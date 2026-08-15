Отвлякоха и ограбиха 26-годишна жена от Горна Оряховица

Задържани са четирима мъже и три жени за отвличане, измъчване и грабеж на 26-годишна жена от Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново, предаде БТА.
Тази сутрин около 06:30 часа, на телефон 112 е получен сигнал от 26-годишна жителка на Горна Оряховица, че е била отвлечена и измъчвана. Пред полицейските служители тя обяснила, че същата нощ е била качена в лек автомобил и отведена в село Сушица, където е била измъчвана, отрязана ѝ е косата, отнети са ѝ мобилен телефон и пари.
От проведените действия по разследването до момента са задържани четирима мъже и три жени, съпричастни към случая. Установени са мобилният телефон и парите на потърпевшата.
Образувано е досъдебно производството за грабеж. Оперативно издирвателните действия продължават под наблюдение на прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
16:49 15.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Въпросче
16:51 15.08.2026
5 Евгени от Алфапласт
До коментар #3 от "Путинoфили и руcороби":Аз съм русофил и путинист. Ще излизам с автомата срещу вас.
Коментиран от #10
16:52 15.08.2026
6 Много
Хулиганин и авантюрист
16:53 15.08.2026
7 Град Козлодуй
16:54 15.08.2026
8 е била измъчвана зарди кво
16:57 15.08.2026
9 Нищожество,
До коментар #3 от "Путинoфили и руcороби":Точно ти ли ще свършиш това,дето даже не можеш да го напишеш?! Мм!
16:57 15.08.2026
10 Ще излизам с автомата срещу вас
До коментар #5 от "Евгени от Алфапласт":русофободебилни смешкофци
да го смазвате
17:00 15.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Някой
До коментар #3 от "Путинoфили и руcороби":Я кажи за кого гласуват цялата ромска махала, нелегални строежи, педофили, джебчии и т.н. Ще мълчиш като терзийски!
17:03 15.08.2026
13 Цвете
17:07 15.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Русофилия сър
Коментиран от #18, #19, #20, #21, #22, #27
17:10 15.08.2026
16 Да така беше
17:15 15.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Комунист
До коментар #15 от "Русофилия сър":Твой ред е
17:34 15.08.2026
20 Русофил
До коментар #15 от "Русофилия сър":Да ти го у кривата зурла
17:35 15.08.2026
21 Ехоо муциии
До коментар #15 от "Русофилия сър":Искам те
17:35 15.08.2026
22 Русофил
До коментар #15 от "Русофилия сър":Да ти го.....в устата
17:36 15.08.2026
23 Мюмюн
До коментар #11 от "Румен":Ко ши прайте биз нас ва бате нъл левскиту казъл чи тряба да живеим заедну
17:37 15.08.2026
24 Урко
17:40 15.08.2026
25 Читател
17:53 15.08.2026
26 оня с коня
18:00 15.08.2026
27 Дебил
До коментар #15 от "Русофилия сър":от колко време няма комунизъм в България? Ако са на 40 години, то са били на по 4-5години, след което идва "демокрацията"... И сега виждаме резултатите на "свободата"..
Коментиран от #30
18:02 15.08.2026
28 Град Козлодуй
18:06 15.08.2026
29 Ловци на педофили
18:10 15.08.2026
30 Рундел
До коментар #27 от "Дебил":Комунизмът не си е отишъл, докато има живи практикуващи го.
18:11 15.08.2026