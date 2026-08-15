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"Безумно" е Тръмп да направи Ормузкия проток американски

"Безумно" е Тръмп да направи Ормузкия проток американски

15 Август, 2026 16:30 1 636 45

  • ормузки проток-
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Така Иран окачестви думите на американския президент

"Безумно" е Тръмп да направи Ормузкия проток американски - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иран отхвърли изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за евентуално обявяване на Ормузкия проток за територия на САЩ.

„Тръмп заяви, че след поражението на Иран ще обяви Ормузкия проток за територия на САЩ. Протокът не може да бъде завладян с туит, самолетоносач, заповед или предизборна реч“, написа заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади в социалните мрежи.

Той заяви, че Иран не се страхува от заплахи или демонстрация на сила, подчертавайки, че „протокът беше, е и ще остане ирански“.

„Протокът ще бъде затварян и отварян само по заповед на Иран и докато те (САЩ - ИФ) не признаят реалността на поражението си и не спрат да правят безумни изявления, Иран ще продължи блокадата“, увери Гарибабади.

Изявленията на иранския дипломат дойдоха в отговор на твърдението на Тръмп, че след като победи Иран, може да обяви Ормузкия проток за територия на САЩ.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    42 3 Отговор
    Дони Епщайн е отчаян след толкова много бой

    16:31 15.08.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    35 3 Отговор
    Тръмпоча още ли не е обявил победата?!?🤣

    16:31 15.08.2026

  • 3 Българин

    7 32 Отговор
    Ормузкият проток няма да е американски, а частен. Тръмп ще го да де на компания, управлявана от зет му. Така ще се гарантира сигурността, а приходите от преминаването ще се разпределят справедливо!

    Коментиран от #5, #16

    16:33 15.08.2026

  • 4 На 10000 км

    25 4 Отговор
    Ще обявят протока за американски. А Русия да не може да си оправи задния двор. Това ако не е двоен стандарт.

    Коментиран от #37

    16:35 15.08.2026

  • 5 Европеец

    20 2 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Много си наивен, слез на земята бе човек...

    16:35 15.08.2026

  • 6 Си праа кот си искам!

    26 2 Отговор
    Акълът му е на пубер, с автомат в ръка!☹️

    16:35 15.08.2026

  • 7 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    Може да събира пиратска такса

    16:36 15.08.2026

  • 8 Равносметка

    7 22 Отговор
    Дони е луд но Путклер е още по-луд.

    16:39 15.08.2026

  • 9 НИЯ

    33 3 Отговор
    Тръмп е искукал съвсем ,и тласка целият свят към гибел .Този човек е не само военолюбец,но и ненаситно алчен,той иска да покори целият свят.
    Този човек не е нормален ,и трябва някак да бъде спрян,той се меси в суверинитета на много държави с единствената причина да завземе ценностите на хората и да ги подчини.

    Коментиран от #35

    16:39 15.08.2026

  • 10 ФАШ ще

    28 2 Отговор
    ... избягат както избягаха от Афганистан !!
    Всичко е повторение в друго време, на друго место!

    16:40 15.08.2026

  • 11 Мелания

    23 2 Отговор
    Да ви имам проблемите!
    Аз го чакам един тек да направи осма година...

    16:40 15.08.2026

  • 12 Тик-Ток

    24 2 Отговор
    Дони Епщайн по добре да млъкне и да се погрижи за бюджетния дефицит който е рекордните 432 милиарда само за юли

    Коментиран от #19

    16:41 15.08.2026

  • 13 ТВА ОТКАЧЕНОТО

    31 3 Отговор
    НИЩО ЧУДНО УТРЕ ДА ОБЯВИ МОСКВА ЗА СТОЛИЦА НА САЩ.

    Коментиран от #15

    16:44 15.08.2026

  • 14 Първото

    5 1 Отговор
    умно !

    16:48 15.08.2026

  • 15 Нема

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "ТВА ОТКАЧЕНОТО":

    Вашингтон на Русия !

    16:48 15.08.2026

  • 16 Някой

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Справедливо - 100% за Тръмп и зет му, а останалото на останалите!
    Браво!

    16:51 15.08.2026

  • 17 Ами...

    14 3 Отговор
    Светът дава ли си сметка, че бутона за унищожението му е в ръцете на този .... "човек"?

    16:52 15.08.2026

  • 18 Горски

    13 3 Отговор
    Защо изобщо се коментират бесните Халюцинации на бай Перука! Тоя е по - изветрел от бай Деменция преди него. Всеки ден дудне по 650 различни неща, които си противоречат. Щял да бичи мир в украйна за пример. Дуднах си, че краварника ще се разпадне рязко и качествено и те го те за кво иде реч накратко. Докато симптомите започнаха още на 11 септември 2001, когато си спретнаха атентатчето с кулите, като повод да бичат войни, за да Крадът Петрол.

    16:52 15.08.2026

  • 19 Истината

    14 3 Отговор

    До коментар #12 от "Тик-Ток":

    Точно това прави - опитва се да си оправи дълга с ... ГРАБЕЖ.
    Не си ли разбрал че това е основна евроатлантическа ценно.ст

    16:54 15.08.2026

  • 20 Да да

    11 3 Отговор
    Нали обеща в предизборната си компания че няма да воюва . А то стана ..?!?! По американски

    16:54 15.08.2026

  • 21 Тръмп

    10 2 Отговор
    ще иска и Каспийско море!

    Коментиран от #41

    16:56 15.08.2026

  • 22 гледам

    9 2 Отговор
    Ционискште епщайн приятелчита и слуги са се развихрили........

    Не се отчайвайте те тез са като господаря си ден за ден час за час са различни .....

    17:00 15.08.2026

  • 23 Констатация

    10 3 Отговор
    Не спорете с 80 годишен възрастен човек, не е прилично..., нека си мечтае! -))))

    17:02 15.08.2026

  • 24 Свидетел

    5 11 Отговор
    Все някой трябва да спре ислямския ирански фанатизъм. Добре казано Тръмр!

    Коментиран от #39

    17:03 15.08.2026

  • 25 Свидетел

    3 9 Отговор
    Все някой трябва да спре ислямския ирански фанатизъм. Добре казано Тръмр!

    17:04 15.08.2026

  • 26 12345

    8 3 Отговор
    Той и Гренландия щеше да превзема, но нещо не му се получи.

    17:08 15.08.2026

  • 27 Ванга

    6 1 Отговор
    Който управлява Сибир,ще контролира света!

    Коментиран от #33

    17:10 15.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 стоян георгиев

    8 4 Отговор
    И Мелания всяка нощ си мечтае за нещо голямо и твърдо, но поглежда и до нея дядка с космена протеза.

    17:13 15.08.2026

  • 30 Величко

    8 2 Отговор
    Айде бе , що да е безумно ? ! Той направи Панамския канал американски , Гренландия стана американска , спря войната в Украйна за 24 часа ... ! Всичко си може кукувея ... ! Е , не знам как се справя със жена си , но това не е толкова важно ... ! Все някой я обслужва и нея ... но , ... да не издребняваме ...

    17:15 15.08.2026

  • 31 "Безумно" е

    4 2 Отговор
    някой да взима изцепките и бъзиците на Тръмп, на сериозно!

    17:18 15.08.2026

  • 32 Шантав

    9 0 Отговор
    ама само той знае,утре колко ще е петрола!

    17:19 15.08.2026

  • 33 Си Дзинпин

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ванга":

    Чул те Буда!!!

    17:19 15.08.2026

  • 34 След

    4 1 Отговор
    чий Крим,всичко е възможно!

    17:20 15.08.2026

  • 35 Нетаняху

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "НИЯ":

    Аз и лобито ми в САЩ ще ти изпълним желанието.
    Играе театър да ни надхитри, но следващия път няма да пропуснем

    17:24 15.08.2026

  • 36 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Доналд Ормузки ще трябва да приеме исляма и да си пусне брада та като омре да иде при девиците ,а не при баджанака си Джефри Епщайн

    Коментиран от #40

    17:26 15.08.2026

  • 37 ха, ха, ха...

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "На 10000 км":

    Руския заден двор не знам кой ще го оправи, но за твоя ще се намерят желаещи.

    17:28 15.08.2026

  • 38 Аз,

    2 3 Отговор
    Го харесвам Тръмп, дано Господ е с него и да ги удари, тези ислямистите.

    17:29 15.08.2026

  • 39 Кога персите са

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Свидетел":

    са извършвали тероризъм?
    Дай поне един пример!

    Възпитан, високо образован, културен, миролюбив народ...ама ти хабер си нямаш!

    17:30 15.08.2026

  • 40 Ще трябва и

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Сатана Z":

    да реже салама. Нема начин

    17:31 15.08.2026

  • 41 Не може!

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Тръмп":

    То си е македонско! И земята на Луната!

    17:33 15.08.2026

  • 42 Тото

    4 2 Отговор
    Избеленият бивш оранжев клоун дангалак хептен изумя!!В каква реалност живее този ненормален,кога ще му облекат онази риза?!

    17:35 15.08.2026

  • 43 Жорко

    3 1 Отговор
    Майка ти да е.. лакомен помияр!Гнусна американска пача!

    17:38 15.08.2026

  • 44 дадо Дови

    1 0 Отговор
    За изборите Гренландия или Ормуз или и двете?

    17:40 15.08.2026

  • 45 Хи хи

    2 0 Отговор
    Кая Калас няма ли да излезе с протестна нота че се нарушава международното право и да наложи санкции ???

    17:49 15.08.2026

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