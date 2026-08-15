На 15 август се навършват годишнината от срещата на върха в Анкъридж. Миналото лято срещата между руския и американския президент породи сериозни надежди за напредък в процеса на уреждане на украинския конфликт и, по-общо, в нормализирането на руско-американските отношения. Днес обаче, както в политическите, така и в експертните среди, фразата „духът на Анкъридж“ се посреща със значителен скептицизъм.
Изгубен ли е импулсът на контактите в Аляска и какво историческо значение придобиват тези разговори на високо ниво година по-късно?
Контекст
Когато се оценяват реалните резултати от тази среща на върха между руските и американските лидери Владимир Путин и Доналд Тръмп, би било грешка да се подценява фактът, че тя се е състояла. И все пак, само година преди ръкостискането в Анкъридж, отношенията между Москва и Вашингтон бяха може би в най-ниската си точка в историята си.
Администрацията на Байдън направи всичко възможно, за да провокира прекъсване на всички контакти с Кремъл. Дори дипломатическото взаимодействие беше сведено до минимум, докато сътрудничеството в областта на науката, спорта и културата, което продължи дори през най-суровите периоди на Студената война, на практика престана. Белият дом, по същество, открито провъзгласи курс към стратегическо поражение на Русия. Параноичните и русофобски настроения в американското общество, и особено в естаблишмента, бяха изкуствено надути до безпрецедентни нива.
Разбира се, тази криза не възникна от нищото – тя беше резултат от десетилетия западна измама, насочена към установяване на глобалното господство на „златния милиард“. Но именно администрацията на Байдън доведе дългогодишната политика на американските хегемонни елити до нейната кулминация. В резултат на безразсъдството и авантюризма на русофобите във Вашингтон, светът се озова на ръба на глобална катастрофа, когато ядреният апокалипсис вече не се възприемаше като невъзможен.
Само кабинетни анализатори, откъснати от реалния дневен ред, можеха да очакват незабавно решение на всички натрупани проблеми от срещата в Аляска.
Възобновяване на диалога
Основният резултат беше преминаване към нормализиране на отношенията между двете водещи суперсили, чиито лидери, след дълга пауза, се върнаха към пълноценен диалог. Скоро след това руските и американските дипломати възобновиха редовните, а не спорадичните, преговори. Конструктивно взаимодействие между нашите страни в ООН се появи например по отношение на киберсигурността. Бизнес връзките се засилиха, достигайки своя връх в кулоарите на Международния икономически форум в Санкт Петербург през юни 2026 г. (СПИЕФ, където Белият дом се съгласи да изпрати свои представители в Санкт Петербург за първи път от 2017-2018 г.). И накрая, контактите с Конгреса на САЩ бяха възобновени, като членовете поканиха делегация от Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация във Вашингтон (те посетиха страната през март) и изразиха готовност да отвърнат на посещението (тези планове биха могли да станат реалност още тази есен).
Би било невъзможно да си представим нещо подобно при Байдън.
Разбира се, ние разбираме добре: антируското лоби, подхранвано от корпорации от военно-промишления комплекс (ВПК) и чуждестранни правителства, запазва влияние в Държавния департамент, Пентагона и Капитолийския хълм. В момента американските отбранителни гиганти оказват безпрецедентен натиск, борейки се да запазят многомилиардните бюджетни средства за украинския казус в проектобюджета на Пентагона за фискалната 2027 година. Следователно постигането на бързо размразяване е изключително трудно. Но Анкъридж ни позволи да възобновим диалога между Руската федерация и Съединените щати на качествено ново ниво. Наистина успяхме да се отдалечим от ръба.
Украински вектор
Срещата на върха в Аляска не реши напълно украинския въпрос по отношение на постигането на устойчив мир. Политическата инерция във Вашингтон се оказа изключително силна, особено в навечерието на изборите за Конгрес (насрочени за 3 ноември 2026 г.). Държавният секретар на САЩ Марко Рубио на практика призна, че настоящата администрация няма достатъчно лостове за влияние, за да „принуди Киев към мир“. Но в действителност това твърдение изглежда остава негова лична позиция – нито Тръмп, нито неговият специален представител Стив Уиткоф са говорили за изоставяне на предишните си подходи, които самите те формулираха. Следователно е преждевременно да се присъединяваме към хора на скептиците.
Нито пък бива да драматизираме ситуация, генерирана от вътрешноамерикански процеси. Така наречената формула от Анкъридж, както многократно е било заявявано, първоначално предполагаше готовност за сериозна дипломатическа работа и компромиси. Русия, по джентълменски начин, продължава да потвърждава ангажимента си към споразуменията за Аляска, както ясно демонстрираха неотдавнашните разговори между руския външен министър Сергей Лавров и Рубио в кулоарите на събитията на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила.
В същото време не може да се отрече, че ситуацията „на място“ се е влошила за Киев през последната година и всеки реален диалог днес е възможен само със задължителното отчитане на тези нови териториални реалности. И ако Тръмп все пак реши (поддавайки се на натиск от ястребите) да повтори линията на Байдън, той ще се опита да запази обречените.
Ако режимът в Киев загуби контрол над САЩ, той неизбежно ще загуби точки вътре в САЩ, разкривайки неспособността си да изпълни предизборните си обещания.
Какъв е крайният резултат? Москва със сигурност дава приоритет на политическия и дипломатически път за прекратяване на конфликта в Украйна. Но не бива и не очакваме никакви „подаръци“ от Вашингтон.
Ние сме заинтересовани от равноправен и честен диалог с американската страна във всички формати, а срещата на върха в Анкъридж даде нов тласък на този процес. Целите на специалната военна операция (СВО) обаче очевидно ще бъдат решени, изхождайки от националните интереси и сигурност на Русия.
Терористичният режим в Украйна трябва да бъде неутрализиран, включително като заплаха за системата на стратегическа стабилност в света.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
Коментиран от #16
16:47 15.08.2026
2 Руснаците яко ни прецакаха!
И трагедията започна! Хиляди заводи затвориха врати, защото стоките ни ставаха само за СССР. България обяви фалит!
Хората започнаха да се спасяват по света!
Като резултат, 3 милиона българи по малко БЕЗ ВОЙНА!
Коментиран от #4
16:49 15.08.2026
3 оня с коня
Всички се сещат кой кой е
16:49 15.08.2026
4 Българин
До коментар #2 от "Руснаците яко ни прецакаха!":А защо "стоките ни ставаха само за СССР"?!? Защо не произвеждахме стоки, като за Швейцария?!?
Може би нямахме квалифицирани работници, с подходящо образование? И модерни машини?
Коментиран от #9
16:52 15.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Градинар
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Няма да си кривя душата, за първи път чувам за такава м.е.н.т.а. 20 години в бранша...😥
16:57 15.08.2026
9 Групак
До коментар #4 от "Българин":Произвеждаме при комунизма стоки и за Европа, и за САЩ и Канада.
Да не говорим за Азия и Африка
Окачи се на клон бързо некадърнико
Коментиран от #12
17:01 15.08.2026
10 ?????
Но тоя път май разбраха най-накрая че никой не си мисли да се договаря, а само ползват т.н. преговори за димна завеса за да спасяват затъналата клика в Киев и ги почнаха сериозно.
На Запад пак запищяха за преговори.
Значи марионетките им пак са го закъсали.
17:06 15.08.2026
11 През 1987,88 г.г.
Ние работехме в СИВ с преводни рубли.
Започна проблема с тока.
Костов проведе единствен в света Закон за ликвидацията.
Заводите ни работеха не само за СССР, а за страните от СИВ и света.
Защо. Западняци купиха предприятия?
Коментиран от #13, #23
17:06 15.08.2026
12 Офчи дирник 😄
До коментар #9 от "Групак":Кво си произвел през социализма освен лютеница??
Коментиран от #29
17:09 15.08.2026
13 Горбачов:
До коментар #11 от "През 1987,88 г.г.":"Путин води русия към миналото.Заедно всички руснаци".
Точка.
Коментиран от #17
17:11 15.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 аz СВО Победа 81
До коментар #1 от "койдазнай":В.В.Путин ако беше вложил 300 милиарда в червената армия досега да е превзел Мала Токмачка.
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #18
17:14 15.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гресирана ватенка
До коментар #19 от "Укротроляха, ти си болен от рак":Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в ГГГЗА 😁😁😁
17:17 15.08.2026
21 Ами
които руснаците му дадоха в Анкърич.
След това Тръмп не послуша и какво му казваха службите,
и се подведе по акъла на пастори и приятели,
който пък се интересуват само от личния си интерес.
Историята е доказала, че всяка държава завладяна от олигархията умира.
След време ще разберете, че САЩ не са изключение от това правило.
17:23 15.08.2026
22 Сатана Z
17:39 15.08.2026
23 Ами
До коментар #11 от "През 1987,88 г.г.":С идването на Горбачов дойде сближаването на източния и западния блок.
Източния блок имаше дефицит от стоки и излишък от пари,
а западния блок имаше излишък от стоки и големи заеми.
Само че западът не искаше рубли за стоките си, а долари.
Тогава ръководителите на държавите от източния блок
поискаха от Горбачов да търгуват не с рубли, а с долари
за да могат да си купуват западни стоки.
Горбачов се съгласи и така на практика спаси запада от фалит.
Днес това няма как да се случи. Защото същите стоки
ги има и на други места на доста по-добра цена.
На кратко ... Днес няма кой да спаси запада.
Ей за това е и цялата дандания.
Коментиран от #25
17:46 15.08.2026
24 Мижи да те лажим
17:47 15.08.2026
25 Ами
До коментар #23 от "Ами":Роналд Рейгън даде 15 милиарда долара на бившивт СССР за храната и лекарства.Поосле Джордж Буш даде хиляди тонове консерви,храни,лекарства и други продоволствия на бившият СССР.
Всичко е документирано надлежно.
Такива ми ти работи.
Жик так.
Коментиран от #27
17:52 15.08.2026
26 Това е валидно
17:58 15.08.2026
27 Ами
До коментар #25 от "Ами":През 2014 година имаше статия на група американски икономисти
които твърдятха, че през деветдесетте години на миналия век
от Русия са изнесени активи за между 40 и 60 трилиона долара.
За това и руснаците се редяха на опашки и брояха копейките.
Едни обедняха, други забогатяха.
Точно тогава в Русия властваше олигархията.
Коментиран от #28
18:01 15.08.2026
28 Ами
До коментар #27 от "Ами":Комунисти станали олигарси.Крадът.
Да не си трол?
Коментиран от #30
18:05 15.08.2026
29 Овчи пастет
До коментар #12 от "Офчи дирник 😄":България имаше изчислителни центрове, компютри, дискове и т. н. Изнасяхме мотокари, електрокари,стругове.Лютеница ти е мозъка, където го нямаш. Търгувахме с целия свят.
18:11 15.08.2026
30 Ами
До коментар #28 от "Ами":Крадат всички които могат да си го позволят,
без значение от политическите им възгледи :)
Но ако някой направи така че те да не могат да крадат
или ако откраднат да си платят, тогава нещата се променят.
18:13 15.08.2026