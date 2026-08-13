Володимир Зеленски: Само 10% от американските запаси от ракети Patriot биха били достатъчни, за да унищожаваме всички руски балистични ракети

Само 10 процента от американските запаси от ракети прехващачи за системите Patriot биха били достатъчни Украйна да унищожава всички руски балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Си Ен Ен.

Зеленски предупреди, че Украйна разполага със значително по-малко ракети за противовъздушната си отбрана в сравнение с миналата година, докато Русия е увеличила използването на балистични ракети.

"Ако САЩ ни продадат 5% от своите запаси от ракети Patriot, ще преживеем зимата и ще спасим живота на хората. Ако могат да ни продадат 10%, ще унищожим всички руски балистични ракети. Аз разполагам с 1%", заяви украинският президент.

По думите му през тази година Киев разполага с два пъти и половина по-малко ракети-прехващачи, отколкото през 2025 г., докато Русия разполага с два пъти повече балистични ракети.

"Всяка нощ има обстрели, а четири-пет пъти месечно сме подложени на масирани удари. Това са ужасни нощи. Хората наистина са много героични и издръжливи. Но са уморени", каза Зеленски.

Според данни на ООН, цитирани от Си Ен Ен, юли е бил най-смъртоносният месец за цивилното население в Украйна от април 2022 г.

Украинският президент заяви, че голяма част от ежедневната му работа преминава в телефонни разговори и преговори със съюзниците в опит да осигури допълнителни ракети-прехващачи за системите за противовъздушна и противоракетна отбрана.

Patriot има особено значение за украинската отбрана, тъй като е сред системите, с които Киев може да прехваща руски балистични ракети. Недостигът на прехващачи се превръща в един от ключовите проблеми пред страната на фона на продължаващите руски въздушни атаки.

Зеленски засегна и възможността Украйна сама да произвежда системи и боеприпаси Patriot. По думите му все още няма окончателна яснота дали Киев ще получи необходимите американски лицензи.

В началото на юли президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара, че ще позволи на Украйна да получи лиценз за самостоятелно производство на Patriot. Няколко дни по-късно обаче той каза, че не е сигурен дали подкрепя подобно решение.

Представители на производителите на системата Patriot впоследствие посетиха Киев, за да обсъдят възможностите за производство в Украйна, но резултатите от разговорите засега не са обявени.

Искането на Зеленски за част от американските запаси идва на фона и на необходимостта Вашингтон да запази достатъчни количества прехващачи за собствените си въоръжени сили и за други съюзници. Американската администрация нееднократно е посочвала през последните месеци, че запасите от някои видове боеприпаси за противовъздушна отбрана са ограничен ресурс.

Затова Киев настоява не само за нови доставки от американските складове, но и за увеличаване на производството и за създаване на собствен производствен капацитет. Според Зеленски това е необходимо, за да може Украйна да поддържа достатъчна противоракетна защита при продължителна война и растящ брой руски балистични удари.