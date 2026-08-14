Георги Касчиев: Нивото на Дунав при брегова помпена станция на АЕЦ „Козлодуй“ продължава зловещо да пада

Нивото на Дунав при брегова помпена станция (БПС) на АЕЦ „Козлодуй“ продължава зловещо да пада с 1-2 см/ден. Днес то е било 20,55 м надморска височина. Прогнозите показват продължаваща тенденция за падане на нивото. Това написа във Фейсбук енергийният експерт Георги Касчиев.

„Освен това Унгария вече започна да изгражда нещо като временен бент от потопени баржи и инженерни съоръжения след АЕЦ „Пакш“. Целта е вдигане на нивото на реката при централата с 1.2 м и осигуряване работата ѝ. Когато това стане огромни обеми вода няма да стигнат до АЕЦ Козлодуй и ситуацията драматично ще се влоши“, написа още Касчиев.

„По моя информация съгласно плановете при падане на нивото на водата пред БПС до 20,50 м трябва да започне разтоварване на блоковете до по-ниска мощност. Критичното ниво е 20,30 м, при което блоковете трябва да се разтоварят до 2-3 %“, посочва енергийният експерт.

„При по-нататъшно падане помпите на БПС трябва да се изключат за да не изпаднат в режим на кавитация. Оптимистичният сценарий е двата блока да останат на мощност няколко процента. Песимистичният е да бъдат спрени, приведени в дълбоко подкритично състояние и разхладени“, завършва Касчиев.