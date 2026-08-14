Георги Касчиев: Нивото на Дунав при брегова помпена станция на АЕЦ „Козлодуй“ продължава зловещо да пада

Нивото на Дунав при брегова помпена станция (БПС) на АЕЦ „Козлодуй“ продължава зловещо да пада с 1-2 см/ден. Днес то е било 20,55 м надморска височина. Прогнозите показват продължаваща тенденция за падане на нивото. Това написа във Фейсбук енергийният експерт Георги Касчиев.
„Освен това Унгария вече започна да изгражда нещо като временен бент от потопени баржи и инженерни съоръжения след АЕЦ „Пакш“. Целта е вдигане на нивото на реката при централата с 1.2 м и осигуряване работата ѝ. Когато това стане огромни обеми вода няма да стигнат до АЕЦ Козлодуй и ситуацията драматично ще се влоши“, написа още Касчиев.
„По моя информация съгласно плановете при падане на нивото на водата пред БПС до 20,50 м трябва да започне разтоварване на блоковете до по-ниска мощност. Критичното ниво е 20,30 м, при което блоковете трябва да се разтоварят до 2-3 %“, посочва енергийният експерт.
„При по-нататъшно падане помпите на БПС трябва да се изключат за да не изпаднат в режим на кавитация. Оптимистичният сценарий е двата блока да останат на мощност няколко процента. Песимистичният е да бъдат спрени, приведени в дълбоко подкритично състояние и разхладени“, завършва Касчиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
21:13 14.08.2026
2 Бай Ганю
21:15 14.08.2026
3 Горски
21:28 14.08.2026
4 Дзак
21:30 14.08.2026
5 иидееоти!
21:31 14.08.2026
6 И къде...
Коментиран от #7, #10
21:36 14.08.2026
7 идееоти-бг!
До коментар #6 от "И къде...":Водата се изпарява и не се връща в дунава-иксперте!
Коментиран от #9
21:43 14.08.2026
8 ЯКИМ У
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А МАЛКИЯ ХЛАДИЛНИК МРАЗ 75
ВЕЧЕ ЩЕ Е ПОСТРОИЛ В ГЬОЛА АЕЦ БЕЛЯ НЕ...😀
21:44 14.08.2026
9 Ти как мислиш..
До коментар #7 от "идееоти-бг!":Толкова вода как ще се изпари?Да си видял около аец-а толкова много пара.Не че нищо не се изпарява.
Коментиран от #14
21:47 14.08.2026
10 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #6 от "И къде...":При помпажа се създава кавитация върху лопатките.
21:50 14.08.2026
11 АНОНИМЕН
21:56 14.08.2026
12 Дзак
Коментиран от #15
21:59 14.08.2026
13 тинтириминтири
22:00 14.08.2026
14 дядо дръмпир
До коментар #9 от "Ти как мислиш..":Сега ако има мозъче у теб ще разбереш ,защо ФРАНЦИЯ прави много но със слаба мощност Атомни централи!Реките на просиянците са много по мощни от дунав и се експлоатират от ТЯХ , а Не от сръби,маджари ,мамалигари и други!Няма как да разбереш,щото се гонят ветрове в кратуната ти!ПС.Ако не спрете навреме козлодуй ще затриете този Без-ценен бг ген на балканите ,а и цяла европа с украйна....Да ти обясня ли или ти ще обясниш принципа на просиянските атомни реактори......
22:02 14.08.2026
15 дядо дръмпир
До коментар #12 от "Дзак":Прекалено много идеееоти с дипломи за ЯЕ има в бг и нти си един от тях!Шахматистите са ви малко...по добре пишете за Григорчо мама ,колко милиона и колко ........там ви е силата!
22:04 14.08.2026
16 !!!?
22:07 14.08.2026
17 Стенли
Коментиран от #24
22:07 14.08.2026
18 БеГемот
22:07 14.08.2026
19 Режимлия
22:16 14.08.2026
20 Българите да бяха построили водопровод
Знаех си аз че трябваше да се строят водни кули като в кувейт
22:19 14.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Сексолог
22:20 14.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Стенли
До коментар #17 от "Стенли":Пишете пишете минуси като спре АЕЦ а друга песен ще запейте
22:21 14.08.2026
25 Милен
22:25 14.08.2026
26 Турски поток балкански поток
А един два водопровод до АЕЦ козлодуй от язовирите в родопите не направихте
Коментиран от #27
22:25 14.08.2026
27 Милен
До коментар #26 от "Турски поток балкански поток":Ами те и язовирите в Родопите в момента не са много пълни, а и като сметнеш разходите за енергия дето трябва да се прека вода на не 300 км. ще ти стане ясно защо не е направено това.
Коментиран от #28
22:31 14.08.2026
28 дядо дръмпир да ви налее ум!
До коментар #27 от "Милен":Това е прекрасна идея ,но .....бг не може да построи такива канали!сега ще разберете по трудния начин колко евтина е АЕЦ....
Коментиран от #30, #31
22:35 14.08.2026
29 Това
22:40 14.08.2026
30 Милен
До коментар #28 от "дядо дръмпир да ви налее ум!":Кое е прекрасна идея? Даде мъчиш да прекараш вода на стотици километри от едно място до друго (при положение, че трябва да преодолееш и планински масив)? Не е ли по-лесно да запалим тецовете, при положение че те могат да покрият цялото ни потребление в момента?
22:40 14.08.2026
31 Милен
До коментар #28 от "дядо дръмпир да ви налее ум!":А и по лесно и по-малко енергоемко ще е да прекараш канал от Черно море до АЕЦа отколкото от язовирите в Родопите. А и както казах по-рано нивото в тези язовири не е доста високо в момента, видях го лично преди повече от седмица, сега са сигурно още поне 2-3 метра надолу.
23:01 14.08.2026