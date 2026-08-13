Чии "креатури" са извършителите на убийството в Пловдив?

"Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури", каза премиерът Радев. Чия е политическата вина за садистичното убийство в Пловдив и чии "креатури" са извършителите? От Георги Лозанов:
Изявлението на министър-председателя Румен Радев за зловещото убийство в Пловдив се забави със седмица. И накрая премиерът изглежда е решил да удари опозицията. И не ДПС и ГЕРБ, чийто управленчески модел щеше да бори, а ПП и ДБ, които го критикуват за проруски позиции и евроскептицизъм. Към тях Радев отдавна е остър - чак шарлатани нарече ПП, но сега сблъсъкът ескалира: "Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури. В България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото", каза премиерът. Кое е "необходимото": да се забранят партии с различни позиции от тези на управляващата, както Путин направи с "Яблоко" - единствената партия в Русия, която е против войната в Украйна? Звучи пресилено, да, но всичко е възможно след обвинение - ни повече, ни по-малко - във фашизъм. Или поне, ако самите "политици и инфлуенсъри" не са фашисти, насърчават и подкрепят "фашистки изстъпления": "Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет "Добродетели и религия" в училище. Същите, които методично разрушават паметници и изтриват паметта за антифашизма…".
Методите на руската пропаганда
Да припомним този добре познат метод на руската пропаганда - онези, които те обвиняват, ти ги обвиняваш в същото, докато престанат да те обвиняват, заети да се оправдават. С този метод преди време руската пропаганда успя да разсее публичния дебат за най-агресивната фашистка идеология през 21 век - рашизма (Russia от англ. и fascismo от итал.). Според нея руската нация е богоизбрана, като превъзходството ѝ над останалите не е расово, а духовно, което ѝ дава имперско право да ги покорява, твърдейки, че ги спасява, и да води "свещена война" със "сатанизирания Запад". И прочие нелепици, проява на тежък културен инфантилизъм, който обаче милион души само в Украйна вече платиха с живота си.
Големият аргумент на Русия, че е борец срещу фашизма, са жертвите (далеч повече от останалите държави), които дава през Втората световна война, макар да се включва две години по-късно (дотогава Хитлер и Сталин са съюзници). Въпросът е обаче, че използва победата над едната жестока диктатура на 20 век - фашистката, за да наложи на половин Европа другата - съветската (през лагерите на Сталин минават милиони). А България почти половин век е под фактическа съветска окупация и ако беше решила дори леко да се измъкне от нея, веднага щяха да дойдат руските танкове, както стана в Унгария и в Чехословакия. Паметникът на съветската армия в София, за който намеква Радев, е построен не за памет на загиналите руски войници, а за пропаганда на победилия съветски режим (накарани сме сами в камък и бронз да славословим окупаторите си, както свидетелства един от авторите му - Любомир Далчев). Съветският шмайзер десетилетия наред беше забит високо в софийското небе, за да е ясно чия е върховната власт в София. А източният барелеф на паметника, който няма нищо общо с Втората световна война, показваше, че тази власт е взета през 1917 година с революция и кръв, за да е ясно, че без кръв няма да се даде. Поставяйки в изказването си заедно темите за демонтирането на съветския паметник и съпротивата срещу въвеждането на предмет "Добродетели и религия", Радев неволно разбуди изказвани вече опасения - че изучаването на православие в училище може да се използва, за да бъде възобновена митологизацията на Русия, но вече не в духа на марксизма-ленинизма, а на рашизма.
Основно оръжие на рашизма във войната със "сатанизирания Запад" е уличаването му в сексуални извращения, за да излезе по подразбиране, че диктаторският режим в Москва е носител на така наречените от него традиционни ценности. За целта се въвеждат неясни понятия с пределно широко съдържание - като например "джендър". Така че западното общество, въпреки съхранения му през вековете християнски морал (за разлика от Русия, където близо век върлува безмилостен държавен атеизъм), да се окаже пълно с джендъри, каквото и да значи това. И към него да се насочат огромни, фабрично вдигнати и мултиплицирани хейтърски вълни, които подсъзнателно да генерират подкрепа за Путин и неговите проксита, просто защото за тях никой не казва, че са извратени. А руската пропаганда вече е отъждествила сексуалните извращения, за каквито приема всяка нетрадиционна ориентация, със Запада като цяло и конкретно с ЕС в опорки от типа на "Гейропа" - и така сдвоени, ги е превърнала в обект на омраза, която на свой ред да предизвика агресия. А тя, разбираемо, е най-силна спрямо педофилите, каквито изразителите на руските традиционни ценности са готови да видят във всеки втори. И не гледат на него като на човек, а имат самочувствието, че могат сами да го съдят и наказват, което на тях им отнема човешките черти. Точно както стана с непълнолетните убийци в Пловдив, за чието насилие в последна сметка единствен мотив се оказва насладата от самото насилие. "Ползвали за пепелник разбития череп на жертвата си" (според съдията по делото Петко Минев), а за образец изглежда им е служил руският неонацист Максим Марцинкевич-Тесак, създал престъпната мрежа от самопровъзгласили се "ловци на педофили".
Най-големите поражения
Самозащитната назидателност в изказването на Радев и неговите обяснения за престъплението - липсата на редовен предмет "Добродетели и религия" и демонтирането на паметници на съветската пропаганда (макар че от всички страни му напомниха, че тъкмо в Пловдив "Альоша" си стои), може би издават, че си дава сметка за рисковете от евроскептицизма. Защото тъкмо той може да стимулира насилието в името на някакви традиционни ценности, което е зловещото обратно на характерната за западните общества толерантност към различния, действаща на диктаторите като червено на бик.
Но най-големи поражения върху общественото съзнание руската пропаганда, включително в "миротворската" ѝ версия, нанесе с оправданието на руското насилие (в особено големи размери) срещу Украйна. Извади от сто дерета вода, за да докаже, че Путин е в правото си да убива хора и това не е престъпление, за което трябва да отговаря пред трибунал. За чието създаване, впрочем, ние не гласувахме.
Руската пропаганда не просто банализира насилието, а го превърна в престижно поведение на силните на деня, с които другите трябва да се съобразяват. И нашите деца са принудени да слушат вече четири години как "политици и инфлуенсъри" им обясняват с червеноармейски плам, че жертвата сама си е виновна и че времената се смениха и вече е модно да си на страната на насилника… Именно техни креатури са непълнолетните садисти под каменния Альоша.
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емил Джасания
Коментиран от #14
20:03 13.08.2026
2 7-те от Ястребино
Коментиран от #10, #35
20:10 13.08.2026
3 7-те от Ястребино
Коментиран от #25
20:13 13.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сандо
20:14 13.08.2026
6 Мнение
СЪВСЕМ НЕ Е СЛУЧАЙНО, ЧЕ БАНДЕРОВЦИТЕ НА ЗЕЛЕНОТО ЧУЧЕЛО СИ ИМАТ СВОЯ СОБСТВЕНА СВАСТИКА!!!
КОЙ БОЛЕН МОЗЪК СВЪРЗВА РУСИЯ С ФАШИЗМА???
РУСИЯ ПОБЕДИ НАЦИЗМА И ФАШИЗМА И ПАК ЩЕ ГО НАПРАВИ И В УКРИЯ!!!
А ЦЯЛАТА ШОРОШОВА ПРОДАДЕНА И КУПЕНА БИО МАСА МОЖЕ САМО ДА СИ СКУБЕ КОСИТЕ!!!
20:19 13.08.2026
7 Тъжната истина
20:23 13.08.2026
8 гого, гого,
20:25 13.08.2026
9 Абе, гого,
20:27 13.08.2026
10 Мнение
До коментар #2 от "7-те от Ястребино":ОСНОВНА ВИНА ЗА ПОВТОРЕНИЕТО НА ИСТОРИЯТА В БЪЛГАРИЯ, ИМА НАШИЯТ НАРОД!!!
НЕ Е НОРМАЛНО КОГАТО ШОРОШ СПОНСОРИРА НПО-ТА, КОИТО ЗАЩИТАВАТ ПОВЕЧЕ МАХАЛИТЕ, ЛГБТ И КОРПОРАЦИИТЕ, ОТКОЛКОТО БЪЛГАРИТЕ, НАРОДЪТ НИ ДА СИ ТРАЕ!!!
СЛЕД 36Г НАЛИВАНЕ НА МИЛИОНИ В ПРОКАРВАНЕ НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ, ВЪВ ВСЯКО ЕДНО ПЕРО НА ДЪРЖАВАТА НИ (ДАЖЕ ХРИСТО ИВАНОВ НЕ ОТРЕЧЕ В ПАНОРАМА, ЧЕ Е ПОЛУЧАВАЛ БАЯ КИНТИ ОТ НПО, КАТО ТЕЗИ НА ШОРОШ, ЗА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ), РЕЗУЛТАТЪТ Е ЕДНО ПРОМИТО И ИЗГУБЕНО МЛАДО ПОКОЛЕНИЕ!
ПО-ВАЖНО ИМ Е ДА ЦЪКАТ НА ИГРИ И ДА ЛОВЯТ "П-ФИЛИ" (ЕСТЕСТВЕНО ЗА "ПЕТРОХАН" НЕ СА И ЧУВАЛИ, ПОНЕЖЕ СА ОТ ТЕХНИТЕ - ППДБ), ОТКОЛКОТО ДА СЕ ПОИНТЕРЕСУВАТ ЗА ПЪРВОПРИЧИНАТА ДЪРЖАВАТА НИ ДА ЗАГИВА!
НОРМАЛНО ЛИ Е МАНИКЮРИСТКИТЕ И ФРИЗЬОРКИТЕ ДА ВЗЕМАТ ПОВЕЧЕ ОТ НЯКОИ ДОКТОРИ И ИНЖЕНЕРИ?!
ЦЕЛИЯТ ПЪТ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 89ТА Е МЕКО КАЗАНО ВРЕДЕН И ОПАСЕН ЗА НАРОДА НИ!!!
НО ЕДИН ДЕН НЕЩАТА ЩЕ СИ ДОЙДАТ НА МЯСТОТО!
20:28 13.08.2026
11 Сатана Z
20:28 13.08.2026
12 Демократични чеда са
20:29 13.08.2026
13 Гогич,
20:29 13.08.2026
14 Емили с тротинетката
До коментар #1 от "Емил Джасания":Видиш ли пасквил от дойче-зеле - праскаш минусите и продължаваш.
20:30 13.08.2026
15 Дойче зеле
20:36 13.08.2026
16 Kaлпазанин
Коментиран от #59
20:36 13.08.2026
17 Ели
20:37 13.08.2026
18 не може да бъде
20:40 13.08.2026
19 Атлантик Мунчо с фес:
20:40 13.08.2026
20 Рядък отпадък е тоя
20:41 13.08.2026
21 Точен
20:43 13.08.2026
22 Ами
Ако я публикуват.
Коментиран от #43
20:43 13.08.2026
23 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
20:44 13.08.2026
24 Биби
20:45 13.08.2026
25 Ей б0 к лук
До коментар #3 от "7-те от Ястребино":Не осквернявай паметта на децата за жълти копейки.
20:46 13.08.2026
26 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #34
20:50 13.08.2026
27 Дойче мисиркенвеле
20:50 13.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ТТТ
20:52 13.08.2026
30 Ето ви
20:52 13.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гост
20:53 13.08.2026
33 1111
Четох дотук. Невероятни глупости.
20:54 13.08.2026
34 Чорапов
До коментар #26 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Аз не съм кревиатура ,по скоро съм карикатура
20:55 13.08.2026
35 ....
До коментар #2 от "7-те от Ястребино":Ястребинчетата са жертва на родителите си мандраджии-комунисти.
Виж профилите на родителите на тези сега и тогава плямпай небивалици.Ама не можеш да ги види щото си ги изтриха.
20:57 13.08.2026
36 Ако
Коментиран от #38, #56
20:57 13.08.2026
37 Мда, да не забравяме Истините а те са:
1. Германия е Родината на Нацизма
2. Германия е Държавата която издига Свастиката (Пречупен Кръст) за Държавен Символ.
3. Германия е Родината на Кокаина, химически синтезиран за първи път в Германия.
4. Германия е държавата която е произвеждала Сапун от Евреи.
5. Германия е държавата на Лагерите на Смъртта, 1933/1945
6. Германия е държавата на Колекция от Еврейски Черепи.
И за такава държава Георги Лозанов работи в Дойче Веле.
Това са Фактите и Истината.
Коментиран от #51
20:59 13.08.2026
38 Факт
До коментар #36 от "Ако":Виж Полша,Чехия,Хърватска и къде са.И какво се случва там на копейките.
20:59 13.08.2026
39 ти да видиш
Коментиран от #41, #42
21:03 13.08.2026
40 Хмм
21:04 13.08.2026
41 Цъ...
До коментар #39 от "ти да видиш":Альошника не можа да спаси Георги.
21:07 13.08.2026
42 Българин
До коментар #39 от "ти да видиш":Да издигнат на тепето монолитен паметник на Митрфанова.
21:11 13.08.2026
43 Ами ИИ
До коментар #22 от "Ами":Фейк.
1000 такива ще ти генерирам с ИИ.
Коментиран от #49, #52
21:14 13.08.2026
44 az СВО Победа 81
Знаех си аз, че Путин е убиецът от Пловдив, само чаках DW да ни "информира"...
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #47
21:15 13.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Демократ
Коментиран от #57
21:21 13.08.2026
47 Аа майкуууу
До коментар #44 от "az СВО Победа 81":Тоя пък знае всичко.В кажи числата от тотото.😂😂😂😂😂
21:23 13.08.2026
48 Казуар
21:26 13.08.2026
49 Ами
До коментар #43 от "Ами ИИ":Западни експерти потвърдиха автентичността на снимката.
Петият от ляво на дясно на първия ред също.
Снимката е направена с неговия телефон.
21:33 13.08.2026
50 Дано не съм прав
Сменихме Тошко африкански с малкият Мраз.
Коментиран от #55
21:35 13.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Офчи
До коментар #43 от "Ами ИИ":Како значение има символът Z u символът V за орките?М?
21:41 13.08.2026
53 Боримечката
21:44 13.08.2026
54 Дзак
21:49 13.08.2026
55 Факт
До коментар #50 от "Дано не съм прав":Замесен в убийството на момичето в бидона! Замесен в убийството в Пловдив!
21:53 13.08.2026
56 Тара
До коментар #36 от "Ако":Браво бе, да колейките бяха за еврото и увеличеване на цените два пъти?
21:53 13.08.2026
57 Оки
До коментар #46 от "Демократ":Абе този окупатор се оказа щедър. Построи или помогна за създаването на структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, Соди- Девня, Заводи в София и Лом,за производство на кари и електрокари , КОЦМ - Кърджали, и комбинат в Средна гора- производство на електролитна мед и олово с чистота 99,999, 1979-1982 г България постига световен рекорд в добив на тютюн и производство на цигари; 85 хиляди тона, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша. Действаше космическта програма.
Коментиран от #64
21:58 13.08.2026
58 Факти,
22:03 13.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Пильота
Ходи обяснявай на Ганьо, че България е дала християнството на Русия, а не обратното - нещо, което беше изказано от бай Румбата оправдавайки защитата на агент Киро..
Или пък, че "освободителната" съветска армия, "боркинята срещу фашизма", реално е партньор на този фашизъм няколко години и заедно с Хитлер започва войната налувайки в Полша..
Толкова си можем и затова се там, където сме..
22:24 13.08.2026
61 Стигнах до
22:24 13.08.2026
62 Извади от сто дерета вода
22:26 13.08.2026
63 Анонимен
22:28 13.08.2026
64 И НЕФТОХИМ БУРГАС
До коментар #57 от "Оки":СЪЩО ПОСТРОИ И ПРЕДИ И СЕГА НЕ МОЯТ СИ ГО РАЗДЕЛЯТ. А КОЛКО ОРЪЖИЕ ТЕХНИКА НИ ДАДЕ ТОЯ "ПОРОБИТЕЛ"" УМ ДА ТИ ЗАЙДИ ОЩЕ СЪС НЕЯ КАРАМЕ ВЕЧЕ 37 ГОДИНИ. А ПУСТАТА МУ ДЕМОН-КРАЦИЯ ЕДИН ТАНК НЕ Е КУПИЛА.
22:30 13.08.2026
65 мдааа.. няма спирка
22:31 13.08.2026