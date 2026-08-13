Турският министър на транспорта: В строителството на АМ „Черно море“ ще участват активно и български фирми и специалисти

Турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу заяви пред БТА, че в предстоящото строителства на автомагистрала „Черно море“ между Варна и Бургас ще участват активно както турски, така и български фирми и специалисти.
Министър Уралоглу сподели, че на срещите си в София с министър-председателя Румен Радев и с министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, наред с другите теми от двустранен интерес, са обсъдили са обсъдили и бъдещия строеж на магистрала „Черно море“, която се очаква да бъде строена от турски инвеститори.
Тема на разговорите са били формите на сътрудничество и начините, по които този коридор да бъде развит по-добре, отбеляза министърът.
„Особено относно що се отнася до магистралата, която ще продължи и на север от България – разгледахме сътрудничеството с турските изпълнители. Говорим за магистрала над сто километра, която след това ще се свърже с Румъния. По този въпрос нашите технически делегации вече бяха извършили определени проучвания. Ние също прегледахме тези неща и, честно казано, планираме да ги реализираме в предстоящия период“ обяви министърът.
В отговор на въпроси на БТА за подробности относно пътната карта на предстоящия мащабен строеж Уралоглу заяви, че има стремеж от страна на турските фирми за реализирането на проекта.
„От една страна, имаме такова предложение от българска страна, а от друга — ние със сигурност разполагаме с капацитета да го реализираме. Важно е, че при изпълнението на тази работа тук е ценно да има местни партньори и в проекта задължително да участват български граждани“, сподели министърът пред БТА.
Отбелязвайки, че Турция отдава голямо значение на проекта, Уралоглу подчерта, че „за турските инвеститори не стои въпросът само да дойдат, да построят пътя и да си тръгнат“. Според министъра е вероятно проектът да бъде реализиран под формата на публично-частно партньорство и ще продължи дълги години.
„Предвиждаме това да бъде проект, в който ще работят както турски, така и български фирми, работници и инженери“, каза в отговора си министърът.
Той обърна внимание, че от гледна точка на Турция граничните пунктове, най-вече „Капъкуле – Капитан Андреево“ и „Хамзабейли – Лесово“, вече са твърде недостатъчни за предизвикателствата на трафика.
„Работим и по въпроса за нови гранични пунктове. Надявам се, че ще открием нови пунктове както за железопътния, така и за пътния транспорт“, допълни Уралоглу.
В изказването си пред БТА министърът изрази задоволство от двустранното сътрудничество, както и от срещите си с българския си колега, министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, и с министър-председателя Румен Радев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчо долен продажник си Мунчоооо
Коментиран от #16
19:18 13.08.2026
2 ЦК на БКП
Коментиран от #21
19:18 13.08.2026
3 БГ олигархия
19:18 13.08.2026
4 Ще, ще, ще...
19:19 13.08.2026
5 А такааа
Комунягите са Националн предатели, трайте ги още...
19:19 13.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 !!!?
19:20 13.08.2026
8 Познахте ли го?
19:20 13.08.2026
9 Фуражката ни предаде
19:21 13.08.2026
10 Так трябва
Коментиран от #18, #25
19:22 13.08.2026
11 Боташ
Нема мърдАне!
Коментиран от #26
19:22 13.08.2026
12 Мунчо му речи
19:22 13.08.2026
13 пак този
Коментиран от #17
19:22 13.08.2026
14 Анонимен
19:23 13.08.2026
15 Мунчака е по-наг...
19:23 13.08.2026
16 Питане
До коментар #1 от "Мунчо долен продажник си Мунчоооо":Мъка ти е, че от този строеж няма да има за Батко и Братко и за Боко ли?
Ти имал ли си турски работници ???
Нашите и на малкия им пръст не могат да стъпят - само ФИЛОСОВСТВАТ и се ПОКРИВАТ , докато хората /турците/ -. РАБОТЯТ !
Коментиран от #19, #33
19:24 13.08.2026
17 Рундю Крадев съм
До коментар #13 от "пак този":Как откъде ще дойдат специалистите?! Ей къде е отсреща Анадола!
19:25 13.08.2026
18 !!!?
До коментар #10 от "Так трябва":Ние пак ще се размазваме...Чипа и на магистрала се размазва !
Коментиран от #28
19:26 13.08.2026
19 Абе
До коментар #16 от "Питане":Крадевиста, резна ли бибата, че си готов за феса?
Коментиран от #61
19:26 13.08.2026
20 Анонимен
19:26 13.08.2026
21 Без майтап
До коментар #2 от "ЦК на БКП":Борбата между Турция и Русия винаги е била кой да контролира Черно воре. А за българите Русия ни е освободила, но пропагандата мълчи че ни е подчинила.
Коментиран от #48
19:26 13.08.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...МАЛКО ИЗВЕСТЕН И ЗАБРАВЕН ФАКТ Е
ЧЕ СЛЕД 1944 ЧАК ДО 1960-ТЕ ГОДИНИ
БНБ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА БЛОКАДА
......
Е ПУСНАЛО ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ СРЕД ОБИКНОВЕНИТЕ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ И С ТЯХ Е ПОСТРОИЛО ВСИЧКИ НАЦИОНАЛНИ ОБЕКТИ
..... БАБА МИ ИМАШЕ ТАКИВА ОБЛИГАЦИ И ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ МЕ ПРАЩАШЕ В ДЪРЖАВНАТА ДСК ДА ОБМЕНЯ НЯКОЯ ...
....
НЯМАМЕ НУЖДА ОТ ТУРЦИ
....
ВСИЧКИ ПАРИ ДО 10 000 ЕВРО КОИТО ЕДИН БЪЛГАРИ ВЛОЖИ В ДЪРЖАВНИ ОБЛИГАЦИИ ДА ДА СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ДАНЪЦИ
19:26 13.08.2026
23 Последния Софиянец
19:26 13.08.2026
24 Мистър КЕШ
Коментиран от #67
19:26 13.08.2026
25 Митко
До коментар #10 от "Так трябва":Е как да не можем ние , та НИЕ , визирам български фирми никой не им е предлагал .Дадохме я на турците заради Боташ , белким излезе договорът " печеливш " , така са ни притиснали явно ! Ти кой мислиш , че ще строй , българските фирми ще бъдат подизпълнители , няма да си докарат работници и техника от Турция , но ще оберат каймака .
Коментиран от #36, #49, #51
19:28 13.08.2026
26 !!!?
До коментар #11 от "Боташ":"Боташ" влачи на дъното...!!!?
19:28 13.08.2026
27 Ако
Коментиран от #34
19:28 13.08.2026
28 Ммм
До коментар #18 от "!!!?":И ти си прав...дано поне се редуцира малко...че ще се свършим хептен с бойковите Ъсфалти и мазните джигити.
19:28 13.08.2026
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЖИВЕЯТ НА ЗАЕМИ ОТ САУДИТСКА АРАБИЯ ОАЕ КАТАР И САЩ :)
19:29 13.08.2026
30 мунчо
19:31 13.08.2026
31 Слагайте фесовете
19:32 13.08.2026
32 Май май
19:32 13.08.2026
33 Анонимен
До коментар #16 от "Питане":16 ама теб не ти пука за България 16 ако не е Борисов нещо друго съществено можеш ли да напишеш 16 Егати омразата фиксацията ти Рр богаш черно море собствени интереси България е за българите а не за личните интереси на рр Оставка
Коментиран от #64
19:32 13.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 РАДЕВ СЕ ОКАЗА ШАРЛАТАН
19:34 13.08.2026
36 И това е така
До коментар #25 от "Митко":Но я ми кажи по коя магистрала караш уверено и се чувстваш безопасно, че и добреориентиран с маркировки и табели?...Всички са от нашенци построени...знам, че не те са виновни, ако им приберат 60% от бюджета, но очевидно тук не работи...а просто се краде
Коментиран от #42, #44
19:35 13.08.2026
37 Прогресивният ботуш Мунчо
19:35 13.08.2026
38 АГАТ а Кристи
Но крайно време беше пътища и магистрали друг да ги строи, а не ние, защото хем работим некачествено, хем крадем като за световно. А щом се построи нещо качествено / в което съм убеден, защото знам как работят/ - естествено за строителя трябва да има възвращаемост.
Така, че не цвилете, а се опомнете !!!
19:35 13.08.2026
39 муньо
19:35 13.08.2026
40 Българин
19:35 13.08.2026
41 айде
19:37 13.08.2026
42 Полагането на асфалт не е космическа тех
До коментар #36 от "И това е така":технология. Вместо 150 мм се полагат само 50 - много крадат тукашните, това е проблемът. Не че като нивземат земята турчулята, ще излезе по-евтино, но с национални предатели начело - толкоз!
Коментиран от #47
19:37 13.08.2026
43 койдазнай
Сега явно тази идея става водеща.
19:38 13.08.2026
44 Анонимен
До коментар #36 от "И това е така":А ти защо смяташ турците за качествени строители Откъде накъде Рр ще разпродава магистрали срещу Боташ Ама България за рр е бащиния Оставка
19:39 13.08.2026
45 дашния
19:39 13.08.2026
46 Анджо
19:41 13.08.2026
47 Анонимен
До коментар #42 от "Полагането на асфалт не е космическа тех":42 а ти откъде знаеш че това е така кога строи ти лично нещо я покажи И защо ще се подлага ме на Турция откъде накъде еднолично рр ще се разпорежда със българската инфраструктура която рушаха години нарочно ето защо било
Коментиран от #75
19:41 13.08.2026
48 Когато
До коментар #21 от "Без майтап":руските мужици дошли да ни "освобождават", живеещи в землянки се питали - тези ли ще освобождава ме, дето болшинството от тях живеят в къщи на два ката ???
А те за първи път виждали такива "небостъргачи"...
19:41 13.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 СВД
19:44 13.08.2026
51 тт123
До коментар #25 от "Митко":А бе, Митююююо кои са БГ фирмите, пътуваш ли???.
Карал съм по пътища построени от турски фирми СУПЕРРР СА
Коментиран от #55
19:45 13.08.2026
52 Търновец
19:47 13.08.2026
53 Парпърляк
Коментиран от #58
19:47 13.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Анонимен
До коментар #51 от "тт123":Тогава върви да живееш на Турция хахаха предатели нали уж щяхте българските интереси да защитавате а не личните на рр явно държавата ни е бащинията Оставка Боташ Черно море Радев както си желае си върши и няма закони за него
19:48 13.08.2026
56 Да я направят
19:49 13.08.2026
57 пламен
19:49 13.08.2026
58 Анонимен
До коментар #53 от "Парпърляк":А това са невежите защитаващи българските интереси откъде накъде
19:49 13.08.2026
59 Фильо
19:50 13.08.2026
60 Констатация
19:50 13.08.2026
61 Питане
До коментар #19 от "Абе":Турция е близо. Отиди и виж. Комунистически фолосовствания - пред кандилото с образа на Господ Ленин
19:51 13.08.2026
62 Обща
19:51 13.08.2026
63 Зеления
А на 1 440 000 българи, които гласуваха за Радев, вече е време да им светне лампата, че турците НИКОГА, НИКОГА не дават нещо даром - и тези 15 месеца отсрочка за Боташ се компенсират с магистралата и с 33% от блок хан Тервел в Черно море за добив на нефт.
А още по същественото е че 15-те месеца са само ОТСРОЧКА след това договора продължава със същите клаузи.
19:53 13.08.2026
64 Питане
До коментар #33 от "Анонимен":А защо си "Анонимен" ???
Партизанин, или ятак ???
Коментиран от #69
19:54 13.08.2026
65 Видяхме им на
Коментиран от #70, #83
19:54 13.08.2026
66 Бабарумино
19:56 13.08.2026
67 Сега
До коментар #24 от "Мистър КЕШ":Винетки плащаш ли бе, а ???
19:56 13.08.2026
68 Българин
Слава Богу, Радев го е послушал!
20:01 13.08.2026
69 Анонимен
До коментар #64 от "Питане":Лично ли трябва да ти се представя хахахаха
Коментиран от #84
20:01 13.08.2026
70 койдазнай
До коментар #65 от "Видяхме им на":Те Карнобатската магистрала я завършиха 2006-та. От тогава са точно 20 години. И до преди 5 години беше проходима.
Коментиран от #82
20:02 13.08.2026
71 Баба Гошка
Коментиран от #85
20:03 13.08.2026
72 Добри
20:11 13.08.2026
73 Рундьо сложи феса
20:11 13.08.2026
74 И АМ „Черно море“
Коментиран от #78
20:13 13.08.2026
75 Ей герeбераcки бот нeзадоволeн,
До коментар #47 от "Анонимен":ще те шлякaт анадолските мунчовци!
Коментиран от #81
20:14 13.08.2026
76 Баязид I
Турция ще е новият ни голям брат.
20:15 13.08.2026
77 Български фирми няма да строят...
Прилича на вече продадена " държавна собственост" , без оферта и на тъмно, срамота за този "наш" Премиер министър???
Това са милиарди за българския бизнес , които отиват в Турция???
Банкера от Банкя , защо ли си мълчи , питаме се всички????
20:16 13.08.2026
78 Пич
До коментар #74 от "И АМ „Черно море“":Дори и в Китай още от 80те се концесионират магистрали. Това е скъпо удоволствие за държавата. Който не иска да плаща винаги има алтернативни пътища. То голямо мрънкане. Ама като ви крадяха 20 години мълчахте като дупета!
20:16 13.08.2026
79 Абсолютно предателство
20:16 13.08.2026
80 Радев що не я обявиш и
20:16 13.08.2026
81 Анонимен
До коментар #75 от "Ей герeбераcки бот нeзадоволeн,":Смени плочата че вече се изтърка България е тук български интереси 75 а не рр лични смени плочата 75
20:17 13.08.2026
82 дедазнаеше
До коментар #70 от "койдазнай":как турските блокове паднаха като кули от карти щото ги строили "чок качествено"
20:18 13.08.2026
83 Българските подизпълнители
До коментар #65 от "Видяхме им на":Пак са се оакали
20:18 13.08.2026
84 Питане
До коментар #69 от "Анонимен":Да, представи се, след като се разходиш по тротоара на бул. Хр. Ботев пред мин.на земеделието и ти свърши клиентелата. Не желая да ти нарушавам ритъма и графика, кокончо !
20:19 13.08.2026
85 Ивона Симона
До коментар #71 от "Баба Гошка":Кой е града?
20:20 13.08.2026