търговия. Защо Радев не предложи търг са участие на Европейски и Японски фирми - Японците строят качествени магистрали и жилища а при последното земетресение в Турция имаше много убити и още повече останали без жилища. Ние нямаме специалисти да контролират Турското качество и Тюркяните ще се възползуват - те използуват менте цимент. Радев иска от ЕС финансови подаяния а дава важни проекти на Тюркяни и Руси - няма ли поне малко Европейско чувство в този крипто генерал. А неотдавна водещ Френски политик се изказа за създаване на нова федерална държава - Франция Германия Италия Испания Полша Нидерландия. Преди месец водещ Немски политик каза същото. Нас няма да ни вземат и след сто години.

    19:47 13.08.2026

  • 53 Парпърляк

    2 3 Отговор
    Знаем как българите строят пътища, така че по-добре да не участват

    Коментиран от #58

    19:47 13.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #51 от "тт123":

    Тогава върви да живееш на Турция хахаха предатели нали уж щяхте българските интереси да защитавате а не личните на рр явно държавата ни е бащинията Оставка Боташ Черно море Радев както си желае си върши и няма закони за него

    19:48 13.08.2026

  • 56 Да я направят

    3 2 Отговор
    до Истанбул !

    19:49 13.08.2026

  • 57 пламен

    6 1 Отговор
    Радев е човекът на Турция в България

    19:49 13.08.2026

  • 58 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Парпърляк":

    А това са невежите защитаващи българските интереси откъде накъде

    19:49 13.08.2026

  • 59 Фильо

    0 1 Отговор
    А руски?

    19:50 13.08.2026

  • 60 Констатация

    4 4 Отговор
    Уви, другарЕ!!! До 25 години ще сме се превърнали във вилает на Турция и това не е пустословно твърдение.

    19:50 13.08.2026

  • 61 Питане

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Абе":

    Турция е близо. Отиди и виж. Комунистически фолосовствания - пред кандилото с образа на Господ Ленин

    19:51 13.08.2026

  • 62 Обща

    4 2 Отговор
    Бангаранга!

    19:51 13.08.2026

  • 63 Зеления

    5 1 Отговор
    Който плюеше Костадинов преди време, когато първи излезе и каза че Радев подарява магистрала Черно море на Турция да си посипе главата с пепел.

    А на 1 440 000 българи, които гласуваха за Радев, вече е време да им светне лампата, че турците НИКОГА, НИКОГА не дават нещо даром - и тези 15 месеца отсрочка за Боташ се компенсират с магистралата и с 33% от блок хан Тервел в Черно море за добив на нефт.

    А още по същественото е че 15-те месеца са само ОТСРОЧКА след това договора продължава със същите клаузи.

    19:53 13.08.2026

  • 64 Питане

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    А защо си "Анонимен" ???
    Партизанин, или ятак ???

    Коментиран от #69

    19:54 13.08.2026

  • 65 Видяхме им на

    4 4 Отговор
    турците , "качественото" строителство на магистрали, Тракия от Бургас до Карнобат, тяхни фирми я строиха, вече е за изриване и ново строене...

    Коментиран от #70, #83

    19:54 13.08.2026

  • 66 Бабарумино

    2 1 Отговор
    Всичко законно ли е?

    19:56 13.08.2026

  • 67 Сега

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мистър КЕШ":

    Винетки плащаш ли бе, а ???

    19:56 13.08.2026

  • 68 Българин

    3 1 Отговор
    Още преди 30 години Доган го каза направо - Нашият път минава през Босфора.
    Слава Богу, Радев го е послушал!

    20:01 13.08.2026

  • 69 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Питане":

    Лично ли трябва да ти се представя хахахаха

    Коментиран от #84

    20:01 13.08.2026

  • 70 койдазнай

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "Видяхме им на":

    Те Карнобатската магистрала я завършиха 2006-та. От тогава са точно 20 години. И до преди 5 години беше проходима.

    Коментиран от #82

    20:02 13.08.2026

  • 71 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Тези на българи работа НЕ ДАВАТ. Моят роден град е превзет от аммудджите и само свои наемат. Навсякъде се говори на туррсккки. В магазините, в съвета, на улицата, в банките. Няма да има бизнес за наши фирми. Ако са регистрирани в българия, не значи, че имат собственик българин. Ще са мюю мююни, хассани, аслани и т.н.

    Коментиран от #85

    20:03 13.08.2026

  • 72 Добри

    3 0 Отговор
    Без търг ли ще дават магистралата?

    20:11 13.08.2026

  • 73 Рундьо сложи феса

    5 0 Отговор
    и ни поведе към "прогреса"!

    20:11 13.08.2026

  • 74 И АМ „Черно море“

    4 1 Отговор
    Ли ще е турска? Радев нормален ли е?

    Коментиран от #78

    20:13 13.08.2026

  • 75 Ей герeбераcки бот нeзадоволeн,

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Анонимен":

    ще те шлякaт анадолските мунчовци!

    Коментиран от #81

    20:14 13.08.2026

  • 76 Баязид I

    2 1 Отговор
    Чакам този проект отдавна, дори ще уча турски език.
    Турция ще е новият ни голям брат.

    20:15 13.08.2026

  • 77 Български фирми няма да строят...

    3 0 Отговор
    магистрала "Черно Море" ,след като инвеститорите са Турски фирми!!!Нагласена далавера по турски !!!
    Прилича на вече продадена " държавна собственост" , без оферта и на тъмно, срамота за този "наш" Премиер министър???
    Това са милиарди за българския бизнес , които отиват в Турция???
    Банкера от Банкя , защо ли си мълчи , питаме се всички????

    20:16 13.08.2026

  • 78 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #74 от "И АМ „Черно море“":

    Дори и в Китай още от 80те се концесионират магистрали. Това е скъпо удоволствие за държавата. Който не иска да плаща винаги има алтернативни пътища. То голямо мрънкане. Ама като ви крадяха 20 години мълчахте като дупета!

    20:16 13.08.2026

  • 79 Абсолютно предателство

    2 2 Отговор
    Защо ще си даваме парите и земята на турците, няма ли български фирми. Ще ползват турци, българите ще гледат отстрани като безработни.

    20:16 13.08.2026

  • 80 Радев що не я обявиш и

    3 2 Отговор
    АМ „Черно море“ за турски "стратегически обект" ? А? Нещо друго ще подариш ли на турската държава ? Някое пристанище примерно? ..

    20:16 13.08.2026

  • 81 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Ей герeбераcки бот нeзадоволeн,":

    Смени плочата че вече се изтърка България е тук български интереси 75 а не рр лични смени плочата 75

    20:17 13.08.2026

  • 82 дедазнаеше

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "койдазнай":

    как турските блокове паднаха като кули от карти щото ги строили "чок качествено"

    20:18 13.08.2026

  • 83 Българските подизпълнители

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Видяхме им на":

    Пак са се оакали

    20:18 13.08.2026

  • 84 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Анонимен":

    Да, представи се, след като се разходиш по тротоара на бул. Хр. Ботев пред мин.на земеделието и ти свърши клиентелата. Не желая да ти нарушавам ритъма и графика, кокончо !

    20:19 13.08.2026

  • 85 Ивона Симона

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Баба Гошка":

    Кой е града?

    20:20 13.08.2026

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