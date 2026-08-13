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Чии "креатури" са извършителите на убийството в Пловдив?

Чии "креатури" са извършителите на убийството в Пловдив?

13 Август, 2026 21:01 1 734 65

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • хибридна война

Най-големи поражения върху общественото съзнание руската пропаганда, включително в "миротворската" ѝ версия, нанесе с оправданието на руското насилие (в особено големи размери) срещу Украйна

Чии "креатури" са извършителите на убийството в Пловдив? - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури", каза премиерът Радев. Чия е политическата вина за садистичното убийство в Пловдив и чии "креатури" са извършителите? От Георги Лозанов:

Изявлението на министър-председателя Румен Радев за зловещото убийство в Пловдив се забави със седмица. И накрая премиерът изглежда е решил да удари опозицията. И не ДПС и ГЕРБ, чийто управленчески модел щеше да бори, а ПП и ДБ, които го критикуват за проруски позиции и евроскептицизъм. Към тях Радев отдавна е остър - чак шарлатани нарече ПП, но сега сблъсъкът ескалира: "Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури. В България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото", каза премиерът. Кое е "необходимото": да се забранят партии с различни позиции от тези на управляващата, както Путин направи с "Яблоко" - единствената партия в Русия, която е против войната в Украйна? Звучи пресилено, да, но всичко е възможно след обвинение - ни повече, ни по-малко - във фашизъм. Или поне, ако самите "политици и инфлуенсъри" не са фашисти, насърчават и подкрепят "фашистки изстъпления": "Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет "Добродетели и религия" в училище. Същите, които методично разрушават паметници и изтриват паметта за антифашизма…".

Методите на руската пропаганда

Да припомним този добре познат метод на руската пропаганда - онези, които те обвиняват, ти ги обвиняваш в същото, докато престанат да те обвиняват, заети да се оправдават. С този метод преди време руската пропаганда успя да разсее публичния дебат за най-агресивната фашистка идеология през 21 век - рашизма (Russia от англ. и fascismo от итал.). Според нея руската нация е богоизбрана, като превъзходството ѝ над останалите не е расово, а духовно, което ѝ дава имперско право да ги покорява, твърдейки, че ги спасява, и да води "свещена война" със "сатанизирания Запад". И прочие нелепици, проява на тежък културен инфантилизъм, който обаче милион души само в Украйна вече платиха с живота си.

Големият аргумент на Русия, че е борец срещу фашизма, са жертвите (далеч повече от останалите държави), които дава през Втората световна война, макар да се включва две години по-късно (дотогава Хитлер и Сталин са съюзници). Въпросът е обаче, че използва победата над едната жестока диктатура на 20 век - фашистката, за да наложи на половин Европа другата - съветската (през лагерите на Сталин минават милиони). А България почти половин век е под фактическа съветска окупация и ако беше решила дори леко да се измъкне от нея, веднага щяха да дойдат руските танкове, както стана в Унгария и в Чехословакия. Паметникът на съветската армия в София, за който намеква Радев, е построен не за памет на загиналите руски войници, а за пропаганда на победилия съветски режим (накарани сме сами в камък и бронз да славословим окупаторите си, както свидетелства един от авторите му - Любомир Далчев). Съветският шмайзер десетилетия наред беше забит високо в софийското небе, за да е ясно чия е върховната власт в София. А източният барелеф на паметника, който няма нищо общо с Втората световна война, показваше, че тази власт е взета през 1917 година с революция и кръв, за да е ясно, че без кръв няма да се даде. Поставяйки в изказването си заедно темите за демонтирането на съветския паметник и съпротивата срещу въвеждането на предмет "Добродетели и религия", Радев неволно разбуди изказвани вече опасения - че изучаването на православие в училище може да се използва, за да бъде възобновена митологизацията на Русия, но вече не в духа на марксизма-ленинизма, а на рашизма.

Основно оръжие на рашизма във войната със "сатанизирания Запад" е уличаването му в сексуални извращения, за да излезе по подразбиране, че диктаторският режим в Москва е носител на така наречените от него традиционни ценности. За целта се въвеждат неясни понятия с пределно широко съдържание - като например "джендър". Така че западното общество, въпреки съхранения му през вековете християнски морал (за разлика от Русия, където близо век върлува безмилостен държавен атеизъм), да се окаже пълно с джендъри, каквото и да значи това. И към него да се насочат огромни, фабрично вдигнати и мултиплицирани хейтърски вълни, които подсъзнателно да генерират подкрепа за Путин и неговите проксита, просто защото за тях никой не казва, че са извратени. А руската пропаганда вече е отъждествила сексуалните извращения, за каквито приема всяка нетрадиционна ориентация, със Запада като цяло и конкретно с ЕС в опорки от типа на "Гейропа" - и така сдвоени, ги е превърнала в обект на омраза, която на свой ред да предизвика агресия. А тя, разбираемо, е най-силна спрямо педофилите, каквито изразителите на руските традиционни ценности са готови да видят във всеки втори. И не гледат на него като на човек, а имат самочувствието, че могат сами да го съдят и наказват, което на тях им отнема човешките черти. Точно както стана с непълнолетните убийци в Пловдив, за чието насилие в последна сметка единствен мотив се оказва насладата от самото насилие. "Ползвали за пепелник разбития череп на жертвата си" (според съдията по делото Петко Минев), а за образец изглежда им е служил руският неонацист Максим Марцинкевич-Тесак, създал престъпната мрежа от самопровъзгласили се "ловци на педофили".

Най-големите поражения

Самозащитната назидателност в изказването на Радев и неговите обяснения за престъплението - липсата на редовен предмет "Добродетели и религия" и демонтирането на паметници на съветската пропаганда (макар че от всички страни му напомниха, че тъкмо в Пловдив "Альоша" си стои), може би издават, че си дава сметка за рисковете от евроскептицизма. Защото тъкмо той може да стимулира насилието в името на някакви традиционни ценности, което е зловещото обратно на характерната за западните общества толерантност към различния, действаща на диктаторите като червено на бик.

Но най-големи поражения върху общественото съзнание руската пропаганда, включително в "миротворската" ѝ версия, нанесе с оправданието на руското насилие (в особено големи размери) срещу Украйна. Извади от сто дерета вода, за да докаже, че Путин е в правото си да убива хора и това не е престъпление, за което трябва да отговаря пред трибунал. За чието създаване, впрочем, ние не гласувахме.

Руската пропаганда не просто банализира насилието, а го превърна в престижно поведение на силните на деня, с които другите трябва да се съобразяват. И нашите деца са принудени да слушат вече четири години как "политици и инфлуенсъри" им обясняват с червеноармейски плам, че жертвата сама си е виновна и че времената се смениха и вече е модно да си на страната на насилника… Именно техни креатури са непълнолетните садисти под каменния Альоша.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емил Джасания

    61 12 Отговор
    Гнусна пропаганда само вижте кой е автора!

    Коментиран от #14

    20:03 13.08.2026

  • 2 7-те от Ястребино

    45 5 Отговор
    За жалост историята се повтаря. Паметта на поколенията забрави смърта на тези, преживяли фашизма.

    Коментиран от #10, #35

    20:10 13.08.2026

  • 3 7-те от Ястребино

    42 8 Отговор
    Немския (европейски) фашизъм. Пак ще месите погачи за дядо си Ивана!

    Коментиран от #25

    20:13 13.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сандо

    23 2 Отговор
    Я виж ти как веднага ме изтриха.Сега въпроса ми е:Кое в коментара ми не беше истина?

    20:14 13.08.2026

  • 6 Мнение

    44 12 Отговор
    СВАСТИКИТЕ ИДВАТ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АНТИЧОВЕШКИ МЕДИИ КАТО ДВ!!!

    СЪВСЕМ НЕ Е СЛУЧАЙНО, ЧЕ БАНДЕРОВЦИТЕ НА ЗЕЛЕНОТО ЧУЧЕЛО СИ ИМАТ СВОЯ СОБСТВЕНА СВАСТИКА!!!

    КОЙ БОЛЕН МОЗЪК СВЪРЗВА РУСИЯ С ФАШИЗМА???

    РУСИЯ ПОБЕДИ НАЦИЗМА И ФАШИЗМА И ПАК ЩЕ ГО НАПРАВИ И В УКРИЯ!!!
    А ЦЯЛАТА ШОРОШОВА ПРОДАДЕНА И КУПЕНА БИО МАСА МОЖЕ САМО ДА СИ СКУБЕ КОСИТЕ!!!

    20:19 13.08.2026

  • 7 Тъжната истина

    40 3 Отговор
    Имаше едно време една тиква и едно прасе, които не искаха да има работеща полиция и правосъдна система,защото нямаха да вървят далаверите. След това, във време на абсолютен дефицит на справедливост, поотраснаха малко дечицата на чалга поколението и сега безчинстват.

    20:23 13.08.2026

  • 8 гого, гого,

    35 2 Отговор
    ти си една говореща глава, повтаряща едни и същи опорки! Да беше се поровил, попрочел, щеше да разбереш, че не руският неонацист Максим Марцинкевич-Тесак е създал престъпната мрежа от самопровъзгласили се "ловци на педофили", тя е създадена още 2002 година в САЩ!

    20:25 13.08.2026

  • 9 Абе, гого,

    28 5 Отговор
    Да те питам, Путин ли взе домакинството на Евровизия от София и го даде на Бургас?!?😜

    20:27 13.08.2026

  • 10 Мнение

    24 5 Отговор

    До коментар #2 от "7-те от Ястребино":

    ОСНОВНА ВИНА ЗА ПОВТОРЕНИЕТО НА ИСТОРИЯТА В БЪЛГАРИЯ, ИМА НАШИЯТ НАРОД!!!

    НЕ Е НОРМАЛНО КОГАТО ШОРОШ СПОНСОРИРА НПО-ТА, КОИТО ЗАЩИТАВАТ ПОВЕЧЕ МАХАЛИТЕ, ЛГБТ И КОРПОРАЦИИТЕ, ОТКОЛКОТО БЪЛГАРИТЕ, НАРОДЪТ НИ ДА СИ ТРАЕ!!!

    СЛЕД 36Г НАЛИВАНЕ НА МИЛИОНИ В ПРОКАРВАНЕ НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ, ВЪВ ВСЯКО ЕДНО ПЕРО НА ДЪРЖАВАТА НИ (ДАЖЕ ХРИСТО ИВАНОВ НЕ ОТРЕЧЕ В ПАНОРАМА, ЧЕ Е ПОЛУЧАВАЛ БАЯ КИНТИ ОТ НПО, КАТО ТЕЗИ НА ШОРОШ, ЗА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ), РЕЗУЛТАТЪТ Е ЕДНО ПРОМИТО И ИЗГУБЕНО МЛАДО ПОКОЛЕНИЕ!

    ПО-ВАЖНО ИМ Е ДА ЦЪКАТ НА ИГРИ И ДА ЛОВЯТ "П-ФИЛИ" (ЕСТЕСТВЕНО ЗА "ПЕТРОХАН" НЕ СА И ЧУВАЛИ, ПОНЕЖЕ СА ОТ ТЕХНИТЕ - ППДБ), ОТКОЛКОТО ДА СЕ ПОИНТЕРЕСУВАТ ЗА ПЪРВОПРИЧИНАТА ДЪРЖАВАТА НИ ДА ЗАГИВА!

    НОРМАЛНО ЛИ Е МАНИКЮРИСТКИТЕ И ФРИЗЬОРКИТЕ ДА ВЗЕМАТ ПОВЕЧЕ ОТ НЯКОИ ДОКТОРИ И ИНЖЕНЕРИ?!

    ЦЕЛИЯТ ПЪТ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 89ТА Е МЕКО КАЗАНО ВРЕДЕН И ОПАСЕН ЗА НАРОДА НИ!!!
    НО ЕДИН ДЕН НЕЩАТА ЩЕ СИ ДОЙДАТ НА МЯСТОТО!

    20:28 13.08.2026

  • 11 Сатана Z

    17 2 Отговор
    Как чии,на ППДБ.Що за въпрос?

    20:28 13.08.2026

  • 12 Демократични чеда са

    10 12 Отговор
    кви да са. Мама и тате от партия новоБОгаТАШ.

    20:29 13.08.2026

  • 13 Гогич,

    21 1 Отговор
    да те питам, кои креатури са покрепяли и подкрепят петроханци?!?

    20:29 13.08.2026

  • 14 Емили с тротинетката

    22 4 Отговор

    До коментар #1 от "Емил Джасания":

    Видиш ли пасквил от дойче-зеле - праскаш минусите и продължаваш.

    20:30 13.08.2026

  • 15 Дойче зеле

    19 1 Отговор
    Дойче веле не се церемонят с историята и фактите.... както дяволът с евангелието

    20:36 13.08.2026

  • 16 Kaлпазанин

    17 1 Отговор
    Еврейското зеле си пропагандира тънко собственитс либерастия с която се опитва да очерни твърдия подход към такива нехора ,евреин означава ,лъжещ ,надрихящ мамещ .едно време имаше трудово възпитателни лагери за подобни утайки на обществото

    Коментиран от #59

    20:36 13.08.2026

  • 17 Ели

    16 6 Отговор
    Напълно поддържам премиера. Петроханци имат вина със създаването на такива престъпни групи.

    20:37 13.08.2026

  • 18 не може да бъде

    15 3 Отговор
    Така и подозирах -най-големите борци срещу фашизма и нацизма са германците и особено тия които са свързани с Дойче веле/Фьолкишер беобахтер/!?

    20:40 13.08.2026

  • 19 Атлантик Мунчо с фес:

    13 5 Отговор
    Как чии креатури са? Наши, демократични, на червената пребоядисана олигархия! Питайте и Ивайло Мирчев.

    20:40 13.08.2026

  • 20 Рядък отпадък е тоя

    16 2 Отговор
    Просто уникален.

    20:41 13.08.2026

  • 21 Точен

    13 3 Отговор
    Дойче веле? Мерси...

    20:43 13.08.2026

  • 22 Ами

    12 3 Отговор
    Чакам коментарите за снимката.
    Ако я публикуват.

    Коментиран от #43

    20:43 13.08.2026

  • 23 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    11 3 Отговор
    фашизма е присъщ на капитала

    20:44 13.08.2026

  • 24 Биби

    4 8 Отговор
    Фатмашките гагамуги мислат каде че се разминат с погачи с пречупени кръстове на Дунав мост, ма че требе да се напрегнат за бидоне с ичкия! Шо онея рашунгите сакат да жарат,мезе им не требе! Внетен ли сме?

    20:45 13.08.2026

  • 25 Ей б0 к лук

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "7-те от Ястребино":

    Не осквернявай паметта на децата за жълти копейки.

    20:46 13.08.2026

  • 26 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 10 Отговор
    ПЪРВО ТРЯБВА ДРУГАРЯ ЧОРАП ДА СИ ....................... ZAДАДЕ ВЪПРОСА ..................... ЧИЯ КРЕАТУРА Е Е САМИЯ ТОЙ ....................... И ТОГАВА ДА ПИТА, ЧИЙ "КРЕАТУРИ" СА РУСОФИЛИТЕ - НЕОФАШИСТИ УБИЙЦИ ................... НЕОФАШИСТКОТО РАКОВО ОБРАZОВАНИЕ СИ ТИ ДРУГАРЮ ЧОРАП ......................... ФАКТ !

    Коментиран от #34

    20:50 13.08.2026

  • 27 Дойче мисиркенвеле

    1 4 Отговор
    Раус мит дем Пак ! Шнеле !

    20:50 13.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ТТТ

    4 4 Отговор
    Нищо добро не я чака тази територия. Хора дето не могат да различат кое е добро и зло, а би трябвало да могат да сторят това от 7- мата си година. Всички те докараха такива като крадев на власт. Българина ще си яде г.... Лошото е, че всички ще сме в кюпа.

    20:52 13.08.2026

  • 30 Ето ви

    2 3 Отговор
    Крадвиатурата ,на снимката

    20:52 13.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гост

    8 2 Отговор
    Продажния Гого сам ще сложи край на скапания си живот обесвайки се на папионката си!

    20:53 13.08.2026

  • 33 1111

    14 3 Отговор
    "Най-големи поражения върху общественото съзнание руската пропаганда" ...
    Четох дотук. Невероятни глупости.

    20:54 13.08.2026

  • 34 Чорапов

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Аз не съм кревиатура ,по скоро съм карикатура

    20:55 13.08.2026

  • 35 ....

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "7-те от Ястребино":

    Ястребинчетата са жертва на родителите си мандраджии-комунисти.
    Виж профилите на родителите на тези сега и тогава плямпай небивалици.Ама не можеш да ги види щото си ги изтриха.

    20:57 13.08.2026

  • 36 Ако

    5 8 Отговор
    Ги мямаше копейките в България ,щях ме да сме развита държава

    Коментиран от #38, #56

    20:57 13.08.2026

  • 37 Мда, да не забравяме Истините а те са:

    15 2 Отговор
    Факти,
    1. Германия е Родината на Нацизма
    2. Германия е Държавата която издига Свастиката (Пречупен Кръст) за Държавен Символ.
    3. Германия е Родината на Кокаина, химически синтезиран за първи път в Германия.
    4. Германия е държавата която е произвеждала Сапун от Евреи.
    5. Германия е държавата на Лагерите на Смъртта, 1933/1945
    6. Германия е държавата на Колекция от Еврейски Черепи.
    И за такава държава Георги Лозанов работи в Дойче Веле.

    Това са Фактите и Истината.

    Коментиран от #51

    20:59 13.08.2026

  • 38 Факт

    4 8 Отговор

    До коментар #36 от "Ако":

    Виж Полша,Чехия,Хърватска и къде са.И какво се случва там на копейките.

    20:59 13.08.2026

  • 39 ти да видиш

    4 9 Отговор
    Тоа Альошник не бутнаха ли го бе????😕😕😕😕

    Коментиран от #41, #42

    21:03 13.08.2026

  • 40 Хмм

    9 2 Отговор
    Наглост е точно от Дойче велле да вземат отношение, че и да осъждат,следкато се финансират от държавния бюджет на Германия, страна с нацистко минало, чия е свастиката като емблема на нацизъм и расизъм, в Германия всяка година се палят стотици общежития с имигранти и полицията никога не открива извършителите, а нашите власти ги откриха веднага

    21:04 13.08.2026

  • 41 Цъ...

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "ти да видиш":

    Альошника не можа да спаси Георги.

    21:07 13.08.2026

  • 42 Българин

    3 6 Отговор

    До коментар #39 от "ти да видиш":

    Да издигнат на тепето монолитен паметник на Митрфанова.

    21:11 13.08.2026

  • 43 Ами ИИ

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "Ами":

    Фейк.
    1000 такива ще ти генерирам с ИИ.

    Коментиран от #49, #52

    21:14 13.08.2026

  • 44 az СВО Победа 81

    10 2 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    Знаех си аз, че Путин е убиецът от Пловдив, само чаках DW да ни "информира"...

    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #47

    21:15 13.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Демократ

    2 8 Отговор
    Навсякъде паметници на руския окупатор

    Коментиран от #57

    21:21 13.08.2026

  • 47 Аа майкуууу

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "az СВО Победа 81":

    Тоя пък знае всичко.В кажи числата от тотото.😂😂😂😂😂

    21:23 13.08.2026

  • 48 Казуар

    3 4 Отговор
    Първите концентрационни лагери за унищожаване на хора през 20-ти век са построени от Ленин и болшевиките в СССР. Болшевиките започнаха да разрушават черкви, храмове включителто и Христос Спасител в Москва. Сега техните наследници се правят на религиозни православни, кагебейци като Путин изглеждат смешни като се кръстят.

    21:26 13.08.2026

  • 49 Ами

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Ами ИИ":

    Западни експерти потвърдиха автентичността на снимката.
    Петият от ляво на дясно на първия ред също.
    Снимката е направена с неговия телефон.

    21:33 13.08.2026

  • 50 Дано не съм прав

    4 4 Отговор
    Но ако тези прогресивните се задържат на власт ще има още такива изстъпления.
    Сменихме Тошко африкански с малкият Мраз.

    Коментиран от #55

    21:35 13.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Офчи

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ами ИИ":

    Како значение има символът Z u символът V за орките?М?

    21:41 13.08.2026

  • 53 Боримечката

    2 1 Отговор
    Германска вълна!

    21:44 13.08.2026

  • 54 Дзак

    2 0 Отговор
    Убиец!

    21:49 13.08.2026

  • 55 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Дано не съм прав":

    Замесен в убийството на момичето в бидона! Замесен в убийството в Пловдив!

    21:53 13.08.2026

  • 56 Тара

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ако":

    Браво бе, да колейките бяха за еврото и увеличеване на цените два пъти?

    21:53 13.08.2026

  • 57 Оки

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Демократ":

    Абе този окупатор се оказа щедър. Построи или помогна за създаването на структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, Соди- Девня, Заводи в София и Лом,за производство на кари и електрокари , КОЦМ - Кърджали, и комбинат в Средна гора- производство на електролитна мед и олово с чистота 99,999, 1979-1982 г България постига световен рекорд в добив на тютюн и производство на цигари; 85 хиляди тона, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша. Действаше космическта програма.

    Коментиран от #64

    21:58 13.08.2026

  • 58 Факти,

    4 1 Отговор
    вие да не сте на издръжка на Дойче Веле???

    22:03 13.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Пильота

    0 1 Отговор
    По тези ширини логиката не върви!
    Ходи обяснявай на Ганьо, че България е дала християнството на Русия, а не обратното - нещо, което беше изказано от бай Румбата оправдавайки защитата на агент Киро..
    Или пък, че "освободителната" съветска армия, "боркинята срещу фашизма", реално е партньор на този фашизъм няколко години и заедно с Хитлер започва войната налувайки в Полша..

    Толкова си можем и затова се там, където сме..

    22:24 13.08.2026

  • 61 Стигнах до

    2 0 Отговор
    "от Георги Лозанов" и до там. Няма смисъл да си губи човек времето да чете тъпните на подобни зомбирани олигофрени. Безмислено е

    22:24 13.08.2026

  • 62 Извади от сто дерета вода

    2 0 Отговор
    за да докаже, че нациста Натаняху е в правото си да убива жени, деца и старци и това не е престъпление, за което трябва да отговаря пред трибунал.

    22:26 13.08.2026

  • 63 Анонимен

    0 0 Отговор
    Кръгъл идиот!

    22:28 13.08.2026

  • 64 И НЕФТОХИМ БУРГАС

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Оки":

    СЪЩО ПОСТРОИ И ПРЕДИ И СЕГА НЕ МОЯТ СИ ГО РАЗДЕЛЯТ. А КОЛКО ОРЪЖИЕ ТЕХНИКА НИ ДАДЕ ТОЯ "ПОРОБИТЕЛ"" УМ ДА ТИ ЗАЙДИ ОЩЕ СЪС НЕЯ КАРАМЕ ВЕЧЕ 37 ГОДИНИ. А ПУСТАТА МУ ДЕМОН-КРАЦИЯ ЕДИН ТАНК НЕ Е КУПИЛА.

    22:30 13.08.2026

  • 65 мдааа.. няма спирка

    1 0 Отговор
    Дезинформацията и хибридията НИ западната и на DW са много по яки от хибридията МУ на Путин!!!

    22:31 13.08.2026