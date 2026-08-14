Основната цел на Кремъл е разпадането на НАТО и ЕС! Владимир Путин е наредил специална операция през Молдова

Русия разгръща мащабна операция за дестабилизиране на Европа, а основната цел на Кремъл за 2026 г. е разпадането на НАТО и ЕС отвътре. За да изпробва тази стратегия, Москва е избрала Молдова, пише РБК-Украйна като се позвава на публикация на The New York Times, съобщава Фокус.
Според източници от западните разузнавателни служби руският президент Владимир Путин е обявил плановете си по време на закрита среща с руското военно командване. Това се е случило малко след като той публично обвини Запада в "разпалване на истерия“ относно заплахите от страна на Русия.
В настоящата йерархия на приоритетите на Кремъл са определени две основни задачи: завладяването на Украйна и установяването на контрол над Молдова.
В Москва разчитат да завземат южната част на Украйна, за да създадат сухоземен коридор към непризнатата Приднестровие и да получат плацдарм за натиск върху Алианса.
Журналистите са проучили много документи и са разговаряли с представители на специалните служби на САЩ и Европа. Стана ясно, че руското военно разузнаване (ГРУ) е организирало обучения за млади молдовци в Сърбия, Босна и в околностите на Москва, се посочва в материала.
Там са ги обучавали:
да пробиват полицейските кордони и да организират масови безредици;
да изработват самоделни взривни устройства и да подпалват сгради;
да използват дронове, оборудвани с устройства за хвърляне на взривни вещества.
Отделно направление е мащабната система за купуване на гласове, ръководена от молдовския бизнесмен Илан Шор под контрола на руския чиновник Сергей Кириенко.
В мрежата са привлечени над 150 хиляди души, а само преди референдума през 2024 г. на активистите бяха изплатени почти 20 млн. долара. Освен това за агитация срещу 1000 долара са привлечени православни свещеници.
Върхът на руската операция съвпадна с парламентарните избори в Молдова на 28 септември 2025 г. Руски хакери са пробили системите на Централната избирателна комисия, а подготвени бойци са планирали акции със сила.
Благодарение на стотиците претърсвания и арести от страна на правоохранителните органи масовите безредици са предотвратени, а прозападната партия на Май Санду спечели над 50% от гласовете.
Въпреки това в разузнаването подчертават, че Кремъл не се е спрял и разчита на продължителна кампания за дестабилизация. Публично Москва отрича намеса във вътрешните работи на Молдова и опити да подкопае Запада.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 един
Коментиран от #59, #62, #95, #142
20:27 14.08.2026
2 Последния Софиянец
20:27 14.08.2026
3 Основният въпрос е
Коментиран от #6, #10, #15
20:28 14.08.2026
4 ГОЛЕМ СМЕХ
Кой ли по напред ша са разпадне.
Коментиран от #9, #49, #76, #96
20:28 14.08.2026
5 Патриарха
На многая летаааа...
20:28 14.08.2026
6 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #3 от "Основният въпрос е":Това обединява всички.....
Коментиран от #12, #74
20:29 14.08.2026
7 военен неможач
20:29 14.08.2026
8 Според вас
20:29 14.08.2026
9 Епааа
До коментар #4 от "ГОЛЕМ СМЕХ":С кво? Оти НАТО се оказа, че нема бомби!
И на Зелю не дава вече!
Коментиран от #57
20:30 14.08.2026
10 Емили с Тротинетката
До коментар #3 от "Основният въпрос е":София Прайд и Евровизия.
20:30 14.08.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Това казва Илон Мъск в обширно интервю за „Икономист“. Той влезе в остър спор с главната редакторка Зани Минтън Бедоус за Украйна, Европа, миграцията и бъдещето на Запада.
Коментиран от #16, #22, #33
20:30 14.08.2026
12 Като изключим
До коментар #6 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Тъпите наративи имаш ли друг отговор ?
Коментиран от #14
20:30 14.08.2026
13 Гове о 😯
20:32 14.08.2026
14 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #12 от "Като изключим":Истината боли, нали.....
Коментиран от #20, #46
20:32 14.08.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Основният въпрос е":Това ,че "ЧЛЕНКИТЕ" (ж.р.) са пудели на ШАШт❗
Коментиран от #21
20:32 14.08.2026
16 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Дали Путин не прави същото
20:33 14.08.2026
17 Гове о 😯
20:33 14.08.2026
18 Сатана Z
И двата завода, които изгоряха и експлодираха тази седмица в Европа (KNDS в Италия и EMCO в България), участват в доставки на оръжие и боеприпаси за Украйна.
EMCO произвежда боеприпаси по съветски стандарт (122 мм и 152 мм артилерийски снаряди, ракети Град РСЗО, 60 мм, 82 мм и 120 мм минохвъргачки и снаряди за гранатомети), а също така ремонтира и модернизира леки бронирани машини.
Италианското подразделение на френско-германския отбранителен консорциум KNDS произвежда боеприпаси (включително 155 мм по стандарта на НАТО) за европейските армии и доставя за Украйна. То доставя стотици бройки ключово бойно оборудване на украинските въоръжени сили, включително самоходните оръдия CAESAR, танковете PzH 2000, Leopard 1/2, самоходните зенитни оръдия Gepard и бронираните машини AMX-10 RC. Холдингът също така откри дъщерно дружество KNDS Ukraine в Киев, което осигурява техническа поддръжка и ремонт на западно оборудване директно в Украйна и локализира производството на боеприпаси.
20:33 14.08.2026
19 Сахалин
Коментиран от #43
20:34 14.08.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Коя истина🤔❓
Че нито НАТьО те брани,
нито ЕсеС те храни ли🤔❓
Коментиран от #27
20:34 14.08.2026
21 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":36 години под крилото на САЩ....
Мир и сигурност за БГ.
20:34 14.08.2026
22 Офчи дирник 😄
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Чете се между редовете.
20:34 14.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Абе то ЕС се разпада
Коментиран от #32
20:35 14.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Социална политика
20:35 14.08.2026
27 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Че кой тогава ни брани и храни....че нещо не са разбра.
Коментиран от #61, #68, #80
20:35 14.08.2026
28 Биби
20:35 14.08.2026
29 нннн
20:35 14.08.2026
30 адмирал Стив Джерми
НАТО съществува за да се противопостави на заплаха, създадена от самото съществуване на НАТО, но няма силата да се противопостави на тази заплаха.
Втората най-способна армия е украинската. Първата е руската. Китайците наблюдават внимателно и се учат.
От десетилетия западните лидери напъват за голяма война с Русия, те са напът да я получат и ще я загубят много лошо.
Идеята, че НАТО, една отчаяна група от държави с различни нива на военна сила, различно военно оборудване и възможности, могат да бъдат събрани и заедно да победят най-способната армия, не съответства на реалността.
Германия е вече в рецесия, Франция и Англия са на ръба. Последното нещо, което биха искали да направят е в ситуация на на икономическа криза да налеят поне 5% от брутния си вътрешен продукт във воденето на война, която немогат да спечелят.
20:36 14.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #24 от "Абе то ЕС се разпада":То ЕС от 1956г все са разпада
Май СОЦА и СИВ са разпаднаха.
20:36 14.08.2026
33 Форд
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Илон Мъск е подставено лице на Путин и пере парите на руските олигарси. Който не вярва е путинист!
Коментиран от #50
20:36 14.08.2026
34 Братушките идат!
Коментиран от #47
20:36 14.08.2026
35 Млати Козяка с Винкело
20:36 14.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Луганск
На среща между президента на Сърбия Вучич и Зеленски, германски кореспондент, внук на заклет фашист от СС, попита: „Какво може да направи Германия, за да бъдат убивани повече руснаци?“
Аз, като украинец, ще отговоря! Точно сега Русия е длъжна да изтрие тази изкуствена фашистка Германия с ракетно-ядрен удар! А заедно с нея да изтрие и останалата част от фашисткия концентрационен лагер, наречен Европейски съюз! Франция, Англия и останалите!
Сега също е благоприятно време да бъдат унищожени с ядрен удар и САЩ – това картонено нищожество, което за две седмици изразходва всичките си противоракетни системи във война срещу средна сила като Иран! Докато Русия вече 4 години унищожава 50 страни от НАТО, икономиката на Русия за това време е нараснала с 10%, значително е увеличила територията си и е увеличила населението си с 8 милиона души!
Русия окончателно ще освободи света от западния фашизъм!
ДА ЖИВЕЕ НАЙ-ВЕЛИКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО – ВЕЛИКА РУСИЯ, НАСЛЕДНИЦА НА ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ!!!
Коментиран от #123
20:37 14.08.2026
38 ЕСССР
С две думи Путин и Русия не е нужно нищо да правят при таква гениални таланти в ЕСССР!
20:37 14.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.
20:38 14.08.2026
42 грУЙО
Коментиран от #69
20:38 14.08.2026
43 Анонимен
До коментар #19 от "Сахалин":Направо!
20:39 14.08.2026
44 факт
Коментиран от #54, #56
20:39 14.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ако бачкаш в Безмер като хигиенистка
До коментар #14 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Може и да е вярно това (НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ)...
20:39 14.08.2026
47 Путинистче идиотче
До коментар #34 от "Братушките идат!":Изсъхнаха ми м.ъ.д.и.т.е да чакам дедо Иван на Дунава
20:39 14.08.2026
48 Гълъб парашутист
20:39 14.08.2026
49 факт
До коментар #4 от "ГОЛЕМ СМЕХ":булгаро е готов
20:40 14.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 444
20:40 14.08.2026
52 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣
Коментиран от #65
20:40 14.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #9 от "Епааа":Кой ли прави Русия на...решето...
20:42 14.08.2026
58 Баба Гошка
20:42 14.08.2026
59 Путин
До коментар #1 от "един":Мдаа. И аз така мисля. Затова ще я зануля. Няма Русия, няма проблем.
20:43 14.08.2026
60 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
20:43 14.08.2026
61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #27 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Така е , много неща не разбираш❗
Но пък много глупости пишеш❗
Коментиран от #66
20:43 14.08.2026
62 Забавно
До коментар #1 от "един":Русия има ресурси, Европа има пари и технологии, не ли по-логично Русия да търси партньорство, а не конфликт?
Коментиран от #89
20:45 14.08.2026
63 асенчо
20:45 14.08.2026
64 Това
20:45 14.08.2026
65 Ай майкуууу
До коментар #52 от "az СВО Победа 81":Че той ако мислеше нямаше да си избие 1 милион от стадото си .Мислител бил.😂😂😂😂😂.И за пастир не става.😅😂😂😂
20:46 14.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ЧЕ ТЕ СИ Я ЗАПОЧНАХ И БЕЗ РУАИЯ
РУСИЯ САМО ЩЕ ИМ ПОМОГНЕ !!!
20:46 14.08.2026
68 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #27 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":ЕсеС те храни с храни които там никой не консумира, при това тук цените са по-високи от тези в другите страни❗
Банките изнасят МИЛИАРД ПЕЧАЛБИ от България годишно❗
ВиК и ЕРП не им отстъпват❗
Коментиран от #78
20:47 14.08.2026
69 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈
До коментар #42 от "грУЙО":Груйоо ,сакам да ти лаппам У Йоооо!
20:49 14.08.2026
70 Завърнал се
20:49 14.08.2026
71 арбалета 🎯
20:49 14.08.2026
72 Дика
Путин: Защото Украйна не съществува!
Сталин: Сериозно!
Путин: Тя е измислена от Ленин!
Сталин: И затова ги нападнахте?
Путин: Просто украинците са руснаци и ние сме един народ!
Сталин: Т.е. украинската нация не съществува?
Путин: Не съществува!
Сталин: Тогава, кой се намира на територията на Украйна?
Путин: Как кой, руснаците!
Сталин: Е, защо нападнахте Украйна, като там са руснаци?
Путин: За да ги денацифицираме!
Сталин: Кого?
Путин: Украинците!
Сталин: Но вие сам казахте, че украинците ги няма!
Путин: Ние искаме да защитим рускоговорящите!
Сталин: От кого?
Путин: Как от кого, от нацистите!
Сталин: Но вие току-що казахте, че там са само руснаци!
20:50 14.08.2026
73 Горкият Кремъл!
20:50 14.08.2026
74 И Иран
До коментар #6 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":ви направи за смях
20:51 14.08.2026
75 Дааа НО
20:51 14.08.2026
76 Цък
До коментар #4 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Интересно с какво? Европейските държави и САЩ отказват да дават патриоти на наркомана
Коментиран от #81
20:51 14.08.2026
77 Е как иначе
20:52 14.08.2026
78 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #68 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Гледам българите пълнят количките във ВЕРИГИТЕ.
Ти явно ядеш храна директно доставена от село....
Чиста и безопасна, да не верваш.
Коментиран от #88, #94
20:53 14.08.2026
79 Тези простотии
20:53 14.08.2026
80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #27 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Че кой пък ни е нападнал , че да видиш как НАТьО те брани🤔❓
А за ТЪлПИТЕ от ТЪПИТЕ ПО ПЕЙКИТЕ,
четете- лично ТръНп обяви, че НЯМА ДА ВИ ПАЗИ ‼️
Коментиран от #87
20:53 14.08.2026
81 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #76 от "Цък":И аз това се питам
Кой дупчи Русия като швейцарско сирене????
20:54 14.08.2026
82 Факти
Коментиран от #107
20:55 14.08.2026
83 Голямата глава
20:55 14.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Ами
след като Русия вече граничи с натовски държави като Полша, Литва,
Латвия, Естония, Финландия и Норвегия.
20:55 14.08.2026
86 Няма спор просто
20:55 14.08.2026
87 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #80 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Именно...никой не смее да ни барне
Щото БЪЛГАРИЯ Е НАТО.....
Коментиран от #92
20:55 14.08.2026
88 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #78 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Гледаш ама, не виждаш❗
Количките в Кауфланд ги пълнят укр...ите❗
Българите купуват стоки на дъното на количките❗
Ако ги пълнят - то е или с пакети тоалетна хартия, или с туби минерална вода, или си зареждат малки магазинчета❗
20:56 14.08.2026
89 Ами не
До коментар #62 от "Забавно":С кремълски орки партнорството няма, защото там имперските абици никога не са изчезвали. Точно заради такова глупава грешка от преди 15-20 години се стигна до нападенито над Украйна. С Русия партниране не може и нетрява да има никога повече. Партниране може да има само с новите независими държави който ще получат свободата си след разпада на федерацията на злото и терора.
20:57 14.08.2026
90 Дааа НО
20:57 14.08.2026
91 имееми
20:57 14.08.2026
92 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #87 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":То никой не ни бараше и преди да сме в НАТьО, АМА ТИ ОТКЪДЕ ДА ЗНАЕШ❗
То родените след като НАТьО влезе в България няма как да знаете, ако не четете история❗
Ама на Вас четенето не Ви е силната страна❗
Коментиран от #103
20:58 14.08.2026
93 Ъъъ
Имам един елементарен въпрос.....Елементарен като мен....Като "копейка" искам да кажа....Та:
Русия ли е пред портите на НАТО, или НАТО е пред портите на Русия? М?🤔
Важно е някой да отговори, защото заглавието е подвеждащо ... Ако Русия се е разширила до степен да заплашва НАТО-вските държави, тогава притесненията на Запада можеше да са оправдани....Ако обаче НАТО се е разширило до степен, че да поискат разполагане на ракетни установки и на Червения площад за борба с Русия и им е било отказано, да бъде обвинявана Русия за този отказ е лицемерие....Или не е? Че вече се обърках ...🤔
20:58 14.08.2026
94 Гробар
До коментар #78 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Ганю не може да живее без претъпкан търбух, ще убива за едното плюскане.
Коментиран от #110
20:58 14.08.2026
95 Аз съм
До коментар #1 от "един":баща ти
20:59 14.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Адмиралчето
21:01 14.08.2026
98 Дядо Влайчо
21:01 14.08.2026
99 Мишел
Коментиран от #112, #117, #120
21:01 14.08.2026
100 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #66 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Абе има и доста ДЕТО НИЩО НЕ РАЗБИРАТЕ,
ако ме разбираш😉
21:01 14.08.2026
101 А50
Коментиран от #146
21:01 14.08.2026
102 Иван
21:02 14.08.2026
103 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #92 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":НАТО НИ БАРНА
И без нито един изстрел прати СССР и СОЦА в небитието....ама ти откъде да знаеш.
21:02 14.08.2026
104 ЕС е едно недоносче
21:02 14.08.2026
105 Дядо Влайчо
Коментиран от #130
21:02 14.08.2026
106 Меси
21:04 14.08.2026
107 Ами
До коментар #82 от "Факти":Не знам дали Русия е най-смешната държава но ти, а и ние купуваме горива
по евро и осемдесет при цена на петрола от 80-90 долара за барел.
А Европа продължава да купува и руски газ на тройна цена.
Които пак ние потребителите плащаме.
В Русия направо умрат от смях.
21:04 14.08.2026
108 Баба Ванга
Коментиран от #121
21:05 14.08.2026
109 Засрамете се!
Всички знаем кой и как се намеси на изборите в Молдова. А и в Румъния. И в Армения ...дори в Грузия опитват.
Използват същите инструменти и в Германия и Франция.
Коментиран от #122
21:05 14.08.2026
110 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #94 от "Гробар":Всеки носи глава на раменете си
Сам решава как да живее....
Коментиран от #118, #125
21:05 14.08.2026
111 Размишления
21:05 14.08.2026
112 Завърнал се
До коментар #99 от "Мишел":Мда, те всичките им оръжия са лазарени😆
21:05 14.08.2026
113 ГОЛЕМ СМЕХ
Пък НАТО спуква Путин от бомбене.
21:06 14.08.2026
114 Горски
Коментиран от #131
21:07 14.08.2026
115 Урсулите
21:07 14.08.2026
116 Путине, Путине...
Ти с Украйна са ЗАДАВИ....та с НАТО ли.
21:08 14.08.2026
117 Аа майкуууу
До коментар #99 от "Мишел":😂😂😂😂😂😂
21:09 14.08.2026
118 Лъжеш бре
До коментар #110 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Пътните разходи и нощувките са за сметка на участниците! Краен срок за регистрация е .....
21:10 14.08.2026
119 Основните ЦЕЛИ
3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!! АааааааХахахаха
А после пен ДЕЛА Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ,..ама така некакси... хЕРОЙСКИ Избега..,като деревянска Шлю ХА
АааааааХахахаха
Абе мани....
Коментиран от #124
21:11 14.08.2026
120 Да бе, да
До коментар #99 от "Мишел":И спътника като падна подпали и балтйското пристанище на Русия. Ех, че сте всички путлеристи. Затова сега на Русия и остана да се мъчи да изнася през "северния път."
21:11 14.08.2026
121 Гресиран козяк
До коментар #108 от "Баба Ванга":Гресирания сега и баба Ванга ли стана след като дъл.Боко напъха гресирания палец ☝️в Га,za.Веднъж предсказуем Цар. Вулл ,завинаги предсказуем Цар.Вулл .
21:12 14.08.2026
122 Винаги има хора
До коментар #109 от "Засрамете се!":готови да продадат душите си и честта си. Най- ужасното е че има и такива, готови за много евтино.
21:12 14.08.2026
123 Лугански
До коментар #37 от "Луганск":Боклук
Коментиран от #126
21:13 14.08.2026
124 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #119 от "Основните ЦЕЛИ":Лап Пай УЙотт бре горноджумайски хъесосс ,Славков ли беше ,мррррршооо !
21:13 14.08.2026
125 Лично
До коментар #110 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":аз сам си изкарвам парите, а ти се хвалиш, че си трол на ЕС. А за НАТО, виждаме как опази Полша, Литва, Румъния и България преди няколко дена
21:14 14.08.2026
126 Луганск
До коментар #123 от "Лугански":Ми ядеш на Х.У.Я. сиренето ,жълтопаветен мин.дилл !
21:15 14.08.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Докато четях статията
Коментиран от #137
21:16 14.08.2026
129 Боби Баламата
Кога тия 23 монголски Републики ше влезнат у КИЕВ и кога... У Лиса бон?!?
Коментиран от #132
21:17 14.08.2026
130 Оня с парчето
До коментар #105 от "Дядо Влайчо":Дядо Влайчо ,ако тиго отперрем в прррдялллника щии хвръкнат зъркелите 👀 като на синьора Мелони !
21:17 14.08.2026
131 Абе
До коментар #114 от "Горски":Дали щеще да има война ако Путин беше казъл Украйна есуверена държава икато иска да влиза НАТО да си влиза. Ние ще подсилим отбраната нарускатеритория и ще създадем нов вонен регион за да отговорим на разширяването. Защото след присъединяването на Филандия това беше отговора. Е каква е разликата?
21:19 14.08.2026
132 Славков
До коментар #129 от "Боби Баламата":Боби ,ти се ррра директно в ус.ТаТа,пресни и топлички още пара се вдига .
21:20 14.08.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Ристе кьоравото
Хехехехехехе
А насетне и онаа дека бега по прашки от лошиот готвач
Хехехехехехе
Дееа и пе Деразинот....
Коментиран от #140, #144
21:22 14.08.2026
135 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е
21:22 14.08.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 СМЕЛИ АТЛАНТИЦИ
21:24 14.08.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 ?????
Изборите в Румъния и Молдова са просто образец на честни избори по западен тертип.
Който трябва ще спечели, а който не трябва ще му отменим изборите или ще го вкараме в панделата.
Фашистите в Германия и Италия навремето са били по-честни от вас сега.
21:24 14.08.2026
142 А ти в кой свят живееш?
До коментар #1 от "един":Русия не е СССР. И го разпусна за да има нормални отношения с Европа и запада.
Няма значение дали ми харесва или не Русия.
Просто в момена е права. И не мога да си кривя душата.
Очевидно на НАТО просто му трябва враг за да съществува и да върви бизнеса.
21:25 14.08.2026
143 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #145
21:25 14.08.2026
144 Санде Глухия
До коментар #134 от "Ристе кьоравото":Яшш ми У.Ягатта бре ,Педде.Руннгелл разбрицан !
21:25 14.08.2026
145 Кака Нашева
До коментар #143 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":Кой Тагарев ,оня скръбен дядо ,където слънцето е в косите му ?
21:26 14.08.2026
146 Урсула и Кая са ти шефа
До коментар #101 от "А50":И БОМБЯТ Пусин.Той мълчи.Гълта.
21:27 14.08.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 ПУТИН ИЗБЯГАЛ В КУРИЛО
Коментиран от #151
21:28 14.08.2026
149 НЕМИНУЕМАТА ЗАГУБА В ОКРАИНА
21:30 14.08.2026
150 Мистерията Лим
21:30 14.08.2026
151 НЕ СЕ НАПРЯГАЙ
До коментар #148 от "ПУТИН ИЗБЯГАЛ В КУРИЛО":Денацификацията иде. Ще те излекуват.
21:31 14.08.2026