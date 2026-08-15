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Ицо Хазарта: Най-трудното го свършиха Дара и нейният екип. Останалото е в ръцете на всеки от нас!

Ицо Хазарта: Най-трудното го свършиха Дара и нейният екип. Останалото е в ръцете на всеки от нас!

15 Август, 2026 13:00 1 004 33

  • дара-
  • евровизия-
  • бургас-
  • христо петров-
  • ицо петров-
  • кемниц-
  • карлмарксщат

Освен галериите и историческите сгради, хората бяха превърнали в атракция буквално всичко - гаражите пред панелните блокове, старото трамвайно депо и какво ли не друго

Ицо Хазарта: Най-трудното го свършиха Дара и нейният екип. Останалото е в ръцете на всеки от нас! - 1
Снимка: Фейсбук
Ицо Хазарта Ицо Хазарта музикален изпълнител
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Още преди месеци, в деня след победата на Дара на Евровизия, ми се прииска да ви разкажа една история. Ще го направя днес - със закъснение, но мисля, че моментът е удачен.

Това коментира европейският депутат Христо Петров - Ицо Хазарта във "Фейсбук".

Миналата есен бях поканен и посетих Кемниц - град в източната част на Германия, по-познат на тези като мен (а и на по-възрастните) със старото си име Карлмарксщат. Градът бе столица на културата за 2025-а, точно както беше и Пловдив преди седем години. Хората бяха инвестирали доста време, усилия и средства, за да получи градът този статут. За двата дни там видях много интересни културни забележителности, както и доста приятни и гостоприемни хора. Най-силно впечатление обаче у мен остави разговорът ми с кмета и по-точно тези негови думи: "Броят нощувки в града се увеличи с 80%, а в района - с 46%.

Държавата, общината и бизнесът имат вече много по-добър синхрон след всичко, което направихме заедно. Най-хубавото според мен обаче е, че самочувствието и животът на хората тук се подобриха значително - те виждаха как чужденците си правят селфита на места, покрай които те самите с години минаваха и не забелязваха, просто защото бяха свикнали с тях. Започнаха много повече да ценят града си и всичко, което имаме."

Питах го и за самия избор на града. Отвърна ми: "Беше трудно, оспорвано, имаше недоволни, имаше много спорове и караници. В някои моменти от подготовката изглеждаше, че няма да се справим. В крайна сметка обаче резултатът е повече от добър.".

Освен галериите и историческите сгради, хората бяха превърнали в атракция буквално всичко - гаражите пред панелните блокове, старото трамвайно депо и какво ли не друго.

Имаше и страхотна изложба за историята на графити-културата в града. Всичко това - с общи усилия.

Защо разказвам тази история?

Една седмица Евровизия не е шест месеца столица на културата, знам... и въпреки това Бургас има всичко необходимо да направи това събитие запомнящо се. Според мен поне половината от посетителите ще дойдат и в София, и на други места в България. Ще видят онова, с което сме свикнали и понякога не ценим... и може би ще ни помогнат да го обикнем малко повече.

Най-трудното го свършиха Дара и нейният екип. Останалото е в ръцете на всеки от нас.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бялджип

    26 11 Отговор
    Този загубеняк вече се мисли за мъдрец, божество, свръхчовек. Дадоха му някакъв политически пост за да спечелят повече гласове на избори и носът му се издигна до небето!

    Коментиран от #14, #15

    13:05 15.08.2026

  • 3 Директора

    21 8 Отговор
    А ти какво свърши в ЕП за мандата си?
    Народа е $@@$%$ да избира такива като теб.

    Коментиран от #30

    13:05 15.08.2026

  • 4 Дара Големата Дупара

    24 10 Отговор
    Свърших работа. Докарах сичкото жендър в територията. Голем купон ше падне.
    Митьо Очите ше шитне тонове фентанил.

    13:06 15.08.2026

  • 5 име

    21 8 Отговор
    Тоя напушлек с отпаднала необходимост какво цели? Да напомни за съществуването си ли? Ако шляви е покварителя на чалгарите, тоя е покварителя на напушляците.

    13:06 15.08.2026

  • 6 И Киев е Руски

    15 7 Отговор
    И БГ то се напълни с об.атни.Съсипаха и Бургас

    13:07 15.08.2026

  • 7 Тик-Ток

    21 7 Отговор
    То само някой с половин мозък може да ходи да гледа тая извратена токсична поовърня

    13:08 15.08.2026

  • 8 Ортака на Пешо Вол гата

    9 9 Отговор
    Оня станА милионер в евро от водене на руска пропаганда в Брюксел.
    И в Брюксел е пълно с полезни идиоти.

    13:08 15.08.2026

  • 9 Гост

    4 5 Отговор
    Ааа, а ти имаш ръце! И пръсти! ЕаХта в траша!

    13:09 15.08.2026

  • 10 кахърен русофил

    11 6 Отговор
    Стига сте вдигали излишен шум за тая евроджендърска евровизия. Нужен е някой като Филип Киркоров, който облечен само по чорап на сцената да придаде мъжествен облик на конкурса. Тогава наистина ще има на какво да се радваме.

    13:10 15.08.2026

  • 11 А дано, ама надали ...

    6 10 Отговор
    Ако типично по български не опорочим всичко и да отвратим голяма част от посетилите държавата ни, наистина можем да постигнем още по голяма популярност не само между тези, кито вече знаят за България. Да, прав е Ицо, че от тук нататък всичко зависи само от нас.

    13:10 15.08.2026

  • 12 Джирото не се изплати

    15 4 Отговор
    И там беше същата пропаганда, как инвеститори щели да дойда. Е, никой не дойде. Даже отчетохме най слабият туристически сезон.

    13:11 15.08.2026

  • 13 НИЩО МУ НЯМА

    0 4 Отговор
    НАЧАЛНИК
    НЕ ЧЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА ЕВРО ВИЗИОН
    А ОТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА
    НА БЕНЕТЕРО КЪМ КМЕТА НА СОФИЯ
    КОЙТО СПРЯ ДА ИЗЛЪЧВА
    ЧНГ ПЪРФОРМАНСА ОТ
    ПЛОЩАДА ПРЕД МАВЗОЛЕЯ...
    И ИЗГУБИХА МНОГО ПЪЛНЕЖ
    НА ЕФИРНО ВРЕМЕ....и т.н. ....

    13:11 15.08.2026

  • 14 киро

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бялджип":

    про100то2 е капацитет по измамите

    13:15 15.08.2026

  • 15 Прав си!

    16 9 Отговор

    До коментар #2 от "Бялджип":

    Никаква полза за никого от евродепутатстването на Ицо Хазарта. С вулгарните си песни и приноса му за опростачването на младото поколение, промянкаджиите и пишман демократите го направиха депутат. И сега трупа пачки. Тридесет хиляди евро на месец му е заплатата.

    13:17 15.08.2026

  • 16 именно

    4 3 Отговор
    оставете хейта
    и се усмихнете поне

    13:20 15.08.2026

  • 17 И Киев е Руски

    4 5 Отговор
    Ивицата Газа пита Израел ще участва ли? Ако да внимавайте Бургас от украински може да стане територия на "богоизбраните"

    Коментиран от #24

    13:21 15.08.2026

  • 18 ицо хазарта е бита карта

    6 4 Отговор
    ицо мога да го попитам как е в парламента върви ли бизнеса…

    13:26 15.08.2026

  • 19 Мими Кучева🐕

    4 4 Отговор
    Респект и преклонение пред късокраката Дара!
    🦍🐑🐄🦃🤣🥳👍

    13:37 15.08.2026

  • 20 Чорбара

    7 3 Отговор
    Стигнахме до там такива ненормални олигофрени да ни учат на култтура.УЖАС!!!!????

    13:43 15.08.2026

  • 21 Серхи

    3 2 Отговор
    Глупости

    13:46 15.08.2026

  • 22 Янко

    6 1 Отговор
    Бати Бойко тиквата беше прочел една книга за Винету.Този хазарта нито една но го направиха евродепутат.

    13:56 15.08.2026

  • 23 Никой

    1 0 Отговор
    Бургас е уюген град.

    13:56 15.08.2026

  • 24 Ха сега де...

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    А ти знаеш ли поне истинските исторически факти, че "богоизбраните" не са евреите, а българите. Също като познатата в цял свят като "Гръцка митология" всъщност африканските бежанци на Балканите (гърците) изцяло са откраднали от местните Траки и заличават всички възможни източници на истинската информация, а после я представят за своя.

    13:57 15.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Имам си човек

    4 2 Отговор
    Айде ся обади се и този от Брасълс. Кой те пита тебе, евродепутататино. Отплатиха ти се за популяризирането в поста там. Ха лапай заплатата и не мисли за нас.

    14:01 15.08.2026

  • 27 Вилица за очи

    0 2 Отговор
    Дара ще гърми като фойерверка на Евровизия.

    14:03 15.08.2026

  • 28 Пълен Провал

    2 1 Отговор
    Наркоман.

    14:04 15.08.2026

  • 29 Иванов

    5 0 Отговор
    Аз не знам защо Румбата не нареди на нашите да изберат за домакин на Евровизия Сочи или Анапа, може и Новоросийск. Така щяхме да си спестим целият този ,,патриотичен" хейт. Така, де, Филип Киркоров ще бъде водещ, може и някоя друга дума да каже на български...

    14:05 15.08.2026

  • 30 Румен Решетников

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Директора":

    Щото Елена Йончева и Волгин счупиха рекорди по бачкане там, нали, другарю?

    14:18 15.08.2026

  • 31 Лорда

    2 1 Отговор
    Ицо дори представа си няма колко е прав. Но в един друг смисъл. Просто трябва да се чете между редовете...😎

    14:19 15.08.2026

  • 32 Айде всички радикалистиии

    0 0 Отговор
    Put bangaranga-та in the air on Eurovisio Burgas, когато Дара връчва наградата!
    Lets make it shine!

    14:23 15.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.