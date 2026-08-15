"Безумно" е Тръмп да направи Ормузкия проток американски

Иран отхвърли изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за евентуално обявяване на Ормузкия проток за територия на САЩ.
„Тръмп заяви, че след поражението на Иран ще обяви Ормузкия проток за територия на САЩ. Протокът не може да бъде завладян с туит, самолетоносач, заповед или предизборна реч“, написа заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади в социалните мрежи.
Той заяви, че Иран не се страхува от заплахи или демонстрация на сила, подчертавайки, че „протокът беше, е и ще остане ирански“.
„Протокът ще бъде затварян и отварян само по заповед на Иран и докато те (САЩ - ИФ) не признаят реалността на поражението си и не спрат да правят безумни изявления, Иран ще продължи блокадата“, увери Гарибабади.
Изявленията на иранския дипломат дойдоха в отговор на твърдението на Тръмп, че след като победи Иран, може да обяви Ормузкия проток за територия на САЩ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
16:31 15.08.2026
2 Евгени от Алфапласт
16:31 15.08.2026
3 Българин
Коментиран от #5, #16
16:33 15.08.2026
4 На 10000 км
Коментиран от #37
16:35 15.08.2026
5 Европеец
До коментар #3 от "Българин":Много си наивен, слез на земята бе човек...
16:35 15.08.2026
6 Си праа кот си искам!
16:35 15.08.2026
7 Последния Софиянец
16:36 15.08.2026
8 Равносметка
16:39 15.08.2026
9 НИЯ
Този човек не е нормален ,и трябва някак да бъде спрян,той се меси в суверинитета на много държави с единствената причина да завземе ценностите на хората и да ги подчини.
Коментиран от #35
16:39 15.08.2026
10 ФАШ ще
Всичко е повторение в друго време, на друго место!
16:40 15.08.2026
11 Мелания
Аз го чакам един тек да направи осма година...
16:40 15.08.2026
12 Тик-Ток
Коментиран от #19
16:41 15.08.2026
13 ТВА ОТКАЧЕНОТО
Коментиран от #15
16:44 15.08.2026
14 Първото
16:48 15.08.2026
15 Нема
До коментар #13 от "ТВА ОТКАЧЕНОТО":Вашингтон на Русия !
16:48 15.08.2026
16 Някой
До коментар #3 от "Българин":Справедливо - 100% за Тръмп и зет му, а останалото на останалите!
Браво!
16:51 15.08.2026
17 Ами...
16:52 15.08.2026
18 Горски
16:52 15.08.2026
19 Истината
До коментар #12 от "Тик-Ток":Точно това прави - опитва се да си оправи дълга с ... ГРАБЕЖ.
Не си ли разбрал че това е основна евроатлантическа ценно.ст
16:54 15.08.2026
20 Да да
16:54 15.08.2026
21 Тръмп
Коментиран от #41
16:56 15.08.2026
22 гледам
Не се отчайвайте те тез са като господаря си ден за ден час за час са различни .....
17:00 15.08.2026
23 Констатация
17:02 15.08.2026
24 Свидетел
Коментиран от #39
17:03 15.08.2026
25 Свидетел
17:04 15.08.2026
26 12345
17:08 15.08.2026
27 Ванга
Коментиран от #33
17:10 15.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 стоян георгиев
17:13 15.08.2026
30 Величко
17:15 15.08.2026
31 "Безумно" е
17:18 15.08.2026
32 Шантав
17:19 15.08.2026
33 Си Дзинпин
До коментар #27 от "Ванга":Чул те Буда!!!
17:19 15.08.2026
34 След
17:20 15.08.2026
35 Нетаняху
До коментар #9 от "НИЯ":Аз и лобито ми в САЩ ще ти изпълним желанието.
Играе театър да ни надхитри, но следващия път няма да пропуснем
17:24 15.08.2026
36 Сатана Z
Коментиран от #40
17:26 15.08.2026
37 ха, ха, ха...
До коментар #4 от "На 10000 км":Руския заден двор не знам кой ще го оправи, но за твоя ще се намерят желаещи.
17:28 15.08.2026
38 Аз,
17:29 15.08.2026
39 Кога персите са
До коментар #24 от "Свидетел":са извършвали тероризъм?
Дай поне един пример!
Възпитан, високо образован, културен, миролюбив народ...ама ти хабер си нямаш!
17:30 15.08.2026
40 Ще трябва и
До коментар #36 от "Сатана Z":да реже салама. Нема начин
17:31 15.08.2026
41 Не може!
До коментар #21 от "Тръмп":То си е македонско! И земята на Луната!
17:33 15.08.2026
42 Тото
17:35 15.08.2026
43 Жорко
17:38 15.08.2026
44 дадо Дови
17:40 15.08.2026
45 Хи хи
17:49 15.08.2026