Даниел Лорер: Изкуственият интелект на ЕС е като българският компютър "Правец"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Заводът в Правец купуваше готови модули от Тайван с долари, сглобяваше компютри и ги продаваше на Съветския съюз за рубли. С рубли не можеш да купиш следващите компоненти. Така сметката не излизаше още преди границите да паднат.

Това припомня във "Фейсбук" Даниел Лорер.

Сещам се за това всеки път, когато чуя за „европейски технологичен суверенитет”.

На 11 август френската Mistral, европейският отговор на OpenAI, обяви, че пуска на своите сървъри първия чужд модел - китайския GLM на Z.AI. В оригинал, без никаква промяна. Техническият им директор го обясни просто: моделът е добър, всички го харесват, отворен е и няма основателна причина да не го правят.

И е прав.

В същото съобщение Оливие Сишел от френската държавна финансова институция Caisse des Dépôts каза: „Иновациите без зависимост от чужди играчи са императив за Европа.”

Два пъти го четох. Така пише.

Днес на върха на изкуствения интелект има само американски и китайски модели. Европейски няма. Дори този на Mistral е трениран от тях, но е базиран на китайския DeepSeek.

Mistral прави точно това, което трябва да прави добра компания. Проблемът е средата около нея.

В Европа имаме отлични инженери и 27 отделни пазара. Международният валутен фонд пресметна, че вътрешните ни бариери тежат колкото мито от 44% при стоките и 110% при услугите.

Чиповете за изкуствен интелект се плащат на световна цена в долари. Приходите се събират на дребно, държава по държава. Същата сметка като при Правец, само че с отворени граници.

И парите не стигат. 1 Gw изчислителна мощност струва около 38 милиарда долара по изчисления на Epoch AI- 1/3 от всичко, произведено в България за 1 година. Mistral е събрала едва 4 милиарда и вече продава капацитет, който още не е построила.

През март Комисията предложи EU Inc. - общи правила, по които една фирма да работи в целия ЕС, вместо да се блъска с 27 правни системи. Лидерите на ЕС поставиха срок до края на 2026 г. На 28 май няколко държави поискаха трудовите правила да си останат национални. България не каза нищо.

На 24 септември в Съвета има нов дебат. Ще отиде ли някой оттам с българска позиция — и каква?

Защото европейски изкуствен интелект без общ европейски пазар е Правец за 38 милиарда.