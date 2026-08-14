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Лъжедеца срещу псевдопедофили

Лъжедеца срещу псевдопедофили

14 Август, 2026 13:00 1 552 45

  • деца-
  • педофили-
  • лъжедеца-
  • псевдопедофили-
  • емил йотовски-
  • убийство

За неразбралите – децата правят секс много преди да получат официално позволение да си купуват цигари. Това е животът в конкретиката му

Лъжедеца срещу псевдопедофили - 1
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Децата, педофилът, децата, педофилът... Хайде, моля! Нито децата са деца, нито педофилът е педофил. Направете един гинекологичен преглед и вижте дали тези деца

не са дефлорирани и то отпреди колко години. Дори второто не си го пожелавайте,

защото ще се притесните.

За неразбралите – децата правят секс много преди да получат официално позволение да си купуват цигари. Това е животът в конкретиката му.

Като стажант-лекар ми се случи да присъствам на аборт на 13-годишно момиче, при това не от контингента. Според законите – дете, но според биологията – жена. Вие кажете кой бърка.

Когато направиш нещо от глупост, това не значи, че не си го направил. Когато разчиташ на разни хитри, някакви луфтове в законовите процедури, това не значи, че си невинен. Кога ставаш вменяем? На 18 г. ли? А на 18 години без един ден е различно, нали? Ами ако майка ти те е излъгала точно в колко часа те е родила, как ще разбереш кога ставаш адекватен носител на последствията от арогантността и глупостта си? А педофил кога се става и най-вече как?

Нека да направим един експеримент. Върнете се в спомените си и си признайте дали някога сте правили секс с човек под 18 години. Или дали винаги сте знаели точно на колко години е човекът срещу вас?

В този ред на мисли вие педофил ли сте?

Нали? Границата е толкова тънка, че на моменти липсва.

Само при контингента се вижда отдалеч, защото там да надуеш корема на 15 години си е стандарт.

Да, бе! Справедливостта, която трябва да бъде пазена от законите

ни, не действа. Пробивите са на почти всички нива. Често жертвите се оказват

виновници с ловки процедурни хватки.

Затова дереджето ни е такова. Нещо като опит да се поеме справедливостта в частни ръце. Но проблемите тук са подобни на тези, които възникват по време на Френската революция. Беззаконието или всезаконието достига такива размери, че след година водачите на революцията са убити от самата лудост на революцията.

Да! Педофилите, при това доказаните такива, се измъкват от закона като глисти. Това няма как да не дразни и да възбужда желание за реванш. Но това ли е реванша? Ти педофил ли беше? Утре да взема да те убия в такъв случай?

Законите са създадени преди някакви си седем хиляди години.

За да пазят хората от хората.

Сълзи се ронят и сълзи се бършат. Грим се слага и се маха.

Дрехи се обличат и събличат. А пък съжалението е като задника... или като

сърцето (на който както му харесва) – всеки си го носи и си го показва в

подходящия момент.

Но веднъж отнет, животът не се връща.

Затова занапред убивайте с разбиране и мярка. Благодаря.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 44 Отговор
    Направихте го светец този педофил.

    Коментиран от #14, #23

    13:04 14.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 33 Отговор
    Децата са глупави ама Георги е възрастен и би трябвало да знае че е подсъдно

    Коментиран от #7

    13:06 14.08.2026

  • 3 Някой

    30 4 Отговор
    За "децата" няма спор, че са чудовища. За възрастния остават неизвестни, но никой не е предоставил доказателства, че е отишъл със знанието и намерението да оправя непълнолетна. Изобщо при тях ли е ходил?

    Коментиран от #6, #11, #27

    13:07 14.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Психопатка

    15 1 Отговор
    Бг службите би трябвало да имат регистър на педофилите, дори и да не е публичен. Ако няма сериозни реформи в МВР, ДАНС и съдебната система мини украинския сценарий е нарисуван.

    13:08 14.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    9 22 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Прочетив чата какви мръсотии е писал на 15 годишна според него.

    Коментиран от #16, #17, #26

    13:10 14.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Констатация

    1 4 Отговор
    Квазиморални констативни констатации.
    Е, и?

    Коментиран от #36

    13:12 14.08.2026

  • 9 Еволюция

    11 2 Отговор
    Когато народа вземе властта в свои ръце следва гилотина

    13:13 14.08.2026

  • 10 пресолена

    1 2 Отговор
    може и да е прав авторът ,ако не беше политическата злоупотреба....

    13:14 14.08.2026

  • 11 Реалност

    8 10 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Чата с мръсотиите, които е писал го пуснаха в нета преди дни, педофил откъдето и да погледнеш!

    13:15 14.08.2026

  • 12 Абсурдистан

    13 0 Отговор
    Идеята на закона е защита на малолетните, не защото са полово незрели, а защото са умнствено неузрели. С тях не се работи и те дори не знаят как да се предпазят от забременяване. Законът трябва да ги пази от зрели мъже,които се възползват от неузрели умствено момичета. Но и едните и другите трябва да носят отговорност за действията си и най-вече родителите на малолетните престъпници. Иначе излиза, че се размножават, като глупави животни, без никаква отговорност пред обществото, което също трябва да поеме своята част от възпитанието.

    Коментиран от #20

    13:16 14.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ти тия

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ли изродчета защищаваш дай да ги пуснат те нищо не са направили просто са убили някой по най зверския начин да педофилите също са изверги но не това е начина

    Коментиран от #18

    13:18 14.08.2026

  • 15 5656

    3 7 Отговор
    до човека с мнението в статията: Ма ти педофилите ли защитаваш сега? Кучето си лиже заника след тоалетна, ТИ що не го правиш? Нали е биология? Ама спазваш закона за тоал. хартия и бидето!?

    13:20 14.08.2026

  • 16 Но факт е

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Че само е писал. От това трябва ли да последва смъртно наказание по особено жесток начин? Ти лично би ли убил за това и по този начин?

    Коментиран от #19

    13:21 14.08.2026

  • 17 Шопа

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Щото пък ти с академика дето те чатка в подлеза, по малки гнусотии си говорите.

    13:22 14.08.2026

  • 18 123

    6 8 Отговор

    До коментар #14 от "Ти тия":

    Не е трябвало да го убиват, спор няма, но съм любопитен според теб какъв е начина? Може би да го предадат на полицията, която да го пусне след 24 часа, ако изобщо го задържи.

    13:23 14.08.2026

  • 19 хахаха

    8 5 Отговор

    До коментар #16 от "Но факт е":

    Само е писал, не е тръгнал за среща за секс с 15 годишна, просто съвсем случайно се озовал на мястото на срещата:)))

    Коментиран от #37

    13:25 14.08.2026

  • 20 НПО-тата се скриха като мишки

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Абсурдистан":

    Абсолютно точно, но защо това не се отнася за етноса?
    Законите се прилагат по двоен стандарт, а НПО-тата защитават циганската педофилия като културна особеност. Но сега мълчат като пукали.

    13:29 14.08.2026

  • 21 до пишман гинеколозите

    4 2 Отговор
    Децата се определят по акъла! А и вас, ако ви прегледа проктолог, не е ясно дали ще се окаже, че сте точно мъже...

    13:34 14.08.2026

  • 22 Котка жива

    2 2 Отговор
    Ако изобщо чата го е писал той.

    13:39 14.08.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нито е Светец, нито е педофил❗

    13:42 14.08.2026

  • 24 Всеядна

    2 0 Отговор
    В песните Baby на какво се вика?
    На детето или на гаджето?

    13:42 14.08.2026

  • 25 Наблюдател

    8 1 Отговор
    Смисълът на секса с деца, който авторът е пропуснал, е да се възползваш от липсващия им жизнен опит, наивността им и физическата слабост. Когато мизерникът си е уредил среща в пущинака на Джендем тепе, далече от хорски очи, с момиче, което си е мислил, че е на 15, той се е надявал точно на това. Не оправдавам групичката безмозъчни садисти, само отбелязвам, че станахме свидетели на един примитивизъм. Щом те са лошите, значи той е добър. Да, ама не.

    Коментиран от #39

    13:42 14.08.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    А тук какви мръсотии се пишат и знаеш ли дали не пишеш на някой 12 годишен🤔❗

    13:43 14.08.2026

  • 27 Така де

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    За децата ясно. Но къде са пълнолетните биячи на Георги? Другите петима. Вярно ли е, че са напуснали вече страната, както чета по мрежата...?

    13:44 14.08.2026

  • 28 Мими Кучева🐕

    6 5 Отговор
    Канонизирайте Гошето Кузев за светец,и да се свършва тая педофилска драма!🌈🥳🤣👍

    Коментиран от #32

    13:45 14.08.2026

  • 29 Изродчета убиват за удоволствие

    3 1 Отговор
    някакъв дегенерат.

    13:45 14.08.2026

  • 30 Изгубихме един свят човек

    4 3 Отговор
    Бил е сам, чувствал се е самотен, имал е нужда от човек до себе си, човек, който да обича и който да обича него. Имал е нужда от любов, търсила я е, имал е нужда да намери сродна душа. Надеждата го е карала да вярва, да се доверява. Доверил се е, но вместо любов е намерил смъртта си”, каза митрополит Николай в словото си за Георги на опелото.

    Коментиран от #31, #33

    13:47 14.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Мими Кучева🐕":

    А да направят ли национални герои УБИЙЦИТЕ❓🤔

    Коментиран от #35

    13:51 14.08.2026

  • 33 Дядо Ники от Луната е паднал

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Изгубихме един свят човек":

    Никой не търси любов с въпроса "Харесва ли ти да те 😛". Не знам защо всички се правят, че не виждат слона в стаята. Може да имат нужда някой да им смени диоптъра...

    13:52 14.08.2026

  • 34 Факти

    4 2 Отговор
    Разбира се, че е педофил. 37 годишен мъж отива да чука 15 годишно момиче. Това по нашия закон е престъпление. Възрастта за съгласие е 16 години. Изтекоха и гнусните му чатове с момичето. Този Йотовски защо го защитава? Да не е и той същият?

    Коментиран от #40

    13:52 14.08.2026

  • 35 Мими Кучева🐕

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Те са отмъстили за всички деца жертви на педофили!🌈🛴🖕🛴🌈

    13:54 14.08.2026

  • 36 Нищо...

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Констатация":

    Поръчковите аналлизатори пишат срещу заплащане.

    13:57 14.08.2026

  • 37 Факт е

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "хахаха":

    Няма секс, има убийство, извратено убийство!

    14:00 14.08.2026

  • 38 тончо

    1 0 Отговор
    До автора, чел ли сте това което сте написал, или не ви се чете, един бълвоч от думи, благодарение на такива непрофесионалисти като вас, които оцеляват все от нещо, обществото е такова, болно, нямате дълбочина на мисълта, просто думи, това продава, деца не са деца, педофили, итнт, научи се да мислиш преди да пишеш, започни да четеш, иначе си част от това и други престъпления.

    14:03 14.08.2026

  • 39 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Наблюдател":

    Много точен коментар. тоя трябва да се покаже в пълна светлина! кво го крият? а Емилчо пак е изплискал легенда. Педофилията е престъпление. И всъщност, по голямата част от българските момичета не започват полов живот на 15.

    Коментиран от #41

    14:04 14.08.2026

  • 40 Пляскал съм 17 годишни по желание

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    И пак са ме търсили. По-възрастен съм от 37. Педофил ли съм? Да не ме убие сега някой?

    Коментиран от #44, #45

    14:05 14.08.2026

  • 41 Единици от българските момичета

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Госあ":

    Едва дочакват 15. А на 16 само най-залюханите са девствени.

    14:07 14.08.2026

  • 42 Янко

    0 0 Отговор
    Никой не спомена за най дъртия от зайчарника.Него какво ще го правим

    14:08 14.08.2026

  • 43 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Закона е закон когато е прилаган за всички.Тука споменават малцинството, на 15 били с подути кореми,каква наивност.Подкарват ги още от около 10те,и то по роднинска линия. Но защо да се правим на ксенофоби,обиколете кое да е начално или гимназиално училище.От 7ми 8ми клас на горе вероятността да намерите нещо целомъдрено е 50 на 50.И това не е дело непременно все на 37годишни.,може и най вероятно е дело на някой съученик. Вманиячени педофили има, но закона трябва да бъде детайлизиран съобразно житейската реалност и прилаган в пълна сила,иначе случаите с педигуру и май@насадисчета ще са ежедневие.

    14:09 14.08.2026

  • 44 Реалност

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Пляскал съм 17 годишни по желание":

    Педофил си още как! Ако имаш дъщеря /или син/ още от тригодишни щеше да ги пляскаш защото се били съгласили!

    14:10 14.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.