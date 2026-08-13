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Дмитрий Медведев: Войната в Украйна ще приключи единствено и само при условията на Путин
  Тема: Украйна

Дмитрий Медведев: Войната в Украйна ще приключи единствено и само при условията на Путин

13 Август, 2026 19:09 1 807 128

  • русия-
  • украйна-
  • дмитрий медведев-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Бившият руски президент заяви също, че на Запад съществува "желание" да се ликвидира както Русия, така и всички руснаци и напълно да се заличи нашата историческа памет

Дмитрий Медведев: Войната в Украйна ще приключи единствено и само при условията на Путин - 1
AP AP

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви в сряда, че военната операция срещу Украйна ще приключи единствено при условията, поставени от Русия, предаде АП.

В изказване по време на заседание на експертния съвет на партията "Единна Русия" Медведев заяви, че отношенията на Москва със Запада няма да се променят съществено "с прекратяването или преустановяването на специалната военна операция под една или друга форма".

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Той дори прогнозира, че това ще се случи "рано или късно", но при условията, поставени от Путин.

Бившият руски президент заяви също, че на Запад съществува "желание" да "се ликвидира както Русия, така и всички руснаци и напълно да се заличи нашата историческа памет".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бесен - Язовец

    42 28 Отговор
    Това е сценария Руската армия побеждава както винаги, а краварите се правят, че нямат нищо общо с бития!

    Коментиран от #14, #42

    19:11 13.08.2026

  • 2 Българин

    31 37 Отговор
    Ето това са истинските нацисти!

    Коментиран от #9

    19:11 13.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД

    32 23 Отговор
    Дадохме над 1000 МИЛИАРДА в окраина и пак провал. Много, много лоша инвестиция.

    Коментиран от #62

    19:12 13.08.2026

  • 5 ес помощ

    19 14 Отговор
    Дайте му още пари на Зеленски за да ги обработват още...

    19:12 13.08.2026

  • 6 Това е ясно на всички

    23 20 Отговор
    още от преди да има война!

    19:12 13.08.2026

  • 7 Това го знаем

    28 23 Отговор
    На Англосаксонците им се иска, но са безпомощни и не искат да си го признаят. Затова е и пропагандата.

    19:13 13.08.2026

  • 8 Шоуман

    30 32 Отговор
    След всяко изявление на Медведев публиката избухва в смях.

    Коментиран от #36, #63

    19:13 13.08.2026

  • 9 Контрата

    23 14 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Изобщо не е нацистки да си патриот бе третоплов гли.ст НПО

    19:13 13.08.2026

  • 10 Елементарно , бе Уотсън !

    25 20 Отговор
    Мечока го е казал Кратко и Ясно ! Жалко за неразбралите ! 😜

    19:13 13.08.2026

  • 11 Пламен

    23 21 Отговор
    Минаха 4 месеца , откакто Кирил Дмитриев предсказа , че Европа ще разпадне.след четири месеца.Статийката я има във форум.

    13 Април, 2026
    Цитирам дословно Кирил Дмитриев.
    -Проверете след четири месеца дали съм бил прав.

    Копейките бяха в делириум , обаче се оказа , че руснака пак лъже.:)

    19:14 13.08.2026

  • 12 хех

    24 27 Отговор
    Путин изобщо няма да доживее края на войната, че да поставя някаки услиовия, нито пък Медведев.

    19:14 13.08.2026

  • 13 А пък русофилдебилския клошарски трол

    13 9 Отговор
    Е болен от скоротечен рак с разсейки и много ще реве от болки защото няма пари и за морфин да угасне тихо...по добре да се задуши в гърнето с изпражненията си от изпаренията

    Коментиран от #46

    19:14 13.08.2026

  • 14 ИМПЕРИАЛИСТ

    17 25 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
    Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна!

    Коментиран от #24, #55, #114

    19:14 13.08.2026

  • 15 Ха ХаХа

    18 10 Отговор
    Бързо трепане на бандера нацистите, плитко заравяне и миризма за профилактика

    19:15 13.08.2026

  • 16 Хлебаря

    4 2 Отговор
    Благой Бекриев, вече 12 часа е пред съдебната палата в Пловдив. Да внимава с обезводняването на стомашно чревният тракт.

    19:15 13.08.2026

  • 17 РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.

    17 22 Отговор
    УБИТИ И РАНЕНИ.
    25% ОТ ТРУДОСПОСОБНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА РАША Е ДЕНАЦИФИЦИРАНО В УКРАЙНА. СТОТИЦИТЕ МОГИЛИ С ХИЛЯДИ ПРЕСНИ ГРОБОВЕ НА КЛЕТИ РАШИ СА УЖАСНИ.
    ЗА 5 ГОДИНИ - В РАША НЕТЬ ГАРИВА ,НЕТЬ ИНТЕРНЕТ ,КУПОНИ ХРАНА И ВСЕКИ ДЕН И НОЩ СА БОМБЕНИ !
    ХА НАЗДРАВЕ

    Коментиран от #20

    19:15 13.08.2026

  • 18 Обективно

    15 9 Отговор
    Горките западни елити не са свикнали така друг да казва какво да става дано го преживеят и да останат само с унижението и да не се наложи да ядат и бой за десерт.

    19:16 13.08.2026

  • 19 РФ е един огромен КЕН eф !

    14 16 Отговор
    Какво ни интересува какво е казал един алкохолно зависим иgиoт ?!

    Коментиран от #118

    19:16 13.08.2026

  • 20 Точен сте

    16 18 Отговор

    До коментар #17 от "РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.":

    Но не само това. 38 убити рашистки генерали във войната с Украйна. Най много убити генерали в една война в световната военна история. Украинците ги трепят безмилостно и пред цял свят.
    Слава, Слава Украине.

    Коментиран от #25, #29, #40

    19:16 13.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ТОВА Е БРИТАНСКА ПРОКСИ ВОЙНА

    11 12 Отговор
    Няма за цел победа над Русия. Това е просто война за изтощаване на Русия чрез тъпите окраинци.

    19:16 13.08.2026

  • 23 Аз съм веган

    12 12 Отговор
    Димата медведев отново от сутринта. Дано доживее Хага

    Коментиран от #28

    19:16 13.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 🇺🇦 СЛАВА🇺🇦

    15 17 Отговор

    До коментар #20 от "Точен сте":

    🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
    РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
    УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌

    Коментиран от #122

    19:17 13.08.2026

  • 26 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    11 16 Отговор
    На този де бил се кланят нашите Zoмби копейки . 🤣🤣🤣🤣🤣

    19:17 13.08.2026

  • 27 Великата октомврийска резолюция

    11 13 Отговор
    Няма друга страна в света в която в столицата и има мумия.

    Коментиран от #30, #38

    19:17 13.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Така е ...мизерна раша

    12 12 Отговор

    До коментар #20 от "Точен сте":

    Разбита ,унизена,размазана и разкатана за 5 години се бият още за 5 села на 50 километра от границата си с цената на 2 милиона при кобзон

    Коментиран от #34

    19:18 13.08.2026

  • 30 Тъпак

    9 2 Отговор

    До коментар #27 от "Великата октомврийска резолюция":

    Китай бе жмульо

    Коментиран от #41

    19:18 13.08.2026

  • 31 Демократ

    10 11 Отговор
    Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzродu.

    19:18 13.08.2026

  • 32 Финансиране от милиона

    9 10 Отговор
    До 2 години роция ще се разпадне на народа република дегестан и други

    19:19 13.08.2026

  • 33 пиян медведь забавлението на света как е

    8 9 Отговор
    От началото на пълномащабната агресия срещу Украйна руската бойна авиация понесе значителни загуби. Според анализа на независимия проект Орух, Русия е загубила 561 бойни самолета – включително Су-34, Су-35, Су-30 и други ключови бойни платформи. Украинските въоръжени сили потвърждават подобни данни, говорейки за над 650 унищожени машини.
    Тези загуби представляват около 70% от целия предвоенен авиационен флот на Руската федерация. Същевременно, руският военно-промишлен комплекс (ВПК) не разполага с капацитет да компенсира този недостиг. Според официални източници, през 2022 г. в Русия са произведени едва 12 нови бойни самолета, а през 2023 г. – около 20.

    19:19 13.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ванга

    11 12 Отговор
    Русия ке падне

    19:19 13.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Русия

    13 8 Отговор
    Победа будет за нами !

    19:20 13.08.2026

  • 38 Хи хи

    8 4 Отговор

    До коментар #27 от "Великата октомврийска резолюция":

    В много столици има много мумии, например в Лондон има египетски мумии !

    19:20 13.08.2026

  • 39 Груйо

    10 5 Отговор
    Условията на Путин: куфар със 100 милиона долара, хеликоптер и гарантиран безопасен полет до Северна Корея

    19:20 13.08.2026

  • 40 Володимир Зiiльонски 🇺🇦 Началняк хунта

    10 7 Отговор

    До коментар #20 от "Точен сте":

    Но все още завиждам на Болгария ! Там Радев има повече генерали , отколкото войници ! Има си и "адмирал" - натовец "Ефтим" ! С четири гумени лодки !!

    19:20 13.08.2026

  • 41 Това е положението

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тъпак":

    Добър пример и кндр.

    19:21 13.08.2026

  • 42 3 март 1918 г. Русия на колене

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    Всеки който е хванел монголята по московието ги е лумкал като "маче у дерек" !
    Москвичите нямат спечелена война самостоятелно.
    Добре, че са били украинците, че да им печелят битките и войните.

    Коментиран от #58

    19:21 13.08.2026

  • 43 Тези

    6 3 Отговор
    с калъп ли ги правят?

    19:21 13.08.2026

  • 44 Пламен

    13 6 Отговор
    Тоя дребен пинчер трябва да дава кръвна проба преди всяка изцепка.

    19:22 13.08.2026

  • 45 ТРИМАТА БОЛНИ БАНДЕРТРОЛА

    6 7 Отговор
    Са ги пуснали на паша. Яко цапат форума. СЛАВА.

    19:22 13.08.2026

  • 46 Точен сте

    13 9 Отговор

    До коментар #13 от "А пък русофилдебилския клошарски трол":

    Потвърдиха се диагнозите на все още малкото останали живи русофили в България - психично неуравновесени, бедни и с безсмислено съществуване. В проучване на "АЛФА РИСЪРЧ" 15% се определят като симпатизиращи на Русия. Според Министерство на социалните грижи в страната 22% са под линията на бедност и трудно си плащат битовите сметки дори. И какво е заключението - не всеки бедняк е русофил, но всеки русофил е бедняк и скъсаняк!

    Коментиран от #57

    19:22 13.08.2026

  • 47 Механик

    14 6 Отговор
    Преди три години Путин покани българските русофили да отидат да живеят в Русия.Процедурата за придобиване на руски паспорт е супер улеснена.Заминали досега НУЛА!

    19:22 13.08.2026

  • 48 СПОКО БЕ БАНДЕРИ

    9 10 Отговор
    Пак ще спите у метрото.

    19:23 13.08.2026

  • 49 Медведев е

    12 7 Отговор
    Много добър комик !

    19:23 13.08.2026

  • 50 Днес е

    11 4 Отговор
    Кога беше февруари 2022?

    Коментиран от #56

    19:23 13.08.2026

  • 51 Мечтите

    7 4 Отговор
    са безплатни!

    19:24 13.08.2026

  • 52 Ордата от Пепейски тролове лъже и маже

    7 10 Отговор
    Боклуци сте като шефовете си Тъпото,Кокора,Денков ..праха за пране

    19:24 13.08.2026

  • 53 Изборите

    4 0 Отговор
    наближават!

    19:24 13.08.2026

  • 54 Митя

    9 4 Отговор
    пак ли се намота

    19:25 13.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 аz СВО Победа 81

    9 6 Отговор

    До коментар #50 от "Днес е":

    4,5 години чакаме да падне крепоста Малая Токмачка.

    Коментиран от #61

    19:25 13.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Бесен - Язовец

    10 10 Отговор

    До коментар #42 от "3 март 1918 г. Русия на колене":

    Текът ви гладните лиги сороски по руската необятна богата страна. Слава на Русия🇷🇺 и нейната антифашистката армия която варди света от западните фашисти колонизатори.

    Коментиран от #73

    19:26 13.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА

    10 9 Отговор
    Нацизма и бандеризма са опасни за вашето здраве.

    19:27 13.08.2026

  • 61 Ние чакаме

    9 9 Отговор

    До коментар #56 от "аz СВО Победа 81":

    Укроуродът да пие кафе в Крим...

    Коментиран от #75

    19:27 13.08.2026

  • 62 Шопо

    10 11 Отговор

    До коментар #4 от "ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #65

    19:29 13.08.2026

  • 63 Ъхъ

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Шоуман":

    Помня един такъв, така се разсмя, че замалко да си глътне вратовръзката...

    19:29 13.08.2026

  • 64 Делю Хайдутин

    7 6 Отговор
    5 години вися като сопол на Дунав и меся погачите.Дунав пресъхна.Кьорав ватн1к не видях. Ще си омеся и главата.

    Коментиран от #68

    19:30 13.08.2026

  • 65 Така е

    7 7 Отговор

    До коментар #62 от "Шопо":

    Украйна е Руската Македония, а Македония е Българската Украйна

    19:30 13.08.2026

  • 66 Хахахаха

    12 5 Отговор
    Руската пропаганда не спира да плаши рашите с НАТО и запада.

    19:31 13.08.2026

  • 67 Кривоверен алкаш

    11 7 Отговор
    Кремълски наративи,да се заличи Русия и руснаците,така надъхват бараните че те са прави...и безмозъчните вярват...Целият проблем е в Кремъл,Трябва някой прогресивен ръководител като Горбачов,да търси някаква промяна а не да си продължава Пролетарската Диктатура..

    Коментиран от #72

    19:31 13.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ИМПЕРИАЛИСТ

    11 4 Отговор

    До коментар #24 от "Руската грешка":

    Мнoгo cтe дaлeчe oт иcтинaтa. Eтo зaщo:
    1. Кoй лaнcирa дoктринaтa "CЛAВЯНCТВO" И ЗAЩO?
    2. Принoca нa Eкaтeринa Вeликa зa иcтoричecкитe фaлшификaции...?
    3. Кoй e Eвгeни Булгaрa и нa чия хрaнилкa e ?
    4....Нишкият санджак е ДАРЕН с "ВЕЛИКИЯ" Сан Стефански договор от Русия на кралство Сърбия....Копи-пейст: "До 1878 г. Ниш е считан за български град от ред западни и сръбски учени, както и от османската власт. Икономистът Жером-Адолф Бланки, който е пратеник на френското правителство да проучи на място положението след Нишкото въстание 1841 г., нарича НИШ "СТОЛИЧНИЯ ГРАД НА БЪЛГАРИТЕ""
    4. Кoй плaщa нa Aвгуcт Шльoceр зa дa cъздадe мигрaциoннaтa тeзa?
    ...
    н. Кoи финaнcирa и въoръжaвa Aтaтюрк зa дa нaруши Лoндoнcкия мирeн дoгoвoр и oбeзбългaри Бeлoмoрcкa трaкия?
    .
    ... НЯМAТ ИЗБРOЯВAНE РУCКИТE МEРЗOCТИ...

    Коментиран от #81

    19:32 13.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Горбачов

    7 6 Отговор

    До коментар #67 от "Кривоверен алкаш":

    Никой не го признава в Русия, защото е доказан предател като Елцин.
    80 годишнината си я празнува в Лондон.Най големият враг на Русия и България

    Коментиран от #83

    19:34 13.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Град Козлодуй

    3 3 Отговор
    Намериха ли крачето на чайката?

    19:35 13.08.2026

  • 75 Пуснаха ли

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ние чакаме":

    кафе ?

    19:35 13.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Удри копейката с манивелата!

    9 4 Отговор
    Докато се изправи!

    19:36 13.08.2026

  • 78 БАНДЕРИТЕ ИЗКУКУРИГАХА

    4 9 Отговор
    Изплискаха легена само като видяха Медведев на снимка. Ха ха ха.

    19:36 13.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 !!!?

    8 4 Отговор
    До сега нищо което бостанското плашило на Кремъл е обявило не се е случило...дано да някой му каже къде е сега иранския аятолах !!!

    Коментиран от #82

    19:37 13.08.2026

  • 81 Руската грешка

    2 6 Отговор

    До коментар #69 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Турски роби не се освобождават

    Коментиран от #95

    19:37 13.08.2026

  • 82 А някой да му каже

    4 4 Отговор

    До коментар #80 от "!!!?":

    Къде са 17 американски президенти?

    19:38 13.08.2026

  • 83 Кривоверен алкаш

    6 3 Отговор

    До коментар #72 от "Горбачов":

    Как да го признаят като Кремъл е казал друго,освен това очите на бараните са закачени за г..а,който е против Сибир и Полярният кръг...всяка опозиция е задушена в зародиш,помниш че 22 г. за думата война вкарваха в затвора...безмозъчни,безгласни същества,това са крепостните..За това казвам че ако дойде някой прогресивен в Кремъл и като каже,,, така е...слабоумните ще повярват.

    19:38 13.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Културно

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Тихо пико4!":

    Я разчекнахме Духалоф

    19:39 13.08.2026

  • 86 Ко стаа бе руски боклуци?

    7 1 Отговор
    По превзехте ли тая Токмачка, че ми омръзнА тая работа?Корейци,китайци,кубинци и никарагуанци ли чакате?

    Коментиран от #87, #94

    19:41 13.08.2026

  • 87 Чакаме

    1 7 Отговор

    До коментар #86 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Укроуродът да пие кафе в Крим

    19:42 13.08.2026

  • 88 Проблема е

    2 0 Отговор
    че ги е забравил!

    19:44 13.08.2026

  • 89 Ами

    5 5 Отговор
    Молете се Митя да не наследи Путин, защото оцелелите
    може да разберат как са живяли пещерните хора :)

    19:44 13.08.2026

  • 90 Констатация

    3 0 Отговор
    Войната между Нелегитимения Клоун и Обнуленото старче я плащат с живота си руснаци - от едната и другата страна, за радост на Европа и Щатите, други пък печелят от нея - Китай и Индия. Това ще бъде най-кървавата и позорна страница в новата История на руснаците за поколения наред!

    Коментиран от #96

    19:44 13.08.2026

  • 91 мдааааа

    3 2 Отговор
    Дано да приключи ... До 3000-ната ..

    Коментиран от #97

    19:44 13.08.2026

  • 92 Медведев

    3 1 Отговор
    псевдоним ли е?

    19:47 13.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Хи хи

    4 5 Отговор

    До коментар #86 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Ти остави Токмачка, глей в Кийййф ква смрад е, няма ток, няма вода, няма интернет....зеленото жуже докъде докара урките....

    19:48 13.08.2026

  • 95 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 1 Отговор

    До коментар #81 от "Руската грешка":

    Преди 1877г. руският ботуш за 2 века 11 пъти ни АСВАБАЖДАВА като преорава земята на Българите с надеждата да ни затрие физически. Чувал ли си за Одринския мирен договор, за Кайнарджашкия? За Тракийското въстание 1828г., като организаторите и предводителите на което са арестувани от....внимание! изпратения за целта руски казашки полк??? „Руският” генерал Дибич, по рождение Ханс Карл Фридрих Антон фон Дибич, е искал да избие Българите с руските топове..., А БЛИЗО 500 НЕПОКОРНИ БЪЛГАРСКИ ВОЙВОДИ от въстанието СА ПРАТЕНИ НА ЗАТОЧЕНИЕ В СИБИР.
    През Априлското въстание 1876г. излизаме с дървено топче и кремъклийки срещу войските на Османската турска империя, защото Русия блокира в складовете си хилядите модерни пушки закупени за въстанието от богати Българи-патриоти... Само от търговецът Николай Миронов са закупени 8 000 пушки Уинчестър, които са ръждясали в одеските складове...
    ДА, РУСНАЦИТЕ МНОГО ОБИЧАТ БЪЛГАРИЯ, НО НЕ И БЪЛГАРИТЕ!
    А, прочети и защо Българите-опълченци се бият "с камънье и дърве" вместо с пушки...

    Коментиран от #100, #103, #105

    19:49 13.08.2026

  • 96 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Констатация":

    Пишеш за неща от които не разбираш.
    Вероятно защото се информираш само от либералната пропаганда.
    А реалността е доста по различна от пропагандата.

    Коментиран от #108

    19:49 13.08.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Жалкия евротролей

    1 2 Отговор
    с тоя скоротечен рак и разсейките не знае къде е. Съсипа си здравето за тоя дето духа. Ама накрая той го издуФа.

    19:50 13.08.2026

  • 99 Бай Хасан

    3 2 Отговор
    Браво Ашколсун на Медведев да види Какво значи да се бориш с руската мечка Медведев

    19:50 13.08.2026

  • 100 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #95 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Кой те гръмна в помашката тиква?

    19:51 13.08.2026

  • 101 az СВО Победа 81

    4 2 Отговор
    Че то има ли някой, който да се съмнява, че така ще стане?

    19:51 13.08.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Айде сега напиши, че и Легията в Сърбия е дело на запада
    за да завършиш творчество си и да си получи гранта :)

    19:53 13.08.2026

  • 104 грУЙО

    2 3 Отговор
    Те западните пед.еру.нге.ли вече се самоизличават като общество . Русия може да им помогне да се затрият !

    19:53 13.08.2026

  • 105 копи пейст

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Копи-пейст: ...въоръжението на бълг.опълченци е с морално остарелите пушки. Финансовите средства потъват в джобовете на няколко висши офицери от руската армия. Те са изпратени в Германия и закупуват на безценица пушки за претопяване с остарял иглен механизъм, който след няколко изстрела се чупи, гуменият кръг изгаря,а барутните газове опалват очите на опълченците. След няколко изстрела затворите им вече не действат. За сметка на това българското опълчение действа в основното направление към Одрин и Цариград, където ще се реши войната Още в първите боеве при Стара Загора иглените пушки цъкат, но не произвеждат изстрели. А когато стрелят, след третия изстрел отказват.Най-невралгичното място – отбраната на Стара Загора, е оставена само на опълченските дружини(РУСИЯ ИМА ТАЙНО СПОРАЗУМЕНИЕ С АВСТРОУНГАРИЯ И СУЛТАНА ЗА ВОЙНА ДО СТАРА ПЛАНИНА ЗА ДА НЕ ПОДПИШАТ РЕШЕНИЕТО ЗА АВТОНОМИЯ НА БЪЛГАРИЯ НА ЦАРИГРАДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ)Опълченците разбират, че са сами срещу настъпващите пълчища,но път за отстъпление няма.

    Коментиран от #109, #120

    19:54 13.08.2026

  • 106 Екзорсиста

    1 2 Отговор
    Нашите козяци винаги когато видят статия за Медведев веднаги ги обладава Лукавият и халките им почват бясно да пулсират голяма амплитуда ,единственото работещо лечение е на време ръгане в диррр.никкка с як дебел и хубаво заоблен и смазан кол,докато пациента се успокои и му се приходи по голяма нужда !

    Коментиран от #117

    19:55 13.08.2026

  • 107 диф дядо

    4 0 Отговор
    путине, ти денацифицора толкоз мноха вaтянки, та петгодишния план га изпълни! мое спакойно изпъна тaрнаците и фърли топа! Теперь моеш са гушна скоропостижно с Ленин, а кoпейкити мое та цyнкат по челцето!

    19:57 13.08.2026

  • 108 Констатация

    0 2 Отговор

    До коментар #96 от "Ами":

    Всички, или почти всички у форума знаят че следя руските официални сайтове, форуми и военни блогове, ако това наричаш "либерана инфо" твоя работа. Съветвам те да почетеш - Форума на РИА новости, Русская весна, Репортер,Военное обозрение... може и да понаучиш нещо!

    Коментиран от #121

    19:57 13.08.2026

  • 109 Глупак

    2 3 Отговор

    До коментар #105 от "копи пейст":

    15 000 души са българските опълченци.
    Как ще отбраняват Шипка?
    Пушките им са Шаспо.
    И накрая Радецки пристига с по двама на кон.
    Той сигурно е украинец ,нали?

    19:58 13.08.2026

  • 110 Пламен

    4 0 Отговор
    Руската ,,Мечка" много дребничка се оказа. :)

    Коментиран от #126

    19:58 13.08.2026

  • 111 Единствено и само...

    2 1 Отговор
    Пияният хазарин се опитва да диктува условията, при които щяла да приключи войната в Украйна, без да си дава сметка, че тези условия ще диктува победителят Украйна.

    Коментиран от #115, #128

    20:01 13.08.2026

  • 112 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    1 0 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф.

    Коментиран от #119

    20:01 13.08.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #111 от "Единствено и само...":

    Къде си тръгнал бе спукана тиква тъпа.
    Укра е пълен капут

    20:04 13.08.2026

  • 116 Оно условията са ясни

    1 1 Отговор
    Беганье по трусики от ЛОШИО ГОТВАЧ и 4 Милиона човекоподобни монголья Фира!
    После...дръвенио кастюм и...екарисаж ! Москаль уйде
    Хихихихихи

    Коментиран от #123

    20:04 13.08.2026

  • 117 диф дядо

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "Екзорсиста":

    Пфу, отвратен съм от твоите нyсни смъpдящи мисли! Ти си много пeрверзен тип и трябва обществото да се освободи от теб и да бъдеш приведен в подходящ вид! Ще те обърна с чеpвото навънка и ще те пратя със Спиди на мaйкъ ти за лично получаване до адрес!

    Коментиран от #124

    20:04 13.08.2026

  • 118 Милеслав Божилов

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Ти па щот си много убав ;))))

    20:05 13.08.2026

  • 119 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #112 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":

    Там мирише на парясани порове.
    Укрите са без ток и вода

    20:05 13.08.2026

  • 120 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    2 0 Отговор

    До коментар #105 от "копи пейст":

    Муцка 👄 като си казал А ,па кажи и Б ,кой въоръжаваше турската армия и какви добрини сме видели последните 200 от французи ,англичани ,или германци ?Целуят съм слух ,мило коте 🐱?

    20:06 13.08.2026

  • 121 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #108 от "Констатация":

    Аз пък следя основно западните. Предимно американски,
    защото в Европа много бързо трият неудобните.
    Прочети нещо например на Джон Миършаймър или на Джордж Бомби.
    Тия не са драскачи на хонорар.
    След това пак ще си поговорим.

    20:06 13.08.2026

  • 122 Милеслав Божилов

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "🇺🇦 СЛАВА🇺🇦":

    Ха-ха-ха. Велика Украйна???? Тука основната част сте за сериозен преглед ;)))

    20:07 13.08.2026

  • 123 Татарино

    2 0 Отговор

    До коментар #116 от "Оно условията са ясни":

    Господ ти е Монголското куче Тангра.
    Руснаците са варяги..викинги

    20:07 13.08.2026

  • 124 Екзорсиста

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "диф дядо":

    Явно и ти си обладан,не знам дали с един сеанс бих изгонил Лукавият от твоето тяло ,но поне бих опитал ...

    20:08 13.08.2026

  • 125 Орк

    1 0 Отговор
    Този ревашизм и Русия го наблюдала всеки 80-100 години. Победените мечтаят да станат победители за пореден път. Историята се повтаря.

    20:10 13.08.2026

  • 126 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Пламен":

    Пламка ти па като огняр на кораб ,кога си виждал па мечки ?

    20:11 13.08.2026

  • 127 Видяха го всички

    0 0 Отговор
    Аишш назраавее уруууумш.

    20:12 13.08.2026

  • 128 Забравяш

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Единствено и само...":

    Жан Клод Юнкер преди няколко години след посещение в България и обиколка на бордеите в София, под ръка с Бойко. Помниш ли в какво състояние беше после? После се измъкнаха с версията за пристъп на "ишиас"

    20:19 13.08.2026

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