Първият дипломат на Москва: Очакваме отговор от САЩ! Ще ликвидираме всичко, което захранва военната машина на Киев от Запад

Русия е повдигнала въпроса пред Вашингтон относно съмненията на Москва, че САЩ са "дълбоко ангажирани" с украинските удари срещу страната, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от "Ройтерс".

Той посочи, че въпросната подкрепа от страна на САЩ включва и предоставянето на разузнавателна информация.

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"Отправихме поредица от въпроси към Държавния департамент с искане за коментар, включително относно разузнавателните данни и факта, че САЩ са много по-дълбоко ангажирани в организирането и извършването на удари дълбоко в руска територия срещу граждански обекти. Очакваме отговор", коментира министърът.

Относно мирните преговори за край на войната с Украйна Сергей Лавров отбеляза още, че руският президент Владимир Путин бил готов да приеме пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп, ако те отново дойдат в Русия. "Въпросът е какво ще донесат със себе си", допълни той.

И подчерта, че Москва ще засили усилията си за унищожаване на всякакви западни доставки за украинската армия.

"Ще направим методите си много по-твърди, за да ликвидираме всичко, което захранва военната машина на Киев от Запада. И вече го правим", категоричен е Лавров.