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Лошото момче на Кремъл: Курилските острови са и ще останат част от Русия

Лошото момче на Кремъл: Курилските острови са и ще останат част от Русия

13 Август, 2026 15:09 1 123 87

  • дмитрий медведев-
  • япония-
  • курилски острови-
  • владимир путин

Медведев направи изказването си в отговор на протеста на Япония срещу посещението на руския президент Владимир Путин на архипелага — спорен въпрос в отношенията между двете държави

Лошото момче на Кремъл: Курилските острови са и ще останат част от Русия - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Курилските острови "са били, са и ще останат" част от руската територия. Това подчерта заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

"Премиерът на Япония Санае Такаичи може да говори колкото си иска за това, че Курилските острови са "исторически японски", но тези приказки няма да променят нищо", написа той в социалната мрежа X.

Медведев изтъкна и че "всеки, който не разбира това, ще се сблъска с чудовищните последици от собствената си заблуда".

Той направи изказването си в отговор на протеста на Япония срещу посещението на руския президент Владимир Путин на архипелага — спорен въпрос в отношенията между двете държави.

Такаичи заяви, че посещението "оскърбява чувствата на японския народ и е абсолютно неприемливо".

През 2010 г. самият Медведев стана първият руски държавен глава, посетил спорната територия. Той посети островите и през 2015 г. - този път като министър-председател.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Медведев

    17 17 Отговор
    Помагайте, Сорос ни направи многоходови

    Коментиран от #4, #15, #22, #62

    15:11 13.08.2026

  • 2 ТИГЪР

    4 7 Отговор
    "Истината не е за продан. 2+2=4 е абсолют, който не зависи от преписване. По света и в България има достатъчно примери как медии падат след разбити акаунти и компрометирани сървъри – Донбас Нюз, Уошингтън Поуст, Ен1, Пик.бг, БНТ, Би Ти Ви, БНЮЗ. Досега това бяха аматьори. Сега професионалистите гледат. Ние знаем какво ще публикувате предварително. Знаем и за вашите неизвестни проблеми. Това е последният учтив сигнал. Следващият няма да е такъв. Изберете мъдро. 🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА"

    15:11 13.08.2026

  • 3 Бегай с 200

    16 16 Отговор
    Пръдльо.

    15:11 13.08.2026

  • 4 Въпрос на вре.е

    14 16 Отговор

    До коментар #1 от "Медведев":

    Скоро г-н Сорос ще ги направи блатарите обратноходови.

    15:12 13.08.2026

  • 5 Рамбо

    27 23 Отговор
    Лакомията на рашистките пияни жужета рано или късно ще ги погуби.

    15:12 13.08.2026

  • 6 По скоро

    19 12 Отговор
    Лошото МЕЧЕ на кремъл!

    15:12 13.08.2026

  • 7 Демократ

    20 17 Отговор
    Дайте го това лошо момче на кремъл на Кличко

    Коментиран от #28

    15:13 13.08.2026

  • 8 Аа майкуууу

    15 12 Отговор
    Къде е бензина?😂😂😂😂😂

    15:13 13.08.2026

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й

    10 12 Отговор
    Острова на клошарите, като всички в блатата❗

    15:14 13.08.2026

  • 10 Някой

    15 14 Отговор
    Японците са нападали ли нападали други държави. Грабили и какво ли не. Но като са загубили нещо и не го приемат. Всички наоколо трябва да ги мразят.

    Коментиран от #18, #35

    15:15 13.08.2026

  • 11 Последния Софиянец

    6 11 Отговор
    Салярка и интернет ще пускат ли на крепостняците, казаха ли от бункера кален!

    15:15 13.08.2026

  • 12 Истината

    12 11 Отговор
    Медведката е като злият малък герой от детска анимация, който накрая си получава заслуженото!!!

    15:15 13.08.2026

  • 13 Стоп! Стоп!

    8 11 Отговор
    Спрете с новините в полза на Русия! Укротролюхата е болен от скоротечен рак. Има и разсейки. Не бива да го тревожите допълнително.

    Коментиран от #17

    15:15 13.08.2026

  • 14 Кривоверен алкаш

    13 16 Отговор
    Дали има друга такава държава в Света,която да разпалва война и после да краде територия...едва ли,,,,на вниманието на проруският башибозук.

    Коментиран от #16

    15:15 13.08.2026

  • 15 Имаш разсейки вече

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Медведев":

    Имаш скоротечен рак с разсейки.

    15:16 13.08.2026

  • 16 Укротролюхата е болен от скоротечен рак.

    2 7 Отговор

    До коментар #14 от "Кривоверен алкаш":

    Укротролюхата е болен от скоротечен рак. Има и разсейки. Не бива да го тревожите допълнително.

    Коментиран от #20

    15:16 13.08.2026

  • 17 гост

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Стоп! Стоп!":

    шизофреник,имаш кошмари,защото ТИ няма да го видиш....нямат

    Коментиран от #21

    15:16 13.08.2026

  • 18 Атина Палада

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    А те мразят блатните терористи, що така!

    Коментиран от #26, #31

    15:17 13.08.2026

  • 19 Укротролюхата е болен от скоротечен рак.

    2 4 Отговор
    Укротролюхата е болен от скоротечен рак. Има и разсейки. Болките му са ужасни.

    15:17 13.08.2026

  • 20 Кривоверен алкаш

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Укротролюхата е болен от скоротечен рак.":

    май ти залепна релето,смени плочата а...

    Коментиран от #27, #37

    15:17 13.08.2026

  • 21 Укротролюхата е болен от скоротечен рак.

    2 6 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    Укротролюхата е болен от скоротечен рак. Има и разсейки. Болките му са ужасни.

    Коментиран от #44

    15:18 13.08.2026

  • 22 Европеец

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Медведев":

    Заглавието е вярно, без значение на кой му изнася или не му изнася.... Курилите са руски и ще бъдат такива.... Както и македонските земи ще бъдат Македонски и никога няма да бъдат български, без значение дали това харесва на българските националисти и псевдо патриоти..... Светът би бил по-сигурно място, ако бъдат забравени утопичните териториални амбиции....

    Коментиран от #30, #34, #36

    15:18 13.08.2026

  • 23 ха, ха, ха...

    6 16 Отговор
    Много скоро Русия най вероятно ще загуби изобщо излаз на Тихия океан, а не само до островите. Ако островите не останат японски, най много да станат китайски.

    15:18 13.08.2026

  • 24 Трол

    7 4 Отговор
    Лошото ченге на Кремъл.

    15:18 13.08.2026

  • 25 Биби

    6 5 Отговор
    Менделя е кофтия пиенец на Татароменгяния! Люска каберне од фашиска Италиа од собствената мо винарна,коя налива само за него и ребятата мо по цуркане! Чак залял бат Пунгю с жибре на рожденио си ден!

    Коментиран от #52

    15:18 13.08.2026

  • 26 гост

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    никой не те отразява вече,фурнаджийска лопата такава...тишината....

    15:18 13.08.2026

  • 27 Хванах ли те, укротролюхоооооо!

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "Кривоверен алкаш":

    Да умреш от скоротечен рак с разсейки навсякъде и в ужасни мъки!

    Коментиран от #32

    15:19 13.08.2026

  • 28 Кличко

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Демократ":

    Няма да му дам отзад, само фелацио.

    15:20 13.08.2026

  • 29 Да бъде! Амин!

    3 4 Отговор
    Укротролюхата е болен от скоротечен рак. Има и разсейки. Болките му са ужасни.

    15:20 13.08.2026

  • 30 Охлюв

    6 7 Отговор

    До коментар #22 от "Европеец":

    кажи го това на Фюрерю от Кремъл..

    15:20 13.08.2026

  • 31 Някой

    7 5 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Кой е окупирал Корея и Китай? Включително при май ВСВ.

    15:20 13.08.2026

  • 32 Кривоверен алкаш

    6 5 Отговор

    До коментар #27 от "Хванах ли те, укротролюхоооооо!":

    Господ гледа, психо....

    Коментиран от #43

    15:21 13.08.2026

  • 33 Левски

    8 8 Отговор
    Дано и в България да има такива "лоши" момчета. За жалост има само розови евроатлантици.

    15:21 13.08.2026

  • 34 Финансиране от милиона

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Европеец":

    То на курилите и на Сахалин живеят 1 000 000 руци.

    Коментиран от #68

    15:22 13.08.2026

  • 35 БУХАХАХА

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    то пък щото раша не е нападала.

    15:22 13.08.2026

  • 36 Я по сериозно!

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Европеец":

    На кой му пука за земите, освен на политиците? За нас е важо, че сме един народ и това не го твърдят само българите.

    Коментиран от #41, #55

    15:22 13.08.2026

  • 37 Ветеран от протеста

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Кривоверен алкаш":

    Дългия стига с тези релета ставаш скучен ,дай нещо ново ,разбрахме че еи асансьорен техник,не знам дали е повод за хвалене .

    15:22 13.08.2026

  • 38 Глупости

    6 7 Отговор
    Курилските острови са японски. Медведев се прави, че не знае.

    15:23 13.08.2026

  • 39 Левски

    3 5 Отговор
    Бункерния страхливец пак е напълнил чем дана, май няма да се прибира в мцква вече!

    15:23 13.08.2026

  • 40 До укротрола:

    3 4 Отговор
    Отиди на лекар и си направи изследване за рак. Скрининг се нарича. Ще разбереш, че имаш скоротечен рак и разсейките са навсякъде в тялото ти. Няма да ми липсваш. Даже ще отворя бутилка като се споминеш. Но до тогава ще се забавлявам с твоите мъки. Болките ти ще бъдат ужасни. Амин!

    15:24 13.08.2026

  • 41 Европеец

    6 5 Отговор

    До коментар #36 от "Я по сериозно!":

    Един народ с блтарите сте само копейките, по клошария и манталитет.

    Коментиран от #70

    15:25 13.08.2026

  • 42 Полковник Стоев

    6 6 Отговор
    76 000 квадратни километра ,ще го направят рай- японците. Ще бъде японски остров Сахалин в най - скоро време. Японските самурай, ще им покажат кон боб ядели.

    15:25 13.08.2026

  • 43 Руснаков

    1 4 Отговор

    До коментар #32 от "Кривоверен алкаш":

    Знам ,Господ гледа,че си замразил май .кясси в подходяща поза във фризер и не стига ,че вече трета година и вземаш незаконно пенсията ,ами и охлаждаш страстите понякога ...

    Коментиран от #76

    15:25 13.08.2026

  • 44 Стига

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Укротролюхата е болен от скоротечен рак.":

    Повтаря тази глупост. Прочети една книга вместо да ръсиш простотии.

    15:25 13.08.2026

  • 45 До укротрола:

    3 3 Отговор
    Имаш скоротечен рак с разсейки навсякъде.

    Коментиран от #67

    15:26 13.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 оня с коня

    7 6 Отговор
    "Лошият" Митя не осъзнава че на Путин дните са преброени и Следващото Управление на Русия ще бъде изцяло в Хармония със Запада.Верно че ще отстъпи Островите на Япония,но ще получи Стократно по-големи Бонуси изразяващи се в край на Санкциите и Ударно замогване на руския Мужик!Да му мислят отсега тия Руски Главатари къде ще се крият,щото като се развърти Метлата в Русия ще стане точно като в Унгария,Сирия и т.н.

    Коментиран от #63

    15:26 13.08.2026

  • 48 Отвратен

    5 3 Отговор
    Крепосните ще гризнат японски нахут !

    15:27 13.08.2026

  • 49 ХаХаХа

    3 3 Отговор
    Малък човецец - зъл демон. Тия в расия нямат ли по-нормални хора, ами всичките им лидери са джуджета на по кинта и петдесет - ленин, сталин, путлер па и тоя, малкия медвед.

    Коментиран от #56, #81

    15:27 13.08.2026

  • 50 Хмм

    5 3 Отговор
    Япония да си спомни какво е правила в Китай и Корея, Русия я побеждава във война договорена със САЩ, японците да са мислели какво правят

    15:28 13.08.2026

  • 51 Русия

    5 3 Отговор
    Много сме нагли, факт

    15:28 13.08.2026

  • 52 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Биби":

    Лап.Пай У .Йотт бре дупнишки звездоброец -хъесоссс.кво ми пелтечиш мрршооо!

    Коментиран от #71

    15:29 13.08.2026

  • 53 Някой

    5 4 Отговор
    Написах 17 държави които са нападнати от Япония и основно ВСВ, но ми скриха коментара.
    И тези викат за нещо което са загубили пак ВСВ.

    Коментиран от #64

    15:29 13.08.2026

  • 54 Психото

    4 1 Отговор
    Извиняваме се, пак изтървахме психолевия путинист и се заключи в кабинета на доктора.

    15:30 13.08.2026

  • 55 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Я по сериозно!":

    За политиците си прав..... Често ходя да ям и да пия в Македония и Сърбия.... Откровено ти казвам, по-добро отношение и уважение съм срещал от страна на сърбите....

    15:30 13.08.2026

  • 56 Мич Дюкяна

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "ХаХаХа":

    Не ми се прави на снажен,изправен си на нивото на дюкяна ми ,който е отворен и можеш да бъдеш обслужен.

    Коментиран от #84

    15:30 13.08.2026

  • 57 Гошо - тръбата

    4 2 Отговор
    Те какво си мислят, че Япония няма най - модерното ядрено оръжие. Те го произведоха още 1953 година ,убогатения уран.

    15:31 13.08.2026

  • 58 Хахахаха

    5 1 Отговор
    Цццц ейййй ужас. Много им е малка територията на рашите, и други територии искат да направят на ке неф!

    15:32 13.08.2026

  • 59 Медведка

    4 2 Отговор
    Така както сте я подкарали с джуджето хаяско не само курилските острови, но и Сибир и северен Кавказ ще изгубите. Най-много до Урал да ви оставят да се кефите

    15:32 13.08.2026

  • 60 Тоя пак

    3 2 Отговор
    Прекалил с водката

    15:33 13.08.2026

  • 61 Да живее великият японски народ

    4 2 Отговор
    Сега японската армия разполага с лазарни автомати,, Mitsubishi,,.

    15:33 13.08.2026

  • 62 Глупака

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Медведев":

    няма почивен ден! Ден и нощ троли. Глу...

    15:35 13.08.2026

  • 63 оня с х.я

    3 3 Отговор

    До коментар #47 от "оня с коня":

    Конски ,пардон Ломски ,або много богато въображение сте имали мокрите власи ?Логиката не ви е силна родова черта ,наблягай на еденьто и .рането ,ето тук ти е силата.И накрая продай дъргела бмв -то докато още можеш на някой роммм,а скромната сума преведи на Украйна .Както винаги оня моя е пак класи над вас !

    15:36 13.08.2026

  • 64 Напиши ги пак

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Някой":

    Иначе в края на смяната ти няма да ти преведат рублите.

    Коментиран от #72

    15:37 13.08.2026

  • 65 Разбира се, че ще останат.

    3 3 Отговор
    А уктролюхата ще издъхне в адски мъки от скоротечен рак с разсейки. Амин!

    Коментиран от #73

    15:38 13.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "До укротрола:":

    да не си жив да го видиш.

    15:38 13.08.2026

  • 68 Запознат

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Финансиране от милиона":

    450 000 руско население.

    15:39 13.08.2026

  • 69 Удари русораста с лопатеЕто!

    1 1 Отговор
    Дорде мърда!

    15:39 13.08.2026

  • 70 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Европеец":

    Вий ,така наречените македонци сте също с толкова промити мозъци , като така наречените македонци , трябва да се спре раздаването на БГ паспорти ,сякаш са бонбони, и да се дава бг гражданство и паспорти на гагаузите в Молдова ,защото те много повече уважават и обичат България , от така наречените македонци

    15:40 13.08.2026

  • 71 Пелтеков

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":

    пак ли се излагаш,нямаш почивен ден.

    Коментиран от #77

    15:40 13.08.2026

  • 72 Ако някой плащаше за истина

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Напиши ги пак":

    Къде щяха да намерят глупаци да тролят срещу Русия. Вярно е, че глупака е глупак и не знае колко е простт, но все пак......

    15:40 13.08.2026

  • 73 Напиши ги пак

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Разбира се, че ще останат.":

    Иначе в края на смяната няма да ти платят рублите.

    15:41 13.08.2026

  • 74 малко истнски факти

    1 0 Отговор
    Я , още ли не си изтрезнял , бе медвед-матрьошка .

    15:41 13.08.2026

  • 75 Наполеон Бонапарт от Курило

    1 0 Отговор
    Чакай да ме пуснат Дима, тогава ще видиш ти на кой принадлежи светът. Ха ха ха аматьори!!!

    15:41 13.08.2026

  • 76 Кривоверен алкаш

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Руснаков":

    нали ти пожелах,скоро и ти при нея...Амин.... дай Боже.

    Коментиран от #80

    15:41 13.08.2026

  • 77 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Пелтеков":

    Лап.Пай У Йоттт бре хъесоссс ,кво ми пелтечиш ,мрррршооо !

    15:42 13.08.2026

  • 78 az СВО Победа 81

    2 1 Отговор
    Накратко:

    Курилска истерия на японските реваншисти....

    Този "спор" няма бъдеще!
    Има подпис на Япония – и кампанията, която Токио започна, когато същия този подпис й стана неудобен...

    От края на 18 век Курилските острови – всички те, включително южните – са били част от Руската империя. След 1905 г. и загубената Руско-японска война, Русия ги губи. По-късно когато Токио се отказа от Курилските острови и Южен Сахалин в Сан Франциско, това, всъщност точно компенсира загубите на Русия от 1904–1905 г.

    Русия не е взела това, което е принадлежало на някой друг. Русия си взема обратно онова, което й е принадлежало.

    Ялта, 1945 г., Сталин, Рузвелт и Чърчил връщат всички Курилски острови на бившия им собственик – Русия. Описано е в Потсдамската декларация, под която Токио подписва капитулацията си. Според Меморандумът на Макартър № 677/1 от 29 януари 1946 г. – всички Курилски острови са извадени от японска юрисдикция. По това време Токио няма възражения.

    1951 г. Япония подписва и ратифицира Санфранциския мирен договор, като се отказва от „всички права, титли и претенции към Курилските острови“.

    Всичките!
    Не само за два или само за четири.

    И тогава идва най-неудобната част за опечалените японци. На 31 юли 1952 г. японският парламент, действайки единодушно, изисква връщането само на Хабомай и Шикотан. Премиерът Ичиро Хатояма признава, че въпросът за всички Курилски острови е решен още в Ялта!

    Коментиран от #82, #87

    15:43 13.08.2026

  • 79 Тов. ЧЛЕНИН

    0 0 Отговор
    Таваришчи , а ако им бяхме пратили на кимчовците 50 литра бензин , щеше да бъде мазало .

    15:44 13.08.2026

  • 80 Руснаков

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Кривоверен алкаш":

    Дългия ,направи на май .кясси поне едно достойно погребение ,а охлаждай страстите кат ти залепне релето другаде ,например в асансьора 😂😂😂...

    15:45 13.08.2026

  • 81 Орк

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "ХаХаХа":

    Руска пословица: велика фигура -да дура, мал золотник -да дорог. Точно за тебе.

    15:45 13.08.2026

  • 82 az СВО Победа 81

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "az СВО Победа 81":

    В декларация от 1956 г. СССР се съгласява да предаде Хабомай и Шикотан – и само тях – но само след сключване на мирен договор. На 16 октомври същата година Хрушчов заявява: „Няма да приемем никакви териториални претенции от Япония, освен Хабомай и Шикотан.“

    И тогава, под натиск от Вашингтон, Токио променя позицията си. Вместо мирен договор с СССР, подписва подновен съюз със Съединените щати през 1960 г. и за американски бази. Вместо Хабомай и Шикотан, има искане за Кунашир и Итуруп, най-големите и най-развити острови.... и бюджетни средства за кампанията „за връщане на северните територии“.

    Курилските острови са руски. Не по правото на силата, а по право на подписа, който Токио някога е поставил със собствената си ръка.

    Диалогът е възможен. Но той започва именно с това признание – и нито секунда по-рано!

    Толкова по въпроса:
    "Защо Курилските острови са руски?" ...

    15:46 13.08.2026

  • 83 Работник на минимална заплата

    0 0 Отговор
    Всеки руснак иска да притежава,, LEXUS,, - WASHINGTON,,.

    15:46 13.08.2026

  • 84 ?????

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Мич Дюкяна":

    Медведев, ти ли си? Къв дюкян, кви 5 лева!? Знаем, че отдавна дюкянът ти пуска само мръсотия, не се прави на юначен медведь. Ти си малка плюшена играчка, размиваща целия свят.

    15:48 13.08.2026

  • 85 Блез Паскал

    2 0 Отговор
    Премиерката Санае Такаичи осъди посещението на Путин на Курилските острови
    Но Забрави да Осъди Атомната бомбардировка над Хирошима и Нагасаки
    Извършени от ВВС на САЩ на 6 и 9 август 1945 г., което е довело
    до около 400 000 убити японски граждани от Братска Хамерика!

    15:48 13.08.2026

  • 86 Кривоверен алкаш

    0 0 Отговор
    Не знам кво реват джапанките като вдовица за ...у..й,след като са изгубили ВСВ .Няма кой да им даде островите обратно за да станат американски бази .Мъжко дупе един път се е...е ,мен на младини така ме прекараха и още ми държи влага и засега вратата е суха ...

    15:49 13.08.2026

  • 87 СВО шанката

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "az СВО Победа 81":

    Само за клетата роzzийка не важат договорите и подписите , нали ?

    15:49 13.08.2026

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