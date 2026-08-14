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Първият дипломат на Москва: Очакваме отговор от САЩ! Ще ликвидираме всичко, което захранва военната машина на Киев от Запад
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Москва: Очакваме отговор от САЩ! Ще ликвидираме всичко, което захранва военната машина на Киев от Запад

14 Август, 2026 18:05 3 559 123

  • русия-
  • сащ-
  • украйна-
  • пентагон-
  • сергей лавров-
  • ракети-
  • дронове

Сергей Лавров подчерта, че Москва ще засили усилията си за унищожаване на всякакви западни доставки за украинската армия

Първият дипломат на Москва: Очакваме отговор от САЩ! Ще ликвидираме всичко, което захранва военната машина на Киев от Запад - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Русия е повдигнала въпроса пред Вашингтон относно съмненията на Москва, че САЩ са "дълбоко ангажирани" с украинските удари срещу страната, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от "Ройтерс".

Той посочи, че въпросната подкрепа от страна на САЩ включва и предоставянето на разузнавателна информация.

Още новини от Украйна

"Отправихме поредица от въпроси към Държавния департамент с искане за коментар, включително относно разузнавателните данни и факта, че САЩ са много по-дълбоко ангажирани в организирането и извършването на удари дълбоко в руска територия срещу граждански обекти. Очакваме отговор", коментира министърът.

Относно мирните преговори за край на войната с Украйна Сергей Лавров отбеляза още, че руският президент Владимир Путин бил готов да приеме пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп, ако те отново дойдат в Русия. "Въпросът е какво ще донесат със себе си", допълни той.

И подчерта, че Москва ще засили усилията си за унищожаване на всякакви западни доставки за украинската армия.

"Ще направим методите си много по-твърди, за да ликвидираме всичко, което захранва военната машина на Киев от Запада. И вече го правим", категоричен е Лавров.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кво чекате не знам

    54 22 Отговор
    Аз щях да удара жерманията със 100 мегатона още 2014г

    Коментиран от #2

    18:06 14.08.2026

  • 2 Удряй де

    32 49 Отговор

    До коментар #1 от "Кво чекате не знам":

    Диванен посеррко

    18:07 14.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хаха

    34 74 Отговор
    "Ще ликвидираме всичко" ...ХАХАХА!

    Оркът се е превъзбудил нещо. То вие ако можехте досега да сте го направили бе монголоидни писслямисти пияни!

    Коментиран от #35, #71, #102

    18:09 14.08.2026

  • 5 Това го подценихте

    74 20 Отговор
    Трябваше от самото начало да биете по всички оръжия които влизат в Украйна!

    18:09 14.08.2026

  • 6 ка Путин БОКЛУК

    22 58 Отговор
    Това цивилене на арменския катър го писахте вече. Няма нужда да показвате, че можел и да квичи.

    Коментиран от #90

    18:09 14.08.2026

  • 7 7676

    44 20 Отговор
    Значи ще има урко печено! Довечера искаме яка дискотека в киииф!

    Коментиран от #14, #46

    18:10 14.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Путлето е за завиждане

    18 43 Отговор
    Собственик е на 140 милиона роби.

    Коментиран от #30

    18:10 14.08.2026

  • 10 Правилно е

    60 12 Отговор
    Да ликвидират всичко, което захранва военната машина на Киев от Запада

    18:11 14.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Аеееееееее

    19 36 Отговор
    Кресливите дърти русорасти марш на фронта!

    Коментиран от #42

    18:12 14.08.2026

  • 13 Инстинктивните русофили

    19 37 Отговор
    През комунизма ония се бореха за мир, е, трупаха ракети, бомби, танкове, сега говорят как ще унищожат света. Ако споменеш за мир, може да те тикнат в затвора като терорист. Нашите инстинктивни русофили са все за. Преди за мира, сега за войната.

    Коментиран от #27

    18:12 14.08.2026

  • 14 Шопо

    51 9 Отговор

    До коментар #7 от "7676":

    Ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.

    18:13 14.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Оле майко

    33 5 Отговор
    Ще гърмят заводи в България. Бегайте хора

    18:13 14.08.2026

  • 17 Ей богу

    18 28 Отговор
    По грозен кон 🐴🐎 не съм виждал.

    Коментиран от #49

    18:13 14.08.2026

  • 18 Аа майкуууу

    1 7 Отговор

    До коментар #11 от "КИБОРГ":

    😂😂😂😂😂😂

    18:14 14.08.2026

  • 19 Я по- спокойно

    6 21 Отговор
    "Сенатор Григорий Карасин заяви, че Москва няма информация за степента на участие на Вашингтон в атаки срещу руска територия"

    18:15 14.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Крокодила Гена

    19 7 Отговор
    Ко стаааа се уркииииии? Лубрикант да си вземете еиии!

    18:15 14.08.2026

  • 22 Ще ще ще ще ще

    7 19 Отговор
    Конят стана на ЩЕКА🤣.

    Коментиран от #54

    18:16 14.08.2026

  • 23 Съмнение

    7 1 Отговор
    Новина от ройтерса? Ми той Тръмп им не верва?!

    18:16 14.08.2026

  • 24 Я сега кажете

    23 3 Отговор
    Кой в България захранва военната машина на Киев ? А?

    Коментиран от #33, #36

    18:16 14.08.2026

  • 25 Биби

    6 20 Отговор
    Путилифона бат Пунди изскимте ка дърто кикиме каде путлермахта земе ли Малая Токмачка че си тури пагони на генералисимуст! Внетен ли е?

    Коментиран от #29, #38

    18:16 14.08.2026

  • 26 куче в чекмедже

    5 9 Отговор
    Тати каза, че ще ми купи колело....ма друг път

    Коментиран от #58

    18:17 14.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Евровизия

    15 6 Отговор
    също захранва военната машина на Киев. Захранваше и на Израел ама свърши

    18:18 14.08.2026

  • 29 Крокодила Гена

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Биби":

    Ти на кво си? Оди се лекувай!

    18:18 14.08.2026

  • 30 А ти

    14 6 Отговор

    До коментар #9 от "Путлето е за завиждане":

    Си собственик на куха паветна кратуна!

    18:18 14.08.2026

  • 31 Мишел

    33 7 Отговор
    За изминалата седмица Русия е ударила с ракети 15 кораба и не е позволила на нито един да стигне до украинските пристанища.

    Коментиран от #69

    18:18 14.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 !!!

    16 5 Отговор

    До коментар #24 от "Я сега кажете":

    Тагарев!

    18:19 14.08.2026

  • 34 ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

    32 7 Отговор
    УКРАЙНА ПРИКЛЮЧВА.

    Коментиран от #43

    18:19 14.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ами

    8 26 Отговор

    До коментар #24 от "Я сега кажете":

    Във военните ни заводи произвеждащи оръжия,които продаваме на Украйна работят доста копейки.Не се оплакват от заплатите.

    Коментиран от #40, #47

    18:19 14.08.2026

  • 37 Ройтерс

    7 2 Отговор
    Се напика, щото Лавров и Виткоф , Куплет ще се срещат..

    18:20 14.08.2026

  • 38 Дако

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Биби":

    И ти скимтиш кат те опъвам.

    18:20 14.08.2026

  • 39 абе коньо

    6 19 Отговор
    Кога ЩЕ ди извадиш ЩЕките от трибуквието си? Заплю род и родина и стана руснак. Знаем, че това е задължително, но все пак... Може пък и достойнство покълне някой ден в тебе.

    18:20 14.08.2026

  • 40 Само питам

    5 3 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Ти да не си счетоводител там ?

    18:20 14.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Не давайте

    7 5 Отговор

    До коментар #12 от "Аеееееееее":

    Акъл, паветни рендерасти!

    18:20 14.08.2026

  • 43 5-та година "Киев за 3 дня"

    5 14 Отговор

    До коментар #34 от "ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА":

    Преди 4 години каза същото.

    Коментиран от #60

    18:21 14.08.2026

  • 44 Нашенец

    9 22 Отговор
    Поредната гнус излята от тия варвари!
    То ако можехте досега щеше ли да сте 1.5млн души назад бе болшевик недодялан!

    18:21 14.08.2026

  • 45 копейка с чалма

    7 15 Отговор
    Вече съм и с дръпнати очи
    севернокорейски.

    Коментиран от #55

    18:21 14.08.2026

  • 46 Кроки

    13 3 Отговор

    До коментар #7 от "7676":

    Ейййй да не забравите Одеса и Николаев че и там урките искат забавление!

    18:21 14.08.2026

  • 47 Жалки са заплатите

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Ама много.

    18:21 14.08.2026

  • 48 Маринов

    11 8 Отговор
    Стига сте дрънкали, ами действайте! Тунелът на магистралата, граничните жп пунктове за смяна на колела, Черно море, магистралите д Румъния, Полша, Молдова... Бомба в космоса след предупреждение на Мъск да изключи Старлинк... Ние ги разбираме повече от Атанасова и други. Путин няма да направи нищо. Само приказки.

    18:21 14.08.2026

  • 49 Виж

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ей богу":

    Майка си!

    18:21 14.08.2026

  • 50 Топчията

    12 5 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    18:21 14.08.2026

  • 51 Народът го е казал

    5 10 Отговор
    Куче , което много лае, не хапе....

    Коментиран от #61

    18:22 14.08.2026

  • 52 Котопакси

    6 4 Отговор
    Явор къде отидоха ракетите къде ги прати Кимно

    Д они сгорели поезд ушол при Кобзоня със всичките ракети
    Света не е виждал такива клепари

    18:22 14.08.2026

  • 53 да видим сега

    10 5 Отговор
    Какъв отговор ще дадат краварите . Нещата почнаха да се затягат .Проксито Иран попиля кравите , наред е проксито С Корея .

    18:22 14.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 да бе козляк

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "копейка с чалма":

    И зад ника отпран .

    18:23 14.08.2026

  • 56 срам и позор

    7 14 Отговор
    Голяма излагация за руската армия. Много ги унижиха напоследък на фтонта.

    18:23 14.08.2026

  • 57 Тва е много гнусно впрочем

    2 6 Отговор
    САЩ щели да са много по-дълбоко ангажирани в организирането и извършването на удари дълбоко в руска територия срещу граждански обекти.

    18:24 14.08.2026

  • 58 Няма

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "куче в чекмедже":

    Да ти купи, защото е видял че си караш колелото без седалка на паветата!

    18:24 14.08.2026

  • 59 Истината

    5 11 Отговор
    Руснаците нямат достатъчно мадуро за да се опънат на НАТО!

    Коментиран от #120

    18:25 14.08.2026

  • 60 здравей паун

    9 9 Отговор

    До коментар #43 от "5-та година "Киев за 3 дня"":

    Как върви перемогата ?
    Колко населени места превзехте днес ? А вчера ?
    А миналата седмица ? А миналия месец ?
    А миналата година ?
    А Крим кога ?

    Коментиран от #67, #86

    18:25 14.08.2026

  • 61 Тва основно за Зеленски важи

    5 4 Отговор

    До коментар #51 от "Народът го е казал":

    Русия са много убрани в изказа впрочем

    18:25 14.08.2026

  • 62 Сатана Z

    5 8 Отговор
    Настана време за "изуй гащи".Координатите са зададени и се чака команда ФАС от Кремъл.

    18:26 14.08.2026

  • 63 реципрочно

    5 9 Отговор
    Аз отправих много въпроси към Кремъл за хомосексуалните педофилски наклонности на джуджето ка Путин. Очаквам отговор.

    Коментиран от #74

    18:26 14.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    8 7 Отговор
    Вчера около Рим експлодира и изгоря до основи завод за амуниции изнасящ основно за Украйна ,охранителни камери са забелязали Петров и Баширов наоколо да пушат и хвърлят небрежно неугасени фасове .

    18:26 14.08.2026

  • 66 Пиночет

    7 14 Отговор
    Проблема на Русия е, че от руснак войник не става, единствено стават за роби на Кремъл и Путин!

    Коментиран от #80

    18:26 14.08.2026

  • 67 Здрасти букйлук

    0 4 Отговор

    До коментар #60 от "здравей паун":

    Сирене яде ли?

    Коментиран от #78

    18:26 14.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ГРУ гайтанжиева

    1 7 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    Това са фейк новини, разпространявани от полезни и безполезни .. и д и о т и !

    18:27 14.08.2026

  • 70 Удри копейката с манивелата!

    4 7 Отговор
    Мощно и резко!

    Коментиран от #76, #82, #97

    18:27 14.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 За Радев това

    3 3 Отговор
    Не е ли предупреждение? И за атлантиците

    18:28 14.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Няма край руският позор

    3 7 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #79

    18:28 14.08.2026

  • 76 Ти ли

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Удри копейката с манивелата!":

    Скапанякшибан ?

    18:28 14.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Паветник

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Здрасти букйлук":

    Праззз, па и рендерас!
    Или не си?

    18:29 14.08.2026

  • 79 Няма край

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "Няма край руският позор":

    Трамбоването ти от руснаци

    18:29 14.08.2026

  • 80 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Пиночет":

    Лап.Пай У Ягатта бре хасковски каунь хъесосс !

    18:30 14.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Много

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Удри копейката с манивелата!":

    Обичаш датигонабивама ти да се вълнуваш!

    18:30 14.08.2026

  • 83 Хахахахаха

    11 1 Отговор
    Играта свърши за укрите, очаквам много рев и сополи украински трупове има милиони вече така че там няма нещо за очакване, смятай руснаците до сега се гъбарка ха и сега като ги почнат и всичко свършва

    18:30 14.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Чебурашка Мурзилкова

    2 9 Отговор
    За сведение на Коня Лавров, Реджеп продаде на украинците 24 пускови установки плюс 70 балистични ракети Атакамс и няколко хиляди касетъчни снаряда към тях.

    Коментиран от #95

    18:31 14.08.2026

  • 86 Силата на Москва е в свирката .

    4 7 Отговор

    До коментар #60 от "здравей паун":

    От пролетта до сега
    Освободени от руска окупация са: Зелени Хай, Новохатске, Грушивске, Толстой, Зирка, Ялта, Поддубно, Мирно, Воскресенко, Сичене, Воронне, Тернове, Березово, Степове, Калиновске, Привиля, Злагода, Рибне и Красногорск.
    Врагът е отблъснат в Новопавливка, Новогеорхиевка, Новомиколаевка, Новогрихоривка, Запорожие и Привилне.
    746 км²

    Коментиран от #107

    18:31 14.08.2026

  • 87 Ами Нети

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "ВЪПРОС":

    Защото те е манн.дррръсалл като малък в д5тто !

    18:31 14.08.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 смех

    2 1 Отговор
    а защо не почнат да падат дронове в Калифорния,Флорида,Ню Йорк?

    18:32 14.08.2026

  • 90 Не вий

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "ка Путин БОКЛУК":

    От гробищата укромастиьо...

    Коментиран от #96

    18:32 14.08.2026

  • 91 Запада

    1 7 Отговор
    Ще продължим да подкрепяме Украйна , колкото е необходимо?

    Коментиран от #94

    18:32 14.08.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Руснаци

    4 3 Отговор
    Руснаците написаха че Киев ще замръзва и познайте отговора на Киев беше че ще бъде топло в Русия хахах, демек ще бомбят рафинерии те хахахаха, укрите 6 години макс силите им стигат да бомбят рафинерии, докато руснаците бомбят всичко и навсякъде в Украйна, виждам как Киев ще остане безлюден тая зима

    Коментиран от #101

    18:33 14.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Прудльооо

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "Чебурашка Мурзилкова":

    Тихоо!Тихо прррррд.Льоо не си компетентен,ракетна установка със снаряди не стреля,може партньора тии да те стреля в дивия с касетен коо..жен снаряд

    18:34 14.08.2026

  • 96 ка Путин БОКЛУК

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Не вий":

    Нещо се натовари май. Бегай цуни кОрана на КА ПУТин да се кротнеш

    Коментиран от #113

    18:34 14.08.2026

  • 97 Kyxи лeйkи-копейки

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "Удри копейката с манивелата!":

    Къде да я търсим тая манивела, само в съветските таралясници имаше такова чудо ?
    С кирка не може ли ?

    Коментиран от #99

    18:34 14.08.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Намираме

    2 1 Отговор

    До коментар #97 от "Kyxи лeйkи-копейки":

    Манивелатавзадника ти

    18:36 14.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 е ми

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Руснаци":

    Едните водят война, другите са фашаги нацисти. Ти избираш кои са по мъже за тебе

    18:36 14.08.2026

  • 102 хаха

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    1. Не е добре да ползваш чужди никове.
    2. Русия отдавна се е сетила, че САЩ помагат на Украйна. Сега просто заплашва, че ще почне да удря доставките и логистичните бази. Морето е затворено, така че ще почнат ракети по влакове от Полша с оръжия. Явно на руснаците им писна.
    3. Вече и нещо обявиха, че може да удрят и американски кораби в Тихия океан при нужда, ако САЩ решат да "задържат сенчест флот". И тук явно вече са решили, че е крайно време да покажат зъби.

    А защо така? Защото и Русия, и Китай с Иран видяха, че САЩ няма да се спрат от опити да заграждат и оставят без ресурси Русия и Китай, а и, че САЩ нямат ни ПВО, ни нищо за сериозна война. Хубаво да имаш технологии, ама като са малко ракетите и вече са свършили?

    18:37 14.08.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Бай Ганьо":

    Затова ли те разчепати?

    18:38 14.08.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Силата на Москва е в свирката .":

    Знаем че надувате!

    18:39 14.08.2026

  • 108 Демек

    0 1 Отговор
    Локхийд Мартин!

    18:39 14.08.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Серьожа

    4 1 Отговор
    Започнахме с ЕМКО !

    18:41 14.08.2026

  • 113 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #96 от "ка Путин БОКЛУК":

    Ти целувашуя на Кадиров, но ние си траем

    18:42 14.08.2026

  • 114 Атлантиците бягат кой къде намери

    4 3 Отговор
    Ще ги ликвидират всички, които захранват военната машина на Киев каза човека. Да са спокойни че нато ги пази

    18:51 14.08.2026

  • 115 САЩ са казали

    1 0 Отговор
    Не сме ние, българите са

    18:53 14.08.2026

  • 116 ВЪЗХИТИТАЛНО НИВО НА ТОЛЕРАНТНОСТ

    2 2 Отговор
    КОЛКО ТОЧНИ , ТОЛЕРАНТНИ , ДОСТОЙНОУВАЦЖИТЕЛНИ ,ИНТЕЛИГЕНТНО ТЪРПЕЛИВИ И ПРЕМЕРЕНИ В ДЕЙСТВИЯТА СИ , БЕЗ ТЪПИ ЗАКАНИ БЕЗ ЗЛОБНИ ОБИДИ!!!
    ТОВА СА ТЕ, ИСТИНСКИТЕ ХОРА НА ПЛАНЕТАТА С ГЛАВНО" Х ". ТОВА Е ДЕЛО НА РАЗУМА У ЧОВЕКА , НО У ТОЗИ У КОГОТО ГО ИМА!
    УДИВИТЕЛНО Е ТАКОВА ВИСОКО НИВО ЧОВЕШКИ РАЗУМ , ДОРИ В НЕОБИЧАЙНИ УСЛОВИЯ! КАКТО СЕ КАЗВА -"ВИШ ПИЛОТАЖ"!
    С ТАЗИ ВОЙНА ОПОЗНАХМЕ СВЕТА , ОПОЗНАХМЕ НАЦИИТЕ , ДЪРЖАВИТЕ Т.Е. КОЙ КОЙ Е .
    ДЕЙДСТВИЯТА СА ОРИЕНТИР , ПОКАЗАТЕЛ №1. И ВСЕКИ СИ ИМА СВОЯТА ОЦЕНКА , НЕЗАВИСИМА ОТ Т.Н. ПОЛИТИЧЕСКИ ,ЖУРНАЛИСТИЧИСКИ И ИИИИИИИ НЕЗНАМСИ КАКВИ ОЩЕ АНАЛИЗАТОРИ!

    18:59 14.08.2026

  • 117 Удри коня със сапа!

    3 3 Отговор
    Удри!После му дай овес!

    19:03 14.08.2026

  • 118 Гостн

    2 0 Отговор
    Е така те дават на Украйна вие на Иран и те така ..

    19:11 14.08.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Лъжата

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Истината":

    Да бе, а колко натовци вече има при свети Петър?

    19:14 14.08.2026

  • 121 Смехурко

    1 0 Отговор
    Зимата се очертава да е много тежка за Раша.

    19:15 14.08.2026

  • 122 малко истнски факти

    2 0 Отговор
    Лавровка балалайкаразвалена , пак с комедийни изяви .

    19:20 14.08.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

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