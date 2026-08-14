Кристиян Шкварек: Огромна част от упадъка е реален

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От всички възможни причини за зверското убийство в Пловдив, тези дни редица видни либерали решиха да обвиняват точно... „Шествието за Семейството“ и всички консервативни хора като цяло. Чак Манол Пейков ни спомена поименно.

Аз по принцип съм свикнал да сме им виновни за всичко, но този път вече искрено се чудя имате ли връзка с главния мозък и помните ли въобще в какво самите вие ни обвинявахте до сега?

- Когато години наред говорим колко изпуснати са децата и младите, за нуждата от по-стриктен родителски контрол, за строги мерки от страна на държавата, за връщане на дисциплината в училище и прочее, ни наричахте авторитаристи. В следващия момент ни държите отговорни за действията на банда тотално изпуснати лекета, някои от тях избягали от родителите си, с нулева дисциплина, отговорност и пълно неуважение към авторитетите. Продукт на всичко, срещу което се борихме, когато вие ни обвинявахте, че „връщаме Соц-а“.

- Когато заговорим за опасността от социалните мрежи, трендовете, субкултурите, интернет и потенциалното ограничаване на достъпа на младите до тях ни казвахте, че сме „ретроградни“ и „живеем в Средновековието“. „Оставете младите на мира бе, киселяци.“ В следващия момент ни държите отговорни за действията на младежи, събрали, облъчили и озлобили се изцяло в клоаката, наречена ТикТок.

- Когато някой от нас дори споменеше за какъвто и да било упадък в обществото, разложение в семейството или прекомерна деконструкция на всяка базисна, обществена норма, ни скачахте, че нападаме Европа, прехода и демокрацията. Сега, когато това разложение става очеизвадно и избива в пълното озверяване на млади хора, панически се опитвате да го лепнете на друг.

- Години наред ни се подигравате, че сме овехтели християни, които искат да налагат попщина, Вероучение и религия на децата, а те трябвало да бъдат оставени „да бъдат себе си“, да търсят, експериментират и развиват сами убежденията си. Сега изведнъж сме отговорни за действията на група малки сатанисти, които не са и помирисвали причастие, открити фенове на метъл групи, чиито вокалисти буквално са изгаряли черкви.

А може би докато се борихте срещу нашата „ретроградност“ от името на ДженЗи-тата и тяхната свещена свобода „да бъдат себе си“, просто не ви хрумваше, че ще има и такива, които ще решат, че „да бъдеш себе си“ означава да станеш садистичен урод? Че не всеки бунт срещу родителите и обществото на „будни, млади хора“ е нещо хубаво и се изразява непременно в това да протестират на жълтите павета, а може и да се изрази в това да... организират хайки за педофили? Може би пък е време да заговорим отново за връщането на авторитета на учителя, родителя и възрастния.

Може би е време да си извадите главата от пясъка и да престанете да вярвате, че демокрацията трябва непременно да се сведе до свободата на индивида, особено на подрастващия такъв.

И най-после да признаете, че огромна част от упадъка, за който опонентите ви говорим години наред - на ценностите, семейството, нормите и обществото като такова, е реален. И тъкмо той, а не Митрофанова, Йоло Денев или „Шествието за Семейството“ роди тази зверска патология в Пловдив.