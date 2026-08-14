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Основната цел на Кремъл е разпадането на НАТО и ЕС! Владимир Путин е наредил специална операция през Молдова

Основната цел на Кремъл е разпадането на НАТО и ЕС! Владимир Путин е наредил специална операция през Молдова

14 Август, 2026 20:25 2 013 151

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • молдова-
  • приднестровие-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

В Москва разчитат да завземат южната част на Украйна, за да създадат сухоземен коридор към непризнатата Приднестровие и да получат плацдарм за натиск върху Алианса

Основната цел на Кремъл е разпадането на НАТО и ЕС! Владимир Путин е наредил специална операция през Молдова - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
The New York Times The New York Times

Русия разгръща мащабна операция за дестабилизиране на Европа, а основната цел на Кремъл за 2026 г. е разпадането на НАТО и ЕС отвътре. За да изпробва тази стратегия, Москва е избрала Молдова, пише РБК-Украйна като се позвава на публикация на The New York Times, съобщава Фокус.

Според източници от западните разузнавателни служби руският президент Владимир Путин е обявил плановете си по време на закрита среща с руското военно командване. Това се е случило малко след като той публично обвини Запада в "разпалване на истерия“ относно заплахите от страна на Русия.

В настоящата йерархия на приоритетите на Кремъл са определени две основни задачи: завладяването на Украйна и установяването на контрол над Молдова.

В Москва разчитат да завземат южната част на Украйна, за да създадат сухоземен коридор към непризнатата Приднестровие и да получат плацдарм за натиск върху Алианса.

Журналистите са проучили много документи и са разговаряли с представители на специалните служби на САЩ и Европа. Стана ясно, че руското военно разузнаване (ГРУ) е организирало обучения за млади молдовци в Сърбия, Босна и в околностите на Москва, се посочва в материала.

Там са ги обучавали:

да пробиват полицейските кордони и да организират масови безредици;

да изработват самоделни взривни устройства и да подпалват сгради;

да използват дронове, оборудвани с устройства за хвърляне на взривни вещества.

Отделно направление е мащабната система за купуване на гласове, ръководена от молдовския бизнесмен Илан Шор под контрола на руския чиновник Сергей Кириенко.

В мрежата са привлечени над 150 хиляди души, а само преди референдума през 2024 г. на активистите бяха изплатени почти 20 млн. долара. Освен това за агитация срещу 1000 долара са привлечени православни свещеници.

Върхът на руската операция съвпадна с парламентарните избори в Молдова на 28 септември 2025 г. Руски хакери са пробили системите на Централната избирателна комисия, а подготвени бойци са планирали акции със сила.

Благодарение на стотиците претърсвания и арести от страна на правоохранителните органи масовите безредици са предотвратени, а прозападната партия на Май Санду спечели над 50% от гласовете.

Въпреки това в разузнаването подчертават, че Кремъл не се е спрял и разчита на продължителна кампания за дестабилизация. Публично Москва отрича намеса във вътрешните работи на Молдова и опити да подкопае Запада.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 един

    31 75 Отговор
    Русия е враг на света.

    Коментиран от #59, #62, #95, #142

    20:27 14.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    18 14 Отговор
    Ексклузивно! Делян Пеевски продава Нова телевизия на Тръмп.

    20:27 14.08.2026

  • 3 Основният въпрос е

    51 14 Отговор
    Има ли нещо което да обединява държавите в НАТО и ЕС ? Аз не мога да се сетя да ви кажа.

    Коментиран от #6, #10, #15

    20:28 14.08.2026

  • 4 ГОЛЕМ СМЕХ

    30 18 Отговор
    НАТО бомби Путин.....
    Кой ли по напред ша са разпадне.

    Коментиран от #9, #49, #76, #96

    20:28 14.08.2026

  • 5 Патриарха

    24 9 Отговор
    Дай Боже, поднеси Господи...
    На многая летаааа...

    20:28 14.08.2026

  • 6 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    18 39 Отговор

    До коментар #3 от "Основният въпрос е":

    Това обединява всички.....

    Коментиран от #12, #74

    20:29 14.08.2026

  • 7 военен неможач

    6 13 Отговор
    Който може - действа. Който не може е военен и всякакъв неможач. Или най-много писач.

    20:29 14.08.2026

  • 8 Според вас

    17 9 Отговор
    В Приднестровие какви хора живеят?

    20:29 14.08.2026

  • 9 Епааа

    29 12 Отговор

    До коментар #4 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    С кво? Оти НАТО се оказа, че нема бомби!
    И на Зелю не дава вече!

    Коментиран от #57

    20:30 14.08.2026

  • 10 Емили с Тротинетката

    21 5 Отговор

    До коментар #3 от "Основният въпрос е":

    София Прайд и Евровизия.

    20:30 14.08.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    39 7 Отговор
    "U.S.A.I.D. (държавна Агенцията за международно развитие на САЩ, доказан спонсор на световния тероризъм, която финансира и 90 % от българските НПО- бел. ред.) е най-големият спонсор на смяната на правителства по целия свят, за да бъдат заменени с удобни на САЩ, медиите пренебрегват действителността и затова хората ги мразят. Ако сегашните тенденции с масовата миграция продължат, Великобритания върви към гражданска война."

    Това казва Илон Мъск в обширно интервю за „Икономист“. Той влезе в остър спор с главната редакторка Зани Минтън Бедоус за Украйна, Европа, миграцията и бъдещето на Запада.

    Коментиран от #16, #22, #33

    20:30 14.08.2026

  • 12 Като изключим

    19 4 Отговор

    До коментар #6 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Тъпите наративи имаш ли друг отговор ?

    Коментиран от #14

    20:30 14.08.2026

  • 13 Гове о 😯

    5 6 Отговор
    Спец сперациийка Грузз 200 банкянска спец соерацийкка

    20:32 14.08.2026

  • 14 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    6 19 Отговор

    До коментар #12 от "Като изключим":

    Истината боли, нали.....

    Коментиран от #20, #46

    20:32 14.08.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 7 Отговор

    До коментар #3 от "Основният въпрос е":

    Това ,че "ЧЛЕНКИТЕ" (ж.р.) са пудели на ШАШт❗

    Коментиран от #21

    20:32 14.08.2026

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 12 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Дали Путин не прави същото

    20:33 14.08.2026

  • 17 Гове о 😯

    6 3 Отговор
    Го ведоооо ооо. Говеден нцеееее

    20:33 14.08.2026

  • 18 Сатана Z

    13 7 Отговор
    Кой е следващият ?

    И двата завода, които изгоряха и експлодираха тази седмица в Европа (KNDS в Италия и EMCO в България), участват в доставки на оръжие и боеприпаси за Украйна.

    EMCO произвежда боеприпаси по съветски стандарт (122 мм и 152 мм артилерийски снаряди, ракети Град РСЗО, 60 мм, 82 мм и 120 мм минохвъргачки и снаряди за гранатомети), а също така ремонтира и модернизира леки бронирани машини.

    Италианското подразделение на френско-германския отбранителен консорциум KNDS произвежда боеприпаси (включително 155 мм по стандарта на НАТО) за европейските армии и доставя за Украйна. То доставя стотици бройки ключово бойно оборудване на украинските въоръжени сили, включително самоходните оръдия CAESAR, танковете PzH 2000, Leopard 1/2, самоходните зенитни оръдия Gepard и бронираните машини AMX-10 RC. Холдингът също така откри дъщерно дружество KNDS Ukraine в Киев, което осигурява техническа поддръжка и ремонт на западно оборудване директно в Украйна и локализира производството на боеприпаси.

    20:33 14.08.2026

  • 19 Сахалин

    17 23 Отговор
    Ботоксовото джудже има мечти, но много скоро ще коленичи за милост. Да не говорим, че японците хич няма да му цепят басма.

    Коментиран от #43

    20:34 14.08.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 8 Отговор

    До коментар #14 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Коя истина🤔❓
    Че нито НАТьО те брани,
    нито ЕсеС те храни ли🤔❓

    Коментиран от #27

    20:34 14.08.2026

  • 21 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    10 20 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    36 години под крилото на САЩ....
    Мир и сигурност за БГ.

    20:34 14.08.2026

  • 22 Офчи дирник 😄

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Чете се между редовете.

    20:34 14.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Абе то ЕС се разпада

    20 9 Отговор
    И без Русия. Русия няма нужда да прави нищо стига на ръководни постове тълпата да избира ако изобщо тя избира урсули, каласи и т. п.

    Коментиран от #32

    20:35 14.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Социална политика

    10 2 Отговор
    Нищо общо, данъчна политика нищо общо, пенсионна система нищо общо, здравни системи нищо общо, визов режим с трети държави нищо общо, и т.н и т.н

    20:35 14.08.2026

  • 27 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    5 9 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Че кой тогава ни брани и храни....че нещо не са разбра.

    Коментиран от #61, #68, #80

    20:35 14.08.2026

  • 28 Биби

    7 11 Отговор
    Путилифона бат Путйо измяца каде прави какво може ма не се получава без да се изложе!

    20:35 14.08.2026

  • 29 нннн

    8 5 Отговор
    Тия новини са изсмукани от пръстта. Средния. Навярно Русия иска да си върне НовоРусия, но ще избягва конфликт с НАТО.

    20:35 14.08.2026

  • 30 адмирал Стив Джерми

    11 7 Отговор
    бивш командващ в английския кралски флот:

    НАТО съществува за да се противопостави на заплаха, създадена от самото съществуване на НАТО, но няма силата да се противопостави на тази заплаха.

    Втората най-способна армия е украинската. Първата е руската. Китайците наблюдават внимателно и се учат.

    От десетилетия западните лидери напъват за голяма война с Русия, те са напът да я получат и ще я загубят много лошо.


    Идеята, че НАТО, една отчаяна група от държави с различни нива на военна сила, различно военно оборудване и възможности, могат да бъдат събрани и заедно да победят най-способната армия, не съответства на реалността.

    Германия е вече в рецесия, Франция и Англия са на ръба. Последното нещо, което биха искали да направят е в ситуация на на икономическа криза да налеят поне 5% от брутния си вътрешен продукт във воденето на война, която немогат да спечелят.

    20:36 14.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    6 14 Отговор

    До коментар #24 от "Абе то ЕС се разпада":

    То ЕС от 1956г все са разпада
    Май СОЦА и СИВ са разпаднаха.

    20:36 14.08.2026

  • 33 Форд

    4 8 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Илон Мъск е подставено лице на Путин и пере парите на руските олигарси. Който не вярва е путинист!

    Коментиран от #50

    20:36 14.08.2026

  • 34 Братушките идат!

    9 5 Отговор
    Пак ще ни асвабаждават!

    Коментиран от #47

    20:36 14.08.2026

  • 35 Млати Козяка с Винкело

    5 7 Отговор
    Докато спре да пърха !

    20:36 14.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Луганск

    11 8 Отговор
    РУСИЯ ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИ ЗАПАДНИЯ ФАШИЗЪМ ОКОНЧАТЕЛНО

    На среща между президента на Сърбия Вучич и Зеленски, германски кореспондент, внук на заклет фашист от СС, попита: „Какво може да направи Германия, за да бъдат убивани повече руснаци?“

    Аз, като украинец, ще отговоря! Точно сега Русия е длъжна да изтрие тази изкуствена фашистка Германия с ракетно-ядрен удар! А заедно с нея да изтрие и останалата част от фашисткия концентрационен лагер, наречен Европейски съюз! Франция, Англия и останалите!

    Сега също е благоприятно време да бъдат унищожени с ядрен удар и САЩ – това картонено нищожество, което за две седмици изразходва всичките си противоракетни системи във война срещу средна сила като Иран! Докато Русия вече 4 години унищожава 50 страни от НАТО, икономиката на Русия за това време е нараснала с 10%, значително е увеличила територията си и е увеличила населението си с 8 милиона души!

    Русия окончателно ще освободи света от западния фашизъм!

    ДА ЖИВЕЕ НАЙ-ВЕЛИКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО – ВЕЛИКА РУСИЯ, НАСЛЕДНИЦА НА ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ!!!

    Коментиран от #123

    20:37 14.08.2026

  • 38 ЕСССР

    7 2 Отговор
    Значи Другарките Урсула, Кая и пр. са копейки или кУпейки, както пишат неграмотните евроатлантически другари, защото тогава тези Другарки най-активно и успешно работят за Путин разбивайки и съсипвайки ЕСССР, така както и 100, като Путин ни биха успели да направят!
    С две думи Путин и Русия не е нужно нищо да правят при таква гениални таланти в ЕСССР!

    20:37 14.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.

    6 7 Отговор
    Живеем си като царчета.

    20:38 14.08.2026

  • 42 грУЙО

    5 5 Отговор
    Ами много добре е решил. Не ни трябва нато и евро.гейски съюз.

    Коментиран от #69

    20:38 14.08.2026

  • 43 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Сахалин":

    Направо!

    20:39 14.08.2026

  • 44 факт

    7 3 Отговор
    чакаме ви на Дунав и стягаме Белене и народен съд

    Коментиран от #54, #56

    20:39 14.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ако бачкаш в Безмер като хигиенистка

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Може и да е вярно това (НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ)...

    20:39 14.08.2026

  • 47 Путинистче идиотче

    4 5 Отговор

    До коментар #34 от "Братушките идат!":

    Изсъхнаха ми м.ъ.д.и.т.е да чакам дедо Иван на Дунава

    20:39 14.08.2026

  • 48 Гълъб парашутист

    4 2 Отговор
    А прогресивния чорам се опитва само България да разпадне!

    20:39 14.08.2026

  • 49 факт

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    булгаро е готов

    20:40 14.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 444

    4 3 Отговор
    Със сигурност, само от ФАКТИ знаят истинските намерения на Кремъл, и изобщо на всеки и на всичко. Не знам какъв изкуствен интелект ползват, но пък нямат и много избор, при липсата на естествен.

    20:40 14.08.2026

  • 52 az СВО Победа 81

    7 4 Отговор
    Най-много се забавлявам, когато англосаксонец ми обяснява какво мисли или смята да прави В.В.Путин!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #65

    20:40 14.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Епааа":

    Кой ли прави Русия на...решето...

    20:42 14.08.2026

  • 58 Баба Гошка

    4 5 Отговор
    Уссрраински лакърдии вадещи плашилото и да ни пазили от изток и да сме им плащали и издържали тъъппите, но упоритти задд ницци пожизнено да си отмарят на 5 звездни хотели на първа линия. Почиваййте бееее. Непотребни слабо уммнициии. Мъжжки паткки

    20:42 14.08.2026

  • 59 Путин

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "един":

    Мдаа. И аз така мисля. Затова ще я зануля. Няма Русия, няма проблем.

    20:43 14.08.2026

  • 60 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    7 3 Отговор
    Френският вицеадмирал Оливие Лавел по време на изкачване на връх в Пиринеите на 12.08 2026 г.паднал от скала и си счупил врата .Но злите езици говорят че при посещение на обект в Одеса е бил награден с медал Искандер .Неведоми са пътищата Господни !

    20:43 14.08.2026

  • 61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Така е , много неща не разбираш❗
    Но пък много глупости пишеш❗

    Коментиран от #66

    20:43 14.08.2026

  • 62 Забавно

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "един":

    Русия има ресурси, Европа има пари и технологии, не ли по-логично Русия да търси партньорство, а не конфликт?

    Коментиран от #89

    20:45 14.08.2026

  • 63 асенчо

    0 4 Отговор
    Благодарение на разхода "до последния украинец".

    20:45 14.08.2026

  • 64 Това

    6 6 Отговор
    Не е нещо ново. От много годин кремълския режим финансира иподържа редица проруски крайно десни партии в страни от цяла Европа. Това не е случайно.

    20:45 14.08.2026

  • 65 Ай майкуууу

    3 4 Отговор

    До коментар #52 от "az СВО Победа 81":

    Че той ако мислеше нямаше да си избие 1 милион от стадото си .Мислител бил.😂😂😂😂😂.И за пастир не става.😅😂😂😂

    20:46 14.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ЧЕ ТЕ СИ Я ЗАПОЧНАХ И БЕЗ РУАИЯ

    2 4 Отговор
    Русия разгръща мащабна операция за дестабилизиране на Европа.
    РУСИЯ САМО ЩЕ ИМ ПОМОГНЕ !!!

    20:46 14.08.2026

  • 68 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #27 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    ЕсеС те храни с храни които там никой не консумира, при това тук цените са по-високи от тези в другите страни❗
    Банките изнасят МИЛИАРД ПЕЧАЛБИ от България годишно❗
    ВиК и ЕРП не им отстъпват❗

    Коментиран от #78

    20:47 14.08.2026

  • 69 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "грУЙО":

    Груйоо ,сакам да ти лаппам У Йоооо!

    20:49 14.08.2026

  • 70 Завърнал се

    5 5 Отговор
    Ами като не може Киев, пък Молдова, още 5г. След това още някое друго село докато другаря Путин пукне и свърши не само бензина ами и консервите, тоя филм сме го гледали.

    20:49 14.08.2026

  • 71 арбалета 🎯

    4 3 Отговор
    Прочетох чии са тия ,,велики ,, писания и ......айде нема нужда ...

    20:49 14.08.2026

  • 72 Дика

    10 3 Отговор
    Сталин: Гражданино Путин, защо нападнахте Украйна?
    Путин: Защото Украйна не съществува!
    Сталин: Сериозно!
    Путин: Тя е измислена от Ленин!
    Сталин: И затова ги нападнахте?
    Путин: Просто украинците са руснаци и ние сме един народ!
    Сталин: Т.е. украинската нация не съществува?
    Путин: Не съществува!
    Сталин: Тогава, кой се намира на територията на Украйна?
    Путин: Как кой, руснаците!
    Сталин: Е, защо нападнахте Украйна, като там са руснаци?
    Путин: За да ги денацифицираме!
    Сталин: Кого?
    Путин: Украинците!
    Сталин: Но вие сам казахте, че украинците ги няма!
    Путин: Ние искаме да защитим рускоговорящите!
    Сталин: От кого?
    Путин: Как от кого, от нацистите!
    Сталин: Но вие току-що казахте, че там са само руснаци!

    20:50 14.08.2026

  • 73 Горкият Кремъл!

    5 2 Отговор
    Явно там е пълно с късогледи грандоманчета.

    20:50 14.08.2026

  • 74 И Иран

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    ви направи за смях

    20:51 14.08.2026

  • 75 Дааа НО

    6 4 Отговор
    прозападната партия на Май Санду НЕ спечели над 50% от гласовете а се фалшифицираха изборите с над 350000 невалидни гласа от Румъния. И да добавя, че за цялото Приднестровие имаше само две избирателни секции ! Нали обективни трябва да сме все пак ? После пък се оказа че 250 000 молдовци били гласували на изборите в Румъния и човек да се чуди верно тази Молдова що за виртуална държава е и има ли молдовци въобще там или са само румънци и руснаци

    20:51 14.08.2026

  • 76 Цък

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Интересно с какво? Европейските държави и САЩ отказват да дават патриоти на наркомана

    Коментиран от #81

    20:51 14.08.2026

  • 77 Е как иначе

    1 0 Отговор
    О един мармот завивал шоколада в станиол....

    20:52 14.08.2026

  • 78 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Гледам българите пълнят количките във ВЕРИГИТЕ.
    Ти явно ядеш храна директно доставена от село....
    Чиста и безопасна, да не верваш.

    Коментиран от #88, #94

    20:53 14.08.2026

  • 79 Тези простотии

    1 1 Отговор
    въобще и не ги четох!

    20:53 14.08.2026

  • 80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Че кой пък ни е нападнал , че да видиш как НАТьО те брани🤔❓
    А за ТЪлПИТЕ от ТЪПИТЕ ПО ПЕЙКИТЕ,
    четете- лично ТръНп обяви, че НЯМА ДА ВИ ПАЗИ ‼️

    Коментиран от #87

    20:53 14.08.2026

  • 81 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 2 Отговор

    До коментар #76 от "Цък":

    И аз това се питам
    Кой дупчи Русия като швейцарско сирене????

    20:54 14.08.2026

  • 82 Факти

    4 3 Отговор
    От Киев за 3 дни до 5 години мъки в Донбас. Какво НАТО, какъв ЕС? Русия е най-смешната държава. По-добре да освободи републиките и да се върне обратно в московска област. Да не се набива на очи и да не предизвиква смях по света. Руснаците се докарата до там, че в чужбина се предствят за украинци. Такъв срам не са брали нито в кримската война, нито в японската война, нито в първата световна, нито с разпада на СССР. Пет години да те бие някаква Украйна и то с вързани ръце, водена от някакъв клоун наркоман... Срам. Направо Китай да анексира Русия и да се приключва с тази агония.

    Коментиран от #107

    20:55 14.08.2026

  • 83 Голямата глава

    1 0 Отговор
    Стига с този дядо.

    20:55 14.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Ами

    2 0 Отговор
    Интересно защо Русия е избрала точно Молдова за да разпада НАТО
    след като Русия вече граничи с натовски държави като Полша, Литва,
    Латвия, Естония, Финландия и Норвегия.

    20:55 14.08.2026

  • 86 Няма спор просто

    1 1 Отговор
    Че куроейците вече са тръгнали на специална операция през Молдова

    20:55 14.08.2026

  • 87 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    1 3 Отговор

    До коментар #80 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Именно...никой не смее да ни барне
    Щото БЪЛГАРИЯ Е НАТО.....

    Коментиран от #92

    20:55 14.08.2026

  • 88 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Гледаш ама, не виждаш❗
    Количките в Кауфланд ги пълнят укр...ите❗
    Българите купуват стоки на дъното на количките❗
    Ако ги пълнят - то е или с пакети тоалетна хартия, или с туби минерална вода, или си зареждат малки магазинчета❗

    20:56 14.08.2026

  • 89 Ами не

    3 4 Отговор

    До коментар #62 от "Забавно":

    С кремълски орки партнорството няма, защото там имперските абици никога не са изчезвали. Точно заради такова глупава грешка от преди 15-20 години се стигна до нападенито над Украйна. С Русия партниране не може и нетрява да има никога повече. Партниране може да има само с новите независими държави който ще получат свободата си след разпада на федерацията на злото и терора.

    20:57 14.08.2026

  • 90 Дааа НО

    3 2 Отговор
    прозападната партия на Май Санду НЕ спечели над 50% от гласовете а се фалшифицираха изборите с над 350000 невалидни гласа от Румъния. И да добавя, че за цялото Приднестровие имаше само две избирателни секции ! Нали обективни трябва да сме все пак ? После пък се оказа че 250 000 молдовци били гласували на изборите в Румъния и човек да се чуди верно тази Молдова що за виртуална държава е и има ли молдовци въобще там или са само румънци и руснаци

    20:57 14.08.2026

  • 91 имееми

    3 3 Отговор
    Колкото и да му е тъжно на пyTuн , НАТО ще се разпадне и без неговата помощ, просто не съществува такова животно, като "вечни военни съюзи". Абсолютно същото важи и за валутните и търговските съюзи.

    20:57 14.08.2026

  • 92 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #87 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    То никой не ни бараше и преди да сме в НАТьО, АМА ТИ ОТКЪДЕ ДА ЗНАЕШ❗
    То родените след като НАТьО влезе в България няма как да знаете, ако не четете история❗
    Ама на Вас четенето не Ви е силната страна❗

    Коментиран от #103

    20:58 14.08.2026

  • 93 Ъъъ

    6 2 Отговор
    "Основната цел на Кремъл е разпадането на НАТО и ЕС!"

    Имам един елементарен въпрос.....Елементарен като мен....Като "копейка" искам да кажа....Та:

    Русия ли е пред портите на НАТО, или НАТО е пред портите на Русия? М?🤔

    Важно е някой да отговори, защото заглавието е подвеждащо ... Ако Русия се е разширила до степен да заплашва НАТО-вските държави, тогава притесненията на Запада можеше да са оправдани....Ако обаче НАТО се е разширило до степен, че да поискат разполагане на ракетни установки и на Червения площад за борба с Русия и им е било отказано, да бъде обвинявана Русия за този отказ е лицемерие....Или не е? Че вече се обърках ...🤔

    20:58 14.08.2026

  • 94 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Ганю не може да живее без претъпкан търбух, ще убива за едното плюскане.

    Коментиран от #110

    20:58 14.08.2026

  • 95 Аз съм

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "един":

    баща ти

    20:59 14.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Адмиралчето

    3 1 Отговор
    Оливие още му търсят главата в Одеса , завода в Италия изгоря до основи , нашия и той ще изгори засега само склада . Киев гори , дневнопетровск , Харков Одеса Измайл също горят .Ех укралъжи те са “за малоумните пъветници !

    21:01 14.08.2026

  • 98 Дядо Влайчо

    3 4 Отговор
    Най-вероятно Русия е на Път да се распаде 🤣 Татарстан вече готовят референдум ,Чечня , Башкортостан, Дагестан,и Други республики ..... ЕС И НАТО НЯМА ДА СЕ РАСПАДНАТ !

    21:01 14.08.2026

  • 99 Мишел

    3 3 Отговор
    Вчера руските ВКС с лазерено оръжие "Пересвет 2" унищожиха спътник на височина 400 км .

    Коментиран от #112, #117, #120

    21:01 14.08.2026

  • 100 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Абе има и доста ДЕТО НИЩО НЕ РАЗБИРАТЕ,
    ако ме разбираш😉

    21:01 14.08.2026

  • 101 А50

    2 3 Отговор
    Най-силните оръжия на Путин срещу ЕС и Нато са Урсула и Кая.

    Коментиран от #146

    21:01 14.08.2026

  • 102 Иван

    2 0 Отговор
    Тази статия е пълна шизофрения

    21:02 14.08.2026

  • 103 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    2 3 Отговор

    До коментар #92 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    НАТО НИ БАРНА
    И без нито един изстрел прати СССР и СОЦА в небитието....ама ти откъде да знаеш.

    21:02 14.08.2026

  • 104 ЕС е едно недоносче

    3 4 Отговор
    НАТО е в мозъчна смърт а ЕК си е чиста психиатрия.

    21:02 14.08.2026

  • 105 Дядо Влайчо

    5 3 Отговор
    Най-вероятно Русия е на Път да се распаде 🤣 Татарстан вече готовят референдум ,Чечня , Башкортостан, Дагестан,и Други республики ..... ЕС И НАТО НЯМА ДА СЕ РАСПАДНАТ !

    Коментиран от #130

    21:02 14.08.2026

  • 106 Меси

    5 0 Отговор
    Взимаш Молдова и НАТО и ЕС се разпада? Що за глупост.

    21:04 14.08.2026

  • 107 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #82 от "Факти":

    Не знам дали Русия е най-смешната държава но ти, а и ние купуваме горива
    по евро и осемдесет при цена на петрола от 80-90 долара за барел.
    А Европа продължава да купува и руски газ на тройна цена.
    Които пак ние потребителите плащаме.
    В Русия направо умрат от смях.

    21:04 14.08.2026

  • 108 Баба Ванга

    3 1 Отговор
    Русия Ке заживее добре когато Владимир Владимирович легне до Владимир Ильич в манзулея ☝️

    Коментиран от #121

    21:05 14.08.2026

  • 109 Засрамете се!

    3 0 Отговор
    Каква е тази пошла пропаганда?!
    Всички знаем кой и как се намеси на изборите в Молдова. А и в Румъния. И в Армения ...дори в Грузия опитват.

    Използват същите инструменти и в Германия и Франция.

    Коментиран от #122

    21:05 14.08.2026

  • 110 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "Гробар":

    Всеки носи глава на раменете си
    Сам решава как да живее....

    Коментиран от #118, #125

    21:05 14.08.2026

  • 111 Размишления

    2 2 Отговор
    Ще стане като поговорката който гроб копае другиму сам пада в него така и запада искаше да цепи Русия но му го нацепиха!

    21:05 14.08.2026

  • 112 Завърнал се

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Мишел":

    Мда, те всичките им оръжия са лазарени😆

    21:05 14.08.2026

  • 113 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 3 Отговор
    Путин ша разпада НАТО
    Пък НАТО спуква Путин от бомбене.

    21:06 14.08.2026

  • 114 Горски

    5 1 Отговор
    Щеше ли да има война, ако Западът и Зеленски беше казал: "Не искаме да влизаме в Нато". Или ако беше спазил Минските споразумения, одобрени от Сювета за сигурност на ООН. Последните предвиждаха 4-те области да останат в Украйна, като автономни, а доста преди тях РФ предлагаше да наеме Крим за 30 г. и да остане украински. Единствената държава в Е­в­ропа, на която бе отказна сигурност и безопасност е Русия, през пследните 35г. Нато се приближава до нея. А 800-те американски бази? Това е причината за войната-изискаваният от РФ буфер да е Украйна, за отдалечаване на опасността и заплахата за РФ от НАТО.

    Коментиран от #131

    21:07 14.08.2026

  • 115 Урсулите

    2 2 Отговор
    Ей тия НеФакти няма да спрат с Фейк новините и манипулацията на обществото!

    21:07 14.08.2026

  • 116 Путине, Путине...

    3 1 Отговор
    НАТО не е хапка за теб
    Ти с Украйна са ЗАДАВИ....та с НАТО ли.

    21:08 14.08.2026

  • 117 Аа майкуууу

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Мишел":

    😂😂😂😂😂😂

    21:09 14.08.2026

  • 118 Лъжеш бре

    1 1 Отговор

    До коментар #110 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Пътните разходи и нощувките са за сметка на участниците! Краен срок за регистрация е .....

    21:10 14.08.2026

  • 119 Основните ЦЕЛИ

    2 0 Отговор
    На без казармения напикаващ се старуха педофил ги знаем от ЕДНА ПЕТИЛЕТКА!
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!! АааааааХахахаха
    А после пен ДЕЛА Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ,..ама така некакси... хЕРОЙСКИ Избега..,като деревянска Шлю ХА
    АааааааХахахаха
    Абе мани....

    Коментиран от #124

    21:11 14.08.2026

  • 120 Да бе, да

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Мишел":

    И спътника като падна подпали и балтйското пристанище на Русия. Ех, че сте всички путлеристи. Затова сега на Русия и остана да се мъчи да изнася през "северния път."

    21:11 14.08.2026

  • 121 Гресиран козяк

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Баба Ванга":

    Гресирания сега и баба Ванга ли стана след като дъл.Боко напъха гресирания палец ☝️в Га,za.Веднъж предсказуем Цар. Вулл ,завинаги предсказуем Цар.Вулл .

    21:12 14.08.2026

  • 122 Винаги има хора

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Засрамете се!":

    готови да продадат душите си и честта си. Най- ужасното е че има и такива, готови за много евтино.

    21:12 14.08.2026

  • 123 Лугански

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Луганск":

    Боклук

    Коментиран от #126

    21:13 14.08.2026

  • 124 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 1 Отговор

    До коментар #119 от "Основните ЦЕЛИ":

    Лап Пай УЙотт бре горноджумайски хъесосс ,Славков ли беше ,мррррршооо !

    21:13 14.08.2026

  • 125 Лично

    2 1 Отговор

    До коментар #110 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    аз сам си изкарвам парите, а ти се хвалиш, че си трол на ЕС. А за НАТО, виждаме как опази Полша, Литва, Румъния и България преди няколко дена

    21:14 14.08.2026

  • 126 Луганск

    1 1 Отговор

    До коментар #123 от "Лугански":

    Ми ядеш на Х.У.Я. сиренето ,жълтопаветен мин.дилл !

    21:15 14.08.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Докато четях статията

    1 1 Отговор
    кръвта започна да нахлува в главата ми и си представих, как cyberdyne армия от киборги нахлува в Москва преодолява Спецназ и всякакви други части и нахлува в Кремъл и бункера на джуджето, където завършва поставените й задачи. Времето наближава.

    Коментиран от #137

    21:16 14.08.2026

  • 129 Боби Баламата

    3 0 Отговор
    Я така и не разбрах, защо 22 ядрени Републики, Фюрера педофил и редовната армия Оризо-Гризачи от ядрената С Корея,...13 год превземат ДОНБАС и Селата ПОКРОВСК, Купянск, Малая Токмачка, Константиновка...и мляскат Украински КУ реве ?!?
    Кога тия 23 монголски Републики ше влезнат у КИЕВ и кога... У Лиса бон?!?

    Коментиран от #132

    21:17 14.08.2026

  • 130 Оня с парчето

    1 1 Отговор

    До коментар #105 от "Дядо Влайчо":

    Дядо Влайчо ,ако тиго отперрем в прррдялллника щии хвръкнат зъркелите 👀 като на синьора Мелони !

    21:17 14.08.2026

  • 131 Абе

    3 3 Отговор

    До коментар #114 от "Горски":

    Дали щеще да има война ако Путин беше казъл Украйна есуверена държава икато иска да влиза НАТО да си влиза. Ние ще подсилим отбраната нарускатеритория и ще създадем нов вонен регион за да отговорим на разширяването. Защото след присъединяването на Филандия това беше отговора. Е каква е разликата?

    21:19 14.08.2026

  • 132 Славков

    1 2 Отговор

    До коментар #129 от "Боби Баламата":

    Боби ,ти се ррра директно в ус.ТаТа,пресни и топлички още пара се вдига .

    21:20 14.08.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Ристе кьоравото

    2 0 Отговор
    Я дайте онаа снимка наБез казармения пеДо-фил...у йло с униформата на пристанищен пазач!
    Хехехехехехе
    А насетне и онаа дека бега по прашки от лошиот готвач
    Хехехехехехе
    Дееа и пе Деразинот....

    Коментиран от #140, #144

    21:22 14.08.2026

  • 135 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е

    1 1 Отговор
    Кой сега ще спре руската армия?

    21:22 14.08.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 СМЕЛИ АТЛАНТИЦИ

    2 0 Отговор
    Наляхте над 1000 МИЛИАРДА във войната и окраина. Сега се умирисват от страх, че ще отговаряте.

    21:24 14.08.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 ?????

    0 1 Отговор
    Ха ха.
    Изборите в Румъния и Молдова са просто образец на честни избори по западен тертип.
    Който трябва ще спечели, а който не трябва ще му отменим изборите или ще го вкараме в панделата.
    Фашистите в Германия и Италия навремето са били по-честни от вас сега.

    21:24 14.08.2026

  • 142 А ти в кой свят живееш?

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "един":

    Русия не е СССР. И го разпусна за да има нормални отношения с Европа и запада.
    Няма значение дали ми харесва или не Русия.
    Просто в момена е права. И не мога да си кривя душата.
    Очевидно на НАТО просто му трябва враг за да съществува и да върви бизнеса.

    21:25 14.08.2026

  • 143 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    1 2 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил че губи войната.

    Коментиран от #145

    21:25 14.08.2026

  • 144 Санде Глухия

    1 1 Отговор

    До коментар #134 от "Ристе кьоравото":

    Яшш ми У.Ягатта бре ,Педде.Руннгелл разбрицан !

    21:25 14.08.2026

  • 145 Кака Нашева

    1 1 Отговор

    До коментар #143 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    Кой Тагарев ,оня скръбен дядо ,където слънцето е в косите му ?

    21:26 14.08.2026

  • 146 Урсула и Кая са ти шефа

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "А50":

    И БОМБЯТ Пусин.Той мълчи.Гълта.

    21:27 14.08.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 ПУТИН ИЗБЯГАЛ В КУРИЛО

    1 0 Отговор
    Сънувал розовото Фламинго!

    Коментиран от #151

    21:28 14.08.2026

  • 149 НЕМИНУЕМАТА ЗАГУБА В ОКРАИНА

    1 0 Отговор
    Ще доведе до разпад на натю.

    21:30 14.08.2026

  • 150 Мистерията Лим

    1 0 Отговор
    На 29 март 2004 г. към НАТО се присъединяват България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения. Загинало дете от автобусът в река Лим, 4-април 2004г.: нейния сън в нощта, преди да заминат на екскурзията, който тя разказала на сутринта: - Сънувах, че нещо стана с автобуса и десет деца се изгубихме в една гора. Появиха се две кучета, които ни подгониха, а един глас ни казваше, че трябва да тичаме по-бързо към границата, за да ни посрещне Соломон Паси и да ни спаси…Но не знам дали успяхме да стигнем границата, защото се събудих.

    21:30 14.08.2026

  • 151 НЕ СЕ НАПРЯГАЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #148 от "ПУТИН ИЗБЯГАЛ В КУРИЛО":

    Денацификацията иде. Ще те излекуват.

    21:31 14.08.2026

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