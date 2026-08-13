Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Ивайло Мирчев за Радев: Само ние му пречим. Тази опозиция доскоро бе наричана “петроханци”, “педофили”, сега ставаме “неонацисти”

Ивайло Мирчев за Радев: Само ние му пречим. Тази опозиция доскоро бе наричана “петроханци”, “педофили”, сега ставаме “неонацисти”

13 Август, 2026 09:52 540 42

  • ивайло мирчев-
  • опозиция-
  • румен радев

В управленската програма има 984 срока, без да е ясно как гражданите получават 984 измерими резултата

Ивайло Мирчев за Радев: Само ние му пречим. Тази опозиция доскоро бе наричана “петроханци”, “педофили”, сега ставаме “неонацисти” - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В тежки моменти за едно общество политическите лидери трябва да са държавници. Радев направи обратното, вместо да обедини обществото, той го разедини. Всеки негов призив за обединение е призив за агресия. Модерният фашизъм е режимът на Путин. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев и коментира още:

Комунистическите паметници се борят с фашизма толкова, колкото иконите на МВР с катастрофите по пътищата. Паметникът на Альоша на няколкостотин метра от убийството в Пловдив сякаш е свършил някаква работа. Радев не осъди фашистките прояви в Банско дни преди това. Само ние му пречим като опозиция. Тази опозиция доскоро бе наричана “петроханци”, “педофили”, сега ставаме “неонацисти”.

Един от най-известните модели на такива хайки идват от Русия и от неонациста Максим Марцинкевич-Тесак. Преди години 17-годишният Ален Симеонов бе признал, че е последовател на такива сдружения, а движение “Род” е част от “Прогресивна България”. И неговият председател бе част от листите на ПБ. Но проблемът не е това, имаме огромен проблем и всички партии трябва да гледаме в една посока. Ние поискахме изслушване на вътрешния министър и шефа на ДАНС в парламента, зададохме и конкретни въпроси на двамата, от които очакваме писмен отговор.

Да, родителите, училището, средата имат своята роля в случая с бруталното убийство в Пловдив, но основният проблем е, че институциите не работят. Майката на едно от момчетата, присъствало на побоя, много пъти се е обръщала към институциите, но те не са реагирали.

На стотния ден от това управление институциите нямат тяга нещо да се промени. И ако трябва нещо спешно да направим е промяна в работата на институциите - точно затова поискахме изслушване на вътрешния министър и шефа на ДАНС. Когато има 131 депутати, за Радев ще е много трудно да се оправдава с опозицията.

Речите на Радев ги пише вицепремиерът Иво Христов. Той е стигнал максимума си на компетентност, за да се превърне в българска симбиоза между Дугин и Распутин.

Управленската програма на кабинета “Радев” доста закъсня, а предизборният слоган на “Прогресивна България” беше - готови сме, ние можем и пр. В тази програма има много изрази, като ще анализираме, ще разработим, ще изработим стратегия, има много пожелания, без ясна сметка какво ще се свърши. Имаме един напудрен документ, за който всяко министерство е дало по някое парче. В него има 984 срока, без да е ясно как гражданите получават 984 измерими резултата. Дори логото на програмата е партийното лого на “Прогресивна България”, а не държавния герб.

Ако под някаква форма искаха да борят олигархичния модел, щяха да започнат с Георги Гергов. Нищо такова обаче няма. В предизборната програма много обещаваха битка с модела “Пеевски-Борисов” - нищо не остана от това. Защото освен реформата в правосъдието това изисква реформа в службите, а нищо такова няма в управленската програма. Виждаме смяна на лицата на Пеевски и Борисов с нови лица, свързани с Копринков. Като започнем от назначенията на зам.-министрите и стигнем до шефовете на дирекции - отдавна не сме виждали шефът на кабинета на премиера да управлява страната, а не самият премиер.

Гергов е много близък до Радев и ПБ. Той се опитва от близо 20 години да придобие Пловдивския панаир, сега всичко е в ръцете на Радев. Ако той му го хариже, на мястото на панаира ще бъдат построени жилищни комплекси. Опазването на Панаира от години е и продължава да бъде наша битка и не съветвам никого да го подарява на Гергов.

От всички заявки за реформи досега не е изпълнена нито една. “Кошница с грижа” изчезна от почти всички супермаркети, а трябваше да действа поне 6 месеца. В нея няма плодове и зеленчуци, а промоциите на веригите бяха често пъти по-изгодни от продуктите в кошницата..

България в последните 15 години е на колене пред Русия и ако на тях нещо не им харесва, започват да се взривяват складове. При взрива в “Емко” става дума за външна намеса. Във всички случаи досега освен един става дума за намеса на руските служби.

За падналия до границата ни с Румъния дрон в близост до газопреносна станция, дори той да е украински, съмненията, че Украйна стои зад това са абсурдни. Украйна няма интерес да взривява газопреносната станция, от която тя започва да получава газ. Има обаче предупреждения от НАТО, че украински дронове се насочват в обратна посока. В главите на хората около Румен Радев МиГ-29 е топсамолет, а ние вече живеем във война на дронове и тя се води само на 300 км от нас. Ако има държава, която е десетилетие преди всички по отношение на бойните дронове - въздушни, сухоземни и морски, това е Украйна. Проектът “Фрея”, от който България страни, би ни защитавал от балистични ракети, независимо дали идват от Иран или Русия.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оруел

    8 28 Отговор
    Министърът на руската салата Иво Христов си перка както му дойде, едно към гьотере.

    Коментиран от #9

    09:53 13.08.2026

  • 2 Фен

    41 5 Отговор
    Вие основно сте Секта. Всичко останало е допълнително.

    09:54 13.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 МирчЕф-16

    38 3 Отговор
    Ти си най-обикновен педух.

    09:54 13.08.2026

  • 5 а бе

    31 2 Отговор
    само като прочетеш как почва и ти става ясно къв е... "само ние му пречим"... ама що трябва да пречите.. дали на радев, дали на друг, правете нещо положително...ако можете де

    09:55 13.08.2026

  • 6 АБЕ

    34 3 Отговор
    Откакто Радев е на власт много взе да ви пречи. Всеки ден сте из медиите и не спирате да го плетене. Това означава,че добре си върши работата.

    Коментиран от #8

    09:56 13.08.2026

  • 7 Някой

    27 1 Отговор
    Явно този козар не знае кога да спре. Щото почна да рие на гърба си.
    Млъкни, отивай си на село и си гледай козите. Видяхме ви що за дек=мократи сте - все ви е мило чуждото, и то щото ви се плаща за това.
    Партия и хора в нея с отпаднала необходимост.

    09:56 13.08.2026

  • 8 АБЕ

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "АБЕ":

    плюете

    09:56 13.08.2026

  • 9 тиририрам

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Оруел":

    Обещали са му да е следващия премиер и си прави репетиции.

    09:57 13.08.2026

  • 10 Абе

    25 2 Отговор
    Беги си у Крушари, тука те нещеме.

    09:57 13.08.2026

  • 11 1488

    2 9 Отговор
    есента старите набори се обличаме във униформите, нарамваме лентите с кръстове и се струпваме пред парламента, където ще ръкомахаме и ще маршируваме.
    и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите

    Коментиран от #12

    09:57 13.08.2026

  • 12 хе хе

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    Пий си хаповете, че до есента може да те приберат с линейката!

    09:58 13.08.2026

  • 13 Не бе миличък

    15 1 Отговор
    Вие не сте нещо страшно, просто сте никакви. По точно неумници.

    09:58 13.08.2026

  • 14 Анонимен

    18 1 Отговор
    Кой събаря антифашистки паметници?

    09:59 13.08.2026

  • 15 На кривата ракета муньо

    1 10 Отговор
    космосът му пречи. Мирчев, стига си мрънкал. На нас, които ви изпратихме в парламента ни "пречат" муньо ш неговите путинисти. Скоро ще им го кажем много ясно

    Коментиран от #22

    10:00 13.08.2026

  • 16 защо

    6 0 Отговор
    Растете бе Ивка, растете!
    С нетъ чакаме да стигнете "доброволци" .
    А дано, ама надали.

    10:00 13.08.2026

  • 17 Хмм

    9 0 Отговор
    надценява се Ивайло Мирчев, вървят надолу, по-зле са от ПП на Асен Василев

    10:00 13.08.2026

  • 18 Хахаххаха

    11 0 Отговор
    а0йде разберете се вече кой какъв е. Денков вика, че Радев бил фашист, сега бияча на куриери вика, че те били фашистите

    10:01 13.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ама “умен” тоя палячо

    6 0 Отговор
    как така до скоро? вие си оставате за винаги петроханци и педофили това че прибавяте нова дума към определенията за вас не заличава предишните !!!

    10:01 13.08.2026

  • 21 Молиме ако може Харалан антрополога

    8 0 Отговор
    да ни обЯсни къде точно в еволюционната верига на приматите към Хомо Сапиенс се намира тоя неандерталец.

    10:01 13.08.2026

  • 22 Вие сте един файтон

    11 1 Отговор

    До коментар #15 от "На кривата ракета муньо":

    онанисти неможачи. Нищо не можете да казвате или да направите. Можете само да мявкате покрай Радев

    10:02 13.08.2026

  • 23 Хем обвиняват Радев

    5 2 Отговор
    Във възраждане на нацизма, хем се правят на жертви. Гузен, негонен бяга, сега вече сами се нарекоха "петроханци" и пак го приписват на Радев. Когато ГЕРБ бяха на власт и ППДБ им бяха патерица, никой нищо не ги наричаше. Паниката пред предстоящата изборна загуба изнервя жълтопаветниците. Има друг, който прави, това, което те обещаваха, но не направиха, поради многобройните си зависимости и това ги прави безсилни и безумни.

    10:03 13.08.2026

  • 24 Радковите

    4 1 Отговор
    мекерета в поредната "атака". Обаче ще гледаме филма "Радките от запаса"

    10:03 13.08.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Всичко от изброеното Мирчев!!! Всичко от изброеното!
    и да не забравяме комунисти... ама не от готините

    10:03 13.08.2026

  • 26 Къде е Референдум Дойран

    7 1 Отговор
    Защо не внасяте в НС референдумът?
    Къде са 80 милиарда лева от направление емисионно?
    Къде са машините за печатане на лЪв и матриците за тях?
    Защо няма необлагаем минимум? Защо увеличихте здравните МРЗ,
    предвид 50% усвояване от частни фирми.
    Защо върнахте СИ 30%, предвид два пъти отменена от ВАС и решение ЕС,
    защо с 40% се увеличиха услуги на частни фирми парно?
    Защо концесиите не са с 51% държавен дял?
    Защо нацвъкахте ВЕИ-та в цяла България,
    в плодородни земи.
    Защо цените станаха един лев едно ойро.
    Защо ограбихте спестяванията на българите с ойрото?
    Защо ток се повишават цени безконтролно.
    Защо фалшифицирахте данни за дефицит и инфлация,
    според Евростат.
    Защо повишихте цена вода, парно, подгряване на вода?
    Къде са инвестиции във водна инфраструктура, 60% загуба вода?
    Кога ще се грижите за БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД?

    10:03 13.08.2026

  • 27 Ти да видиш

    8 1 Отговор
    Ето го бе!

    Казах ви вчера, че от групата активни дебили и педофили само нискочелият Мирчев липсва в симфонията от крякащи крастави жаби против Радев и той се появи...за да изпъкне като въшка на два пръста чело!

    10:03 13.08.2026

  • 28 ха ха ха ха

    5 1 Отговор
    я па тоя нещастник

    10:03 13.08.2026

  • 29 лама Калушев

    4 1 Отговор
    Ние Петроханци гласуваме само за ППлгДБ. Васко Мазгата плати 200 бона на Ивей в личната сметка да думка прерожденци

    10:04 13.08.2026

  • 30 "Онанисти неможачи"

    4 0 Отговор
    са коч компанията от сектата Слънце Ориент

    10:04 13.08.2026

  • 31 Софиянец

    5 1 Отговор
    😂 Ппдб-лите са в тотална истерия, яко са отчаяни и се чудят как да се наврат в медийната среда, че съсвсем да не го забравят хората! Ама с толкова акъл зад 2см чело, постогат единствено още негативизъм!

    10:05 13.08.2026

  • 32 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор
    Мирчев, а не сте ли такива???

    Кой подкрепя режима в Киев, който направи Бандера и Шухевич свои национални герои???

    Кой води политика на реабилитация на нацизма и иска ревизия на резултатите от ВСВ???

    Кой унищожава паметниците на Червената армия???

    Кой?

    Вие сте с отпаднала необходимост! Историята ви е отрекла! Нямате бъдеще! Сатанисти!

    10:06 13.08.2026

  • 33 виктория

    2 1 Отговор
    кво ни натрапвате тази комунистическа издънка!!!

    10:06 13.08.2026

  • 34 И тоя ниско чел е товорител на

    2 2 Отговор
    партийно образование с ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ, които не представляват крупна електорална маса, това са хора със завишен медиен и жълтопаветен ефект - но без избиратели. Но пък с чужда програма от която България няма ползи...

    10:06 13.08.2026

  • 35 Укрораст

    2 2 Отговор
    Споко, шефе, не сме даже неонацисти - обиковени укроамбиажи сме.

    10:07 13.08.2026

  • 36 "Нискочелия Мирчев"

    2 0 Отговор
    и плешивиата дългоноса брадавчеста радка

    10:07 13.08.2026

  • 37 И ДВЕТЕ НЕЩА СА ВЕРНИ

    0 0 Отговор
    Радев е масон лъжец, а вие сте петроханци педофили. А българския народ няма шанс.

    10:08 13.08.2026

  • 38 хихи

    0 0 Отговор
    “петроханци”, “педофили”, сега ставаме “неонацисти”... абе кажи им умнокрасивинищонеправещи жълтопаветници... повече не ги "хвали"...

    10:08 13.08.2026

  • 39 ХиХи

    1 0 Отговор
    У петрохански храсталаци кмета дръшал лама за сърбаци па му викал медетаци

    10:08 13.08.2026

  • 40 Вие сте

    0 0 Отговор
    Каквото ви изнася , да се докопате до авантата и лажачката и лапачката.

    10:08 13.08.2026

  • 41 Дзак

    0 0 Отговор
    Ако ДАНС и МВР са бездействали толкова години и са позволили престъпници да си отглеждат биячи, под прикритие на борба с обществени пороци, вината не е на Радев

    10:08 13.08.2026

  • 42 Българин

    1 0 Отговор
    Точно така Мирчев. При вас педофилията е норма!

    10:09 13.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове