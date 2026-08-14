Примирие в Черно море? Русия категорично отказа

Русия отхвърли идеята за прекратяване на огъня с Украйна в Черно море, съобщава "Ройтерс". Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че не вижда основания за "половинчати мерки", които биха дали възможност на другата страна да си поеме въздух.
През последните седмици и Русия, и Украйна засилиха атаките срещу търговски кораби в Черно море, което доведе до повишаване на световните цени на зърното.
Захарова обвини Украйна в "нагли терористични актове" срещу корабоплаването, без да споменава атаките на самата Русия.
"Разглеждаме тези атаки (на Украйна) като преднамерена политика, насочена към дестабилизиране на гражданското корабоплаване в Черноморския регион, с цел допълнително ескалиране на напрежението и удължаване на конфликта, всичко това с откровеното съгласие на съседните държави", заяви тя.
"В същото време не виждаме никакви признаци за подобряване на ситуацията и следователно няма основания за половинчати мерки, които просто биха дали на киевския режим временно време за възстановяване", добави Захарова.
Тя посочи, че коментарът ѝ е в отговор на изказване на турския външен министър Хакан Фидан, според което Анкара е отправила към Русия и Украйна предложения за мораториум върху военните операции в Черно море.
По думите ѝ Русия не е получила официално предложение от Турция.
Вчера "Ройтерс" съобщи, че Украйна е предала на Русия чрез трета страна предложение двете държави да прекратят атаките срещу цивилни цели в Черно море.
Захарова заяви, че не е възможно да бъде възстановена черноморската зърнена инициатива от 2022-2023 г., посредничеството за която беше осигурено от Турция. Споразумението позволяваше на Русия и Украйна — две от водещите държави износителки на зърно — да продължат да снабдяват световните пазари.
Захарова определи сделката като едностранна и заяви, че тя се е разпаднала, след като Русия обвини Украйна и Запада, че не са изпълнили своята част от договореностите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
18:26 14.08.2026
2 Соломон
Коментиран от #164
18:27 14.08.2026
3 Анализ
Коментиран от #5
18:28 14.08.2026
4 Фен
Коментиран от #26
18:29 14.08.2026
5 Соломон
До коментар #3 от "Анализ":Правилно.То за това на новите балистични ракети на Украйна ще пише.Зимата идва след есента
18:30 14.08.2026
6 фашистки рашастан в изолация
Коментиран от #86, #90
18:30 14.08.2026
7 Миризлив пор
18:31 14.08.2026
8 Как да приеме като няма полза тя!!
Украйна ги направи подводници
Коментиран от #43
18:31 14.08.2026
9 Володимир Путин
18:32 14.08.2026
10 хаха
Коментиран от #28
18:32 14.08.2026
11 Сатана Z
"Живите ще завиждат на мъртвите "
18:32 14.08.2026
12 И що пък
18:32 14.08.2026
13 Слава Украйна
Коментиран от #16
18:32 14.08.2026
14 Трябва
Да починат!
18:32 14.08.2026
15 Путин Пасивни
18:32 14.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сирия тази година
18:34 14.08.2026
18 ?????
Украинците като почваха войната с търговските кораби и търговските складове не мислиха ли че ще им се случи случка.
Що сега риват за примирие.
Изкусявам се да цитирам Бисмарк - „Зная хиляди начини да изкарам мечката от бърлогата ѝ, но нито един как да я върна обратно“
Коментиран от #68
18:34 14.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дзак
Коментиран от #51
18:35 14.08.2026
21 az СВО Победа 81
В Москва се смеят!
И с право.....
Коментиран от #29, #44
18:35 14.08.2026
22 Сатана Z
Русия не подкрепя прекратяване на огъня в Черно море във формата, който съществува от началото на конфликта, заяви говорителят на руското външно министерство Захарова.
„Актовете на тероризъм от украинските въоръжени сили в Черно море не дават основание за въвеждане на половинчати мерки, за да се даде на Киев глътка въздух. Ако говорим за едностранно споразумение като това от 2022-2023 г.... връщането към този вариант е непрепоръчително“, заяви Захарова.
Тя добави, че Москва не е получила официално искане от Турция по официални канали за мораториум върху военните действия в Черно море.
18:36 14.08.2026
23 Кална ватенка
Коментиран от #36
18:36 14.08.2026
24 Това е добре
18:36 14.08.2026
25 БАНДЕРИТЕ ИСКАТ ГЛЪТКА
18:36 14.08.2026
26 Фен на Киркоров
До коментар #4 от "Фен":Цял Китай Русия Северна корея Индия
Африка още 200 деуги се бият Срещу Украйна
И украйна ги смля
Слава Украйна само ще викате всички Льохми и ще мълчите
Коментиран от #35, #45
18:37 14.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Соломон
До коментар #10 от "хаха":На тая мантра че Украйна се снабдява с оръжие по море .Вярват само такива като теб.А вчера Украйна удари Новоросийск.Освен 4 те кораба са ударени и нефтения и зърнения терминал.Откъдето Русия изнася голяма част от зърното и нефта
Коментиран от #58, #176
18:37 14.08.2026
29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #21 от "az СВО Победа 81":Клепар,кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #47
18:37 14.08.2026
30 Мутата
18:37 14.08.2026
31 Горски
18:37 14.08.2026
32 Логично
18:37 14.08.2026
33 Чебурашка Мурзилкова
18:38 14.08.2026
34 руzко = боклук
18:38 14.08.2026
35 Цеко
До коментар #26 от "Фен на Киркоров":Много руска смрадт измре.За нищо.
18:38 14.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ЕДГАР КЕЙСИ
18:39 14.08.2026
38 Аееееееее
18:40 14.08.2026
39 Сатана Z
18:40 14.08.2026
40 Кална ватенка
До коментар #36 от "Майка ти":Много знаеш, ама иначе хубаво се облизваш, като ти пълна всяка вечер зурлата с бяло сладко.
18:41 14.08.2026
41 Ами
По море е лесно. Само тесен кръг разбира какво са задигнали.
По суша ... Почва да бие много на очи :)
18:41 14.08.2026
42 Статистика за 2026 г.- радев раша как е
⚔️ Врагът е отблъснат в Новопавливка, Новогеорхиевка, Новомиколаевка, Новогрихоривка, Запорожие и Привилне.
746 км²
Видно е, румене, че русия няма да спечели тази война.
Коментиран от #48, #49, #59
18:41 14.08.2026
43 Орк
До коментар #8 от "Как да приеме като няма полза тя!!":Самата Окраина вече е затънала.
18:41 14.08.2026
44 Гресирана ватенка
До коментар #21 от "az СВО Победа 81":Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁
18:42 14.08.2026
45 хаха
До коментар #26 от "Фен на Киркоров":Ъ? Всъщност Ким си тества оръжията и праща войници да трупат опит в бойни действия, Иран ПРОДАВА Шахеди и това е цялата помощ към Русия.
А срещу Русия са близо 50 държави, като това включва цялото НАТО. 50 срещу 1 и губят от Русия. В момента едно решение да се бомбандира Киев или да се пуснат 100 ракети наведнъж към него за унищожаване наред на складове за храна, електроцентрали и трафопостове и градът е капитулирал за дни гладен и жаден. Защото и за водата трябват помпи и електричество.
А на фронта Зеленски се хвали как бил по план възвърнал 745кв км от 118 000 завладени от Русия, дето всъщност е 800 за Русия насреща, т.е. към 70-80кв км повече в момента под контрол на ВСУ на фронтова линия, дето всеки ден се сменя кой в момента държи позицията.
Украйна няма хора и ресурси за война с Русия. Без НАТО щеше да загуби за дни. Сега НАТО я държи до последния украинец, което си е лошо- жалко за загиналите и осакатените.
18:42 14.08.2026
46 Горски
Коментиран от #71
18:43 14.08.2026
47 az СВО Победа 81
До коментар #29 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Сигурно и в Киев се утешават така, но това никак не им помага...
🤣🤣🤣🤣
18:43 14.08.2026
48 чичо Кольо
До коментар #42 от "Статистика за 2026 г.- радев раша как е":Еваларката.Украинците строшиха гърбината на монголите.
18:44 14.08.2026
49 Войната с пропганда
До коментар #42 от "Статистика за 2026 г.- радев раша как е":сте я спечелили фашистчета, но тя не помага, а само показва падението ви. И докато се занимавате с евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия, Украйна си заминава, САЩ унищожава ЕС, но ко ли ви дреме тролещи на дивана.
Коментиран от #80
18:45 14.08.2026
50 Мишел
18:45 14.08.2026
51 Гресирана ватенка
До коментар #20 от "Дзак":И дядо ми я харесва😁
Коментиран от #76
18:46 14.08.2026
52 Пич
Украински дронове подпалиха терминал на "НОВАТЕК" в ключовото руско пристанище Уст-Луга (СНИМКИ)
Коментиран от #55, #60
18:46 14.08.2026
53 УДРИ С ЛОПАТАТА
18:47 14.08.2026
54 СИ ЕН ЕН
Уважаеми господине, аз съм евреин.
18:47 14.08.2026
55 Соломон
До коментар #52 от "Пич":Да знаеш само .Как хубаво гори
18:47 14.08.2026
56 Слава Украйна🇺🇦
Коментиран от #57
18:48 14.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 хаха
До коментар #28 от "Соломон":А откъде според теб минават доставките на НАТО? Украйна има жп линии откъм Полша и море откъм Одеса. Това са каналите за доставки. Небето не става- самолетите не могат да носят тежки товари, а и във военна зона как да ги пазят да не бъдат свалени? Дай друга опция.
Украйна няма собствено производство на оръжия. Поне за големи бройки. Цялото НАТО си опоска резервите да се воюва и като цяло нищо не направи на Русия. Не ми се ще да е така, ама явно не само у нас много се краде от армията и не остава за амуниции и оръжия, да се наемат повече военни. Урсула не беше ли изгонена от поста военен министър в Германия за далавера с фиктивен ремонт на танковете и едни неставащи за нищо противогази за милиони?
18:49 14.08.2026
59 Точен сте
До коментар #42 от "Статистика за 2026 г.- радев раша как е":Двата русоробски трола тука с по няколко имена ,те не са и тролове защото няма кой да плати на подобни изтърcaци са рахитични и недъгави от недохранване и болни от скоротечен рак от развалената храна от кошовете за смет се надяват разбитите раши някога да дойдат в България и Българските граждани да станат зле като тях и да отидат в свети петровите кошари спокойни но хванаха пак средния ххаха хохойо😂😂😅😅 русоробските клети копейкаджии гаснат жалко сами в изпражнeнията си!
Слава победител Украйна 🇺🇦
Коментиран от #64
18:49 14.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 СВО
Селото не съществува от 1997 година.
18:50 14.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ще си събираш
До коментар #60 от "Безказарменик":чер ва та
Коментиран от #72, #79
18:51 14.08.2026
64 Украйна
До коментар #59 от "Точен сте":Гори от всякъде и е пълен капут, затова наркоуродът иска примирие в морето.
Укропистан е вече сухоземна държава
18:52 14.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 А РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.
25% ОТ ТРУДОСПОСОБНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА РАША Е ДЕНАЦИФИЦИРАНО В УКРАЙНА. СТОТИЦИТЕ МОГИЛИ С ХИЛЯДИ ПРЕСНИ ГРОБОВЕ НА КЛЕТИ РАШИ СА УЖАСНИ.
ЗА 5 ГОДИНИ - В РАША НЕТЬ ГАРИВА ,НЕТЬ ИНТЕРНЕТ ,КУПОНИ ХРАНА И ВСЕКИ ДЕН И НОЩ СА БОМБЕНИ !
ХА НАЗДРАВЕ
Коментиран от #69, #75, #145
18:53 14.08.2026
67 Копейки,
18:53 14.08.2026
68 Хахахаха
До коментар #18 от "?????":Рашата изкара украинската мечка от бърлогата, сега незнае как да я прибере!
18:53 14.08.2026
69 Точен сте
До коментар #66 от "А РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.":Но не само това. 38 убити рашистки генерали във войната с Украйна. Най много убити генерали в една война в световната военна история. Украинците ги трепят безмилостно и пред цял свят.
Слава, Слава Украине.
18:53 14.08.2026
70 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
18:54 14.08.2026
71 хаха
До коментар #46 от "Горски":Мислиш ли се, че ще има мир без условия? Първото ще е Украйна да не мисли грам за НАТО. Второто- минимум армия повече да пази границата като Гранична Полиция. Третото- да се забрави военно производство и внос на оръжия(за да не се допусне да се подготви тайно за война). И ще бъде, че при първи хванат цех за оръжия или пратка с такова без знание и одобрение от Русия директно се удря да се унищожи и руснаците влизат в Украйна, която няма ни армия, ни нищо да отвърне.„
Същото като Версайския договор след ПСВ за Германия, но този път не е САЩ и Англия да си затварят очите и да дават кредити за оръжията и армията напук на договора, който те самите са наложили, защото на власт бил дошъл "спасител от комунизма", който ще воюва със СССР.
Коментиран от #84
18:54 14.08.2026
72 Добре пале
До коментар #63 от "ще си събираш":Фашизма пак опря до деца да тролят срещу Русия. Ако не бе толкова жалко и трагично, щеше да е комедия.
18:54 14.08.2026
73 Соломон
До коментар #60 от "Безказарменик":Кое точно му е поправи му то.Виждал ли си някога в какво се превръща метала след пожар от удар с дрон.И няма никакво значение със какво ще го улучиш.Важното е да улучуш.Огъня ще свърши останалото
18:54 14.08.2026
74 РУСИЙКАТА НА КОЛЕНЕ СМАЧКАНА
111 ,287 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ
В РУСКАТА КОЧИНА....
НА
1 ЮЛИ СА ВЕЧЕ
САМО
111,037 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ
САМО ЗА 6 МЕСЕЦА
250 ХИЛЯДИ ИЗБИРАТЕЛИ
ЩЕ ГЛАСУВАТ ОТ
РУСКИТЕ КЛАДБИЩА .
УРААААА УРААААА УРААААА
ГЕНОЦИДА НА ПУТИН
НАД РУСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
ВЪРВИ ПО ПЛАН.
Коментиран от #81
18:54 14.08.2026
75 Пропагандата
До коментар #66 от "А РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.":винаги се цели в глупака и показва победеният!
18:55 14.08.2026
76 Анонимен
До коментар #51 от "Гресирана ватенка":Знае ли че сте на друг бряг?
18:55 14.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Виждам те
До коментар #63 от "ще си събираш":Закачен за джигера на Альоша.
18:56 14.08.2026
80 Хахахаха
До коментар #49 от "Войната с пропганда":Копейка, докато ви пълнят главата с руска пропаганда, рашата си заминава.
Коментиран от #87
18:56 14.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Соломон
До коментар #71 от "хаха":Ами тя Украйна не беше кандидат за НАТО преди Русия да я нападне.Нямаше и такова въоражение пак преди Русия да я нападне.И 98% от украинците си говореха на руски пак преди Русия да я нападне
Коментиран от #99
18:57 14.08.2026
85 Така е
До коментар #81 от "Пропагандата":Руската пропаганда има за цел само глупака.
Коментиран от #89
18:58 14.08.2026
86 🇺🇦 СЛАВА🇺🇦
До коментар #6 от "фашистки рашастан в изолация":🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌
Коментиран от #88, #91
18:59 14.08.2026
87 Така е тъ пейка
До коментар #80 от "Хахахаха":Докато те ползват да лееш по детски глупава пропаганда и лъжи срещу Русия, показваш, колко е отчаян фашизма. Да опрат до тъ пейка да троли е върха на отчаяността. Може да благодарим на Русия, че пак размаза фашизма. Това показва тъ пейката с тролене.
Коментиран от #110
18:59 14.08.2026
88 Точен сте
До коментар #86 от "🇺🇦 СЛАВА🇺🇦":Потвърдиха се диагнозите на все още малкото останали живи русофили в България - психично неуравновесени, бедни и с безсмислено съществуване. В проучване на "АЛФА РИСЪРЧ" 15% се определят като симпатизиращи на Русия. Според Министерство на социалните грижи в страната 22% са под линията на бедност и трудно си плащат битовите сметки дори. И какво е заключението - не всеки бедняк е русофил, но всеки русофил е бедняк и скъсаняк!
19:00 14.08.2026
89 Точно така
До коментар #85 от "Така е":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
19:00 14.08.2026
90 Не бе
До коментар #6 от "фашистки рашастан в изолация":слушаме кокаиновия клоун.
19:02 14.08.2026
91 Пропагандата
До коментар #86 от "🇺🇦 СЛАВА🇺🇦":винаги се цели в глупака и показва отчаяният и победеният! Русия пак нарита фашизма!
Коментиран от #96, #103, #107
19:02 14.08.2026
92 Всичко е по план
Турция не е закупила нито един товар руски суров петрол Urals през август, след като удари с дронове нарушиха операциите в пристанището Новоросийск
19:02 14.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Бай онзи
19:03 14.08.2026
95 az СВО Победа 81
Причината - не може да им противодейства!
Накратко:
Щом не съобщава, значи няма такива! 🤣🤣🤣
Коментиран от #101
19:04 14.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Удри русораста с манивелата!
19:04 14.08.2026
98 ВСУ мачка навсякъде
19:05 14.08.2026
99 хаха
До коментар #84 от "Соломон":Ами тя Украйна не беше кандидат за НАТО преди Русия да я нападне."
Защо лъжеш?
На 14 юни 2021 г. се провежда среща на върха на НАТО в Брюксел. В официалното заключително комюнике (параграф 69) лидерите единствено потвърждават политическото решение от Букурещ през 2008 г., че Украйна в бъдеще ще стане член на Алианса.
Русия се опасяваше от това, което наричаше „военно усвояване“ на украинската територия от Запада. Дори без Украйна да е член на НАТО, през 2021 г. се случваше следното:САЩ, Великобритания и други съюзници провеждаха съвместни военни учения на украинска територия.Започна доставка на съвременно отбранително оръжие (като противотанковите ракети Javelin и дроновете Bayraktar).Изграждаха се учебни центрове и логистична инфраструктура.
За Москва нямаше значение дали Украйна има официална карта за членство – те виждаха, че страната де факто се превръща във военен плацдарм на НАТО на техните граници.
Това последното е от ИИ на гугъл с въпроса "кога се обяви през 2021, че Украйна ще става член на НАТО, и защо Русия реагира с дипломатически ноти". А през февруари 2022 вече Путин реши да атакува, защото 8 месеца НАТО се правиха на глухи.
Коментиран от #112
19:07 14.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Ай майкуууу
До коментар #95 от "az СВО Победа 81":Конашенков и Захарова спряха да кажат за изборите ватенки през февруари 2022 година.😂😂😂😂😂😂
Даже Ким призна за корейчета..😂😂😂😂😂😂
19:07 14.08.2026
102 Росомаха
Като искат примирие, начинът е известен. Капитулация, разоръжаване, съд за военните престъпници от киевската хунта.
Коментиран от #104
19:08 14.08.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Ердоган
19:09 14.08.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Tака е
До коментар #91 от "Пропагандата":рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкaa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeeла и тубeркyyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално
Коментиран от #109
19:10 14.08.2026
108 Пикочния мехур как е кАпей
До коментар #106 от "Тролея е":рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкaa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeeла и тубeркyyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално
Коментиран от #115
19:11 14.08.2026
109 Точно така
До коментар #107 от "Tака е":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
Коментиран от #114, #117
19:11 14.08.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Соломон
До коментар #99 от "хаха":Кое от това което съм написал не разбра.И войната не започна през 22г а през 2014г.Когато Русия анексира Крим и вкара войски в Донбас и Луганск представяйки ги за ДНР и ЛНР.На Украйна и Грузия бе отказано членстово през 2008г.През 2010г в Украйна бе приет закон с която тя става необвързана с блокове страна.Всичко това се промени през 2014г заради Русия
Коментиран от #134
19:12 14.08.2026
113 Пусин е най-жалкия цар на московия
Две фрегати, ракетен катер, десатен кораб и патрулния кораб Василий Быков, който преди три години по това време обстрелваше и осигуряше бординг на търговски кораби съвсем близо до български териториални води, са сред поразените при мащабната украинска атака с 15 вида въздушни и морски дронове срещу най-сериозно охраняваното черноморско пристанище на руzzия - Новоросийск.
Няма да е пресилено да се каже, че руzzкият черноморски флот е наврян в миша дупка.
19:12 14.08.2026
114 Така ПИKOЧ
До коментар #109 от "Точно така":рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкaa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeeла и тубeркyyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално
Коментиран от #118
19:13 14.08.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Салавьов и той вика
П.п.Така в като тръгнеш посред зима до Киев за три дни с лятните униформи.
😅😅😅
19:13 14.08.2026
117 ТАКА Е ПОДИГРАВАН ТЪ ПЕЙ
До коментар #109 от "Точно така":рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeла и тубeркyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално
Коментиран от #120
19:14 14.08.2026
118 Точно така
До коментар #114 от "Така ПИKOЧ":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия! Пропагандата винаги показва отчаяният и победеният!
19:14 14.08.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Точно така тъ пейке
До коментар #117 от "ТАКА Е ПОДИГРАВАН ТЪ ПЕЙ":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия! Пропагандата винаги показва отчаяният и победеният!
Коментиран от #124
19:15 14.08.2026
121 за кво им е
19:15 14.08.2026
122 Добри новини
Коментиран от #126, #127, #137
19:17 14.08.2026
123 Страх тресе корумпирания запад!
Украйна е раздавала на европейци кюлчета злато в замяна на финансова и военна помощ!
19:17 14.08.2026
124 Так е тъ пей кАпей
До коментар #120 от "Точно така тъ пейке":рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeла и тубeркyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално
Коментиран от #130
19:20 14.08.2026
125 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
19:20 14.08.2026
126 ПAЦУЛAA
До коментар #122 от "Добри новини":ПРУCИЯ фашистка приключи....ПAЦУЛAA падна в несвяст в оповръщаното родопско одеяло..
19:22 14.08.2026
127 СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦
До коментар #122 от "Добри новини":Украйна за близо 5 години унищожи 2/3 от руския флот ,60% от тяхната авиация и уби и осакати над 2 млн.блатни и нещастни руски орки. А 67-километрова рашиска колона преди 5 години пътуваше за парад в Киев ххахахаха😂🤣🤣😆
Коментиран от #131, #132
19:23 14.08.2026
128 Центаци,
19:23 14.08.2026
129 НЯКОЯ УМНА БАНДЕРА ДА КАЖЕ
19:24 14.08.2026
130 Точно така тъ пейке
До коментар #124 от "Так е тъ пей кАпей":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия! Пропагандата винаги показва отчаяният и победеният!
Коментиран от #133
19:25 14.08.2026
131 Росомаха
До коментар #127 от "СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦":Тебе ще те арестуват в Баба Алено и ще те депортират в твойта бандерия.
19:25 14.08.2026
132 Пропагандата
До коментар #127 от "СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦":винаги се цели в глупака и показва отчаяният и победеният! Русия пак нарита фашизма!
Коментиран от #135
19:26 14.08.2026
133 Така е Tъп кАпей
До коментар #130 от "Точно така тъ пейке":рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeла и тубeркyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално
Коментиран от #136
19:27 14.08.2026
134 хаха
До коментар #112 от "Соломон":Ъ? 2013-14 САЩ организират преврат, т.нар. "майдан".
Виктория Нуланд, тогашен помощник държавен секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси, е американският дипломат, който на 11 декември 2013 година раздава хляб, бисквити и сладки на протестиращи и полицаи на площад „Майдан“ в Киев
Тогава Крим прави референдум за независимост набързо- там е открай време населено с татари и руснаци и е руска военоморска база. Русия няма как да се остави без достъп до Черно море и обявява Крим за руска територия без никакво навлизане на руски войски- те са си вече на полуострова.
Да, тази война почна 2014 от САЩ и НАТО с тактиката от студената война да се обгражда противника чрез смяна на режима. Всъщност УСАИД не е създадена като хуманитарна. Много бъркат от името, че е за помощ. Съкращението е от Защита на Итресесите на Съединените Американски Щати. И е да финансира политици, партии, медии и т.н. за цветни революции, строене на бази, налагане на американски интереси. Ако еколог получи пари от УСАИД, не е да пази птички, а да спре проект, който не е угоден на САЩ. Ако партия получи пари, то е подкуп да гласува закони в угода на САЩ.
Коментиран от #147
19:28 14.08.2026
135 Пикoчния меxур как е кАпей
До коментар #132 от "Пропагандата":рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкaa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeла и тубeркyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално
Коментиран от #144
19:28 14.08.2026
136 Точно така тъ пейке
До коментар #133 от "Така е Tъп кАпей":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия! Пропагандата винаги показва отчаяният и победеният! Благодарим на тъ пейката за това!
Коментиран от #138, #143
19:29 14.08.2026
137 чичо Кольо
До коментар #122 от "Добри новини":Еваларката.Украинците са пичове.
19:29 14.08.2026
138 Рипай у нужнико паацуле😀
До коментар #136 от "Точно така тъ пейке":Да ти се изхождам на главата.паац
Коментиран от #140
19:31 14.08.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
19:32 14.08.2026
142 Политици, журналисти и тролове
Струва ли си? Помислете добре!
19:33 14.08.2026
143 Пикочния мехур как е кАпей
До коментар #136 от "Точно така тъ пейке":рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкaa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeла и тубeркyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално
19:35 14.08.2026
144 Точно така тъ пейке
До коментар #135 от "Пикoчния меxур как е кАпей":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия! Пропагандата винаги показва отчаяният и победеният! Благодарим на тъ пейката за това!
Коментиран от #150
19:35 14.08.2026
145 Даааааа
До коментар #66 от "А РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.":12 000 000 са тролей, изостанал си с пропагандата яко..
19:35 14.08.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Соломон
До коментар #134 от "хаха":Хайде пак ново 20.Къде го видя този преврат.И какво ви засяга Украйна кого и как ще си сменя президентите.Единственото което се случи в 2013г че президента и хората на Беркут които стреляха по демонстрантите е да избягат в Русия.И можеш ли да ми кажеш как Путин дойде на власт за първи път.Тогава нямаше ли преврат в Русия
Коментиран от #149, #153, #156, #157
19:35 14.08.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Иван Вазов
До коментар #147 от "Соломон":за тебе написа "Жидов гроб"!
19:37 14.08.2026
150 Рипай у нужнико пaаацyулe казах
До коментар #144 от "Точно така тъ пейке":Връщай се обратно в тоалетната чиния безполезна копейка Tъпейка
Коментиран от #154
19:38 14.08.2026
151 име
19:38 14.08.2026
152 Соломон
19:38 14.08.2026
153 Ами вас безродниците не ви засяга
До коментар #147 от "Соломон":Нормалните българи ни засяга, защото без преврата организиран от САЩ, Украйна щеше да е цяла, а САЩ нямаше да унищожава Европа. Нямаше и хиляди да загинат заради интересите на САЩ!
19:38 14.08.2026
154 С тролене
До коментар #150 от "Рипай у нужнико пaаацyулe казах":все у нужника ще е глупака.
19:39 14.08.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 хаха
До коментар #147 от "Соломон":Какво точно беше майданът? Не смени ли с протести и гражданска война(въоръжени сблъсъци) президент, който беше проруски? Това как се нарича? Не е имало редовни избори. Имаше избори заради подадена оставка след бунтове. А организаторите на тези бунтове странно бяха и са финансирани от САЩ и ЕС. Даже да е било до народа, Русия е била в правото си да реши, че е финансиран отвън преврат и стъпка срещу Русия.
Коментиран от #168
19:39 14.08.2026
157 Димитър Георгиев
До коментар #147 от "Соломон":Ся последно ти кой беше ,че нещо съвсем се обърках ,Лука ли си ,Антирашист или Соломон -Сюлейман ?
Коментиран от #161, #163
19:40 14.08.2026
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Последния Софиянец
19:41 14.08.2026
160 УДРИ С ЛОПАТАТА
19:41 14.08.2026
161 И още има няма
До коментар #157 от "Димитър Георгиев":няколко десетки ника ползвани от тоя глупак. Как да се сети, че колкото и никове да ползва, все е глупак. 😄
Коментиран от #165, #166
19:42 14.08.2026
162 КОЙ РАЗБРАЛ РАЗБРАЛ
АНАЛОГИЧНА Е ССИНДЖИРМАРКАТА И С ППУДЕЛИТЕ НА Т.Н. ЕС , ОСОБЕНО ДЖАФКАЩИТЕ ЕЕСТОНИЯ, ЛЛИТВА , ЛЛАТВИЯ , КОИТО РРУСИЯ МОЖЕ ДА УДАВИ С ПЛЮНКА . ОТКАЧАТ ЛИ ГИ ОТ ССИНДЖИРА ЩЕ КРОТНАТ ! СТРАХА СТРАХА ,ЗА ИЗПАДНАЛИТЕ ДО ЖЖИВОТИНСКА ИИСТЕРИЯ ФФАШНАСЛЕДНИЦИ, МУ Е МАЙКАТА ДА КРОТНАТ . ИНАЧЕ НАЛИ ГИ ВИЖДАТЕ КОЛКО СА "ВЕЛИКИ" , КАК СЕ ПЕРЧАТ ,ЕРЧАТ . КАКВА ЕЛЕМЕНТАРНА ББЕЗГРЪБНАЧНОСТ , Ж ИВОТИНСКА ПРИСПОСОБИМОСТ БЕЗ ГРАМ ДОСТОЙНСТВО , ДА НЕ СТАВА ДИУМА ЗА БЛАГОДАРНОСТ , ЩОТ ТЕ И ПАМЕТ НЯМА!
19:43 14.08.2026
163 Росомаха
До коментар #157 от "Димитър Георгиев":Соломон е жид, предател, враг на българския народ!
Коментиран от #170, #171
19:43 14.08.2026
164 не може да бъде
До коментар #2 от "Соломон":Както разбирам Украйна побеждава навсякъде-на Русия се нанасят тежки поражение на НПЗ на инфраструктурни обекти на кораби пренасящи руски стоки украинските дронове удрят дълбоко в Русия Крим е изолиран а украинците непрекъснато убиват висши руски военни!?Какъв е смисълът на Зеленски да иска примирие или споразумение...ами да продължава така докато Русия падне!?...бих искал само да посоча едно малко несъответствие в широко разгласяваните украински удари и победи от правилните медии подкрепящи Украйна -всички тези удари имат най-вече пропаганден или временен характер и не е съвсем уместно така да се надуват вувузелите и фанфарите докато руските удари тихо но методично унищожават важни обекти за Украйна а превъзходството на руската армия във авиация планиращи бомби артилерия и ракети дава като резултат бавно но неотклонно смилане на украинската армия!?
Коментиран от #172
19:44 14.08.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Tака е пaаaцyулee
До коментар #161 от "И още има няма":рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeла и тубeркyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално
Коментиран от #177
19:45 14.08.2026
167 МЛАТИ БАНДЕРИТЕ С ВИНКЕЛО
19:45 14.08.2026
168 Соломон
До коментар #156 от "хаха":Майдана бе протест срещу решението на президената Юсченко да прекрати преговорите със ЕС за сметка на евразийски съюз със Русия по подобие на Беларус и др.Това което стана е че президента и убийците от Беркут избягаха в Русия.Парламента в който мнозинство имаше партията на Юсченко си остана.Правителството също.И бяха насрочени нови избори които се проведоха през 2014г
19:46 14.08.2026
169 Решението
19:46 14.08.2026
170 ОСТАВИ ГО МОНЮ
До коментар #163 от "Росомаха":Той е СОП. Не му обръщай внимание.
19:47 14.08.2026
171 Димитър Георгиев
До коментар #163 от "Росомаха":Той не и Соломон ,а козяшка мррррша ,многоников тролл който си мисли че е голям Тарикат по цял ден бълва спам .Нищо Кармата е Ку4-4ка ,ще го трясне когато най малко очаква ,да си харчи центовете за собственото си погребение .
Коментиран от #175
19:47 14.08.2026
172 Соломон
До коментар #164 от "не може да бъде":Ами ще продължава.Украйна просто няма друг избор.Защото агресора в тази война е Русия.Това че русия се страхувала от Украйна си е направо цинично
19:48 14.08.2026
173 КОЙ РАЗБРАЛ РАЗБРАЛ
АНАЛОГИЧНА Е ССИНДЖИРМАРКАТА И С ППУДЕЛИТЕ НА Т.Н. ЕЕСС , ОСОБЕНО ДЖАФКАЩИТЕ ЕЕСТОНИЯ, ЛЛИТВА , ЛЛАТВИЯ , КОИТО РРУСИЯ МОЖЕ ДА УДАВИ С ПЛЮНКА . ОТКАЧАТ ЛИ ГИ ОТ ССИНДЖИРА ЩЕ КРОТНАТ ! ССТРАХА ССТРАХА ,ЗА ИЗПАДНАЛИТЕ ДО ЖЖИВОТИНСКА ИИСТЕРИЯ ФФАШНАСЛЕДНИЦИ, МУ Е МАЙКАТА ДА КРОТНАТ . ИНАЧЕ НАЛИ ГИ ВИЖДАТЕ КОЛКО СА "ВВЕЛИКИ" , КАК СЕ ППЕРЧАТ ,ЕЕРЧАТ . КАКВА ЕЕЛЕМЕНТАРНА ББЕЗГРЪБНАЧНОСТ , ЖЖИВОТИНСКА ПРИСПОСОБИМОСТ БЕЗ ГРАМ ДДОСТОЙНСТВО , ДА НЕ СТАВА ДИУМА ЗА БЛАГОДАРНОСТ , ЩОТ ТЕ И ППАМЕТ НЯМА!
19:48 14.08.2026
174 Соломон
19:49 14.08.2026
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 Ти трябва да си еврейско псе
До коментар #28 от "Соломон":С подобен Ник нейм? Нали ?
19:49 14.08.2026
177 Точно така пацууле
До коментар #166 от "Tака е пaаaцyулee":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия! Пропагандата винаги показва отчаяният и победеният! Благодарим на тролещият глупав пааацул, че показа отчаяността на фашизма! Кажи браво на Русия пааацуле.
19:49 14.08.2026
178 Нема лабаво
Из европейската преса
19:50 14.08.2026