Психологически натиск след 250 последователни дни в морето! Членове на екипажа на ядрения самолетоносач Abraham Lincoln скачат зад борда""

Членове на екипажа на американския самолетоносач USS Abraham Lincoln скачат зад борда след като корабът прекара рекордните 250 последователни дни в морето, без да достига брега заради войната в Иран.

Военни семейства и членове на Конгреса алармират за влошаваща се криза с психичното здраве на борда на USS Abraham Lincoln, тъй като около 5000 моряци и морски пехотинци на борда на самолетоносача се впускат в рекордна мисия в морето, свързана с войната с Иран. Имало е няколко опита от моряци да скочат зад борда, тъй като несигурните условия и психологическият натиск върху "Линкълн“ са достигнали критична точка, според The ​​Guardian, пише Фокус.

Разтревожени семейства изразиха опасенията си за своите близки на борда на "Линкълн“ по време на среща с ръководството на ВМС в Сан Диего в четвъртък.

"Той е уплашен. Мисли си, че ще бъде уволнен позорно от армията и че само защото е изтощен, 13-годишната му кариера е съсипана, просто ей така“, каза една от съпругите на член от екипажа.

Изследователи провели проучване сред моряци на служба и установили, че почти половината от тях смятат, че не получават достатъчно подкрепа, за да се справят със стреса от това да бъдат в морето. Проучването заключава, че "предвид високите нива на самоубийства сред военния персонал, включително военноморските сили, са спешно необходими усилия за подобряване на достъпа до медицински услуги на борда на корабите."

След отплаването от Гуам, Abraham Lincoln е в непрекъснато плаване. След започването на военната операция срещу Иран, въздушното крило на суперносача се превърна в едно от основните военноморски средства, поддържащи удари по ирански цели.