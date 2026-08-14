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Кристиян Шкварек: Огромна част от упадъка е реален

Кристиян Шкварек: Огромна част от упадъка е реален

14 Август, 2026 10:00 1 299 30

  • кристиян шкварек-
  • деца-
  • насилие-
  • убийство-
  • пловдив

Време е да заговорим отново за връщането на авторитета на учителя, родителя и възрастния

Кристиян Шкварек: Огромна част от упадъка е реален - 1
Снимка: БГНЕС
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От всички възможни причини за зверското убийство в Пловдив, тези дни редица видни либерали решиха да обвиняват точно... „Шествието за Семейството“ и всички консервативни хора като цяло. Чак Манол Пейков ни спомена поименно.

Аз по принцип съм свикнал да сме им виновни за всичко, но този път вече искрено се чудя имате ли връзка с главния мозък и помните ли въобще в какво самите вие ни обвинявахте до сега?

- Когато години наред говорим колко изпуснати са децата и младите, за нуждата от по-стриктен родителски контрол, за строги мерки от страна на държавата, за връщане на дисциплината в училище и прочее, ни наричахте авторитаристи. В следващия момент ни държите отговорни за действията на банда тотално изпуснати лекета, някои от тях избягали от родителите си, с нулева дисциплина, отговорност и пълно неуважение към авторитетите. Продукт на всичко, срещу което се борихме, когато вие ни обвинявахте, че „връщаме Соц-а“.

- Когато заговорим за опасността от социалните мрежи, трендовете, субкултурите, интернет и потенциалното ограничаване на достъпа на младите до тях ни казвахте, че сме „ретроградни“ и „живеем в Средновековието“. „Оставете младите на мира бе, киселяци.“ В следващия момент ни държите отговорни за действията на младежи, събрали, облъчили и озлобили се изцяло в клоаката, наречена ТикТок.

- Когато някой от нас дори споменеше за какъвто и да било упадък в обществото, разложение в семейството или прекомерна деконструкция на всяка базисна, обществена норма, ни скачахте, че нападаме Европа, прехода и демокрацията. Сега, когато това разложение става очеизвадно и избива в пълното озверяване на млади хора, панически се опитвате да го лепнете на друг.

- Години наред ни се подигравате, че сме овехтели християни, които искат да налагат попщина, Вероучение и религия на децата, а те трябвало да бъдат оставени „да бъдат себе си“, да търсят, експериментират и развиват сами убежденията си. Сега изведнъж сме отговорни за действията на група малки сатанисти, които не са и помирисвали причастие, открити фенове на метъл групи, чиито вокалисти буквално са изгаряли черкви.

А може би докато се борихте срещу нашата „ретроградност“ от името на ДженЗи-тата и тяхната свещена свобода „да бъдат себе си“, просто не ви хрумваше, че ще има и такива, които ще решат, че „да бъдеш себе си“ означава да станеш садистичен урод? Че не всеки бунт срещу родителите и обществото на „будни, млади хора“ е нещо хубаво и се изразява непременно в това да протестират на жълтите павета, а може и да се изрази в това да... организират хайки за педофили? Може би пък е време да заговорим отново за връщането на авторитета на учителя, родителя и възрастния.

Може би е време да си извадите главата от пясъка и да престанете да вярвате, че демокрацията трябва непременно да се сведе до свободата на индивида, особено на подрастващия такъв.

И най-после да признаете, че огромна част от упадъка, за който опонентите ви говорим години наред - на ценностите, семейството, нормите и обществото като такова, е реален. И тъкмо той, а не Митрофанова, Йоло Денев или „Шествието за Семейството“ роди тази зверска патология в Пловдив.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уважение ли?

    12 0 Отговор
    Къде са ви авторитетите, че не ги виждам?

    10:07 14.08.2026

  • 2 Бай Тодар

    21 8 Отговор
    Едно време имаше дисциплина, униформи и ноктите се проверяваха на входа на училището. Който не слуша, имаше ТВУ, тухларни. И всичко беше наред!

    10:08 14.08.2026

  • 3 Младите от безделие

    15 7 Отговор
    се чудят каква простотия да направят!
    Върнете поне казармата!
    Върнете ученическите и студентските бригади! Стига глезотии!

    Коментиран от #17

    10:10 14.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 555

    12 15 Отговор
    Шкварек зове за връщане на авторитета на учителя, родителя и възрастния. Смешното е, че в това има известна истина, само дето Шкварек както винаги търси под вола теле и се преструва, че предлага някакво решетние, докато едничката му цел е да плюе по демократите. Абе, бай Шкварек, а ти собствено с какво помогна за връщане на авторитета на учителя, родителя и възрастния? С престорено мъдруване и празна тролщина, предполагам.

    Коментиран от #15

    10:11 14.08.2026

  • 6 Упадъка е реален!

    11 0 Отговор
    О отпадъка е реален!

    Коментиран от #11

    10:12 14.08.2026

  • 7 работа в екип

    11 1 Отговор
    -------Може би пък е време да заговорим отново за връщането на авторитета на учителя, родителя и възрастния.----
    Крайно време е да има дисциплиниращи правила в училище, не само формалните отсъствия или присъствия.

    10:12 14.08.2026

  • 8 Дара Големата Дупара

    8 7 Отговор
    Младите да ме следват в ТИК ТОК.

    10:13 14.08.2026

  • 9 гейлорд кукорчу

    4 2 Отговор
    поемам ценности

    10:24 14.08.2026

  • 10 Сила

    5 8 Отговор
    Шквурек е бил обект на любов от свещенници като малък и затова продължава да търси и копнее за "големи религиозни аФторитети "....
    Некви фройдистки проблеми има тоя младеж ....

    10:25 14.08.2026

  • 11 Съсипват ви по план

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Упадъка е реален!":

    Умряли каракуди!

    10:28 14.08.2026

  • 12 Иванов

    17 0 Отговор
    Сигурно се питате, няма как да не се питате, защо ни се случи всичко това. Ние като народ може друго да не сме, ама сме любознателни… Една госпожа съдела един, че я изнасилил на морето. И като я пита съдията кога станало това, рекла: „През цялото лято.“ Та искам да кажа, че не беше акт, а процес. През всичките тези 37 години. И стана така, че обществото ни прикова на позорния стълб агенти и доносници, а този, който ги е правел доносници, днес е милионер или видна обществена фигура, което не пречи да е и двете.
    Та казвам, че достойнството никой не ни го е взел, просто сме си го загубили. И не знам откъде да почнем да си го връщаме… Може би първо трябва да се опомним, да си върнем краткосрочната памет. Да си припомним кой кой е и какво му дължим. А не да продължаваме да гледаме безучастно как бивши мръсници раздават морал от телевизора и вестникарските страници. Извинете за грешката, няма бивш мръсник. 

    Коментиран от #14, #18

    10:30 14.08.2026

  • 13 Тити на Кака

    8 1 Отговор
    На този безмилостен с фактите и логиката си удар геният Пейков ще отговори могъщо - с бутилка водка и последващо пеене на съветски военни маршове от времето на Великата Отчествена 🤣🤣🤣

    10:33 14.08.2026

  • 14 Фрезия

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Иванов":

    Бихме могли да започнем да излизаме от упадъка и покварата по 2 (два) начина, мисля, успоредно прилагани:

    1. Управляващите политици да внедрят "политики" (любима им дума!) в тази насока.

    2. Всеки един от нас да направи промяна към добро, започвайки от човека в огледалото. Всячески.

    Считате ли, че би било възможно?
    Аз лично не, но възнамерявам да приложа второто. Или поне да опитам.

    Коментиран от #16, #26

    10:51 14.08.2026

  • 15 ВРНО Е ЧЕ НЕ Е НАПРАВИЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "555":

    ДОСТАТЪЧНО
    НАПРИМЕР РАЗАМАЗ....ВАНЕТО НА СУРЯТЯ НА МАНОЛЧО ПЕЙКОВ

    10:52 14.08.2026

  • 16 БЪРКАШ

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Фрезия":

    ПЪРВО НА МАНОЛЧОВЦИ....ТЕ 100 УДАРА НА ГОЛО ПУБЛИЧНО
    СЛЕД ТОВА ШЕСТ МЕСЕЦА ОБЩЕСТВЕННОПОЛЕЗЕН ТРУД
    ПОСЛЕ ОЩЕ 100 УДАРА ЗА ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА НАУЧЕНОТО

    Коментиран от #27

    10:55 14.08.2026

  • 17 Нее това причината

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Младите от безделие":

    А западните "ценности"!

    10:58 14.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ким Чен

    1 7 Отговор
    Не знам откъде идва това неистово желание на хора ТИП Кристиан, да връщат авторитети, да налагат на другите НЕВЕЖЕСТВОТО си, социализма, комунизма, довели до извращения преди 89-та в армия, училище, общество.Така се почва, първо го искат, а след това го налагат със сила и милиционерщина.
    Да не би да идва от оная идеология, дето я обявиха за престъпна със закон след 89-та.

    Коментиран от #21

    11:05 14.08.2026

  • 20 Янко

    5 1 Отговор
    За ПП ДБ най важното е масово посещение на младите на софияпрайд .Европейските ценности

    11:11 14.08.2026

  • 21 Тити на Кака

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ким Чен":

    Демонстрираш логика на ниво "хлебарка".
    Могъща хлебарка, викаща лозунги, приписваща, пискаща, оплюваща.
    Забавно!

    Коментиран от #28

    11:18 14.08.2026

  • 22 потрес

    1 3 Отговор
    Хайде, само Щкварековото нищожество не беше изпълзяло си, за да вземе отношение по въпроса с трагедията в Пловдив, ама ето, и то отворило мръсната си уста! И то обвинява, за да се подмаже на Фатмака от село Славяново, че мандатът му скоро изтича и ще трябва да продава картофи на пазара! Какът Тик-ток, какви медии, какви пет лева бе, Шквареково мазно нищоежство ? Че извергите и изродите от Пловдив са преки последователи на руските неонацисти, обединени в "Руские Национален Съюз"! Нашите садисти и чудовища едно към едно копират руските си братя, на ръкавите им се виждат свастиките и символите на руския неонацизъм, силно подсрепян от кремълския злодей и масов убиец! И друго, къде са били дъртите чудовища - родителите на малките чудовища? За лимонада ли?! Не са ли виждали татуировките с руски символи по ръцете и телата на изчадията, който са сътворили и "възпитали"? С пълно право сега цяла България обвинява тях, че са отгледали убийци, при това - свирепи убийци! А майката на едната убийца вчера се разревала в съдебната зала! Много късно си се сетила да ревеш ма, даскалицата, много късно!

    11:20 14.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Доста са излишни тука

    0 1 Отговор
    До изборите всичко ще е со кротце со благо. После декември да почват арести и кютек. Във всяка област трябва по един нов затвор на издръжка от осъдените.

    11:26 14.08.2026

  • 25 Сега студентите

    0 1 Отговор
    са ги направили като "свещенни индийски крави"!
    Те диктуват положението!

    11:27 14.08.2026

  • 26 Тити на Кака

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Фрезия":

    В двата ти начина липсва фундаменталният: да се промени законодателната основа, върху която функционира нашето общество. Да се реформира съдебната система.
    Тази грешка е характерна за уличните ерудити, които редовно свалят правителства с масови протести / за да станело по-добре/, а след всеки протест се обзавеждат с пореден Радев, Кокоран, Киротъпаковци, Буцита, Шишита и пр. екстри...
    И се почва следващият цикъл от протести,пак за добро, и пак курдисващ начело на държавата пореден вожд на корупцията с три слогана в устата / и няколко скрити на тайното място отзад/ .
    Затова когато следствието арестува Лама Коцко - уличните йоризти се изливат на улицата в негова защита / и Ламата го освобождават, а после се завръща победоносно във Варна с цял букет от закани по адрес на мафията/. После гръмва бомбата в пещерата на Али Баба Коцкоалин и....йоризтите са пас, никой не излиза на улицата да попита защо следствие и прокуратура се мотат около 100% престъпника Лама Коцко и мафиотите, които е обслужвал, докато е викал лозунги срещу мафията...
    Давай, наблягай на личното самоусъвършенстване. Като начало почисти тоалетната вкъщи, докато синчето ти кози някъде в компания на някакъв тип ловци. Няма да реши проблема със синчето, но поне ще е освежаващо.

    11:34 14.08.2026

  • 27 Зеления

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "БЪРКАШ":

    "ПЪРВО НА МАНОЛЧОВЦИ....ТЕ 100 УДАРА НА ГОЛО ПУБЛИЧНО
    СЛЕД ТОВА ШЕСТ МЕСЕЦА ОБЩЕСТВЕННОПОЛЕЗЕН ТРУД
    ПОСЛЕ ОЩЕ 100 УДАРА ЗА ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА НАУЧЕНОТО"

    тази рецепта е изпитана през вековете, като най-ефективна !

    11:45 14.08.2026

  • 28 Зеления

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тити на Кака":

    "Демонстрираш логика на ниво "хлебарка"."

    ...подценяваш хлебарката !

    11:47 14.08.2026

  • 29 Доротея

    1 1 Отговор
    Не ме призовавайте към морал и лични промени! Аз съм си както трябва! Поправяйте се вие, ама нито искате, нито можете! Само намирате кусури на другите и давате акъл! Един лектор тези дни ме обвиняваше, че и аз като така назованото общество съм имала вина!? За какво имам вина!? Че съм човек повече от вас и нямам никакви съществени грехове! Какво съм правила на млади години си е моя работа и не е никакъв грях! Така ви учеха сатанисти, моралисти и комунисти, за да се затриете като народ! Вижте малцинството какво прави и се развива отлично! Ценности на етноса, комбинирани с европейска социална система - прогресираща България!

    11:49 14.08.2026

  • 30 Първо, да разрушим

    0 0 Отговор
    Второ, дайте да дадем, да възстановим.
    Да, ама не! Ние вече дори не копаем, ние сме под дъното. Да отглеждаш държава от отрепки?!

    11:52 14.08.2026