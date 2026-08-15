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Слави Трифонов: Решението Бургас да бъде домакин едва ли е взето от Милена Милотинова, а от EBU

Слави Трифонов: Решението Бургас да бъде домакин едва ли е взето от Милена Милотинова, а от EBU

15 Август, 2026 16:00 2 335 32

  • слави трифонов-
  • бургас-
  • дара-
  • евровизия

Най-важното е, че „Евровизия 2027“ ще бъде в България!

Слави Трифонов: Решението Бургас да бъде домакин едва ли е взето от Милена Милотинова, а от EBU - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Има основателни причини Бургас да бъде избран за домакин на „Евровизия 2027“.

Първата е залата - това е най-важното за провеждането на това събитие. Залата в Бургас е нова. Тя има необходимия капацитет като височина, големина и въобще разполага с всичко необходимо. И това е много важно.

Втората причина е, че Бургас е на морето и заради всички курорти около града легловата база е на много високо ниво. Тоест, всички желаещи да посетят България по време на „Евровизия 2027“ ще имат къде да отседнат.

Третата причина е летището. В Бургас има летище.

И четвърто, но не на последно място, кметът на София Васил Терзиев е абсолютен некадърник. Той е некадърен във всяко едно отношение.

И все пак не забравяйте, че решението Бургас да бъде домакин едва ли е взето от Милена Милотинова. Най-вероятно това решение е взето от EBU. За тях е от съществено значение условията им да бъдат изпълнени, за да могат да реализират добър продукт.

Най-важното е, че „Евровизия 2027“ ще бъде в България!

Това е огромна реклама за нашата родина и ние само ще спечелим от многото туристи, които ще дойдат, ще посетят страната ни и със сигурност ще останат доволни.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    44 7 Отговор
    Тоя още ли е жив

    Коментиран от #20

    16:01 15.08.2026

  • 2 Пустиня(к)

    38 3 Отговор
    Тоо па чалгар смотан...🤣🤣🤣

    16:02 15.08.2026

  • 3 Гост

    43 5 Отговор
    Колко туристи спечелихте от Джирото ?

    Коментиран от #6

    16:03 15.08.2026

  • 4 Тик-Ток

    43 2 Отговор
    Марш бе гнусен чалгар

    16:03 15.08.2026

  • 5 kоkорчо 💋🍌

    21 1 Отговор
    за EBU не зная а за EBЕ

    16:03 15.08.2026

  • 6 Шматкар,

    17 11 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    2 милиарда души гледаха Джирото в България.

    Коментиран от #9, #24

    16:05 15.08.2026

  • 7 Тик-Ток

    25 4 Отговор
    Марш от тук бе мършав глист ,само ти ни липсваше ,отичай в септичната яма

    16:05 15.08.2026

  • 8 Никс

    30 0 Отговор
    Слави,време ти е за пенсия…а за евровизията на никой не му пука…

    16:06 15.08.2026

  • 9 Тик-Ток

    16 4 Отговор

    До коментар #6 от "Шматкар,":

    И още толкова от друга галактика

    16:06 15.08.2026

  • 10 А тебе кой те пита бе?

    17 2 Отговор
    Бастун!

    16:15 15.08.2026

  • 11 Сатаниста,

    17 1 Отговор
    Славчо, се изОка по въпроса.

    16:16 15.08.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    23 1 Отговор
    Тоя само с един Тайсън кючек на Орлов мост влезе в НС!
    80% от цървулите са с анадолски гени , чалгата е на генетично ниво ! Затова я харесват!

    16:16 15.08.2026

  • 13 Аз...

    13 0 Отговор
    Ку... сбогом

    16:17 15.08.2026

  • 14 иван костов

    13 2 Отговор
    Трифонов да не омаловажава провалът на педофилските лидери! Оставиха главното ЛГБТ събитие да им го отмъкнат под носа!

    16:20 15.08.2026

  • 15 Тодорово

    15 1 Отговор
    Този дълъг водещ само се чуди,как да напомни за скромната си персонала.
    От Петрохан скочи на Евровизия.
    Така е като седи по цял ден на дивана

    16:24 15.08.2026

  • 16 Стига

    14 0 Отговор
    Ми се появявай бе, ти ли ще говориш за некадърници като цялата безмислена партия беше съставена от такива смешници.

    16:30 15.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гарга Сарис

    8 0 Отговор
    Нема нема и плазмодия се появи! Абе разбирач си е!🤣🤣🤣

    16:31 15.08.2026

  • 19 Евгени от Алфапласт

    15 0 Отговор
    Навремето, докато плешивият кьорав и копав чалгар беше под крилото на банкянския бандит, коментарите надхвърляха 200. Сега баце е недолюбван, съответно патерицата не може да върже бюджета и се бута за внимание, ама...тц.😂

    16:34 15.08.2026

  • 20 Коня с оня

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    На количка...на памперси..ялов.с умрял ,,питонь" де се хвалеше преди 25-30 години пред децата в студиото на бТВ ,че му е голям ,като крачуните му- наследени от майка му...50-ти размер обувки де ги носеше на бос крак без...чорапи...

    16:38 15.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    6 2 Отговор
    Осмърде инвалидната количка бее ба стун ,, освободи ни от присъствието ти ненужно както физически така и спититуално

    16:43 15.08.2026

  • 23 Любена Дил офф СпИн

    5 0 Отговор
    Опропасти лото, опорочило и опростащило с проззтотията си и комплекси същество от село тотурофу още издава газови звуци да се надяваме скорошна среща с другия о ли го Любена дилофф СпИн

    16:45 15.08.2026

  • 24 Ако ще и 5 милиарда да са го гледали

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Шматкар,":

    Морският ни сезон след него е най слаб от десетилетия! По слаб и от Ковид пандемията. Та колкото спечелихме от джирото ,толкова ще спечелим и от Евровизия.

    Коментиран от #28, #30

    16:54 15.08.2026

  • 25 665

    1 8 Отговор
    Славчо все пак е направил повече концерти от всички псевдо капацитети взети заедно!

    16:59 15.08.2026

  • 26 Никой

    11 0 Отговор
    Този малоумник спестява най важното . Зала Армеец 8888 София е лого на хазартна фирма , която си е платила. Организаторите от EBU няма как да се съгласят с логото заради реклама . Хазарта е бич не само у нас . Но то не пречи на учиндолския шарлатанин .

    17:09 15.08.2026

  • 27 Верно ли

    5 1 Отговор
    Славуца щел да отваря сергия с мартеници в Бургас.

    17:19 15.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мумията се разпада

    5 1 Отговор
    Славуца е взела-дала! Прилича на зомби излязло от гроба.

    17:40 15.08.2026

  • 30 Tи лично

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ако ще и 5 милиарда да са го гледали":

    В задния двор да ти го направят пак нищо няма да спечелиш/

    17:50 15.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 КОЙ?

    1 0 Отговор
    КОЙ пък ет ипта теб еб, сакато учиндолско нищожесгтво, дето не можеш да стоиш изпарвен, не можеш да се наведеш и сам да си избършеш задни--а? Я си кютай на дивана, гледай мутрите на Таки, които те пазят да не се натряскат, че няма да могат да ти сменят навреме памрепсите и ще смърдиш на леш, както впрочем винаги си смърдял! Отврат е този гаден чалгар!

    18:06 15.08.2026