Турският министър на транспорта: В строителството на АМ „Черно море“ ще участват активно и български фирми и специалисти

Турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу заяви пред БТА, че в предстоящото строителства на автомагистрала „Черно море“ между Варна и Бургас ще участват активно както турски, така и български фирми и специалисти.

Министър Уралоглу сподели, че на срещите си в София с министър-председателя Румен Радев и с министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, наред с другите теми от двустранен интерес, са обсъдили са обсъдили и бъдещия строеж на магистрала „Черно море“, която се очаква да бъде строена от турски инвеститори.

Тема на разговорите са били формите на сътрудничество и начините, по които този коридор да бъде развит по-добре, отбеляза министърът.

„Особено относно що се отнася до магистралата, която ще продължи и на север от България – разгледахме сътрудничеството с турските изпълнители. Говорим за магистрала над сто километра, която след това ще се свърже с Румъния. По този въпрос нашите технически делегации вече бяха извършили определени проучвания. Ние също прегледахме тези неща и, честно казано, планираме да ги реализираме в предстоящия период“ обяви министърът.

В отговор на въпроси на БТА за подробности относно пътната карта на предстоящия мащабен строеж Уралоглу заяви, че има стремеж от страна на турските фирми за реализирането на проекта.

„От една страна, имаме такова предложение от българска страна, а от друга — ние със сигурност разполагаме с капацитета да го реализираме. Важно е, че при изпълнението на тази работа тук е ценно да има местни партньори и в проекта задължително да участват български граждани“, сподели министърът пред БТА.

Отбелязвайки, че Турция отдава голямо значение на проекта, Уралоглу подчерта, че „за турските инвеститори не стои въпросът само да дойдат, да построят пътя и да си тръгнат“. Според министъра е вероятно проектът да бъде реализиран под формата на публично-частно партньорство и ще продължи дълги години.

„Предвиждаме това да бъде проект, в който ще работят както турски, така и български фирми, работници и инженери“, каза в отговора си министърът.

Той обърна внимание, че от гледна точка на Турция граничните пунктове, най-вече „Капъкуле – Капитан Андреево“ и „Хамзабейли – Лесово“, вече са твърде недостатъчни за предизвикателствата на трафика.

„Работим и по въпроса за нови гранични пунктове. Надявам се, че ще открием нови пунктове както за железопътния, така и за пътния транспорт“, допълни Уралоглу.

В изказването си пред БТА министърът изрази задоволство от двустранното сътрудничество, както и от срещите си с българския си колега, министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, и с министър-председателя Румен Радев.