Основната цел на Кремъл е разпадането на НАТО и ЕС! Владимир Путин е наредил специална операция през Молдова

Русия разгръща мащабна операция за дестабилизиране на Европа, а основната цел на Кремъл за 2026 г. е разпадането на НАТО и ЕС отвътре. За да изпробва тази стратегия, Москва е избрала Молдова, пише РБК-Украйна като се позвава на публикация на The New York Times, съобщава Фокус.

Според източници от западните разузнавателни служби руският президент Владимир Путин е обявил плановете си по време на закрита среща с руското военно командване. Това се е случило малко след като той публично обвини Запада в "разпалване на истерия“ относно заплахите от страна на Русия.

В настоящата йерархия на приоритетите на Кремъл са определени две основни задачи: завладяването на Украйна и установяването на контрол над Молдова.

В Москва разчитат да завземат южната част на Украйна, за да създадат сухоземен коридор към непризнатата Приднестровие и да получат плацдарм за натиск върху Алианса.

Журналистите са проучили много документи и са разговаряли с представители на специалните служби на САЩ и Европа. Стана ясно, че руското военно разузнаване (ГРУ) е организирало обучения за млади молдовци в Сърбия, Босна и в околностите на Москва, се посочва в материала.

Там са ги обучавали:

да пробиват полицейските кордони и да организират масови безредици;

да изработват самоделни взривни устройства и да подпалват сгради;

да използват дронове, оборудвани с устройства за хвърляне на взривни вещества.

Отделно направление е мащабната система за купуване на гласове, ръководена от молдовския бизнесмен Илан Шор под контрола на руския чиновник Сергей Кириенко.

В мрежата са привлечени над 150 хиляди души, а само преди референдума през 2024 г. на активистите бяха изплатени почти 20 млн. долара. Освен това за агитация срещу 1000 долара са привлечени православни свещеници.

Върхът на руската операция съвпадна с парламентарните избори в Молдова на 28 септември 2025 г. Руски хакери са пробили системите на Централната избирателна комисия, а подготвени бойци са планирали акции със сила.

Благодарение на стотиците претърсвания и арести от страна на правоохранителните органи масовите безредици са предотвратени, а прозападната партия на Май Санду спечели над 50% от гласовете.

Въпреки това в разузнаването подчертават, че Кремъл не се е спрял и разчита на продължителна кампания за дестабилизация. Публично Москва отрича намеса във вътрешните работи на Молдова и опити да подкопае Запада.