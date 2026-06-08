Каква е схемата с шофьорските книжки в Чехия? Тенчо Тенев пред ФАКТИ

Поредната тежка катастрофа на „Челопешко шосе“ край София отново постави на дневен ред въпроса за безконтролните гонки по пътищата и ефективността на институциите. При жестокия инцидент, при който автомобил се вряза в автобус с работници, загинаха четирима души, а множество други бяха ранени. Трагедията не е просто резултат от безразсъдно шофиране, а показва сериозни проблеми в системата за пътен контрол и липса на управленска отговорност. Пред ФАКТИ говори Тенчо Тенев, бивш директор на Столичния КАТ.
– Господин Танев, станахме свидетели на поредна тежка катастрофа, като при гонка, според подадената информация, кола се заби в автобус, има вече 4 жертви и много ранени. Има ли решение на проблема с гонките по пътищата, нека така да започнем?
– На този етап, както виждам, няма решение на проблема с гонките, след като толкова много хора загинаха по нелеп начин. Помним и случая с инцидента, при който млад шофьор се вряза с автомобила си в автобус на градския транспорт в центъра на София, като също се е движил с над 150 км/ч. До момента ръководството на Пътна полиция не прави абсолютно нищо по този въпрос. За мен вината е основно на Пътна полиция, защото не е приложила ефективен контрол върху тези бандити на пътя.
– Но може ли до всеки, който реши да кара със 150 км/ч, да бъде поставен полицай?
– Не става въпрос за това до всеки да има полицай. Въпросът е да има превенция. Да се вижда, че има полицейски екипи, които през определен период от време преминават през конкретни участъци, особено там, където има сигнали за гонки. Тези места са известни. Именно тук е ролята на ръководството на Пътна полиция – да анализира правилно риска и да насочва ресурсите там, където са необходими. Но КАТ в момента е обезличен. Ще ви кажа защо. Един бивш началник на КАТ, който впоследствие беше назначен за заместник-началник на КАТ към Главна дирекция „Национална полиция“ – господин Крушарски, успя да обезглави структурата. Бяха съкратени около 40 служители на Пътна полиция и преместени в други звена.
Колкото и малко служители да имаше КАТ на пътя, след това станаха още по-малко. Трябваше да мине цяла година след тази чистка, за да стане ясно, че тежките пътнотранспортни произшествия се увеличават. Едва тогава беше обявен конкурс за нови 40 полицаи, които тепърва се обучават, тепърва ще завършват подготовката си и тепърва ще бъдат въвеждани в работата.
– Какво показва това според вас? Различна визия за управление?
– Не бих го нарекъл визия за управление. Бяха отстранени хора с по 20 години стаж в Пътна полиция – доказани професионалисти. Просто трябваше да бъдат махнати. Едва след като се видя ефектът от това решение – липса на хора, липса на ресурси и невъзможност да се осъществява достатъчен контрол по пътищата, ръководството започна да организира конкурси и да назначава нови служители. Според мен това е изключително погрешен управленски подход и хората, които са взели подобни решения, нямат място на ръководни позиции в КАТ.
– Каква според Вас трябва да бъде реакцията на институциите след тази трагедия?
– За пореден път призовавам да се вземат спешни мерки. Така както премиерът излиза и застава с името си зад определени решения, така както се поемат ангажименти по теми като пенсиите или майчинството, така и при подобно тежко пътнотранспортно произшествие с толкова много жертви всеки трябва да поеме своята отговорност. Наблюдавах репортажите още в нощта на инцидента, а впоследствие посетих и самото място. Там бяха кметът на София, кметът на район Кремиковци г-жа Лилия Донкова, заместник-градският прокурор, началникът на отдела за тежки пътнотранспортни произшествия. Само началникът на КАТ го нямаше... Вместо него беше изпратен служител, който е началник на група едва от три месеца, за да дава обяснения по случая. На следващия ден, по време на брифинга в СДВР, заместник-главният прокурор подробно обясни какво е свършено по разследването. От страна на КАТ отново беше изпратен млад инспектор с по-малко от половин година стаж на тази позиция. И аз питам: къде е началникът на КАТ?
Когато ръководех КАТ, цялото ръководство беше на място при тежки пътнотранспортни произшествия. Именно ръководителите първи излизаха пред медиите и даваха информация на обществото. Сега не виждам нито началника, нито двамата заместник-началници. Виждаме новоназначен началник на група, който е оставен сам да обяснява какво се е случило. А когато става въпрос за толкова тежка трагедия, обществото има право да чуе позицията на хората, които носят най-голямата отговорност.
Много ми е тежко заради случилото се, защото загинаха невинни хора. Работници, дошли от другия край на света, за да изкарват прехраната на семействата си. Те загинаха заради безразсъдството на хора, които превръщат пътищата в място за гонки и демонстрации на сила.
Това е трагедия, която не може да бъде обяснена само с една човешка грешка. Тук трябва да се търси и институционална отговорност. И една група „калашници“ ли си какви са, бандюги, които не могат да изкарат книжка, ходят чак в Чехия по една стара схема.
– Отворихте много интересна тема. В кои страни от Европейския съюз може да бъде издадена шофьорска книжка на човек без завършено средно образование?
– Става въпрос основно за Гърция и Чехия. Това са двете държави в Европейския съюз, в които можеш да получиш свидетелство за управление на МПС, когато си само с основно образование. В България изискването е различно, но в тези страни режимът е по-либерален.
Специално в Чехия схемата е следната. Ако искаш да вземеш книжка, те записват фиктивно на адрес. В продължение на 185 дни се водиш, че живееш и работиш там. След това ти насрочват изпит. По време на изпита може да ти помага преводач – чешки или български, който стои до теб, чете листовките и на практика може да ти съдейства при решаването им.
Става въпрос за между 4 и 5 хиляди евро. С толкова можеш да си купиш свидетелство за управление в Чехия. Смятам обаче, че чешките власти ще обърнат внимание на този проблем, защото не става въпрос само за конкретния случай, който сега предизвика обществен интерес в България. Вярвам, че там ще се затегнат мерките, когато става въпрос за чужди граждани. Българи и румънци се възползват най-много от тази схема.
– От колко време действа тази схема?
– Говорим за период от около три-четири години. След като в България влезе в сила изискването кандидатите за шофьорска книжка да имат завършен 10-и клас, много хора започнаха да търсят вратички в други държави от Европейския съюз, където подобно изискване няма. Така беше намерен по-лесният вариант в Чехия. Там режимът е по-либерален. Голяма част от тези хора у нас, а и не само, и без това карат автомобили от години без книжки. Те нямат проблем с управлението на автомобила, но нямат необходимото образование, за да покрият българските изисквания.
Ще ви дам пример още от времето, когато бях млад пътен полицай по пътя Димитровград – Хасково. Спрях автомобил „Москвич“, който се движеше съмнително. Поискахме документите на водача, след това му подадох лист и химикал и го помолих да си напише трите имена. Той ми отговори: „Не мога да пиша.“
Представете си – човекът не можеше да пише, но притежаваше свидетелство за управление на МПС. Още тогава възникнаха сериозни въпроси как се издават подобни документи. Колкото и да се връщаме назад във времето, винаги ще открием подобни казуси. Това показва, че проблемът не е от вчера. Говорим за хора, които не могат да четат и пишат, а въпреки това по един или друг начин са получили право да управляват автомобил.
– След всеки тежък инцидент започват анализи и обещания за мерки, но сякаш нищо не се променя. Не си ли вадим поуки от трагедиите по пътищата?
– Винаги трябва да си вадим поуки, но някак си всичко минава за три дни и после се забравя. Аз съм уверен, че в момента държавата, в лицето на премиера и министъра на вътрешните работи, ще направи всичко възможно превенцията да излезе на преден план. Но тук искам да повдигна още един въпрос. Имаме Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Виждали ли сте човек от тази агенция на мястото на тежка катастрофа? Чували ли сте конкретни планове и мерки за пътна безопасност от тази агенция?
Тази агенция е на пряко подчинение на министър-председателя и координира работата между Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, Министерството на регионалното развитие, Министерството на здравеопазването и редица други институции. Това е държавното звено, което трябва да задава посоката, когато говорим за пътна безопасност. А какво чуваме от тази агенция? Нищо. Агенцията я няма. Хората, които работят там, никога не са стъпвали на пътя и не знаят какво представлява едно тежко пътнотранспортно произшествие. Как така нито веднъж не ги видяхме на мястото на някоя тежка катастрофа? Според мен тази агенция също трябва да бъде обърната с хастара навън и там да започнат работа компетентни хора, които разбират от материята.
Смятам също, че трябва да се смени ръководството на Пътна полиция.
Там са назначени сега служители, които по мое време бяха обект на дисциплинарни проверки.
Хора, които са ощетявали държавата, впоследствие станаха началници на КАТ, а след това и заместник-началници на Пътна полиция за цялата страна. В крайна сметка какво се получава? Хора, които не си вършат работата и които със своите решения премахнаха десетки служители от системата, днес ръководят Пътна полиция. И резултатите са налице. Затова призовавам министъра на вътрешните работи да вземе спешни мерки и да поиска оставките на ръководителите, които носят отговорност. Там е разковничето на проблема. Тези хора стоят по кабинетите и не ги виждаме, когато трябва да бъдат на терен. Къде беше началникът на КАТ след последната трагедия? Не го видяхме. Вместо него излизат млади служители, които тепърва се учат и трябва да дават обяснения пред обществото.
В същото време останах силно впечатлен от работата на пожарната. Видяхме как хората реагираха незабавно, как овладяха ситуацията и предотвратиха още по-голяма трагедия. Ако пожарът не беше потушен толкова бързо, последствията можеха да бъдат още по-тежки. Отправям лични адмирации към бившия директор на пожарната Николай Николов. Нека всички видят как действат пожарникарите – изпънати в униформи, подготвени, спокойни, говорещи ясно и професионално. Те излязоха и обясниха на обществото какво се е случило. А какво виждаме при част от полицаите по пътищата? Наскоро ме спря колега със златни ланци, татуировки по ръцете и брада като на талибан. Човек се чуди полицай ли е, бандит ли е. Това не е образът, който трябва да излъчва една институция. Това не е дисциплината, която обществото очаква от полицията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
12:53 08.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #19, #48
12:54 08.06.2026
3 Възpожденец 🇧🇬
- руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .
Народе ???
Коментиран от #47
12:55 08.06.2026
4 Тука е БГ.
12:55 08.06.2026
5 Сталин
12:57 08.06.2026
6 Няма кой да чете тъпотии
За чешките шофьорски книжки я докарахте!
Онова - бойковото пите Захариева, като мин на МВнР що спечели от това гражданствоооооо, ама многодетната акушерка от Брюкселес я спаси.
Две престъпнички се прегърнаха: Аз на тебе, ти на мен!
Коментиран от #7, #50
12:58 08.06.2026
7 Грешка
До коментар #6 от "Няма кой да чете тъпотии":Минисър на правосъдието
12:59 08.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Шофьора на автобуса е виновен!
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Прави обратен завой без да даде предимство! Както винаги замазват положението!
Няма как да караш с 150 км по този разбит път!
Коментиран от #23, #51
13:02 08.06.2026
10 Шкода вагонка
13:03 08.06.2026
11 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
🚓 Проблемът е в " И ко ш праим сиа?"🚓
Тези АВТОХУЛИГАНИ дали карат така в Гърция 🤔❓
Коментиран от #58
13:03 08.06.2026
12 Оставете ги чешките схеми
Трябва да докажат, че познават правилата!
13:03 08.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тоя
13:03 08.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Шопароландия
Само у нашата шопароландия може да не си платил 1 стотинка данък доход и да притежаваш скъп Мерседес АМГ.
Нали уж НАП проверяваше всички със скъпи автомобили дали са си платили данъците. Радев веднага да уволни шефа на НАП София област или за несвършена работа, или за некадърнист, или за курупция.
Коментиран от #21
13:04 08.06.2026
17 Сега ше ви кажа тва дето нема ви кажат
13:04 08.06.2026
18 Факт
13:05 08.06.2026
19 Мдаа
До коментар #2 от "Последния Софиянец":В статията ясно е написано. Не ти трябва да знаеш език, това с преводача е истина.
Коментиран от #31
13:07 08.06.2026
20 Абсурдистан
13:08 08.06.2026
21 Дуньо простия
До коментар #16 от "Шопароландия":Като много проверяват, що коли дето с години не са плащани, се движат по пътищата. Как минават ГТП ????? И данъците на колите се събират от общините.
Коментиран от #30
13:08 08.06.2026
22 МммА
Коментиран от #27
13:09 08.06.2026
23 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
До коментар #9 от "Шофьора на автобуса е виновен!":За да искаш предимството от правилника-
и ти трябва да караш по правилника❗
Или искаш ТИ да нарушаваш ЗзДП,
но другите да го спазват🤔
Водачът на автобуса когато е предприел маневрата - тези АВТОХУЛИГАНИ въобще не са били на хоризонта❗
А моментът в който те са видели автобуса -
са били на разстояние ПО-МАЛКО от спирачния път дори за ЕКСТРЕМНО СПИРАНЕ на автомобилите ❗
Коментиран от #26
13:10 08.06.2026
24 Знайко
Другаря милиционер Тенчо Тенев е от хората, които не са си свършили работата в миналото и за това сега живеем в тази реалност. Която не е от сега, а ни е НАСЛЕДСТВО от дядовци и бащи.
13:10 08.06.2026
25 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки
13:13 08.06.2026
26 Акде бе
До коментар #23 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":Участъка е прав като струна!
Няма как да не са се видяли взаимно!
Те не са самоубийци!
Коментиран от #28, #29
13:14 08.06.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "МммА":Законът за движение не е само картинки със знаци❗
Как ще знаеш кой е с предимство при нерегулирани кръстовище, при престояване в съседна ленат....
Как ще знаеш какви санкции или глоби можеш да отнесеш при различните нарушения.....
По разкази на някой който може да СРИЧА ли🤔❓
Коментиран от #33
13:15 08.06.2026
28 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
До коментар #26 от "Акде бе":Не са самоубийци, но вече са УБИЙЦИ❗
13:17 08.06.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "Акде бе":При скорост 150км/ч и повече, са им нужни ПОВЕЧЕ от 150 метра за ЕКСТРЕМНО СПИРАНЕ ❗
Тези ПРИМАТИ едва ли могат да сметнат нещо от път, скорост, време, с едва ли знаят нещо за спирачния път и времето на реакция на водача❗
Може да платиш и да не спазиш законите в една държава,
но не можеш да платиш и да промениш законите на физиката❗
13:22 08.06.2026
30 Шопароландуя
До коментар #21 от "Дуньо простия":Не за данък автомобил говоря. За друго говоря, за данък общ доход дължим върху 50 000 - 100 000 евро личен доход. Необходим на някой за да си купи Мерседес АМГ.
Ал Капоне са го осъдили за неплатини данъци, защото там има държава, там данъчните си вършат работата. У нас няма държава, данъчни, чиновници, милиционери ...не си вършат рабитат, даже са в конфликт на интереси. Пример милиционерите помагали на прокуроския син Васил Михайлов. Хем са получавали заплата от държавата за да арестуват прокурорския син. Хем са получавали заплата от прокурорския син за да не го арестуват.
13:22 08.06.2026
31 Последния Софиянец
До коментар #19 от "Мдаа":В Чехия осигуряват преводачи от английски на чешки.Преводачи от български няма.
Коментиран от #40
13:24 08.06.2026
32 След
13:26 08.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ЛЕГЕНДА НА КРИМИНАЛНИЯ СВЯТ
......
ГАДНО Е ДА ЧЕТЕ МОРАЛ
13:27 08.06.2026
35 бабиш
13:27 08.06.2026
36 Гласове от зайчарника в Банкя
13:28 08.06.2026
37 ОБЕКТИВНИЯ
тежки ,крути мерки към рецидивистите!За първо нарушение
малка глоба ,но за второ ЯКИ глоби!На всеки се случва да сбърка ,но като стане система е лошо!
А за книжките от чужбина, до един месец смяна или в някои случаи временни ,но след щателна проверка !
Стига държавата да иска ще сложи ред и край на безобразията !
13:31 08.06.2026
38 КОЛЬО ПАРЪМА
13:35 08.06.2026
39 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
До коментар #33 от "МммА":Разбирам, че нищо не разбираш❗
Листовките са за да се провери нивото ти на познаване на ЗзДП, а не за да научиш кога , къде и как може или не може да се движиш с МПС❗
Ти може би ще подкараш и самолет без да знаеш азбуката , ама едва ли никой ще ти даде❗
Коментиран от #41
13:36 08.06.2026
40 Мдаа
До коментар #31 от "Последния Софиянец":Има български лицензирани преводачи как да няма. За всяко едно нещо, може да си наемеш български преводач в Чехия.
13:48 08.06.2026
41 МммА
До коментар #39 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":Реално от листовките почти нищо не можеш да научиш за управлението на МПС в реална среда. Инструкторът е този , който ще те обучи кога трябва да спреш ,кога да намалиш и кога да пуснеш мигач или фарове. И с нула наказателни на листовките когато се качиш да караш е различно на пътя. По тази логика след като си минал листовки с 0 наказателни си готов шофьор? Но по асфалтът нищо не е написано.
Коментиран от #46
13:51 08.06.2026
42 Морал
13:51 08.06.2026
43 Студопор
13:52 08.06.2026
44 Вуте
Коментиран от #55
13:58 08.06.2026
45 предложение
13:59 08.06.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #41 от "МммА":Ами той ЗзДП не е за да се научиш КАК се управлява МПС❗
Да точно затова са инструкторите❗
Ама ти явно НЕ знаеш, че има разлика между това да можеш "да подкараш една кола" и това да шофираш ЗАКОНОСЪОБРАЗНО, а си тръгнал да спориш
Вятърът ли клати дървото или
дървото като се клати създава вятър❗
14:02 08.06.2026
47 Цецо
До коментар #3 от "Възpожденец 🇧🇬":Научаваме,че днес главния секретар на МВР е подал оставка изненадващо.Медиите мълчат и се спотайват.Значи все пак имало и честни полицаи.
14:06 08.06.2026
48 Куцар
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Това е проблем на Чехия.Може пък "калашниците" да знаят есперанто или суахили.Всички са втренчени в тези книжки,а не в това ,че избиха народа и са карали с безумна скорост.Та това са убийци.Други ще останат инвалиди.Прекършени съдби,психика.Това не се забравя.
14:13 08.06.2026
49 А ся де
А книжката на разни прогресивни места и държави не се ли води и за пълноценен еквивалент и заместител на лична карта?
14:14 08.06.2026
50 акушерката
До коментар #6 от "Няма кой да чете тъпотии":То пък голям майтап-едната седем деца,другата ялова.Но се прегърнаха,така е.
14:18 08.06.2026
51 Асан
До коментар #9 от "Шофьора на автобуса е виновен!":Така е.Автобуса е ударен по средата.Те и затова не дават подробности.Гл.секретар подал оставка.Затова и раздухаха чехските книжки като знаме.Не,не съм защитник на никоя каста.За скорости от 150 км е нужна дистанция и що годе хубав път.Всички го знаем.Съвестните вещи лица ще се произнесат по казуса.Таткото на Сияна го няма никакъв да се изкаже.
14:28 08.06.2026
52 стига стари дъвки
14:29 08.06.2026
53 0407
14:40 08.06.2026
54 Баба Гошка
14:49 08.06.2026
55 Баба Гошка
До коментар #44 от "Вуте":Книжката ти може и да е европейска, но живееш ли постоянно в друга държава след 6 месеца трябва да я смениш с такава от страната, където живееш постоянно. И тогава могат да те попитат за дипломата ти за Основно образование
15:08 08.06.2026
56 Тома
15:27 08.06.2026
57 Ко речи?
15:50 08.06.2026
58 Много кофти
До коментар #11 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":Кучето скача според тоягата... когато имаме адекватни наказания за провинилите се, тогава ще имаме нормални шофьори по пътищата... Защо никаде другаде не ги правят тези идиотски изпълнения и гонки, ей къде е Германия, Гърция, Италия...
16:18 08.06.2026
59 Сатана Z
16:22 08.06.2026
60 Уж Евросъюз, уж цивилизована Чехия,
16:28 08.06.2026
61 Хм…
16:30 08.06.2026