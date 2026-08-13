Дмитрий Медведев: Войната в Украйна ще приключи единствено и само при условията на Путин

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви в сряда, че военната операция срещу Украйна ще приключи единствено при условията, поставени от Русия, предаде АП.

В изказване по време на заседание на експертния съвет на партията "Единна Русия" Медведев заяви, че отношенията на Москва със Запада няма да се променят съществено "с прекратяването или преустановяването на специалната военна операция под една или друга форма".

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Той дори прогнозира, че това ще се случи "рано или късно", но при условията, поставени от Путин.

Бившият руски президент заяви също, че на Запад съществува "желание" да "се ликвидира както Русия, така и всички руснаци и напълно да се заличи нашата историческа памет".