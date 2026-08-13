Володимир Зеленски: Само 10% от американските запаси от ракети Patriot биха били достатъчни, за да унищожаваме всички руски балистични ракети

Само 10 процента от американските запаси от ракети прехващачи за системите Patriot биха били достатъчни Украйна да унищожава всички руски балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Си Ен Ен.
Зеленски предупреди, че Украйна разполага със значително по-малко ракети за противовъздушната си отбрана в сравнение с миналата година, докато Русия е увеличила използването на балистични ракети.
"Ако САЩ ни продадат 5% от своите запаси от ракети Patriot, ще преживеем зимата и ще спасим живота на хората. Ако могат да ни продадат 10%, ще унищожим всички руски балистични ракети. Аз разполагам с 1%", заяви украинският президент.
По думите му през тази година Киев разполага с два пъти и половина по-малко ракети-прехващачи, отколкото през 2025 г., докато Русия разполага с два пъти повече балистични ракети.
"Всяка нощ има обстрели, а четири-пет пъти месечно сме подложени на масирани удари. Това са ужасни нощи. Хората наистина са много героични и издръжливи. Но са уморени", каза Зеленски.
Според данни на ООН, цитирани от Си Ен Ен, юли е бил най-смъртоносният месец за цивилното население в Украйна от април 2022 г.
Украинският президент заяви, че голяма част от ежедневната му работа преминава в телефонни разговори и преговори със съюзниците в опит да осигури допълнителни ракети-прехващачи за системите за противовъздушна и противоракетна отбрана.
Patriot има особено значение за украинската отбрана, тъй като е сред системите, с които Киев може да прехваща руски балистични ракети. Недостигът на прехващачи се превръща в един от ключовите проблеми пред страната на фона на продължаващите руски въздушни атаки.
Зеленски засегна и възможността Украйна сама да произвежда системи и боеприпаси Patriot. По думите му все още няма окончателна яснота дали Киев ще получи необходимите американски лицензи.
В началото на юли президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара, че ще позволи на Украйна да получи лиценз за самостоятелно производство на Patriot. Няколко дни по-късно обаче той каза, че не е сигурен дали подкрепя подобно решение.
Представители на производителите на системата Patriot впоследствие посетиха Киев, за да обсъдят възможностите за производство в Украйна, но резултатите от разговорите засега не са обявени.
Искането на Зеленски за част от американските запаси идва на фона и на необходимостта Вашингтон да запази достатъчни количества прехващачи за собствените си въоръжени сили и за други съюзници. Американската администрация нееднократно е посочвала през последните месеци, че запасите от някои видове боеприпаси за противовъздушна отбрана са ограничен ресурс.
Затова Киев настоява не само за нови доставки от американските складове, но и за увеличаване на производството и за създаване на собствен производствен капацитет. Според Зеленски това е необходимо, за да може Украйна да поддържа достатъчна противоракетна защита при продължителна война и растящ брой руски балистични удари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трудна работа!
Коментиран от #43, #53
16:11 13.08.2026
2 Александър 3
16:12 13.08.2026
3 Нашмарканяк
16:14 13.08.2026
4 горски
16:15 13.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 оядена Укр кокошка
16:16 13.08.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #97
16:16 13.08.2026
8 Тоя боклук
Коментиран от #11, #15, #143
16:16 13.08.2026
9 Зеля, молим те
16:16 13.08.2026
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #13, #22
16:17 13.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хайо
16:18 13.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хайо
16:19 13.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Не кради бе жалък пацуууул 😄
До коментар #11 от "Атина Палада":Колко трябва да е отчаян фашизма на запад, да опре до пропаднал циганин да краде никове и троли ден и нощ в защита на боклука зелснки унищожил Украйна.
16:22 13.08.2026
18 Макето
Коментиран от #23
16:22 13.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Лост
Коментиран от #28
16:23 13.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Последния Софиянец
До коментар #18 от "Макето":Никой не брои за нищо блатарите и копейките им, живота им струва пачка цигарет, важни са дворците и яхтите на бункерното!
16:24 13.08.2026
24 Ба бааааа
16:25 13.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Госあ
16:26 13.08.2026
27 Абе Зелко
За другите балистични само 5% могат при късмет.
Но по-интересното обаче с чии пари ще ги купуваш???
Коментиран от #29, #31
16:26 13.08.2026
28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #21 от "Лост":Соссия произвежда само евтини девачки и алкохолици, другото го внасят от чайда за долари‼️
16:26 13.08.2026
29 Госあ
До коментар #27 от "Абе Зелко":Уззката срап се сваля с всякакво ПВО, дори и уззко!
16:27 13.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Доналд Тръмп
Коментиран от #41, #45
16:31 13.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ходи на фронта бе жалък
16:32 13.08.2026
37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
Коментиран от #42, #79
16:32 13.08.2026
38 Василий Зайцев
16:33 13.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Жълт парцал
16:34 13.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Европеец
До коментар #1 от "Трудна работа!":Не знам каква успеваемост имат, Но сутринта тука четох ,че зеления просяк милионер иска 5% от ракетите патриот на САЩ, А сега гледам иска 10%..... Да не би руснаците въпреки жегата да са поработили и през деня, та зеления от пет скача на 10%...... Довечера ще отворя руските сайтове да видя дали руснаците са поработили по-сериозно върху киевската фашистка хунта....
16:35 13.08.2026
44 Фашиста пак лъже
Коментиран от #134
16:35 13.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Цък
Коментиран от #56
16:38 13.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Европеец
До коментар #39 от "Ходи на фронта бе жалък":Ти що не ходиш, ботокса има ннужда от свежо месо, виж корейците кас помагат на братушките си съдрани, при Курск Зеленски загрузи над 10 000 жълти и 30 000 вата, а нито една задунайсса копейка не замина да помага!
Коментиран от #58
16:38 13.08.2026
51 фбр
руснаците вадят чипове от пералните и танковете Т-34 от музеите за да се отбраняват , а сега изведнъж имали балистични ракети! Нали ще постигаш мир чрез сила? За какво са ти отбранителни ракети след като си вече в подмосковието!!??
16:38 13.08.2026
52 Зеленски забравя,
16:39 13.08.2026
53 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Трудна работа!":Сутринта бяха % да почакаме до довечера какво ще измислят с . T@@@@@ ma@@ и ще иска ли и лихви дрогирания евреин
16:39 13.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 az СВО Победа 81
Само пари са му в главата, а вече уби близо 2,4 млн. украинци....
16:40 13.08.2026
56 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
До коментар #48 от "Цък":Колкото е нужна толкова ще се даде, важното е да гори блатния хаганат, а милиционера с токчетата да се крие зад Урал с хул памперс‼️
Коментиран от #66
16:40 13.08.2026
57 Теслатъ
16:41 13.08.2026
58 Ти ко не разбра бе тролещ глу...
До коментар #50 от "Европеец":Ходи на фронта. Ко си седнал да тролиш и показваш жалкото си съществуване. Пари за цигани и фашисти няма, колкото и да показваш, че запада стана цигански коптор да ви ползва за парцали.
16:41 13.08.2026
59 az СВО Победа 81
Коментиран от #60, #68
16:41 13.08.2026
60 Калпазанин
До коментар #59 от "az СВО Победа 81":Бензин и интернет ще има за коледа, първо избори после.мобилизация, до последната вата!
16:42 13.08.2026
61 Зеленски
16:43 13.08.2026
62 Ами
Русия произвежда поне 70 балистични и 50 крилати ракети месечно.
И всичките ракети на САЩ да отиват в окраина, пак не излиза математиката.
Коментиран от #71
16:43 13.08.2026
63 Разпоредител
16:44 13.08.2026
64 Инна
„Нито една от тях не беше уцелена от батареите „Пейтриът“, които САЩ предоставиха специално за защита на Киев от подобни удари“, каза Ходжис, коментирайки неотдавнашния удар на руските въоръжени сили срещу Украйна.
Ходжис отбеляза, че други системи, произведени на Запад, интегрирани в украинската система за противовъздушна отбрана, също се провалиха. Той заяви, че настоящото поколение системи за противовъздушна отбрана на НАТО се оказаха безсилни срещу съвременния руски ракетен потенциал.
16:44 13.08.2026
65 азз
16:44 13.08.2026
66 Ти троли и кради никове
До коментар #56 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":да показваш ко е да си пропаднал циганин и падението на запада да плаща на цигани да крадат и лъжат срещу Русия и и да не ти пука, че си глупака на форума и всеки те подритва като парцал.
16:44 13.08.2026
67 Клоуна пусин 🤡💩
"Това вече стана като някаква мантра - че настъпваме всеки божи ден. Владимир Владимирович, лъжат ви. ВСУ имат успехи".
Над глупавите изявления на Путин открито се присмиват дори поддръжниците на войната.
Коментиран от #69
16:45 13.08.2026
68 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #59 от "az СВО Победа 81":То и сега има бензин в калната бензиностанция, но се чака по 48 часа за 15 литра с купони, а 200 рупли е литъра, хахахаа
Няма такива пропадлъци на планетата❗
Коментиран от #70
16:46 13.08.2026
69 Супер
До коментар #67 от "Клоуна пусин 🤡💩":Ама наркомана проси ракети ти докато тролиш жално. Тая Русия ви съсипа фашизираната измет.😄
16:47 13.08.2026
70 Инна
До коментар #68 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Няма край позора на бункера, а беше тръгнал.за два дня да граби Киев, а Зеленски угаси тока и нета в магучая! А салярка има само веднъж в месеца!
Коментиран от #73
16:49 13.08.2026
71 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #62 от "Ами":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
Коментиран от #81
16:49 13.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Врагът е отблъснат в Новопавливка, Новогеорхиевка, Новомиколаевка, Новогрихоривка, Запорожие и Привилне.
746 км² - напредъка за цяла година на opките и 350 000 ГРУЗ200 се изпариха
Коментиран от #86
16:54 13.08.2026
75 Ех, че хубавооо
Също така са поразени :
НКХП — зърнен и мазутен терминал
База на ВМФ на РФ в Новоросийск
Нефтоекспортен терминал „Шесхарис“
Коментиран от #84, #142, #149
16:56 13.08.2026
76 Биби
Коментиран от #90
16:56 13.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Опала
16:57 13.08.2026
79 А киив где
До коментар #37 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":Заправки где пашьол знаеш где
16:59 13.08.2026
80 БЪЛГАРИН
17:01 13.08.2026
81 Ами
До коментар #71 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Само не разбрах, какво общо има вашият коментар с написаното от мен?
17:01 13.08.2026
82 Левски
17:02 13.08.2026
83 Един
17:04 13.08.2026
84 Ами
До коментар #75 от "Ех, че хубавооо":Глупости :)
Има двайсетина малки пожара от свалените летателни апарати.
Още снощи американците пуснаха и снимки.
17:06 13.08.2026
85 И укротрола иска да е здрав
17:06 13.08.2026
86 Крокодила Гена
До коментар #74 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Нали ви е ясно на всичките тука урко почитатели какво ще имате в гащите след руски поздрав зад врата!
17:07 13.08.2026
87 хахаха
17:09 13.08.2026
88 Иван
Коментиран от #164
17:09 13.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #76 от "Биби":Лап Пай У.Ягатта бре дупнишки звездоброец -хъесосс на братя Галеви !
17:12 13.08.2026
91 Гове о 😯
17:12 13.08.2026
92 Процент
17:13 13.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Аха, дай ти
До коментар #31 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":да видиш как се дава.😂
17:16 13.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Орк
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Болни хора. Това не се лекува. Тоя тумор само се изрязва.
17:18 13.08.2026
98 Трудно се излиза на глава
Коментиран от #140
17:19 13.08.2026
99 Факти
17:19 13.08.2026
100 Ребята
17:21 13.08.2026
101 Ник
17:21 13.08.2026
102 Хаха
Ако беше информиран щеше да знае, че "безаналоговото" краварско пво не можа да опази базите си в Близкия изток, кораби и самолетоносачи, както и Израел от ирански ракети и дронове, кво ли остава от руските... А и без това едва ли ги има в "излишък"!
17:21 13.08.2026
103 Факти
Коментиран от #108
17:22 13.08.2026
104 Тръмп
17:24 13.08.2026
105 защо
Ха,ха,ха,ха
17:25 13.08.2026
106 Злобното Зели
17:27 13.08.2026
107 Коня и оня
17:28 13.08.2026
108 Орк
До коментар #103 от "Факти":Той унижава и Европа която ходи при него редовно ,плаща за златните тоалетни и вече напълно украинизирана.
Коментиран от #110, #118
17:29 13.08.2026
109 Движуха
Коментиран от #112
17:30 13.08.2026
110 Факти
До коментар #108 от "Орк":Златни тоалетни имаше оня агент на Путин дето избяга при него. Янукович май беше тоя предател.
Коментиран от #111, #113, #147
17:31 13.08.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Умен атлантик
До коментар #109 от "Движуха":"Гиганта" с 1.70 отиде 3 пъти в САЩ да го посреща екипажа на собствения му самолет,не може да бъде унизен. Няма как!!!
17:34 13.08.2026
113 Факти
До коментар #110 от "Факти":Да, Янукович имаше златна тоалетна. Путин също има в двореца. То на кой да подражава Янукович, освен на господаря си.
17:36 13.08.2026
114 Гладна
17:36 13.08.2026
115 😂😂😂😂😂😂
🤣🤣🤣
Коментиран от #124
17:36 13.08.2026
116 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
17:37 13.08.2026
117 Механик
Ракетите ви натовски, спътниците натовски, оборудването натовско, насочването и воденето на ракетите и те натовски. Наемниците от 72 държави, предимно натовски или подобни.
Кое е вашето когато се хвалите, че побеждавате руснаците? Кое? Май само ония дето кучетата им разнасят кокалите в Курск. Щото и тях не си прибирате. Но нищо друго не е ваше. Заслуга нямате. Явявате се като магистрална труженичка. Ползват ви да умирате.
17:38 13.08.2026
118 Факти
До коментар #108 от "Орк":Виктор Янукович е политикът, който стана световно известен със златните тоалетни и невероятния лукс в личното си имение.След бягството му през февруари 2014 г., протестиращите и журналистите влязоха в резиденцията му „Межихирия“ край Киев. Там откриха:Златни тоалетни чинии и позлатени санитарни кранчета в баните.Златен батон (хляб) в реален размер, направен от масивно злато.Частен зоопарк с редки екзотични животни и птици.Огромен кораб-ресторант закотвен на изкуствено езеро.Колекция от ретро автомобили и скъпи моторни лодки.Днес това имение е превърнато в „Музей на корупцията“ и е отворено за посетители.
17:38 13.08.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #132
17:41 13.08.2026
124 Механик
До коментар #115 от "😂😂😂😂😂😂":Не е Путин ами е бил Тръмп. И отишъл не в Курило, а в Англия (то едно и също). И не е бил преоблечен като стюардеса, а е бил скрит в контейнер с кетъринг-отпадъци.
Но инак си прав като цяло.
17:41 13.08.2026
125 ЩЕРБАКОВКА
ПРЕВЗЕМА
НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ СЕЛА .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НЯМА КРАЙ РУСКИЯ ЦИРК
НЯМА КРАЙ РУСКИЯ ПОЗОР.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
17:42 13.08.2026
126 ОКРАИНЦИТЕ
17:43 13.08.2026
127 Русия
Коментиран от #146
17:43 13.08.2026
128 Димяща ушанка
Коментиран от #135
17:44 13.08.2026
129 ВОВКА МАСОВКАТА
ВМЕСТО ДА ОТИДЕ В КРИМ
ДА ПРАВИ МАСОВКИ ,
ИЗБЯГА НА КУРИЛСКИТЕ ОСТРОВИ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА
17:44 13.08.2026
130 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
Коментиран от #137
17:44 13.08.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 А ПУТИН
До коментар #123 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":Избяга на Курилските острови
Не трябваше ли да бъде
В Новоросийск
Да пази последното
Черноморско Пристанище?
Хаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #136
17:47 13.08.2026
133 50 ДЪРЖАВИ
Коментиран от #156
17:47 13.08.2026
134 Антирашист 2713
До коментар #44 от "Фашиста пак лъже":Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #138, #154
17:47 13.08.2026
135 От запада...демократичния
До коментар #128 от "Димяща ушанка":Кихаме едно 400 млрд на Украйна и Русия е стратегически победена....или не точно? Бе що все за замразяване на войната реват демократите щом биете ушанките?!
17:48 13.08.2026
136 ТИ ПУТИН НЕ ГО МИСЛИ
До коментар #132 от "А ПУТИН":Гледай ти да се оправиш, че денацификацията иде.
Коментиран от #151
17:48 13.08.2026
137 ВИДЯ ЛИ
До коментар #130 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":DJ МАДЯР
КАКВА ДИСКОТЕКА СПРЕТНА
В НОВОРОСИЙСК?
КЪДЕ СПАХА
РУСКИТЕ ПЛЪХОВЕ?
Коментиран от #139
17:48 13.08.2026
138 Що бе
До коментар #134 от "Антирашист 2713":Урсула и кая да не са избрани демократично....а управляващия мерц е с 82% неодобрение
Коментиран от #152
17:50 13.08.2026
139 НИЩО НЕ СЕ ВИДЯ
До коментар #137 от "ВИДЯ ЛИ":Заради осветлението в Одеса.
Коментиран от #145
17:50 13.08.2026
140 Шаломчето Пуся
До коментар #98 от "Трудно се излиза на глава":Ша ги опрай
Мускалята .
Споко.
17:50 13.08.2026
141 Мишел
До коментар #45 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Надеждите ти за глад в Русия са напразни.От 2012 г. Русия е нетен износител на зърно, като от 2015 г. е първа в света по износ на зърно - изнася по 42-45 милиона тона от тези 240-240 милиона тона, които произвежда сякаш година. Количествата зърно, които изнася, са по големи от тези, които Украйна произвежда ( до 40 милиона тона).
17:51 13.08.2026
142 Поразен ти е
До коментар #75 от "Ех, че хубавооо":тиквоча.
Нищо не са поразили. Имало е малки пожарчета тук там и толкова. Всички дронове са свалени. Проверявай украинските партенки.
И провери как са отговорили руснаците.
17:51 13.08.2026
143 Антирашист 2715
До коментар #8 от "Тоя боклук":Зеленси е герой, защитава родината си ! Разните там копейки и рашисти дали знаят какво е родина ?
Коментиран от #150, #163
17:51 13.08.2026
144 Исторически парк
17:52 13.08.2026
145 ФРЕГАТИТЕ
До коментар #139 от "НИЩО НЕ СЕ ВИДЯ":АДМИРАЛ МАКАРОВ
И
АДМИРАЛ ЕСЕН
ГИ ВИДЯХМЕ
СПОКО .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
17:52 13.08.2026
146 ТТданни
До коментар #127 от "Русия":Отбрана при балистична заплаха често предвижда изстрелването на 2 ракети по един обект, за да се сведе до минимум шансът ракетата да пробие отбраната при технически проблем или маневра на целта.
17:52 13.08.2026
147 Предател е зелнски
До коментар #110 от "Факти":унищожил Украйна, С тролене изглеждаш глупаво. Предполагам не знаеш.
Коментиран от #155
17:52 13.08.2026
148 Колко
17:52 13.08.2026
149 Това са безспорни
До коментар #75 от "Ех, че хубавооо":Факти.
17:53 13.08.2026
150 Така е
До коментар #143 от "Антирашист 2715":Да предадеш народа и страната си, да обслужваш интересите на САЩ и МИ6 се нарича геройство. Къде ви намират? Докато има глупави хора, САЩ ще унищожава народи!
Коментиран от #161
17:54 13.08.2026
151 ПУТИН ЗАЯВИ
До коментар #136 от "ТИ ПУТИН НЕ ГО МИСЛИ":НЕ МОЖЕ ТАКАВА ГОЛЯМА ТЕРИТОРИЯ
КАТО РУСИЯ
ДА ИМА ДЕПОПУЛАЦИЯ.
НЕДОПУСТИМО Е.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
КОЙ ПРАВИ ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
СЕ ВИЖДА .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
САМ СИ ПРИЗНАВА
БУНКЕРНИЯ ПЕН.ДЕХО.
17:54 13.08.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 унищожава белото
17:55 13.08.2026
154 Ти и другите като теб
До коментар #134 от "Антирашист 2713":тролещи лъжи срещу Русия ден и нощ и денонощната пропаганда по медиите срещу Русия, идеално показват фашизма!
17:55 13.08.2026
155 Факт
До коментар #147 от "Предател е зелнски":Зеленски е герой,не избяга като Путин от един готвач.
Коментиран от #158
17:56 13.08.2026
156 ДО ПРЕДИ
До коментар #133 от "50 ДЪРЖАВИ":2022 ГОДИНА
НИКОЙ НЕ НАЛИВАШЕ
МИЛИАРДИ В УКРАЙНА.
НИКОЙ НЕ МРАЗЕШЕ РУСИЯ .
Коментиран от #162
17:56 13.08.2026
157 Ахтунг!
Коментиран от #165, #166
17:56 13.08.2026
158 Така е
До коментар #155 от "Факт":Да унищожиш един народ и една държава заради чужди интереси се нарича геройство. Докато има такива като теб, САЩ ще унищожава народи с продажници като зеленски!
Коментиран от #168
17:58 13.08.2026
159 Върховният Главнокомандващ Путлер
Пред Фототапет със Подводница
Това в Русия
Кой го е правил
Ще каже ли някои?
17:58 13.08.2026
160 Ветеран от протеста
До коментар #152 от "Антирашист 2714":Сюлеймане много бързо се пребоядиса ,прави са били хората че такива отт паддъци стеее само за т.епанее ,друга оправия няма ....
17:59 13.08.2026
161 Ха ха ха
До коментар #150 от "Така е":Копейка бъркаш службите ФСБ се занимава с корупцията,трябва да си знаяш господарите.
Коментиран от #167
17:59 13.08.2026
162 Всяка държава
До коментар #156 от "ДО ПРЕДИ":има такива които я харесват и такива които я мразят. Но темата не е за любов, а за лъжеца зелснки унищожил Украйна. 😄
18:00 13.08.2026
163 Българин
До коментар #143 от "Антирашист 2715":Мисля,че точно Украйна не я има за родина. По скоро СССР е неговата истинска родина ,а пожелателната е Израел (която категорично отказа да го приеме )!
18:00 13.08.2026
164 Антирашист 2715
До коментар #88 от "Иван":Виждам хитлер на новото време !
18:00 13.08.2026
165 Лука
До коментар #157 от "Ахтунг!":То от Осрайна даже не останаха и уайнаа ти за офицери от Севастопол ми говориш ...
18:00 13.08.2026
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 Така е тъ пейка
До коментар #161 от "Ха ха ха":Не пасва на троленето на глупака като кажеш продажника зелснки как е унищожил Украйна за чужди интереси. 😄
Коментиран от #174
18:01 13.08.2026
168 Факт
До коментар #158 от "Така е":Човекът е герой бори се срещу руския империализъм а предатели като теб се крият и прибират денги о посолята.
Коментиран от #170
18:02 13.08.2026
169 Онзи Ден
Прати
Хиляди жени да работят в Русия .
Нещо бързо намалява
Работната ръка в Кочината.
Хаха хахахахаха хахахахаха
За Индийските БУРДЯГИ да не говорим
Вече оправят Генофонда на Мускалите.
Коментиран от #172
18:04 13.08.2026
170 Така е
До коментар #168 от "Факт":Само герой се продава на САЩ и унищожава народа и страната си. Докато има такива като теб, САЩ ще унищожава народи!
Коментиран от #180
18:04 13.08.2026
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 Ти троли тъпо
До коментар #169 от "Онзи Ден":и ич да не ти пука, че показваш трагедията и отчаянието на запада да опре до глупаци да тролят.
18:05 13.08.2026
173 Азиатец
Какви ли ще бъдат исканията на този просяк след 4 - 5 дни например ? 100 % ?
Този клоун и просяк писна на всички.
18:05 13.08.2026
174 Героем слава
До коментар #167 от "Така е тъ пейка":Украйна я има,ако Зеленски беше избягал сега щеше да е поредна заробена руска република.
Коментиран от #177
18:05 13.08.2026
175 Ти от интернет
До коментар #152 от "Антирашист 2714":ли четеш за фашизма? От редактираните Уикипедия и Гугъл? Посети градската библиотека, ако знаеш къде се намира и чети в оригинал!
18:05 13.08.2026
176 К.о.т.А.К.А. 😿
18:06 13.08.2026
177 Така е тъ пейка
До коментар #174 от "Героем слава":От Украйна не остана нищо, благодарение на продажника зелснки обслужващ интересите на САЩ да те обират и крадат за сметка на Украйна. Ама ко ти дреме на теб. Троли там и те това е. А че умират хора, дреме ти.
18:07 13.08.2026
178 СтатиСтик
До коментар #166 от "Знае се кой е":2.2 милиона хохохола са гътнати досега и двойно повече са кой без крака,кой без ръце ,кой без глава ,разчитащи на европейския данъкоплатец и на бу.далли като теб да ги издържат пожизнено и да им плащат пенсиите ,ти за някъв офицер ми говориш .
18:07 13.08.2026
179 Мишел
Коментиран от #181, #184
18:08 13.08.2026
180 Този коментар е премахнат от модератор.
181 Факти
До коментар #179 от "Мишел":Кинжал не се произвеждъ в момента. Свалят Искандер с колкото са им останали.
Коментиран от #183
18:09 13.08.2026
182 Така е
До коментар #180 от "Факт":Тъ пейка няма как да разбере, че САЩ използва продажника зелснки и унищожавайки Украйна, унищожава и източва Европа. Ама дреме и на тъ пейката!
18:10 13.08.2026
183 Предполагам
До коментар #181 от "Факти":от Русия денонощно те информират какво произвеждат. 😄
18:12 13.08.2026
184 Истината
До коментар #179 от "Мишел":модификацията Patriot PAC-3 може да сваля хиперзвуковите ракети „Циркон“, като противовъздушната отбрана на Украйна вече има успешни прихващания над Киев чрез комплексите Patriot. Тъй като „Циркон“ намалява скоростта си в крайната фаза на полета при маневриране, тя влиза в обсега на засичане и прехващане на съвременните западни радари и кинетични прихващачи.
18:12 13.08.2026