Новини
Спорт »
Тенис »
Росица Денчева стигна до финала на сингъл в Сърбия

Росица Денчева стигна до финала на сингъл в Сърбия

15 Август, 2026 16:51 510 3

  • росица денчева-
  • тенис-
  • турнир-
  • сръбия-
  • финал

Българката трябваше да наваксва изоставане от 2:4 в първия сет

Росица Денчева стигна до финала на сингъл в Сърбия - 1
Снимка: БФ Тенис
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българката Росица Денчева се класира за финала на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, който е с награден фонд от 60 хиляди долара. 19-годишната националка за „Били Джийн Кинг Къп“ преодоля представителката на домакините Луна Вуйович със 7:6(7), 6:4 в мач, продължил час и 44 минути, предава БТА.

Денчева трябваше да наваксва изоставане от 2:4 в първия сет, но успя да обърне резултата и да стигне до 5:4. В крайна сметка българката спечели частта след оспорван тайбрек.

Във втория сет тя започна силно и поведе с 4:0, но Вуйович успя да изравни за 4:4. Денчева обаче запази концентрация в края и спечели следващите два гейма, за да затвори мача.

Съперничката на българката във финала ще бъде определена от двубоя между сръбкинята Миа Ристич и италианката Матилде Паолети.

Денчева ще има още един шанс за титла в Куршумлийска баня. По-късно днес тя ще играе и във финала на двойки заедно с рускинята Варвара Паншина. Двете ще се изправят срещу китайската двойка Ли Цзунюй и Фън Шо.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 2 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    Коментиран от #2

    16:58 15.08.2026

  • 2 вдовицата

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    мачка ли та с новия колан?

    Коментиран от #3

    17:01 15.08.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "вдовицата":

    Тц, днес е рожденичка. Празнуваме уж, в Аспровалта.😎

    17:04 15.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове