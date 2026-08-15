Брус Уилис е присъствал на сватбата на дъщеря си Талула (СНИМКИ)

Холивудският актьор Брус Уилис се появи в нова семейна снимка от сватбения уикенд на най-малката си дъщеря Талула Уилис, която се омъжи за музиканта Джъстин Ейси на 8 август 2026 г. в семейния имот в Хейли, Айдахо. Кадърът беше публикуван от Vogue и привлече внимание на фона на продължаващата битка на звездата от „Умирай трудно“ с фронтотемпорална деменция.

На черно-бялата фотография 71-годишният Брус Уилис е прегърнал 32-годишната си дъщеря, докато младоженецът Джъстин Ейси се ръкува с него. Талула Уилис описа момента като една от най-нежните срещи между баща ѝ и бъдещия ѝ съпруг в началото на сватбения уикенд.

Талула Уилис и музикантът Джъстин Ейси, който се изявява под артистичното име NIGHTIES, сключиха брак след близо две години връзка. Двамата обявиха годежа си през декември 2024 г. Сватбата се състоя в двора на семейния дом в Хейли, място с особено значение за булката, която е прекарвала значителна част от детството си в Айдахо.

За церемонията Талула Уилис избра специално създадена сватбена рокля на Balenciaga, проектирана от творческия директор на модната къща Пиерпаоло Пичоли. Моделът от копринен сатен беше с дълъг драпиран шлейф, скулптурен силует и голяма панделка в задната част. Изработването на роклята и воала е отнело над 700 часа ръчен труд.

Дизайнът включва и лична препратка към майката на булката, холивудската актриса Деми Мур. Формата на деколтето е вдъхновена от силует на Balenciaga, носен по-рано от звездата от „Субстанцията“.

Талула Уилис се отказала и от традиционното извеждане на булката от баща ѝ. След подготовката в спалнята на Деми Мур стилистът Брад Горески я придружил до мост в имота, откъдето тя продължила сама към Джъстин Ейси и мястото на церемонията.

По-големите ѝ сестри Румър Уилис, актриса и певица, и Скаут Уилис, музикант, бяха шаферки и носеха координирани рокли в светлозелен нюанс. Трите са дъщери на Брус Уилис и бившата му съпруга Деми Мур, които бяха женени от 1987 до 2000 г.

Брус Уилис има още две дъщери от брака си с модела и предприемач Ема Хеминг Уилис – Мейбъл и Евелин. Двамата са женени от 2009 г., като през последните години Ема Хеминг Уилис активно говори публично за грижите за съпруга си и за предизвикателствата пред семействата на хора с деменция.

Здравословното състояние на Брус Уилис стана публично известно през март 2022 г., когато семейството му съобщи, че актьорът е диагностициран с афазия и прекратява професионалната си кариера. През февруари 2023 г. близките му обявиха по-конкретната диагноза фронтотемпорална деменция (FTD).

Фронтотемпоралната деменция засяга предните и страничните области на мозъка и може да доведе до промени в поведението, речта, езиковите способности и двигателните функции. Към момента няма лечение, което да спира или обръща развитието на заболяването, а терапията е насочена основно към контролиране на симптомите.

Талула Уилис и сестрите ѝ периодично публикуват семейни снимки с баща си. През юни 2025 г. Талула показа няколко кадъра, на които прекарва време с Брус Уилис, включително фотография, на която бъдещият ѝ съпруг Джъстин Ейси също е до актьора.

Самата Талула Уилис нееднократно е говорила за подкрепата, която Джъстин Ейси ѝ оказва в трудния период след диагнозата на баща ѝ.