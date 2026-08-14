Калоян Методиев: От турски министър разбираме, че Радев им е дал да строят магистрала "Черно море"!

От турски министър разбираме, че Радев им е дал да строят магистрала "Черно море"!
Еднолично! Без да каже! Отново разбираме от чужда държава какви ги върши. Вчера имаше среща с министъра на транспорта Уралоглу. Нито дума за магистралата от "българското" правителството.
Това коментира във "Фейсбук" политологът Калоян Методиев.
Премиерът потвърждава едно след друго съмненията за тайни договорки с турската страна заради замразяването на Боташ.
След решението на кабинета (без да обяви публично) за 33% от находище "хан Тервел", сега дава и магистралата.
От опозицията се оказваме прави за всичко. Откупва се с държавните активи за отсрочка от 15 месеца по плащанията за Боташ, за да минат местните избори и да си довърши превземането на всички власти. Но по неговия начин. Скришом. Нескопосано. От една глупост към друга.
Вече е повече на наложително да се публикува държавният протокол от срещата в Анкара за Боташ, който той крие. Радикален натиск трябва! Радев е опасен за държавата, сигурността, икономиката и европейското развитие на страната. Бедствие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КИБОРГ
Военен анализ
Според германския генерал Михаел Траут, командващ Космическото командване на Бундесвера, при комбиниран удар Русия може да извади от строя до 3/4 от сателитите на НАТО още в първите минути на конфликт. Но истинската цел няма да са всички спътници, а само двата гръбнака – сателитите за ранно оповестяване и тези за навигация (GPS). Русия разполага с оръжията за тази задача още днес. Електронното оръжие "Тобол" заглушава едновременно GPS и Starlink. Системата "Калинка" е насочена конкретно срещу комуникационните мрежи. Ракетата "Нудол" може физически да унищожи сателит в орбита. А в краен случай ядрен взрив в ниска орбита би извадил от строя до 80% от всички спътници. Ако този удар бъде нанесен, Западът ще остане без ранно предупреждение за ракетни атаки, без навигация за военните и без комуникация между командванията. Войниците няма да знаят къде са. Ракетите няма да могат да се насочват. Финансовата система ще спре. Интернет ще рухне. На практика ще останат само телефоните – които лесно се заглушават. Русия не просто разработва тези оръжия – тя вече ги разполага. Остава само искрата. А когато тя пламне, Западът ще води война без очи, без уши и без изход. Веригата на злото куче Северна Корея най-вероятно ще бъде свалена в началото на зимата. Въпросът ми е към нашите политици – като европейски гражданин, трябва ли да се страхувам за живота си и има ли НАТО план за това?
✍️ 🔴 П
Коментиран от #21, #26, #37
16:47 14.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Българин
Ако не се подчиним, турците жестоко ще н накажат! За това Радев ни осигурява мир!
Коментиран от #16, #20
16:49 14.08.2026
4 Поне
Коментиран от #7
16:50 14.08.2026
5 обектвен
16:51 14.08.2026
6 Мда
16:52 14.08.2026
7 Чезвай
До коментар #4 от "Поне":Кажи го на тия със срутените блокове от турски кирпич.
16:53 14.08.2026
8 хехе
16:53 14.08.2026
9 ФАКТ
16:53 14.08.2026
10 Мнение
16:53 14.08.2026
11 Банцко
16:53 14.08.2026
12 Ганчо мекерето
16:54 14.08.2026
13 васални размисли
16:54 14.08.2026
14 Радев
16:55 14.08.2026
15 Имбецил
16:56 14.08.2026
16 Тони Монтана
До коментар #3 от "Българин":Законни турски интереси на балканите няма и никога не е имало.Първо трябва да се удовлетворят законните интереси на Рим.
16:57 14.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Султана
16:58 14.08.2026
19 оня с коня
Коментиран от #41
16:58 14.08.2026
20 Боруна Лом
До коментар #3 от "Българин":АЛООООО,КАКВИ ТУРСКИ ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ В БЪЛГАРИЯ?
Коментиран от #30
16:58 14.08.2026
21 ше усетиш
До коментар #1 от "КИБОРГ":аналлдолски удар
16:58 14.08.2026
22 Ами плюва плюнкото
Коментиран от #56
16:59 14.08.2026
23 АГАТ а Кристи
Когато офертата му е с докарва не на материали и осребряване бележките от собствениците, тога си "чопва" материали за следващи обекти, където офертата му е с негови материали. А там от себе си не може да краде.
Същото е и с магистралите ни...
"Дяловото разпределение" ще секне..
17:02 14.08.2026
24 Мунчо Копейкин празнодумеца
Да не би националния предател костя, да се притеснява от народната любов ?
И по темата - кРадев е същия бokлyk като костя и всеки продал се на московските тирани.
17:04 14.08.2026
25 Сиси
17:04 14.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Читател
17:10 14.08.2026
28 Констатация
17:10 14.08.2026
29 Дзак
Коментиран от #34
17:12 14.08.2026
30 Българин
До коментар #20 от "Боруна Лом":Абе те окрите много се перчиха и не зачитаха интересите на Русия, ама сега какво стана?!?
За това, никой българин не иска да сме срещу Турция и ще им дадем, каквото им се полага!
Това е цената на мира и Радев ще я плати.
Ние за това сме го избрали!
17:13 14.08.2026
31 Регресивна България=пеевски на стероиди
17:14 14.08.2026
32 УжасТ
Бедна ви е била фантазията драги, марионетката радев бързо копае надолу и още има.
17:16 14.08.2026
33 фен на сидеров
Коментиран от #35
17:17 14.08.2026
34 Анонимен
До коментар #29 от "Дзак":Сигурно щяха да ги арестуват!
17:22 14.08.2026
35 Няма
До коментар #33 от "фен на сидеров":да е само строене. После ще си плащаш, да караш по построеното, плюс 30% по-скъпа винетка (за сега, за по-нататък може и повече да стане).
17:23 14.08.2026
36 геле
17:24 14.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Вече
Коментиран от #52
17:27 14.08.2026
39 предателят Мунчо си сложи феса
17:32 14.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Чако
До коментар #19 от "оня с коня":Врабчо, грешиш тотално!
17:33 14.08.2026
42 Доста
До коментар #40 от "Чебурашка Мурзилкова":роми гласуваха за него.
Коментиран от #44
17:34 14.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 "Българин"
17:40 14.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Големи писъци!
17:41 14.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Чако
До коментар #50 от "Чебурашка Мурзилкова":Нито си далеч, нито си скрит!
Коментиран от #57
17:44 14.08.2026
52 Ох Калояне
До коментар #38 от "Вече":Калояне, стига вече! С Нинова се катерите по гърба на Радев, чоплите с нокти като харпии, изливате си комплексите и злобата, заяждате се за да останете видими. Но дали? Каква тежест имате вече? Какво ще постигнете дори и да се обърне палачинката? Виждате ли се отново в истинската голяма политика? За Бг голяма, де.
17:47 14.08.2026
53 "Умнокрасивите"
17:48 14.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Европеец
До коментар #22 от "Ами плюва плюнкото":Не знам дали е изгонен и за какво Калоян Методиев от президентството,но това което е казал е вярно, вярно е и това което е казал в предната статия и Костадинов, но пък защо няма разрешени коментари.... Да, турците строят и в Русия и в Украйна и в много други държави и то със задоволително качество.... Като се замисля преди 50 -60години, по време на ,,недоносчето,, бг строители строяха в целия Близък Изток, Съветския съюз и много африкански държави... . Така че и това доживяхме /източната магистрала да бъде изграждана от Турция,а да печели от / за 37 години демократична разруха.....
17:52 14.08.2026
57 Чебурашка Мурзилкова
До коментар #51 от "Чако":Ела, след като знаеш къде съм.
17:54 14.08.2026
58 "Ох, Калояне..."
17:54 14.08.2026