Ивайло Мирчев за Радев: Само ние му пречим. Тази опозиция доскоро бе наричана “петроханци”, “педофили”, сега ставаме “неонацисти”

В тежки моменти за едно общество политическите лидери трябва да са държавници. Радев направи обратното, вместо да обедини обществото, той го разедини. Всеки негов призив за обединение е призив за агресия. Модерният фашизъм е режимът на Путин. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев и коментира още:

Комунистическите паметници се борят с фашизма толкова, колкото иконите на МВР с катастрофите по пътищата. Паметникът на Альоша на няколкостотин метра от убийството в Пловдив сякаш е свършил някаква работа. Радев не осъди фашистките прояви в Банско дни преди това. Само ние му пречим като опозиция. Тази опозиция доскоро бе наричана “петроханци”, “педофили”, сега ставаме “неонацисти”.

Един от най-известните модели на такива хайки идват от Русия и от неонациста Максим Марцинкевич-Тесак. Преди години 17-годишният Ален Симеонов бе признал, че е последовател на такива сдружения, а движение “Род” е част от “Прогресивна България”. И неговият председател бе част от листите на ПБ. Но проблемът не е това, имаме огромен проблем и всички партии трябва да гледаме в една посока. Ние поискахме изслушване на вътрешния министър и шефа на ДАНС в парламента, зададохме и конкретни въпроси на двамата, от които очакваме писмен отговор.

Да, родителите, училището, средата имат своята роля в случая с бруталното убийство в Пловдив, но основният проблем е, че институциите не работят. Майката на едно от момчетата, присъствало на побоя, много пъти се е обръщала към институциите, но те не са реагирали.

На стотния ден от това управление институциите нямат тяга нещо да се промени. И ако трябва нещо спешно да направим е промяна в работата на институциите - точно затова поискахме изслушване на вътрешния министър и шефа на ДАНС. Когато има 131 депутати, за Радев ще е много трудно да се оправдава с опозицията.

Речите на Радев ги пише вицепремиерът Иво Христов. Той е стигнал максимума си на компетентност, за да се превърне в българска симбиоза между Дугин и Распутин.

Управленската програма на кабинета “Радев” доста закъсня, а предизборният слоган на “Прогресивна България” беше - готови сме, ние можем и пр. В тази програма има много изрази, като ще анализираме, ще разработим, ще изработим стратегия, има много пожелания, без ясна сметка какво ще се свърши. Имаме един напудрен документ, за който всяко министерство е дало по някое парче. В него има 984 срока, без да е ясно как гражданите получават 984 измерими резултата. Дори логото на програмата е партийното лого на “Прогресивна България”, а не държавния герб.

Ако под някаква форма искаха да борят олигархичния модел, щяха да започнат с Георги Гергов. Нищо такова обаче няма. В предизборната програма много обещаваха битка с модела “Пеевски-Борисов” - нищо не остана от това. Защото освен реформата в правосъдието това изисква реформа в службите, а нищо такова няма в управленската програма. Виждаме смяна на лицата на Пеевски и Борисов с нови лица, свързани с Копринков. Като започнем от назначенията на зам.-министрите и стигнем до шефовете на дирекции - отдавна не сме виждали шефът на кабинета на премиера да управлява страната, а не самият премиер.

Гергов е много близък до Радев и ПБ. Той се опитва от близо 20 години да придобие Пловдивския панаир, сега всичко е в ръцете на Радев. Ако той му го хариже, на мястото на панаира ще бъдат построени жилищни комплекси. Опазването на Панаира от години е и продължава да бъде наша битка и не съветвам никого да го подарява на Гергов.

От всички заявки за реформи досега не е изпълнена нито една. “Кошница с грижа” изчезна от почти всички супермаркети, а трябваше да действа поне 6 месеца. В нея няма плодове и зеленчуци, а промоциите на веригите бяха често пъти по-изгодни от продуктите в кошницата..

България в последните 15 години е на колене пред Русия и ако на тях нещо не им харесва, започват да се взривяват складове. При взрива в “Емко” става дума за външна намеса. Във всички случаи досега освен един става дума за намеса на руските служби.

За падналия до границата ни с Румъния дрон в близост до газопреносна станция, дори той да е украински, съмненията, че Украйна стои зад това са абсурдни. Украйна няма интерес да взривява газопреносната станция, от която тя започва да получава газ. Има обаче предупреждения от НАТО, че украински дронове се насочват в обратна посока. В главите на хората около Румен Радев МиГ-29 е топсамолет, а ние вече живеем във война на дронове и тя се води само на 300 км от нас. Ако има държава, която е десетилетие преди всички по отношение на бойните дронове - въздушни, сухоземни и морски, това е Украйна. Проектът “Фрея”, от който България страни, би ни защитавал от балистични ракети, независимо дали идват от Иран или Русия.