Кристиян Шкварек: Огромна част от упадъка е реален

От всички възможни причини за зверското убийство в Пловдив, тези дни редица видни либерали решиха да обвиняват точно... „Шествието за Семейството“ и всички консервативни хора като цяло. Чак Манол Пейков ни спомена поименно.
Аз по принцип съм свикнал да сме им виновни за всичко, но този път вече искрено се чудя имате ли връзка с главния мозък и помните ли въобще в какво самите вие ни обвинявахте до сега?
- Когато години наред говорим колко изпуснати са децата и младите, за нуждата от по-стриктен родителски контрол, за строги мерки от страна на държавата, за връщане на дисциплината в училище и прочее, ни наричахте авторитаристи. В следващия момент ни държите отговорни за действията на банда тотално изпуснати лекета, някои от тях избягали от родителите си, с нулева дисциплина, отговорност и пълно неуважение към авторитетите. Продукт на всичко, срещу което се борихме, когато вие ни обвинявахте, че „връщаме Соц-а“.
- Когато заговорим за опасността от социалните мрежи, трендовете, субкултурите, интернет и потенциалното ограничаване на достъпа на младите до тях ни казвахте, че сме „ретроградни“ и „живеем в Средновековието“. „Оставете младите на мира бе, киселяци.“ В следващия момент ни държите отговорни за действията на младежи, събрали, облъчили и озлобили се изцяло в клоаката, наречена ТикТок.
- Когато някой от нас дори споменеше за какъвто и да било упадък в обществото, разложение в семейството или прекомерна деконструкция на всяка базисна, обществена норма, ни скачахте, че нападаме Европа, прехода и демокрацията. Сега, когато това разложение става очеизвадно и избива в пълното озверяване на млади хора, панически се опитвате да го лепнете на друг.
- Години наред ни се подигравате, че сме овехтели християни, които искат да налагат попщина, Вероучение и религия на децата, а те трябвало да бъдат оставени „да бъдат себе си“, да търсят, експериментират и развиват сами убежденията си. Сега изведнъж сме отговорни за действията на група малки сатанисти, които не са и помирисвали причастие, открити фенове на метъл групи, чиито вокалисти буквално са изгаряли черкви.
А може би докато се борихте срещу нашата „ретроградност“ от името на ДженЗи-тата и тяхната свещена свобода „да бъдат себе си“, просто не ви хрумваше, че ще има и такива, които ще решат, че „да бъдеш себе си“ означава да станеш садистичен урод? Че не всеки бунт срещу родителите и обществото на „будни, млади хора“ е нещо хубаво и се изразява непременно в това да протестират на жълтите павета, а може и да се изрази в това да... организират хайки за педофили? Може би пък е време да заговорим отново за връщането на авторитета на учителя, родителя и възрастния.
Може би е време да си извадите главата от пясъка и да престанете да вярвате, че демокрацията трябва непременно да се сведе до свободата на индивида, особено на подрастващия такъв.
И най-после да признаете, че огромна част от упадъка, за който опонентите ви говорим години наред - на ценностите, семейството, нормите и обществото като такова, е реален. И тъкмо той, а не Митрофанова, Йоло Денев или „Шествието за Семейството“ роди тази зверска патология в Пловдив.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уважение ли?
10:07 14.08.2026
2 Бай Тодар
10:08 14.08.2026
3 Младите от безделие
Върнете поне казармата!
Върнете ученическите и студентските бригади! Стига глезотии!
Коментиран от #17
10:10 14.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 555
Коментиран от #15
10:11 14.08.2026
6 Упадъка е реален!
Коментиран от #11
10:12 14.08.2026
7 работа в екип
Крайно време е да има дисциплиниращи правила в училище, не само формалните отсъствия или присъствия.
10:12 14.08.2026
8 Дара Големата Дупара
10:13 14.08.2026
9 гейлорд кукорчу
10:24 14.08.2026
10 Сила
Некви фройдистки проблеми има тоя младеж ....
10:25 14.08.2026
11 Съсипват ви по план
До коментар #6 от "Упадъка е реален!":Умряли каракуди!
10:28 14.08.2026
12 Иванов
Та казвам, че достойнството никой не ни го е взел, просто сме си го загубили. И не знам откъде да почнем да си го връщаме… Може би първо трябва да се опомним, да си върнем краткосрочната памет. Да си припомним кой кой е и какво му дължим. А не да продължаваме да гледаме безучастно как бивши мръсници раздават морал от телевизора и вестникарските страници. Извинете за грешката, няма бивш мръсник.
Коментиран от #14, #18
10:30 14.08.2026
13 Тити на Кака
10:33 14.08.2026
14 Фрезия
До коментар #12 от "Иванов":Бихме могли да започнем да излизаме от упадъка и покварата по 2 (два) начина, мисля, успоредно прилагани:
1. Управляващите политици да внедрят "политики" (любима им дума!) в тази насока.
2. Всеки един от нас да направи промяна към добро, започвайки от човека в огледалото. Всячески.
Считате ли, че би било възможно?
Аз лично не, но възнамерявам да приложа второто. Или поне да опитам.
Коментиран от #16, #26
10:51 14.08.2026
15 ВРНО Е ЧЕ НЕ Е НАПРАВИЛ
До коментар #5 от "555":ДОСТАТЪЧНО
НАПРИМЕР РАЗАМАЗ....ВАНЕТО НА СУРЯТЯ НА МАНОЛЧО ПЕЙКОВ
10:52 14.08.2026
16 БЪРКАШ
До коментар #14 от "Фрезия":ПЪРВО НА МАНОЛЧОВЦИ....ТЕ 100 УДАРА НА ГОЛО ПУБЛИЧНО
СЛЕД ТОВА ШЕСТ МЕСЕЦА ОБЩЕСТВЕННОПОЛЕЗЕН ТРУД
ПОСЛЕ ОЩЕ 100 УДАРА ЗА ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА НАУЧЕНОТО
Коментиран от #27
10:55 14.08.2026
17 Нее това причината
До коментар #3 от "Младите от безделие":А западните "ценности"!
10:58 14.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ким Чен
Да не би да идва от оная идеология, дето я обявиха за престъпна със закон след 89-та.
Коментиран от #21
11:05 14.08.2026
20 Янко
11:11 14.08.2026
21 Тити на Кака
До коментар #19 от "Ким Чен":Демонстрираш логика на ниво "хлебарка".
Могъща хлебарка, викаща лозунги, приписваща, пискаща, оплюваща.
Забавно!
Коментиран от #28
11:18 14.08.2026
22 потрес
11:20 14.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Доста са излишни тука
11:26 14.08.2026
25 Сега студентите
Те диктуват положението!
11:27 14.08.2026
26 Тити на Кака
До коментар #14 от "Фрезия":В двата ти начина липсва фундаменталният: да се промени законодателната основа, върху която функционира нашето общество. Да се реформира съдебната система.
Тази грешка е характерна за уличните ерудити, които редовно свалят правителства с масови протести / за да станело по-добре/, а след всеки протест се обзавеждат с пореден Радев, Кокоран, Киротъпаковци, Буцита, Шишита и пр. екстри...
И се почва следващият цикъл от протести,пак за добро, и пак курдисващ начело на държавата пореден вожд на корупцията с три слогана в устата / и няколко скрити на тайното място отзад/ .
Затова когато следствието арестува Лама Коцко - уличните йоризти се изливат на улицата в негова защита / и Ламата го освобождават, а после се завръща победоносно във Варна с цял букет от закани по адрес на мафията/. После гръмва бомбата в пещерата на Али Баба Коцкоалин и....йоризтите са пас, никой не излиза на улицата да попита защо следствие и прокуратура се мотат около 100% престъпника Лама Коцко и мафиотите, които е обслужвал, докато е викал лозунги срещу мафията...
Давай, наблягай на личното самоусъвършенстване. Като начало почисти тоалетната вкъщи, докато синчето ти кози някъде в компания на някакъв тип ловци. Няма да реши проблема със синчето, но поне ще е освежаващо.
11:34 14.08.2026
27 Зеления
До коментар #16 от "БЪРКАШ":"ПЪРВО НА МАНОЛЧОВЦИ....ТЕ 100 УДАРА НА ГОЛО ПУБЛИЧНО
СЛЕД ТОВА ШЕСТ МЕСЕЦА ОБЩЕСТВЕННОПОЛЕЗЕН ТРУД
ПОСЛЕ ОЩЕ 100 УДАРА ЗА ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА НАУЧЕНОТО"
тази рецепта е изпитана през вековете, като най-ефективна !
11:45 14.08.2026
28 Зеления
До коментар #21 от "Тити на Кака":"Демонстрираш логика на ниво "хлебарка"."
...подценяваш хлебарката !
11:47 14.08.2026
29 Доротея
11:49 14.08.2026
30 Първо, да разрушим
Да, ама не! Ние вече дори не копаем, ние сме под дъното. Да отглеждаш държава от отрепки?!
11:52 14.08.2026