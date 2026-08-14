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Примирие в Черно море? Русия категорично отказа
  Тема: Украйна

Примирие в Черно море? Русия категорично отказа

14 Август, 2026 18:25 1 898 178

  • русия-
  • украйна-
  • черно море-
  • ракети-
  • дронове-
  • зърно

През последните седмици и Русия, и Украйна засилиха атаките срещу търговски кораби в Черно море, което доведе до повишаване на световните цени на зърното

Примирие в Черно море? Русия категорично отказа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Русия отхвърли идеята за прекратяване на огъня с Украйна в Черно море, съобщава "Ройтерс". Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че не вижда основания за "половинчати мерки", които биха дали възможност на другата страна да си поеме въздух.

През последните седмици и Русия, и Украйна засилиха атаките срещу търговски кораби в Черно море, което доведе до повишаване на световните цени на зърното.

Още новини от Украйна

Захарова обвини Украйна в "нагли терористични актове" срещу корабоплаването, без да споменава атаките на самата Русия.

"Разглеждаме тези атаки (на Украйна) като преднамерена политика, насочена към дестабилизиране на гражданското корабоплаване в Черноморския регион, с цел допълнително ескалиране на напрежението и удължаване на конфликта, всичко това с откровеното съгласие на съседните държави", заяви тя.

"В същото време не виждаме никакви признаци за подобряване на ситуацията и следователно няма основания за половинчати мерки, които просто биха дали на киевския режим временно време за възстановяване", добави Захарова.

Тя посочи, че коментарът ѝ е в отговор на изказване на турския външен министър Хакан Фидан, според което Анкара е отправила към Русия и Украйна предложения за мораториум върху военните операции в Черно море.

По думите ѝ Русия не е получила официално предложение от Турция.

Вчера "Ройтерс" съобщи, че Украйна е предала на Русия чрез трета страна предложение двете държави да прекратят атаките срещу цивилни цели в Черно море.

Захарова заяви, че не е възможно да бъде възстановена черноморската зърнена инициатива от 2022-2023 г., посредничеството за която беше осигурено от Турция. Споразумението позволяваше на Русия и Украйна — две от водещите държави износителки на зърно — да продължат да снабдяват световните пазари.

Захарова определи сделката като едностранна и заяви, че тя се е разпаднала, след като Русия обвини Украйна и Запада, че не са изпълнили своята част от договореностите.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    29 7 Отговор
    Тези вече никой не ги взима ройтерире..

    18:26 14.08.2026

  • 2 Соломон

    10 20 Отговор
    Първи вечерни кадри от земята на терминалите на Новатек и ЕвроХим. Разрушенията са огромни, а службите за спешна помощ се борят с пламъците. Съобщава се за жертви. Значителна ескалация на атаките срещу критична инфраструктура.

    Коментиран от #164

    18:27 14.08.2026

  • 3 Анализ

    43 11 Отговор
    И правилно!

    Коментиран от #5

    18:28 14.08.2026

  • 4 Фен

    61 9 Отговор
    Примирие!? Зе и Ко искаха ескалация... 40 дни, тва, онова... Кво стана? Май НАТО хептен спихна...

    Коментиран от #26

    18:29 14.08.2026

  • 5 Соломон

    24 20 Отговор

    До коментар #3 от "Анализ":

    Правилно.То за това на новите балистични ракети на Украйна ще пише.Зимата идва след есента

    18:30 14.08.2026

  • 6 фашистки рашастан в изолация

    20 55 Отговор
    Някой въобще слуша ли й глупостите на Мара пияндето и някой взима ли я насериозно ?

    Коментиран от #86, #90

    18:30 14.08.2026

  • 7 Миризлив пор

    32 4 Отговор
    Самия факт, че започнаха да атакуват търговски кораби е проблем. Още по голям проблем са атакуваните танкери и разлатия мазут.

    18:31 14.08.2026

  • 8 Как да приеме като няма полза тя!!

    16 54 Отговор
    Русия вече няма търговски кораби

    Украйна ги направи подводници

    Коментиран от #43

    18:31 14.08.2026

  • 9 Володимир Путин

    13 33 Отговор
    До последният Руснак!!!

    18:32 14.08.2026

  • 10 хаха

    52 5 Отговор
    Ами, в случая руснаците са прави. Блокадата на украинските кораби през Одеса им върши чудесна работа тактически- Украйна губи канала по море за доставка на оръжие и боеприпаси, както и износа си на зърно, внос на горива. Сега Зеленски се сети, че било лошо така. Ами, доскоро нали удряше руски кораби наред, даже в натовски пристанища(дроновете, които избухнаха в Румъния, хванатите в Босфора, наши води, на гръцките острови, чак в Италия)? Сега иска примирие, защото му отвърнаха. Е, да си носи последиците от умните ходове.

    Коментиран от #28

    18:32 14.08.2026

  • 11 Сатана Z

    12 9 Отговор
    В пророчеството за бъдещето на Европа се казва:
    "Живите ще завиждат на мъртвите "

    18:32 14.08.2026

  • 12 И що пък

    43 6 Отговор
    Русия трябва да мисли за украинското зърно ? Зор ли има или що?

    18:32 14.08.2026

  • 13 Слава Украйна

    10 46 Отговор
    Героем Слава

    Коментиран от #16

    18:32 14.08.2026

  • 14 Трябва

    32 6 Отговор
    Първо да се трошат украински кратуни, а после паветниците на почивка!
    Да починат!

    18:32 14.08.2026

  • 15 Путин Пасивни

    6 17 Отговор
    Ще пленя всички деца

    18:32 14.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сирия тази година

    27 4 Отговор
    Има реколта която и стига. Проблема ще е за фуража за Западна Европа

    18:34 14.08.2026

  • 18 ?????

    42 4 Отговор
    Уф.
    Украинците като почваха войната с търговските кораби и търговските складове не мислиха ли че ще им се случи случка.
    Що сега риват за примирие.
    Изкусявам се да цитирам Бисмарк - „Зная хиляди начини да изкарам мечката от бърлогата ѝ, но нито един как да я върна обратно“

    Коментиран от #68

    18:34 14.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дзак

    15 1 Отговор
    Както винаги Всеотдайна, Недостъпна и Ангажирана!

    Коментиран от #51

    18:35 14.08.2026

  • 21 az СВО Победа 81

    35 8 Отговор
    На 04.06 Киев започна 40 дневна кампания по "принуждаване на Москва към преговори". Срокът изтече, като резултатът излезе повече от плачевен за наркофюрера и кураторите му от Европа. Сега след като Киев се убеди, че нищо не можа да постигне и че минусите са повече от плюсовете моли за "примирие"....

    В Москва се смеят!
    И с право.....

    Коментиран от #29, #44

    18:35 14.08.2026

  • 22 Сатана Z

    27 7 Отговор
    В петък Жълтопаветните тролове на Мирчев освен обидни клишета и лозунги не ги бива за други с оглед ниския им социален статус и образование.

    Русия не подкрепя прекратяване на огъня в Черно море във формата, който съществува от началото на конфликта, заяви говорителят на руското външно министерство Захарова.

    „Актовете на тероризъм от украинските въоръжени сили в Черно море не дават основание за въвеждане на половинчати мерки, за да се даде на Киев глътка въздух. Ако говорим за едностранно споразумение като това от 2022-2023 г.... връщането към този вариант е непрепоръчително“, заяви Захарова.

    Тя добави, че Москва не е получила официално искане от Турция по официални канали за мораториум върху военните действия в Черно море.

    18:36 14.08.2026

  • 23 Кална ватенка

    12 28 Отговор
    Путин каза, че крайцера Москва патрулира под вода.

    Коментиран от #36

    18:36 14.08.2026

  • 24 Това е добре

    6 6 Отговор
    За България но и за българина хляба ще скочи

    18:36 14.08.2026

  • 25 БАНДЕРИТЕ ИСКАТ ГЛЪТКА

    36 8 Отговор
    ВЪЗДУХ. НЕ ИМ ДАВАЙТЕ ДА ДИШАТ.

    18:36 14.08.2026

  • 26 Фен на Киркоров

    9 36 Отговор

    До коментар #4 от "Фен":

    Цял Китай Русия Северна корея Индия
    Африка още 200 деуги се бият Срещу Украйна

    И украйна ги смля


    Слава Украйна само ще викате всички Льохми и ще мълчите

    Коментиран от #35, #45

    18:37 14.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Соломон

    7 30 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    На тая мантра че Украйна се снабдява с оръжие по море .Вярват само такива като теб.А вчера Украйна удари Новоросийск.Освен 4 те кораба са ударени и нефтения и зърнения терминал.Откъдето Русия изнася голяма част от зърното и нефта

    Коментиран от #58, #176

    18:37 14.08.2026

  • 29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 20 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 81":

    Клепар,кой ден се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #47

    18:37 14.08.2026

  • 30 Мутата

    20 3 Отговор
    Какво примирие , какви пет лева. Газ до дупка. Докато се посе.......

    18:37 14.08.2026

  • 31 Горски

    31 3 Отговор
    А какво се прави с пиратите? Бесят се на реите . Не може да крадеш пари ,имоти, коли , петрол , кораби и да се криеш зад санкции ,които между впрочем не са и одобрени от ООН. То един път стомна за вода, втори път и после се чудиш що ти се веят крачетата на хоризонталната рея на кораба . Не може да завоалираш чистото пиратство с налагане на демократични принципи. Чак пък толкова луди не сме. Ни ние ,ни руснаци ни иранци. Така,че голямата патаклама предстои. Запада да се моли Путин да е жив,че ако дойде нов Джугашвили тогава жална им майка и на пиратчетата и на жените и децата дето ги чакат на брега. Това не е световен ред а грабеж да по силният над по слабите

    18:37 14.08.2026

  • 32 Логично

    12 6 Отговор
    Ще остави фашистите да си пренасят оръжията!

    18:37 14.08.2026

  • 33 Чебурашка Мурзилкова

    6 16 Отговор
    Руският Черноморски флот, ще се изплува отрицателно окончателно.

    18:38 14.08.2026

  • 34 руzко = боклук

    7 23 Отговор
    цяла московия гори и няма бенз гледайте в телеграм, голям кеф!

    18:38 14.08.2026

  • 35 Цеко

    6 23 Отговор

    До коментар #26 от "Фен на Киркоров":

    Много руска смрадт измре.За нищо.

    18:38 14.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 22 Отговор
    СЛЕД КАТО УБИЕЦА ПУТЛЕР ....................... ОТКАZBA ПРИМИРИЕ ..................... ПРИЯТЕЛЯ МУ, РУМЕН Г.ЕОРГИЕВ РАДЕВ ....................... ZA MИР ЛИ Е ? ? ? ...................

    18:39 14.08.2026

  • 38 Аееееееее

    6 13 Отговор
    Дъртите русорасти марш на фронта?

    18:40 14.08.2026

  • 39 Сатана Z

    6 20 Отговор
    Русия ,Иран,Китай, Северна Корея,Индия,Куба не могат да победят една Украйна! Плондера ким им праща десетки хиляди пушечно месо,Иран хиляди дронове "Шахед" ,Китай компоненти за дронове и техника. Раша - 142 млн.,Китай -2 млрд. Индия -1 млрд.и 700 милиона ,Иран -95 милиона и заедно не могат да победят Украйна!

    18:40 14.08.2026

  • 40 Кална ватенка

    3 6 Отговор

    До коментар #36 от "Майка ти":

    Много знаеш, ама иначе хубаво се облизваш, като ти пълна всяка вечер зурлата с бяло сладко.

    18:41 14.08.2026

  • 41 Ами

    19 3 Отговор
    Западните компании не могат да си изнесат задигнатото от окраина.
    По море е лесно. Само тесен кръг разбира какво са задигнали.
    По суша ... Почва да бие много на очи :)

    18:41 14.08.2026

  • 42 Статистика за 2026 г.- радев раша как е

    10 19 Отговор
    Силите за отбрана на Украйна освободиха Зелени Хай, Новохатске, Грушивске, Толстой, Зирка, Ялта, Поддубно, Мирно, Воскресенко, Сичене, Воронне, Тернове, Березово, Степове, Калиновске, Привиля, Злагода, Рибне и Красногорск.

    ⚔️ Врагът е отблъснат в Новопавливка, Новогеорхиевка, Новомиколаевка, Новогрихоривка, Запорожие и Привилне.

    746 км²

    Видно е, румене, че русия няма да спечели тази война.

    Коментиран от #48, #49, #59

    18:41 14.08.2026

  • 43 Орк

    11 6 Отговор

    До коментар #8 от "Как да приеме като няма полза тя!!":

    Самата Окраина вече е затънала.

    18:41 14.08.2026

  • 44 Гресирана ватенка

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 81":

    Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁

    18:42 14.08.2026

  • 45 хаха

    16 5 Отговор

    До коментар #26 от "Фен на Киркоров":

    Ъ? Всъщност Ким си тества оръжията и праща войници да трупат опит в бойни действия, Иран ПРОДАВА Шахеди и това е цялата помощ към Русия.
    А срещу Русия са близо 50 държави, като това включва цялото НАТО. 50 срещу 1 и губят от Русия. В момента едно решение да се бомбандира Киев или да се пуснат 100 ракети наведнъж към него за унищожаване наред на складове за храна, електроцентрали и трафопостове и градът е капитулирал за дни гладен и жаден. Защото и за водата трябват помпи и електричество.
    А на фронта Зеленски се хвали как бил по план възвърнал 745кв км от 118 000 завладени от Русия, дето всъщност е 800 за Русия насреща, т.е. към 70-80кв км повече в момента под контрол на ВСУ на фронтова линия, дето всеки ден се сменя кой в момента държи позицията.
    Украйна няма хора и ресурси за война с Русия. Без НАТО щеше да загуби за дни. Сега НАТО я държи до последния украинец, което си е лошо- жалко за загиналите и осакатените.

    18:42 14.08.2026

  • 46 Горски

    7 14 Отговор
    Русия преди войната беше в много по-голяма безопасност от сега и за в бъдеще. Украйна се очертава занапред като водещ военен производител на континента. При следващия президент на САЩ нещата ще станат още по-лоши за Русия. В крайна сметка Русия не получи безопасност, а даже напротив - бъдеща по-голяма опасност. Загубите, които регистрира Русия не стига, че са колосални, но и бяха дадени напразно.

    Коментиран от #71

    18:43 14.08.2026

  • 47 az СВО Победа 81

    10 4 Отговор

    До коментар #29 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Сигурно и в Киев се утешават така, но това никак не им помага...

    🤣🤣🤣🤣

    18:43 14.08.2026

  • 48 чичо Кольо

    5 13 Отговор

    До коментар #42 от "Статистика за 2026 г.- радев раша как е":

    Еваларката.Украинците строшиха гърбината на монголите.

    18:44 14.08.2026

  • 49 Войната с пропганда

    11 5 Отговор

    До коментар #42 от "Статистика за 2026 г.- радев раша как е":

    сте я спечелили фашистчета, но тя не помага, а само показва падението ви. И докато се занимавате с евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия, Украйна си заминава, САЩ унищожава ЕС, но ко ли ви дреме тролещи на дивана.

    Коментиран от #80

    18:45 14.08.2026

  • 50 Мишел

    14 1 Отговор
    Русия няма да сключи примирие с Украйна, и ще продължи пълното блокиране на Украйна до морето . Едновременно Русия унищожава жплокомотивите на Украйна (над 250 броя са унищожени),

    18:45 14.08.2026

  • 51 Гресирана ватенка

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Дзак":

    И дядо ми я харесва😁

    Коментиран от #76

    18:46 14.08.2026

  • 52 Пич

    4 12 Отговор
    Гледайте в момента СНН- раша отново е млатена и гори -
    Украински дронове подпалиха терминал на "НОВАТЕК" в ключовото руско пристанище Уст-Луга (СНИМКИ)

    Коментиран от #55, #60

    18:46 14.08.2026

  • 53 УДРИ С ЛОПАТАТА

    11 3 Отговор
    По главите фашистики бандерски. Никакво примирие.

    18:47 14.08.2026

  • 54 СИ ЕН ЕН

    12 2 Отговор
    господин Зеленски, коментира се че Вие ще воювате до последния украинец ?
    Уважаеми господине, аз съм евреин.

    18:47 14.08.2026

  • 55 Соломон

    2 9 Отговор

    До коментар #52 от "Пич":

    Да знаеш само .Как хубаво гори

    18:47 14.08.2026

  • 56 Слава Украйна🇺🇦

    2 13 Отговор
    Украйна за близо 5 години унищожи 2/3 от руския флот ,60% от тяхната авиация и уби и осакати над 2 млн.блатни и нещастни руски орки. А 67-километрова рашиска колона преди 5 години пътуваше за парад в Киев ххахахаха😂🤣🤣😆

    Коментиран от #57

    18:48 14.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 хаха

    10 1 Отговор

    До коментар #28 от "Соломон":

    А откъде според теб минават доставките на НАТО? Украйна има жп линии откъм Полша и море откъм Одеса. Това са каналите за доставки. Небето не става- самолетите не могат да носят тежки товари, а и във военна зона как да ги пазят да не бъдат свалени? Дай друга опция.
    Украйна няма собствено производство на оръжия. Поне за големи бройки. Цялото НАТО си опоска резервите да се воюва и като цяло нищо не направи на Русия. Не ми се ще да е така, ама явно не само у нас много се краде от армията и не остава за амуниции и оръжия, да се наемат повече военни. Урсула не беше ли изгонена от поста военен министър в Германия за далавера с фиктивен ремонт на танковете и едни неставащи за нищо противогази за милиони?

    18:49 14.08.2026

  • 59 Точен сте

    4 9 Отговор

    До коментар #42 от "Статистика за 2026 г.- радев раша как е":

    Двата русоробски трола тука с по няколко имена ,те не са и тролове защото няма кой да плати на подобни изтърcaци са рахитични и недъгави от недохранване и болни от скоротечен рак от развалената храна от кошовете за смет се надяват разбитите раши някога да дойдат в България и Българските граждани да станат зле като тях и да отидат в свети петровите кошари спокойни но хванаха пак средния ххаха хохойо😂😂😅😅 русоробските клети копейкаджии гаснат жалко сами в изпражнeнията си!
    Слава победител Украйна 🇺🇦

    Коментиран от #64

    18:49 14.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 СВО

    2 11 Отговор
    Вчера Втарая обяви,че превзели село Щербоково, Харковска област.
    Селото не съществува от 1997 година.

    18:50 14.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ще си събираш

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Безказарменик":

    чер ва та

    Коментиран от #72, #79

    18:51 14.08.2026

  • 64 Украйна

    13 2 Отговор

    До коментар #59 от "Точен сте":

    Гори от всякъде и е пълен капут, затова наркоуродът иска примирие в морето.
    Укропистан е вече сухоземна държава

    18:52 14.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 А РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.

    5 11 Отговор
    УБИТИ И РАНЕНИ.
    25% ОТ ТРУДОСПОСОБНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА РАША Е ДЕНАЦИФИЦИРАНО В УКРАЙНА. СТОТИЦИТЕ МОГИЛИ С ХИЛЯДИ ПРЕСНИ ГРОБОВЕ НА КЛЕТИ РАШИ СА УЖАСНИ.
    ЗА 5 ГОДИНИ - В РАША НЕТЬ ГАРИВА ,НЕТЬ ИНТЕРНЕТ ,КУПОНИ ХРАНА И ВСЕКИ ДЕН И НОЩ СА БОМБЕНИ !
    ХА НАЗДРАВЕ

    Коментиран от #69, #75, #145

    18:53 14.08.2026

  • 67 Копейки,

    2 9 Отговор
    В коя страна има опашки за бензин? Коментирайте.В България има достъп до Интернет.

    18:53 14.08.2026

  • 68 Хахахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #18 от "?????":

    Рашата изкара украинската мечка от бърлогата, сега незнае как да я прибере!

    18:53 14.08.2026

  • 69 Точен сте

    3 9 Отговор

    До коментар #66 от "А РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.":

    Но не само това. 38 убити рашистки генерали във войната с Украйна. Най много убити генерали в една война в световната военна история. Украинците ги трепят безмилостно и пред цял свят.
    Слава, Слава Украине.

    18:53 14.08.2026

  • 70 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    8 4 Отговор
    Лесно ги лъжат и ги пращат да умират за британските интереси.

    18:54 14.08.2026

  • 71 хаха

    12 3 Отговор

    До коментар #46 от "Горски":

    Мислиш ли се, че ще има мир без условия? Първото ще е Украйна да не мисли грам за НАТО. Второто- минимум армия повече да пази границата като Гранична Полиция. Третото- да се забрави военно производство и внос на оръжия(за да не се допусне да се подготви тайно за война). И ще бъде, че при първи хванат цех за оръжия или пратка с такова без знание и одобрение от Русия директно се удря да се унищожи и руснаците влизат в Украйна, която няма ни армия, ни нищо да отвърне.„
    Същото като Версайския договор след ПСВ за Германия, но този път не е САЩ и Англия да си затварят очите и да дават кредити за оръжията и армията напук на договора, който те самите са наложили, защото на власт бил дошъл "спасител от комунизма", който ще воюва със СССР.

    Коментиран от #84

    18:54 14.08.2026

  • 72 Добре пале

    5 6 Отговор

    До коментар #63 от "ще си събираш":

    Фашизма пак опря до деца да тролят срещу Русия. Ако не бе толкова жалко и трагично, щеше да е комедия.

    18:54 14.08.2026

  • 73 Соломон

    3 3 Отговор

    До коментар #60 от "Безказарменик":

    Кое точно му е поправи му то.Виждал ли си някога в какво се превръща метала след пожар от удар с дрон.И няма никакво значение със какво ще го улучиш.Важното е да улучуш.Огъня ще свърши останалото

    18:54 14.08.2026

  • 74 РУСИЙКАТА НА КОЛЕНЕ СМАЧКАНА

    4 6 Отговор
    На 1 ЯНУАРИ Е ИМАЛО

    111 ,287 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ

    В РУСКАТА КОЧИНА....

    НА

    1 ЮЛИ СА ВЕЧЕ

    САМО

    111,037 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ


    САМО ЗА 6 МЕСЕЦА

    250 ХИЛЯДИ ИЗБИРАТЕЛИ

    ЩЕ ГЛАСУВАТ ОТ

    РУСКИТЕ КЛАДБИЩА .

    УРААААА УРААААА УРААААА

    ГЕНОЦИДА НА ПУТИН
    НАД РУСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
    ВЪРВИ ПО ПЛАН.

    Коментиран от #81

    18:54 14.08.2026

  • 75 Пропагандата

    2 4 Отговор

    До коментар #66 от "А РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.":

    винаги се цели в глупака и показва победеният!

    18:55 14.08.2026

  • 76 Анонимен

    1 3 Отговор

    До коментар #51 от "Гресирана ватенка":

    Знае ли че сте на друг бряг?

    18:55 14.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Виждам те

    2 3 Отговор

    До коментар #63 от "ще си събираш":

    Закачен за джигера на Альоша.

    18:56 14.08.2026

  • 80 Хахахаха

    4 6 Отговор

    До коментар #49 от "Войната с пропганда":

    Копейка, докато ви пълнят главата с руска пропаганда, рашата си заминава.

    Коментиран от #87

    18:56 14.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Соломон

    7 8 Отговор

    До коментар #71 от "хаха":

    Ами тя Украйна не беше кандидат за НАТО преди Русия да я нападне.Нямаше и такова въоражение пак преди Русия да я нападне.И 98% от украинците си говореха на руски пак преди Русия да я нападне

    Коментиран от #99

    18:57 14.08.2026

  • 85 Така е

    3 4 Отговор

    До коментар #81 от "Пропагандата":

    Руската пропаганда има за цел само глупака.

    Коментиран от #89

    18:58 14.08.2026

  • 86 🇺🇦 СЛАВА🇺🇦

    3 9 Отговор

    До коментар #6 от "фашистки рашастан в изолация":

    🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
    РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
    УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌

    Коментиран от #88, #91

    18:59 14.08.2026

  • 87 Така е тъ пейка

    6 2 Отговор

    До коментар #80 от "Хахахаха":

    Докато те ползват да лееш по детски глупава пропаганда и лъжи срещу Русия, показваш, колко е отчаян фашизма. Да опрат до тъ пейка да троли е върха на отчаяността. Може да благодарим на Русия, че пак размаза фашизма. Това показва тъ пейката с тролене.

    Коментиран от #110

    18:59 14.08.2026

  • 88 Точен сте

    2 7 Отговор

    До коментар #86 от "🇺🇦 СЛАВА🇺🇦":

    Потвърдиха се диагнозите на все още малкото останали живи русофили в България - психично неуравновесени, бедни и с безсмислено съществуване. В проучване на "АЛФА РИСЪРЧ" 15% се определят като симпатизиращи на Русия. Според Министерство на социалните грижи в страната 22% са под линията на бедност и трудно си плащат битовите сметки дори. И какво е заключението - не всеки бедняк е русофил, но всеки русофил е бедняк и скъсаняк!

    19:00 14.08.2026

  • 89 Точно така

    7 1 Отговор

    До коментар #85 от "Така е":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    19:00 14.08.2026

  • 90 Не бе

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "фашистки рашастан в изолация":

    слушаме кокаиновия клоун.

    19:02 14.08.2026

  • 91 Пропагандата

    5 2 Отговор

    До коментар #86 от "🇺🇦 СЛАВА🇺🇦":

    винаги се цели в глупака и показва отчаяният и победеният! Русия пак нарита фашизма!

    Коментиран от #96, #103, #107

    19:02 14.08.2026

  • 92 Всичко е по план

    1 1 Отговор
    Турция спря покупките на руски петрол през Черно море след украинските удари с дронове.
    Турция не е закупила нито един товар руски суров петрол Urals през август, след като удари с дронове нарушиха операциите в пристанището Новоросийск

    19:02 14.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Бай онзи

    5 1 Отговор
    За какво ви е това зърно?? Нали запада е богат,санкции,пакети,милиарди евро,замразени руски активи и оръжие и подкрепа до победа?????

    19:03 14.08.2026

  • 95 az СВО Победа 81

    3 3 Отговор
    Киев спира официално да съобщава за руските ракетни удари.

    Причината - не може да им противодейства!

    Накратко:
    Щом не съобщава, значи няма такива! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #101

    19:04 14.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Удри русораста с манивелата!

    3 3 Отговор
    Докато се изправи!

    19:04 14.08.2026

  • 98 ВСУ мачка навсякъде

    2 5 Отговор
    Отново взривяват братска раша вече 5 години🤬😈😫👹 Аз ги чакам на Дунава да ги посрещна и станат всички зле като мене ,а те се бият още за Вовчанск на 5 км.от границата си👺😿🤡

    19:05 14.08.2026

  • 99 хаха

    7 3 Отговор

    До коментар #84 от "Соломон":

    Ами тя Украйна не беше кандидат за НАТО преди Русия да я нападне."
    Защо лъжеш?
    На 14 юни 2021 г. се провежда среща на върха на НАТО в Брюксел. В официалното заключително комюнике (параграф 69) лидерите единствено потвърждават политическото решение от Букурещ през 2008 г., че Украйна в бъдеще ще стане член на Алианса.
    Русия се опасяваше от това, което наричаше „военно усвояване“ на украинската територия от Запада. Дори без Украйна да е член на НАТО, през 2021 г. се случваше следното:САЩ, Великобритания и други съюзници провеждаха съвместни военни учения на украинска територия.Започна доставка на съвременно отбранително оръжие (като противотанковите ракети Javelin и дроновете Bayraktar).Изграждаха се учебни центрове и логистична инфраструктура.
    За Москва нямаше значение дали Украйна има официална карта за членство – те виждаха, че страната де факто се превръща във военен плацдарм на НАТО на техните граници.

    Това последното е от ИИ на гугъл с въпроса "кога се обяви през 2021, че Украйна ще става член на НАТО, и защо Русия реагира с дипломатически ноти". А през февруари 2022 вече Путин реши да атакува, защото 8 месеца НАТО се правиха на глухи.

    Коментиран от #112

    19:07 14.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Ай майкуууу

    4 2 Отговор

    До коментар #95 от "az СВО Победа 81":

    Конашенков и Захарова спряха да кажат за изборите ватенки през февруари 2022 година.😂😂😂😂😂😂
    Даже Ким призна за корейчета..😂😂😂😂😂😂

    19:07 14.08.2026

  • 102 Росомаха

    6 3 Отговор
    Днес сутринта укрофилите се хвалиха, че руският флот е потопен с дронове, а следобяд ривът и искат примирие. След всяка "перемога" сълзи, рев и скърцане със зъби.
    Като искат примирие, начинът е известен. Капитулация, разоръжаване, съд за военните престъпници от киевската хунта.

    Коментиран от #104

    19:08 14.08.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Ердоган

    3 0 Отговор
    Русия отказа категорично примирие. РадеФ: ЕС са военнолюбци, спрете оръжията

    19:09 14.08.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Tака е

    3 4 Отговор

    До коментар #91 от "Пропагандата":

    рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкaa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeeла и тубeркyyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално

    Коментиран от #109

    19:10 14.08.2026

  • 108 Пикочния мехур как е кАпей

    3 1 Отговор

    До коментар #106 от "Тролея е":

    рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкaa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeeла и тубeркyyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално

    Коментиран от #115

    19:11 14.08.2026

  • 109 Точно така

    4 3 Отговор

    До коментар #107 от "Tака е":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #114, #117

    19:11 14.08.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Соломон

    4 3 Отговор

    До коментар #99 от "хаха":

    Кое от това което съм написал не разбра.И войната не започна през 22г а през 2014г.Когато Русия анексира Крим и вкара войски в Донбас и Луганск представяйки ги за ДНР и ЛНР.На Украйна и Грузия бе отказано членстово през 2008г.През 2010г в Украйна бе приет закон с която тя става необвързана с блокове страна.Всичко това се промени през 2014г заради Русия

    Коментиран от #134

    19:12 14.08.2026

  • 113 Пусин е най-жалкия цар на московия

    3 4 Отговор
    ✌️ Размазване! ✌️
    Две фрегати, ракетен катер, десатен кораб и патрулния кораб Василий Быков, който преди три години по това време обстрелваше и осигуряше бординг на търговски кораби съвсем близо до български териториални води, са сред поразените при мащабната украинска атака с 15 вида въздушни и морски дронове срещу най-сериозно охраняваното черноморско пристанище на руzzия - Новоросийск.
    Няма да е пресилено да се каже, че руzzкият черноморски флот е наврян в миша дупка.

    19:12 14.08.2026

  • 114 Така ПИKOЧ

    2 2 Отговор

    До коментар #109 от "Точно така":

    рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкaa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeeла и тубeркyyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално

    Коментиран от #118

    19:13 14.08.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Салавьов и той вика

    1 1 Отговор
    Ще евакуираме 300-400 рашки от Брянска, Белгородска и Курска области.Все пак били на фронтовата линия.
    П.п.Така в като тръгнеш посред зима до Киев за три дни с лятните униформи.
    😅😅😅

    19:13 14.08.2026

  • 117 ТАКА Е ПОДИГРАВАН ТЪ ПЕЙ

    2 3 Отговор

    До коментар #109 от "Точно така":

    рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeла и тубeркyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално

    Коментиран от #120

    19:14 14.08.2026

  • 118 Точно така

    4 2 Отговор

    До коментар #114 от "Така ПИKOЧ":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия! Пропагандата винаги показва отчаяният и победеният!

    19:14 14.08.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Точно така тъ пейке

    3 2 Отговор

    До коментар #117 от "ТАКА Е ПОДИГРАВАН ТЪ ПЕЙ":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия! Пропагандата винаги показва отчаяният и победеният!

    Коментиран от #124

    19:15 14.08.2026

  • 121 за кво им е

    1 3 Отговор
    Те не им останаха кораби в Черно Море на пе де рассийците

    19:15 14.08.2026

  • 122 Добри новини

    3 3 Отговор
    Украинските разузнавателни служби са следили транспортирането на севернокорейските ракети KN-23 и KN-24 още от границата със терористичната държава, до момента, в който смъртоносният товар е стъпил на Сибирската ЖП магистрала, която е минирана и взривена дистанционно. Грандиозното мероприятие на СБУ е проведено на 6000 километра от границите на Украйна.

    Коментиран от #126, #127, #137

    19:17 14.08.2026

  • 123 Страх тресе корумпирания запад!

    3 3 Отговор
    След капитулацията на Украйна ще излязат наяве документи за колосални кражби и подкупи на западни лидери. Някои от тях като Саркози ще получат присъди и конфискация на краденото.

    Украйна е раздавала на европейци кюлчета злато в замяна на финансова и военна помощ!

    19:17 14.08.2026

  • 124 Так е тъ пей кАпей

    1 2 Отговор

    До коментар #120 от "Точно така тъ пейке":

    рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeла и тубeркyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално

    Коментиран от #130

    19:20 14.08.2026

  • 125 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    4 1 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф.

    19:20 14.08.2026

  • 126 ПAЦУЛAA

    3 1 Отговор

    До коментар #122 от "Добри новини":

    ПРУCИЯ фашистка приключи....ПAЦУЛAA падна в несвяст в оповръщаното родопско одеяло..

    19:22 14.08.2026

  • 127 СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦

    2 2 Отговор

    До коментар #122 от "Добри новини":

    Украйна за близо 5 години унищожи 2/3 от руския флот ,60% от тяхната авиация и уби и осакати над 2 млн.блатни и нещастни руски орки. А 67-километрова рашиска колона преди 5 години пътуваше за парад в Киев ххахахаха😂🤣🤣😆

    Коментиран от #131, #132

    19:23 14.08.2026

  • 128 Центаци,

    0 1 Отговор
    Къде е Саркози? Правилно! В затвора! И той го раздаваше голямата работа. Българските центаци ги очакват циганите в Ловешкия и Сливенския затвори. Превъзпитание чрез изнасилване! Хахахаха хахахаха 😜🤣❗

    19:23 14.08.2026

  • 129 НЯКОЯ УМНА БАНДЕРА ДА КАЖЕ

    3 2 Отговор
    Какво спечелиха бандерите откакто ги набутаха в британската прокси война.

    19:24 14.08.2026

  • 130 Точно така тъ пейке

    2 2 Отговор

    До коментар #124 от "Так е тъ пей кАпей":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия! Пропагандата винаги показва отчаяният и победеният!

    Коментиран от #133

    19:25 14.08.2026

  • 131 Росомаха

    1 2 Отговор

    До коментар #127 от "СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦":

    Тебе ще те арестуват в Баба Алено и ще те депортират в твойта бандерия.

    19:25 14.08.2026

  • 132 Пропагандата

    0 2 Отговор

    До коментар #127 от "СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦":

    винаги се цели в глупака и показва отчаяният и победеният! Русия пак нарита фашизма!

    Коментиран от #135

    19:26 14.08.2026

  • 133 Така е Tъп кАпей

    2 0 Отговор

    До коментар #130 от "Точно така тъ пейке":

    рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeла и тубeркyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално

    Коментиран от #136

    19:27 14.08.2026

  • 134 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #112 от "Соломон":

    Ъ? 2013-14 САЩ организират преврат, т.нар. "майдан".

    Виктория Нуланд, тогашен помощник държавен секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси, е американският дипломат, който на 11 декември 2013 година раздава хляб, бисквити и сладки на протестиращи и полицаи на площад „Майдан“ в Киев

    Тогава Крим прави референдум за независимост набързо- там е открай време населено с татари и руснаци и е руска военоморска база. Русия няма как да се остави без достъп до Черно море и обявява Крим за руска територия без никакво навлизане на руски войски- те са си вече на полуострова.

    Да, тази война почна 2014 от САЩ и НАТО с тактиката от студената война да се обгражда противника чрез смяна на режима. Всъщност УСАИД не е създадена като хуманитарна. Много бъркат от името, че е за помощ. Съкращението е от Защита на Итресесите на Съединените Американски Щати. И е да финансира политици, партии, медии и т.н. за цветни революции, строене на бази, налагане на американски интереси. Ако еколог получи пари от УСАИД, не е да пази птички, а да спре проект, който не е угоден на САЩ. Ако партия получи пари, то е подкуп да гласува закони в угода на САЩ.

    Коментиран от #147

    19:28 14.08.2026

  • 135 Пикoчния меxур как е кАпей

    1 1 Отговор

    До коментар #132 от "Пропагандата":

    рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкaa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeла и тубeркyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално

    Коментиран от #144

    19:28 14.08.2026

  • 136 Точно така тъ пейке

    1 1 Отговор

    До коментар #133 от "Така е Tъп кАпей":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия! Пропагандата винаги показва отчаяният и победеният! Благодарим на тъ пейката за това!

    Коментиран от #138, #143

    19:29 14.08.2026

  • 137 чичо Кольо

    1 3 Отговор

    До коментар #122 от "Добри новини":

    Еваларката.Украинците са пичове.

    19:29 14.08.2026

  • 138 Рипай у нужнико паацуле😀

    1 0 Отговор

    До коментар #136 от "Точно така тъ пейке":

    Да ти се изхождам на главата.паац

    Коментиран от #140

    19:31 14.08.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    5 1 Отговор
    Да. Бандерите ще възстановяват паметника на Екатерина.

    19:32 14.08.2026

  • 142 Политици, журналисти и тролове

    3 1 Отговор
    лапат подкупи от корумпираната киевска хунта както Саркози лапаше от Кадафи. Логично ги чака неговата съдба. Затвор и конфискация.
    Струва ли си? Помислете добре!

    19:33 14.08.2026

  • 143 Пикочния мехур как е кАпей

    1 4 Отговор

    До коментар #136 от "Точно така тъ пейке":

    рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкaa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeла и тубeркyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално

    19:35 14.08.2026

  • 144 Точно така тъ пейке

    2 1 Отговор

    До коментар #135 от "Пикoчния меxур как е кАпей":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия! Пропагандата винаги показва отчаяният и победеният! Благодарим на тъ пейката за това!

    Коментиран от #150

    19:35 14.08.2026

  • 145 Даааааа

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "А РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.":

    12 000 000 са тролей, изостанал си с пропагандата яко..

    19:35 14.08.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #134 от "хаха":

    Хайде пак ново 20.Къде го видя този преврат.И какво ви засяга Украйна кого и как ще си сменя президентите.Единственото което се случи в 2013г че президента и хората на Беркут които стреляха по демонстрантите е да избягат в Русия.И можеш ли да ми кажеш как Путин дойде на власт за първи път.Тогава нямаше ли преврат в Русия

    Коментиран от #149, #153, #156, #157

    19:35 14.08.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Иван Вазов

    1 1 Отговор

    До коментар #147 от "Соломон":

    за тебе написа "Жидов гроб"!

    19:37 14.08.2026

  • 150 Рипай у нужнико пaаацyулe казах

    2 2 Отговор

    До коментар #144 от "Точно така тъ пейке":

    Връщай се обратно в тоалетната чиния безполезна копейка Tъпейка

    Коментиран от #154

    19:38 14.08.2026

  • 151 име

    2 0 Отговор
    Само бой за бандерите. Никакви пристанища, никакви кораби, никакъв ток, вода, парно, бензин, жп траспорт. Магазините в Киев са празни, складовете са изгорени, камионите нямат нафта, да умират гладни и некъпани на студено

    19:38 14.08.2026

  • 152 Соломон

    2 0 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола докато спрат да мърдат !

    19:38 14.08.2026

  • 153 Ами вас безродниците не ви засяга

    3 0 Отговор

    До коментар #147 от "Соломон":

    Нормалните българи ни засяга, защото без преврата организиран от САЩ, Украйна щеше да е цяла, а САЩ нямаше да унищожава Европа. Нямаше и хиляди да загинат заради интересите на САЩ!

    19:38 14.08.2026

  • 154 С тролене

    0 1 Отговор

    До коментар #150 от "Рипай у нужнико пaаацyулe казах":

    все у нужника ще е глупака.

    19:39 14.08.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #147 от "Соломон":

    Какво точно беше майданът? Не смени ли с протести и гражданска война(въоръжени сблъсъци) президент, който беше проруски? Това как се нарича? Не е имало редовни избори. Имаше избори заради подадена оставка след бунтове. А организаторите на тези бунтове странно бяха и са финансирани от САЩ и ЕС. Даже да е било до народа, Русия е била в правото си да реши, че е финансиран отвън преврат и стъпка срещу Русия.

    Коментиран от #168

    19:39 14.08.2026

  • 157 Димитър Георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #147 от "Соломон":

    Ся последно ти кой беше ,че нещо съвсем се обърках ,Лука ли си ,Антирашист или Соломон -Сюлейман ?

    Коментиран от #161, #163

    19:40 14.08.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Само млатене по рушлямията и копейките гладни.

    19:41 14.08.2026

  • 160 УДРИ С ЛОПАТАТА

    2 1 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    19:41 14.08.2026

  • 161 И още има няма

    1 1 Отговор

    До коментар #157 от "Димитър Георгиев":

    няколко десетки ника ползвани от тоя глупак. Как да се сети, че колкото и никове да ползва, все е глупак. 😄

    Коментиран от #165, #166

    19:42 14.08.2026

  • 162 КОЙ РАЗБРАЛ РАЗБРАЛ

    2 1 Отговор
    УУКРАЙНА ГИ НАПРАВИЛА ........ХА,ХА,ХА!! УУКРАЙНА Е СРЕДСТВОТО В РЪЦЕТЕ НА ДДИВАТА ФФАШИСТЕЕИЧНЧА ВВЪРХУШКА НА ЕС ! ТЕ , НЕ УУКРАЙНА ! ТЕ ЖЕРТВАХА ППРОКСИТО УУКРАЙНА ЗАРАДИ ККОЛОНИАЛНИЯ СИ ФФАШИНСТИКТ ,С КОЙТО ПОГУБВАТ И НАС ! ЗА ДА КРОТНАТ ТРЯБВА ДА СА ПОД СТРАХ , ТАКА КАКТО САЩ ГИ ДЪРЖАТ НА ССИНДЖИР И НЕ СМЕЯТ ДА ИМ ГЪКНАТ . САМО АКО ГИ ОТВЪРЖАТ И ЩЕ КРОТНАТ . ЩЕ ГИ Е СТРАХ ТОГАВА ЗАРАДИ ЗЗОЛУМИТЕ СИ!
    АНАЛОГИЧНА Е ССИНДЖИРМАРКАТА И С ППУДЕЛИТЕ НА Т.Н. ЕС , ОСОБЕНО ДЖАФКАЩИТЕ ЕЕСТОНИЯ, ЛЛИТВА , ЛЛАТВИЯ , КОИТО РРУСИЯ МОЖЕ ДА УДАВИ С ПЛЮНКА . ОТКАЧАТ ЛИ ГИ ОТ ССИНДЖИРА ЩЕ КРОТНАТ ! СТРАХА СТРАХА ,ЗА ИЗПАДНАЛИТЕ ДО ЖЖИВОТИНСКА ИИСТЕРИЯ ФФАШНАСЛЕДНИЦИ, МУ Е МАЙКАТА ДА КРОТНАТ . ИНАЧЕ НАЛИ ГИ ВИЖДАТЕ КОЛКО СА "ВЕЛИКИ" , КАК СЕ ПЕРЧАТ ,ЕРЧАТ . КАКВА ЕЛЕМЕНТАРНА ББЕЗГРЪБНАЧНОСТ , Ж ИВОТИНСКА ПРИСПОСОБИМОСТ БЕЗ ГРАМ ДОСТОЙНСТВО , ДА НЕ СТАВА ДИУМА ЗА БЛАГОДАРНОСТ , ЩОТ ТЕ И ПАМЕТ НЯМА!

    19:43 14.08.2026

  • 163 Росомаха

    2 2 Отговор

    До коментар #157 от "Димитър Георгиев":

    Соломон е жид, предател, враг на българския народ!

    Коментиран от #170, #171

    19:43 14.08.2026

  • 164 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Соломон":

    Както разбирам Украйна побеждава навсякъде-на Русия се нанасят тежки поражение на НПЗ на инфраструктурни обекти на кораби пренасящи руски стоки украинските дронове удрят дълбоко в Русия Крим е изолиран а украинците непрекъснато убиват висши руски военни!?Какъв е смисълът на Зеленски да иска примирие или споразумение...ами да продължава така докато Русия падне!?...бих искал само да посоча едно малко несъответствие в широко разгласяваните украински удари и победи от правилните медии подкрепящи Украйна -всички тези удари имат най-вече пропаганден или временен характер и не е съвсем уместно така да се надуват вувузелите и фанфарите докато руските удари тихо но методично унищожават важни обекти за Украйна а превъзходството на руската армия във авиация планиращи бомби артилерия и ракети дава като резултат бавно но неотклонно смилане на украинската армия!?

    Коментиран от #172

    19:44 14.08.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Tака е пaаaцyулee

    1 2 Отговор

    До коментар #161 от "И още има няма":

    рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeла и тубeркyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално

    Коментиран от #177

    19:45 14.08.2026

  • 167 МЛАТИ БАНДЕРИТЕ С ВИНКЕЛО

    1 0 Отговор
    МЛАТИ, МЛАТИ, МЛАТИ. Млати за мама, млати за тати.

    19:45 14.08.2026

  • 168 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #156 от "хаха":

    Майдана бе протест срещу решението на президената Юсченко да прекрати преговорите със ЕС за сметка на евразийски съюз със Русия по подобие на Беларус и др.Това което стана е че президента и убийците от Беркут избягаха в Русия.Парламента в който мнозинство имаше партията на Юсченко си остана.Правителството също.И бяха насрочени нови избори които се проведоха през 2014г

    19:46 14.08.2026

  • 169 Решението

    1 0 Отговор
    Зелю да фаща вокзала и право в Москва да подпише капитулацията и да мирне света...

    19:46 14.08.2026

  • 170 ОСТАВИ ГО МОНЮ

    1 0 Отговор

    До коментар #163 от "Росомаха":

    Той е СОП. Не му обръщай внимание.

    19:47 14.08.2026

  • 171 Димитър Георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #163 от "Росомаха":

    Той не и Соломон ,а козяшка мррррша ,многоников тролл който си мисли че е голям Тарикат по цял ден бълва спам .Нищо Кармата е Ку4-4ка ,ще го трясне когато най малко очаква ,да си харчи центовете за собственото си погребение .

    Коментиран от #175

    19:47 14.08.2026

  • 172 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #164 от "не може да бъде":

    Ами ще продължава.Украйна просто няма друг избор.Защото агресора в тази война е Русия.Това че русия се страхувала от Украйна си е направо цинично

    19:48 14.08.2026

  • 173 КОЙ РАЗБРАЛ РАЗБРАЛ

    1 0 Отговор
    УУКРАЙНА ГИ НАПРАВИЛА ...!! УУКРАЙНА Е ССРЕДСТВОТО В РЪЦЕТЕ НА ДДИВАТА ФФАШИСТЕЕИЧНЧА ВВЪРХУШКА ! ТЕ , НЕ УУКРАЙНА ! ТЕ ЖЖЕРТВАХА ППРОКСИТО УУКРАЙНА ЗАРАДИ ККОЛОНИАЛНИЯ СИ ФФАШИНСТИНКТ ,С КОЙТО ППОГУБВАТ И НАС ! ЗА ДА КРОТНАТ ТРЯБВА ДА СА ПОД ССТРАХ , ТАКА КАКТО ССАЩ ГИ ДЪРЖАТ НА ССИНДЖИР И НЕ СМЕЯТ ДА ИМ ГЪКНАТ . САМО АКО ГИ ОТВЪРЖАТ И ЩЕ КРОТНАТ . ЩЕ ГИ Е СТРАХ ТОГАВА ЗАРАДИ ЗЗОЛУМИТЕ СИ!
    АНАЛОГИЧНА Е ССИНДЖИРМАРКАТА И С ППУДЕЛИТЕ НА Т.Н. ЕЕСС , ОСОБЕНО ДЖАФКАЩИТЕ ЕЕСТОНИЯ, ЛЛИТВА , ЛЛАТВИЯ , КОИТО РРУСИЯ МОЖЕ ДА УДАВИ С ПЛЮНКА . ОТКАЧАТ ЛИ ГИ ОТ ССИНДЖИРА ЩЕ КРОТНАТ ! ССТРАХА ССТРАХА ,ЗА ИЗПАДНАЛИТЕ ДО ЖЖИВОТИНСКА ИИСТЕРИЯ ФФАШНАСЛЕДНИЦИ, МУ Е МАЙКАТА ДА КРОТНАТ . ИНАЧЕ НАЛИ ГИ ВИЖДАТЕ КОЛКО СА "ВВЕЛИКИ" , КАК СЕ ППЕРЧАТ ,ЕЕРЧАТ . КАКВА ЕЕЛЕМЕНТАРНА ББЕЗГРЪБНАЧНОСТ , ЖЖИВОТИНСКА ПРИСПОСОБИМОСТ БЕЗ ГРАМ ДДОСТОЙНСТВО , ДА НЕ СТАВА ДИУМА ЗА БЛАГОДАРНОСТ , ЩОТ ТЕ И ППАМЕТ НЯМА!

    19:48 14.08.2026

  • 174 Соломон

    1 0 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила И Мощ!

    19:49 14.08.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Ти трябва да си еврейско псе

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Соломон":

    С подобен Ник нейм? Нали ?

    19:49 14.08.2026

  • 177 Точно така пацууле

    0 0 Отговор

    До коментар #166 от "Tака е пaаaцyулee":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия! Пропагандата винаги показва отчаяният и победеният! Благодарим на тролещият глупав пааацул, че показа отчаяността на фашизма! Кажи браво на Русия пааацуле.

    19:49 14.08.2026

  • 178 Нема лабаво

    1 0 Отговор
    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"

    Из европейската преса

    19:50 14.08.2026

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