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Георги Касчиев: Нивото на Дунав при брегова помпена станция на АЕЦ „Козлодуй“ продължава зловещо да пада

Георги Касчиев: Нивото на Дунав при брегова помпена станция на АЕЦ „Козлодуй“ продължава зловещо да пада

14 Август, 2026 21:11 1 331 31

  • георги касчиев-
  • ниво-
  • дунав-
  • аец козлодуй

При по-нататъшно падане помпите на БПС трябва да се изключат за да не изпаднат в режим на кавитация

Георги Касчиев: Нивото на Дунав при брегова помпена станция на АЕЦ „Козлодуй“ продължава зловещо да пада - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нивото на Дунав при брегова помпена станция (БПС) на АЕЦ „Козлодуй“ продължава зловещо да пада с 1-2 см/ден. Днес то е било 20,55 м надморска височина. Прогнозите показват продължаваща тенденция за падане на нивото. Това написа във Фейсбук енергийният експерт Георги Касчиев.

„Освен това Унгария вече започна да изгражда нещо като временен бент от потопени баржи и инженерни съоръжения след АЕЦ „Пакш“. Целта е вдигане на нивото на реката при централата с 1.2 м и осигуряване работата ѝ. Когато това стане огромни обеми вода няма да стигнат до АЕЦ Козлодуй и ситуацията драматично ще се влоши“, написа още Касчиев.

„По моя информация съгласно плановете при падане на нивото на водата пред БПС до 20,50 м трябва да започне разтоварване на блоковете до по-ниска мощност. Критичното ниво е 20,30 м, при което блоковете трябва да се разтоварят до 2-3 %“, посочва енергийният експерт.

„При по-нататъшно падане помпите на БПС трябва да се изключат за да не изпаднат в режим на кавитация. Оптимистичният сценарий е двата блока да останат на мощност няколко процента. Песимистичният е да бъдат спрени, приведени в дълбоко подкритично състояние и разхладени“, завършва Касчиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 7 Отговор
    Другата седмица режим на тока като в Унгария и Румъния.

    Коментиран от #8

    21:13 14.08.2026

  • 2 Бай Ганю

    10 6 Отговор
    Ако трябва ша си лапам салатката и къркам ракийката на свещи!

    21:15 14.08.2026

  • 3 Горски

    22 6 Отговор
    Сърбите са затворили Железни врата. Тази река може да се манипулира на много места по дължината й. Ганчо е най-прецакан, щото е накрая. Затова навремето братушките са ни направили и АЕЦ, която да бачка при подобни диверсии на Западните ни другари. 4 десетилетия ни прекараха през култура криза, демографска, икономическа, политическа, морална и военна криза ... Директно още не си излезнал от едната крива и влизаш в другата и на това му казвали успешен път за чакални ? Ами срам ме е за пропуснатото поколение, което стсана свидетел на "тези успехи чужди". Там не работят ли специалисти, които да си преценят нужно ли е спирането или не. То най- вероятно си е написано черно на бяло при какви параметри и обстоятелства да се случи това. Защо министърката на земеделието , пардон, на енергетиката е тръгнала да им свети на специалистите, които са доста по- грамотни вероятно във всяко отношение от нея.

    21:28 14.08.2026

  • 4 Дзак

    5 2 Отговор
    Дълбоко подкритично състояние!

    21:30 14.08.2026

  • 5 иидееоти!

    4 11 Отговор
    ииикспертите....Сега си представете още 4 енергоблока и....как връщате водата в дунава!Къде отиде строителният ви ГЕНИЙ-бг???не разбрах къде ще строите новата АЕЦ???Знаете ли колко вода от дунава гълта ежедневно АЕЦ-козлодуй ,а маймун-бг.....

    21:31 14.08.2026

  • 6 И къде...

    7 6 Отговор
    Ще отиде водата която ще използват унгарците за охлаждане?Нали пак ще се върне в реката след като си свърши работата по охлаждането.И не се казва кавитация,а помпаж.Кавитацията се образува другаде.И това не го е казал Касчиев защото е експерт,а го е писала някоя .......

    Коментиран от #7, #10

    21:36 14.08.2026

  • 7 идееоти-бг!

    4 12 Отговор

    До коментар #6 от "И къде...":

    Водата се изпарява и не се връща в дунава-иксперте!

    Коментиран от #9

    21:43 14.08.2026

  • 8 ЯКИМ У

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А МАЛКИЯ ХЛАДИЛНИК МРАЗ 75
    ВЕЧЕ ЩЕ Е ПОСТРОИЛ В ГЬОЛА АЕЦ БЕЛЯ НЕ...😀

    21:44 14.08.2026

  • 9 Ти как мислиш..

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "идееоти-бг!":

    Толкова вода как ще се изпари?Да си видял около аец-а толкова много пара.Не че нищо не се изпарява.

    Коментиран от #14

    21:47 14.08.2026

  • 10 ИМПЕРИАЛИСТ

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "И къде...":

    При помпажа се създава кавитация върху лопатките.

    21:50 14.08.2026

  • 11 АНОНИМЕН

    4 3 Отговор
    Касчиев, как е при вас във Виена времето?

    21:56 14.08.2026

  • 12 Дзак

    4 3 Отговор
    Прекалено много Инженери по ЯЕ има във факти.бг!

    Коментиран от #15

    21:59 14.08.2026

  • 13 тинтириминтири

    6 3 Отговор
    Никой не казва истинската причина Дунав да е източен, а именно голямото поливане на земеделски площи на повечето страни по Дунав само в България е забранено да се полива, явно е предвидено че Дунав може да бъде източена, може и някой умишлено да иска да спре аец-те по Дунав.

    22:00 14.08.2026

  • 14 дядо дръмпир

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Ти как мислиш..":

    Сега ако има мозъче у теб ще разбереш ,защо ФРАНЦИЯ прави много но със слаба мощност Атомни централи!Реките на просиянците са много по мощни от дунав и се експлоатират от ТЯХ , а Не от сръби,маджари ,мамалигари и други!Няма как да разбереш,щото се гонят ветрове в кратуната ти!ПС.Ако не спрете навреме козлодуй ще затриете този Без-ценен бг ген на балканите ,а и цяла европа с украйна....Да ти обясня ли или ти ще обясниш принципа на просиянските атомни реактори......

    22:02 14.08.2026

  • 15 дядо дръмпир

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Дзак":

    Прекалено много идеееоти с дипломи за ЯЕ има в бг и нти си един от тях!Шахматистите са ви малко...по добре пишете за Григорчо мама ,колко милиона и колко ........там ви е силата!

    22:04 14.08.2026

  • 16 !!!?

    6 0 Отговор
    Ще изключиме "Козлодуй" и ще включиме "Белене"...там "Гьоло" е пълен с Н2О и жаби !

    22:07 14.08.2026

  • 17 Стенли

    5 3 Отговор
    Запалвайте МАРИЦИТЕ и махайте тези тъпотии наречени въглеродни квоти друго спасение НЯМА 😮‍💨😡

    Коментиран от #24

    22:07 14.08.2026

  • 18 БеГемот

    0 2 Отговор
    Паникьор!

    22:07 14.08.2026

  • 19 Режимлия

    2 1 Отговор
    Идва режим на тока. Един ден има, два дни няма. Играли сме го. И така докато завали обилен дъжд.

    22:16 14.08.2026

  • 20 Българите да бяха построили водопровод

    1 1 Отговор
    От язовирите в родопите
    Знаех си аз че трябваше да се строят водни кули като в кувейт

    22:19 14.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сексолог

    3 1 Отговор
    Ще има режим на тока. Ще си лягаме рано. Ще има повече секс, ще се раждат повече деца. Ще се реши демографската криза.

    22:20 14.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Стенли

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Стенли":

    Пишете пишете минуси като спре АЕЦ а друга песен ще запейте

    22:21 14.08.2026

  • 25 Милен

    3 1 Отговор
    В момента над 35% от ел. енергията ни се осигурява от батериите, след 2 до 3 часа батериите ще са разредени, откъде ли ще дойде тогава недостига?

    22:25 14.08.2026

  • 26 Турски поток балкански поток

    1 2 Отговор
    Газопроводи колектори
    А един два водопровод до АЕЦ козлодуй от язовирите в родопите не направихте

    Коментиран от #27

    22:25 14.08.2026

  • 27 Милен

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Турски поток балкански поток":

    Ами те и язовирите в Родопите в момента не са много пълни, а и като сметнеш разходите за енергия дето трябва да се прека вода на не 300 км. ще ти стане ясно защо не е направено това.

    Коментиран от #28

    22:31 14.08.2026

  • 28 дядо дръмпир да ви налее ум!

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Милен":

    Това е прекрасна идея ,но .....бг не може да построи такива канали!сега ще разберете по трудния начин колко евтина е АЕЦ....

    Коментиран от #30, #31

    22:35 14.08.2026

  • 29 Това

    1 0 Отговор
    Ако беше станало в Китай, до сега да са направили язовир само за АЕЦ-а и каптажи. Мерки нулеви. Руменчо знаеше само да плюе, но една добра промяна няма.

    22:40 14.08.2026

  • 30 Милен

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "дядо дръмпир да ви налее ум!":

    Кое е прекрасна идея? Даде мъчиш да прекараш вода на стотици километри от едно място до друго (при положение, че трябва да преодолееш и планински масив)? Не е ли по-лесно да запалим тецовете, при положение че те могат да покрият цялото ни потребление в момента?

    22:40 14.08.2026

  • 31 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "дядо дръмпир да ви налее ум!":

    А и по лесно и по-малко енергоемко ще е да прекараш канал от Черно море до АЕЦа отколкото от язовирите в Родопите. А и както казах по-рано нивото в тези язовири не е доста високо в момента, видях го лично преди повече от седмица, сега са сигурно още поне 2-3 метра надолу.

    23:01 14.08.2026

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