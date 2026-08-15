15 август 718 г. Хан Тервел спасява Константинопол от арабите

15 август 718 г. арабите свалят обсадата на Константинопол. В резултат на битката Византия е спасена от разгром, а Югоизточна Европа запазена от арабското нашествие. Древните хронисти признават решаващата помощ на българската войска под ръководството на хан Тервел.
Обсадата на Константинопол през 718 г. е вторият мащабен поход на арабите след 674 г. да завладеят столицата на Византия. По онова време, само 95 години от възникването на исляма, арабските територии се простират на три континента - Азия, Африка и Европа. Покорени са бившите византийски провинции Сирия, Палестина, Египет и Северна Африка. В началото на 8 в. е покорено и Вестготското кралство в Испания. Арабите вече реално застрашават Европа чрез втори клин, като превземат ромейската столица Константинопол.
Така през есента на 717 г. огромна арабска армия потегля към Константинопол и го обсажда от всички страни. При това положение новият владетел Лъв III Исавър изпраща пратеници при българския хан Тервел с молба за помощ. Наследникът на Аспарух проявява забележителна държавническа далновидност. Изминали са едва 36 години от основаването на българската държава, през които Византия води непрекъснати войни против младата България. Тервел преценява, че арабското нашествие няма да спре с падането на Константинопол и тази заплаха е много по-страшна от Византия. Поради това той приема молбата на Константинопол за помощ.
Хан Тервел повежда българските отряди и достига в близост до Цариград. Още в началото на военните действия българите разгромяват 4000 арабски отряд, командван лично от арабския предводител Маслама ибн Абдел - Малис.
Впоследствие по заповед на Маслама арабите отсам Босфора изграждат два отбранителни вала - един срещу Константинопол и един западно срещу българите, с което да осигурят тила на 20 000 армия. Валовете обаче не спасяват тази 20-хилядна армия от българските войски.
Блокирани от българите по суша, арабите прекарват изключително тежка зима, като множество от тях умират от болести и глад. През пролетта на 718 г. хан Тервел нанася на арабите поредното поражение. Сухопътната армия на Маслама е разгромена. На 15 август 718 г. арабите вдигат обсадата и се оттеглят от Константинопол. Флотът е настигнат от морски бури и до Сирия достигат само пет кораба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Варненец
До коментар #1 от "САТЪРА НА ХАНА":Даже и тогава не е имало малоумнички, като теб.
03:20 15.08.2023
4 Венци - Венци
Коментиран от #5
03:34 15.08.2023
5 САТЪРА НА ХАНА
До коментар #4 от "Венци - Венци":БЪРКАШ .. В ЦЯЛОСТНАТА ВИЗИЯ
.... СЪВРЕМЕННИТЕ ТРАКИ , ПЕРСИ, СЛАВЯНИ, МЕСОПОТАМЦИ , БЪЛГАРИ, ГЪРЦИ ЕВРЕИ , КАВКАЗЦИ
СА ЖИВЕЕЛИ ПРЕДИ ПОТОПА НА ДЪНОТО НА ЧЕРНО МОРЕ ... И КОГАТО ТО СЕ КЪСА НА БОСФОРА СЕ ПРЪСКАТ В РАЗЛИЧНИ ПОСОКИ
ЗАЩОТО ВОДАТА СЕ Е ПОКАЧВАЛА С 10 МЕТРА НА ДЕН .....
.... ЕДНО ПЛЕМЕ - ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРИ , ТРЪГВА ОТ ЧЕРНО МОРЕ И СТИГА И СЕ РАЗСЕЛВА ЧАК ДО КИТАЙ ЗА 3000 ГОДИНИ ... И СЛЕД ТОВА ВЪРВИ ОЩЕ 3000 ГОДИНИ ОБРАТНО
... ЗА ДА СЕ ВЪРНЕ КРАЙ ЧЕРНО МОРЕ
..... КАТО ХУНИ .. А СЛАВЯНИТЕ , СА ЧАСТ ОТ СЪЩИТЕ ПЛЕМЕНА - И ИМ ВИКАТ СКИТИ
Коментиран от #9, #94
03:42 15.08.2023
6 Госあ
Коментиран от #7, #8
03:49 15.08.2023
7 САТЪРА НА ХАНА
До коментар #6 от "Госあ":2 ПЪТИ СМЕ СПАСЯВАЛИ ЕВРОПА
....
1223 ГОДИНА БЪЛГАРСКИЯ ХАН АБДУЛА ЧЕЛЕБИР РАЗБИВА МОНГОЛИТЕ
....
Битката при завоя на Самара, наричана също Овнешка/Овча битка или Битка при Кернек, е първата битка между Волжка България и монголците.
В резултат на битката се пленени 4000 войници (според китайски източници всички татаро-монголи са избити, но историята казва друго), които кан Габдула Челбир заменя за 4000 овена (от тук идва и името на битката „Овчата битка“). Временно Европа е спасена давайки време на европейците и Руските княжества да се приготвят за по нататъшните военни конфликти с татаро-монголи. В историята това остава като единствената загубена битка на Чингис хан докато той е жив.
Коментиран от #116
03:58 15.08.2023
8 🇧🇬🇪🇺💯
До коментар #6 от "Госあ"::( Спокойно, следващото е унищожението на Русия и Християнството ерго унищожението на Трета Българска Държава на Балканите, когато това се случи от Западна Европа и Християнството ще остане само пепел?
Коментиран от #11, #117
04:41 15.08.2023
9 Нищо не бъркам,
До коментар #5 от "САТЪРА НА ХАНА":а ти не четеш! Дионис, Зевс Сабазиос (Брахма - Бромий), в хетската империя познат като Тешуб със секира и тризъбец, от тешъ, тешеши, тесати (сека - скира), откъдето е името и на Тесалоники под формата на тризъбец, са хиляди години след потопа. Траки е външно име дадено от данайците от Етиопия за хората на Балканите, а тяхна родна земя е Блегра - блегара (Phlegra), от 6-и век пр.н.е. позната като Палене (Pallene), откъдето са бащите Титани и Гиганти, наричани още Великани, на бльгарите - блегри - блеги - бриги. Ето защо направих забележка за титана КРонос (хроно - време)! Те са споменати от брамите като бргу, баргави, багри (червени), тоест коси, предвождани от цар Форба (Борба). Защо мислиш, че имаш град Варна на Балканите и в Индия, варъ (жега, зной), на (върху - на)? Защо мислиш, че е името индо-европейски? Ето защо боговете са СВАР и СъВАР-ОГЪ, тоест Слънце горещо огън. И защо пишеш с главни букви, не виждаш или се караш?
Тия глупости за Ной, че човечеството тръгвало от него, минават само при семитите. Потопа изобщо не е бил, това което се опитват да го изкарат. Дори не се засрамиха Зеос - Зиос (Зиези) да го изкарат потомък на семитите.
Коментиран от #18
04:45 15.08.2023
10 И друго!
Ето къде са вашите славяни - Sclavos sive Getas hoc enim nomine antiquitus appellati sunt! Онези скал-вини, скла-вини със скални светилища и мечове скалме. С орли по шлемовете. Нещо се е получило точно като блъг-ар, бъл-гар, същото разместване във времето. Питай ромеите също, защо пускат емисия монети 8/9-и век с надпис на тях Дулω (раб)!
Коментиран от #13
05:13 15.08.2023
11 Госあ
До коментар #8 от "🇧🇬🇪🇺💯":Тервел не е християнин ! Такава постъпка може да направи само човек, който не се води по еврейско учение. Християнството не ме интересува, а Русия няма да бъде погубена. Няма как, по скоро запада отива към своя залез. Много години вече прави интриги и експлоатира.
Коментиран от #12, #14, #16, #50
05:27 15.08.2023
12 САТЪРА НА ХАНА
До коментар #11 от "Госあ":РУСИЯ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОГУБЕНА ПОНЕЖЕ
Е ВЗЕЛА МЪДРОСТ ОТ БЪЛГАРИТЕ КОИТО СА БИЛИ МУЛТИ-РЕЛИГИОЗНИ ... И ПОКРАЙ ТЯХ СА СЕ НАУЧИЛИ НА ТОЛЕРАНТНОСТ. ДАЖЕ ХАЗАРСКИЯ ЕЗИК Е ЕЗИК ОТ БЪЛГАРСКАТА ЕЗИКОВА ГРУПА ... : ) КВО ДА ПРАВЯ - ФАКТ.....? ... ДОКАТО ДРУГИТЕ ГОЛЕМИ
ДЪРЖАВИ ВИНАГИ СА БИЛИ МОНО РЕЛИГИОЗНИ
. .. И МУЛТИ РЕЛИГИИТЕ ТЕПЪРВА ЩЕ ИМ СЪЗДАВАТ ПРОБЛЕМИ
.
Коментиран от #15, #46, #77
05:51 15.08.2023
13 САТЪРА НА ХАНА
До коментар #10 от "И друго!":ПОТОПА В ЧЕРНО МОРЕ СТАВА ТОЧНО ПО ВРЕМЕТО ЗА КОЕТО ГОВОРИШ
.....ПРЕДИ 6-7000 ГОДИНИ .. И МЕСИПОТАМЦИТЕ
БЯГАТ ОТ НЕГО ОТ ЧЕРНО МОРЕ КЪМ МЕСОПОТАМИЯ:))
05:54 15.08.2023
14 🇧🇬🇪🇺💯
До коментар #11 от "Госあ":Ами незнам дали може или не може до бъде погубена но е бая понамаляла от времето на последния Руски Император, един Цар Батюшка не стига на могучая, там където няма частна собственост както преди така и сега цари тъма и безпросветност?
Коментиран от #17, #118
05:57 15.08.2023
15 ДОРИ И ДЖАБА ОТ МЕЖДУЗВЕЗДНИ
До коментар #12 от "САТЪРА НА ХАНА":Е. ЧОПНАТО ОТ НАШАТА БАБА.
Коментиран от #22, #119
05:59 15.08.2023
16 Абсолютно си прав.
До коментар #11 от "Госあ":До княз Борис, чийто син Симеон заменя езическата титла кьнѧзъ с цѣсарь, всички наши князе са били езичници. Дори баща му Пресианъ оставя послание към новите християни подчинени на гръцкия канон. Всеки може да го прочете! Ето защо Борис сваля първородния си син езичник - Владимир Расате и слага Симеон, с който не само титла. но заменят старата азбука от черти и резки, но и налагат ромейския канон, чрез който са ни действали ромеите, с обещание за императорска титла, но излъгани Борис и Симео. Борбата на ромейската църква над България. Ако става за въпрос, новата православна вяра лежи връз основите на старата, с която се препокрива. Ето защо и върху старите езически храмове се градят нови - православни. Християни е гръцка дума! След като новата вяра (канонична) не се налага сред българите, с големия вълнения на богомилите, България отслабена пада под Ромейско Иго (иглиник от ярем, тежест, гредата към оралото - рало), при црь (съкращение от цѣсарь) Самоилъ. Езичниците Асеневци с православни виждания я възродяват, пак с големи мъки през старите български земи оттатък Дунава. При княз Пресиан вече сме на три морета!
Коментиран от #120
06:02 15.08.2023
17 Град Симитли
До коментар #14 от "🇧🇬🇪🇺💯":Те му говорят за хан Тервел,
то рупа ли рупа за "могучая" и "цар батюшка" !?
....... Опоркаджии, сър!
Коментиран от #19
06:03 15.08.2023
18 НИ СЪ КАРАЙТЕ..ЦЯЛАТА ГРЪЦКА
До коментар #9 от "Нищо не бъркам,":ИСТОРИЯ Е ВСЪЩНОСТ БЪЛГАРСКА. НЕ СЛУЧАЙНО МАКЕДОНЦИТЕ СЕГА ПРАВЯТ СЪЩОТО. ИМАЛО Е ЕЛИНСКО ПЛЕМЕ НО ТО Е БИЛО ЧАСТ ОТ ТРАКОБЪЛГОРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ И Е ЕЛИНИТЕ.САБИЛИ ДВЕ ТРИ ДРЕБНИ ПОСЕЛИЩА СРАВНЕНИЕ С ДОЛИНАТА НА ЦАРЕТЕ И МАЛОАЗОИЙСКАТА ТРАКИЯ С ТРОЯ СА БИЛИ КАПКА В МОРЕТО...
Коментиран от #20, #23, #121
06:07 15.08.2023
19 🇧🇬🇪🇺💯
До коментар #17 от "Град Симитли":Тервел е едната страна на това което се е случило, другата е Християнска Византия.
Какво не е ясно?
Коментиран от #122
06:08 15.08.2023
20 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС
До коментар #18 от "НИ СЪ КАРАЙТЕ..ЦЯЛАТА ГРЪЦКА":АХЕЙЦИТЕ НА АГАМЕМНОН ИДВАТ ОТ СТЕПИТЕ
... ПОДОБНО НА ПРА - БЪЛГАРИТЕ
..... НЕ СЕ ШЕГУВАМ ... ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТ
06:13 15.08.2023
21 Браво
Коментиран от #45, #123
06:15 15.08.2023
22 САТЪРА НА ХАНА
До коментар #15 от "ДОРИ И ДЖАБА ОТ МЕЖДУЗВЕЗДНИ":ШАНГРИ ЛА Е ИЗМИСЛИЦА НА АНГЛИЙСКИ НОВЕЛИСТ
.....
ОБАЧЕ ТАНГРИ ЛА - ЗЕМЯТА НА ПОВЕЛИТЕЛЯ НА НЕБЕСАТА Е ИСТИНСКА :))
Коментиран от #24
06:16 15.08.2023
23 Прав си!
До коментар #18 от "НИ СЪ КАРАЙТЕ..ЦЯЛАТА ГРЪЦКА":Ето за княз ГОСтун (тин - дин, гостин, ГОСподАР ден) носи името на титана Ар-гос (аргус), син Аген-ор (огън орел - Феникс), от рода Ерми-ар, род по името на Ерми (хЕрмес), при хетите Арма (Ерми - Ормо), внук на титана АТлас (тьлос - тяло, основа), син на Кронос. Самите македони произлизат от цар Темен(ос) на Аргос, като този род е свързан с Пан, Силен и Долион, баща на долионите мизи. Точно там 7 века преди цар Темен на Аргос, има планина в земите на Мизите в Мала Азия с име Теменос. Друг основател на маке-дони-те (едони), както е разделено името по македонски монети, е пеонът (едон) - Ематия (Иматия).
06:30 15.08.2023
24 🇧🇬🇪🇺💯
До коментар #22 от "САТЪРА НА ХАНА":Точно и в Турция е много важна планина с идеална пирамидална форма от която произлиза Тенгризмът, всички Тенгристи са Мохамедани в момента без Българите?
самите турци смятат българите за “aberration”?
Коментиран от #29, #51
06:35 15.08.2023
25 Механик
И до сега е така! Англия, Франция и Германия ни исакт да сме бедни и да лазим в калта. И го псотигат вече почти 1 хилядолетие.
Коментиран от #44, #124
06:42 15.08.2023
26 Тъй тъй
До коментар #1 от "САТЪРА НА ХАНА":Нямало е и "Византия за България" и е имало само един вид наказание! По късно хан Крум въвежда либерално законодателство и става първият български либерал!
06:44 15.08.2023
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 🇧🇬🇪🇺💯
До коментар #27 от "🇧🇬🇪🇺💯":Разбира се и защото е турчин, (Мустафа Карадайье).
06:57 15.08.2023
29 Няма свидетелство
До коментар #24 от "🇧🇬🇪🇺💯":че българите са почитали бог Тенгри, освен измамата на Бешевлиев, сглобен надпис от 2 реда и 60 липсващи букви на Мадарския коньникъ, с пренасяне Тагг.....................ра. Българите са почитали Сири, Сурва, СОЛьць (Сол), Съварогъ, а триъгълника Δ е руническа, глаголическа, дори кирилическа буква Ъ - Ѫгль (въглен), Ѫглъ (ъгъл), с рупски диалект ОНглъ (ОНгъл), която буква носи името ОН - ЪН. Оттам и първата столица на българите - ОНгъл. Българите са балканци с доказано вече ДНК, без никакво тюркско, измислено от номенклатурата след 1945-а година.
Българското Слънце (от 13-и век), преди това СЪлньце, произлиза от Сольць. Старата дума за сол е сланъ!
Коментиран от #32
07:03 15.08.2023
30 ха ха ха аха ха
Коментиран от #101, #125
07:14 15.08.2023
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 🇧🇬🇪🇺💯
До коментар #29 от "Няма свидетелство":Мадарският Конник е Тракийски и няма нищо общо с българите, освен че българските татари се преселват от изпод Великата Китайска Стена (издигната в тяхна чест от Китайските Императори да ги държат на разстояние от Китайската Империя) и така българите татари с дръпнати очи като Китайци намират друга велика Цивилизация, Византийската, за да обсаждат стените на Цариград?
Коментиран от #41, #47, #126
07:20 15.08.2023
33 Ице
Коментиран от #66
07:21 15.08.2023
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 🇧🇬🇪🇺💯
Коментиран от #42, #127
07:26 15.08.2023
36 Георги
Коментиран от #55, #56, #128
07:28 15.08.2023
37 ЧЕПА НА ХАНА
07:29 15.08.2023
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ЧЕПА НА ХАНА
07:31 15.08.2023
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ти също нямаш общо с българите
До коментар #32 от "🇧🇬🇪🇺💯":Тъй като еднополовите ти родители са роми!
07:52 15.08.2023
42 Интересно е да,
До коментар #35 от "🇧🇬🇪🇺💯":че дори след покръстване дума за вяра - вера (вѣра), произлиза от ВАРЪ (горещина-зной), която е корен от съВАРогъ, тоест СЪлньце (Sъlnьсе), варъ, огъ(н) Sъvarogъ. От там и името на Варна. Оттам и варъ-варъ (варвар), горещ-горещ. От там и името на ЙОанъ Кръстител от ЙОньць (Уньць - IOньць), млад вол, който ден е в деня лятното слънцестоене, името на Загрей, Бакхус, в Египет Букхис (Bukhis), бикът Слънце, с последователи са-туро (са бик). Онези на цар Силен, патрок и учител на Дионис, държащ в ръце бебето Дионис. Самото пък море ЙОнийско, носи името на ЙО, ЙОница - крава, Исис съпруга на Телегонъ, египетския цар. ЙОницко маре, стана Йонийско! ЙОница - крава, ЙОньць - вол са изконно български. Оттам и ЮНак (IOНак - вол як).
07:55 15.08.2023
43 Търновец
08:02 15.08.2023
44 Хаха
До коментар #25 от "Механик":То щото Руснака не е бил против Съединението на България .
Хахаха
08:07 15.08.2023
45 Така е
До коментар #21 от "Браво":Преди комунистите Българите не сме се кланяли на руснаците, всичко е след 9 септември.
Когато Калашника е опрян от Червените Чаршафи в челото на Българина , сме започнали да им се кланяме .
Сега пак така правят в Украйна .
08:10 15.08.2023
46 Госあ
До коментар #12 от "САТЪРА НА ХАНА":И с това съм съгласен. Няма лошо да си толерантен и мултинационален, но правилата са си правила и държавата си е държава.
08:19 15.08.2023
47 Госあ
До коментар #32 от "🇧🇬🇪🇺💯":Българите сме траки, прабългари и славяни. Само за факта, при китайците много ясно си личат отделните подтипове. В Пекин има от всички. Бели и такива с по-тъмен оттенък. Чертите им също се различават. Играла е селекция в Забранения град…
Коментиран от #65
08:22 15.08.2023
48 🇧🇬🇪🇺💯
Съмнение за българския Идиана Джоунс че знае нещо по въпроса?
Овчаров де?
Коментиран от #49
08:40 15.08.2023
49 А траките с външо име кои са?
До коментар #48 от "🇧🇬🇪🇺💯":Това са, мизи, гети, пеони, мирмидони, даки, наричани по-късно българи. Ако беше погледнал, кучето, конникъ и орелът, пронизващи лъвът, същата сцена, която се разиграва в Ария и Перки (Тракия), но и при несилите (хети), щеше да знаеш, че битката е свързана с морските народи мОре (орли) и египтяните (лъвове) бягащи към Нил по времето на Рамзес III-ти. хЕрос (герой, Георги, гОре), който пронизва злите нашественици. Тези неща се знаят много добре, а по-късно битката продължава в Троя с участието на данайците, за която има кореспонденция с цар Калоян и Папата за нея, на тема, кои са по-стари троянци и кои са изконните такива, като Калоян тракиеца се подигравал през цялото, по време на изпращането на писъмца, за настоявяне да освободи царят на Кръстоностите, който полита по-късно от кулата на справедливостта, за клането и грабежите по-рано.
09:22 15.08.2023
50 Асен Милев
До коментар #11 от "Госあ":Това не е вярно.
Първите християнски общини - епископии са направили още в I век учениците на Христос - Св. Андрей и Св. Павел. Единият в Пиринска Македония, а другият по Черноморското крайбрежие.
От там християнството е заляло българските земи, а в 330 г. цялото население на нашите земи е било християнско. Издигнати са били хиляди храмове, остатъци от които все още намираме по българските земи. Някои от тях, като „Св. София” в столицата и „Св. Георги” и днес продължават да изпълняват религиозните си функции.
Християнин е бил Кубрат (роден около 605 и починал 665), християни са били Аспарух (640 -700 г). и Тервел (управлявал 700 – 721 г.). Тервел дори е успял да стане светец на източната и на западната църква, поради поражението, което нанася на арабите, тръгнали на джихад срещу европейската християнска цивилизация.При разширението на България, в първата половина на IX век, броят на християните се увеличава чрез населението на Тракия и Македония, които също са християнизирани в предшестващи епохи.През 865 г. е официалното покръстване на българския народ.
Коментиран от #53, #54, #58
09:37 15.08.2023
51 Асен Милев
До коментар #24 от "🇧🇬🇪🇺💯":На практика цялата “теория” за бог Тангра се крепи на един-единствен силно повреден надпис оставен от княз Омуртаг.
Цялото "дешифриране"по комунистическо на този надпис е измислица и фантазия, вкарала в заблуда българския народ за десетилетия напред. Това е престъпление с огромни, пагубни последици за държавата. Върху този несъществуващ надпис са надградени погрешно религията, езика и в крайна сметка произхода на старите българи.
Идеята за Тангра е абсурд от всички аспекти. Няма нито един гръцки, римски, или български извор, в който да се говори за Тангра. Нито във фолклора нито в топонимите ни има следи от това божество. То отсъства напълно и от именната ни система. Няма нито едно лично име Тангра, Тенгри, Тангро, Тангърчо, Тангрена, Тангриана или каквото и да било подобно.
Коментиран от #60
09:40 15.08.2023
52 Хмммм
10:07 15.08.2023
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Я иди се разбери
До коментар #36 от "Георги":С македонските историчари 🤭🤭
11:27 15.08.2023
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Кометарите
04:59 15.08.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Факт
До коментар #61 от "Последния Шоп":Това е руска измишльотина.
05:17 15.08.2025
65 Не и не
До коментар #47 от "Госあ":Това е руска измишльотина. Направи си генен тест
05:23 15.08.2025
66 Кажи го на копейките,
До коментар #33 от "Ице":дето подражават на един, дето целува Корана.
05:28 15.08.2025
67 Хе-хе
05:41 15.08.2025
68 така е
Коментиран от #72
06:26 15.08.2025
69 тогава българите са ходели изправени
Коментиран от #85, #107
06:35 15.08.2025
70 Баа Цоцулана
06:41 15.08.2025
71 Да съ пудпрем на фактити
06:48 15.08.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Македонеца
07:10 15.08.2025
74 Факт
07:18 15.08.2025
75 Търновец
07:27 15.08.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Прегледай се спешно!
До коментар #12 от "САТЪРА НА ХАНА":Русия, мъдрост и толерантност са взаимно изключващи се понятия
07:48 15.08.2025
78 Свети
07:50 15.08.2025
79 Човек не трябва да се връща в миналото
Коментиран от #86
07:57 15.08.2025
80 Търновец
До коментар #76 от "Римски халифат.":Бил съм в САЩ - глобалистите гледат на ЕС като новата Отоманска империя. Те не искат Християнска Европа.
Коментиран от #84
07:59 15.08.2025
81 Кирил
Всяка държава обаче си има измислени митове и легенди.
08:02 15.08.2025
82 оптимист
08:09 15.08.2025
83 БеГемот
08:11 15.08.2025
84 Точно обратното
До коментар #80 от "Търновец":в Раша само 47, 3 % от населението е християнско и тюбетейките се размножават яко. А над 80 % от кремълците са руски евреи, в чиито ръце са богатствата на Путиния. На никого не му пука за християните.
Коментиран от #88
08:21 15.08.2025
85 Говори само за себе си,
До коментар #69 от "тогава българите са ходели изправени":като се навеждаш пред рашките.
08:25 15.08.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Булаир Фружин
08:37 15.08.2025
88 Търновец
До коментар #84 от "Точно обратното":Когато Хан Тервел спасява Константинопол и Европа от Ислямизация - тогава е нямало Русия. Според мен Русите не са Християни по същество а по скоро използуват Християнството за да изградят голяма Русия. През 1683 след клането на около 30000 Християни под Виена Русите не са пратили и един войник - битката е известна като Християнството срещу Исляма
08:53 15.08.2025
89 Неграмотник
Коментиран от #90
09:17 15.08.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Пламен
България е първата тюркска държава в Европа.
До края на 9ти век говоримия език е бил тюркски. Намерените думи са тюркски изписани с гръцки букви.
След приемането на християнството става въвеждането на славянски и византийско влияние.
Коментиран от #93
09:45 15.08.2025
93 слагай
До коментар #92 от "Пламен":фереджето
09:48 15.08.2025
94 Оракула от Делфи
До коментар #5 от "САТЪРА НА ХАНА":Че са живеели хора на дъното на сладководното "Черно море", е абсолютно вярно, факти колкото искаш
"Библейския Ной" , е имал досттаъчно време да направи кораб и вземе всичко на борда ,
но верятността повечето племена да са се спасили по суша в различни посоки е по- голяма ,
относно библейския разказ за Потопа ,то той се повтаря в няколко различни култури ,
които не са само еврейски , тоест не само в семитската история, така че тезата е приемлива и факти има ,
с малка поправка, дата е на потопа е около 10000 г.пр.хр.
Което се свързва с Дунавската култура 12000 г.пр.хр. ,която е по близо от Месопотамия , и е с 2000 години по стара !
Което разбира се не пречи на никого, и ни дава повече място за Трако-Дунавския елемент, като пра родител
на Шумерите!
10:35 15.08.2025
95 Къде са счетоводните книги
11:06 15.08.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 селянин
12:15 15.08.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Господа, чели сте простотии и
12:29 15.08.2025
100 Тервел е княз, а не хан! И в Европа и
12:32 15.08.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Дедовия
15:03 15.08.2025
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 АНОНИМЕН
…Не ви го сакам виното,
а най го сакам момчето
що напред ТЕРА кервано
...
ТЕРА= ВОДИ, ПРЕДВОЖДА
ТЕР = ВОДАЧ, ПРЕДВОДИТЕЛ
ТЕР-ВЕЛ , а понеже в гръцките източници заместват Б с В в действителност е ТЕР-БАЛ = предводител голям или велик предводител , прогонил арабите от Балканите. В Зап. Европа е известен като св. княз Тривелий. Българския княз ТЕРБАЛ – 8в. е представител на владетелския род ТЕР, който е просъществувал векове.
ТЕРес = Водителя, водача. Български княз от Тракия, а според фалшивата ни история тракийски владетел – одриски цар 6 в. пр. Р. Хр.
ТЕР-ТЕР = Водач на водачите, аналог. с цар на царете. Български Цар-13в. , още един от владетелската династия ТЕР. Последният цар от този владетелски род е внук му, Българския цар Георги ІІ Тертер-14в.
Copy-paste: "...В спадащият някога в нашите владения град Дурач е намерен един особен надпис...Той е каталогизиран като Epidamnos-414, а текста намираме важно за нас име - Τηρεὺς Τρεβελλίου -Терес Тервелов, Терес син на Тервел. Оказва се, че по време на Античността на Балканите е живял човек, който е носел името на древен одриски цар, а името на баща му е идентично на това на по-късен български владетел. Кой обаче да поднесе на българския читател тази информация?"
15:28 15.08.2025
107 Не точно - тогава са ходели изправени
До коментар #69 от "тогава българите са ходели изправени":а сега не наведени а надупени.
17:18 15.08.2025
108 Пuшката на Хана
18:31 15.08.2025
109 Йокин
18:44 15.08.2025
110 Супер интересно
Коментиран от #111
21:51 15.08.2025
111 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #110 от "Супер интересно":Учудвам се как може една ЛЪЖА, че българските владетели са били ХАНОВЕ, да доведе до такова тотално изпростяване на населението.
Български ханове е имало по пътищата, сега им се вика "мотели", другото е в сбърканите мозъци на чуждите и наши престъпници-историци.
"О, неразумний юроде.... ...."-отец Паисий. Колко ли пъти се е обърнал в ГРОБА, чувайки за тези ХАНОВЕ и не само той, ами Раковски, ами другите ни будители-възрожденци.
22:29 15.08.2025
112 Супер интересно
08:54 16.08.2025
113 1453
12:17 16.08.2025
114 Горски
03:18 15.08.2026
115 Аз знам друга версия
03:30 15.08.2026
116 Допълнение
До коментар #7 от "САТЪРА НА ХАНА":Не е единствената. Според волжско българския историк Мадуров, монголците губят поне две битки срещу Волжска българия, но после се заемат сериозно и настава много грозно клане. Така се "ражда" народността на чувашите: след като приключват с клането монголците изнасят окончателна присъда : Вие загубихте правото да се наричате "Българи". От днес, който иска да живее в долината е Чуваш, тези които не са съгласни да се махат. И наистина, тези което не са били съгласни са отишли в планините, но там не е ставало за живеене..
03:36 15.08.2026
117 И кой ще ги унищожи
До коментар #8 от "🇧🇬🇪🇺💯":Ако обичаш да ни светнеш?
03:38 15.08.2026
118 Ми като не знаеш,
До коментар #14 от "🇧🇬🇪🇺💯":защо го написа тоя коментар №8, въобще и коментар 14 не ти се разбира какво искаш да кажеш
03:46 15.08.2026
119 Абе знам, че има
До коментар #15 от "ДОРИ И ДЖАБА ОТ МЕЖДУЗВЕЗДНИ":Чопнати неща, ама едва ли е Джаба хатянина. Ето ви пример Сифите, е точното произношение на английски на думата Скит, т.е. обидното византийско, а и съвременно руско наименование на тогавашните ни предци. Иначе, майката на малкия Дарт Вейдър е с еврейско име - Цви.
03:49 15.08.2026
120 Според версията,
До коментар #16 от "Абсолютно си прав.":Която аз съм чел Борис се връща начело, не на "верните си войни", а начело на византийски отряд и за това е толкова жестоко отношението към Расате, а се е знаело, че ханска кръв не се пролива и се е спазвало и днес се спазва в Азия, където още има потомци на ханове. Съгласен съм, че християнството, и като термин, и като доктрина е въведено/наложено с огън и меч от/след Никейския събор 324г. Предполагам, че до тогава правилното име ще да е било Исусяни, но то е погребано в наше време. Най-малкото, няма никакви данни, ама никакви в Библията/Новия завет, Иисус от Назарет сам себе си да е наричал Христос или Спасител. И това, с уговорката, че това Евангелие, което четем, е препис/преработка от преписи от преписи.
03:57 15.08.2026
121 Според публикации в гръцката преса
До коментар #18 от "НИ СЪ КАРАЙТЕ..ЦЯЛАТА ГРЪЦКА":от преди 10-15г., отрит е пергамент с азбука, много по-стар от най-ранните датирани гръцко/пиратски поселения на Пелопонес. Каква била изненадата, когато установили, че буквите са същите като сегашните от сегашната им азбука, с няколко звука, които , всъщност отразявали чисто българското/тракийско по онова време произношение/звукове. Във всички случаи, обаче, извода е бил, че няма как при това положение т.нар. гърци да са създали тази азбука. Въобще Гърция, както и Румъния са създадени "на ново", т.е. от нищото през 19в. Когато руснаците махат турците от Пелопонес, се създава "чисто нова" държава, за първи път в световната история - Гърция. Тя НЕ Е наследник на Византийската империя. Както Румъния НЕ Е наследник на нищо, нито на даките от преди 2000 г. нито на Римляните. Толкова силни са били страха/омразата от/към българите, сакън да не се завърнат.
04:04 15.08.2026
122 Ами не е ясно, например
До коментар #19 от "🇧🇬🇪🇺💯":какво толкова е направила "Християнска Византия". Имам чувството , че замърсяваш дискусията.
04:05 15.08.2026
123 Даже конницата на ген. Колев
До коментар #21 от "Браво":Ги разбива в Добруджа. Но това не означава , че не са се жертвали за нашето освобождение от турците.
04:07 15.08.2026
124 За хилядолетието си прав,
До коментар #25 от "Механик":но прочита там е друг, може би за друга тема и дискусия. Хиляда години вървим надолу от смъртта на "великия" Цар Симеон 1. Във всеки случай си струва всеки един от нас да помисли по темата. Вървим ли 1000 г. "надолу" и ако - да, защо. Мое мнение, не го налагам споделям го, експериментално. Но, ето интересен исторически факт : В контекста на това, което пишеш, знаете ли , че османските походи на Балканаския полуостров са платени и финансирани с кредити от .... венецианските ломбарди. Това са скътаните на "сушинка" под крилото на Ватикана евреи - лихвари. И , лека корекцийка : англо-сакси и римо-католици не искат да пълзим бедни в калта, искат ни на 2 метра под земята. За това Чърчил , като е кандърдисвал, нам кой си там американски президент да ни бомбандират през 2-та СВ, му е обяснявал : Ти не разбираш, държава с такова име НЕ МОЖЕ да съществува. Дай да им сринем столицата със земята и те ще се саморазпаднат. Пък ние, днес им лъжем гъ.а.
04:17 15.08.2026
125 До ХАХО
До коментар #30 от "ха ха ха аха ха":Не си по темата, ХАХО.
04:19 15.08.2026
126 Слушай момче/момиче
До коментар #32 от "🇧🇬🇪🇺💯":вече почваш да ме дразниш. Българи и Траки са едно, с общ произход, но са били разделени за определен период, никак не малък , няколко хиляди години. През този период настъпват и някой генетични смешения. Заради такива като тебе, на един тракийски събор в Стара Загора едно гърче се учуди : Абе какво общо имате вие българите с траките. Ама не е луд , който яде два зелника ....
04:23 15.08.2026
127 Да бе,
До коментар #35 от "🇧🇬🇪🇺💯":да се чуди човек кво правиш тука, ама-на, не се махаш, седиш и мърсиш.
04:25 15.08.2026
128 Какво разбираш под "тук"?
До коментар #36 от "Георги":"Тук" е доста широко понятие. С отчитането на тази широта, са доста повече от 8000г. И , не само сме "гости в собствената си земя" но и точно тук в Дунавска България, граничим сами със себе си : Румъния, Западни покрайнини и Македония и Беломорска Тракия.
04:29 15.08.2026