Лошото момче на Кремъл: Курилските острови са и ще останат част от Русия

Курилските острови "са били, са и ще останат" част от руската територия. Това подчерта заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

"Премиерът на Япония Санае Такаичи може да говори колкото си иска за това, че Курилските острови са "исторически японски", но тези приказки няма да променят нищо", написа той в социалната мрежа X.

Медведев изтъкна и че "всеки, който не разбира това, ще се сблъска с чудовищните последици от собствената си заблуда".

Той направи изказването си в отговор на протеста на Япония срещу посещението на руския президент Владимир Путин на архипелага — спорен въпрос в отношенията между двете държави.

Такаичи заяви, че посещението "оскърбява чувствата на японския народ и е абсолютно неприемливо".

През 2010 г. самият Медведев стана първият руски държавен глава, посетил спорната територия. Той посети островите и през 2015 г. - този път като министър-председател.