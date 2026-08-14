Крие ли Waze камерите и полицията на пътя? Истината зад поредния медиен балон

Няколко сензационни заглавия през последните дни успяха сериозно да притеснят българските шофьори. Твърденията, че популярното навигационно приложение Waze изведнъж е започнало да „крие“ полицейските патрули и камерите за скорост, бързо обиколиха социалните мрежи. Напрежението зад волана обаче се оказа напълно излишно, защото зад шума не стои техническа промяна в приложението, а поредният случай на преувеличена информация.
Всичко започна от решение на Съда на Европейския съюз по казус, дошъл от Франция. Съдът в Люксембург просто потвърди правото на всяка отделна държава от съюза, ако сметне за необходимо, да ограничава временно функциите за локализиране на полиция в навигациите по време на конкретни специализирани акции. Такива мерки френските власти прилагат от години, за да предотвратяват предупрежденията при масирани проверки за алкохол, наркотици или издирвани лица.
Тълкуванието на европейските магистрати обаче е единствено правна рамка, която дава възможност на националните правителства да реагират при нужда. Това по никакъв начин не представлява автоматична забрана за целия Европейски съюз, нито пък е глобална промяна в алгоритмите на самия софтуер. Всяка страна сама преценява дали и как да регулира тези технологии на своя територия.
Към днешна дата в българското законодателство няма приети подобни ограничения и Waze продължава да функционира без абсолютно никакви промени. Шофьорите у нас все така разчитат на активната общност от потребители, които сигнализират за опасности, забавяния, камери и засилено полицейско присъствие на пътя. Приложението си работи точно както вчера, така че излишната паника зад волана може спокойно да бъде оставена на заден план.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
Давам ви един съвсем достъпен сценарий, па вие си вадете изводи:
Полицая паркира до храстите и слага камерата. В това време другия полицай вади талафоня и пуска вайбър. Минавам аз с колата, виждам куките и докладвам във вайбър. Полицая с талафоня веднага вижда моят доклад и докладва, че полицията веч я няма. Идваш ти с колата в тоя момент и те снимат за честитка.
Който чака вайбър да го преупреди, много сериозно е объркал логиката.
Коментиран от #2, #5, #8
12:58 14.08.2026
2 Механик
До коментар #1 от "Механик":ВАЙБЪР да се чете Уейз.
Извинете!
12:58 14.08.2026
3 Дивото
13:05 14.08.2026
4 Аааааа
Че кое му е страшното на това?
Борбата на масовият шофьор у нас е срещу патрулката и камерата скрита в храстите!
Най-доброто решение е превенцията!
Забелязах, че има участъци в страната, където има присъствие на автопатрули на пътя, движещи се. Колко джигита се направиха на велики при вида на патрулката? - 0
13:06 14.08.2026
5 Име
До коментар #1 от "Механик":Ти не си по-умен от waze. То от един доклад не става - като полицаите напишат, че няма и още пет души са казали, че има, то предупреждението няма да изчезне.
Коментиран от #6
13:12 14.08.2026
6 Факт
До коментар #5 от "Име":Вместо полицай е достатъчно и опасност на пътя
Коментиран от #9
13:22 14.08.2026
7 7357
13:22 14.08.2026
8 Ко речи?
До коментар #1 от "Механик":Според мен трябва няколко потребитeля да потвърдят, че обектът го няма, за да изчезне от картата, още повече, че първият "сигнализирал" (ченгето) реагира секунди след съобщаването.
Не им е толкова проста логиката на Waze-a колкото си мислиш.
Коментиран от #10
13:53 14.08.2026
9 Ко речи?
До коментар #6 от "Факт":Е, да, ама ако е полицай, директно гледаш в скоростомера, а така се оглеждаш за препятствия по пътя.
13:55 14.08.2026
10 Механик
До коментар #8 от "Ко речи?":Дано бъркам. В същност, бих се радвал да се окаже, че не съм бил прав в твърдението си.
Но пък и никак не е трудно да се провери реалността. Просто трябва няколко човека с коли да тръгнат по един и същ път и да направят проверката.
13:56 14.08.2026
11 Грую
П@дер@стията в БГ не знае граници!
Коментиран от #13
14:01 14.08.2026
12 бибитков
14:01 14.08.2026
13 Грую
До коментар #11 от "Грую":Като първата дума не трябва да се приема буквално, а като олицетворение на всичко долно, пошло, подло, нагло, безпардонно и т.н. до безкрайност.
14:03 14.08.2026