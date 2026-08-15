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Даниел Лорер: Изкуственият интелект на ЕС е като българският компютър "Правец"

Даниел Лорер: Изкуственият интелект на ЕС е като българският компютър "Правец"

15 Август, 2026 14:06 994 47

  • даниел лорер-
  • европейски технологичен суверенитет-
  • изкуствен интелект-
  • европа-
  • ес-
  • европейски съюз-
  • китай

Сещам се за това всеки път, когато чуя за „европейски технологичен суверенитет”

Даниел Лорер: Изкуственият интелект на ЕС е като българският компютър "Правец" - 1
Снимка: Фейсбук
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Заводът в Правец купуваше готови модули от Тайван с долари, сглобяваше компютри и ги продаваше на Съветския съюз за рубли. С рубли не можеш да купиш следващите компоненти. Така сметката не излизаше още преди границите да паднат.

Това припомня във "Фейсбук" Даниел Лорер.

Сещам се за това всеки път, когато чуя за „европейски технологичен суверенитет”.

На 11 август френската Mistral, европейският отговор на OpenAI, обяви, че пуска на своите сървъри първия чужд модел - китайския GLM на Z.AI. В оригинал, без никаква промяна. Техническият им директор го обясни просто: моделът е добър, всички го харесват, отворен е и няма основателна причина да не го правят.

И е прав.

В същото съобщение Оливие Сишел от френската държавна финансова институция Caisse des Dépôts каза: „Иновациите без зависимост от чужди играчи са императив за Европа.”

Два пъти го четох. Така пише.

Днес на върха на изкуствения интелект има само американски и китайски модели. Европейски няма. Дори този на Mistral е трениран от тях, но е базиран на китайския DeepSeek.

Mistral прави точно това, което трябва да прави добра компания. Проблемът е средата около нея.

В Европа имаме отлични инженери и 27 отделни пазара. Международният валутен фонд пресметна, че вътрешните ни бариери тежат колкото мито от 44% при стоките и 110% при услугите.

Чиповете за изкуствен интелект се плащат на световна цена в долари. Приходите се събират на дребно, държава по държава. Същата сметка като при Правец, само че с отворени граници.

И парите не стигат. 1 Gw изчислителна мощност струва около 38 милиарда долара по изчисления на Epoch AI- 1/3 от всичко, произведено в България за 1 година. Mistral е събрала едва 4 милиарда и вече продава капацитет, който още не е построила.

През март Комисията предложи EU Inc. - общи правила, по които една фирма да работи в целия ЕС, вместо да се блъска с 27 правни системи. Лидерите на ЕС поставиха срок до края на 2026 г. На 28 май няколко държави поискаха трудовите правила да си останат национални. България не каза нищо.

На 24 септември в Съвета има нов дебат. Ще отиде ли някой оттам с българска позиция — и каква?

Защото европейски изкуствен интелект без общ европейски пазар е Правец за 38 милиарда.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абре лорер,

    53 9 Отговор
    когато в Правец се правеха компютри в тайван знаеха само как се правят компоти! Пълни глупости говориш,пълни!!!

    Коментиран от #14, #24

    14:09 15.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Левски

    33 6 Отговор
    Тоя е толкова тъ....п, че от злоба пише глупости. "Правец" си бяха чисто български компютри. Всичко се произвеждаше в България. А бяхме на трето място в света по електроника. Ама от евреин какво да очакваш.

    Коментиран от #21

    14:12 15.08.2026

  • 4 Вас

    22 2 Отговор
    Само Хитлер ви оправяше.

    14:13 15.08.2026

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    31 1 Отговор
    А бе, Лорер, когато правеха компютри в Правец, на един забравиха да му сложат дъно и това си ти! На дъното си!

    14:14 15.08.2026

  • 6 име

    31 2 Отговор
    Айде, поредния паразит, кото никога не е работил, да не говорим да е инженер и да е работил в Правец или ЗЗУ Стара Загора, дава "оценка" за постигнатото през комунизма. Некадърник, дори и така да е било, ти в момента даже това не можеш да направиш.

    14:15 15.08.2026

  • 7 Хи хи хи ,

    30 1 Отговор
    По лошо от изкуствения интелект е естествената простотия .

    Коментиран от #39

    14:15 15.08.2026

  • 8 Петър

    25 2 Отговор
    Лорерът какво разбира от компютри....не е прав! Защо такива хора като него имат думата и лъжат обществото?

    14:15 15.08.2026

  • 9 КК Дванайсет

    14 1 Отговор
    Даниелчо, ама играехме Каратека при баща ти във ФМИ на Правеца навремето. По-добре с някакъв, отколкото без никакъв. И вземи се стегни в кръста мялко

    14:16 15.08.2026

  • 10 Ганя Путинофила

    10 14 Отговор
    Не от Тайван, а от Сингапур , Огнян Дойнов внасяше чипове през Египет, защото на соц лагера имаше ембарго КОКОМ за високи технологии!
    Русодебилите пак драскат глупости тука, защото са неграмотни!

    14:20 15.08.2026

  • 11 име

    14 2 Отговор
    Хасан Василев и киpчо пpo100тото нали щаха да развиват ЕйАй, нали затова напъваха за толкова много солари по чернозема, за имало ток за ЕйАй! Само фишеци могат да хвърлят, като всички неможачи от западни западщи държави.

    14:20 15.08.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    6 12 Отговор
    Правец беше пълно копие на Ейпъл 2!
    И това не знаят русодебилите!

    Коментиран от #28

    14:21 15.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 койдазнай

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Абре лорер,":

    Оле майко!
    Тия български Правци,до към 1986 бяха изцяло и само изградени с части внос от технологични гиганти като Мексико, Филипините и Португалия. Всеки който е виждал компютър Правец 82 го знае. Тайван и тоагва беше технологично много, ама много по-напред от България, и поради това произвеждаше скъпи части- модерни процесори 8086, 68000, 80286, които не се ползваха в България. А тука могат да се пишат всякакви глупости, но те не променят фактите.

    Коментиран от #25

    14:23 15.08.2026

  • 15 Тик-Ток

    14 2 Отговор
    Лорер да ходи в Израел да громи Хизбула,а не да говори глупости за нашите компютри ,тогава България беше на първо място по ИТ технологии ,имаше само два завода за дискови запаметяваци устройства в света тогава ,единия в Калифорния и другия в Стара Загора

    Коментиран от #23

    14:24 15.08.2026

  • 16 Есхач

    12 3 Отговор
    Този знае ли,че компютрите ни бяха копие на IBM, с едно поколение назад. Тоест 3 години закъснение, защото тогава на толкова се сменяха поколенията. Българското научно-техническо разузнаване тогава работеше, а не "служеше" . На три места се се правеха компютри тогава в света - САЩ, Япония и България.

    14:24 15.08.2026

  • 17 Ганя Путинофила

    4 6 Отговор
    ИКО - така се казваше организацията за научно-техническо разузнаване!
    Беше изпратила шпиони на Запад, да крадът технологии и ги предаваха на руснаците!
    Така заобикалаха санкциите!
    В крайна сметка СССР загуби технологичната война и се разпадна!

    14:25 15.08.2026

  • 18 Кака Радка

    14 5 Отговор
    Г-н Лорер е роден 1976 година при разпада на режима в страната ни е бил на 13 години. Какво помни този налудничав човек за всичко което е казал тука. Само да се почви пак и да изговори тези идиотщини.Аман от такива всезнайковци за всичко.

    Коментиран от #27

    14:25 15.08.2026

  • 19 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Чи фут !

    14:25 15.08.2026

  • 20 Старият капитан

    8 2 Отговор
    През 1982 г купувахме от СССР нефт за 16 рубли на тон (по споразумение в СИВ) и го препродавахме на Гърция за 30 долара за барел (159 литра). Борсовата цена беше 32-34 долара за барел и западняците ни чакаха със зяпнали усти. Тогава бях капитан на танкер, лично съм участвал. Рублата не беше за подценяване. Но като умря Брежнев, далаверата секна.

    Коментиран от #37

    14:29 15.08.2026

  • 21 Стенли

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Левски":

    Да , да не забравяме и в Стара Загора завода за дискови запаметяващи устройства

    Коментиран от #46

    14:29 15.08.2026

  • 22 Ганя Путинофила

    4 4 Отговор
    Много дебил има в тая територия!
    Страшно е!

    14:31 15.08.2026

  • 23 Грешка,

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тик-Ток":

    и в Пазарджик,в Драгор!!!

    14:33 15.08.2026

  • 24 Ко речи?

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Абре лорер,":

    А Правецът беше кирилизиран Епъл II. На мястото на малките латински букви бяха сложили кирилски и всичко се пишеше с главни букви.

    Коментиран от #32

    14:34 15.08.2026

  • 25 Типишеш

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "койдазнай":

    глупости,на които сам не си вярваш! Единствените страни,в които се произвеждаха компютри по онова време освен България,бяха Сащ и Япония!

    Коментиран от #30, #43

    14:36 15.08.2026

  • 26 бай Онзи

    3 1 Отговор
    Единствената ни сила тогава беше, че знаехме как се произвеждат интегрални схеми, макар и по 3-микронна технология. Проектите обаче бяха сваляни от западни чипове. Остъргваха ги слой по слой и правеха това, на което сега му викат reverse engineering.

    14:37 15.08.2026

  • 27 койдазнай

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Кака Радка":

    Бе той може да е роден и 2006-та, но това което казва е вярно. За електрониката имахе огормни разходи в долари и приходи единтсвено в рубли. Това логично води до перманента криза за долари и тя неразрешима. Причината е, че промишлеността не произвежда остарели стоки с много ниско качаатво. Поради това, те не могат да се продават за долари и сметката няма как да излезе. Два примера.
    Правец 82 почва да се произвежда 1983 година в малки бройки. Точно 7 години след първообрази си на Епъл, направен в гараж.
    Харди диск СМ5508 с обем 10 мегабайта почва да се произвежда 1988-ма година. Това дето уж му е аналог Сийгейт СТ-412, се произвежда от 1981, но е наполовина като обем.

    14:38 15.08.2026

  • 28 Ганя ПП-тъпeйката

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ганя Путинофила":

    Абе, лаладжия, след като си много кадърен защо не вземеш да направиш фабрика в България, която точно сега да изкопира последните лаптопи като MacBook Neo, последните мобилни телефони iPhone като iPhone 17, последните часовници от Apple Watch Series 11.

    Вие сте най-големите некадърници на България - нищо не знаете, нищо не можете и нищо не сте направили през жалките си животи.
    Може само да политиканствате защото това сте видели от вашите родители и произхождате от червената номенклатура, която разсипа тази държава.

    Коментиран от #34, #47

    14:38 15.08.2026

  • 29 Хмм

    9 0 Отговор
    Правец си беше много хубав компютер, ако не бяха такива като него щяхме да го усъвършенстваме с годините, не могат да разберат как се излагат с българомразството си, после се чудят защо българите им отвръщат със същото, всъщност дори не ги мразят, а престават да ги забелязват

    14:39 15.08.2026

  • 30 Мдада...

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Типишеш":

    Точно както сега се правят Москвичите с китайски части и в тях няма нищо руско освен марката.

    14:39 15.08.2026

  • 31 хахаха

    5 0 Отговор
    поредният тъп ъгъл. Когато НРБългария започва да произвежда компютри, тоз индивид е бил на 3 години...тайванците са почнали долу-горе по това време. Първият български компютър ИМКО е произведен през 1979. Първият тайвански - също тогава...

    14:39 15.08.2026

  • 32 Това

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ко речи?":

    от дядо си ли го чу?! Ами,излъгал те е! Епъл,хаха,смях в залата!Въобще знаеш ли за кои години говорим?! Седни малко и събери инфорнация,после спори!

    Коментиран от #38, #41

    14:40 15.08.2026

  • 33 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    4 0 Отговор
    Русофобните олигофрени сравняват Правец 1986г с последните модели компютри през 2026г.

    Е, няма такива oлигoфрени!

    14:41 15.08.2026

  • 34 бай Онзи

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ганя ПП-тъпeйката":

    Разликата в производството по 3-микронна и 3-нанометрова технология не е само 1000 пъти по-малки размери, а поне милиони пъти повече капиталови инвестиции.

    Коментиран от #45

    14:41 15.08.2026

  • 35 Специалист

    4 0 Отговор
    Когато излязоха Правец 8 бях завършващ студент.Бяха върха на технологията.Преди това перфокартни комп и Изот.Лорелчо нашата малка страна правеше компютри.Сега и боб не можем да си направим.Не обиждай държавата ни която ти дава хляб

    14:43 15.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дърт митничар.

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Старият капитан":

    По най-елементарни сметки 16 рубли = 180 долара (1 тон = 6,2 барела). Но това беше държавна игра. Ама вие, моряците, си правихте там здрава далавера. Чифт гръцки дънки (5-6 долара) продавахте в СССР за 200 рубли и с тия пари си купувахте златни пръстени по 60 рубли парчето. За такъв златен пръстен от Гърция си купувахте 2 газови печки и ги продавахте в България за по 400 лв. Ама добре ми се отчитахте, нищо че тогава нямаше корупция.

    14:44 15.08.2026

  • 38 Ко речи?

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Това":

    Льольо, по това време бях войник в казармата и работехме на първите прототипи, които се зареждаха като Епъл.

    14:44 15.08.2026

  • 39 Очевадка

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хи хи хи ,":

    Мога да те оборя естествено.
    Естествената простотия е кеф.
    Изкуствения няма интелект.
    Не можеш да сравняваш силиконови цици с естествени такова.

    14:45 15.08.2026

  • 40 Мдааа

    2 0 Отговор
    Всъщност, ако съпоставим и погледнем спрямо времето си тогавашна България имаше огромно технологично предимство спрямо сегашна България в сегашно време! Тогава се правеха компютри, ел. калкулатори, ел. часовници, роботи, сглобяваха се CD плеъри, печатаха се CD та и т. н.
    Сега, каква електроника произвеждаме, дори и не сглобяваме?
    Такива къдравки тарикатчета с големи нослета, като Лорерчо, който едно болче не е завил през живота си много обичат да лялят глупости!

    Коментиран от #44

    14:45 15.08.2026

  • 41 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Това":

    Правец 82 е клонинг на Епъл!Все таки,важно е че няма нищо общо с Тайван!!!

    14:46 15.08.2026

  • 42 Лорер

    0 0 Отговор
    измъчени от гонореята ! чуйте ме се сега ! някой ме използва и така !

    14:46 15.08.2026

  • 43 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Типишеш":

    И дори СССР не е произвеждал компютри?!?
    Принципно всеки може да провери, през 80-те, кой какви компютри е произвеждал. И да намери турски, гръцки, румънски, арменски и всякакви други.

    14:49 15.08.2026

  • 44 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Мдааа":

    през 1984г. завърших висше и по тоя случай ми подариха стенен електронен часовник Бултроник, т.е. български. И досега виси в коридора и работи точно. 42 години.

    14:49 15.08.2026

  • 45 Ганя ПП-тъпeйката

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "бай Онзи":

    Вие, русофобните oлигoфрени, може само да лалджийствате и да се оправдавате.
    Ами, търси инвеститори, бе oлигoфрен!

    Ама, вие нищо не можете и нищо не знаете освен да крадете.
    За производство на краставици и домати също ли се искат многомилиардни инвестиции - защо в хранителните вериги няма български зеленчуци?
    Но, вие синчетата и дъщерите на червената номенклатура сте най-големите некадърници в света, освен политиканстване друго нищо не можете.
    Гнус!

    14:49 15.08.2026

  • 46 Хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Стенли":

    и завода за металорежещи машини в София

    14:49 15.08.2026

  • 47 Ганя Путинофила

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ганя ПП-тъпeйката":

    А бе, ти може да си ми внук. Какви Iphone те гонят?
    Те това е показване, публично, какво е да си дебил!

    14:51 15.08.2026