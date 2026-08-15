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15 август 718 г. Хан Тервел спасява Константинопол от арабите

15 август 718 г. Хан Тервел спасява Константинопол от арабите

15 Август, 2026 03:08 13 257 128

  • хан тервел-
  • спасява-
  • констинтанопол-
  • араби

Ислямът остава далеч от Балканите за векове

15 август 718 г. Хан Тервел спасява Константинопол от арабите - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

15 август 718 г. арабите свалят обсадата на Константинопол. В резултат на битката Византия е спасена от разгром, а Югоизточна Европа запазена от арабското нашествие. Древните хронисти признават решаващата помощ на българската войска под ръководството на хан Тервел.

Обсадата на Константинопол през 718 г. е вторият мащабен поход на арабите след 674 г. да завладеят столицата на Византия. По онова време, само 95 години от възникването на исляма, арабските територии се простират на три континента - Азия, Африка и Европа. Покорени са бившите византийски провинции Сирия, Палестина, Египет и Северна Африка. В началото на 8 в. е покорено и Вестготското кралство в Испания. Арабите вече реално застрашават Европа чрез втори клин, като превземат ромейската столица Константинопол.

Така през есента на 717 г. огромна арабска армия потегля към Константинопол и го обсажда от всички страни. При това положение новият владетел Лъв III Исавър изпраща пратеници при българския хан Тервел с молба за помощ. Наследникът на Аспарух проявява забележителна държавническа далновидност. Изминали са едва 36 години от основаването на българската държава, през които Византия води непрекъснати войни против младата България. Тервел преценява, че арабското нашествие няма да спре с падането на Константинопол и тази заплаха е много по-страшна от Византия. Поради това той приема молбата на Константинопол за помощ.

Хан Тервел повежда българските отряди и достига в близост до Цариград. Още в началото на военните действия българите разгромяват 4000 арабски отряд, командван лично от арабския предводител Маслама ибн Абдел - Малис.

Впоследствие по заповед на Маслама арабите отсам Босфора изграждат два отбранителни вала - един срещу Константинопол и един западно срещу българите, с което да осигурят тила на 20 000 армия. Валовете обаче не спасяват тази 20-хилядна армия от българските войски.

Блокирани от българите по суша, арабите прекарват изключително тежка зима, като множество от тях умират от болести и глад. През пролетта на 718 г. хан Тервел нанася на арабите поредното поражение. Сухопътната армия на Маслама е разгромена. На 15 август 718 г. арабите вдигат обсадата и се оттеглят от Константинопол. Флотът е настигнат от морски бури и до Сирия достигат само пет кораба.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Варненец

    16 25 Отговор

    До коментар #1 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Даже и тогава не е имало малоумнички, като теб.

    03:20 15.08.2023

  • 4 Венци - Венци

    55 41 Отговор
    нашите владетели са носили титлата КНЯЗЪ, в ханчето или хранче кебапчета няма! Също така е спорно името, защото в Именникъ на блъгарьски кьнѧзе пише Тервень, а името му е по старите тер-мили, които върху стара Лука, основават Ликия. От нея американците вземат конституцията и скалния тракийски орел за герб, а при ликийци и гети-скал-вини (склавини) има скални светилища, а до тях са живяли НЕСИ (хетите), а те са били арийците основали индийски градове и арийския род НИШАда - НЕСИли (Nishada), по името на Диво-нисо (Дионис), от линеар Б - Диво-нису-йо. Друго, гръцката дума хРОНО (време) идва от българската РОНЯ, а по удачно е да се пише на български - ЛЕТОписци. Ето защо българите защитават старите си родни земи, а не заради Източно Римска империя. Византия - няма, това е лъжа през 18-и век, като лъжата за славяните през същия период. Ето защо испанците не обичат мароканци (маври), защо по същото това време, падат под 800 годишно мароканско Иго - тежест (рабство).

    Коментиран от #5

    03:34 15.08.2023

  • 5 САТЪРА НА ХАНА

    23 28 Отговор

    До коментар #4 от "Венци - Венци":

    БЪРКАШ .. В ЦЯЛОСТНАТА ВИЗИЯ
    .... СЪВРЕМЕННИТЕ ТРАКИ , ПЕРСИ, СЛАВЯНИ, МЕСОПОТАМЦИ , БЪЛГАРИ, ГЪРЦИ ЕВРЕИ , КАВКАЗЦИ
    СА ЖИВЕЕЛИ ПРЕДИ ПОТОПА НА ДЪНОТО НА ЧЕРНО МОРЕ ... И КОГАТО ТО СЕ КЪСА НА БОСФОРА СЕ ПРЪСКАТ В РАЗЛИЧНИ ПОСОКИ
    ЗАЩОТО ВОДАТА СЕ Е ПОКАЧВАЛА С 10 МЕТРА НА ДЕН .....
    .... ЕДНО ПЛЕМЕ - ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРИ , ТРЪГВА ОТ ЧЕРНО МОРЕ И СТИГА И СЕ РАЗСЕЛВА ЧАК ДО КИТАЙ ЗА 3000 ГОДИНИ ... И СЛЕД ТОВА ВЪРВИ ОЩЕ 3000 ГОДИНИ ОБРАТНО
    ... ЗА ДА СЕ ВЪРНЕ КРАЙ ЧЕРНО МОРЕ
    ..... КАТО ХУНИ .. А СЛАВЯНИТЕ , СА ЧАСТ ОТ СЪЩИТЕ ПЛЕМЕНА - И ИМ ВИКАТ СКИТИ

    Коментиран от #9, #94

    03:42 15.08.2023

  • 6 Госあ

    138 18 Отговор
    Една от най благородните и далновидни постъпки във световната история ! Да спасиш врага си ! Нищо де, после с помощта на запада и най вече на простите англичани, исляма дълго време бурлее на Балканите, а Константинопол е харизан на анадолците.

    Коментиран от #7, #8

    03:49 15.08.2023

  • 7 САТЪРА НА ХАНА

    78 10 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    2 ПЪТИ СМЕ СПАСЯВАЛИ ЕВРОПА
    ....
    1223 ГОДИНА БЪЛГАРСКИЯ ХАН АБДУЛА ЧЕЛЕБИР РАЗБИВА МОНГОЛИТЕ
    ....
    Битката при завоя на Самара, наричана също Овнешка/Овча битка или Битка при Кернек, е първата битка между Волжка България и монголците.
    В резултат на битката се пленени 4000 войници (според китайски източници всички татаро-монголи са избити, но историята казва друго), които кан Габдула Челбир заменя за 4000 овена (от тук идва и името на битката „Овчата битка“). Временно Европа е спасена давайки време на европейците и Руските княжества да се приготвят за по нататъшните военни конфликти с татаро-монголи. В историята това остава като единствената загубена битка на Чингис хан докато той е жив.

    Коментиран от #116

    03:58 15.08.2023

  • 8 🇧🇬🇪🇺💯

    16 62 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    :( Спокойно, следващото е унищожението на Русия и Християнството ерго унищожението на Трета Българска Държава на Балканите, когато това се случи от Западна Европа и Християнството ще остане само пепел?

    Коментиран от #11, #117

    04:41 15.08.2023

  • 9 Нищо не бъркам,

    14 13 Отговор

    До коментар #5 от "САТЪРА НА ХАНА":

    а ти не четеш! Дионис, Зевс Сабазиос (Брахма - Бромий), в хетската империя познат като Тешуб със секира и тризъбец, от тешъ, тешеши, тесати (сека - скира), откъдето е името и на Тесалоники под формата на тризъбец, са хиляди години след потопа. Траки е външно име дадено от данайците от Етиопия за хората на Балканите, а тяхна родна земя е Блегра - блегара (Phlegra), от 6-и век пр.н.е. позната като Палене (Pallene), откъдето са бащите Титани и Гиганти, наричани още Великани, на бльгарите - блегри - блеги - бриги. Ето защо направих забележка за титана КРонос (хроно - време)! Те са споменати от брамите като бргу, баргави, багри (червени), тоест коси, предвождани от цар Форба (Борба). Защо мислиш, че имаш град Варна на Балканите и в Индия, варъ (жега, зной), на (върху - на)? Защо мислиш, че е името индо-европейски? Ето защо боговете са СВАР и СъВАР-ОГЪ, тоест Слънце горещо огън. И защо пишеш с главни букви, не виждаш или се караш?

    Тия глупости за Ной, че човечеството тръгвало от него, минават само при семитите. Потопа изобщо не е бил, това което се опитват да го изкарат. Дори не се засрамиха Зеос - Зиос (Зиези) да го изкарат потомък на семитите.

    Коментиран от #18

    04:45 15.08.2023

  • 10 И друго!

    16 2 Отговор
    Изкарай ми факти, ако не топонимия на перси, евреи, то поне артефакти, че са съществували 3 хилядолетия пр.н.е.! Изкарай ми факти за материална култура в Месопотамия с видно балканско име, че са имали такава 5 хил. пр.н.е. Ще видиш, че не можеш, обаче тук на Балканите материална култура, артефакти, че дори и писменост на 7500 години колкото искаш.

    Ето къде са вашите славяни - Sclavos sive Getas hoc enim nomine antiquitus appellati sunt! Онези скал-вини, скла-вини със скални светилища и мечове скалме. С орли по шлемовете. Нещо се е получило точно като блъг-ар, бъл-гар, същото разместване във времето. Питай ромеите също, защо пускат емисия монети 8/9-и век с надпис на тях Дулω (раб)!

    Коментиран от #13

    05:13 15.08.2023

  • 11 Госあ

    50 38 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬🇪🇺💯":

    Тервел не е християнин ! Такава постъпка може да направи само човек, който не се води по еврейско учение. Християнството не ме интересува, а Русия няма да бъде погубена. Няма как, по скоро запада отива към своя залез. Много години вече прави интриги и експлоатира.

    Коментиран от #12, #14, #16, #50

    05:27 15.08.2023

  • 12 САТЪРА НА ХАНА

    31 25 Отговор

    До коментар #11 от "Госあ":

    РУСИЯ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОГУБЕНА ПОНЕЖЕ
    Е ВЗЕЛА МЪДРОСТ ОТ БЪЛГАРИТЕ КОИТО СА БИЛИ МУЛТИ-РЕЛИГИОЗНИ ... И ПОКРАЙ ТЯХ СА СЕ НАУЧИЛИ НА ТОЛЕРАНТНОСТ. ДАЖЕ ХАЗАРСКИЯ ЕЗИК Е ЕЗИК ОТ БЪЛГАРСКАТА ЕЗИКОВА ГРУПА ... : ) КВО ДА ПРАВЯ - ФАКТ.....? ... ДОКАТО ДРУГИТЕ ГОЛЕМИ
    ДЪРЖАВИ ВИНАГИ СА БИЛИ МОНО РЕЛИГИОЗНИ
    . .. И МУЛТИ РЕЛИГИИТЕ ТЕПЪРВА ЩЕ ИМ СЪЗДАВАТ ПРОБЛЕМИ
    .

    Коментиран от #15, #46, #77

    05:51 15.08.2023

  • 13 САТЪРА НА ХАНА

    14 10 Отговор

    До коментар #10 от "И друго!":

    ПОТОПА В ЧЕРНО МОРЕ СТАВА ТОЧНО ПО ВРЕМЕТО ЗА КОЕТО ГОВОРИШ
    .....ПРЕДИ 6-7000 ГОДИНИ .. И МЕСИПОТАМЦИТЕ
    БЯГАТ ОТ НЕГО ОТ ЧЕРНО МОРЕ КЪМ МЕСОПОТАМИЯ:))

    05:54 15.08.2023

  • 14 🇧🇬🇪🇺💯

    14 48 Отговор

    До коментар #11 от "Госあ":

    Ами незнам дали може или не може до бъде погубена но е бая понамаляла от времето на последния Руски Император, един Цар Батюшка не стига на могучая, там където няма частна собственост както преди така и сега цари тъма и безпросветност?

    Коментиран от #17, #118

    05:57 15.08.2023

  • 15 ДОРИ И ДЖАБА ОТ МЕЖДУЗВЕЗДНИ

    17 5 Отговор

    До коментар #12 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Е. ЧОПНАТО ОТ НАШАТА БАБА.

    Коментиран от #22, #119

    05:59 15.08.2023

  • 16 Абсолютно си прав.

    8 12 Отговор

    До коментар #11 от "Госあ":

    До княз Борис, чийто син Симеон заменя езическата титла кьнѧзъ с цѣсарь, всички наши князе са били езичници. Дори баща му Пресианъ оставя послание към новите християни подчинени на гръцкия канон. Всеки може да го прочете! Ето защо Борис сваля първородния си син езичник - Владимир Расате и слага Симеон, с който не само титла. но заменят старата азбука от черти и резки, но и налагат ромейския канон, чрез който са ни действали ромеите, с обещание за императорска титла, но излъгани Борис и Симео. Борбата на ромейската църква над България. Ако става за въпрос, новата православна вяра лежи връз основите на старата, с която се препокрива. Ето защо и върху старите езически храмове се градят нови - православни. Християни е гръцка дума! След като новата вяра (канонична) не се налага сред българите, с големия вълнения на богомилите, България отслабена пада под Ромейско Иго (иглиник от ярем, тежест, гредата към оралото - рало), при црь (съкращение от цѣсарь) Самоилъ. Езичниците Асеневци с православни виждания я възродяват, пак с големи мъки през старите български земи оттатък Дунава. При княз Пресиан вече сме на три морета!

    Коментиран от #120

    06:02 15.08.2023

  • 17 Град Симитли

    56 7 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬🇪🇺💯":

    Те му говорят за хан Тервел,
    то рупа ли рупа за "могучая" и "цар батюшка" !?
    ....... Опоркаджии, сър!

    Коментиран от #19

    06:03 15.08.2023

  • 18 НИ СЪ КАРАЙТЕ..ЦЯЛАТА ГРЪЦКА

    23 7 Отговор

    До коментар #9 от "Нищо не бъркам,":

    ИСТОРИЯ Е ВСЪЩНОСТ БЪЛГАРСКА. НЕ СЛУЧАЙНО МАКЕДОНЦИТЕ СЕГА ПРАВЯТ СЪЩОТО. ИМАЛО Е ЕЛИНСКО ПЛЕМЕ НО ТО Е БИЛО ЧАСТ ОТ ТРАКОБЪЛГОРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ И Е ЕЛИНИТЕ.САБИЛИ ДВЕ ТРИ ДРЕБНИ ПОСЕЛИЩА СРАВНЕНИЕ С ДОЛИНАТА НА ЦАРЕТЕ И МАЛОАЗОИЙСКАТА ТРАКИЯ С ТРОЯ СА БИЛИ КАПКА В МОРЕТО...

    Коментиран от #20, #23, #121

    06:07 15.08.2023

  • 19 🇧🇬🇪🇺💯

    14 4 Отговор

    До коментар #17 от "Град Симитли":

    Тервел е едната страна на това което се е случило, другата е Християнска Византия.
    Какво не е ясно?

    Коментиран от #122

    06:08 15.08.2023

  • 20 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    9 11 Отговор

    До коментар #18 от "НИ СЪ КАРАЙТЕ..ЦЯЛАТА ГРЪЦКА":

    АХЕЙЦИТЕ НА АГАМЕМНОН ИДВАТ ОТ СТЕПИТЕ
    ... ПОДОБНО НА ПРА - БЪЛГАРИТЕ
    ..... НЕ СЕ ШЕГУВАМ ... ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТ

    06:13 15.08.2023

  • 21 Браво

    41 35 Отговор
    Един истински тюркски Хан спасява християните от арабското нашествие. След време християните византийци за благодарност насилствено налагат християнството на България. Тогава още не съществува Русия,че да са ми братя. Русия става държава много след България и нямат нищо общо с Великите Българи. По време на комунистическото робство сменят историята на България,за поклонничество на Русия. Преди комунистите Българите не сме се кланяли на руснаците, всичко е след 9 септември

    Коментиран от #45, #123

    06:15 15.08.2023

  • 22 САТЪРА НА ХАНА

    20 6 Отговор

    До коментар #15 от "ДОРИ И ДЖАБА ОТ МЕЖДУЗВЕЗДНИ":

    ШАНГРИ ЛА Е ИЗМИСЛИЦА НА АНГЛИЙСКИ НОВЕЛИСТ
    .....
    ОБАЧЕ ТАНГРИ ЛА - ЗЕМЯТА НА ПОВЕЛИТЕЛЯ НА НЕБЕСАТА Е ИСТИНСКА :))

    Коментиран от #24

    06:16 15.08.2023

  • 23 Прав си!

    3 13 Отговор

    До коментар #18 от "НИ СЪ КАРАЙТЕ..ЦЯЛАТА ГРЪЦКА":

    Ето за княз ГОСтун (тин - дин, гостин, ГОСподАР ден) носи името на титана Ар-гос (аргус), син Аген-ор (огън орел - Феникс), от рода Ерми-ар, род по името на Ерми (хЕрмес), при хетите Арма (Ерми - Ормо), внук на титана АТлас (тьлос - тяло, основа), син на Кронос. Самите македони произлизат от цар Темен(ос) на Аргос, като този род е свързан с Пан, Силен и Долион, баща на долионите мизи. Точно там 7 века преди цар Темен на Аргос, има планина в земите на Мизите в Мала Азия с име Теменос. Друг основател на маке-дони-те (едони), както е разделено името по македонски монети, е пеонът (едон) - Ематия (Иматия).

    06:30 15.08.2023

  • 24 🇧🇬🇪🇺💯

    7 9 Отговор

    До коментар #22 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Точно и в Турция е много важна планина с идеална пирамидална форма от която произлиза Тенгризмът, всички Тенгристи са Мохамедани в момента без Българите?
    самите турци смятат българите за “aberration”?

    Коментиран от #29, #51

    06:35 15.08.2023

  • 25 Механик

    63 14 Отговор
    Истината е, че българите спасиха "християнска Европа", която от тогава, че и до сега ни се отплаща с грабежи и с поддръжка на най-големите ни врагове. (Нали не сте забравили, как през освободителната ни война, Англия и Франция хранят, обличат, въоръжават и обучават турската армия? За английския полковник Сенклер, който директно предвожда турските щурмови части, предполагам знаете?)
    И до сега е така! Англия, Франция и Германия ни исакт да сме бедни и да лазим в калта. И го псотигат вече почти 1 хилядолетие.

    Коментиран от #44, #124

    06:42 15.08.2023

  • 26 Тъй тъй

    21 4 Отговор

    До коментар #1 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Нямало е и "Византия за България" и е имало само един вид наказание! По късно хан Крум въвежда либерално законодателство и става първият български либерал!

    06:44 15.08.2023

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 🇧🇬🇪🇺💯

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬🇪🇺💯":

    Разбира се и защото е турчин, (Мустафа Карадайье).

    06:57 15.08.2023

  • 29 Няма свидетелство

    17 8 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬🇪🇺💯":

    че българите са почитали бог Тенгри, освен измамата на Бешевлиев, сглобен надпис от 2 реда и 60 липсващи букви на Мадарския коньникъ, с пренасяне Тагг.....................ра. Българите са почитали Сири, Сурва, СОЛьць (Сол), Съварогъ, а триъгълника Δ е руническа, глаголическа, дори кирилическа буква Ъ - Ѫгль (въглен), Ѫглъ (ъгъл), с рупски диалект ОНглъ (ОНгъл), която буква носи името ОН - ЪН. Оттам и първата столица на българите - ОНгъл. Българите са балканци с доказано вече ДНК, без никакво тюркско, измислено от номенклатурата след 1945-а година.

    Българското Слънце (от 13-и век), преди това СЪлньце, произлиза от Сольць. Старата дума за сол е сланъ!

    Коментиран от #32

    07:03 15.08.2023

  • 30 ха ха ха аха ха

    17 26 Отговор
    А хан Копейко иска да ни продава на евроазиатците по 2лв. на квадратен метър.

    Коментиран от #101, #125

    07:14 15.08.2023

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 🇧🇬🇪🇺💯

    9 35 Отговор

    До коментар #29 от "Няма свидетелство":

    Мадарският Конник е Тракийски и няма нищо общо с българите, освен че българските татари се преселват от изпод Великата Китайска Стена (издигната в тяхна чест от Китайските Императори да ги държат на разстояние от Китайската Империя) и така българите татари с дръпнати очи като Китайци намират друга велика Цивилизация, Византийската, за да обсаждат стените на Цариград?

    Коментиран от #41, #47, #126

    07:20 15.08.2023

  • 33 Ице

    25 8 Отговор
    Това ислямът е диагноза баце, диващина.

    Коментиран от #66

    07:21 15.08.2023

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 🇧🇬🇪🇺💯

    4 6 Отговор
    Ноо интересна дискусия не точно научна но интересна, Таангрраа.

    Коментиран от #42, #127

    07:26 15.08.2023

  • 36 Георги

    35 5 Отговор
    Българите не са азиатско племе и не са имали ханове! Гръцкото изписване "канас" отговаря на кънес, т.е. княз. Стига вече с тези лъжи! Българските деца трябва да знаят, че сме тук от 8000 години. Истината е в генетичните проучвания и никаква лъжлива история, писана по поръчка на чужди империи, не може да го промени. Ние не сме гости в собствената си земя. Ние сме люлката на цивилизацията, която по-късно мигрира и еволюира в Месопотамия, Египет, Индия и Китай.

    Коментиран от #55, #56, #128

    07:28 15.08.2023

  • 37 ЧЕПА НА ХАНА

    11 22 Отговор
    Да и ако не бяха ни се дръвчили византийците през 1396-та година сега да сме могъща държава а е имало разни копейки предатели които отваряли портите на крепостите и сме паднали под османско робство

    07:29 15.08.2023

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ЧЕПА НА ХАНА

    10 2 Отговор
    Да и щяхме да си имаме колонии в Новия свят.Ама де мозък у глупавия византиец дето рекъл-Под добрее под турско отколкото под католическо робство и после елините теглиха хамута доста векове

    07:31 15.08.2023

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ти също нямаш общо с българите

    14 5 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬🇪🇺💯":

    Тъй като еднополовите ти родители са роми!

    07:52 15.08.2023

  • 42 Интересно е да,

    7 5 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬🇪🇺💯":

    че дори след покръстване дума за вяра - вера (вѣра), произлиза от ВАРЪ (горещина-зной), която е корен от съВАРогъ, тоест СЪлньце (Sъlnьсе), варъ, огъ(н) Sъvarogъ. От там и името на Варна. Оттам и варъ-варъ (варвар), горещ-горещ. От там и името на ЙОанъ Кръстител от ЙОньць (Уньць - IOньць), млад вол, който ден е в деня лятното слънцестоене, името на Загрей, Бакхус, в Египет Букхис (Bukhis), бикът Слънце, с последователи са-туро (са бик). Онези на цар Силен, патрок и учител на Дионис, държащ в ръце бебето Дионис. Самото пък море ЙОнийско, носи името на ЙО, ЙОница - крава, Исис съпруга на Телегонъ, египетския цар. ЙОницко маре, стана Йонийско! ЙОница - крава, ЙОньць - вол са изконно български. Оттам и ЮНак (IOНак - вол як).

    07:55 15.08.2023

  • 43 Търновец

    10 9 Отговор
    15 август не е известен само с това, 15 август е по- известен с това, че на днешния ден е роден Митьо Пищова.

    08:02 15.08.2023

  • 44 Хаха

    13 10 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    То щото Руснака не е бил против Съединението на България .
    Хахаха

    08:07 15.08.2023

  • 45 Така е

    13 21 Отговор

    До коментар #21 от "Браво":

    Преди комунистите Българите не сме се кланяли на руснаците, всичко е след 9 септември.

    Когато Калашника е опрян от Червените Чаршафи в челото на Българина , сме започнали да им се кланяме .

    Сега пак така правят в Украйна .

    08:10 15.08.2023

  • 46 Госあ

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "САТЪРА НА ХАНА":

    И с това съм съгласен. Няма лошо да си толерантен и мултинационален, но правилата са си правила и държавата си е държава.

    08:19 15.08.2023

  • 47 Госあ

    10 6 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬🇪🇺💯":

    Българите сме траки, прабългари и славяни. Само за факта, при китайците много ясно си личат отделните подтипове. В Пекин има от всички. Бели и такива с по-тъмен оттенък. Чертите им също се различават. Играла е селекция в Забранения град…

    Коментиран от #65

    08:22 15.08.2023

  • 48 🇧🇬🇪🇺💯

    4 8 Отговор
    Мадарският Конник е Тракийски, свързан е с вярвания които 99.999% от българите нямат идея?
    Съмнение за българския Идиана Джоунс че знае нещо по въпроса?
    Овчаров де?

    Коментиран от #49

    08:40 15.08.2023

  • 49 А траките с външо име кои са?

    8 6 Отговор

    До коментар #48 от "🇧🇬🇪🇺💯":

    Това са, мизи, гети, пеони, мирмидони, даки, наричани по-късно българи. Ако беше погледнал, кучето, конникъ и орелът, пронизващи лъвът, същата сцена, която се разиграва в Ария и Перки (Тракия), но и при несилите (хети), щеше да знаеш, че битката е свързана с морските народи мОре (орли) и египтяните (лъвове) бягащи към Нил по времето на Рамзес III-ти. хЕрос (герой, Георги, гОре), който пронизва злите нашественици. Тези неща се знаят много добре, а по-късно битката продължава в Троя с участието на данайците, за която има кореспонденция с цар Калоян и Папата за нея, на тема, кои са по-стари троянци и кои са изконните такива, като Калоян тракиеца се подигравал през цялото, по време на изпращането на писъмца, за настоявяне да освободи царят на Кръстоностите, който полита по-късно от кулата на справедливостта, за клането и грабежите по-рано.

    09:22 15.08.2023

  • 50 Асен Милев

    23 4 Отговор

    До коментар #11 от "Госあ":

    Това не е вярно.
    Първите християнски общини - епископии са направили още в I век учениците на Христос - Св. Андрей и Св. Павел. Единият в Пиринска Македония, а другият по Черноморското крайбрежие.
    От там християнството е заляло българските земи, а в 330 г. цялото население на нашите земи е било християнско. Издигнати са били хиляди храмове, остатъци от които все още намираме по българските земи. Някои от тях, като „Св. София” в столицата и „Св. Георги” и днес продължават да изпълняват религиозните си функции.
    Християнин е бил Кубрат (роден около 605 и починал 665), християни са били Аспарух (640 -700 г). и Тервел (управлявал 700 – 721 г.). Тервел дори е успял да стане светец на източната и на западната църква, поради поражението, което нанася на арабите, тръгнали на джихад срещу европейската християнска цивилизация.При разширението на България, в първата половина на IX век, броят на християните се увеличава чрез населението на Тракия и Македония, които също са християнизирани в предшестващи епохи.През 865 г. е официалното покръстване на българския народ.

    Коментиран от #53, #54, #58

    09:37 15.08.2023

  • 51 Асен Милев

    19 9 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬🇪🇺💯":

    На практика цялата “теория” за бог Тангра се крепи на един-единствен силно повреден надпис оставен от княз Омуртаг.
    Цялото "дешифриране"по комунистическо на този надпис е измислица и фантазия, вкарала в заблуда българския народ за десетилетия напред. Това е престъпление с огромни, пагубни последици за държавата. Върху този несъществуващ надпис са надградени погрешно религията, езика и в крайна сметка произхода на старите българи.
    Идеята за Тангра е абсурд от всички аспекти. Няма нито един гръцки, римски, или български извор, в който да се говори за Тангра. Нито във фолклора нито в топонимите ни има следи от това божество. То отсъства напълно и от именната ни система. Няма нито едно лично име Тангра, Тенгри, Тангро, Тангърчо, Тангрена, Тангриана или каквото и да било подобно.

    Коментиран от #60

    09:40 15.08.2023

  • 52 Хмммм

    3 12 Отговор
    Още една измислица..

    10:07 15.08.2023

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Я иди се разбери

    11 0 Отговор

    До коментар #36 от "Георги":

    С македонските историчари 🤭🤭

    11:27 15.08.2023

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Кометарите

    1 1 Отговор
    са от 2023!

    04:59 15.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Факт

    4 4 Отговор

    До коментар #61 от "Последния Шоп":

    Това е руска измишльотина.

    05:17 15.08.2025

  • 65 Не и не

    7 4 Отговор

    До коментар #47 от "Госあ":

    Това е руска измишльотина. Направи си генен тест

    05:23 15.08.2025

  • 66 Кажи го на копейките,

    9 9 Отговор

    До коментар #33 от "Ице":

    дето подражават на един, дето целува Корана.

    05:28 15.08.2025

  • 67 Хе-хе

    24 3 Отговор
    Мъдар хан! Всички други чакат Византия да затъне в проблеми и да ходят да крадат! 15 август трябва да бъде Ден на Европа, Тервел герой, а не Меркелици, Урсули и други брюкселски развъдници на мигранти!

    05:41 15.08.2025

  • 68 така е

    5 21 Отговор
    Ние сме били просто наемници, плащат ни и ние за парче хляб отиваме да се бием. И после тези същите византийци насила ни правят християни и после 200 години византийски роби

    Коментиран от #72

    06:26 15.08.2025

  • 69 тогава българите са ходели изправени

    17 2 Отговор
    а сега наведени , коренна промяна е настъпила в поведението

    Коментиран от #85, #107

    06:35 15.08.2025

  • 70 Баа Цоцулана

    13 2 Отговор
    еха какви юнаци сме имали! Сегашните мушмуроци

    06:41 15.08.2025

  • 71 Да съ пудпрем на фактити

    20 1 Отговор
    Исторически факт е, че Тервел бие арабите и спасява юропата от мюслюманско нашествие. Друг исторически факт е, че го канонизират за светец(и двете църкви), а това означава, че е бил ристиенин, а щом вожда по онова време е бил християнин, няма как и по-голямата част от племето, да не е било и то християни. И това 100г. преди уж официалното приемане на християнството в България. Никъде не пише, след битката Тервел да е бил кръщаван в православна или католическа черква, което значи че си е бил кръстен от малък, а щом е бил кръстен от малък, значи и баща му също е бил ристиенин. Опирайки се на тези очевидни факти, следва да се преразгледа въпросът, от кога племето българско е било ристиени?

    06:48 15.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Македонеца

    1 19 Отговор
    Голама грешка на тоя татарин. Приемайки исляма татарите стават световна сила векове по-късно.

    07:10 15.08.2025

  • 74 Факт

    5 8 Отговор
    Българите атеисти решили религиозна война между ислям и християнство.

    07:18 15.08.2025

  • 75 Търновец

    10 4 Отговор
    За да добием по пълна представа за причините да погледнем историята - след победата на Гней Помпей срещу Юдеите има три Юдейски въстания най голямото на Бар Кихна при което Юдеите губят най малко 500000 войници. Според консервативни Юдеи на тубата тези въстания са били защото е имало ограничения върху начина по който Юдеите прилагат религията си и по смисъл същото твърдят сега някои Рабита - във Византия Юдеите били недобре третирани и те повикали консервативни Араби срещу Християните - на тубата има оригинални клипове. Арабите са докарани до Константинопол на кораби и би трябвало Хан Тервел да се споменава в Европейската история също както Полският крал Собиетски спасил Виена от Тюркяните през 1683. Хан Тервел защитава Християнска Европа от Ислямизация

    07:27 15.08.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Прегледай се спешно!

    10 8 Отговор

    До коментар #12 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Русия, мъдрост и толерантност са взаимно изключващи се понятия

    07:48 15.08.2025

  • 78 Свети

    14 1 Отговор
    Тривелиус, светец е и в римокатолическата църква, освен в православната.

    07:50 15.08.2025

  • 79 Човек не трябва да се връща в миналото

    6 17 Отговор
    Било, каквото било. Няма да се върне. Дебатите са излишна комплексарщина. Важно е бъдещето на децата ни, а те не искат да са под руски ботуш.

    Коментиран от #86

    07:57 15.08.2025

  • 80 Търновец

    13 7 Отговор

    До коментар #76 от "Римски халифат.":

    Бил съм в САЩ - глобалистите гледат на ЕС като новата Отоманска империя. Те не искат Християнска Европа.

    Коментиран от #84

    07:59 15.08.2025

  • 81 Кирил

    3 12 Отговор
    Обсадата е нямала шанс тъй като не е била и по море.
    Всяка държава обаче си има измислени митове и легенди.

    08:02 15.08.2025

  • 82 оптимист

    11 5 Отговор
    Стига с този Хан - титлата е Канас убиги / Княз от бога - владетел признат от бог /

    08:09 15.08.2025

  • 83 БеГемот

    5 4 Отговор
    Лудите от мрежата аизкочиха с тяхната си история дето на Адам името произлиза от А(Дам) зеле на комшията...

    08:11 15.08.2025

  • 84 Точно обратното

    11 7 Отговор

    До коментар #80 от "Търновец":

    в Раша само 47, 3 % от населението е християнско и тюбетейките се размножават яко. А над 80 % от кремълците са руски евреи, в чиито ръце са богатствата на Путиния. На никого не му пука за християните.

    Коментиран от #88

    08:21 15.08.2025

  • 85 Говори само за себе си,

    4 5 Отговор

    До коментар #69 от "тогава българите са ходели изправени":

    като се навеждаш пред рашките.

    08:25 15.08.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Булаир Фружин

    8 1 Отговор
    Много историци, много нещо. Па и било престъпление, че сме занели, че българите са почитали Тангра. И къде е престъплението на това???

    08:37 15.08.2025

  • 88 Търновец

    6 3 Отговор

    До коментар #84 от "Точно обратното":

    Когато Хан Тервел спасява Константинопол и Европа от Ислямизация - тогава е нямало Русия. Според мен Русите не са Християни по същество а по скоро използуват Християнството за да изградят голяма Русия. През 1683 след клането на около 30000 Християни под Виена Русите не са пратили и един войник - битката е известна като Християнството срещу Исляма

    08:53 15.08.2025

  • 89 Неграмотник

    8 5 Отговор
    тва "ХАН" неква гостилница ли е?

    Коментиран от #90

    09:17 15.08.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Пламен

    3 16 Отговор
    Значи тюрки са спасили Европа от араби.
    България е първата тюркска държава в Европа.
    До края на 9ти век говоримия език е бил тюркски. Намерените думи са тюркски изписани с гръцки букви.
    След приемането на християнството става въвеждането на славянски и византийско влияние.

    Коментиран от #93

    09:45 15.08.2025

  • 93 слагай

    8 2 Отговор

    До коментар #92 от "Пламен":

    фереджето

    09:48 15.08.2025

  • 94 Оракула от Делфи

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Че са живеели хора на дъното на сладководното "Черно море", е абсолютно вярно, факти колкото искаш
    "Библейския Ной" , е имал досттаъчно време да направи кораб и вземе всичко на борда ,
    но верятността повечето племена да са се спасили по суша в различни посоки е по- голяма ,
    относно библейския разказ за Потопа ,то той се повтаря в няколко различни култури ,
    които не са само еврейски , тоест не само в семитската история, така че тезата е приемлива и факти има ,
    с малка поправка, дата е на потопа е около 10000 г.пр.хр.
    Което се свързва с Дунавската култура 12000 г.пр.хр. ,която е по близо от Месопотамия , и е с 2000 години по стара !
    Което разбира се не пречи на никого, и ни дава повече място за Трако-Дунавския елемент, като пра родител
    на Шумерите!

    10:35 15.08.2025

  • 95 Къде са счетоводните книги

    8 2 Отговор
    да видим колко злато са му броили на хана византийците? Нали не сте приели идеята , че прабългарите или които да са били хората предвождани от хана са били алтриусти?

    11:06 15.08.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 селянин

    6 0 Отговор
    Спасителя на Европа.

    12:15 15.08.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Господа, чели сте простотии и

    2 1 Отговор
    говорите простотии. Нищо вярно няма в това, което сте написали. Четете "Укритото и премълчаното в българската история"! Тами ще видите истината според старите автори и новите генетични изследвания.

    12:29 15.08.2025

  • 100 Тервел е княз, а не хан! И в Европа и

    6 4 Отговор
    в нашата древност е познат като свети цар Тривелий. Недалече от София има църква с негово изображение като християнски светия.

    12:32 15.08.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Дедовия

    6 3 Отговор
    Виждам противоречия между 4 и 5 коментар, но има и нещо общо. Първо никой от днешните "историци" няма смелостта да напише и каже Истината за Българската държава. Даже и преди 1944г са писали доста глупости, като се започне от Иречек и се стигне до мастити историци като Златарски и сие. Паисий много добре е написал нашата История, но ние не я признаваме. Екатерина ни кръсти славяни и Ганьо без да мисли го прие. Никакви славяни не е имало тук на Балканите - основно са тракийски племена и нашите гени съвпадат с тях на 49-50% доказано от швейцарски учени(но за това нито и дума у нас). Да, Потопът преди 7-8000 години премества голяма част от траките - българи на Изток и след създаване на няколко държави следва връщане на Родните места от Аспарух, Кубер и италианското преместване на Алцек. Тъй, че се връщаме на Нашата земя и това е призната и от римляните(източната римска империя ). А, Тервелиус - така наречен кесар Тервел смазва арабите в помощ на императора на Константинопол. Те, ромеите предложиха същото на цар Иван Александър срещу турците, но нашият умник не пожела и 500г робство. Вечна Слава на кесар Тервел - такива сме били тогава - Истински Корави Българи!!!!.

    15:03 15.08.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 АНОНИМЕН

    0 1 Отговор
    Биляна платно белеше
    …Не ви го сакам виното,
    а най го сакам момчето
    що напред ТЕРА кервано
    ...
    ТЕРА= ВОДИ, ПРЕДВОЖДА
    ТЕР = ВОДАЧ, ПРЕДВОДИТЕЛ
    ТЕР-ВЕЛ , а понеже в гръцките източници заместват Б с В в действителност е ТЕР-БАЛ = предводител голям или велик предводител , прогонил арабите от Балканите. В Зап. Европа е известен като св. княз Тривелий. Българския княз ТЕРБАЛ – 8в. е представител на владетелския род ТЕР, който е просъществувал векове.
    ТЕРес = Водителя, водача. Български княз от Тракия, а според фалшивата ни история тракийски владетел – одриски цар 6 в. пр. Р. Хр.
    ТЕР-ТЕР = Водач на водачите, аналог. с цар на царете. Български Цар-13в. , още един от владетелската династия ТЕР. Последният цар от този владетелски род е внук му, Българския цар Георги ІІ Тертер-14в.
    Copy-paste: "...В спадащият някога в нашите владения град Дурач е намерен един особен надпис...Той е каталогизиран като Epidamnos-414, а текста намираме важно за нас име - Τηρεὺς Τρεβελλίου -Терес Тервелов, Терес син на Тервел. Оказва се, че по време на Античността на Балканите е живял човек, който е носел името на древен одриски цар, а името на баща му е идентично на това на по-късен български владетел. Кой обаче да поднесе на българския читател тази информация?"

    15:28 15.08.2025

  • 107 Не точно - тогава са ходели изправени

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "тогава българите са ходели изправени":

    а сега не наведени а надупени.

    17:18 15.08.2025

  • 108 Пuшката на Хана

    1 1 Отговор
    Да се слави великото име на Хан Тервел който спаси Европа от варварите

    18:31 15.08.2025

  • 109 Йокин

    4 1 Отговор
    И Ний сме дали нещо на света!А светът,само взима от нас!!!

    18:44 15.08.2025

  • 110 Супер интересно

    2 2 Отговор
    Какво явление в световната история! Отново фрапиращо и антилогично до крайност. Българите - народът на Тангра, тези които е написал на дланта си, в момента отричат че е съществувал. Толкова е промит мозъкът на вси българи от източни и западни учения, войнстващо християнство, което е руско и гръцко, протестантство и по-малко католицизъм. Ислямът също налива тук. Всички ни искат слаби и подчинени. Езичници не знам какво - какви са тези езичници, я кажете? Страх тресе българина и пълна криза в духа. За това Небето ни наказва! Князе тук няма до Борис първи - предателя! Търсете си ги по руско. Слава на Хан Тервел!

    Коментиран от #111

    21:51 15.08.2025

  • 111 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #110 от "Супер интересно":

    Учудвам се как може една ЛЪЖА, че българските владетели са били ХАНОВЕ, да доведе до такова тотално изпростяване на населението.
    Български ханове е имало по пътищата, сега им се вика "мотели", другото е в сбърканите мозъци на чуждите и наши престъпници-историци.
    "О, неразумний юроде.... ...."-отец Паисий. Колко ли пъти се е обърнал в ГРОБА, чувайки за тези ХАНОВЕ и не само той, ами Раковски, ами другите ни будители-възрожденци.

    22:29 15.08.2025

  • 112 Супер интересно

    3 1 Отговор
    Към империалист: Добре хвана ме тук. Поправям се - истинското наименование е Кан - Субиги, Кан - велик владетел равно на западния император, Субиги (Су Боги) С Бога владетел или управляващ по повелята на Бога! Напоследък и Кан им идва в много на българите, та минаха пак на ханове... Слаб народ какво да правиш. Искат лесничко. Княз има в кратунките на нашите платени от руската/съветска школа историци. И да поясня не са тенгристи, а тенгрияни. Както не са Христисти а Християни последователите. Кан Тервел - спасителят на Европа! Слава на паметта му и наследството му!

    08:54 16.08.2025

  • 113 1453

    0 1 Отговор
    Много ми е интерсено, вие още не знаете кои сте от кои сте.

    12:17 16.08.2025

  • 114 Горски

    1 0 Отговор
    Недейте пуска такива статии, че сега урсулата и брюкселските бюрократи ще ни спрат еврофондовете защото не сме спазвали правата на имигрантите от изток! Превратната точка е през 10ти век когато е създадена Селжушката империя и след това Османската. Благодарение на първата арабска атака срещу Константинопол от 674 г.(продължила до 5 или 7г.) дестабилизира Византия чак до 680 година. Това и отслабване принуждава Византия да признае България през лето 681. При втората обсада на Константинопол Балканите се запознават с исляма, как ли, Ами след победата на хан Тервел са дадени като заложници или роби от порядъка на десетина хиляди арабски пленници. Това се е случило преди повече от 1303 години.

    03:18 15.08.2026

  • 115 Аз знам друга версия

    0 1 Отговор
    Решителната битка : 40 000 българска конница против 150 000 арабска. Битката трае 24 часа без прекъсване. Изклани са прибл. 50 000 араби. Въпреки, че остава с почти 100 000 конника, арабския предводител предпочита да ги върне живи и здрави в Дамаск. И се оказва прав, защото в последтвие ги прехвърля в Испания. Където в една от провинциите управлява .... чичото на Хан Тервел. За съжаление не успява да се спаси. Тервел е съветван да не проявява милост и да не оставя пленници и бегълци, но не се вслушва и не преследва бегълците. Така им дава възможност да "изкупят" вината от поражението на друг фронт. В Дамаск не са вярвали, че 40 000 могат да обърнат в бягство 150 000, но им е било обяснено, че по тогавашните мерки тези 40 000 са били високи приблизително 2.5 метра, за което има и множество други сведения.

    03:30 15.08.2026

  • 116 Допълнение

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Не е единствената. Според волжско българския историк Мадуров, монголците губят поне две битки срещу Волжска българия, но после се заемат сериозно и настава много грозно клане. Така се "ражда" народността на чувашите: след като приключват с клането монголците изнасят окончателна присъда : Вие загубихте правото да се наричате "Българи". От днес, който иска да живее в долината е Чуваш, тези които не са съгласни да се махат. И наистина, тези което не са били съгласни са отишли в планините, но там не е ставало за живеене..

    03:36 15.08.2026

  • 117 И кой ще ги унищожи

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬🇪🇺💯":

    Ако обичаш да ни светнеш?

    03:38 15.08.2026

  • 118 Ми като не знаеш,

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬🇪🇺💯":

    защо го написа тоя коментар №8, въобще и коментар 14 не ти се разбира какво искаш да кажеш

    03:46 15.08.2026

  • 119 Абе знам, че има

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДОРИ И ДЖАБА ОТ МЕЖДУЗВЕЗДНИ":

    Чопнати неща, ама едва ли е Джаба хатянина. Ето ви пример Сифите, е точното произношение на английски на думата Скит, т.е. обидното византийско, а и съвременно руско наименование на тогавашните ни предци. Иначе, майката на малкия Дарт Вейдър е с еврейско име - Цви.

    03:49 15.08.2026

  • 120 Според версията,

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Абсолютно си прав.":

    Която аз съм чел Борис се връща начело, не на "верните си войни", а начело на византийски отряд и за това е толкова жестоко отношението към Расате, а се е знаело, че ханска кръв не се пролива и се е спазвало и днес се спазва в Азия, където още има потомци на ханове. Съгласен съм, че християнството, и като термин, и като доктрина е въведено/наложено с огън и меч от/след Никейския събор 324г. Предполагам, че до тогава правилното име ще да е било Исусяни, но то е погребано в наше време. Най-малкото, няма никакви данни, ама никакви в Библията/Новия завет, Иисус от Назарет сам себе си да е наричал Христос или Спасител. И това, с уговорката, че това Евангелие, което четем, е препис/преработка от преписи от преписи.

    03:57 15.08.2026

  • 121 Според публикации в гръцката преса

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "НИ СЪ КАРАЙТЕ..ЦЯЛАТА ГРЪЦКА":

    от преди 10-15г., отрит е пергамент с азбука, много по-стар от най-ранните датирани гръцко/пиратски поселения на Пелопонес. Каква била изненадата, когато установили, че буквите са същите като сегашните от сегашната им азбука, с няколко звука, които , всъщност отразявали чисто българското/тракийско по онова време произношение/звукове. Във всички случаи, обаче, извода е бил, че няма как при това положение т.нар. гърци да са създали тази азбука. Въобще Гърция, както и Румъния са създадени "на ново", т.е. от нищото през 19в. Когато руснаците махат турците от Пелопонес, се създава "чисто нова" държава, за първи път в световната история - Гърция. Тя НЕ Е наследник на Византийската империя. Както Румъния НЕ Е наследник на нищо, нито на даките от преди 2000 г. нито на Римляните. Толкова силни са били страха/омразата от/към българите, сакън да не се завърнат.

    04:04 15.08.2026

  • 122 Ами не е ясно, например

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬🇪🇺💯":

    какво толкова е направила "Християнска Византия". Имам чувството , че замърсяваш дискусията.

    04:05 15.08.2026

  • 123 Даже конницата на ген. Колев

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Браво":

    Ги разбива в Добруджа. Но това не означава , че не са се жертвали за нашето освобождение от турците.

    04:07 15.08.2026

  • 124 За хилядолетието си прав,

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    но прочита там е друг, може би за друга тема и дискусия. Хиляда години вървим надолу от смъртта на "великия" Цар Симеон 1. Във всеки случай си струва всеки един от нас да помисли по темата. Вървим ли 1000 г. "надолу" и ако - да, защо. Мое мнение, не го налагам споделям го, експериментално. Но, ето интересен исторически факт : В контекста на това, което пишеш, знаете ли , че османските походи на Балканаския полуостров са платени и финансирани с кредити от .... венецианските ломбарди. Това са скътаните на "сушинка" под крилото на Ватикана евреи - лихвари. И , лека корекцийка : англо-сакси и римо-католици не искат да пълзим бедни в калта, искат ни на 2 метра под земята. За това Чърчил , като е кандърдисвал, нам кой си там американски президент да ни бомбандират през 2-та СВ, му е обяснявал : Ти не разбираш, държава с такова име НЕ МОЖЕ да съществува. Дай да им сринем столицата със земята и те ще се саморазпаднат. Пък ние, днес им лъжем гъ.а.

    04:17 15.08.2026

  • 125 До ХАХО

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "ха ха ха аха ха":

    Не си по темата, ХАХО.

    04:19 15.08.2026

  • 126 Слушай момче/момиче

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬🇪🇺💯":

    вече почваш да ме дразниш. Българи и Траки са едно, с общ произход, но са били разделени за определен период, никак не малък , няколко хиляди години. През този период настъпват и някой генетични смешения. Заради такива като тебе, на един тракийски събор в Стара Загора едно гърче се учуди : Абе какво общо имате вие българите с траките. Ама не е луд , който яде два зелника ....

    04:23 15.08.2026

  • 127 Да бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬🇪🇺💯":

    да се чуди човек кво правиш тука, ама-на, не се махаш, седиш и мърсиш.

    04:25 15.08.2026

  • 128 Какво разбираш под "тук"?

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Георги":

    "Тук" е доста широко понятие. С отчитането на тази широта, са доста повече от 8000г. И , не само сме "гости в собствената си земя" но и точно тук в Дунавска България, граничим сами със себе си : Румъния, Западни покрайнини и Македония и Беломорска Тракия.

    04:29 15.08.2026

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