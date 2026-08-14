Марго Роби е прибрала 50 милиона долара за ролята си на Барби. Ще има ли продължение?

Продължението на глобалния кинохит „Барби“ е изправено пред сериозна несигурност заради продължаващи финансови преговори между Warner Bros., основните звезди и творческия екип на филма. Сред ключовите имена остават австралийската актриса и продуцент Марго Роби, актьорът Райън Гослинг и режисьорката Грета Гъруиг.

Според данни, цитирани от американски медии, Марго Роби е получила около 50 млн. долара от първия филм, като сумата включва хонорара ѝ като актриса и приходите ѝ като продуцент. „Барби“ се превърна в най-касовия филм на 2023 г. и донесе над 1,4 млрд. долара от световния боксофис.

Въпреки огромния успех, засега няма окончателно споразумение за втора част. По информация на Variety Warner Bros. е отправила няколко значителни финансови предложения през последните три години, но договореност с водещите участници в проекта все още не е постигната.

Райън Гослинг, който получи номинация за „Оскар“ за ролята на Кен, според изданието настоява за хонорар от около 20 млн. долара, за да се завърне в евентуалното продължение. Преговорите включват не само предварителни възнаграждения, но и участие в печалбите при достигане на определени приходи от боксофиса.

Според публикациите ръководството на Warner Bros. смята част от предложените финансови условия за прекалено щедри. Именно спорът за възнагражденията и процента от бъдещите печалби се очертава като една от основните пречки пред официалното одобрение на „Барби 2“.

Създателите на оригиналния филм Грета Гъруиг и сценаристът и режисьор Ноа Баумбак също се свързват с потенциалното продължение. Двамата написаха сценария на първия филм, който получи номинация за „Оскар“ за адаптиран сценарий. По информация на американските медии Гъруиг има идеи за нова история, но не възнамерява да ги представя подробно, преди да има яснота по договорите.

Това съответства на позиция, която режисьорката е изразявала и преди. Грета Гъруиг неведнъж е казвала, че предпочита да не разкрива концепциите си на прекалено ранен етап, тъй като според нея това може да попречи на естественото им развитие.

Допълнителен натиск върху преговорите идва от договорните отношения между Warner Bros. и производителя на играчки Mattel. Според публикации студиото трябва да постигне необходимите договорености за нов филм преди определен срок, свързан с правата върху франчайза.

Съпредседателите на Warner Bros. Motion Picture Group Пам Абди и Майкъл Де Лука потвърдиха, че студиото има действащо споразумение с Mattel и че са били направени няколко значителни предложения с цел реализиране на следващ филм, но засега без окончателен резултат.

Първият „Барби“, режисиран от Грета Гъруиг, превърна Марго Роби и Райън Гослинг в центъра на един от най-големите културни феномени в Холивуд през последните години. Освен огромните приходи филмът получи осем номинации за „Оскар“, включително за най-добър филм, а песента „What Was I Made For?“ на Били Айлиш спечели наградата за най-добра оригинална песен.

За Марго Роби проектът беше особено значим и като продуцент. Нейната компания LuckyChap Entertainment участва в създаването на филма, което ѝ осигури позиция далеч отвъд главната актьорска роля. Warner Bros. впоследствие сключи и партньорство с LuckyChap, което затвърди професионалните отношения между студиото и компанията на актрисата.

Засега „Барби 2“ не е официално отменен, но няма и потвърдена начална дата за снимки или премиера. Изходът от преговорите с Марго Роби, Райън Гослинг, Грета Гъруиг и останалите ключови участници ще определи дали Warner Bros. ще успее да превърне най-големия си киноуспех от 2023 г. в дългосрочен франчайз.