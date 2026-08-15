Слави Трифонов: Решението Бургас да бъде домакин едва ли е взето от Милена Милотинова, а от EBU

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Има основателни причини Бургас да бъде избран за домакин на „Евровизия 2027“.

Първата е залата - това е най-важното за провеждането на това събитие. Залата в Бургас е нова. Тя има необходимия капацитет като височина, големина и въобще разполага с всичко необходимо. И това е много важно.

Втората причина е, че Бургас е на морето и заради всички курорти около града легловата база е на много високо ниво. Тоест, всички желаещи да посетят България по време на „Евровизия 2027“ ще имат къде да отседнат.

Третата причина е летището. В Бургас има летище.

И четвърто , но не на последно място, кметът на София Васил Терзиев е абсолютен некадърник. Той е некадърен във всяко едно отношение.

И все пак не забравяйте, че решението Бургас да бъде домакин едва ли е взето от Милена Милотинова. Най-вероятно това решение е взето от EBU. За тях е от съществено значение условията им да бъдат изпълнени, за да могат да реализират добър продукт.

Най-важното е, че „Евровизия 2027“ ще бъде в България!

Това е огромна реклама за нашата родина и ние само ще спечелим от многото туристи, които ще дойдат, ще посетят страната ни и със сигурност ще останат доволни.