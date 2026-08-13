Лошото момче на Кремъл: Курилските острови са и ще останат част от Русия

Курилските острови "са били, са и ще останат" част от руската територия. Това подчерта заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.
"Премиерът на Япония Санае Такаичи може да говори колкото си иска за това, че Курилските острови са "исторически японски", но тези приказки няма да променят нищо", написа той в социалната мрежа X.
Медведев изтъкна и че "всеки, който не разбира това, ще се сблъска с чудовищните последици от собствената си заблуда".
Той направи изказването си в отговор на протеста на Япония срещу посещението на руския президент Владимир Путин на архипелага — спорен въпрос в отношенията между двете държави.
Такаичи заяви, че посещението "оскърбява чувствата на японския народ и е абсолютно неприемливо".
През 2010 г. самият Медведев стана първият руски държавен глава, посетил спорната територия. Той посети островите и през 2015 г. - този път като министър-председател.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Медведев
Коментиран от #4, #15, #22, #62
15:11 13.08.2026
2 ТИГЪР
15:11 13.08.2026
3 Бегай с 200
15:11 13.08.2026
4 Въпрос на вре.е
До коментар #1 от "Медведев":Скоро г-н Сорос ще ги направи блатарите обратноходови.
15:12 13.08.2026
5 Рамбо
15:12 13.08.2026
6 По скоро
15:12 13.08.2026
7 Демократ
Коментиран от #28
15:13 13.08.2026
8 Аа майкуууу
15:13 13.08.2026
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й
15:14 13.08.2026
10 Някой
Коментиран от #18, #35
15:15 13.08.2026
11 Последния Софиянец
15:15 13.08.2026
12 Истината
15:15 13.08.2026
13 Стоп! Стоп!
Коментиран от #17
15:15 13.08.2026
14 Кривоверен алкаш
Коментиран от #16
15:15 13.08.2026
15 Имаш разсейки вече
До коментар #1 от "Медведев":Имаш скоротечен рак с разсейки.
15:16 13.08.2026
16 Укротролюхата е болен от скоротечен рак.
До коментар #14 от "Кривоверен алкаш":Укротролюхата е болен от скоротечен рак. Има и разсейки. Не бива да го тревожите допълнително.
Коментиран от #20
15:16 13.08.2026
17 гост
До коментар #13 от "Стоп! Стоп!":шизофреник,имаш кошмари,защото ТИ няма да го видиш....нямат
Коментиран от #21
15:16 13.08.2026
18 Атина Палада
До коментар #10 от "Някой":А те мразят блатните терористи, що така!
Коментиран от #26, #31
15:17 13.08.2026
19 Укротролюхата е болен от скоротечен рак.
15:17 13.08.2026
20 Кривоверен алкаш
До коментар #16 от "Укротролюхата е болен от скоротечен рак.":май ти залепна релето,смени плочата а...
Коментиран от #27, #37
15:17 13.08.2026
21 Укротролюхата е болен от скоротечен рак.
До коментар #17 от "гост":Укротролюхата е болен от скоротечен рак. Има и разсейки. Болките му са ужасни.
Коментиран от #44
15:18 13.08.2026
22 Европеец
До коментар #1 от "Медведев":Заглавието е вярно, без значение на кой му изнася или не му изнася.... Курилите са руски и ще бъдат такива.... Както и македонските земи ще бъдат Македонски и никога няма да бъдат български, без значение дали това харесва на българските националисти и псевдо патриоти..... Светът би бил по-сигурно място, ако бъдат забравени утопичните териториални амбиции....
Коментиран от #30, #34, #36
15:18 13.08.2026
23 ха, ха, ха...
15:18 13.08.2026
24 Трол
15:18 13.08.2026
25 Биби
Коментиран от #52
15:18 13.08.2026
26 гост
До коментар #18 от "Атина Палада":никой не те отразява вече,фурнаджийска лопата такава...тишината....
15:18 13.08.2026
27 Хванах ли те, укротролюхоооооо!
До коментар #20 от "Кривоверен алкаш":Да умреш от скоротечен рак с разсейки навсякъде и в ужасни мъки!
Коментиран от #32
15:19 13.08.2026
28 Кличко
До коментар #7 от "Демократ":Няма да му дам отзад, само фелацио.
15:20 13.08.2026
29 Да бъде! Амин!
15:20 13.08.2026
30 Охлюв
До коментар #22 от "Европеец":кажи го това на Фюрерю от Кремъл..
15:20 13.08.2026
31 Някой
До коментар #18 от "Атина Палада":Кой е окупирал Корея и Китай? Включително при май ВСВ.
15:20 13.08.2026
32 Кривоверен алкаш
До коментар #27 от "Хванах ли те, укротролюхоооооо!":Господ гледа, психо....
Коментиран от #43
15:21 13.08.2026
33 Левски
15:21 13.08.2026
34 Финансиране от милиона
До коментар #22 от "Европеец":То на курилите и на Сахалин живеят 1 000 000 руци.
Коментиран от #68
15:22 13.08.2026
35 БУХАХАХА
До коментар #10 от "Някой":то пък щото раша не е нападала.
15:22 13.08.2026
36 Я по сериозно!
До коментар #22 от "Европеец":На кой му пука за земите, освен на политиците? За нас е важо, че сме един народ и това не го твърдят само българите.
Коментиран от #41, #55
15:22 13.08.2026
37 Ветеран от протеста
До коментар #20 от "Кривоверен алкаш":Дългия стига с тези релета ставаш скучен ,дай нещо ново ,разбрахме че еи асансьорен техник,не знам дали е повод за хвалене .
15:22 13.08.2026
38 Глупости
15:23 13.08.2026
39 Левски
15:23 13.08.2026
40 До укротрола:
15:24 13.08.2026
41 Европеец
До коментар #36 от "Я по сериозно!":Един народ с блтарите сте само копейките, по клошария и манталитет.
Коментиран от #70
15:25 13.08.2026
42 Полковник Стоев
15:25 13.08.2026
43 Руснаков
До коментар #32 от "Кривоверен алкаш":Знам ,Господ гледа,че си замразил май .кясси в подходяща поза във фризер и не стига ,че вече трета година и вземаш незаконно пенсията ,ами и охлаждаш страстите понякога ...
Коментиран от #76
15:25 13.08.2026
44 Стига
До коментар #21 от "Укротролюхата е болен от скоротечен рак.":Повтаря тази глупост. Прочети една книга вместо да ръсиш простотии.
15:25 13.08.2026
45 До укротрола:
Коментиран от #67
15:26 13.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 оня с коня
Коментиран от #63
15:26 13.08.2026
48 Отвратен
15:27 13.08.2026
49 ХаХаХа
Коментиран от #56, #81
15:27 13.08.2026
50 Хмм
15:28 13.08.2026
51 Русия
15:28 13.08.2026
52 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #25 от "Биби":Лап.Пай У .Йотт бре дупнишки звездоброец -хъесоссс.кво ми пелтечиш мрршооо!
Коментиран от #71
15:29 13.08.2026
53 Някой
И тези викат за нещо което са загубили пак ВСВ.
Коментиран от #64
15:29 13.08.2026
54 Психото
15:30 13.08.2026
55 Европеец
До коментар #36 от "Я по сериозно!":За политиците си прав..... Често ходя да ям и да пия в Македония и Сърбия.... Откровено ти казвам, по-добро отношение и уважение съм срещал от страна на сърбите....
15:30 13.08.2026
56 Мич Дюкяна
До коментар #49 от "ХаХаХа":Не ми се прави на снажен,изправен си на нивото на дюкяна ми ,който е отворен и можеш да бъдеш обслужен.
Коментиран от #84
15:30 13.08.2026
57 Гошо - тръбата
15:31 13.08.2026
58 Хахахаха
15:32 13.08.2026
59 Медведка
15:32 13.08.2026
60 Тоя пак
15:33 13.08.2026
61 Да живее великият японски народ
15:33 13.08.2026
62 Глупака
До коментар #1 от "Медведев":няма почивен ден! Ден и нощ троли. Глу...
15:35 13.08.2026
63 оня с х.я
До коментар #47 от "оня с коня":Конски ,пардон Ломски ,або много богато въображение сте имали мокрите власи ?Логиката не ви е силна родова черта ,наблягай на еденьто и .рането ,ето тук ти е силата.И накрая продай дъргела бмв -то докато още можеш на някой роммм,а скромната сума преведи на Украйна .Както винаги оня моя е пак класи над вас !
15:36 13.08.2026
64 Напиши ги пак
До коментар #53 от "Някой":Иначе в края на смяната ти няма да ти преведат рублите.
Коментиран от #72
15:37 13.08.2026
65 Разбира се, че ще останат.
Коментиран от #73
15:38 13.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 гост
До коментар #45 от "До укротрола:":да не си жив да го видиш.
15:38 13.08.2026
68 Запознат
До коментар #34 от "Финансиране от милиона":450 000 руско население.
15:39 13.08.2026
69 Удари русораста с лопатеЕто!
15:39 13.08.2026
70 Стенли
До коментар #41 от "Европеец":Вий ,така наречените македонци сте също с толкова промити мозъци , като така наречените македонци , трябва да се спре раздаването на БГ паспорти ,сякаш са бонбони, и да се дава бг гражданство и паспорти на гагаузите в Молдова ,защото те много повече уважават и обичат България , от така наречените македонци
15:40 13.08.2026
71 Пелтеков
До коментар #52 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":пак ли се излагаш,нямаш почивен ден.
Коментиран от #77
15:40 13.08.2026
72 Ако някой плащаше за истина
До коментар #64 от "Напиши ги пак":Къде щяха да намерят глупаци да тролят срещу Русия. Вярно е, че глупака е глупак и не знае колко е простт, но все пак......
15:40 13.08.2026
73 Напиши ги пак
До коментар #65 от "Разбира се, че ще останат.":Иначе в края на смяната няма да ти платят рублите.
15:41 13.08.2026
74 малко истнски факти
15:41 13.08.2026
75 Наполеон Бонапарт от Курило
15:41 13.08.2026
76 Кривоверен алкаш
До коментар #43 от "Руснаков":нали ти пожелах,скоро и ти при нея...Амин.... дай Боже.
Коментиран от #80
15:41 13.08.2026
77 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #71 от "Пелтеков":Лап.Пай У Йоттт бре хъесоссс ,кво ми пелтечиш ,мрррршооо !
15:42 13.08.2026
78 az СВО Победа 81
Курилска истерия на японските реваншисти....
Този "спор" няма бъдеще!
Има подпис на Япония – и кампанията, която Токио започна, когато същия този подпис й стана неудобен...
От края на 18 век Курилските острови – всички те, включително южните – са били част от Руската империя. След 1905 г. и загубената Руско-японска война, Русия ги губи. По-късно когато Токио се отказа от Курилските острови и Южен Сахалин в Сан Франциско, това, всъщност точно компенсира загубите на Русия от 1904–1905 г.
Русия не е взела това, което е принадлежало на някой друг. Русия си взема обратно онова, което й е принадлежало.
Ялта, 1945 г., Сталин, Рузвелт и Чърчил връщат всички Курилски острови на бившия им собственик – Русия. Описано е в Потсдамската декларация, под която Токио подписва капитулацията си. Според Меморандумът на Макартър № 677/1 от 29 януари 1946 г. – всички Курилски острови са извадени от японска юрисдикция. По това време Токио няма възражения.
1951 г. Япония подписва и ратифицира Санфранциския мирен договор, като се отказва от „всички права, титли и претенции към Курилските острови“.
Всичките!
Не само за два или само за четири.
И тогава идва най-неудобната част за опечалените японци. На 31 юли 1952 г. японският парламент, действайки единодушно, изисква връщането само на Хабомай и Шикотан. Премиерът Ичиро Хатояма признава, че въпросът за всички Курилски острови е решен още в Ялта!
Коментиран от #82, #87
15:43 13.08.2026
79 Тов. ЧЛЕНИН
15:44 13.08.2026
80 Руснаков
До коментар #76 от "Кривоверен алкаш":Дългия ,направи на май .кясси поне едно достойно погребение ,а охлаждай страстите кат ти залепне релето другаде ,например в асансьора 😂😂😂...
15:45 13.08.2026
81 Орк
До коментар #49 от "ХаХаХа":Руска пословица: велика фигура -да дура, мал золотник -да дорог. Точно за тебе.
15:45 13.08.2026
82 az СВО Победа 81
До коментар #78 от "az СВО Победа 81":В декларация от 1956 г. СССР се съгласява да предаде Хабомай и Шикотан – и само тях – но само след сключване на мирен договор. На 16 октомври същата година Хрушчов заявява: „Няма да приемем никакви териториални претенции от Япония, освен Хабомай и Шикотан.“
И тогава, под натиск от Вашингтон, Токио променя позицията си. Вместо мирен договор с СССР, подписва подновен съюз със Съединените щати през 1960 г. и за американски бази. Вместо Хабомай и Шикотан, има искане за Кунашир и Итуруп, най-големите и най-развити острови.... и бюджетни средства за кампанията „за връщане на северните територии“.
Курилските острови са руски. Не по правото на силата, а по право на подписа, който Токио някога е поставил със собствената си ръка.
Диалогът е възможен. Но той започва именно с това признание – и нито секунда по-рано!
Толкова по въпроса:
"Защо Курилските острови са руски?" ...
15:46 13.08.2026
83 Работник на минимална заплата
15:46 13.08.2026
84 ?????
До коментар #56 от "Мич Дюкяна":Медведев, ти ли си? Къв дюкян, кви 5 лева!? Знаем, че отдавна дюкянът ти пуска само мръсотия, не се прави на юначен медведь. Ти си малка плюшена играчка, размиваща целия свят.
15:48 13.08.2026
85 Блез Паскал
Но Забрави да Осъди Атомната бомбардировка над Хирошима и Нагасаки
Извършени от ВВС на САЩ на 6 и 9 август 1945 г., което е довело
до около 400 000 убити японски граждани от Братска Хамерика!
15:48 13.08.2026
86 Кривоверен алкаш
15:49 13.08.2026
87 СВО шанката
До коментар #78 от "az СВО Победа 81":Само за клетата роzzийка не важат договорите и подписите , нали ?
15:49 13.08.2026