Дмитрий Медведев: Войната в Украйна ще приключи единствено и само при условията на Путин

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви в сряда, че военната операция срещу Украйна ще приключи единствено при условията, поставени от Русия, предаде АП.
В изказване по време на заседание на експертния съвет на партията "Единна Русия" Медведев заяви, че отношенията на Москва със Запада няма да се променят съществено "с прекратяването или преустановяването на специалната военна операция под една или друга форма".
Той дори прогнозира, че това ще се случи "рано или късно", но при условията, поставени от Путин.
Бившият руски президент заяви също, че на Запад съществува "желание" да "се ликвидира както Русия, така и всички руснаци и напълно да се заличи нашата историческа памет".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бесен - Язовец
Коментиран от #14, #42
19:11 13.08.2026
2 Българин
Коментиран от #9
19:11 13.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД
Коментиран от #62
19:12 13.08.2026
5 ес помощ
19:12 13.08.2026
6 Това е ясно на всички
19:12 13.08.2026
7 Това го знаем
19:13 13.08.2026
8 Шоуман
Коментиран от #36, #63
19:13 13.08.2026
9 Контрата
До коментар #2 от "Българин":Изобщо не е нацистки да си патриот бе третоплов гли.ст НПО
19:13 13.08.2026
10 Елементарно , бе Уотсън !
19:13 13.08.2026
11 Пламен
13 Април, 2026
Цитирам дословно Кирил Дмитриев.
-Проверете след четири месеца дали съм бил прав.
Копейките бяха в делириум , обаче се оказа , че руснака пак лъже.:)
19:14 13.08.2026
12 хех
19:14 13.08.2026
13 А пък русофилдебилския клошарски трол
Коментиран от #46
19:14 13.08.2026
14 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна!
Коментиран от #24, #55, #114
19:14 13.08.2026
15 Ха ХаХа
19:15 13.08.2026
16 Хлебаря
19:15 13.08.2026
17 РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.
25% ОТ ТРУДОСПОСОБНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА РАША Е ДЕНАЦИФИЦИРАНО В УКРАЙНА. СТОТИЦИТЕ МОГИЛИ С ХИЛЯДИ ПРЕСНИ ГРОБОВЕ НА КЛЕТИ РАШИ СА УЖАСНИ.
ЗА 5 ГОДИНИ - В РАША НЕТЬ ГАРИВА ,НЕТЬ ИНТЕРНЕТ ,КУПОНИ ХРАНА И ВСЕКИ ДЕН И НОЩ СА БОМБЕНИ !
ХА НАЗДРАВЕ
Коментиран от #20
19:15 13.08.2026
18 Обективно
19:16 13.08.2026
19 РФ е един огромен КЕН eф !
Коментиран от #118
19:16 13.08.2026
20 Точен сте
До коментар #17 от "РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.":Но не само това. 38 убити рашистки генерали във войната с Украйна. Най много убити генерали в една война в световната военна история. Украинците ги трепят безмилостно и пред цял свят.
Слава, Слава Украине.
Коментиран от #25, #29, #40
19:16 13.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ТОВА Е БРИТАНСКА ПРОКСИ ВОЙНА
19:16 13.08.2026
23 Аз съм веган
Коментиран от #28
19:16 13.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 🇺🇦 СЛАВА🇺🇦
До коментар #20 от "Точен сте":🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌
Коментиран от #122
19:17 13.08.2026
26 Жалки продажни копейки 🤪🤡
19:17 13.08.2026
27 Великата октомврийска резолюция
Коментиран от #30, #38
19:17 13.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Така е ...мизерна раша
До коментар #20 от "Точен сте":Разбита ,унизена,размазана и разкатана за 5 години се бият още за 5 села на 50 километра от границата си с цената на 2 милиона при кобзон
Коментиран от #34
19:18 13.08.2026
30 Тъпак
До коментар #27 от "Великата октомврийска резолюция":Китай бе жмульо
Коментиран от #41
19:18 13.08.2026
31 Демократ
19:18 13.08.2026
32 Финансиране от милиона
19:19 13.08.2026
33 пиян медведь забавлението на света как е
Тези загуби представляват около 70% от целия предвоенен авиационен флот на Руската федерация. Същевременно, руският военно-промишлен комплекс (ВПК) не разполага с капацитет да компенсира този недостиг. Според официални източници, през 2022 г. в Русия са произведени едва 12 нови бойни самолета, а през 2023 г. – около 20.
19:19 13.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ванга
19:19 13.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Русия
19:20 13.08.2026
38 Хи хи
До коментар #27 от "Великата октомврийска резолюция":В много столици има много мумии, например в Лондон има египетски мумии !
19:20 13.08.2026
39 Груйо
19:20 13.08.2026
40 Володимир Зiiльонски 🇺🇦 Началняк хунта
До коментар #20 от "Точен сте":Но все още завиждам на Болгария ! Там Радев има повече генерали , отколкото войници ! Има си и "адмирал" - натовец "Ефтим" ! С четири гумени лодки !!
19:20 13.08.2026
41 Това е положението
До коментар #30 от "Тъпак":Добър пример и кндр.
19:21 13.08.2026
42 3 март 1918 г. Русия на колене
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":Всеки който е хванел монголята по московието ги е лумкал като "маче у дерек" !
Москвичите нямат спечелена война самостоятелно.
Добре, че са били украинците, че да им печелят битките и войните.
Коментиран от #58
19:21 13.08.2026
43 Тези
19:21 13.08.2026
44 Пламен
19:22 13.08.2026
45 ТРИМАТА БОЛНИ БАНДЕРТРОЛА
19:22 13.08.2026
46 Точен сте
До коментар #13 от "А пък русофилдебилския клошарски трол":Потвърдиха се диагнозите на все още малкото останали живи русофили в България - психично неуравновесени, бедни и с безсмислено съществуване. В проучване на "АЛФА РИСЪРЧ" 15% се определят като симпатизиращи на Русия. Според Министерство на социалните грижи в страната 22% са под линията на бедност и трудно си плащат битовите сметки дори. И какво е заключението - не всеки бедняк е русофил, но всеки русофил е бедняк и скъсаняк!
Коментиран от #57
19:22 13.08.2026
47 Механик
19:22 13.08.2026
48 СПОКО БЕ БАНДЕРИ
19:23 13.08.2026
49 Медведев е
19:23 13.08.2026
50 Днес е
Коментиран от #56
19:23 13.08.2026
51 Мечтите
19:24 13.08.2026
52 Ордата от Пепейски тролове лъже и маже
19:24 13.08.2026
53 Изборите
19:24 13.08.2026
54 Митя
19:25 13.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 аz СВО Победа 81
До коментар #50 от "Днес е":4,5 години чакаме да падне крепоста Малая Токмачка.
Коментиран от #61
19:25 13.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Бесен - Язовец
До коментар #42 от "3 март 1918 г. Русия на колене":Текът ви гладните лиги сороски по руската необятна богата страна. Слава на Русия🇷🇺 и нейната антифашистката армия която варди света от западните фашисти колонизатори.
Коментиран от #73
19:26 13.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА
19:27 13.08.2026
61 Ние чакаме
До коментар #56 от "аz СВО Победа 81":Укроуродът да пие кафе в Крим...
Коментиран от #75
19:27 13.08.2026
62 Шопо
До коментар #4 от "ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД":Украйна не е държава а територия, руска територия.
Коментиран от #65
19:29 13.08.2026
63 Ъхъ
До коментар #8 от "Шоуман":Помня един такъв, така се разсмя, че замалко да си глътне вратовръзката...
19:29 13.08.2026
64 Делю Хайдутин
Коментиран от #68
19:30 13.08.2026
65 Така е
До коментар #62 от "Шопо":Украйна е Руската Македония, а Македония е Българската Украйна
19:30 13.08.2026
66 Хахахаха
19:31 13.08.2026
67 Кривоверен алкаш
Коментиран от #72
19:31 13.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #24 от "Руската грешка":Мнoгo cтe дaлeчe oт иcтинaтa. Eтo зaщo:
1. Кoй лaнcирa дoктринaтa "CЛAВЯНCТВO" И ЗAЩO?
2. Принoca нa Eкaтeринa Вeликa зa иcтoричecкитe фaлшификaции...?
3. Кoй e Eвгeни Булгaрa и нa чия хрaнилкa e ?
4....Нишкият санджак е ДАРЕН с "ВЕЛИКИЯ" Сан Стефански договор от Русия на кралство Сърбия....Копи-пейст: "До 1878 г. Ниш е считан за български град от ред западни и сръбски учени, както и от османската власт. Икономистът Жером-Адолф Бланки, който е пратеник на френското правителство да проучи на място положението след Нишкото въстание 1841 г., нарича НИШ "СТОЛИЧНИЯ ГРАД НА БЪЛГАРИТЕ""
4. Кoй плaщa нa Aвгуcт Шльoceр зa дa cъздадe мигрaциoннaтa тeзa?
...
н. Кoи финaнcирa и въoръжaвa Aтaтюрк зa дa нaруши Лoндoнcкия мирeн дoгoвoр и oбeзбългaри Бeлoмoрcкa трaкия?
.
... НЯМAТ ИЗБРOЯВAНE РУCКИТE МEРЗOCТИ...
Коментиран от #81
19:32 13.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Горбачов
До коментар #67 от "Кривоверен алкаш":Никой не го признава в Русия, защото е доказан предател като Елцин.
80 годишнината си я празнува в Лондон.Най големият враг на Русия и България
Коментиран от #83
19:34 13.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Град Козлодуй
19:35 13.08.2026
75 Пуснаха ли
До коментар #61 от "Ние чакаме":кафе ?
19:35 13.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Удри копейката с манивелата!
19:36 13.08.2026
78 БАНДЕРИТЕ ИЗКУКУРИГАХА
19:36 13.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 !!!?
Коментиран от #82
19:37 13.08.2026
81 Руската грешка
До коментар #69 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Турски роби не се освобождават
Коментиран от #95
19:37 13.08.2026
82 А някой да му каже
До коментар #80 от "!!!?":Къде са 17 американски президенти?
19:38 13.08.2026
83 Кривоверен алкаш
До коментар #72 от "Горбачов":Как да го признаят като Кремъл е казал друго,освен това очите на бараните са закачени за г..а,който е против Сибир и Полярният кръг...всяка опозиция е задушена в зародиш,помниш че 22 г. за думата война вкарваха в затвора...безмозъчни,безгласни същества,това са крепостните..За това казвам че ако дойде някой прогресивен в Кремъл и като каже,,, така е...слабоумните ще повярват.
19:38 13.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Културно
До коментар #79 от "Тихо пико4!":Я разчекнахме Духалоф
19:39 13.08.2026
86 Ко стаа бе руски боклуци?
Коментиран от #87, #94
19:41 13.08.2026
87 Чакаме
До коментар #86 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Укроуродът да пие кафе в Крим
19:42 13.08.2026
88 Проблема е
19:44 13.08.2026
89 Ами
може да разберат как са живяли пещерните хора :)
19:44 13.08.2026
90 Констатация
Коментиран от #96
19:44 13.08.2026
91 мдааааа
Коментиран от #97
19:44 13.08.2026
92 Медведев
19:47 13.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Хи хи
До коментар #86 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Ти остави Токмачка, глей в Кийййф ква смрад е, няма ток, няма вода, няма интернет....зеленото жуже докъде докара урките....
19:48 13.08.2026
95 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #81 от "Руската грешка":Преди 1877г. руският ботуш за 2 века 11 пъти ни АСВАБАЖДАВА като преорава земята на Българите с надеждата да ни затрие физически. Чувал ли си за Одринския мирен договор, за Кайнарджашкия? За Тракийското въстание 1828г., като организаторите и предводителите на което са арестувани от....внимание! изпратения за целта руски казашки полк??? „Руският” генерал Дибич, по рождение Ханс Карл Фридрих Антон фон Дибич, е искал да избие Българите с руските топове..., А БЛИЗО 500 НЕПОКОРНИ БЪЛГАРСКИ ВОЙВОДИ от въстанието СА ПРАТЕНИ НА ЗАТОЧЕНИЕ В СИБИР.
През Априлското въстание 1876г. излизаме с дървено топче и кремъклийки срещу войските на Османската турска империя, защото Русия блокира в складовете си хилядите модерни пушки закупени за въстанието от богати Българи-патриоти... Само от търговецът Николай Миронов са закупени 8 000 пушки Уинчестър, които са ръждясали в одеските складове...
ДА, РУСНАЦИТЕ МНОГО ОБИЧАТ БЪЛГАРИЯ, НО НЕ И БЪЛГАРИТЕ!
А, прочети и защо Българите-опълченци се бият "с камънье и дърве" вместо с пушки...
Коментиран от #100, #103, #105
19:49 13.08.2026
96 Ами
До коментар #90 от "Констатация":Пишеш за неща от които не разбираш.
Вероятно защото се информираш само от либералната пропаганда.
А реалността е доста по различна от пропагандата.
Коментиран от #108
19:49 13.08.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Жалкия евротролей
19:50 13.08.2026
99 Бай Хасан
19:50 13.08.2026
100 Ха ХаХа
До коментар #95 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Кой те гръмна в помашката тиква?
19:51 13.08.2026
101 az СВО Победа 81
19:51 13.08.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Ами
До коментар #95 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Айде сега напиши, че и Легията в Сърбия е дело на запада
за да завършиш творчество си и да си получи гранта :)
19:53 13.08.2026
104 грУЙО
19:53 13.08.2026
105 копи пейст
До коментар #95 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Копи-пейст: ...въоръжението на бълг.опълченци е с морално остарелите пушки. Финансовите средства потъват в джобовете на няколко висши офицери от руската армия. Те са изпратени в Германия и закупуват на безценица пушки за претопяване с остарял иглен механизъм, който след няколко изстрела се чупи, гуменият кръг изгаря,а барутните газове опалват очите на опълченците. След няколко изстрела затворите им вече не действат. За сметка на това българското опълчение действа в основното направление към Одрин и Цариград, където ще се реши войната Още в първите боеве при Стара Загора иглените пушки цъкат, но не произвеждат изстрели. А когато стрелят, след третия изстрел отказват.Най-невралгичното място – отбраната на Стара Загора, е оставена само на опълченските дружини(РУСИЯ ИМА ТАЙНО СПОРАЗУМЕНИЕ С АВСТРОУНГАРИЯ И СУЛТАНА ЗА ВОЙНА ДО СТАРА ПЛАНИНА ЗА ДА НЕ ПОДПИШАТ РЕШЕНИЕТО ЗА АВТОНОМИЯ НА БЪЛГАРИЯ НА ЦАРИГРАДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ)Опълченците разбират, че са сами срещу настъпващите пълчища,но път за отстъпление няма.
Коментиран от #109, #120
19:54 13.08.2026
106 Екзорсиста
Коментиран от #117
19:55 13.08.2026
107 диф дядо
19:57 13.08.2026
108 Констатация
До коментар #96 от "Ами":Всички, или почти всички у форума знаят че следя руските официални сайтове, форуми и военни блогове, ако това наричаш "либерана инфо" твоя работа. Съветвам те да почетеш - Форума на РИА новости, Русская весна, Репортер,Военное обозрение... може и да понаучиш нещо!
Коментиран от #121
19:57 13.08.2026
109 Глупак
До коментар #105 от "копи пейст":15 000 души са българските опълченци.
Как ще отбраняват Шипка?
Пушките им са Шаспо.
И накрая Радецки пристига с по двама на кон.
Той сигурно е украинец ,нали?
19:58 13.08.2026
110 Пламен
Коментиран от #126
19:58 13.08.2026
111 Единствено и само...
Коментиран от #115, #128
20:01 13.08.2026
112 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
Коментиран от #119
20:01 13.08.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Ха ХаХа
До коментар #111 от "Единствено и само...":Къде си тръгнал бе спукана тиква тъпа.
Укра е пълен капут
20:04 13.08.2026
116 Оно условията са ясни
После...дръвенио кастюм и...екарисаж ! Москаль уйде
Хихихихихи
Коментиран от #123
20:04 13.08.2026
117 диф дядо
До коментар #106 от "Екзорсиста":Пфу, отвратен съм от твоите нyсни смъpдящи мисли! Ти си много пeрверзен тип и трябва обществото да се освободи от теб и да бъдеш приведен в подходящ вид! Ще те обърна с чеpвото навънка и ще те пратя със Спиди на мaйкъ ти за лично получаване до адрес!
Коментиран от #124
20:04 13.08.2026
118 Милеслав Божилов
До коментар #19 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Ти па щот си много убав ;))))
20:05 13.08.2026
119 Ха ХаХа
До коментар #112 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":Там мирише на парясани порове.
Укрите са без ток и вода
20:05 13.08.2026
120 Майсторът 🐷 на Илюзиите
До коментар #105 от "копи пейст":Муцка 👄 като си казал А ,па кажи и Б ,кой въоръжаваше турската армия и какви добрини сме видели последните 200 от французи ,англичани ,или германци ?Целуят съм слух ,мило коте 🐱?
20:06 13.08.2026
121 Ами
До коментар #108 от "Констатация":Аз пък следя основно западните. Предимно американски,
защото в Европа много бързо трият неудобните.
Прочети нещо например на Джон Миършаймър или на Джордж Бомби.
Тия не са драскачи на хонорар.
След това пак ще си поговорим.
20:06 13.08.2026
122 Милеслав Божилов
До коментар #25 от "🇺🇦 СЛАВА🇺🇦":Ха-ха-ха. Велика Украйна???? Тука основната част сте за сериозен преглед ;)))
20:07 13.08.2026
123 Татарино
До коментар #116 от "Оно условията са ясни":Господ ти е Монголското куче Тангра.
Руснаците са варяги..викинги
20:07 13.08.2026
124 Екзорсиста
До коментар #117 от "диф дядо":Явно и ти си обладан,не знам дали с един сеанс бих изгонил Лукавият от твоето тяло ,но поне бих опитал ...
20:08 13.08.2026
125 Орк
20:10 13.08.2026
126 Лука
До коментар #110 от "Пламен":Пламка ти па като огняр на кораб ,кога си виждал па мечки ?
20:11 13.08.2026
127 Видяха го всички
20:12 13.08.2026
128 Забравяш
До коментар #111 от "Единствено и само...":Жан Клод Юнкер преди няколко години след посещение в България и обиколка на бордеите в София, под ръка с Бойко. Помниш ли в какво състояние беше после? После се измъкнаха с версията за пристъп на "ишиас"
20:19 13.08.2026