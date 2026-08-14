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Пет неунищожими употребявани градски автомобила, способни да надживеят половин милион километра

Пет неунищожими употребявани градски автомобила, способни да надживеят половин милион километра

14 Август, 2026 11:03 1 723 12

  • автомобилът на старо-
  • компактни автомобили-
  • b сегмент

Кои са най-коравите представители в компактния сегмент на вторичния пазар у нас и в Европа, за които интензивната експлоатация не представлява проблем

Пет неунищожими употребявани градски автомобила, способни да надживеят половин милион километра - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Търсенето на надежден автомобил на вторичния пазар в Европа и у нас често се превръща в истинско предизвикателство, особено когато бюджетът е ограничен, а изискванията за ресурс са високи. В компактния клас B съществуват няколко доказани модела, чиято механика е проектирана с впечатляващ марж на здравина. При правилна поддръжка тези машини са в състояние да прехвърлят границата от 400 000 километра без необходимост от основен ремонт.

Опитът на сервизните специалисти на Стария континент откроява пет ключови представителя, които притежават изключителна издръжливост, когато са оборудвани с правилните задвижващи агрегати.

На челните позиции по устойчивост се нареждат германско-чешкият близнак Volkswagen Polo и Skoda Rapid. На европейския пазар тези технически идентични платформени събратя постигат забележителен пробег, когато са оборудвани с базовия 1.0 MPI атмосферен бензинов двигател или с доказания през годините 1.6 TDI дизел. При бензиновия вариант липсата на турбокомпресор и директно впръскване гарантира елементарна поддръжка и огромна издръжливост при градско шофиране. Експертите съветват потенциалните купувачи да залагат на класическата ръчна скоростна кутия и да бъдат внимателни с ранните версии на роботизираната DSG трансмисия с двоен съединител, която изисква скъпи интервенции. Екземплярите от тези два модела, произведени между 2015 и 2019 година, се търгуват у нас на цени от около 6 000 до 10 000 евро, докато по-новите модификации от периода 2020–2022 година достига суми между 11 000 и 15 000 евро.

Сериозна конкуренция в списъка правят южнокорейските предложения Kia Rio и Hyundai i20. Версиите за Европа, оборудвани с познатите четирицилиндрови атмосферни мотори 1.2 CVVT и 1.4 CVVT, съчетани с пет- или шестстепенна ръчна предавателна кутия, показват впечатляващ жизнен цикъл. Тези атмосферни агрегати са изключително непретенциозни и непредвидените ремонти при тях са рядкост. Основната специфика тук се крие в спазването на строг интервал за смяна на моторното масло на всеки 10 000 километра, тъй като забавеното обслужване може да доведе до преждевременно износване на веригата или микронадрасквания по цилиндрите. В случай че екземплярът е поддържан грамотно, километражът безпроблемно отчита над 400 000 километра. Ценовият диапазон за запазени бройки на родния пазар варира от 6 500 до 9 500 евро.

Петият модел, който завършва селекцията за европейските пътища, е второто поколение на Dacia Logan/Sandero. Прагматичният румънски автомобил, изграден с компоненти на Renault, е известен със своята проста конструкция и изключително здраво окачване, пригодено за лоши пътни настилки. Абсолютен шампион по ресурс в Европа е легендарният 1.5 dCi дизелов двигател, както и базовият 1.2 16V атмосферен бензин. Важно условие при избора е избягването на автоматизираните кутии Easy-R, които отстъпват по плавност и надеждност на стандартната ръчна кутия. Доказаният френски дизел при редовно сменяне на консумативите прави половин милион километра с лекота. Екземплярите от 2015–2016 година се намират на българския вторичен пазар в границите между 5 000 и 7 000 евро.

Екземпляри от всички тези модели, които се продават у нас, както и цените им, можете да видите ТУК.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хонда

    13 0 Отговор
    Хонда Джаз.

    11:12 14.08.2026

  • 3 у нас все пак повече плащаш и правиш

    0 2 Отговор
    колата отколкото я караш . така се промениха времената . тесни пътища с дупки и претъпкани с транспорт градски , междуградски , тирове, рейсове , има хора живеещи на улицата . там им минава живота . следователно постоянното вдигане на цени и такси не дава да се избие колата с годините ползване . все си си набутан . за пример таксетата . те хулят максим и юбер но не могат да избият парите за техните свръх надежни коли за 15 годишен пробег . тя колата се прави за 40 г каране . и за толкова правят резерни части . и тях ги подскъпват .

    11:18 14.08.2026

  • 4 Тойота Карина

    3 2 Отговор
    води пред всички останали. В продължение на 25 години беше и автомобила който най рядко е бил обслужван от пътна помощ по пътищата на Европа !

    Коментиран от #11

    11:18 14.08.2026

  • 5 батвесо

    5 2 Отговор
    Аз пък търкалям едно поло бензин 1,4 2003г., трябва да е на повече от 200к, по какви ли не пътища съм го дрънкал и при пълно натоварване, ама не ще да се чупи гадината.

    11:34 14.08.2026

  • 6 Механик повръщащ от немски таратайки

    4 3 Отговор
    Що лъжите хората бе ей?WV и Шкода са едни и същи трошки.
    Класацията е:

    1.Тойота
    2.Хонда
    3.Кия -Хюндай

    Всичко друго е талаш за източване на картата ви редовно за скъпи части, ремонти и да пиете кафе редовно в сервизите.Каквото и да изберете от 3-те марки няма да сгрешите.
    Европейските колички се правят от счетоводители, азиатските от инженери.

    Коментиран от #12

    11:38 14.08.2026

  • 7 ЗОРО

    0 4 Отговор
    Сузуки витара е номер едно!

    11:38 14.08.2026

  • 8 Столипиновски агент

    3 0 Отговор
    Мойта каруца е на 2 милиона километра нощно каране.

    11:39 14.08.2026

  • 9 Лада Нива

    1 3 Отговор
    На милион и 620 000 км. как ви звучи? Минала и през Париж-Дакар. Или Камаз на милион и 300

    11:43 14.08.2026

  • 10 колко жалка и смешна картинка

    1 0 Отговор
    колко е жалко да се хвалите с коли които могат да изминат половин милион км …! някога колите ги купувахме на толкова(казвахме им нови)и ги карахме още толкова ! а сега като носни кърпички

    11:55 14.08.2026

  • 11 мерцедес

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тойота Карина":

    123,124,190, първите ц класи е класи и ес класи всички тези коли минават 1 000 000км без проблем !!! какви тойоти какви 5лв

    11:58 14.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.