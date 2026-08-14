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Калоян Методиев: От турски министър разбираме, че Радев им е дал да строят магистрала "Черно море"!

Калоян Методиев: От турски министър разбираме, че Радев им е дал да строят магистрала "Черно море"!

14 Август, 2026 16:46 1 171 58

  • калоян методиев-
  • черно море-
  • магистрала-
  • боташ-
  • турски фирми-
  • турски капитали

Премиерът потвърждава едно след друго съмненията за тайни договорки с турската страна заради замразяването на Боташ

Калоян Методиев: От турски министър разбираме, че Радев им е дал да строят магистрала "Черно море"! - 1
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог
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От турски министър разбираме, че Радев им е дал да строят магистрала "Черно море"!

Еднолично! Без да каже! Отново разбираме от чужда държава какви ги върши. Вчера имаше среща с министъра на транспорта Уралоглу. Нито дума за магистралата от "българското" правителството.

Това коментира във "Фейсбук" политологът Калоян Методиев.

Премиерът потвърждава едно след друго съмненията за тайни договорки с турската страна заради замразяването на Боташ.

След решението на кабинета (без да обяви публично) за 33% от находище "хан Тервел", сега дава и магистралата.

От опозицията се оказваме прави за всичко. Откупва се с държавните активи за отсрочка от 15 месеца по плащанията за Боташ, за да минат местните избори и да си довърши превземането на всички власти. Но по неговия начин. Скришом. Нескопосано. От една глупост към друга.

Вече е повече на наложително да се публикува държавният протокол от срещата в Анкара за Боташ, който той крие. Радикален натиск трябва! Радев е опасен за държавата, сигурността, икономиката и европейското развитие на страната. Бедствие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИБОРГ

    9 16 Отговор
    Руският удар в орбита: как Западът ще остане без очи и уши
    Военен анализ

    Според германския генерал Михаел Траут, командващ Космическото командване на Бундесвера, при комбиниран удар Русия може да извади от строя до 3/4 от сателитите на НАТО още в първите минути на конфликт. Но истинската цел няма да са всички спътници, а само двата гръбнака – сателитите за ранно оповестяване и тези за навигация (GPS). Русия разполага с оръжията за тази задача още днес. Електронното оръжие "Тобол" заглушава едновременно GPS и Starlink. Системата "Калинка" е насочена конкретно срещу комуникационните мрежи. Ракетата "Нудол" може физически да унищожи сателит в орбита. А в краен случай ядрен взрив в ниска орбита би извадил от строя до 80% от всички спътници. Ако този удар бъде нанесен, Западът ще остане без ранно предупреждение за ракетни атаки, без навигация за военните и без комуникация между командванията. Войниците няма да знаят къде са. Ракетите няма да могат да се насочват. Финансовата система ще спре. Интернет ще рухне. На практика ще останат само телефоните – които лесно се заглушават. Русия не просто разработва тези оръжия – тя вече ги разполага. Остава само искрата. А когато тя пламне, Западът ще води война без очи, без уши и без изход. Веригата на злото куче Северна Корея най-вероятно ще бъде свалена в началото на зимата. Въпросът ми е към нашите политици – като европейски гражданин, трябва ли да се страхувам за живота си и има ли НАТО план за това?

    ✍️ 🔴 П

    Коментиран от #21, #26, #37

    16:47 14.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин

    6 35 Отговор
    Ние нямаме избор и всеки нормален човек го знае! Ако не се подчиним на законните Турски интереси, те ще ни унищожат! За да ни защити, Радев дава на Ердоган това, което им се полага и е в тяхната сфера на интереси!
    Ако не се подчиним, турците жестоко ще н накажат! За това Радев ни осигурява мир!

    Коментиран от #16, #20

    16:49 14.08.2026

  • 4 Поне

    27 11 Отговор
    Турците строят качествено имам на 16000км из турция с камиона

    Коментиран от #7

    16:50 14.08.2026

  • 5 обектвен

    31 9 Отговор
    Само турци и китайци трябва да строят пътища , защото ГРАБ и ДПС , окрадоха милиарди от пътищата !!

    16:51 14.08.2026

  • 6 Мда

    32 6 Отговор
    предлагам на Радев да дава на китайците АМ Хемус за два месеца ще я направят !!

    16:52 14.08.2026

  • 7 Чезвай

    22 15 Отговор

    До коментар #4 от "Поне":

    Кажи го на тия със срутените блокове от турски кирпич.

    16:53 14.08.2026

  • 8 хехе

    20 17 Отговор
    Не че нещо, ама защо не я построиха умнокрасивите от ППДБ и гербавата тиква.

    16:53 14.08.2026

  • 9 ФАКТ

    14 10 Отговор
    Таман няма да крадете десетки години я се скрии турците са баш майстори и са точни нещастници такива убитаци

    16:53 14.08.2026

  • 10 Мнение

    17 13 Отговор
    Опозицията трябва да напусне парламента, защото в случая се говори не само за големи лъжи, а за престъпления, извършени лично от Радев без съгласуване с парламента и народа.

    16:53 14.08.2026

  • 11 Банцко

    14 17 Отговор
    Тоя от както Радев го изгони само плюва

    16:53 14.08.2026

  • 12 Ганчо мекерето

    15 4 Отговор
    Ще плащате концесия на турците.

    16:54 14.08.2026

  • 13 васални размисли

    11 11 Отговор
    Щом сме васална турска провинция, ще си плащаме боташкия данък, а и на концесионната бариера на магистралата ще си плащаме също. Ще бъде ли с обезопасени мантинели и качество колкото люлинската строена не на концесия от турска фирма? колко години преди да изтече концесията , концесионера ще загуби финансов интерес да поддържа пътя?

    16:54 14.08.2026

  • 14 Радев

    13 10 Отговор
    Плащайте 6 милиарда на Боташ и не философствайте!

    16:55 14.08.2026

  • 15 Имбецил

    9 2 Отговор
    1 500 000 такива като мене.

    16:56 14.08.2026

  • 16 Тони Монтана

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Законни турски интереси на балканите няма и никога не е имало.Първо трябва да се удовлетворят законните интереси на Рим.

    16:57 14.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Султана

    7 7 Отговор
    Ще взема дългата крантеста ханъма на Чорапа в харема.

    16:58 14.08.2026

  • 19 оня с коня

    11 11 Отговор
    След "Боташ" и Магистралата "Ч.Море" радев решително се кандидатира за "Най-богатия Българин" благодарение на Турските Комисионни.Осигури ли си обаче и йотова да Президент,ще се състезава и за подобна Титла в Европ. Мащаб!

    Коментиран от #41

    16:58 14.08.2026

  • 20 Боруна Лом

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    АЛООООО,КАКВИ ТУРСКИ ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ В БЪЛГАРИЯ?

    Коментиран от #30

    16:58 14.08.2026

  • 21 ше усетиш

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "КИБОРГ":

    аналлдолски удар

    16:58 14.08.2026

  • 22 Ами плюва плюнкото

    9 13 Отговор
    Изгонен за некадърност от Президентството...

    Коментиран от #56

    16:59 14.08.2026

  • 23 АГАТ а Кристи

    7 5 Отговор
    Имам познат който се занимава с ремонти на апартаменти.
    Когато офертата му е с докарва не на материали и осребряване бележките от собствениците, тога си "чопва" материали за следващи обекти, където офертата му е с негови материали. А там от себе си не може да краде.
    Същото е и с магистралите ни...
    "Дяловото разпределение" ще секне..

    17:02 14.08.2026

  • 24 Мунчо Копейкин празнодумеца

    10 6 Отговор
    На лъжеца къстадин, по известен като копейкин, защо сте спрели коментарите?
    Да не би националния предател костя, да се притеснява от народната любов ?

    И по темата - кРадев е същия бokлyk като костя и всеки продал се на московските тирани.

    17:04 14.08.2026

  • 25 Сиси

    5 9 Отговор
    Абе Калояне какъв си ти и другите себеподобни каква опозиция сте и на кого като сте един файтон хора благодарение на малкото заблудени дето гласуват но не знаят за кого, иска ви се да крадете но не става вече и затова всеки ден квичите

    17:04 14.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Читател

    3 6 Отговор
    Нека строят комшиите какво лошо има в това поне ще свършат работата.Не като нашите крадци.

    17:10 14.08.2026

  • 28 Констатация

    1 3 Отговор
    Може пък някоя "врачка" да му е предсказала бъдещето на Бг!? -))) А, сега сериозно, вече не са малко онези, които знаят, а мнозина други се досещат на подсъзнателно ниво, без помоща на "врачки", какво ще бъдещето на последната Бг държава... Не вземам страна в спора, просто констатирам Факта!

    17:10 14.08.2026

  • 29 Дзак

    5 7 Отговор
    Сега врагът е Радев. Пеевски и Статуквото са забравени. Само, че защо не протестираха пред централата на ЕС като спряха покупките на руски газ, навремето?

    Коментиран от #34

    17:12 14.08.2026

  • 30 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Боруна Лом":

    Абе те окрите много се перчиха и не зачитаха интересите на Русия, ама сега какво стана?!?
    За това, никой българин не иска да сме срещу Турция и ще им дадем, каквото им се полага!
    Това е цената на мира и Радев ще я плати.
    Ние за това сме го избрали!

    17:13 14.08.2026

  • 31 Регресивна България=пеевски на стероиди

    5 2 Отговор
    кРадев за няколко месеца като Премиер иска да навакса в трупане богатство до равнища на бойко и делян взети заедно.

    17:14 14.08.2026

  • 32 УжасТ

    8 3 Отговор
    А някой казваха, че по голямо дъно от Борисов няма ?!
    Бедна ви е била фантазията драги, марионетката радев бързо копае надолу и още има.

    17:16 14.08.2026

  • 33 фен на сидеров

    5 6 Отговор
    и защо да не я строят турски фирми !? по-бързо и по-качествено и по-изгодно от мутрите на ББ !

    Коментиран от #35

    17:17 14.08.2026

  • 34 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Дзак":

    Сигурно щяха да ги арестуват!

    17:22 14.08.2026

  • 35 Няма

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "фен на сидеров":

    да е само строене. После ще си плащаш, да караш по построеното, плюс 30% по-скъпа винетка (за сега, за по-нататък може и повече да стане).

    17:23 14.08.2026

  • 36 геле

    4 8 Отговор
    ако ще и на патагонците да я даде, важното е да се построи... за 36 години демокрация видяхме само кражби и некачествено строителство... Като построят Турците магистрала да не си я носят у тях, нали ние ще я ползваме ??? Китайците направиха чудеса с пътната инфраструктура около Белград... Да дават новите магистрали и тунели под Стара планина на концесия за да се отпуши бизнеса. Ние ги видяхме и можачите и неможачите, затова хората избраха Радев.

    17:24 14.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Вече

    6 2 Отговор
    Разбрахме,че Радев е Катастрофа за България.Държавста да не му е бащиния,че все ще му минават номерата да я предлага за без пари за лични изходи.Рафрв трябва да бъде съден за тези непрозрачни сделки с държавата ни.Нспраео прекали и трябва да бъде съден за тайни сделки.

    Коментиран от #52

    17:27 14.08.2026

  • 39 предателят Мунчо си сложи феса

    2 1 Отговор
    и ни поведе към регреса!

    17:32 14.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Чако

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    Врабчо, грешиш тотално!

    17:33 14.08.2026

  • 42 Доста

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Чебурашка Мурзилкова":

    роми гласуваха за него.

    Коментиран от #44

    17:34 14.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 "Българин"

    2 0 Отговор
    Ненормалник, абсолютен сбърканяк

    17:40 14.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Големи писъци!

    3 2 Отговор
    Защо е това виене срещу Радев?! Щели да строят турци,ами ще строят,боко като "строеше"цената за за километър беше по висока от цената на десет километра в Германия!Нашите фирми строят некачествено,защото са"наши"!По добре да работят чужди специалисти!

    17:41 14.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Чако

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Чебурашка Мурзилкова":

    Нито си далеч, нито си скрит!

    Коментиран от #57

    17:44 14.08.2026

  • 52 Ох Калояне

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Вече":

    Калояне, стига вече! С Нинова се катерите по гърба на Радев, чоплите с нокти като харпии, изливате си комплексите и злобата, заяждате се за да останете видими. Но дали? Каква тежест имате вече? Какво ще постигнете дори и да се обърне палачинката? Виждате ли се отново в истинската голяма политика? За Бг голяма, де.

    17:47 14.08.2026

  • 53 "Умнокрасивите"

    1 1 Отговор
    с колко депутата бяха и колко време упрвляваха? И ако "умнокрасивите" вършеха муньовите безобразия какво щеше да питаш "само питам"? Рундьото си прави, каквото му скимне. Оставка!

    17:48 14.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ами плюва плюнкото":

    Не знам дали е изгонен и за какво Калоян Методиев от президентството,но това което е казал е вярно, вярно е и това което е казал в предната статия и Костадинов, но пък защо няма разрешени коментари.... Да, турците строят и в Русия и в Украйна и в много други държави и то със задоволително качество.... Като се замисля преди 50 -60години, по време на ,,недоносчето,, бг строители строяха в целия Близък Изток, Съветския съюз и много африкански държави... . Така че и това доживяхме /източната магистрала да бъде изграждана от Турция,а да печели от / за 37 години демократична разруха.....

    17:52 14.08.2026

  • 57 Чебурашка Мурзилкова

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Чако":

    Ела, след като знаеш къде съм.

    17:54 14.08.2026

  • 58 "Ох, Калояне..."

    1 0 Отговор
    Ох, мох, бох - Муньо си я кара по муньовски. Държавата не му е собственост. Мръсно същество

    17:54 14.08.2026

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