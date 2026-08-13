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Психологически натиск след 250 последователни дни в морето! Членове на екипажа на ядрения самолетоносач Abraham Lincoln скачат зад борда
  Тема: Иранската криза

Психологически натиск след 250 последователни дни в морето! Членове на екипажа на ядрения самолетоносач Abraham Lincoln скачат зад борда

13 Август, 2026 22:09 3 230 55

  • самолетоносач-
  • иран-
  • пентагон-
  • персийски залив-
  • доналд тръмп

Разтревожени семейства изразиха опасенията си за своите близки на борда на "Линкълн“ по време на среща с ръководството на ВМС в Сан Диего в четвъртък

Психологически натиск след 250 последователни дни в морето! Членове на екипажа на ядрения самолетоносач Abraham Lincoln скачат зад борда - 1
The Guardian The Guardian

Членове на екипажа на американския самолетоносач USS Abraham Lincoln скачат зад борда след като корабът прекара рекордните 250 последователни дни в морето, без да достига брега заради войната в Иран.

Военни семейства и членове на Конгреса алармират за влошаваща се криза с психичното здраве на борда на USS Abraham Lincoln, тъй като около 5000 моряци и морски пехотинци на борда на самолетоносача се впускат в рекордна мисия в морето, свързана с войната с Иран. Имало е няколко опита от моряци да скочат зад борда, тъй като несигурните условия и психологическият натиск върху "Линкълн“ са достигнали критична точка, според The ​​Guardian, пише Фокус.

Разтревожени семейства изразиха опасенията си за своите близки на борда на "Линкълн“ по време на среща с ръководството на ВМС в Сан Диего в четвъртък.

"Той е уплашен. Мисли си, че ще бъде уволнен позорно от армията и че само защото е изтощен, 13-годишната му кариера е съсипана, просто ей така“, каза една от съпругите на член от екипажа.

Изследователи провели проучване сред моряци на служба и установили, че почти половината от тях смятат, че не получават достатъчно подкрепа, за да се справят със стреса от това да бъдат в морето. Проучването заключава, че "предвид високите нива на самоубийства сред военния персонал, включително военноморските сили, са спешно необходими усилия за подобряване на достъпа до медицински услуги на борда на корабите."

След отплаването от Гуам, Abraham Lincoln е в непрекъснато плаване. След започването на военната операция срещу Иран, въздушното крило на суперносача се превърна в едно от основните военноморски средства, поддържащи удари по ирански цели.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Психонатиск

    89 12 Отговор
    Ние 4 десетилетия сме под психологически натиск, за 37 гoдини: пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    Коментиран от #26

    22:09 13.08.2026

  • 2 Матрос от димящий Кузя

    19 61 Отговор
    Аз отдавна скочих

    22:11 13.08.2026

  • 3 Те и

    72 11 Отговор
    без Иран ще се затрият. Пратете им гориво да се приберат!

    Коментиран от #13

    22:12 13.08.2026

  • 4 НЕЖНИ И РАНИМИ ДУШИ

    88 11 Отговор
    Са смелите англосаксонски матроси.

    22:12 13.08.2026

  • 5 НА АМЕРИКАНЦИТЕ КОРАБИ

    83 10 Отговор
    Най-бързо свършвала тоалетната хартия.

    22:14 13.08.2026

  • 6 Мухахаха

    54 8 Отговор
    Могат ли да плуват

    22:14 13.08.2026

  • 7 гоу хоум

    59 11 Отговор
    убийци

    22:15 13.08.2026

  • 8 Kaлпазанин

    43 10 Отговор
    Кес хубава новина преди лягане ,само това да се чува

    22:15 13.08.2026

  • 9 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    69 8 Отговор
    И той щял да скача в морето. Оказвали му силен натиск в последните месеци.

    Коментиран от #15, #30

    22:15 13.08.2026

  • 10 Зеленски

    24 6 Отговор
    Знам как да им помогна щом...п очти половината от тях смятат, че не получават достатъчно подкрепа, за да се справят със стреса.

    Имам достатъчно нощовите за да им помогна, но струва пари.

    22:17 13.08.2026

  • 11 Сатана Z

    51 9 Отговор
    За Бай Дончо животът на морячетата е без никакво значение.Важното са неговите печалби и тези на спонсорите му.

    22:18 13.08.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    54 12 Отговор
    Много им крехка психиката на тези женчовци. Едно време на руските стратегически подводници екипажите не излизаха над вода по 6 месеца и дума не казваха. Всички бяха доброволци. Тома Томов и Дмитри Иванов показаха живота на един самолетоносач американски. Живот си живеят. Зали за фитнес. Плувен басейн, Игри и кино. Храна , като в ресторант.Кво плачат .

    22:20 13.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    42 9 Отговор
    Историята на Есминеца "Доналд Кук" чийто екипаж беше подлуден от руски Су, ще излезе вярна.

    Коментиран от #16, #19

    22:20 13.08.2026

  • 15 Той

    28 6 Отговор

    До коментар #9 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    миналата седмица скача и в Дунав... Защото знаеше, че е пресъхнал!

    22:20 13.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 А кога

    30 6 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    Е зареждан последно? Че отскоро САЩ увеличиха покипките на ядрено гориво от Русия! Но вероятно заради санкциите срещу "сенчестият" флот още не са го получили.... Затова и самолетоносача си седи там 🤣

    Коментиран от #25

    22:23 13.08.2026

  • 18 Ами

    28 4 Отговор
    В статия от преди няколко часа публикувана във Факти :
    „Военноморските сили на САЩ могат да поддържат подобна блокада безкрайно дълго, понеже ще правим ротация на корабите, както действахме досега“, каза Хегсет пред журналисти по време на посещението си в Панама.
    Кое от двете е вярно?

    Коментиран от #21

    22:24 13.08.2026

  • 19 гост

    6 18 Отговор

    До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Та както казах , че трият , историята за небългарите русолюбци , да не казвам правилната дума , подлудени от кремълска пропаганда , отдавна е ДОКАЗАНО вярна !!

    Коментиран от #44

    22:25 13.08.2026

  • 20 Абе

    25 7 Отговор
    Важното е тоалетните им да работят и да имат запаси от тоалетна хартия!

    22:25 13.08.2026

  • 21 И двете са

    22 5 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    верни. Ротация има на корабите, а самолетоносача.... Чака гориво🤣

    Коментиран от #29

    22:26 13.08.2026

  • 22 име

    30 5 Отговор
    Хаха, краварите пак са напълнили гащи и задръстили тоалетните. Най-смешната армия в света! Нямат оръжия за повече от 4 седмици и сгъват ако трябва да воюват повече от два месеца

    Коментиран от #38

    22:26 13.08.2026

  • 23 КИБОРК

    12 2 Отговор
    Такъв психологически натиск ще ви дам аз че ще сънувате кошмари с ГОДИНИ...! Измамници..!

    22:26 13.08.2026

  • 24 Къде са

    23 4 Отговор
    Рамбо и Топ Гън да спасят положението?

    22:27 13.08.2026

  • 25 гост

    5 35 Отговор

    До коментар #17 от "А кога":

    Няма да доживееш американски кораб или подводница или каквото и да е армейско оборудване да се зарежда с руски боклук !! И горивото което се купува от Раша за твой ужас в най- добрия случай попада в частни АЕЦ , щото такива има много в САЩ , а още повече има по света , управлявани от американски компании !! И това няма да е за дълго , щото урана е от Казахстан , за твой ужас , а там скоро ще купуват САМО американци !!

    Коментиран от #32

    22:29 13.08.2026

  • 26 оня с коня

    7 19 Отговор

    До коментар #1 от "Психонатиск":

    Същите приказки си ги написал в Статията в Която Медведев се изцепва че Войната в Украйна ще приключи единствено според Руските Условия,получи си за "Труда"/Пост ном 186/...2 Минуса.Пробваш се и тука,но Резултатът едва ли ще те удовлетвори.И така: Препоръчваш горещо Младите хора да пеят "Времето е наше",с което макар и с Десетилетия закъснение откриваш Топлата вода - те го Пеят и то с Кеф,ама само тия чиито родители със същия Лозутг успяха да си реституират Земите и Имотите в цяла БГ,както и да завъртят Успешен Бизнес независимо дали в дъргавния или Частния,Бизнес,Политиката и т.н.И само за Инфо- Верно че Съветите са ти безплатни,но за сметка на това Никому Потребни.

    Коментиран от #41, #47

    22:30 13.08.2026

  • 27 Сатана Z

    28 2 Отговор
    Как няма да скачат зад борда на самолетоносача Линкълн след като Иранците го удариха с няколко противокорабни ракети и прилича на швейцарски сирене Mental.

    Коментиран от #35

    22:31 13.08.2026

  • 28 Да ги

    5 12 Отговор
    Закарат в Сочи да разпуснат ,а и девочките да видят долари

    22:32 13.08.2026

  • 29 Ами

    24 1 Отговор

    До коментар #21 от "И двете са":

    "Линкълн“ е с ядрено задвижване, да поискат на заем от иранците :)

    22:32 13.08.2026

  • 30 абе,

    19 1 Отговор

    До коментар #9 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    и неговата не е лесна. Туй всяка вечер да сънуваш как побеждаваш руснаците да не мислиш, че е проста работа? Туй са планове, стратегии, усилия, отдаденост, хъс, самоотверженост, зор... Не е работа туй неговото, не е.

    22:32 13.08.2026

  • 31 Матросов

    6 9 Отговор
    На дядя Кузя всички бяхме африканци ,само очите ни светеха от кюмюра

    22:35 13.08.2026

  • 32 А ти

    17 0 Отговор

    До коментар #25 от "гост":

    се радвай после на "демократичните" им цени. Колкото руският газ дето ни продадоха за американски. Плащай тройна цена щом това те прави щастлив!

    Коментиран от #37

    22:36 13.08.2026

  • 33 az СВО Победа 81

    16 2 Отговор
    Оооох леле майко, и тия тръгнали да побеждават персите, които имат хилядолетия история зад гърба си.....

    22:37 13.08.2026

  • 34 Жалка краво-картинка

    14 0 Отговор
    Не били получавали достатъчно подкрепа, за да се справят със стреса!?! Абе нали вече "всесилните човеци" сте се взели за Богове и сте били "велики"? Но, като сте такива защо се стресирате, защо изпадате в депресия, защо изпадате в отчаяние? Това не е характерно за Господ! Колко пък да сте "велики"?

    22:37 13.08.2026

  • 35 Копейко

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "Сатана Z":

    Вервам ти и тьотя тъй каза ,а аз си мислех че е само опорка

    22:37 13.08.2026

  • 36 604

    11 0 Отговор
    обърнали резбата и слижили пампирсити, ама поднесено по краварски

    22:38 13.08.2026

  • 37 И да добавя

    18 1 Отговор

    До коментар #32 от "А ти":

    Американският флот в Гърция се зареждаше с руско гориво. Миналата година имаше скандал за това

    22:38 13.08.2026

  • 38 Фъ-16 боклук 70

    19 1 Отговор

    До коментар #22 от "име":

    Най-смешната армия в света ама е победила в директна война СВЕТОВНАТА СУПЕРСИЛА Панама! Къде отиваш ти? А?

    22:41 13.08.2026

  • 39 джо деменцията

    16 1 Отговор
    Психологически натиск след 250 последователни дни в морето! Членове на екипажа на ядрения самолетоносач Abraham Lincoln скачат зад борда""
    Тези престъпни колонизаторски св..не само в филмите са винаги побеждават безстрашни , смели всичкото им е реклама , пропаганда в действителност са нула .

    22:44 13.08.2026

  • 40 Морския

    21 1 Отговор
    Ние на времето в "Океански риболов" по една година бяхме у оушъна и не помня някой да е скачал от борда. Тия амери мноу нежнички бре, що така - не приличат на ония яките от екшъните.

    Коментиран от #43

    22:46 13.08.2026

  • 41 СтранноЗАщо

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    Казвате децата нямат право и мечтаят за по-добър живот от нашия - да си мълчат и да се събират по сатанински ритуали само ? Апропо има 35 човека дали плюсове с/у вашия един минус тук.

    Коментиран от #45

    22:52 13.08.2026

  • 42 Робинзон Крузо

    12 2 Отговор
    Нека си скачат зад борда моряците. На никой не му е тъжно за тях. Обучени за професионални убийци, да трепят по поръчка, след толкова много време на самоосъзнаване в морето превъртат и се превръщат в салове. А шефовете им се крият в колички за разнасяне на храна. Да не ми се разсърдят американофилите - русофоби ще го кажа като тях - за кетъринг.

    22:55 13.08.2026

  • 43 Стефан

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Морския":

    Недей да лъжеш. Сменяхви се на пет месеца.

    23:00 13.08.2026

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "гост":

    Боли Ма... Фара, бе жълтур. Ти щото Си българин пък.Играете на страната на съюзниците на Османлиите, които орчзоха СанСтефанския Договор, а после орязоха страната по Ньойския, дадоха Беломорск тракия на Гърците.

    23:03 13.08.2026

  • 45 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "СтранноЗАщо":

    В поста ми на чист български изобщо не фигурират подобни Изкази които се опитваш да ми припишеш а логичното обяснение е,че има тука един Навлек дето пише упорито с моя ник неговите си откачени неща и вероятно си чел него.Ама внимавайте в Адресирането на Постовете си бе - досадно и неетично е!

    23:03 13.08.2026

  • 46 Хванало ги е

    3 0 Отговор
    железото.

    23:09 13.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 И тебе

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Гробар":

    ще те рови колега. Или сам ще са заровиш?

    23:20 13.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "оня с коня":

    Кой знае от какъв чорбаджийски род на турски подлоги Си, че да имате хиляди лекари 1944

    Коментиран от #51

    23:29 13.08.2026

  • 51 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    МВакар чеРусофилските ви изцепки не струват и 5 пари,щи отг по изключение за ди наясно с посредствеността си:От тия Хиляди декари Родата успяхме да си реституираме само Хиляда поради наложения "Таван" ,като за останалите бяхме обезщетени с Бонове.И другата ти тъпотия - Земята ни няма нищо общо с Турция,защото е прехвърлена в БГ от Румъния според Закона за Замяна на Територии след Втората св.война.

    23:38 13.08.2026

  • 52 Янко

    3 2 Отговор
    А ние мислим че краварите ще дойдат да ни помогнат.Пълни смешници

    23:42 13.08.2026

  • 53 Абе

    1 1 Отговор
    Нали според пропагандата на аятоласите те го бяха потопили вече, а сега плавал 250 днни изатова скачали егатати.

    23:56 13.08.2026

  • 54 Фалирала кравария

    0 0 Отговор
    изтече в Персийския залив, хахаха

    00:23 14.08.2026

  • 55 Цензор Ганю от Шуменския ПУЦ

    0 0 Отговор
    “каза една от съпругите на член от екипажа” ИЛИ “каза съпругата на един от членовете на екипажа” - нали са в Персийския залив, кравите вече могат да имат много съпруги, хахахах

    00:27 14.08.2026

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