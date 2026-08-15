"Безумно" е Тръмп да направи Ормузкия проток американски

Иран отхвърли изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за евентуално обявяване на Ормузкия проток за територия на САЩ.

„Тръмп заяви, че след поражението на Иран ще обяви Ормузкия проток за територия на САЩ. Протокът не може да бъде завладян с туит, самолетоносач, заповед или предизборна реч“, написа заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади в социалните мрежи.

Той заяви, че Иран не се страхува от заплахи или демонстрация на сила, подчертавайки, че „протокът беше, е и ще остане ирански“.

„Протокът ще бъде затварян и отварян само по заповед на Иран и докато те (САЩ - ИФ) не признаят реалността на поражението си и не спрат да правят безумни изявления, Иран ще продължи блокадата“, увери Гарибабади.

Изявленията на иранския дипломат дойдоха в отговор на твърдението на Тръмп, че след като победи Иран, може да обяви Ормузкия проток за територия на САЩ.