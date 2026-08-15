Даниел Лорер: Изкуственият интелект на ЕС е като българският компютър "Правец"

Заводът в Правец купуваше готови модули от Тайван с долари, сглобяваше компютри и ги продаваше на Съветския съюз за рубли. С рубли не можеш да купиш следващите компоненти. Така сметката не излизаше още преди границите да паднат.
Това припомня във "Фейсбук" Даниел Лорер.
Сещам се за това всеки път, когато чуя за „европейски технологичен суверенитет”.
На 11 август френската Mistral, европейският отговор на OpenAI, обяви, че пуска на своите сървъри първия чужд модел - китайския GLM на Z.AI. В оригинал, без никаква промяна. Техническият им директор го обясни просто: моделът е добър, всички го харесват, отворен е и няма основателна причина да не го правят.
И е прав.
В същото съобщение Оливие Сишел от френската държавна финансова институция Caisse des Dépôts каза: „Иновациите без зависимост от чужди играчи са императив за Европа.”
Два пъти го четох. Така пише.
Днес на върха на изкуствения интелект има само американски и китайски модели. Европейски няма. Дори този на Mistral е трениран от тях, но е базиран на китайския DeepSeek.
Mistral прави точно това, което трябва да прави добра компания. Проблемът е средата около нея.
В Европа имаме отлични инженери и 27 отделни пазара. Международният валутен фонд пресметна, че вътрешните ни бариери тежат колкото мито от 44% при стоките и 110% при услугите.
Чиповете за изкуствен интелект се плащат на световна цена в долари. Приходите се събират на дребно, държава по държава. Същата сметка като при Правец, само че с отворени граници.
И парите не стигат. 1 Gw изчислителна мощност струва около 38 милиарда долара по изчисления на Epoch AI- 1/3 от всичко, произведено в България за 1 година. Mistral е събрала едва 4 милиарда и вече продава капацитет, който още не е построила.
През март Комисията предложи EU Inc. - общи правила, по които една фирма да работи в целия ЕС, вместо да се блъска с 27 правни системи. Лидерите на ЕС поставиха срок до края на 2026 г. На 28 май няколко държави поискаха трудовите правила да си останат национални. България не каза нищо.
На 24 септември в Съвета има нов дебат. Ще отиде ли някой оттам с българска позиция — и каква?
Защото европейски изкуствен интелект без общ европейски пазар е Правец за 38 милиарда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абре лорер,
Коментиран от #14, #24
14:09 15.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Левски
Коментиран от #21
14:12 15.08.2026
4 Вас
14:13 15.08.2026
5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
14:14 15.08.2026
6 име
14:15 15.08.2026
7 Хи хи хи ,
Коментиран от #39
14:15 15.08.2026
8 Петър
14:15 15.08.2026
9 КК Дванайсет
14:16 15.08.2026
10 Ганя Путинофила
Русодебилите пак драскат глупости тука, защото са неграмотни!
14:20 15.08.2026
11 име
14:20 15.08.2026
12 Ганя Путинофила
И това не знаят русодебилите!
Коментиран от #28
14:21 15.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 койдазнай
До коментар #1 от "Абре лорер,":Оле майко!
Тия български Правци,до към 1986 бяха изцяло и само изградени с части внос от технологични гиганти като Мексико, Филипините и Португалия. Всеки който е виждал компютър Правец 82 го знае. Тайван и тоагва беше технологично много, ама много по-напред от България, и поради това произвеждаше скъпи части- модерни процесори 8086, 68000, 80286, които не се ползваха в България. А тука могат да се пишат всякакви глупости, но те не променят фактите.
Коментиран от #25
14:23 15.08.2026
15 Тик-Ток
Коментиран от #23
14:24 15.08.2026
16 Есхач
14:24 15.08.2026
17 Ганя Путинофила
Беше изпратила шпиони на Запад, да крадът технологии и ги предаваха на руснаците!
Така заобикалаха санкциите!
В крайна сметка СССР загуби технологичната война и се разпадна!
14:25 15.08.2026
18 Кака Радка
Коментиран от #27
14:25 15.08.2026
19 Сатана Z
14:25 15.08.2026
20 Старият капитан
Коментиран от #37
14:29 15.08.2026
21 Стенли
До коментар #3 от "Левски":Да , да не забравяме и в Стара Загора завода за дискови запаметяващи устройства
Коментиран от #46
14:29 15.08.2026
22 Ганя Путинофила
Страшно е!
14:31 15.08.2026
23 Грешка,
До коментар #15 от "Тик-Ток":и в Пазарджик,в Драгор!!!
14:33 15.08.2026
24 Ко речи?
До коментар #1 от "Абре лорер,":А Правецът беше кирилизиран Епъл II. На мястото на малките латински букви бяха сложили кирилски и всичко се пишеше с главни букви.
Коментиран от #32
14:34 15.08.2026
25 Типишеш
До коментар #14 от "койдазнай":глупости,на които сам не си вярваш! Единствените страни,в които се произвеждаха компютри по онова време освен България,бяха Сащ и Япония!
Коментиран от #30, #43
14:36 15.08.2026
26 бай Онзи
14:37 15.08.2026
27 койдазнай
До коментар #18 от "Кака Радка":Бе той може да е роден и 2006-та, но това което казва е вярно. За електрониката имахе огормни разходи в долари и приходи единтсвено в рубли. Това логично води до перманента криза за долари и тя неразрешима. Причината е, че промишлеността не произвежда остарели стоки с много ниско качаатво. Поради това, те не могат да се продават за долари и сметката няма как да излезе. Два примера.
Правец 82 почва да се произвежда 1983 година в малки бройки. Точно 7 години след първообрази си на Епъл, направен в гараж.
Харди диск СМ5508 с обем 10 мегабайта почва да се произвежда 1988-ма година. Това дето уж му е аналог Сийгейт СТ-412, се произвежда от 1981, но е наполовина като обем.
14:38 15.08.2026
28 Ганя ПП-тъпeйката
До коментар #12 от "Ганя Путинофила":Абе, лаладжия, след като си много кадърен защо не вземеш да направиш фабрика в България, която точно сега да изкопира последните лаптопи като MacBook Neo, последните мобилни телефони iPhone като iPhone 17, последните часовници от Apple Watch Series 11.
Вие сте най-големите некадърници на България - нищо не знаете, нищо не можете и нищо не сте направили през жалките си животи.
Може само да политиканствате защото това сте видели от вашите родители и произхождате от червената номенклатура, която разсипа тази държава.
Коментиран от #34, #47
14:38 15.08.2026
29 Хмм
14:39 15.08.2026
30 Мдада...
До коментар #25 от "Типишеш":Точно както сега се правят Москвичите с китайски части и в тях няма нищо руско освен марката.
14:39 15.08.2026
31 хахаха
14:39 15.08.2026
32 Това
До коментар #24 от "Ко речи?":от дядо си ли го чу?! Ами,излъгал те е! Епъл,хаха,смях в залата!Въобще знаеш ли за кои години говорим?! Седни малко и събери инфорнация,после спори!
Коментиран от #38, #41
14:40 15.08.2026
33 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Е, няма такива oлигoфрени!
14:41 15.08.2026
34 бай Онзи
До коментар #28 от "Ганя ПП-тъпeйката":Разликата в производството по 3-микронна и 3-нанометрова технология не е само 1000 пъти по-малки размери, а поне милиони пъти повече капиталови инвестиции.
Коментиран от #45
14:41 15.08.2026
35 Специалист
14:43 15.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дърт митничар.
До коментар #20 от "Старият капитан":По най-елементарни сметки 16 рубли = 180 долара (1 тон = 6,2 барела). Но това беше държавна игра. Ама вие, моряците, си правихте там здрава далавера. Чифт гръцки дънки (5-6 долара) продавахте в СССР за 200 рубли и с тия пари си купувахте златни пръстени по 60 рубли парчето. За такъв златен пръстен от Гърция си купувахте 2 газови печки и ги продавахте в България за по 400 лв. Ама добре ми се отчитахте, нищо че тогава нямаше корупция.
14:44 15.08.2026
38 Ко речи?
До коментар #32 от "Това":Льольо, по това време бях войник в казармата и работехме на първите прототипи, които се зареждаха като Епъл.
14:44 15.08.2026
39 Очевадка
До коментар #7 от "Хи хи хи ,":Мога да те оборя естествено.
Естествената простотия е кеф.
Изкуствения няма интелект.
Не можеш да сравняваш силиконови цици с естествени такова.
14:45 15.08.2026
40 Мдааа
Сега, каква електроника произвеждаме, дори и не сглобяваме?
Такива къдравки тарикатчета с големи нослета, като Лорерчо, който едно болче не е завил през живота си много обичат да лялят глупости!
Коментиран от #44
14:45 15.08.2026
41 Така е
До коментар #32 от "Това":Правец 82 е клонинг на Епъл!Все таки,важно е че няма нищо общо с Тайван!!!
14:46 15.08.2026
42 Лорер
14:46 15.08.2026
43 Българин
До коментар #25 от "Типишеш":И дори СССР не е произвеждал компютри?!?
Принципно всеки може да провери, през 80-те, кой какви компютри е произвеждал. И да намери турски, гръцки, румънски, арменски и всякакви други.
14:49 15.08.2026
44 Ами
До коментар #40 от "Мдааа":през 1984г. завърших висше и по тоя случай ми подариха стенен електронен часовник Бултроник, т.е. български. И досега виси в коридора и работи точно. 42 години.
14:49 15.08.2026
45 Ганя ПП-тъпeйката
До коментар #34 от "бай Онзи":Вие, русофобните oлигoфрени, може само да лалджийствате и да се оправдавате.
Ами, търси инвеститори, бе oлигoфрен!
Ама, вие нищо не можете и нищо не знаете освен да крадете.
За производство на краставици и домати също ли се искат многомилиардни инвестиции - защо в хранителните вериги няма български зеленчуци?
Но, вие синчетата и дъщерите на червената номенклатура сте най-големите некадърници в света, освен политиканстване друго нищо не можете.
Гнус!
14:49 15.08.2026
46 Хмм
До коментар #21 от "Стенли":и завода за металорежещи машини в София
14:49 15.08.2026
47 Ганя Путинофила
До коментар #28 от "Ганя ПП-тъпeйката":А бе, ти може да си ми внук. Какви Iphone те гонят?
Те това е показване, публично, какво е да си дебил!
14:51 15.08.2026