Първият дипломат на Москва: Очакваме отговор от САЩ! Ще ликвидираме всичко, което захранва военната машина на Киев от Запад

Русия е повдигнала въпроса пред Вашингтон относно съмненията на Москва, че САЩ са "дълбоко ангажирани" с украинските удари срещу страната, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от "Ройтерс".
Той посочи, че въпросната подкрепа от страна на САЩ включва и предоставянето на разузнавателна информация.
"Отправихме поредица от въпроси към Държавния департамент с искане за коментар, включително относно разузнавателните данни и факта, че САЩ са много по-дълбоко ангажирани в организирането и извършването на удари дълбоко в руска територия срещу граждански обекти. Очакваме отговор", коментира министърът.
Относно мирните преговори за край на войната с Украйна Сергей Лавров отбеляза още, че руският президент Владимир Путин бил готов да приеме пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп, ако те отново дойдат в Русия. "Въпросът е какво ще донесат със себе си", допълни той.
И подчерта, че Москва ще засили усилията си за унищожаване на всякакви западни доставки за украинската армия.
"Ще направим методите си много по-твърди, за да ликвидираме всичко, което захранва военната машина на Киев от Запада. И вече го правим", категоричен е Лавров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кво чекате не знам
Коментиран от #2
18:06 14.08.2026
2 Удряй де
До коментар #1 от "Кво чекате не знам":Диванен посеррко
18:07 14.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хаха
Оркът се е превъзбудил нещо. То вие ако можехте досега да сте го направили бе монголоидни писслямисти пияни!
Коментиран от #35, #71, #102
18:09 14.08.2026
5 Това го подценихте
18:09 14.08.2026
6 ка Путин БОКЛУК
Коментиран от #90
18:09 14.08.2026
7 7676
Коментиран от #14, #46
18:10 14.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Путлето е за завиждане
Коментиран от #30
18:10 14.08.2026
10 Правилно е
18:11 14.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Аеееееееее
Коментиран от #42
18:12 14.08.2026
13 Инстинктивните русофили
Коментиран от #27
18:12 14.08.2026
14 Шопо
До коментар #7 от "7676":Ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.
18:13 14.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Оле майко
18:13 14.08.2026
17 Ей богу
Коментиран от #49
18:13 14.08.2026
18 Аа майкуууу
До коментар #11 от "КИБОРГ":😂😂😂😂😂😂
18:14 14.08.2026
19 Я по- спокойно
18:15 14.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Крокодила Гена
18:15 14.08.2026
22 Ще ще ще ще ще
Коментиран от #54
18:16 14.08.2026
23 Съмнение
18:16 14.08.2026
24 Я сега кажете
Коментиран от #33, #36
18:16 14.08.2026
25 Биби
Коментиран от #29, #38
18:16 14.08.2026
26 куче в чекмедже
Коментиран от #58
18:17 14.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Евровизия
18:18 14.08.2026
29 Крокодила Гена
До коментар #25 от "Биби":Ти на кво си? Оди се лекувай!
18:18 14.08.2026
30 А ти
До коментар #9 от "Путлето е за завиждане":Си собственик на куха паветна кратуна!
18:18 14.08.2026
31 Мишел
Коментиран от #69
18:18 14.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 !!!
До коментар #24 от "Я сега кажете":Тагарев!
18:19 14.08.2026
34 ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА
Коментиран от #43
18:19 14.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ами
До коментар #24 от "Я сега кажете":Във военните ни заводи произвеждащи оръжия,които продаваме на Украйна работят доста копейки.Не се оплакват от заплатите.
Коментиран от #40, #47
18:19 14.08.2026
37 Ройтерс
18:20 14.08.2026
38 Дако
До коментар #25 от "Биби":И ти скимтиш кат те опъвам.
18:20 14.08.2026
39 абе коньо
18:20 14.08.2026
40 Само питам
До коментар #36 от "Ами":Ти да не си счетоводител там ?
18:20 14.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Не давайте
До коментар #12 от "Аеееееееее":Акъл, паветни рендерасти!
18:20 14.08.2026
43 5-та година "Киев за 3 дня"
До коментар #34 от "ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА":Преди 4 години каза същото.
Коментиран от #60
18:21 14.08.2026
44 Нашенец
То ако можехте досега щеше ли да сте 1.5млн души назад бе болшевик недодялан!
18:21 14.08.2026
45 копейка с чалма
севернокорейски.
Коментиран от #55
18:21 14.08.2026
46 Кроки
До коментар #7 от "7676":Ейййй да не забравите Одеса и Николаев че и там урките искат забавление!
18:21 14.08.2026
47 Жалки са заплатите
До коментар #36 от "Ами":Ама много.
18:21 14.08.2026
48 Маринов
18:21 14.08.2026
49 Виж
До коментар #17 от "Ей богу":Майка си!
18:21 14.08.2026
50 Топчията
18:21 14.08.2026
51 Народът го е казал
Коментиран от #61
18:22 14.08.2026
52 Котопакси
Д они сгорели поезд ушол при Кобзоня със всичките ракети
Света не е виждал такива клепари
18:22 14.08.2026
53 да видим сега
18:22 14.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 да бе козляк
До коментар #45 от "копейка с чалма":И зад ника отпран .
18:23 14.08.2026
56 срам и позор
18:23 14.08.2026
57 Тва е много гнусно впрочем
18:24 14.08.2026
58 Няма
До коментар #26 от "куче в чекмедже":Да ти купи, защото е видял че си караш колелото без седалка на паветата!
18:24 14.08.2026
59 Истината
Коментиран от #120
18:25 14.08.2026
60 здравей паун
До коментар #43 от "5-та година "Киев за 3 дня"":Как върви перемогата ?
Колко населени места превзехте днес ? А вчера ?
А миналата седмица ? А миналия месец ?
А миналата година ?
А Крим кога ?
Коментиран от #67, #86
18:25 14.08.2026
61 Тва основно за Зеленски важи
До коментар #51 от "Народът го е казал":Русия са много убрани в изказа впрочем
18:25 14.08.2026
62 Сатана Z
18:26 14.08.2026
63 реципрочно
Коментиран от #74
18:26 14.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
18:26 14.08.2026
66 Пиночет
Коментиран от #80
18:26 14.08.2026
67 Здрасти букйлук
До коментар #60 от "здравей паун":Сирене яде ли?
Коментиран от #78
18:26 14.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 ГРУ гайтанжиева
До коментар #31 от "Мишел":Това са фейк новини, разпространявани от полезни и безполезни .. и д и о т и !
18:27 14.08.2026
70 Удри копейката с манивелата!
Коментиран от #76, #82, #97
18:27 14.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 За Радев това
18:28 14.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Няма край руският позор
Коментиран от #79
18:28 14.08.2026
76 Ти ли
До коментар #70 от "Удри копейката с манивелата!":Скапанякшибан ?
18:28 14.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Паветник
До коментар #67 от "Здрасти букйлук":Праззз, па и рендерас!
Или не си?
18:29 14.08.2026
79 Няма край
До коментар #75 от "Няма край руският позор":Трамбоването ти от руснаци
18:29 14.08.2026
80 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #66 от "Пиночет":Лап.Пай У Ягатта бре хасковски каунь хъесосс !
18:30 14.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Много
До коментар #70 от "Удри копейката с манивелата!":Обичаш датигонабивама ти да се вълнуваш!
18:30 14.08.2026
83 Хахахахаха
18:30 14.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Чебурашка Мурзилкова
Коментиран от #95
18:31 14.08.2026
86 Силата на Москва е в свирката .
До коментар #60 от "здравей паун":От пролетта до сега
Освободени от руска окупация са: Зелени Хай, Новохатске, Грушивске, Толстой, Зирка, Ялта, Поддубно, Мирно, Воскресенко, Сичене, Воронне, Тернове, Березово, Степове, Калиновске, Привиля, Злагода, Рибне и Красногорск.
Врагът е отблъснат в Новопавливка, Новогеорхиевка, Новомиколаевка, Новогрихоривка, Запорожие и Привилне.
746 км²
Коментиран от #107
18:31 14.08.2026
87 Ами Нети
До коментар #77 от "ВЪПРОС":Защото те е манн.дррръсалл като малък в д5тто !
18:31 14.08.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 смех
18:32 14.08.2026
90 Не вий
До коментар #6 от "ка Путин БОКЛУК":От гробищата укромастиьо...
Коментиран от #96
18:32 14.08.2026
91 Запада
Коментиран от #94
18:32 14.08.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Руснаци
Коментиран от #101
18:33 14.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Прудльооо
До коментар #85 от "Чебурашка Мурзилкова":Тихоо!Тихо прррррд.Льоо не си компетентен,ракетна установка със снаряди не стреля,може партньора тии да те стреля в дивия с касетен коо..жен снаряд
18:34 14.08.2026
96 ка Путин БОКЛУК
До коментар #90 от "Не вий":Нещо се натовари май. Бегай цуни кОрана на КА ПУТин да се кротнеш
Коментиран от #113
18:34 14.08.2026
97 Kyxи лeйkи-копейки
До коментар #70 от "Удри копейката с манивелата!":Къде да я търсим тая манивела, само в съветските таралясници имаше такова чудо ?
С кирка не може ли ?
Коментиран от #99
18:34 14.08.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Намираме
До коментар #97 от "Kyxи лeйkи-копейки":Манивелатавзадника ти
18:36 14.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 е ми
До коментар #93 от "Руснаци":Едните водят война, другите са фашаги нацисти. Ти избираш кои са по мъже за тебе
18:36 14.08.2026
102 хаха
До коментар #4 от "хаха":1. Не е добре да ползваш чужди никове.
2. Русия отдавна се е сетила, че САЩ помагат на Украйна. Сега просто заплашва, че ще почне да удря доставките и логистичните бази. Морето е затворено, така че ще почнат ракети по влакове от Полша с оръжия. Явно на руснаците им писна.
3. Вече и нещо обявиха, че може да удрят и американски кораби в Тихия океан при нужда, ако САЩ решат да "задържат сенчест флот". И тук явно вече са решили, че е крайно време да покажат зъби.
А защо така? Защото и Русия, и Китай с Иран видяха, че САЩ няма да се спрат от опити да заграждат и оставят без ресурси Русия и Китай, а и, че САЩ нямат ни ПВО, ни нищо за сериозна война. Хубаво да имаш технологии, ама като са малко ракетите и вече са свършили?
18:37 14.08.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Ха ха
До коментар #100 от "Бай Ганьо":Затова ли те разчепати?
18:38 14.08.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Анонимен
До коментар #86 от "Силата на Москва е в свирката .":Знаем че надувате!
18:39 14.08.2026
108 Демек
18:39 14.08.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Серьожа
18:41 14.08.2026
113 Ха ХаХа
До коментар #96 от "ка Путин БОКЛУК":Ти целувашуя на Кадиров, но ние си траем
18:42 14.08.2026
114 Атлантиците бягат кой къде намери
18:51 14.08.2026
115 САЩ са казали
18:53 14.08.2026
116 ВЪЗХИТИТАЛНО НИВО НА ТОЛЕРАНТНОСТ
ТОВА СА ТЕ, ИСТИНСКИТЕ ХОРА НА ПЛАНЕТАТА С ГЛАВНО" Х ". ТОВА Е ДЕЛО НА РАЗУМА У ЧОВЕКА , НО У ТОЗИ У КОГОТО ГО ИМА!
УДИВИТЕЛНО Е ТАКОВА ВИСОКО НИВО ЧОВЕШКИ РАЗУМ , ДОРИ В НЕОБИЧАЙНИ УСЛОВИЯ! КАКТО СЕ КАЗВА -"ВИШ ПИЛОТАЖ"!
С ТАЗИ ВОЙНА ОПОЗНАХМЕ СВЕТА , ОПОЗНАХМЕ НАЦИИТЕ , ДЪРЖАВИТЕ Т.Е. КОЙ КОЙ Е .
ДЕЙДСТВИЯТА СА ОРИЕНТИР , ПОКАЗАТЕЛ №1. И ВСЕКИ СИ ИМА СВОЯТА ОЦЕНКА , НЕЗАВИСИМА ОТ Т.Н. ПОЛИТИЧЕСКИ ,ЖУРНАЛИСТИЧИСКИ И ИИИИИИИ НЕЗНАМСИ КАКВИ ОЩЕ АНАЛИЗАТОРИ!
18:59 14.08.2026
117 Удри коня със сапа!
19:03 14.08.2026
118 Гостн
19:11 14.08.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Лъжата
До коментар #59 от "Истината":Да бе, а колко натовци вече има при свети Петър?
19:14 14.08.2026
121 Смехурко
19:15 14.08.2026
122 малко истнски факти
19:20 14.08.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.