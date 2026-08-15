Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Отвлякоха и ограбиха 26-годишна жена от Горна Оряховица

Отвлякоха и ограбиха 26-годишна жена от Горна Оряховица

15 Август, 2026 16:48 1 329 30

  • горна оряховица-
  • жена-
  • бита-
  • отвлечена-
  • ограбена

Образувано е досъдебно производството за грабеж

Отвлякоха и ограбиха 26-годишна жена от Горна Оряховица - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържани са четирима мъже и три жени за отвличане, измъчване и грабеж на 26-годишна жена от Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново, предаде БТА.

Тази сутрин около 06:30 часа, на телефон 112 е получен сигнал от 26-годишна жителка на Горна Оряховица, че е била отвлечена и измъчвана. Пред полицейските служители тя обяснила, че същата нощ е била качена в лек автомобил и отведена в село Сушица, където е била измъчвана, отрязана ѝ е косата, отнети са ѝ мобилен телефон и пари.

От проведените действия по разследването до момента са задържани четирима мъже и три жени, съпричастни към случая. Установени са мобилният телефон и парите на потърпевшата.

Образувано е досъдебно производството за грабеж. Оперативно издирвателните действия продължават под наблюдение на прокуратурата.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    32 0 Отговор
    Лиляци или ?...

    16:49 15.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Въпросче

    15 3 Отговор
    Труженичка, която не се е отчела?

    16:51 15.08.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    10 10 Отговор

    До коментар #3 от "Путинoфили и руcороби":

    Аз съм русофил и путинист. Ще излизам с автомата срещу вас.

    Коментиран от #10

    16:52 15.08.2026

  • 6 Много

    7 3 Отговор
    Съм засрамен, и не знам как да се извиня! Когато аз отвличах някоя 26 годишна, не и сцепвах точно джобовете и чантата...

    Хулиганин и авантюрист

    16:53 15.08.2026

  • 7 Град Козлодуй

    19 1 Отговор
    Още една статистика за щастливият живот в България!

    16:54 15.08.2026

  • 8 е била измъчвана зарди кво

    11 0 Отговор
    варшедски ритуални истории

    16:57 15.08.2026

  • 9 Нищожество,

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Путинoфили и руcороби":

    Точно ти ли ще свършиш това,дето даже не можеш да го напишеш?! Мм!

    16:57 15.08.2026

  • 10 Ще излизам с автомата срещу вас

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Евгени от Алфапласт":

    русофободебилни смешкофци
    да го смазвате

    17:00 15.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Някой

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "Путинoфили и руcороби":

    Я кажи за кого гласуват цялата ромска махала, нелегални строежи, педофили, джебчии и т.н. Ще мълчиш като терзийски!

    17:03 15.08.2026

  • 13 Цвете

    8 2 Отговор
    АТАНАСОВА, ИМА ЛИ ПРОДЪЛЖЕНИЕ ИЛИ ТОВА Е " ИСТОРИЯТА " ЗА СЕГА? ПОЗНАВАЛА ЛИ Е ТЕЗИ, КОИТО СА ПРИЧИНИЛИ ОТВЛИЧАНЕТО Й? ОТ КЪДЕ СА Е " ПРИБРАЛИ ,ОТ ДОМЪТ И ЛИ, ОТ КОЛАТА ЛИ, ОТ КЪДЕ???????? КРАЯТ ОСТАВА ЗА ВАС С ПОВЕЧЕ ВЪОБРАЖЕНИЕ.🤷‍♀️

    17:07 15.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Русофилия сър

    1 5 Отговор
    Поредните комунисти извършили престъплението

    Коментиран от #18, #19, #20, #21, #22, #27

    17:10 15.08.2026

  • 16 Да така беше

    7 0 Отговор
    но са пропуснали да кажат че са и теглили по една патка за здраве.

    17:15 15.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Комунист

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Русофилия сър":

    Твой ред е

    17:34 15.08.2026

  • 20 Русофил

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Русофилия сър":

    Да ти го у кривата зурла

    17:35 15.08.2026

  • 21 Ехоо муциии

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Русофилия сър":

    Искам те

    17:35 15.08.2026

  • 22 Русофил

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Русофилия сър":

    Да ти го.....в устата

    17:36 15.08.2026

  • 23 Мюмюн

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Румен":

    Ко ши прайте биз нас ва бате нъл левскиту казъл чи тряба да живеим заедну

    17:37 15.08.2026

  • 24 Урко

    2 1 Отговор
    Прилича ми на акция по събиране на бързи кредити... Така и не го забраниха тоя мутренски бизнес

    17:40 15.08.2026

  • 25 Читател

    1 0 Отговор
    120 процента са бразилци.

    17:53 15.08.2026

  • 26 оня с коня

    1 0 Отговор
    Да позная ли от първия път?!S-иганска работа!

    18:00 15.08.2026

  • 27 Дебил

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Русофилия сър":

    от колко време няма комунизъм в България? Ако са на 40 години, то са били на по 4-5години, след което идва "демокрацията"... И сега виждаме резултатите на "свободата"..

    Коментиран от #30

    18:02 15.08.2026

  • 28 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Товя булката на бай Съли дето избяга преди две седмици.Мара тоава ни осведоми,че булята се къпела веднъж в месеца а Сълито-веднъж на шест и то ако вали дъжд.На булята много им смърдяло и избеала.Това е случката.Сега я връщат на собственика.А аз си мислех,че само в северозападо стават такива неща.

    18:06 15.08.2026

  • 29 Ловци на педофили

    0 1 Отговор
    Поредна акция!

    18:10 15.08.2026

  • 30 Рундел

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Дебил":

    Комунизмът не си е отишъл, докато има живи практикуващи го.

    18:11 15.08.2026