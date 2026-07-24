Дамян Войновски пред ФАКТИ: Не мантинелите са единственият проблем – системата не работи

Поредицата тежки катастрофи с тежкотоварни камиони, при които превозни средства преминават през мантинелите и навлизат в насрещното движение, отново постави на дневен ред въпроса доколко безопасни са българските пътища. Проблемът обаче не се изчерпва единствено с инфраструктурата. Къде се коренят причините… Пред ФАКТИ говори Дамян Войновски, бивш изпълнителен директор на ИА „Автомобилна администрация“ и автотехнически експерт.
– Г-н Войновски, след поредицата тежки катастрофи с тирове, които преминаха през мантинелите и навлязоха в насрещното движение, къде е основният проблем – в инфраструктурата, в контрола или в подготовката на водачите?
– При тежки инциденти рядко причината е една, обикновено има повече от един фактор, които водят до тежките последици. За да се определи причината, трябва да се извърши експертиза, като се изследват всички обстоятелства, всичко друго е предположения и спекулация. Моите наблюдения показват, че обикновено основните причини за тежките произшествия са нарушения на правилата за безопасност на движението, а целта на подготовката на водачите, качествената и адекватна организация на движението и пътна инфраструктура трябва да спомогнат за повишаване на безопасността на движението и ограничаване на тежките последици от произшествията. Основните цели на ефективния контрол трябва да са насочени към превенцията за недопускане на нарушения. Аз лично смятам, че в България имаме дефицити във всички фактори – както в подготовката на водачите, в ефективността и качеството на инфраструктурата и организацията на движението, така и в ефективността на контрола. Всички държави, които са постигнали значително намаляване на тежките произшествия, са го постигнали не с работа в една единствена област, а чрез комплекс от мерки, целенасочени към безопасността на движението, затова и аз не мога да посоча една основна причина. За подобряване на безопасността на движението трябва да се разработят и прилагат целенасочени комплексни мерки.
– Доколко българските мантинели отговарят на съвременните европейски стандарти за задържане на тежкотоварни автомобили? След трагичните инциденти започнаха проверки именно на тези съоръжения?
– Аз лично не съм експерт в пътното строителство и не мога да взема отношение за стандартите на мантинелите. Отчитайки последните събития, считам, че трябва да се направи анализ от специалисти в тази област, но не само на участъците, в които са настъпили тежки произшествия, а цялостен анализ на инфраструктурата, да се проучи международният опит и да се използва, където е възможно. Анализите не трябва да са инцидентни при настъпване на произшествие, а периодични и непрекъснати. Технологиите се развиват, проучванията непрекъснато напредват и ние трябва да се стремим да сме в крак с най-новите тенденции, а не да търсим решения само при настъпване на трагедии.
– От дълго време предупреждавате, че има участъци с вече ударени и непоправени мантинели. Колко голям риск представляват те за движението по магистралите?
– Разбира се, че повредените мантинели представляват риск и това не се отнася само за мантинели, а за всички компоненти на инфраструктурата. Деформираните мантинели променят своите качества и не могат толкова ефективно да изпълняват своето предназначение, а в някои случаи могат дори да бъдат опасни. При деформации могат да се нарушат якостните качества на мантинелата и възможността да задържа фабрично заложените натоварвания. Затова е много важно да има непрекъснат обмен на информация между компетентните институции, да се поддържат активни договорите за поддръжка на инфраструктурата и да се реагира максимално бързо при възникване на инциденти. Съществена роля има и обследването, което, както казах, не трябва да е само при тежки инциденти, а да се извършва периодично и непрекъснато. Трябва да се има предвид, че има инциденти на пътя, особено когато те не са тежки, които не се докладват на компетентните органи поради различни причини. Може водачът да не е сключил застраховка „Автокаско“ и да е самокатастрофирал, като предпочете да не уведомява контролните органи, за да не си навлича допълнителни неприятности. Може водачите, участвали в инцидента, да подпишат двустранен протокол и да не повикат контролните органи, въпреки че законът не разрешава такива действия, когато има повредена инфраструктура. Може водачът да е самокатастрофирал и да не извика контролните органи, защото е употребил забранени субстанции. Затова голяма роля в този процес има и обществото. Апелирам към гражданите – когато станат свидетели на произшествие, особено когато има повредена инфраструктура, да уведомяват своевременно контролните органи.
- Нужно ли е България да премине към нов тип разделителни съоръжения на най-натоварените магистрали – например бетонни бариери вместо метални мантинели в определени участъци?
- Както казах, аз не съм специалист в тази област. Всеки тип разделителни съоръжения има своите предимства и недостатъци. Необходимо е да се анализират и обследват пътищата и да се поставят най-адекватните за конкретния участък разделителни съоръжения. Няма универсално решение, необходими са специалисти и анализи, за да се изберат най-подходящите, ефективни и икономически изгодни решения.
- Каква част от тежките катастрофи с товарни автомобили се дължат на човешка грешка и каква на недостатъци в инфраструктурата?
- В природата на човека е да греши. Сигурно няма водач, който не е допускал грешки, било незначителни или опасни и затова се предприемат различни мерки, които следва да предотвратят или ограничат тежките последици от тези грешки. Затова се въвеждат редица системи за безопасност в автомобилите и съответните системи по пътищата и инфраструктурата. Проблемът идва, когато тези допълнителни системи са неподходящи или некачествени. Както казах, тежките произшествия обикновено са причинени от повече от един фактор. Например, неспазване на ограничение на скоростта, след което загуба на контрол вследствие на грешка при управление на автомобила или техническа неизправност и ако прибавим и неподходяща или повредена инфраструктура, се стига до тежки последици. Много е важно да се правят качествени обследвания и анализи на участъците, за да се предприемат най-подходящите мерки за безопасност преди да се стигне до тежък инцидент. Аз лично считам, че в България съществуват дефицити във всички компоненти на безопасността на движението по пътищата – водач, път, автомобил, и трябва да се работи целенасочено към всички компоненти, а не само към един.
- И пак стигаме до въпроса достатъчен ли е контролът върху тежкотоварните камиони – скорост, претоварване, техническа изправност, работно време на шофьорите и спазване на регламентите?
- Разбира се, че контролът има важна роля в концепцията за безопасно движение по пътищата. Основната роля на контрола трябва да бъде превенцията, но за да я постигне, той трябва да е ефективен и постоянен. Много мога да говоря за контрола, особено на тежкотоварния трафик. Знаем, че в България има множество контролни органи на пътя и всеки работи в своята област, но достатъчно ли е това? Считам, че не. За да е ефективен контролът на тежкотоварния трафик, считам, че следва да се създаде единен контролен орган с достатъчен капацитет. В момента контролните органи на МВР основно работят по покриване на произшествия, контрол на скоростта основно на леките автомобили и спазване на пътните знаци. По отношение на тежкотоварния трафик МВР няма достатъчно компетентност и квалификация. Тол управлението се занимава с пътните такси, а Автомобилна администрация не разполага с капацитет за сериозен контрол и е системно недофинансирана. Всичко това създава предпоставки за неефективен контрол. След почти всяка трагедия на пътя законодателят започва обсъждане на завишаване на санкциите, но това се е доказало като неефективна мярка. Просто трябва да се обърне повече внимание на повишаване на капацитета и квалификацията на контролните органи. Да се създаде единен контролен орган и то не в МВР, защото МВР си има своите компетенции при произшествията. Да се наблегне на квалификацията, оборудването и, разбира се, адекватното възнаграждение на контролния орган. По този начин да се въздейства превантивно с цел повишаване на безопасността по пътищата.
- След всяка тежка катастрофа се говори за проверки. Необходимо ли е законът да задължи разследващите органи да обследват не само водача и автомобила, но и пътя, мантинелите и организацията на движението?
- Не смятам, че в момента има ограничение за всеобхватно разследване на произшествията и отново трябва да се променя законът. Няма пречка да се разследват всички обстоятелства около едно произшествие. По-скоро аз бих наблегнал на методика за разследване на тежки произшествия и на обучение на разследващите. Преди време от Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата предлагаха да се създаде специализиран орган за разследване на тежки пътни инциденти по аналогия на органите за разследване на жп инциденти и авиационни инциденти. Смятам, че това е една добра мярка с оглед уеднаквяване на практиката за разследване на такива инциденти в страната и за създаване на необходимия капацитет от експерти.
- Кои са трите най-спешни мерки, които могат още през тази година реално да намалят риска от подобни трагедии на автомагистралите?
- Смятам, че няма универсална мярка, а трябва да се работи системно и целенасочено по единна стратегия. Всички ангажирани с безопасността на движението институции трябва да работят системно и целенасочено, а не кампанийно след настъпване на инцидент. Трябва да има ясни отговорности и да се носи пряка отговорност за неизпълнение на стратегията. В момента наблюдаваме по-скоро само оправдания и прехвърляне на отговорността.
- След всички трагични инциденти можем ли да кажем, че в България липсва цялостна политика за безопасност на движението, при която държавата да носи същата отговорност, каквато се търси от водачите и превозвачите?
- Да, аз лично считам, че няма единна цялостна политика за безопасност на движението или ако има, тя по-скоро е само на хартия и служи за замазване на положението. Институциите, отговорни за безопасността на движението по пътищата, работят по-скоро кампанийно в тази насока и то често след настъпване на тежки инциденти. Правителството трябва ясно да се ангажира с безопасността на движението по пътищата и недвусмислено да покаже, че това е приоритет. Да се осигурят средства в тази насока и да се търси отговорност за неизпълнение на политиката или при провал на предложените мерки. Има немалко средства във Фонда за безопасност на движението по пътищата, но те не се изразходват ефективно и много от институциите, работещи в тази област, нямат достъп до тези средства. Вече няколко години се правят опити за промяна на реда за достъп до тези средства, но резултат няма. Ако безопасността е приоритет на правителството, това също е начин да покаже, че иска да се промени редът за достъп до средствата от фонда и да се упражни контрол върху ефективното използване на тези средства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как Да не Работи ?
Хазната !
09:09 24.07.2026
2 хаха
От години не подържаме пътищата и са с дупки, на вълни, хлъзгав асфалт. Това повишава риска от катастрофи. Досега колко катастрофи има при напълно трезв шофьор на напълно изряден път, без конфликтна точка като излизащ от нищото селски път скрит в храсти единствено с превишение на проектната скорост на пътя(не говорим на тупнато ограничение на прав път 60 да си с 90, а път за 90 дали си с над 90) да речем вместо 90 да си карал с 120? Защото алкохол, липса на видимост, лош път и при под позволеното си водят до катастрофи.
По селските пътища освен дупките вече не може да видиш кой излиза на пътя, клони те дерат, защото храсти и дървета не се чистят.
И всичко е борба със скоростта, защото това носи пари от глоби, макар че решава точно 0. За решаване на проблема не може да се взима, а трябва да се плаща, че и отговорните в затвор да лежат. Няма как да стане.
Коментиран от #18
09:10 24.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 бай Бончо
09:14 24.07.2026
5 МИНОВАЧ
Коментиран от #11
09:31 24.07.2026
6 Ако се спазват
Ние сме недисциплинирани и девизът ние : « Он,че ми каже на мене»!
А що се отнася до ТИР- овете, то те трябва да бъдат проверявани още на границата! Щом има износени гуми, или други видими неизправности- НЕ ги пускаш! Това е толкоз просто.
Най- трудно се променя съзнанието!
Коментиран от #10
09:32 24.07.2026
7 Данко
09:35 24.07.2026
8 лют пипер
Коментиран от #12, #14
09:40 24.07.2026
9 Така е! Дето казваше г-н Пеевски
09:53 24.07.2026
10 хаха
До коментар #6 от "Ако се спазват":Нещо не мислиш. ТИР е винаги международен транспорт. Самото име ТИР е не на камиона, а на конвенцията, по която се урежда минаването на митница и описването на товари/карнети.
Каква проверка на границата на гуми те гони? Тези камиони минават по няколко граници на курс. Как така катастрофират заради лоши гуми или "летни гуми зимата" у нас, но преди час са били в Гърция, Турция, Румъния или Сърбия и не са катастрофирали? Спират на границата и сменят гумите с износени или летни? При това приказката за летни гуми е пълна глупост. Освен в Скандинавия, Аляска, Сибир такива никой не ползва. Камионите са винаги с всесезонни. Правят огромни километри, сменят често гуми, минават различен климат и от там никой не слага чисто летни или чисто зимни.
Отдавна камионите по регулации са с темпомати, следят се с джипиес, фирмите заради разхода и разправиите ограничават скоростта, която може да се развие- при 90/ч харчиш 30/100, при 100-32/100. Звучи малко, ама сложи 200 000км тази година с тази разлика в разхода, умножени по 1.60 евро, и 2-3 глоби и ще разбереш защо ТИР с над 90 не се вижда на магистралата отдавна.
Коментиран от #16, #17, #20
09:55 24.07.2026
11 Абсолютно вярно
До коментар #5 от "МИНОВАЧ":Спукана гума от пирон при нормална скорост за камион (88 км/ч) не променя траекторията толкова рязко , че да не можеш да удържиш машината на пътя. Но гръмнала гума, заради прекомерно износване и старост + по висока скорост - резултата го виждаме.
Коментиран от #19, #22, #24, #25
10:00 24.07.2026
12 Тити на Кака
До коментар #8 от "лют пипер":Прав си, колко по-добре може да работи системата показа управлението на гениите от ППДС!
Само за около година и половина бяха построени 500 км магистрали с качество, непознато и в Германия! Мантинели, способни нежно да върнат на пътя и руски танк, пътни платна с непозната гладкост, тунели под всяко възвишение. И всичко това - на половин цена!
За съжаление когато ГЕРБ се върнаха във властта демонтираха всички тези благини, върнаха старите мантинели и заустиха тунелите под Стара планина...На всичкото отгоре обвиниха ППДС, че нищо не били построили, че похарчили парите предназначени за пътно строителство за пенсии и енергийни помощи...
Каква наглост, а?
10:01 24.07.2026
13 този елемент
10:02 24.07.2026
14 Черен
До коментар #8 от "лют пипер":Споменал си другите имена на БКП . От 82 години все е тая роднинска фамилна работа. И от време на време ,коя от техните мафиотски бригади да е с повече власт и възможности за кражби. Нищо ново няма и не е имало. А сега вече се обединиха под ново име и за нови подвизи. Докато народ не остане повече от 3 милиона с едни фамилни диктатори живеещи в условие на Апартейд. Новофеодализъм . Собствено и ромско робство. Да работиш за да издържаш партийни величия и ромските им махали.
10:03 24.07.2026
15 РЕАЛИСТ
10:03 24.07.2026
16 Тралала
До коментар #10 от "хаха":За международните си прав, че карат с добри гуми, защото на запад нямат прошка за стари или износени гуми и пак се случва, обаче и двата камиона бяха гондоли. Те не ходят в чужбина и си карат с галоши, защото даяджиите ни за пари не им пука кого ще затрият.
10:11 24.07.2026
17 Смех
До коментар #10 от "хаха":урко. Ти ако видиш кола/ ТИР, каквато ще да е, да има теч от бензин, ще я пуснеш ли да продължи?
Това е същото, кола с неподходящи гуми си е бомба!
И щом гърци и турци пускат ТИР - ове с неизправности, то и ние трябва, така ли?
Испанците не пуснаха самолетите на САЩ. А ние защо не ги последвахме!
Коментиран от #26
10:12 24.07.2026
18 Ха хо
До коментар #2 от "хаха":Мдамммм, винаги оставам възхитен от пътното поведение на тираджиите! В понеделник, на магистралата към Пловдив, само три пъти изчаквах по баирите / с колона от ругаещи колеги около мен/ тир със скорост 61 да изпреварва за около две минути друг тир, движещ се с 60,5. Само няколко пъти бях засечен в опасната зона от тежък камион, който без мигач изнервено минаваше вляво за изпреварване в стил Ф1.
Очарован съм от всичко това.
Също като теб!
Коментиран от #21
10:13 24.07.2026
19 хаха
До коментар #11 от "Абсолютно вярно":Добре. Гумите са били износени. Защо не са се спукали на друго място или примерно в Гърция нямат такива катастрофи? Повтарям се, но явно има нужда да се уточни. Същият камион, със същите гуми, същото каране е минал през Гърция и не е спукал гума, не е катастрофирал. Как се получава това и дали няма нещо в пътя у нас като допълнителен фактор?
Защото в Гърция, Турция магистрала е 3 ленти плюс аварийна, няма вълни и дупки. Тук магистрала е неподържан техен първокласен път(които не е да нямат, но са много редки). За пътищата ни извън магистралите да не говорим. Дупки по 10см дълбоки, пропадания, вълни, кърпен асфалт, стеснени пътища за пестене, липсващи банкети... Е, камионите тук, както и колите ни, минават по 100 пъти на ден през нещо, дето ще разбие окачване, ще те подхлъзне, ще ти спука гумата. И последните 1-2г вече и растителността не се чисти и не виждаш и кой излиза на пътя, знаците. Всичко е в клони.
Коментиран от #29
10:15 24.07.2026
20 Кондов
До коментар #10 от "хаха":Прави сте. Основния проблем е наредени два или три такива камиона ,на път с една лента за посока , при разрешени 90 км/ч и баир на горе тяхната скорост е окол 50-60 според товара . Забранено изпреварването в големи участъци на пътя и когато дойде равното ,надолнище и разреишено да изпревариш те вече в колона са с разрешената и 5-10 км отгоре . Така за да не се влачиш с часове след тях предприемат хората изпреварвания в които освен превишената скорост е на лице и невъзможност да се види в дясно на пътя поставен ограничителен следващ знак . Камионите ги закриват когато изпреварваш и хоп на онези кинаджии в храстите и изоставените паркинги . така ,че пътя неотговарящ на никакви стандарти си е основния проблем , а не самите камиони . Ограничителните знаци в нашите условия би трябвало да са над пътя ако искаш да ги видиш . Пък и без това вече гледаме към небето за камери , радари и дронове ,та за пътя нищо не остава от вниманието ти.
10:21 24.07.2026
21 хаха
До коментар #18 от "Ха хо":Аз говорех дали карат с ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ. За изпреварването си прав.
Но айде да ти дам моите любими сценарии с ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ, дето са си масови всъщност:
- Кара по магистралата с около 100. Наближава ТИР/автобус и рязко извива волана без мигач да изпреварва с 100-110. Ти в лява лента биеш яко спирачки, защото си с 140. Грам не бръснат да погледнат дали може да минат в лява лента и са десетки такива всеки път.
- Кара по междуградски път с 70-80. Отзад се трупа колона 20-30 коли. Не му пука. Това са и най-честите причини за катастрофа- всеки отзад се нервира, почват рискови изпреварвания. Може би втората по честота причина за катастрофи.
- Излиза от някое село от отбивка. Не му пука грам дали идват коли по главния път. Почва да влачи с 20-30 и да набира едва-едва. Ти с 90 бий спирачки и се кръсти да не го удариш. Огромна част от катастрофите. Може би и най-честата причина.
- Кара си бавно и спокойно БЕЗ ФАРОВЕ или с толкова амортизирани, че не се виждат. В завой спокойно може да го натресеш отзад. Вечер на селски път такива с по 40-50 скорост се среща често.
Заради тия неща и качеството на пътищата говоря, че скоростта я борят само за глобите. Катастрофите не са почти никога само от превишена скорост. Най-често даже са при скорост под позволената.
10:22 24.07.2026
22 Дааа
До коментар #11 от "Абсолютно вярно":Като добавим претоварването и горещия асвалт ,всичко си идва на мястото.
10:23 24.07.2026
23 Ба бааааа
10:28 24.07.2026
24 Голям разбирач
До коментар #11 от "Абсолютно вярно":Чисто нови пак гърмят от дупките особено натоварен основно всичко се дължи на усвоените пътища
10:30 24.07.2026
25 Мухахаха
До коментар #11 от "Абсолютно вярно":Ти пукал ли си гума с камион предна
10:33 24.07.2026
26 хаха
До коментар #17 от "Смех":Смени си малко тона, защото с празни обиди не се постига нищо.
Не говоря, че някой ги пуска тия неизправни камиони в други държави. Добре, камионът е минал примерно с курс от Испания през Франция, Германия да натовари още палети, Австрия, Словакия, Румъния и в България прави катастрофа.
Ще кажеш, че примерно немците и те пускат неизправни камиони? Описаният курс е нормален за ТИРовете. При тях рядко се кара само един товар от едно място. Често въртят такива дълги курсове и събират товари от и до няколко дестинации. Просто при 5т или 40т, ама Испания-Франция, и да имаш след това от Турция до Италия товар всеки почва да събира междинни товари и обикаля повечко. Рядко се пълни догоре от една точка до друга. А гориво, гуми, винетки, тол такси си вървят и трябва да се покриват с приход, има регулация да връщаш редовно шофьорите у дома.
10:46 24.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Като ти гръмне предна лява гума на
10:55 24.07.2026
29 Ха хо
До коментар #19 от "хаха":Твърдиш, че магистралите в Гърция по дефиниция са с три ленти във всяка посока ?
Това може да го каже само човек, който не е стъпвал в Гърция с кола.
11:13 24.07.2026