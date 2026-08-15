Ицо Хазарта: Най-трудното го свършиха Дара и нейният екип. Останалото е в ръцете на всеки от нас!

Още преди месеци, в деня след победата на Дара на Евровизия, ми се прииска да ви разкажа една история. Ще го направя днес - със закъснение, но мисля, че моментът е удачен.
Това коментира европейският депутат Христо Петров - Ицо Хазарта във "Фейсбук".
Миналата есен бях поканен и посетих Кемниц - град в източната част на Германия, по-познат на тези като мен (а и на по-възрастните) със старото си име Карлмарксщат. Градът бе столица на културата за 2025-а, точно както беше и Пловдив преди седем години. Хората бяха инвестирали доста време, усилия и средства, за да получи градът този статут. За двата дни там видях много интересни културни забележителности, както и доста приятни и гостоприемни хора. Най-силно впечатление обаче у мен остави разговорът ми с кмета и по-точно тези негови думи: "Броят нощувки в града се увеличи с 80%, а в района - с 46%.
Държавата, общината и бизнесът имат вече много по-добър синхрон след всичко, което направихме заедно. Най-хубавото според мен обаче е, че самочувствието и животът на хората тук се подобриха значително - те виждаха как чужденците си правят селфита на места, покрай които те самите с години минаваха и не забелязваха, просто защото бяха свикнали с тях. Започнаха много повече да ценят града си и всичко, което имаме."
Питах го и за самия избор на града. Отвърна ми: "Беше трудно, оспорвано, имаше недоволни, имаше много спорове и караници. В някои моменти от подготовката изглеждаше, че няма да се справим. В крайна сметка обаче резултатът е повече от добър.".
Освен галериите и историческите сгради, хората бяха превърнали в атракция буквално всичко - гаражите пред панелните блокове, старото трамвайно депо и какво ли не друго.
Имаше и страхотна изложба за историята на графити-културата в града. Всичко това - с общи усилия.
Защо разказвам тази история?
Една седмица Евровизия не е шест месеца столица на културата, знам... и въпреки това Бургас има всичко необходимо да направи това събитие запомнящо се. Според мен поне половината от посетителите ще дойдат и в София, и на други места в България. Ще видят онова, с което сме свикнали и понякога не ценим... и може би ще ни помогнат да го обикнем малко повече.
Най-трудното го свършиха Дара и нейният екип. Останалото е в ръцете на всеки от нас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Бялджип
Коментиран от #14, #15
13:05 15.08.2026
3 Директора
Народа е $@@$%$ да избира такива като теб.
Коментиран от #30
13:05 15.08.2026
4 Дара Големата Дупара
Митьо Очите ше шитне тонове фентанил.
13:06 15.08.2026
5 име
13:06 15.08.2026
6 И Киев е Руски
13:07 15.08.2026
7 Тик-Ток
13:08 15.08.2026
8 Ортака на Пешо Вол гата
И в Брюксел е пълно с полезни идиоти.
13:08 15.08.2026
9 Гост
13:09 15.08.2026
10 кахърен русофил
13:10 15.08.2026
11 А дано, ама надали ...
13:10 15.08.2026
12 Джирото не се изплати
13:11 15.08.2026
13 НИЩО МУ НЯМА
НЕ ЧЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА ЕВРО ВИЗИОН
А ОТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА
НА БЕНЕТЕРО КЪМ КМЕТА НА СОФИЯ
КОЙТО СПРЯ ДА ИЗЛЪЧВА
ЧНГ ПЪРФОРМАНСА ОТ
ПЛОЩАДА ПРЕД МАВЗОЛЕЯ...
И ИЗГУБИХА МНОГО ПЪЛНЕЖ
НА ЕФИРНО ВРЕМЕ....и т.н. ....
13:11 15.08.2026
14 киро
До коментар #2 от "Бялджип":про100то2 е капацитет по измамите
13:15 15.08.2026
15 Прав си!
До коментар #2 от "Бялджип":Никаква полза за никого от евродепутатстването на Ицо Хазарта. С вулгарните си песни и приноса му за опростачването на младото поколение, промянкаджиите и пишман демократите го направиха депутат. И сега трупа пачки. Тридесет хиляди евро на месец му е заплатата.
13:17 15.08.2026
16 именно
и се усмихнете поне
13:20 15.08.2026
17 И Киев е Руски
Коментиран от #24
13:21 15.08.2026
18 ицо хазарта е бита карта
13:26 15.08.2026
19 Мими Кучева🐕
🦍🐑🐄🦃🤣🥳👍
13:37 15.08.2026
20 Чорбара
13:43 15.08.2026
21 Серхи
13:46 15.08.2026
22 Янко
13:56 15.08.2026
23 Никой
13:56 15.08.2026
24 Ха сега де...
До коментар #17 от "И Киев е Руски":А ти знаеш ли поне истинските исторически факти, че "богоизбраните" не са евреите, а българите. Също като познатата в цял свят като "Гръцка митология" всъщност африканските бежанци на Балканите (гърците) изцяло са откраднали от местните Траки и заличават всички възможни източници на истинската информация, а после я представят за своя.
13:57 15.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Имам си човек
14:01 15.08.2026
27 Вилица за очи
14:03 15.08.2026
28 Пълен Провал
14:04 15.08.2026
29 Иванов
14:05 15.08.2026
30 Румен Решетников
До коментар #3 от "Директора":Щото Елена Йончева и Волгин счупиха рекорди по бачкане там, нали, другарю?
14:18 15.08.2026
31 Лорда
14:19 15.08.2026
32 Айде всички радикалистиии
Lets make it shine!
14:23 15.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.