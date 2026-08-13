Психологически натиск след 250 последователни дни в морето! Членове на екипажа на ядрения самолетоносач Abraham Lincoln скачат зад борда""

Членове на екипажа на американския самолетоносач USS Abraham Lincoln скачат зад борда след като корабът прекара рекордните 250 последователни дни в морето, без да достига брега заради войната в Иран.
Военни семейства и членове на Конгреса алармират за влошаваща се криза с психичното здраве на борда на USS Abraham Lincoln, тъй като около 5000 моряци и морски пехотинци на борда на самолетоносача се впускат в рекордна мисия в морето, свързана с войната с Иран. Имало е няколко опита от моряци да скочат зад борда, тъй като несигурните условия и психологическият натиск върху "Линкълн“ са достигнали критична точка, според The Guardian, пише Фокус.
Разтревожени семейства изразиха опасенията си за своите близки на борда на "Линкълн“ по време на среща с ръководството на ВМС в Сан Диего в четвъртък.
"Той е уплашен. Мисли си, че ще бъде уволнен позорно от армията и че само защото е изтощен, 13-годишната му кариера е съсипана, просто ей така“, каза една от съпругите на член от екипажа.
Изследователи провели проучване сред моряци на служба и установили, че почти половината от тях смятат, че не получават достатъчно подкрепа, за да се справят със стреса от това да бъдат в морето. Проучването заключава, че "предвид високите нива на самоубийства сред военния персонал, включително военноморските сили, са спешно необходими усилия за подобряване на достъпа до медицински услуги на борда на корабите."
След отплаването от Гуам, Abraham Lincoln е в непрекъснато плаване. След започването на военната операция срещу Иран, въздушното крило на суперносача се превърна в едно от основните военноморски средства, поддържащи удари по ирански цели.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Психонатиск
Коментиран от #26
22:09 13.08.2026
2 Матрос от димящий Кузя
22:11 13.08.2026
3 Те и
Коментиран от #13
22:12 13.08.2026
4 НЕЖНИ И РАНИМИ ДУШИ
22:12 13.08.2026
5 НА АМЕРИКАНЦИТЕ КОРАБИ
22:14 13.08.2026
6 Мухахаха
22:14 13.08.2026
7 гоу хоум
22:15 13.08.2026
8 Kaлпазанин
22:15 13.08.2026
9 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #15, #30
22:15 13.08.2026
10 Зеленски
Имам достатъчно нощовите за да им помогна, но струва пари.
22:17 13.08.2026
11 Сатана Z
22:18 13.08.2026
12 РЕАЛИСТ
22:20 13.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #16, #19
22:20 13.08.2026
15 Той
До коментар #9 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":миналата седмица скача и в Дунав... Защото знаеше, че е пресъхнал!
22:20 13.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 А кога
До коментар #13 от "гост":Е зареждан последно? Че отскоро САЩ увеличиха покипките на ядрено гориво от Русия! Но вероятно заради санкциите срещу "сенчестият" флот още не са го получили.... Затова и самолетоносача си седи там 🤣
Коментиран от #25
22:23 13.08.2026
18 Ами
„Военноморските сили на САЩ могат да поддържат подобна блокада безкрайно дълго, понеже ще правим ротация на корабите, както действахме досега“, каза Хегсет пред журналисти по време на посещението си в Панама.
Кое от двете е вярно?
Коментиран от #21
22:24 13.08.2026
19 гост
До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Та както казах , че трият , историята за небългарите русолюбци , да не казвам правилната дума , подлудени от кремълска пропаганда , отдавна е ДОКАЗАНО вярна !!
Коментиран от #44
22:25 13.08.2026
20 Абе
22:25 13.08.2026
21 И двете са
До коментар #18 от "Ами":верни. Ротация има на корабите, а самолетоносача.... Чака гориво🤣
Коментиран от #29
22:26 13.08.2026
22 име
Коментиран от #38
22:26 13.08.2026
23 КИБОРК
22:26 13.08.2026
24 Къде са
22:27 13.08.2026
25 гост
До коментар #17 от "А кога":Няма да доживееш американски кораб или подводница или каквото и да е армейско оборудване да се зарежда с руски боклук !! И горивото което се купува от Раша за твой ужас в най- добрия случай попада в частни АЕЦ , щото такива има много в САЩ , а още повече има по света , управлявани от американски компании !! И това няма да е за дълго , щото урана е от Казахстан , за твой ужас , а там скоро ще купуват САМО американци !!
Коментиран от #32
22:29 13.08.2026
26 оня с коня
До коментар #1 от "Психонатиск":Същите приказки си ги написал в Статията в Която Медведев се изцепва че Войната в Украйна ще приключи единствено според Руските Условия,получи си за "Труда"/Пост ном 186/...2 Минуса.Пробваш се и тука,но Резултатът едва ли ще те удовлетвори.И така: Препоръчваш горещо Младите хора да пеят "Времето е наше",с което макар и с Десетилетия закъснение откриваш Топлата вода - те го Пеят и то с Кеф,ама само тия чиито родители със същия Лозутг успяха да си реституират Земите и Имотите в цяла БГ,както и да завъртят Успешен Бизнес независимо дали в дъргавния или Частния,Бизнес,Политиката и т.н.И само за Инфо- Верно че Съветите са ти безплатни,но за сметка на това Никому Потребни.
Коментиран от #41, #47
22:30 13.08.2026
27 Сатана Z
Коментиран от #35
22:31 13.08.2026
28 Да ги
22:32 13.08.2026
29 Ами
До коментар #21 от "И двете са":"Линкълн“ е с ядрено задвижване, да поискат на заем от иранците :)
22:32 13.08.2026
30 абе,
До коментар #9 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":и неговата не е лесна. Туй всяка вечер да сънуваш как побеждаваш руснаците да не мислиш, че е проста работа? Туй са планове, стратегии, усилия, отдаденост, хъс, самоотверженост, зор... Не е работа туй неговото, не е.
22:32 13.08.2026
31 Матросов
22:35 13.08.2026
32 А ти
До коментар #25 от "гост":се радвай после на "демократичните" им цени. Колкото руският газ дето ни продадоха за американски. Плащай тройна цена щом това те прави щастлив!
Коментиран от #37
22:36 13.08.2026
33 az СВО Победа 81
22:37 13.08.2026
34 Жалка краво-картинка
22:37 13.08.2026
35 Копейко
До коментар #27 от "Сатана Z":Вервам ти и тьотя тъй каза ,а аз си мислех че е само опорка
22:37 13.08.2026
36 604
22:38 13.08.2026
37 И да добавя
До коментар #32 от "А ти":Американският флот в Гърция се зареждаше с руско гориво. Миналата година имаше скандал за това
22:38 13.08.2026
38 Фъ-16 боклук 70
До коментар #22 от "име":Най-смешната армия в света ама е победила в директна война СВЕТОВНАТА СУПЕРСИЛА Панама! Къде отиваш ти? А?
22:41 13.08.2026
39 джо деменцията
Тези престъпни колонизаторски св..не само в филмите са винаги побеждават безстрашни , смели всичкото им е реклама , пропаганда в действителност са нула .
22:44 13.08.2026
40 Морския
Коментиран от #43
22:46 13.08.2026
41 СтранноЗАщо
До коментар #26 от "оня с коня":Казвате децата нямат право и мечтаят за по-добър живот от нашия - да си мълчат и да се събират по сатанински ритуали само ? Апропо има 35 човека дали плюсове с/у вашия един минус тук.
Коментиран от #45
22:52 13.08.2026
42 Робинзон Крузо
22:55 13.08.2026
43 Стефан
До коментар #40 от "Морския":Недей да лъжеш. Сменяхви се на пет месеца.
23:00 13.08.2026
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "гост":Боли Ма... Фара, бе жълтур. Ти щото Си българин пък.Играете на страната на съюзниците на Османлиите, които орчзоха СанСтефанския Договор, а после орязоха страната по Ньойския, дадоха Беломорск тракия на Гърците.
23:03 13.08.2026
45 оня с коня
До коментар #41 от "СтранноЗАщо":В поста ми на чист български изобщо не фигурират подобни Изкази които се опитваш да ми припишеш а логичното обяснение е,че има тука един Навлек дето пише упорито с моя ник неговите си откачени неща и вероятно си чел него.Ама внимавайте в Адресирането на Постовете си бе - досадно и неетично е!
23:03 13.08.2026
46 Хванало ги е
23:09 13.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 И тебе
До коментар #47 от "Гробар":ще те рови колега. Или сам ще са заровиш?
23:20 13.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #49 от "оня с коня":Кой знае от какъв чорбаджийски род на турски подлоги Си, че да имате хиляди лекари 1944
Коментиран от #51
23:29 13.08.2026
51 оня с коня
До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":МВакар чеРусофилските ви изцепки не струват и 5 пари,щи отг по изключение за ди наясно с посредствеността си:От тия Хиляди декари Родата успяхме да си реституираме само Хиляда поради наложения "Таван" ,като за останалите бяхме обезщетени с Бонове.И другата ти тъпотия - Земята ни няма нищо общо с Турция,защото е прехвърлена в БГ от Румъния според Закона за Замяна на Територии след Втората св.война.
23:38 13.08.2026
52 Янко
23:42 13.08.2026
53 Абе
23:56 13.08.2026
54 Фалирала кравария
00:23 14.08.2026
55 Цензор Ганю от Шуменския ПУЦ
00:27 14.08.2026