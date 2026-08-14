Крие ли Waze камерите и полицията на пътя? Истината зад поредния медиен балон

Няколко сензационни заглавия през последните дни успяха сериозно да притеснят българските шофьори. Твърденията, че популярното навигационно приложение Waze изведнъж е започнало да „крие“ полицейските патрули и камерите за скорост, бързо обиколиха социалните мрежи. Напрежението зад волана обаче се оказа напълно излишно, защото зад шума не стои техническа промяна в приложението, а поредният случай на преувеличена информация.

​Всичко започна от решение на Съда на Европейския съюз по казус, дошъл от Франция. Съдът в Люксембург просто потвърди правото на всяка отделна държава от съюза, ако сметне за необходимо, да ограничава временно функциите за локализиране на полиция в навигациите по време на конкретни специализирани акции. Такива мерки френските власти прилагат от години, за да предотвратяват предупрежденията при масирани проверки за алкохол, наркотици или издирвани лица.

​Тълкуванието на европейските магистрати обаче е единствено правна рамка, която дава възможност на националните правителства да реагират при нужда. Това по никакъв начин не представлява автоматична забрана за целия Европейски съюз, нито пък е глобална промяна в алгоритмите на самия софтуер. Всяка страна сама преценява дали и как да регулира тези технологии на своя територия.

​Към днешна дата в българското законодателство няма приети подобни ограничения и Waze продължава да функционира без абсолютно никакви промени. Шофьорите у нас все така разчитат на активната общност от потребители, които сигнализират за опасности, забавяния, камери и засилено полицейско присъствие на пътя. Приложението си работи точно както вчера, така че излишната паника зад волана може спокойно да бъде оставена на заден план.