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Крие ли Waze камерите и полицията на пътя? Истината зад поредния медиен балон

Крие ли Waze камерите и полицията на пътя? Истината зад поредния медиен балон

14 Август, 2026 12:47 4 727 13

  • waze-
  • полиция-
  • камери за скорост

Вълната от паника сред шофьорите у нас се оказа безпочвена, а популярното приложение продължава да работи без никакви ограничения

Крие ли Waze камерите и полицията на пътя? Истината зад поредния медиен балон - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Няколко сензационни заглавия през последните дни успяха сериозно да притеснят българските шофьори. Твърденията, че популярното навигационно приложение Waze изведнъж е започнало да „крие“ полицейските патрули и камерите за скорост, бързо обиколиха социалните мрежи. Напрежението зад волана обаче се оказа напълно излишно, защото зад шума не стои техническа промяна в приложението, а поредният случай на преувеличена информация.

​Всичко започна от решение на Съда на Европейския съюз по казус, дошъл от Франция. Съдът в Люксембург просто потвърди правото на всяка отделна държава от съюза, ако сметне за необходимо, да ограничава временно функциите за локализиране на полиция в навигациите по време на конкретни специализирани акции. Такива мерки френските власти прилагат от години, за да предотвратяват предупрежденията при масирани проверки за алкохол, наркотици или издирвани лица.

​Тълкуванието на европейските магистрати обаче е единствено правна рамка, която дава възможност на националните правителства да реагират при нужда. Това по никакъв начин не представлява автоматична забрана за целия Европейски съюз, нито пък е глобална промяна в алгоритмите на самия софтуер. Всяка страна сама преценява дали и как да регулира тези технологии на своя територия.

​Към днешна дата в българското законодателство няма приети подобни ограничения и Waze продължава да функционира без абсолютно никакви промени. Шофьорите у нас все така разчитат на активната общност от потребители, които сигнализират за опасности, забавяния, камери и засилено полицейско присъствие на пътя. Приложението си работи точно както вчера, така че излишната паника зад волана може спокойно да бъде оставена на заден план.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    3 10 Отговор
    А защо е нужно да ги крие?
    Давам ви един съвсем достъпен сценарий, па вие си вадете изводи:
    Полицая паркира до храстите и слага камерата. В това време другия полицай вади талафоня и пуска вайбър. Минавам аз с колата, виждам куките и докладвам във вайбър. Полицая с талафоня веднага вижда моят доклад и докладва, че полицията веч я няма. Идваш ти с колата в тоя момент и те снимат за честитка.
    Който чака вайбър да го преупреди, много сериозно е объркал логиката.

    Коментиран от #2, #5, #8

    12:58 14.08.2026

  • 2 Механик

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    ВАЙБЪР да се чете Уейз.
    Извинете!

    12:58 14.08.2026

  • 3 Дивото

    7 0 Отговор
    Ако Уейз спре да сигнализира, ще се намери нещо друго.

    13:05 14.08.2026

  • 4 Аааааа

    4 1 Отговор
    ,,проверки за алкохол, наркотици или издирвани лица"
    Че кое му е страшното на това?
    Борбата на масовият шофьор у нас е срещу патрулката и камерата скрита в храстите!
    Най-доброто решение е превенцията!
    Забелязах, че има участъци в страната, където има присъствие на автопатрули на пътя, движещи се. Колко джигита се направиха на велики при вида на патрулката? - 0

    13:06 14.08.2026

  • 5 Име

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Ти не си по-умен от waze. То от един доклад не става - като полицаите напишат, че няма и още пет души са казали, че има, то предупреждението няма да изчезне.

    Коментиран от #6

    13:12 14.08.2026

  • 6 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Име":

    Вместо полицай е достатъчно и опасност на пътя

    Коментиран от #9

    13:22 14.08.2026

  • 7 7357

    5 0 Отговор
    Вазе казаха че ако им забранят да показват полиция, ще сменят иконите с фуражки, с такива на прасета и всичко си остана както си е.

    13:22 14.08.2026

  • 8 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Според мен трябва няколко потребитeля да потвърдят, че обектът го няма, за да изчезне от картата, още повече, че първият "сигнализирал" (ченгето) реагира секунди след съобщаването.
    Не им е толкова проста логиката на Waze-a колкото си мислиш.

    Коментиран от #10

    13:53 14.08.2026

  • 9 Ко речи?

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Е, да, ама ако е полицай, директно гледаш в скоростомера, а така се оглеждаш за препятствия по пътя.

    13:55 14.08.2026

  • 10 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ко речи?":

    Дано бъркам. В същност, бих се радвал да се окаже, че не съм бил прав в твърдението си.
    Но пък и никак не е трудно да се провери реалността. Просто трябва няколко човека с коли да тръгнат по един и същ път и да направят проверката.

    13:56 14.08.2026

  • 11 Грую

    0 0 Отговор
    Чета статията, чета постовете и стигам да следния извод, който казва абсолютно всичко в едно изречение и то е:
    П@дер@стията в БГ не знае граници!

    Коментиран от #13

    14:01 14.08.2026

  • 12 бибитков

    0 0 Отговор
    Ще има нова опасност "заек в храстите" ако някой забрани докладването на полиция...

    14:01 14.08.2026

  • 13 Грую

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Грую":

    Като първата дума не трябва да се приема буквално, а като олицетворение на всичко долно, пошло, подло, нагло, безпардонно и т.н. до безкрайност.

    14:03 14.08.2026