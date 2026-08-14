Лъжедеца срещу псевдопедофили

Децата, педофилът, децата, педофилът... Хайде, моля! Нито децата са деца, нито педофилът е педофил. Направете един гинекологичен преглед и вижте дали тези деца
не са дефлорирани и то отпреди колко години. Дори второто не си го пожелавайте,
защото ще се притесните.
За неразбралите – децата правят секс много преди да получат официално позволение да си купуват цигари. Това е животът в конкретиката му.
Като стажант-лекар ми се случи да присъствам на аборт на 13-годишно момиче, при това не от контингента. Според законите – дете, но според биологията – жена. Вие кажете кой бърка.
Когато направиш нещо от глупост, това не значи, че не си го направил. Когато разчиташ на разни хитри, някакви луфтове в законовите процедури, това не значи, че си невинен. Кога ставаш вменяем? На 18 г. ли? А на 18 години без един ден е различно, нали? Ами ако майка ти те е излъгала точно в колко часа те е родила, как ще разбереш кога ставаш адекватен носител на последствията от арогантността и глупостта си? А педофил кога се става и най-вече как?
Нека да направим един експеримент. Върнете се в спомените си и си признайте дали някога сте правили секс с човек под 18 години. Или дали винаги сте знаели точно на колко години е човекът срещу вас?
В този ред на мисли вие педофил ли сте?
Нали? Границата е толкова тънка, че на моменти липсва.
Само при контингента се вижда отдалеч, защото там да надуеш корема на 15 години си е стандарт.
Да, бе! Справедливостта, която трябва да бъде пазена от законите
ни, не действа. Пробивите са на почти всички нива. Често жертвите се оказват
виновници с ловки процедурни хватки.
Затова дереджето ни е такова. Нещо като опит да се поеме справедливостта в частни ръце. Но проблемите тук са подобни на тези, които възникват по време на Френската революция. Беззаконието или всезаконието достига такива размери, че след година водачите на революцията са убити от самата лудост на революцията.
Да! Педофилите, при това доказаните такива, се измъкват от закона като глисти. Това няма как да не дразни и да възбужда желание за реванш. Но това ли е реванша? Ти педофил ли беше? Утре да взема да те убия в такъв случай?
Законите са създадени преди някакви си седем хиляди години.
За да пазят хората от хората.
Сълзи се ронят и сълзи се бършат. Грим се слага и се маха.
Дрехи се обличат и събличат. А пък съжалението е като задника... или като
сърцето (на който както му харесва) – всеки си го носи и си го показва в
подходящия момент.
Но веднъж отнет, животът не се връща.
Затова занапред убивайте с разбиране и мярка. Благодаря.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #23
13:04 14.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7
13:06 14.08.2026
3 Някой
Коментиран от #6, #11, #27
13:07 14.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Психопатка
13:08 14.08.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Някой":Прочетив чата какви мръсотии е писал на 15 годишна според него.
Коментиран от #16, #17, #26
13:10 14.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Констатация
Е, и?
Коментиран от #36
13:12 14.08.2026
9 Еволюция
13:13 14.08.2026
10 пресолена
13:14 14.08.2026
11 Реалност
До коментар #3 от "Някой":Чата с мръсотиите, които е писал го пуснаха в нета преди дни, педофил откъдето и да погледнеш!
13:15 14.08.2026
12 Абсурдистан
Коментиран от #20
13:16 14.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ти тия
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ли изродчета защищаваш дай да ги пуснат те нищо не са направили просто са убили някой по най зверския начин да педофилите също са изверги но не това е начина
Коментиран от #18
13:18 14.08.2026
15 5656
13:20 14.08.2026
16 Но факт е
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Че само е писал. От това трябва ли да последва смъртно наказание по особено жесток начин? Ти лично би ли убил за това и по този начин?
Коментиран от #19
13:21 14.08.2026
17 Шопа
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Щото пък ти с академика дето те чатка в подлеза, по малки гнусотии си говорите.
13:22 14.08.2026
18 123
До коментар #14 от "Ти тия":Не е трябвало да го убиват, спор няма, но съм любопитен според теб какъв е начина? Може би да го предадат на полицията, която да го пусне след 24 часа, ако изобщо го задържи.
13:23 14.08.2026
19 хахаха
До коментар #16 от "Но факт е":Само е писал, не е тръгнал за среща за секс с 15 годишна, просто съвсем случайно се озовал на мястото на срещата:)))
Коментиран от #37
13:25 14.08.2026
20 НПО-тата се скриха като мишки
До коментар #12 от "Абсурдистан":Абсолютно точно, но защо това не се отнася за етноса?
Законите се прилагат по двоен стандарт, а НПО-тата защитават циганската педофилия като културна особеност. Но сега мълчат като пукали.
13:29 14.08.2026
21 до пишман гинеколозите
13:34 14.08.2026
22 Котка жива
13:39 14.08.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нито е Светец, нито е педофил❗
13:42 14.08.2026
24 Всеядна
На детето или на гаджето?
13:42 14.08.2026
25 Наблюдател
Коментиран от #39
13:42 14.08.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Последния Софиянец":А тук какви мръсотии се пишат и знаеш ли дали не пишеш на някой 12 годишен🤔❗
13:43 14.08.2026
27 Така де
До коментар #3 от "Някой":За децата ясно. Но къде са пълнолетните биячи на Георги? Другите петима. Вярно ли е, че са напуснали вече страната, както чета по мрежата...?
13:44 14.08.2026
28 Мими Кучева🐕
Коментиран от #32
13:45 14.08.2026
29 Изродчета убиват за удоволствие
13:45 14.08.2026
30 Изгубихме един свят човек
Коментиран от #31, #33
13:47 14.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #28 от "Мими Кучева🐕":А да направят ли национални герои УБИЙЦИТЕ❓🤔
Коментиран от #35
13:51 14.08.2026
33 Дядо Ники от Луната е паднал
До коментар #30 от "Изгубихме един свят човек":Никой не търси любов с въпроса "Харесва ли ти да те 😛". Не знам защо всички се правят, че не виждат слона в стаята. Може да имат нужда някой да им смени диоптъра...
13:52 14.08.2026
34 Факти
Коментиран от #40
13:52 14.08.2026
35 Мими Кучева🐕
До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Те са отмъстили за всички деца жертви на педофили!🌈🛴🖕🛴🌈
13:54 14.08.2026
36 Нищо...
До коментар #8 от "Констатация":Поръчковите аналлизатори пишат срещу заплащане.
13:57 14.08.2026
37 Факт е
До коментар #19 от "хахаха":Няма секс, има убийство, извратено убийство!
14:00 14.08.2026
38 тончо
14:03 14.08.2026
39 Госあ
До коментар #25 от "Наблюдател":Много точен коментар. тоя трябва да се покаже в пълна светлина! кво го крият? а Емилчо пак е изплискал легенда. Педофилията е престъпление. И всъщност, по голямата част от българските момичета не започват полов живот на 15.
Коментиран от #41
14:04 14.08.2026
40 Пляскал съм 17 годишни по желание
До коментар #34 от "Факти":И пак са ме търсили. По-възрастен съм от 37. Педофил ли съм? Да не ме убие сега някой?
Коментиран от #44, #45
14:05 14.08.2026
41 Единици от българските момичета
До коментар #39 от "Госあ":Едва дочакват 15. А на 16 само най-залюханите са девствени.
14:07 14.08.2026
42 Янко
14:08 14.08.2026
43 Макробиолог
14:09 14.08.2026
44 Реалност
До коментар #40 от "Пляскал съм 17 годишни по желание":Педофил си още как! Ако имаш дъщеря /или син/ още от тригодишни щеше да ги пляскаш защото се били съгласили!
14:10 14.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.