Росица Денчева стигна до финала на сингъл в Сърбия

Българката Росица Денчева се класира за финала на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, който е с награден фонд от 60 хиляди долара. 19-годишната националка за „Били Джийн Кинг Къп“ преодоля представителката на домакините Луна Вуйович със 7:6(7), 6:4 в мач, продължил час и 44 минути, предава БТА.

Денчева трябваше да наваксва изоставане от 2:4 в първия сет, но успя да обърне резултата и да стигне до 5:4. В крайна сметка българката спечели частта след оспорван тайбрек.

Във втория сет тя започна силно и поведе с 4:0, но Вуйович успя да изравни за 4:4. Денчева обаче запази концентрация в края и спечели следващите два гейма, за да затвори мача.

Съперничката на българката във финала ще бъде определена от двубоя между сръбкинята Миа Ристич и италианката Матилде Паолети.

Денчева ще има още един шанс за титла в Куршумлийска баня. По-късно днес тя ще играе и във финала на двойки заедно с рускинята Варвара Паншина. Двете ще се изправят срещу китайската двойка Ли Цзунюй и Фън Шо.