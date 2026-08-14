Лъжедеца срещу псевдопедофили

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Децата, педофилът, децата, педофилът... Хайде, моля! Нито децата са деца, нито педофилът е педофил. Направете един гинекологичен преглед и вижте дали тези деца

не са дефлорирани и то отпреди колко години. Дори второто не си го пожелавайте,

защото ще се притесните.

За неразбралите – децата правят секс много преди да получат официално позволение да си купуват цигари. Това е животът в конкретиката му.

Като стажант-лекар ми се случи да присъствам на аборт на 13-годишно момиче, при това не от контингента. Според законите – дете, но според биологията – жена. Вие кажете кой бърка.

Когато направиш нещо от глупост, това не значи, че не си го направил. Когато разчиташ на разни хитри, някакви луфтове в законовите процедури, това не значи, че си невинен. Кога ставаш вменяем? На 18 г. ли? А на 18 години без един ден е различно, нали? Ами ако майка ти те е излъгала точно в колко часа те е родила, как ще разбереш кога ставаш адекватен носител на последствията от арогантността и глупостта си? А педофил кога се става и най-вече как?

Нека да направим един експеримент. Върнете се в спомените си и си признайте дали някога сте правили секс с човек под 18 години. Или дали винаги сте знаели точно на колко години е човекът срещу вас?

В този ред на мисли вие педофил ли сте?

Нали? Границата е толкова тънка, че на моменти липсва.

Само при контингента се вижда отдалеч, защото там да надуеш корема на 15 години си е стандарт.

Да, бе! Справедливостта, която трябва да бъде пазена от законите

ни, не действа. Пробивите са на почти всички нива. Често жертвите се оказват

виновници с ловки процедурни хватки.

Затова дереджето ни е такова. Нещо като опит да се поеме справедливостта в частни ръце. Но проблемите тук са подобни на тези, които възникват по време на Френската революция. Беззаконието или всезаконието достига такива размери, че след година водачите на революцията са убити от самата лудост на революцията.

Да! Педофилите, при това доказаните такива, се измъкват от закона като глисти. Това няма как да не дразни и да възбужда желание за реванш. Но това ли е реванша? Ти педофил ли беше? Утре да взема да те убия в такъв случай?

Законите са създадени преди някакви си седем хиляди години.

За да пазят хората от хората.

Сълзи се ронят и сълзи се бършат. Грим се слага и се маха.

Дрехи се обличат и събличат. А пък съжалението е като задника... или като

сърцето (на който както му харесва) – всеки си го носи и си го показва в

подходящия момент.

Но веднъж отнет, животът не се връща.

Затова занапред убивайте с разбиране и мярка. Благодаря.