Калоян Методиев: От турски министър разбираме, че Радев им е дал да строят магистрала "Черно море"!

От турски министър разбираме, че Радев им е дал да строят магистрала "Черно море"!

Еднолично! Без да каже! Отново разбираме от чужда държава какви ги върши. Вчера имаше среща с министъра на транспорта Уралоглу. Нито дума за магистралата от "българското" правителството.

Това коментира във "Фейсбук" политологът Калоян Методиев.

Премиерът потвърждава едно след друго съмненията за тайни договорки с турската страна заради замразяването на Боташ.

След решението на кабинета (без да обяви публично) за 33% от находище "хан Тервел", сега дава и магистралата.

От опозицията се оказваме прави за всичко. Откупва се с държавните активи за отсрочка от 15 месеца по плащанията за Боташ, за да минат местните избори и да си довърши превземането на всички власти. Но по неговия начин. Скришом. Нескопосано. От една глупост към друга.

Вече е повече на наложително да се публикува държавният протокол от срещата в Анкара за Боташ, който той крие. Радикален натиск трябва! Радев е опасен за държавата, сигурността, икономиката и европейското развитие на страната. Бедствие.