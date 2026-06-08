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Каква е схемата с шофьорските книжки в Чехия? Тенчо Тенев пред ФАКТИ

Каква е схемата с шофьорските книжки в Чехия? Тенчо Тенев пред ФАКТИ

8 Юни, 2026 12:51 3 650 61

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КАТ е обезличен, а цената плащат хората по пътищата, казва той

Каква е схемата с шофьорските книжки в Чехия? Тенчо Тенев пред ФАКТИ - 1
Снимка: Нова телевизия
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Поредната тежка катастрофа на „Челопешко шосе“ край София отново постави на дневен ред въпроса за безконтролните гонки по пътищата и ефективността на институциите. При жестокия инцидент, при който автомобил се вряза в автобус с работници, загинаха четирима души, а множество други бяха ранени. Трагедията не е просто резултат от безразсъдно шофиране, а показва сериозни проблеми в системата за пътен контрол и липса на управленска отговорност. Пред ФАКТИ говори Тенчо Тенев, бивш директор на Столичния КАТ.

– Господин Танев, станахме свидетели на поредна тежка катастрофа, като при гонка, според подадената информация, кола се заби в автобус, има вече 4 жертви и много ранени. Има ли решение на проблема с гонките по пътищата, нека така да започнем?
– На този етап, както виждам, няма решение на проблема с гонките, след като толкова много хора загинаха по нелеп начин. Помним и случая с инцидента, при който млад шофьор се вряза с автомобила си в автобус на градския транспорт в центъра на София, като също се е движил с над 150 км/ч. До момента ръководството на Пътна полиция не прави абсолютно нищо по този въпрос. За мен вината е основно на Пътна полиция, защото не е приложила ефективен контрол върху тези бандити на пътя.

– Но може ли до всеки, който реши да кара със 150 км/ч, да бъде поставен полицай?
– Не става въпрос за това до всеки да има полицай. Въпросът е да има превенция. Да се вижда, че има полицейски екипи, които през определен период от време преминават през конкретни участъци, особено там, където има сигнали за гонки. Тези места са известни. Именно тук е ролята на ръководството на Пътна полиция – да анализира правилно риска и да насочва ресурсите там, където са необходими. Но КАТ в момента е обезличен. Ще ви кажа защо. Един бивш началник на КАТ, който впоследствие беше назначен за заместник-началник на КАТ към Главна дирекция „Национална полиция“ – господин Крушарски, успя да обезглави структурата. Бяха съкратени около 40 служители на Пътна полиция и преместени в други звена.
Колкото и малко служители да имаше КАТ на пътя, след това станаха още по-малко. Трябваше да мине цяла година след тази чистка, за да стане ясно, че тежките пътнотранспортни произшествия се увеличават. Едва тогава беше обявен конкурс за нови 40 полицаи, които тепърва се обучават, тепърва ще завършват подготовката си и тепърва ще бъдат въвеждани в работата.

– Какво показва това според вас? Различна визия за управление?
– Не бих го нарекъл визия за управление. Бяха отстранени хора с по 20 години стаж в Пътна полиция – доказани професионалисти. Просто трябваше да бъдат махнати. Едва след като се видя ефектът от това решение – липса на хора, липса на ресурси и невъзможност да се осъществява достатъчен контрол по пътищата, ръководството започна да организира конкурси и да назначава нови служители. Според мен това е изключително погрешен управленски подход и хората, които са взели подобни решения, нямат място на ръководни позиции в КАТ.

– Каква според Вас трябва да бъде реакцията на институциите след тази трагедия?
– За пореден път призовавам да се вземат спешни мерки. Така както премиерът излиза и застава с името си зад определени решения, така както се поемат ангажименти по теми като пенсиите или майчинството, така и при подобно тежко пътнотранспортно произшествие с толкова много жертви всеки трябва да поеме своята отговорност. Наблюдавах репортажите още в нощта на инцидента, а впоследствие посетих и самото място. Там бяха кметът на София, кметът на район Кремиковци г-жа Лилия Донкова, заместник-градският прокурор, началникът на отдела за тежки пътнотранспортни произшествия. Само началникът на КАТ го нямаше... Вместо него беше изпратен служител, който е началник на група едва от три месеца, за да дава обяснения по случая. На следващия ден, по време на брифинга в СДВР, заместник-главният прокурор подробно обясни какво е свършено по разследването. От страна на КАТ отново беше изпратен млад инспектор с по-малко от половин година стаж на тази позиция. И аз питам: къде е началникът на КАТ?
Когато ръководех КАТ, цялото ръководство беше на място при тежки пътнотранспортни произшествия. Именно ръководителите първи излизаха пред медиите и даваха информация на обществото. Сега не виждам нито началника, нито двамата заместник-началници. Виждаме новоназначен началник на група, който е оставен сам да обяснява какво се е случило. А когато става въпрос за толкова тежка трагедия, обществото има право да чуе позицията на хората, които носят най-голямата отговорност.
Много ми е тежко заради случилото се, защото загинаха невинни хора. Работници, дошли от другия край на света, за да изкарват прехраната на семействата си. Те загинаха заради безразсъдството на хора, които превръщат пътищата в място за гонки и демонстрации на сила.
Това е трагедия, която не може да бъде обяснена само с една човешка грешка. Тук трябва да се търси и институционална отговорност. И една група „калашници“ ли си какви са, бандюги, които не могат да изкарат книжка, ходят чак в Чехия по една стара схема.

– Отворихте много интересна тема. В кои страни от Европейския съюз може да бъде издадена шофьорска книжка на човек без завършено средно образование?
– Става въпрос основно за Гърция и Чехия. Това са двете държави в Европейския съюз, в които можеш да получиш свидетелство за управление на МПС, когато си само с основно образование. В България изискването е различно, но в тези страни режимът е по-либерален.
Специално в Чехия схемата е следната. Ако искаш да вземеш книжка, те записват фиктивно на адрес. В продължение на 185 дни се водиш, че живееш и работиш там. След това ти насрочват изпит. По време на изпита може да ти помага преводач – чешки или български, който стои до теб, чете листовките и на практика може да ти съдейства при решаването им.
Става въпрос за между 4 и 5 хиляди евро. С толкова можеш да си купиш свидетелство за управление в Чехия. Смятам обаче, че чешките власти ще обърнат внимание на този проблем, защото не става въпрос само за конкретния случай, който сега предизвика обществен интерес в България. Вярвам, че там ще се затегнат мерките, когато става въпрос за чужди граждани. Българи и румънци се възползват най-много от тази схема.

– От колко време действа тази схема?
– Говорим за период от около три-четири години. След като в България влезе в сила изискването кандидатите за шофьорска книжка да имат завършен 10-и клас, много хора започнаха да търсят вратички в други държави от Европейския съюз, където подобно изискване няма. Така беше намерен по-лесният вариант в Чехия. Там режимът е по-либерален. Голяма част от тези хора у нас, а и не само, и без това карат автомобили от години без книжки. Те нямат проблем с управлението на автомобила, но нямат необходимото образование, за да покрият българските изисквания.
Ще ви дам пример още от времето, когато бях млад пътен полицай по пътя Димитровград – Хасково. Спрях автомобил „Москвич“, който се движеше съмнително. Поискахме документите на водача, след това му подадох лист и химикал и го помолих да си напише трите имена. Той ми отговори: „Не мога да пиша.“
Представете си – човекът не можеше да пише, но притежаваше свидетелство за управление на МПС. Още тогава възникнаха сериозни въпроси как се издават подобни документи. Колкото и да се връщаме назад във времето, винаги ще открием подобни казуси. Това показва, че проблемът не е от вчера. Говорим за хора, които не могат да четат и пишат, а въпреки това по един или друг начин са получили право да управляват автомобил.

– След всеки тежък инцидент започват анализи и обещания за мерки, но сякаш нищо не се променя. Не си ли вадим поуки от трагедиите по пътищата?
– Винаги трябва да си вадим поуки, но някак си всичко минава за три дни и после се забравя. Аз съм уверен, че в момента държавата, в лицето на премиера и министъра на вътрешните работи, ще направи всичко възможно превенцията да излезе на преден план. Но тук искам да повдигна още един въпрос. Имаме Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Виждали ли сте човек от тази агенция на мястото на тежка катастрофа? Чували ли сте конкретни планове и мерки за пътна безопасност от тази агенция?
Тази агенция е на пряко подчинение на министър-председателя и координира работата между Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, Министерството на регионалното развитие, Министерството на здравеопазването и редица други институции. Това е държавното звено, което трябва да задава посоката, когато говорим за пътна безопасност. А какво чуваме от тази агенция? Нищо. Агенцията я няма. Хората, които работят там, никога не са стъпвали на пътя и не знаят какво представлява едно тежко пътнотранспортно произшествие. Как така нито веднъж не ги видяхме на мястото на някоя тежка катастрофа? Според мен тази агенция също трябва да бъде обърната с хастара навън и там да започнат работа компетентни хора, които разбират от материята.
Смятам също, че трябва да се смени ръководството на Пътна полиция.

Там са назначени сега служители, които по мое време бяха обект на дисциплинарни проверки.

Хора, които са ощетявали държавата, впоследствие станаха началници на КАТ, а след това и заместник-началници на Пътна полиция за цялата страна. В крайна сметка какво се получава? Хора, които не си вършат работата и които със своите решения премахнаха десетки служители от системата, днес ръководят Пътна полиция. И резултатите са налице. Затова призовавам министъра на вътрешните работи да вземе спешни мерки и да поиска оставките на ръководителите, които носят отговорност. Там е разковничето на проблема. Тези хора стоят по кабинетите и не ги виждаме, когато трябва да бъдат на терен. Къде беше началникът на КАТ след последната трагедия? Не го видяхме. Вместо него излизат млади служители, които тепърва се учат и трябва да дават обяснения пред обществото.
В същото време останах силно впечатлен от работата на пожарната. Видяхме как хората реагираха незабавно, как овладяха ситуацията и предотвратиха още по-голяма трагедия. Ако пожарът не беше потушен толкова бързо, последствията можеха да бъдат още по-тежки. Отправям лични адмирации към бившия директор на пожарната Николай Николов. Нека всички видят как действат пожарникарите – изпънати в униформи, подготвени, спокойни, говорещи ясно и професионално. Те излязоха и обясниха на обществото какво се е случило. А какво виждаме при част от полицаите по пътищата? Наскоро ме спря колега със златни ланци, татуировки по ръцете и брада като на талибан. Човек се чуди полицай ли е, бандит ли е. Това не е образът, който трябва да излъчва една институция. Това не е дисциплината, която обществото очаква от полицията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    29 1 Отговор
    АЛО ,,ШЕФЕ,, КЪДЕ СПАХТЕ ДО СЕГА

    12:53 08.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    42 6 Отговор
    За да изкараш книжка в Чехия трябва да знаеш английски език или чешки.Вярвате ли че тези неграмотни роми без осми клас знаят езика?

    Коментиран от #9, #19, #48

    12:54 08.06.2026

  • 3 Възpожденец 🇧🇬

    19 34 Отговор
    Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
    - руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
    Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .
    Народе ???

    Коментиран от #47

    12:55 08.06.2026

  • 4 Тука е БГ.

    23 0 Отговор
    Не е Чехия.

    12:55 08.06.2026

  • 5 Сталин

    26 2 Отговор
    Повечето РПУ та са криминали организации и техните шефове-масони изнудват дилърите на наркотици откъдето правят милиони. Магистратите и шефовете на РПУ та са от едни и същи масонски ложи и в повечето случаи са от племето с малките шапки,които работят за глобалната наркомафия ръководена от ЦРУ, МОСАД и МИ6

    12:57 08.06.2026

  • 6 Няма кой да чете тъпотии

    31 4 Отговор
    А нещо за продаденото българско гражданство на разни чужденци, които дори и не сричат български, А?
    За чешките шофьорски книжки я докарахте!
    Онова - бойковото пите Захариева, като мин на МВнР що спечели от това гражданствоооооо, ама многодетната акушерка от Брюкселес я спаси.
    Две престъпнички се прегърнаха: Аз на тебе, ти на мен!

    Коментиран от #7, #50

    12:58 08.06.2026

  • 7 Грешка

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Няма кой да чете тъпотии":

    Минисър на правосъдието

    12:59 08.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шофьора на автобуса е виновен!

    6 35 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Прави обратен завой без да даде предимство! Както винаги замазват положението!
    Няма как да караш с 150 км по този разбит път!

    Коментиран от #23, #51

    13:02 08.06.2026

  • 10 Шкода вагонка

    32 2 Отговор
    Вземете пак да извикате бившия премиер, генерал и пожарникар от Банкя, той ги знае схемите в Чехия, от много отдавна.

    13:03 08.06.2026

  • 11 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    28 2 Отговор
    🚗 Няма значение кой къде е изкарал книжката си.
    🚓 Проблемът е в " И ко ш праим сиа?"🚓
    Тези АВТОХУЛИГАНИ дали карат така в Гърция 🤔❓

    Коментиран от #58

    13:03 08.06.2026

  • 12 Оставете ги чешките схеми

    26 3 Отговор
    Тези, с чуждестранните шофьорски книжки, да минават на писмен изпит у нас!
    Трябва да докажат, че познават правилата!

    13:03 08.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тоя

    20 2 Отговор
    Тенчо открива топлата вода !

    13:03 08.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Шопароландия

    26 1 Отговор
    Може да караш и със 150 км/ч при ограничение 60 и с 200, и с 300, и да не ти взимат книжката. Стига да си шуробаджанак на властимащите и да имаш пачки за бърз автомобил.
    Само у нашата шопароландия може да не си платил 1 стотинка данък доход и да притежаваш скъп Мерседес АМГ.

    Нали уж НАП проверяваше всички със скъпи автомобили дали са си платили данъците. Радев веднага да уволни шефа на НАП София област или за несвършена работа, или за некадърнист, или за курупция.

    Коментиран от #21

    13:04 08.06.2026

  • 17 Сега ше ви кажа тва дето нема ви кажат

    20 2 Отговор
    Милиционерите и политиците а именно че книжката няма значение щото ман.гала не му пука има ли нема ли книжка и направо седа в колата пуска чалгата да цирика и гас😅😅😅😅и няма сила на земята която да го спре😅😅😅 и аконе беше чешката книжка сега щеше да е ман.гал без книжка или с беге книжка и пак щяха да търсат под вола теле и да обвиняват камерата па изпитващия па как са му дали книжка 😅😅😅😅а политици и милиционери не прозряват че ман.гала дорде земе книжлето е примерен и после показва рогата😅😅😅

    13:04 08.06.2026

  • 18 Факт

    17 2 Отговор
    Не познавам беден катаджия и квартален полицай

    13:05 08.06.2026

  • 19 Мдаа

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    В статията ясно е написано. Не ти трябва да знаеш език, това с преводача е истина.

    Коментиран от #31

    13:07 08.06.2026

  • 20 Абсурдистан

    9 0 Отговор
    Този изтъкна един стар проблем - с кадрите. В маймунарнища има и свестни хора, но те или не са с връзки или виждайки реалноктите не желаят да заемат определени дръжности. Останалото е развален матриал.

    13:08 08.06.2026

  • 21 Дуньо простия

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "Шопароландия":

    Като много проверяват, що коли дето с години не са плащани, се движат по пътищата. Как минават ГТП ????? И данъците на колите се събират от общините.

    Коментиран от #30

    13:08 08.06.2026

  • 22 МммА

    1 16 Отговор
    Добре де. Не мога да разбера едно нещо. Не съм видял никаде по пътните знаци да има нещо написано. Те са само знаци. Универсални . В цяла Европа. Какво като някой не може да чете. На пътя за какво му е. Какво пише на знак номер 20 или на знак номер 6,или на който и да е друг знак. Или светофар? Всичко е в главата на човек. Ако там има нещо без значение дали може да чете или не ,ще е културен водач на МПС. Може и доктор да е и на пътя да е лош водач на МПС.не защитавам тези,но не виждам логиката между четенето и карането на МПС.

    Коментиран от #27

    13:09 08.06.2026

  • 23 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    21 0 Отговор

    До коментар #9 от "Шофьора на автобуса е виновен!":

    За да искаш предимството от правилника-
    и ти трябва да караш по правилника❗
    Или искаш ТИ да нарушаваш ЗзДП,
    но другите да го спазват🤔
    Водачът на автобуса когато е предприел маневрата - тези АВТОХУЛИГАНИ въобще не са били на хоризонта❗
    А моментът в който те са видели автобуса -
    са били на разстояние ПО-МАЛКО от спирачния път дори за ЕКСТРЕМНО СПИРАНЕ на автомобилите ❗

    Коментиран от #26

    13:10 08.06.2026

  • 24 Знайко

    10 4 Отговор
    Крадеца най-силно вика дръжте крадеца!!!

    Другаря милиционер Тенчо Тенев е от хората, които не са си свършили работата в миналото и за това сега живеем в тази реалност. Която не е от сега, а ни е НАСЛЕДСТВО от дядовци и бащи.

    13:10 08.06.2026

  • 25 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки

    4 9 Отговор
    На 70г да си къносаш косата......Е...си и милиционера!Повече такъв и да го четеш.....Книжките на катастрофиралите са им напълно редовни.В чехия се взимат по трудно книжки от колкото в бг.като ви гледам какви сте шофьори и как пестите мигачите не бих ви казал ,че имате редовно изкарани книжки в бг.Дъщеря ми имаше бг книжка ,но в германия се яви и си взе немска книжка,защото не се усещаше сигурна на пътя и кара децата и внучките ми!Покойният ни син нямаше нужда от немска защото той рядко управляваше мпс и в повечето време имаше винаги шофьори си бе с Бг-книжка.освен тапиите ,които им казвате шофьорски книжки ,след като ги взеха те взеха шофьорски изпит и пред мен.Книжката не е важна ,важни са уменията-Дядо ви дръмпир!

    13:13 08.06.2026

  • 26 Акде бе

    0 13 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":

    Участъка е прав като струна!
    Няма как да не са се видяли взаимно!
    Те не са самоубийци!

    Коментиран от #28, #29

    13:14 08.06.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор

    До коментар #22 от "МммА":

    Законът за движение не е само картинки със знаци❗
    Как ще знаеш кой е с предимство при нерегулирани кръстовище, при престояване в съседна ленат....
    Как ще знаеш какви санкции или глоби можеш да отнесеш при различните нарушения.....
    По разкази на някой който може да СРИЧА ли🤔❓

    Коментиран от #33

    13:15 08.06.2026

  • 28 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    13 0 Отговор

    До коментар #26 от "Акде бе":

    Не са самоубийци, но вече са УБИЙЦИ❗

    13:17 08.06.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 0 Отговор

    До коментар #26 от "Акде бе":

    При скорост 150км/ч и повече, са им нужни ПОВЕЧЕ от 150 метра за ЕКСТРЕМНО СПИРАНЕ ❗
    Тези ПРИМАТИ едва ли могат да сметнат нещо от път, скорост, време, с едва ли знаят нещо за спирачния път и времето на реакция на водача❗
    Може да платиш и да не спазиш законите в една държава,
    но не можеш да платиш и да промениш законите на физиката❗

    13:22 08.06.2026

  • 30 Шопароландуя

    13 0 Отговор

    До коментар #21 от "Дуньо простия":

    Не за данък автомобил говоря. За друго говоря, за данък общ доход дължим върху 50 000 - 100 000 евро личен доход. Необходим на някой за да си купи Мерседес АМГ.

    Ал Капоне са го осъдили за неплатини данъци, защото там има държава, там данъчните си вършат работата. У нас няма държава, данъчни, чиновници, милиционери ...не си вършат рабитат, даже са в конфликт на интереси. Пример милиционерите помагали на прокуроския син Васил Михайлов. Хем са получавали заплата от държавата за да арестуват прокурорския син. Хем са получавали заплата от прокурорския син за да не го арестуват.

    13:22 08.06.2026

  • 31 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Мдаа":

    В Чехия осигуряват преводачи от английски на чешки.Преводачи от български няма.

    Коментиран от #40

    13:24 08.06.2026

  • 32 След

    12 1 Отговор
    като чешките книжки се признават в България , всякакви локуми от милиционерите са излишни ! Ако господа сводниците са имали регистрация в Чехия - темата приключва .

    13:26 08.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    А САМИЯ ТЕНЧО ОТ ХАСКОВО ОТ КАТ
    Е ЛЕГЕНДА НА КРИМИНАЛНИЯ СВЯТ
    ......
    ГАДНО Е ДА ЧЕТЕ МОРАЛ

    13:27 08.06.2026

  • 35 бабиш

    1 5 Отговор
    Бабиш премиер, личен приятел на путин. Пропутинските режими - корупция, безнаказаност, театри, схеми, сценарии и т.н. Тези двете момченца са типичен пример за болшевизма. Бойковци радевци станишевци първановци и разни други руски създания.

    13:27 08.06.2026

  • 36 Гласове от зайчарника в Банкя

    12 0 Отговор
    И Бацо започна кариерата си от Чехия😉

    13:28 08.06.2026

  • 37 ОБЕКТИВНИЯ

    9 0 Отговор
    Кога ще започнат да прилагат
    тежки ,крути мерки към рецидивистите!За първо нарушение
    малка глоба ,но за второ ЯКИ глоби!На всеки се случва да сбърка ,но като стане система е лошо!
    А за книжките от чужбина, до един месец смяна или в някои случаи временни ,но след щателна проверка !
    Стига държавата да иска ще сложи ред и край на безобразията !

    13:31 08.06.2026

  • 38 КОЛЬО ПАРЪМА

    8 1 Отговор
    Да питам сам защо на Цигани дето немогат да четат и пишат се дават книшки...

    13:35 08.06.2026

  • 39 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "МммА":

    Разбирам, че нищо не разбираш❗
    Листовките са за да се провери нивото ти на познаване на ЗзДП, а не за да научиш кога , къде и как може или не може да се движиш с МПС❗
    Ти може би ще подкараш и самолет без да знаеш азбуката , ама едва ли никой ще ти даде❗

    Коментиран от #41

    13:36 08.06.2026

  • 40 Мдаа

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    Има български лицензирани преводачи как да няма. За всяко едно нещо, може да си наемеш български преводач в Чехия.

    13:48 08.06.2026

  • 41 МммА

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":

    Реално от листовките почти нищо не можеш да научиш за управлението на МПС в реална среда. Инструкторът е този , който ще те обучи кога трябва да спреш ,кога да намалиш и кога да пуснеш мигач или фарове. И с нула наказателни на листовките когато се качиш да караш е различно на пътя. По тази логика след като си минал листовки с 0 наказателни си готов шофьор? Но по асфалтът нищо не е написано.

    Коментиран от #46

    13:51 08.06.2026

  • 42 Морал

    0 2 Отговор
    На ли има Гугъл Транслейт. На различни езици.

    13:51 08.06.2026

  • 43 Студопор

    5 0 Отговор
    Вие кажете каква е схемата с книжките в България! Че все по-често виждам млади хора, дето карат и чатят.

    13:52 08.06.2026

  • 44 Вуте

    0 6 Отговор
    Накратко.Никъде по света няма изискване за образователен ценз.Именно това развихря небивала корупция около шофьорските книжки.А Щом сме в ЕС ще караме с каквито книжки желаем.Не са доволни защото им се отнема репресивния момент.Та чужденците как преминават през страната с книжка издадена в ЮАР?

    Коментиран от #55

    13:58 08.06.2026

  • 45 предложение

    5 0 Отговор
    За български граждани свидетелства от чужбина, да бъдат легитимирани след писмен изпит по теория (листовки) на българския закон.

    13:59 08.06.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "МммА":

    Ами той ЗзДП не е за да се научиш КАК се управлява МПС❗
    Да точно затова са инструкторите❗
    Ама ти явно НЕ знаеш, че има разлика между това да можеш "да подкараш една кола" и това да шофираш ЗАКОНОСЪОБРАЗНО, а си тръгнал да спориш
    Вятърът ли клати дървото или
    дървото като се клати създава вятър❗

    14:02 08.06.2026

  • 47 Цецо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Научаваме,че днес главния секретар на МВР е подал оставка изненадващо.Медиите мълчат и се спотайват.Значи все пак имало и честни полицаи.

    14:06 08.06.2026

  • 48 Куцар

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Това е проблем на Чехия.Може пък "калашниците" да знаят есперанто или суахили.Всички са втренчени в тези книжки,а не в това ,че избиха народа и са карали с безумна скорост.Та това са убийци.Други ще останат инвалиди.Прекършени съдби,психика.Това не се забравя.

    14:13 08.06.2026

  • 49 А ся де

    4 0 Отговор
    Т.е. без чешко гражданство, стига да си живял 6 месеца у Чехия, можеш да се сдобиеш с книжка дори да не знаеш езика, която книжка обаче важи /поне/ за целия ЕС?!

    А книжката на разни прогресивни места и държави не се ли води и за пълноценен еквивалент и заместител на лична карта?

    14:14 08.06.2026

  • 50 акушерката

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Няма кой да чете тъпотии":

    То пък голям майтап-едната седем деца,другата ялова.Но се прегърнаха,така е.

    14:18 08.06.2026

  • 51 Асан

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Шофьора на автобуса е виновен!":

    Така е.Автобуса е ударен по средата.Те и затова не дават подробности.Гл.секретар подал оставка.Затова и раздухаха чехските книжки като знаме.Не,не съм защитник на никоя каста.За скорости от 150 км е нужна дистанция и що годе хубав път.Всички го знаем.Съвестните вещи лица ще се произнесат по казуса.Таткото на Сияна го няма никакъв да се изкаже.

    14:28 08.06.2026

  • 52 стига стари дъвки

    4 0 Отговор
    Докато контрола по пътните артерии на страната има единствената цел да напълни касичката и джобовете на контролните органи, нищо няма да се промени. Даже ще става все по лошо, до неотдавна волности си позволяваха джигитите само на междуселищните пътища, но от няколко години се настаниха и в населените места. Защо в държави като Швеция например пътните инциденти са най малко в Европа. Ами защото там контрольорите не се крият по храстите или в небето с дронове, но на всеки няколко километра има уведмителна табела, че пътя се наблюдава с всякави технически средства и това действително е така. Всяко нарушение, независимо в населено място или на междуселищен път, се документира и санкционира адекватно според закона, и без да се налага полицай да спира превозното средство на пътя за да задава въпрос като: "Ко ши прайм ся?". Пропуски няма, но и наушенията са единични случаи.

    14:29 08.06.2026

  • 53 0407

    3 0 Отговор
    При първи случай,когато роднините на загиналите заведат дело за обещетение,както е по света и съдията осъди виновния за причинена смърт ....за няколко милиона сега вече евро....също и за глобите алкохол и др. яки цифри или затвор ,щото бгто само от това го е страх.....но с къщи за тъщи и хотелчета на съпрузи от съдебната система,да не говорим за ВАРНА и др случки по море или водопадния хотел скоро не сеочаква....

    14:40 08.06.2026

  • 54 Баба Гошка

    1 1 Отговор
    Слагайте през 100 метра баббунки и няма да вдигат 150. Потрошете им карруците

    14:49 08.06.2026

  • 55 Баба Гошка

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Вуте":

    Книжката ти може и да е европейска, но живееш ли постоянно в друга държава след 6 месеца трябва да я смениш с такава от страната, където живееш постоянно. И тогава могат да те попитат за дипломата ти за Основно образование

    15:08 08.06.2026

  • 56 Тома

    4 0 Отговор
    КАТ трябва да съберат на всички цигани шофьорските книжки и да ги минат през машината за нарязване

    15:27 08.06.2026

  • 57 Ко речи?

    1 0 Отговор
    Много е просто. Щом си български гражданин, трябва да отговаряш на българските изисквания, откъдето и да ти е книжата.

    15:50 08.06.2026

  • 58 Много кофти

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":

    Кучето скача според тоягата... когато имаме адекватни наказания за провинилите се, тогава ще имаме нормални шофьори по пътищата... Защо никаде другаде не ги правят тези идиотски изпълнения и гонки, ей къде е Германия, Гърция, Италия...

    16:18 08.06.2026

  • 59 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Циганската банда на братята "Калашникови" от Ботунец знаят как се карат шофьорските курсове в Чехия.Дайте им думата и те да кажат как става врътката?

    16:22 08.06.2026

  • 60 Уж Евросъюз, уж цивилизована Чехия,

    0 0 Отговор
    който е бил там знае, че е самата истина, цивилизована, хубава страна. Но една торба цигански пари от търговия с жени и всичко се променя. Чешки книжки, шофьорски курсове били изкарали. Тия с българския имат проблем, чешки ли ще разберат?

    16:28 08.06.2026

  • 61 Хм…

    0 0 Отговор
    В цивилизования свят с книжка от чужбина можеш да караш определен срок, след това край.

    16:30 08.06.2026