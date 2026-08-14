Радев за пореден път е решил да демонстрира своята политическа и историческа неграмотност

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Коментар на българския историк Александър Стоянов във връзка с изказването на премиера Румен Радев, че „същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив”:

Министър-председателят Радев е решил за пореден път да демонстрира своята политическа и историческа неграмотност, като този път е заявил, че в България има разпространение на фашистки идеи, защото били махнати антифашистките паметници.

Големият проблем на г-н Радев е, че той като продукт на хората, строили тези антифашистки паметници, не осъзнава една проста истина. А тя е, че фашизмът или фашизоидните идеи, които битуват в българското общество в момента, се разпространяват не защото сме махнали антифашистките паметници, а точно защото е имало твърде много от тях.

В продължение на над 45 години България е управлявана от една тоталитарна идеология, която малко се различава от неонацизма и неофашизма, с които в момента се кичат разни групички подрастващи млади хора. Те, разочаровани от живота, който живеят, все още търсят пътя към истината и се сърдят на света такъв, какъвто е, защото те просто не пасват в него.

Така че, г-н Радев, съжалявам много, но причината да съществуват фашизоидни групички в нашето общество, сте вие и останалите политици в България, които в продължение на тридесет години вече се гаврят с нашия народ на пълно осъзнато. Не защитават никакви социални, морални, политически и обществени ценности. Правят всичко възможно да унищожават образованието и културата в България и в крайна сметка създават богати предпоставки за оформянето на една изключително отровна среда, в която виреят тези фашизоидни групички.

Така че следващия път, когато се чудите защо и как в България се разпространяват фашистки идеи, вие и всички останали политици може да се погледнете в огледалото.