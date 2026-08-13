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Володимир Зеленски: Само 10% от американските запаси от ракети Patriot биха били достатъчни, за да унищожаваме всички руски балистични ракети
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Само 10% от американските запаси от ракети Patriot биха били достатъчни, за да унищожаваме всички руски балистични ракети

13 Август, 2026 16:09 1 788 184

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски

По думите му все още няма окончателна яснота дали Киев ще получи необходимите американски лицензи

Володимир Зеленски: Само 10% от американските запаси от ракети Patriot биха били достатъчни, за да унищожаваме всички руски балистични ракети - 1
CNN CNN

Само 10 процента от американските запаси от ракети прехващачи за системите Patriot биха били достатъчни Украйна да унищожава всички руски балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Си Ен Ен.

Зеленски предупреди, че Украйна разполага със значително по-малко ракети за противовъздушната си отбрана в сравнение с миналата година, докато Русия е увеличила използването на балистични ракети.

"Ако САЩ ни продадат 5% от своите запаси от ракети Patriot, ще преживеем зимата и ще спасим живота на хората. Ако могат да ни продадат 10%, ще унищожим всички руски балистични ракети. Аз разполагам с 1%", заяви украинският президент.

По думите му през тази година Киев разполага с два пъти и половина по-малко ракети-прехващачи, отколкото през 2025 г., докато Русия разполага с два пъти повече балистични ракети.

"Всяка нощ има обстрели, а четири-пет пъти месечно сме подложени на масирани удари. Това са ужасни нощи. Хората наистина са много героични и издръжливи. Но са уморени", каза Зеленски.

Според данни на ООН, цитирани от Си Ен Ен, юли е бил най-смъртоносният месец за цивилното население в Украйна от април 2022 г.

Украинският президент заяви, че голяма част от ежедневната му работа преминава в телефонни разговори и преговори със съюзниците в опит да осигури допълнителни ракети-прехващачи за системите за противовъздушна и противоракетна отбрана.

Patriot има особено значение за украинската отбрана, тъй като е сред системите, с които Киев може да прехваща руски балистични ракети. Недостигът на прехващачи се превръща в един от ключовите проблеми пред страната на фона на продължаващите руски въздушни атаки.

Зеленски засегна и възможността Украйна сама да произвежда системи и боеприпаси Patriot. По думите му все още няма окончателна яснота дали Киев ще получи необходимите американски лицензи.

В началото на юли президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара, че ще позволи на Украйна да получи лиценз за самостоятелно производство на Patriot. Няколко дни по-късно обаче той каза, че не е сигурен дали подкрепя подобно решение.

Представители на производителите на системата Patriot впоследствие посетиха Киев, за да обсъдят възможностите за производство в Украйна, но резултатите от разговорите засега не са обявени.

Искането на Зеленски за част от американските запаси идва на фона и на необходимостта Вашингтон да запази достатъчни количества прехващачи за собствените си въоръжени сили и за други съюзници. Американската администрация нееднократно е посочвала през последните месеци, че запасите от някои видове боеприпаси за противовъздушна отбрана са ограничен ресурс.

Затова Киев настоява не само за нови доставки от американските складове, но и за увеличаване на производството и за създаване на собствен производствен капацитет. Според Зеленски това е необходимо, за да може Украйна да поддържа достатъчна противоракетна защита при продължителна война и растящ брой руски балистични удари.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трудна работа!

    106 15 Отговор
    При 10% успеваемост, ще ви трябва годишното производство на САЩ, само за месец!

    Коментиран от #43, #53

    16:11 13.08.2026

  • 2 Александър 3

    100 14 Отговор
    Шмрък шмрък и с голи ръце ще свалям ракетите на Путин...

    16:12 13.08.2026

  • 3 Нашмарканяк

    105 13 Отговор
    Най мноо да унищожат половината блокове у Киев. От какт нема патриотки ни един блок не е оцелен

    16:14 13.08.2026

  • 4 горски

    73 15 Отговор
    Само още 10% му трябва на линийката с белото ,да отлети безвъзвратно....

    16:15 13.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 оядена Укр кокошка

    56 14 Отговор
    продължава манджи да сънува

    16:16 13.08.2026

  • 7 Последния Софиянец

    21 82 Отговор
    И без ракети Зеленсси угаси нока и спря бензина в блатата!

    Коментиран от #97

    16:16 13.08.2026

  • 8 Тоя боклук

    81 15 Отговор
    унищожил Украйна, до кога ще му давате дума!

    Коментиран от #11, #15, #143

    16:16 13.08.2026

  • 9 Зеля, молим те

    49 12 Отговор
    .... мини на по леки хапчета, вееее!!! На ту туууу веки няма патриотични ракети, които ня всичкото отгоре не такоат свръхзвукувитьииии... Понял?!?!?!

    16:16 13.08.2026

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 58 Отговор
    Няма край блатния позор, от Киев за два дня‼️

    Коментиран от #13, #22

    16:17 13.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хайо

    72 11 Отговор
    Вчера имаше статия с 5% ,днес е с 10% .Утре да не прочетем само 20% да имаме ?

    16:18 13.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хайо

    54 11 Отговор
    В този сайт в края на лятото на 2022 пишеше статия ,че Русия е свършила ракетите и нямала отижие .2026 пак в този сайт четем ,Че на Украйна им трябвало само 10% ПВО да сваляло руските ракети .....

    16:19 13.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не кради бе жалък пацуууул 😄

    37 10 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    Колко трябва да е отчаян фашизма на запад, да опре до пропаднал циганин да краде никове и троли ден и нощ в защита на боклука зелснки унищожил Украйна.

    16:22 13.08.2026

  • 18 Макето

    50 10 Отговор
    Само 10% мозък да имахте, нямаше да умира толкова невинен народ.

    Коментиран от #23

    16:22 13.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Лост

    27 9 Отговор
    А Русия като започне да произвежда по 360 дрона на ден ще ви направи разногледи.

    Коментиран от #28

    16:23 13.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Последния Софиянец

    9 28 Отговор

    До коментар #18 от "Макето":

    Никой не брои за нищо блатарите и копейките им, живота им струва пачка цигарет, важни са дворците и яхтите на бункерното!

    16:24 13.08.2026

  • 24 Ба бааааа

    13 9 Отговор
    Е па нищо не мое да напраите

    16:25 13.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Госあ

    41 8 Отговор
    Ако не умираха толкова хора, тоя бездарен наркоман щеше действително да е смешен с глупостта си, но в ситуацията е зловещ!

    16:26 13.08.2026

  • 27 Абе Зелко

    42 8 Отговор
    Патриоти хиперзвукови ракети не свалят. Хич.
    За другите балистични само 5% могат при късмет.
    Но по-интересното обаче с чии пари ще ги купуваш???

    Коментиран от #29, #31

    16:26 13.08.2026

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 20 Отговор

    До коментар #21 от "Лост":

    Соссия произвежда само евтини девачки и алкохолици, другото го внасят от чайда за долари‼️

    16:26 13.08.2026

  • 29 Госあ

    5 22 Отговор

    До коментар #27 от "Абе Зелко":

    Уззката срап се сваля с всякакво ПВО, дори и уззко!

    16:27 13.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Доналд Тръмп

    18 7 Отговор
    Ракети няма ,смели украинци действайте !

    Коментиран от #41, #45

    16:31 13.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ходи на фронта бе жалък

    8 5 Отговор
    Ко си седнал да тролиш и показваш жалкото си съществуване. Пари за цигани и фашисти няма, колкото и да показваш, че запада стана цигански коптор да ви ползва за парцали.

    16:32 13.08.2026

  • 37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    4 13 Отговор
    Мог. илизацията в магучая започна, тази нощ са приспали още един подводничарски адмирал в Крим, а най голямото НПЗ гори, топливо нема, вде па план вика ботоксовото‼️

    Коментиран от #42, #79

    16:32 13.08.2026

  • 38 Василий Зайцев

    20 5 Отговор
    Бяха 5%, сега пък 10%. Прави и друго впечатление, че вече говори от първо лице, ед. число - "а аз имам 1%", т.е. не Украйна, а той. Не знам за Путин, но този зелен гном ще остане в учебниците като човекът избил народа си и съсипал родината си.

    16:33 13.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Жълт парцал

    10 4 Отговор
    Луд умора няма ,ама и другите му пригласят сякаш това има значение.

    16:34 13.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Европеец

    19 6 Отговор

    До коментар #1 от "Трудна работа!":

    Не знам каква успеваемост имат, Но сутринта тука четох ,че зеления просяк милионер иска 5% от ракетите патриот на САЩ, А сега гледам иска 10%..... Да не би руснаците въпреки жегата да са поработили и през деня, та зеления от пет скача на 10%...... Довечера ще отворя руските сайтове да видя дали руснаците са поработили по-сериозно върху киевската фашистка хунта....

    16:35 13.08.2026

  • 44 Фашиста пак лъже

    8 4 Отговор
    Токова е пропаднал, че и до тролеи глупаци опрял тая измет.

    Коментиран от #134

    16:35 13.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Цък

    8 3 Отговор
    Тази сутрин бяха 5%, сега 10%, утре ще са 100%

    Коментиран от #56

    16:38 13.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Европеец

    2 14 Отговор

    До коментар #39 от "Ходи на фронта бе жалък":

    Ти що не ходиш, ботокса има ннужда от свежо месо, виж корейците кас помагат на братушките си съдрани, при Курск Зеленски загрузи над 10 000 жълти и 30 000 вата, а нито една задунайсса копейка не замина да помага!

    Коментиран от #58

    16:38 13.08.2026

  • 51 фбр

    10 5 Отговор
    Зеленото наркоманче лъже - преди повече от три години Урсула фон дер Лай.... каза , че
    руснаците вадят чипове от пералните и танковете Т-34 от музеите за да се отбраняват , а сега изведнъж имали балистични ракети! Нали ще постигаш мир чрез сила? За какво са ти отбранителни ракети след като си вече в подмосковието!!??

    16:38 13.08.2026

  • 52 Зеленски забравя,

    6 3 Отговор
    че в Америка действа руския шпионин Краснов /Доналд Тръмп и продължава да мечтае и да сънува "Патриот". А иначе, американците още не са поумнели за импийчмънт и Зеленски трябва да почака...

    16:39 13.08.2026

  • 53 Kaлпазанин

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трудна работа!":

    Сутринта бяха % да почакаме до довечера какво ще измислят с . T@@@@@ ma@@ и ще иска ли и лихви дрогирания евреин

    16:39 13.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 az СВО Победа 81

    9 3 Отговор
    Ей, тоя не спря да хленчи!

    Само пари са му в главата, а вече уби близо 2,4 млн. украинци....

    16:40 13.08.2026

  • 56 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    2 9 Отговор

    До коментар #48 от "Цък":

    Колкото е нужна толкова ще се даде, важното е да гори блатния хаганат, а милиционера с токчетата да се крие зад Урал с хул памперс‼️

    Коментиран от #66

    16:40 13.08.2026

  • 57 Теслатъ

    10 3 Отговор
    Как, бе, Клоун??? Дори американците да ти дадат всичките си ракети "Пейтриът" ПАК-3, как шъ свалиш всички балистически ракети, бе, дори Израел не може да свали 50% от допотопните балистически ракети на Иран, а те не воюват от вчера....

    16:41 13.08.2026

  • 58 Ти ко не разбра бе тролещ глу...

    8 4 Отговор

    До коментар #50 от "Европеец":

    Ходи на фронта. Ко си седнал да тролиш и показваш жалкото си съществуване. Пари за цигани и фашисти няма, колкото и да показваш, че запада стана цигански коптор да ви ползва за парцали.

    16:41 13.08.2026

  • 59 az СВО Победа 81

    5 9 Отговор
    Ще пускат ли бензин в.блатата, казаха ли от бункера!

    Коментиран от #60, #68

    16:41 13.08.2026

  • 60 Калпазанин

    3 8 Отговор

    До коментар #59 от "az СВО Победа 81":

    Бензин и интернет ще има за коледа, първо избори после.мобилизация, до последната вата!

    16:42 13.08.2026

  • 61 Зеленски

    4 5 Отговор
    Я пошол нахуйПитину

    16:43 13.08.2026

  • 62 Ами

    11 3 Отговор
    САЩ произвеждат общо около 80 ракети прехващачи за месец,
    Русия произвежда поне 70 балистични и 50 крилати ракети месечно.
    И всичките ракети на САЩ да отиват в окраина, пак не излиза математиката.

    Коментиран от #71

    16:43 13.08.2026

  • 63 Разпоредител

    12 3 Отговор
    Преди 4 гоидин Русия имаше оставащи 30 ракети, нещо не може да смята момчето комик ? Сега всеки ден пращат по над 20 ... не знам за какви проценти от нулата искат да му се "дадат" и като какъв той се разпорежда за това ? Как пък ние за 37 години не поискахме нещо от този загубен съюз, хем от 20 години сме в него ... а този още не е в никакъв съюз и иска всичко коз ?

    16:44 13.08.2026

  • 64 Инна

    10 6 Отговор
    Бившият командир на американските сили в Европа, генерал-лейтенант Бен Ходжис, призна неефективността на системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ срещу руски ракети. Той направи това изявление в своя YouTube канал.

    „Нито една от тях не беше уцелена от батареите „Пейтриът“, които САЩ предоставиха специално за защита на Киев от подобни удари“, каза Ходжис, коментирайки неотдавнашния удар на руските въоръжени сили срещу Украйна.

    Ходжис отбеляза, че други системи, произведени на Запад, интегрирани в украинската система за противовъздушна отбрана, също се провалиха. Той заяви, че настоящото поколение системи за противовъздушна отбрана на НАТО се оказаха безсилни срещу съвременния руски ракетен потенциал.

    16:44 13.08.2026

  • 65 азз

    9 4 Отговор
    демек зелю 24/7 мръка за пари и проси квот дадът....

    16:44 13.08.2026

  • 66 Ти троли и кради никове

    5 5 Отговор

    До коментар #56 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    да показваш ко е да си пропаднал циганин и падението на запада да плаща на цигани да крадат и лъжат срещу Русия и и да не ти пука, че си глупака на форума и всеки те подритва като парцал.

    16:44 13.08.2026

  • 67 Клоуна пусин 🤡💩

    4 11 Отговор
    Z-блогърите Калашников и Голиков явно се съмняват в адекватността на Путин и подозират, че той сам е повярвал в собствената си пропаганда, която не съответства на реалността.

    "Това вече стана като някаква мантра - че настъпваме всеки божи ден. Владимир Владимирович, лъжат ви. ВСУ имат успехи".

    Над глупавите изявления на Путин открито се присмиват дори поддръжниците на войната.

    Коментиран от #69

    16:45 13.08.2026

  • 68 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 12 Отговор

    До коментар #59 от "az СВО Победа 81":

    То и сега има бензин в калната бензиностанция, но се чака по 48 часа за 15 литра с купони, а 200 рупли е литъра, хахахаа
    Няма такива пропадлъци на планетата❗

    Коментиран от #70

    16:46 13.08.2026

  • 69 Супер

    10 2 Отговор

    До коментар #67 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Ама наркомана проси ракети ти докато тролиш жално. Тая Русия ви съсипа фашизираната измет.😄

    16:47 13.08.2026

  • 70 Инна

    3 11 Отговор

    До коментар #68 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Няма край позора на бункера, а беше тръгнал.за два дня да граби Киев, а Зеленски угаси тока и нета в магучая! А салярка има само веднъж в месеца!

    Коментиран от #73

    16:49 13.08.2026

  • 71 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    1 7 Отговор

    До коментар #62 от "Ами":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #81

    16:49 13.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    3 15 Отговор
    Освободени от руска окупация са: Зелени Хай, Новохатске, Грушивске, Толстой, Зирка, Ялта, Поддубно, Мирно, Воскресенко, Сичене, Воронне, Тернове, Березово, Степове, Калиновске, Привиля, Злагода, Рибне и Красногорск.
    Врагът е отблъснат в Новопавливка, Новогеорхиевка, Новомиколаевка, Новогрихоривка, Запорожие и Привилне.
    746 км² - напредъка за цяла година на opките и 350 000 ГРУЗ200 се изпариха

    Коментиран от #86

    16:54 13.08.2026

  • 75 Ех, че хубавооо

    3 10 Отговор
    ВСУ са поразили фрегатите „Адмирал Макаров“, „Адмирал Ессен“ и още два кораба при нощната атака в Новоросийск.
    Също така са поразени :
    НКХП — зърнен и мазутен терминал
    База на ВМФ на РФ в Новоросийск
    Нефтоекспортен терминал „Шесхарис“

    Коментиран от #84, #142, #149

    16:56 13.08.2026

  • 76 Биби

    1 7 Отговор
    Путилифона скимтейки на омрел бат Путйо избухна каде он тоже проси ма го прави професионално с отворен на две страни фундул! И мазнио ориз мо става жал за наследнико на Мумиян Илича, пуща мо фишеци и корейски гагамуги за одстрел.

    Коментиран от #90

    16:56 13.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Опала

    9 1 Отговор
    Няма такъв нагъл просяк и досаден изнудвач!Що не нападне САЩ и да им вземе ракетите,нали е мъш?Опасно изчадие,истинска мърша!

    16:57 13.08.2026

  • 79 А киив где

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    Заправки где пашьол знаеш где

    16:59 13.08.2026

  • 80 БЪЛГАРИН

    11 1 Отговор
    Сичката укро измет вън от България

    17:01 13.08.2026

  • 81 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Само не разбрах, какво общо има вашият коментар с написаното от мен?

    17:01 13.08.2026

  • 82 Левски

    7 1 Отговор
    Тоя много се е нашмъркал. Как може да свалиш нещо, което се движи със скорост 11джи. Едно "джи" е скоростта на звука.

    17:02 13.08.2026

  • 83 Един

    7 0 Отговор
    Наркоман вика на друг: Стига с тоя фентанил заприличал си на зеления!

    17:04 13.08.2026

  • 84 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #75 от "Ех, че хубавооо":

    Глупости :)
    Има двайсетина малки пожара от свалените летателни апарати.
    Още снощи американците пуснаха и снимки.

    17:06 13.08.2026

  • 85 И укротрола иска да е здрав

    3 0 Отговор
    Но е пипнал скоротечен рак и има разсейки навсякъде.

    17:06 13.08.2026

  • 86 Крокодила Гена

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Нали ви е ясно на всичките тука урко почитатели какво ще имате в гащите след руски поздрав зад врата!

    17:07 13.08.2026

  • 87 хахаха

    1 0 Отговор
    ха ха ха - абе дайте му на тоз човечец 10% и да побеждава че да свърши войната най накрая

    17:09 13.08.2026

  • 88 Иван

    4 0 Отговор
    Само един концлагер е бил достатъчен да изтреби всички сатанински коварни евреи.

    Коментиран от #164

    17:09 13.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Биби":

    Лап Пай У.Ягатта бре дупнишки звездоброец -хъесосс на братя Галеви !

    17:12 13.08.2026

  • 91 Гове о 😯

    2 0 Отговор
    У джугарата и з ру ду. Гнусен го ведоооо гофретенце

    17:12 13.08.2026

  • 92 Процент

    4 0 Отговор
    1% от колко?

    17:13 13.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Аха, дай ти

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    да видиш как се дава.😂

    17:16 13.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Орк

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Болни хора. Това не се лекува. Тоя тумор само се изрязва.

    17:18 13.08.2026

  • 98 Трудно се излиза на глава

    4 2 Отговор
    с евреин. Това както и да е. Ама да беше озаптил поне хората си, с това възвеличаване на Бандера, ОУН и УПА погазват паметта на избитите от тях евреи.

    Коментиран от #140

    17:19 13.08.2026

  • 99 Факти

    1 8 Отговор
    Е да, ама така Украйна ще победи Русия и после Европа няма да има нужда да купува надценени американски оръжия. Да не говорим, че украинските ресурси за 20 трилиона евро ще влязат в ЕС. Целта на САЩ, както и на Китай, е тази война да продължи възможно най-дълго. Така те печелят, а ЕС отслабва. Да не забравяме, че трите световни хегемона за САЩ, ЕС и Китай. С тази война САЩ и Китай целят да извадят ЕС от играта. А Русия и Украйна са просто марионетки в ръцете на САЩ и Китай. Те плащат най-голямата цена - безброй убити жители и съсипани икономики. ЕС няма избор, освен да помага на Украйна да запази възможно най-много територия, за да получи накрая възможно най-много ресурси. Накрая като свърши всичко ЕС ще е горница. Украйна може да се каже, че също ще спечели. Ще загуби 20%, но това е много по-добре от 100%. А руското робство не е вариант. Ние Българите изгубихме 50% за да се освободим от турско робство и го празнуваме като най-великото събитие. Украйна реално ще има много по-голям празник от нашия, защото се осбоводи срещу само 20%. Русия губи най-много. Тя и в този век няма да се оправи.

    17:19 13.08.2026

  • 100 Ребята

    2 6 Отговор
    Сваляйте Путлера,че много мъка ви чака.

    17:21 13.08.2026

  • 101 Ник

    3 1 Отговор
    Окрайнинец бе,това стига!

    17:21 13.08.2026

  • 102 Хаха

    3 1 Отговор
    Тоя глЪвЪ ли го боли, телевизия ли не гледа...
    Ако беше информиран щеше да знае, че "безаналоговото" краварско пво не можа да опази базите си в Близкия изток, кораби и самолетоносачи, както и Израел от ирански ракети и дронове, кво ли остава от руските... А и без това едва ли ги има в "излишък"!

    17:21 13.08.2026

  • 103 Факти

    4 5 Отговор
    Един дрогиран клоун пета година унижава Путин.

    Коментиран от #108

    17:22 13.08.2026

  • 104 Тръмп

    4 0 Отговор
    Новите ракети идват с новите санкции.

    17:24 13.08.2026

  • 105 защо

    2 1 Отговор
    Украинският президент заяви, че голяма част от ежедневната му работа преминава в телефонни разговори и преговори със съюзниците

    Ха,ха,ха,ха

    17:25 13.08.2026

  • 106 Злобното Зели

    5 0 Отговор
    Той Байдън само 10% ли ви даваше??? Ами ,че вие половината ядрени бомбардировачи ,целия черноморски флот, повече от 70% от танковете и по 1300души на ден унищожавате ,смятай ако ви дадат още патриоти кво става. От друга страна може тези данни да са пожелателни ,а не реални. Кво ли разбирам аз??? Я пак кажете кво е казал зеле там е истината!

    17:27 13.08.2026

  • 107 Коня и оня

    5 1 Отговор
    Шута си призна,че денонощно се занимава с мръсотии,изнудване и просия за да може да избие повече от тия умници с жълтия парцал!Всичко ще свърши скоро и хубавото е напред!

    17:28 13.08.2026

  • 108 Орк

    3 0 Отговор

    До коментар #103 от "Факти":

    Той унижава и Европа която ходи при него редовно ,плаща за златните тоалетни и вече напълно украинизирана.

    Коментиран от #110, #118

    17:29 13.08.2026

  • 109 Движуха

    1 6 Отговор
    Оня с токчетата нещо се уплаши и забегна по Далечния Изток. Казали му че там не можело да прилети. Ама за по сигурно да махат всички тротинетки по пътя и само държавни служители да му махат с цветя и знаменца. За още по голяма сигурност се преоблякъл като стюардеса и раздава заповеди от Курилите.

    Коментиран от #112

    17:30 13.08.2026

  • 110 Факти

    1 5 Отговор

    До коментар #108 от "Орк":

    Златни тоалетни имаше оня агент на Путин дето избяга при него. Янукович май беше тоя предател.

    Коментиран от #111, #113, #147

    17:31 13.08.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Умен атлантик

    6 1 Отговор

    До коментар #109 от "Движуха":

    "Гиганта" с 1.70 отиде 3 пъти в САЩ да го посреща екипажа на собствения му самолет,не може да бъде унизен. Няма как!!!

    17:34 13.08.2026

  • 113 Факти

    2 3 Отговор

    До коментар #110 от "Факти":

    Да, Янукович имаше златна тоалетна. Путин също има в двореца. То на кой да подражава Янукович, освен на господаря си.

    17:36 13.08.2026

  • 114 Гладна

    2 1 Отговор
    Кокошка ,просо сънува

    17:36 13.08.2026

  • 115 😂😂😂😂😂😂

    1 2 Отговор
    Путин отишъл в Курило преоблечен като стюардеса.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #124

    17:36 13.08.2026

  • 116 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    4 3 Отговор
    Зеления еврей наркоман ги лъже и ги праща на фронта да умират за британските интереси.

    17:37 13.08.2026

  • 117 Механик

    4 1 Отговор
    Просите, клинчите, просите...
    Ракетите ви натовски, спътниците натовски, оборудването натовско, насочването и воденето на ракетите и те натовски. Наемниците от 72 държави, предимно натовски или подобни.
    Кое е вашето когато се хвалите, че побеждавате руснаците? Кое? Май само ония дето кучетата им разнасят кокалите в Курск. Щото и тях не си прибирате. Но нищо друго не е ваше. Заслуга нямате. Явявате се като магистрална труженичка. Ползват ви да умирате.

    17:38 13.08.2026

  • 118 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #108 от "Орк":

    Виктор Янукович е политикът, който стана световно известен със златните тоалетни и невероятния лукс в личното си имение.След бягството му през февруари 2014 г., протестиращите и журналистите влязоха в резиденцията му „Межихирия“ край Киев. Там откриха:Златни тоалетни чинии и позлатени санитарни кранчета в баните.Златен батон (хляб) в реален размер, направен от масивно злато.Частен зоопарк с редки екзотични животни и птици.Огромен кораб-ресторант закотвен на изкуствено езеро.Колекция от ретро автомобили и скъпи моторни лодки.Днес това имение е превърнато в „Музей на корупцията“ и е отворено за посетители.

    17:38 13.08.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    4 1 Отговор
    Щял да бяга. Разбрал, че патриоти НЕМАь.

    Коментиран от #132

    17:41 13.08.2026

  • 124 Механик

    6 2 Отговор

    До коментар #115 от "😂😂😂😂😂😂":

    Не е Путин ами е бил Тръмп. И отишъл не в Курило, а в Англия (то едно и също). И не е бил преоблечен като стюардеса, а е бил скрит в контейнер с кетъринг-отпадъци.
    Но инак си прав като цяло.

    17:41 13.08.2026

  • 125 ЩЕРБАКОВКА

    3 1 Отговор
    ВТОРАТА АРМИЯ В СВЕТА

    ПРЕВЗЕМА

    НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ СЕЛА .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НЯМА КРАЙ РУСКИЯ ЦИРК

    НЯМА КРАЙ РУСКИЯ ПОЗОР.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    17:42 13.08.2026

  • 126 ОКРАИНЦИТЕ

    2 1 Отговор
    Се оказаха по-порст народ и от българите. Харзулнаха ги в тази прокси война и се загубиха държавата.

    17:43 13.08.2026

  • 127 Русия

    1 2 Отговор
    Произвежда 60 ракети месечно,успеваемостта на патриот е да кажем 20%...самата Украйна беше посочила че е около 6% но да кажем 20%.тоест месечно на Украйна ще и трябват около 300 патриота....тоест според зеления Америка произвежда месечно 3000?!? Ами те не знам дали имат въобще на склад 3000 патриота

    Коментиран от #146

    17:43 13.08.2026

  • 128 Димяща ушанка

    3 1 Отговор
    Утре влизам в Киев с 200!

    Коментиран от #135

    17:44 13.08.2026

  • 129 ВОВКА МАСОВКАТА

    2 0 Отговор
    ГОЛЕМИЯ СМЕЛЧАГА

    ВМЕСТО ДА ОТИДЕ В КРИМ

    ДА ПРАВИ МАСОВКИ ,

    ИЗБЯГА НА КУРИЛСКИТЕ ОСТРОВИ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА

    17:44 13.08.2026

  • 130 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    2 1 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф за тази вечер.

    Коментиран от #137

    17:44 13.08.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 А ПУТИН

    1 1 Отговор

    До коментар #123 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    Избяга на Курилските острови

    Не трябваше ли да бъде
    В Новоросийск

    Да пази последното
    Черноморско Пристанище?

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #136

    17:47 13.08.2026

  • 133 50 ДЪРЖАВИ

    1 1 Отговор
    Дават оръжие, хора, наемници и наляха над 1000 МИЛИАРДА в джобовете на Зеленски, движени единствено от омразата към Русия.

    Коментиран от #156

    17:47 13.08.2026

  • 134 Антирашист 2713

    0 3 Отговор

    До коментар #44 от "Фашиста пак лъже":

    Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #138, #154

    17:47 13.08.2026

  • 135 От запада...демократичния

    0 1 Отговор

    До коментар #128 от "Димяща ушанка":

    Кихаме едно 400 млрд на Украйна и Русия е стратегически победена....или не точно? Бе що все за замразяване на войната реват демократите щом биете ушанките?!

    17:48 13.08.2026

  • 136 ТИ ПУТИН НЕ ГО МИСЛИ

    3 1 Отговор

    До коментар #132 от "А ПУТИН":

    Гледай ти да се оправиш, че денацификацията иде.

    Коментиран от #151

    17:48 13.08.2026

  • 137 ВИДЯ ЛИ

    2 2 Отговор

    До коментар #130 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":

    DJ МАДЯР

    КАКВА ДИСКОТЕКА СПРЕТНА
    В НОВОРОСИЙСК?

    КЪДЕ СПАХА
    РУСКИТЕ ПЛЪХОВЕ?

    Коментиран от #139

    17:48 13.08.2026

  • 138 Що бе

    4 0 Отговор

    До коментар #134 от "Антирашист 2713":

    Урсула и кая да не са избрани демократично....а управляващия мерц е с 82% неодобрение

    Коментиран от #152

    17:50 13.08.2026

  • 139 НИЩО НЕ СЕ ВИДЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #137 от "ВИДЯ ЛИ":

    Заради осветлението в Одеса.

    Коментиран от #145

    17:50 13.08.2026

  • 140 Шаломчето Пуся

    2 2 Отговор

    До коментар #98 от "Трудно се излиза на глава":

    Ша ги опрай
    Мускалята .
    Споко.

    17:50 13.08.2026

  • 141 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Надеждите ти за глад в Русия са напразни.От 2012 г. Русия е нетен износител на зърно, като от 2015 г. е първа в света по износ на зърно - изнася по 42-45 милиона тона от тези 240-240 милиона тона, които произвежда сякаш година. Количествата зърно, които изнася, са по големи от тези, които Украйна произвежда ( до 40 милиона тона).

    17:51 13.08.2026

  • 142 Поразен ти е

    2 2 Отговор

    До коментар #75 от "Ех, че хубавооо":

    тиквоча.

    Нищо не са поразили. Имало е малки пожарчета тук там и толкова. Всички дронове са свалени. Проверявай украинските партенки.

    И провери как са отговорили руснаците.

    17:51 13.08.2026

  • 143 Антирашист 2715

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Тоя боклук":

    Зеленси е герой, защитава родината си ! Разните там копейки и рашисти дали знаят какво е родина ?

    Коментиран от #150, #163

    17:51 13.08.2026

  • 144 Исторически парк

    0 1 Отговор
    Вчера бяха 5% хахахах

    17:52 13.08.2026

  • 145 ФРЕГАТИТЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #139 от "НИЩО НЕ СЕ ВИДЯ":

    АДМИРАЛ МАКАРОВ
    И
    АДМИРАЛ ЕСЕН

    ГИ ВИДЯХМЕ

    СПОКО .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    17:52 13.08.2026

  • 146 ТТданни

    0 0 Отговор

    До коментар #127 от "Русия":

    Отбрана при балистична заплаха често предвижда изстрелването на 2 ракети по един обект, за да се сведе до минимум шансът ракетата да пробие отбраната при технически проблем или маневра на целта.

    17:52 13.08.2026

  • 147 Предател е зелнски

    1 1 Отговор

    До коментар #110 от "Факти":

    унищожил Украйна, С тролене изглеждаш глупаво. Предполагам не знаеш.

    Коментиран от #155

    17:52 13.08.2026

  • 148 Колко

    1 0 Отговор
    са 10℅ от 0? Въпрос за третокласници..

    17:52 13.08.2026

  • 149 Това са безспорни

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Ех, че хубавооо":

    Факти.

    17:53 13.08.2026

  • 150 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #143 от "Антирашист 2715":

    Да предадеш народа и страната си, да обслужваш интересите на САЩ и МИ6 се нарича геройство. Къде ви намират? Докато има глупави хора, САЩ ще унищожава народи!

    Коментиран от #161

    17:54 13.08.2026

  • 151 ПУТИН ЗАЯВИ

    2 1 Отговор

    До коментар #136 от "ТИ ПУТИН НЕ ГО МИСЛИ":

    НЕ МОЖЕ ТАКАВА ГОЛЯМА ТЕРИТОРИЯ
    КАТО РУСИЯ
    ДА ИМА ДЕПОПУЛАЦИЯ.

    НЕДОПУСТИМО Е.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    КОЙ ПРАВИ ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

    СЕ ВИЖДА .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    САМ СИ ПРИЗНАВА

    БУНКЕРНИЯ ПЕН.ДЕХО.

    17:54 13.08.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 унищожава белото

    3 0 Отговор
    тоя нашмъркан потник и си брои дните в полския бункер

    17:55 13.08.2026

  • 154 Ти и другите като теб

    2 1 Отговор

    До коментар #134 от "Антирашист 2713":

    тролещи лъжи срещу Русия ден и нощ и денонощната пропаганда по медиите срещу Русия, идеално показват фашизма!

    17:55 13.08.2026

  • 155 Факт

    3 3 Отговор

    До коментар #147 от "Предател е зелнски":

    Зеленски е герой,не избяга като Путин от един готвач.

    Коментиран от #158

    17:56 13.08.2026

  • 156 ДО ПРЕДИ

    2 1 Отговор

    До коментар #133 от "50 ДЪРЖАВИ":

    2022 ГОДИНА

    НИКОЙ НЕ НАЛИВАШЕ

    МИЛИАРДИ В УКРАЙНА.

    НИКОЙ НЕ МРАЗЕШЕ РУСИЯ .

    Коментиран от #162

    17:56 13.08.2026

  • 157 Ахтунг!

    2 3 Отговор
    "Миротворец" действа!Бум бум Севастопол.От един руски офицер не е останало нищо

    Коментиран от #165, #166

    17:56 13.08.2026

  • 158 Така е

    2 3 Отговор

    До коментар #155 от "Факт":

    Да унищожиш един народ и една държава заради чужди интереси се нарича геройство. Докато има такива като теб, САЩ ще унищожава народи с продажници като зеленски!

    Коментиран от #168

    17:58 13.08.2026

  • 159 Върховният Главнокомандващ Путлер

    2 3 Отговор
    Проведе Парада на Флота

    Пред Фототапет със Подводница

    Това в Русия
    Кой го е правил

    Ще каже ли някои?

    17:58 13.08.2026

  • 160 Ветеран от протеста

    4 1 Отговор

    До коментар #152 от "Антирашист 2714":

    Сюлеймане много бързо се пребоядиса ,прави са били хората че такива отт паддъци стеее само за т.епанее ,друга оправия няма ....

    17:59 13.08.2026

  • 161 Ха ха ха

    1 5 Отговор

    До коментар #150 от "Така е":

    Копейка бъркаш службите ФСБ се занимава с корупцията,трябва да си знаяш господарите.

    Коментиран от #167

    17:59 13.08.2026

  • 162 Всяка държава

    5 1 Отговор

    До коментар #156 от "ДО ПРЕДИ":

    има такива които я харесват и такива които я мразят. Но темата не е за любов, а за лъжеца зелснки унищожил Украйна. 😄

    18:00 13.08.2026

  • 163 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #143 от "Антирашист 2715":

    Мисля,че точно Украйна не я има за родина. По скоро СССР е неговата истинска родина ,а пожелателната е Израел (която категорично отказа да го приеме )!

    18:00 13.08.2026

  • 164 Антирашист 2715

    0 1 Отговор

    До коментар #88 от "Иван":

    Виждам хитлер на новото време !

    18:00 13.08.2026

  • 165 Лука

    2 3 Отговор

    До коментар #157 от "Ахтунг!":

    То от Осрайна даже не останаха и уайнаа ти за офицери от Севастопол ми говориш ...

    18:00 13.08.2026

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Така е тъ пейка

    3 3 Отговор

    До коментар #161 от "Ха ха ха":

    Не пасва на троленето на глупака като кажеш продажника зелснки как е унищожил Украйна за чужди интереси. 😄

    Коментиран от #174

    18:01 13.08.2026

  • 168 Факт

    0 3 Отговор

    До коментар #158 от "Така е":

    Човекът е герой бори се срещу руския империализъм а предатели като теб се крият и прибират денги о посолята.

    Коментиран от #170

    18:02 13.08.2026

  • 169 Онзи Ден

    0 3 Отговор
    Северна Корея
    Прати
    Хиляди жени да работят в Русия .
    Нещо бързо намалява
    Работната ръка в Кочината.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    За Индийските БУРДЯГИ да не говорим
    Вече оправят Генофонда на Мускалите.

    Коментиран от #172

    18:04 13.08.2026

  • 170 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #168 от "Факт":

    Само герой се продава на САЩ и унищожава народа и страната си. Докато има такива като теб, САЩ ще унищожава народи!

    Коментиран от #180

    18:04 13.08.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Ти троли тъпо

    2 1 Отговор

    До коментар #169 от "Онзи Ден":

    и ич да не ти пука, че показваш трагедията и отчаянието на запада да опре до глупаци да тролят.

    18:05 13.08.2026

  • 173 Азиатец

    4 1 Отговор
    Според друга статия, публикувана 10 часа преди тази, Зеленски иска поне 5 % от ракетите на САЩ. Десет часа по-късно исканията са за 10 % от тях.
    Какви ли ще бъдат исканията на този просяк след 4 - 5 дни например ? 100 % ?
    Този клоун и просяк писна на всички.

    18:05 13.08.2026

  • 174 Героем слава

    0 2 Отговор

    До коментар #167 от "Така е тъ пейка":

    Украйна я има,ако Зеленски беше избягал сега щеше да е поредна заробена руска република.

    Коментиран от #177

    18:05 13.08.2026

  • 175 Ти от интернет

    3 0 Отговор

    До коментар #152 от "Антирашист 2714":

    ли четеш за фашизма? От редактираните Уикипедия и Гугъл? Посети градската библиотека, ако знаеш къде се намира и чети в оригинал!

    18:05 13.08.2026

  • 176 К.о.т.А.К.А. 😿

    2 0 Отговор
    Не ви трябват ракети за сапьорски лопатки с чипове от перални. А и нали са много неточни, хахаха

    18:06 13.08.2026

  • 177 Така е тъ пейка

    1 0 Отговор

    До коментар #174 от "Героем слава":

    От Украйна не остана нищо, благодарение на продажника зелснки обслужващ интересите на САЩ да те обират и крадат за сметка на Украйна. Ама ко ти дреме на теб. Троли там и те това е. А че умират хора, дреме ти.

    18:07 13.08.2026

  • 178 СтатиСтик

    1 0 Отговор

    До коментар #166 от "Знае се кой е":

    2.2 милиона хохохола са гътнати досега и двойно повече са кой без крака,кой без ръце ,кой без глава ,разчитащи на европейския данъкоплатец и на бу.далли като теб да ги издържат пожизнено и да им плащат пенсиите ,ти за някъв офицер ми говориш .

    18:07 13.08.2026

  • 179 Мишел

    1 0 Отговор
    "Пейтриът" не са свалили нито една руска хиперзвукова Кинжал, Циркон и други. Пейтриът не стават за тази работа, а НатО няма по модерни.

    Коментиран от #181, #184

    18:08 13.08.2026

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #179 от "Мишел":

    Кинжал не се произвеждъ в момента. Свалят Искандер с колкото са им останали.

    Коментиран от #183

    18:09 13.08.2026

  • 182 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #180 от "Факт":

    Тъ пейка няма как да разбере, че САЩ използва продажника зелснки и унищожавайки Украйна, унищожава и източва Европа. Ама дреме и на тъ пейката!

    18:10 13.08.2026

  • 183 Предполагам

    0 0 Отговор

    До коментар #181 от "Факти":

    от Русия денонощно те информират какво произвеждат. 😄

    18:12 13.08.2026

  • 184 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #179 от "Мишел":

    модификацията Patriot PAC-3 може да сваля хиперзвуковите ракети „Циркон“, като противовъздушната отбрана на Украйна вече има успешни прихващания над Киев чрез комплексите Patriot. Тъй като „Циркон“ намалява скоростта си в крайната фаза на полета при маневриране, тя влиза в обсега на засичане и прехващане на съвременните западни радари и кинетични прихващачи.

    18:12 13.08.2026

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