Слави Трифонов: Решението Бургас да бъде домакин едва ли е взето от Милена Милотинова, а от EBU

Има основателни причини Бургас да бъде избран за домакин на „Евровизия 2027“.
Първата е залата - това е най-важното за провеждането на това събитие. Залата в Бургас е нова. Тя има необходимия капацитет като височина, големина и въобще разполага с всичко необходимо. И това е много важно.
Втората причина е, че Бургас е на морето и заради всички курорти около града легловата база е на много високо ниво. Тоест, всички желаещи да посетят България по време на „Евровизия 2027“ ще имат къде да отседнат.
Третата причина е летището. В Бургас има летище.
И четвърто, но не на последно място, кметът на София Васил Терзиев е абсолютен некадърник. Той е некадърен във всяко едно отношение.
И все пак не забравяйте, че решението Бургас да бъде домакин едва ли е взето от Милена Милотинова. Най-вероятно това решение е взето от EBU. За тях е от съществено значение условията им да бъдат изпълнени, за да могат да реализират добър продукт.
Най-важното е, че „Евровизия 2027“ ще бъде в България!
Това е огромна реклама за нашата родина и ние само ще спечелим от многото туристи, които ще дойдат, ще посетят страната ни и със сигурност ще останат доволни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #20
16:01 15.08.2026
2 Пустиня(к)
16:02 15.08.2026
3 Гост
Коментиран от #6
16:03 15.08.2026
4 Тик-Ток
16:03 15.08.2026
5 kоkорчо 💋🍌
16:03 15.08.2026
6 Шматкар,
До коментар #3 от "Гост":2 милиарда души гледаха Джирото в България.
Коментиран от #9, #24
16:05 15.08.2026
7 Тик-Ток
16:05 15.08.2026
8 Никс
16:06 15.08.2026
9 Тик-Ток
До коментар #6 от "Шматкар,":И още толкова от друга галактика
16:06 15.08.2026
10 А тебе кой те пита бе?
16:15 15.08.2026
11 Сатаниста,
16:16 15.08.2026
12 Ганя Путинофила
80% от цървулите са с анадолски гени , чалгата е на генетично ниво ! Затова я харесват!
16:16 15.08.2026
13 Аз...
16:17 15.08.2026
14 иван костов
16:20 15.08.2026
15 Тодорово
От Петрохан скочи на Евровизия.
Така е като седи по цял ден на дивана
16:24 15.08.2026
16 Стига
16:30 15.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гарга Сарис
16:31 15.08.2026
19 Евгени от Алфапласт
16:34 15.08.2026
20 Коня с оня
До коментар #1 от "оня с коня":На количка...на памперси..ялов.с умрял ,,питонь" де се хвалеше преди 25-30 години пред децата в студиото на бТВ ,че му е голям ,като крачуните му- наследени от майка му...50-ти размер обувки де ги носеше на бос крак без...чорапи...
16:38 15.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
16:43 15.08.2026
23 Любена Дил офф СпИн
16:45 15.08.2026
24 Ако ще и 5 милиарда да са го гледали
До коментар #6 от "Шматкар,":Морският ни сезон след него е най слаб от десетилетия! По слаб и от Ковид пандемията. Та колкото спечелихме от джирото ,толкова ще спечелим и от Евровизия.
Коментиран от #28, #30
16:54 15.08.2026
25 665
16:59 15.08.2026
26 Никой
17:09 15.08.2026
27 Верно ли
17:19 15.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мумията се разпада
17:40 15.08.2026
30 Tи лично
До коментар #24 от "Ако ще и 5 милиарда да са го гледали":В задния двор да ти го направят пак нищо няма да спечелиш/
17:50 15.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 КОЙ?
18:06 15.08.2026