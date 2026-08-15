Ицо Хазарта: Най-трудното го свършиха Дара и нейният екип. Останалото е в ръцете на всеки от нас!

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Още преди месеци, в деня след победата на Дара на Евровизия, ми се прииска да ви разкажа една история. Ще го направя днес - със закъснение, но мисля, че моментът е удачен.

Това коментира европейският депутат Христо Петров - Ицо Хазарта във "Фейсбук".

Миналата есен бях поканен и посетих Кемниц - град в източната част на Германия, по-познат на тези като мен (а и на по-възрастните) със старото си име Карлмарксщат. Градът бе столица на културата за 2025-а, точно както беше и Пловдив преди седем години. Хората бяха инвестирали доста време, усилия и средства, за да получи градът този статут. За двата дни там видях много интересни културни забележителности, както и доста приятни и гостоприемни хора. Най-силно впечатление обаче у мен остави разговорът ми с кмета и по-точно тези негови думи: "Броят нощувки в града се увеличи с 80%, а в района - с 46%.

Държавата, общината и бизнесът имат вече много по-добър синхрон след всичко, което направихме заедно. Най-хубавото според мен обаче е, че самочувствието и животът на хората тук се подобриха значително - те виждаха как чужденците си правят селфита на места, покрай които те самите с години минаваха и не забелязваха, просто защото бяха свикнали с тях. Започнаха много повече да ценят града си и всичко, което имаме."

Питах го и за самия избор на града. Отвърна ми: "Беше трудно, оспорвано, имаше недоволни, имаше много спорове и караници. В някои моменти от подготовката изглеждаше, че няма да се справим. В крайна сметка обаче резултатът е повече от добър.".

Освен галериите и историческите сгради, хората бяха превърнали в атракция буквално всичко - гаражите пред панелните блокове, старото трамвайно депо и какво ли не друго.

Имаше и страхотна изложба за историята на графити-културата в града. Всичко това - с общи усилия.

Защо разказвам тази история?

Една седмица Евровизия не е шест месеца столица на културата, знам... и въпреки това Бургас има всичко необходимо да направи това събитие запомнящо се. Според мен поне половината от посетителите ще дойдат и в София, и на други места в България. Ще видят онова, с което сме свикнали и понякога не ценим... и може би ще ни помогнат да го обикнем малко повече.

Най-трудното го свършиха Дара и нейният екип. Останалото е в ръцете на всеки от нас.