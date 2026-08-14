Примирие в Черно море? Русия категорично отказа

Русия отхвърли идеята за прекратяване на огъня с Украйна в Черно море, съобщава "Ройтерс". Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че не вижда основания за "половинчати мерки", които биха дали възможност на другата страна да си поеме въздух.

През последните седмици и Русия, и Украйна засилиха атаките срещу търговски кораби в Черно море, което доведе до повишаване на световните цени на зърното.

Още новини от Украйна

Захарова обвини Украйна в "нагли терористични актове" срещу корабоплаването, без да споменава атаките на самата Русия.

"Разглеждаме тези атаки (на Украйна) като преднамерена политика, насочена към дестабилизиране на гражданското корабоплаване в Черноморския регион, с цел допълнително ескалиране на напрежението и удължаване на конфликта, всичко това с откровеното съгласие на съседните държави", заяви тя.

"В същото време не виждаме никакви признаци за подобряване на ситуацията и следователно няма основания за половинчати мерки, които просто биха дали на киевския режим временно време за възстановяване", добави Захарова.

Тя посочи, че коментарът ѝ е в отговор на изказване на турския външен министър Хакан Фидан, според което Анкара е отправила към Русия и Украйна предложения за мораториум върху военните операции в Черно море.

По думите ѝ Русия не е получила официално предложение от Турция.

Вчера "Ройтерс" съобщи, че Украйна е предала на Русия чрез трета страна предложение двете държави да прекратят атаките срещу цивилни цели в Черно море.

Захарова заяви, че не е възможно да бъде възстановена черноморската зърнена инициатива от 2022-2023 г., посредничеството за която беше осигурено от Турция. Споразумението позволяваше на Русия и Украйна — две от водещите държави износителки на зърно — да продължат да снабдяват световните пазари.

Захарова определи сделката като едностранна и заяви, че тя се е разпаднала, след като Русия обвини Украйна и Запада, че не са изпълнили своята част от договореностите.