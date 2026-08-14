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Радев за пореден път е решил да демонстрира своята политическа и историческа неграмотност

Радев за пореден път е решил да демонстрира своята политическа и историческа неграмотност

14 Август, 2026 23:01 1 618 59

  • александър стоянов-
  • румен радев-
  • пловдив-
  • фашизъм-
  • история

Когато се чудите защо и как в България се разпространяват фашистки идеи, вие и всички останали политици може да се погледнете в огледалото

Радев за пореден път е решил да демонстрира своята политическа и историческа неграмотност - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на българския историк Александър Стоянов във връзка с изказването на премиера Румен Радев, че „същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив”:

Министър-председателят Радев е решил за пореден път да демонстрира своята политическа и историческа неграмотност, като този път е заявил, че в България има разпространение на фашистки идеи, защото били махнати антифашистките паметници.

Големият проблем на г-н Радев е, че той като продукт на хората, строили тези антифашистки паметници, не осъзнава една проста истина. А тя е, че фашизмът или фашизоидните идеи, които битуват в българското общество в момента, се разпространяват не защото сме махнали антифашистките паметници, а точно защото е имало твърде много от тях.

В продължение на над 45 години България е управлявана от една тоталитарна идеология, която малко се различава от неонацизма и неофашизма, с които в момента се кичат разни групички подрастващи млади хора. Те, разочаровани от живота, който живеят, все още търсят пътя към истината и се сърдят на света такъв, какъвто е, защото те просто не пасват в него.

Така че, г-н Радев, съжалявам много, но причината да съществуват фашизоидни групички в нашето общество, сте вие и останалите политици в България, които в продължение на тридесет години вече се гаврят с нашия народ на пълно осъзнато. Не защитават никакви социални, морални, политически и обществени ценности. Правят всичко възможно да унищожават образованието и културата в България и в крайна сметка създават богати предпоставки за оформянето на една изключително отровна среда, в която виреят тези фашизоидни групички.

Така че следващия път, когато се чудите защо и как в България се разпространяват фашистки идеи, вие и всички останали политици може да се погледнете в огледалото.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    20 48 Отговор
    Така наречените "фашисти" се появиха в Пловдив като контрапункт на Альоша Галоша, руският окупатор, който стърчи над най старият град в Европа!

    Коментиран от #21, #46, #50

    23:02 14.08.2026

  • 2 Султана

    18 30 Отговор
    А женерал Муньо сложи феса и ни поведе към "прогреса"!

    23:03 14.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ?????

    34 10 Отговор
    Уф.
    Аз само да попитам що ционистите не защитиха паметника на армията която ги спаси от унищожение?
    Или тва е дуго? А?

    23:06 14.08.2026

  • 5 Анонимен

    50 19 Отговор
    Радев ви разказа играта и сега гърчите като глисти на сухо. Браво на него!

    Коментиран от #34

    23:07 14.08.2026

  • 6 БаГо

    49 17 Отговор
    Авторът на текстчето си мисли, че всички освен него ядат доматите с колците. Колко ли трябва да си тъп, че да публикуваш такива глупости публично?

    23:08 14.08.2026

  • 7 Българин 🇧🇬

    8 18 Отговор
    Трудно ще му на Радев да изтрие зловонието от 37 години Турско-Англосаксонско разграбване на България .. Но пък и той е съмнителен за връзки с Турция (Боташ( .

    23:09 14.08.2026

  • 8 Васил

    43 17 Отговор
    Каква пошла пропаганда само се излива в този сайт. Явно Радев добре си върши работата и явно добре е определил хората, които сега лаят срещу него.

    Коментиран от #15

    23:09 14.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Умишлено унищожават образУванието!

    22 5 Отговор
    В училищата е пълна анархия!
    В Университетите направиха студентите " свещенни индийски крави", те колят и бесят, само и само шепа чиновници да взимат заплатки!

    23:14 14.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Радев

    11 17 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте, 1 500 000 имбецили!

    23:15 14.08.2026

  • 15 И Да отбележа

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Васил":

    Нито Радев е прав, нито списвача на статията, фашизоидни групи има във всяка държава, да не ги изброявам, даже и в Израел, въпрос на идеология, към която някои се ориентирват, важното е да се наблюдават и контролират от силовите структори на държавата, не могат ли да го правят или им симпатизират, това е големият проблем

    Коментиран от #25

    23:18 14.08.2026

  • 16 Парпърляк

    17 13 Отговор
    Да е жив и здрав Генерал Румен Радев преиздент и премиер на Република България!

    Коментиран от #20

    23:18 14.08.2026

  • 17 Някой

    9 4 Отговор
    Паметник на съветската армия е имало дори в Холивуд в САЩ - май махнат 2005г. Такъв бе издиган и в Лондон при Блеър. Паметниците нямат нищо общо със строеве и комунизма. Както този го приписва и други. За СССР дават 26.1 милиона загинали. А към съветската армия се води и нашата която по наше желание се обединява с дошлият тук Трети УКРАИНСКИ фронт. Посрещан като на паради град по град, с арки и плакати добре дошли освободители. Открийте видеа и си ги гледайте.
    До бутаният паметник в София булеварда се е казвал Адолф Хитлер, а нататък Бенито Мусолини - булевард Евлоги и Христо Георгиеви сцепен на 2. По договори (женевски конвенция и решения на ООН със задна дата) всички виновни за ВСВ трябва да бъдат съдени.

    23:19 14.08.2026

  • 18 Поправка

    22 4 Отговор
    Това не е коментар на българския историк Александър Стоянов, а е

    Коментар на сорошкия "историк" сашо сороса

    23:22 14.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Не само

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Парпърляк":

    Да са живи и здрави всички обикновени хора също, той не е по специален, не си е на мястото, но да е жив и здрав

    Коментиран от #30

    23:23 14.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дедо

    17 4 Отговор
    Абе Историчара ,кой се опитва последните години да унищожи образованието. Радев или всичките НПО на дето опорочават цялата образователна система А. Мърша и Подлога си.

    23:26 14.08.2026

  • 23 ВЗРИВЯВАЙ

    10 13 Отговор
    АЛЬОША

    Коментиран от #26, #28, #31, #48, #49

    23:28 14.08.2026

  • 24 "Хубава снимка"

    3 5 Отговор
    Ако напиша мнението ми за меко казано недоразуменито на нея, автоматичният цензорен скрипт веднаха ще го скрие.

    23:29 14.08.2026

  • 25 И да отбележа

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "И Да отбележа":

    Под контролиране разбирам възпиране от насилствени методи и други вредни за обществото деяния

    23:30 14.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Николай Генчев

    5 6 Отговор
    Родител на оная киф.ла със синьо-зелената коса.примамката преди да си закрие профила във ФБ написа:Ай наздраве!Путин победа!

    Коментиран от #36

    23:32 14.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мимч

    13 3 Отговор
    АБЕ ,ФАКТИ първо вижте за 36 години,какво и колко фабрики и заводи построиха и вижте,че почти всичко е построено от бай Тошо за останалите години от 45 та до 90 та,когото уж всички го хулехме.Така,че вината е някъде по средата.

    23:34 14.08.2026

  • 30 Не само

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Не само":

    Имам минуси, но не разбрах: дали са , че не си е на мястото, дали че пожелах да е жив и здрав, или че съм пожелал всички обикновени хора да са живи и здрави, хахахаха

    23:35 14.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Крайно дясното и крайно ляво

    5 5 Отговор
    Се сливат, едно и също са, фашизъм=комунизъм. Не може същетвуването на едното да се оправдава с другото. Съветските паметници били заради възпиране на фашизма, айде бе, сибир е същото като аушвиц

    23:40 14.08.2026

  • 34 Още по анонимен

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Той си разказа играта сам на себе си, но ще се усети по късно, гаф след гаф прави, но така е като искаме генерали да ни управляват, макар и измислени

    23:41 14.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ами да, те са

    3 7 Отговор

    До коментар #27 от "Николай Генчев":

    Последователи на руски фашист, с палеца надолу

    Коментиран от #57

    23:43 14.08.2026

  • 37 Горски

    4 8 Отговор
    Костадинов довърши радев-
    Председателят на “Възраждане”, Костадин Костадинов, в публикация в социалната мрежа критикува остро министър-председателя.
    “След като заради него плащаме по 1.1 млн лв на ден на Турция (договорът с "Боташ"), отново той даде 33% от потенциалното газово находище "Хан Тервел" в Черно море на Турция, а сега подарява и магистрала "Черно море" на Турция.
    Впрочем, за последното Радев каза, че е лъжа и че нямало да се дава на Турция. И разбира се, отново излъга”, категоричен е Костадинов.

    Коментиран от #45

    23:44 14.08.2026

  • 38 Фашистите не са ли Десните

    11 4 Отговор
    Доколкото е известно на всички фашистките партии са десните СДС, ГЕРБ, Просължаваме промяната ПР, Да България, Демократи за силна България, ДБ, ДПС и прочие финансирани от едрия капитал партии. Те много се страхуваха от комунизма и затова махнаха паметниците на борците против фашизма, които комунистите са построили. За пръв път Радев е много прав.

    23:47 14.08.2026

  • 39 Парпърляк

    8 5 Отговор
    Да е жив и здрав генерал Радев. Вдигна ви вонетки ,сега август нови цени на цигарите ,от 1 юли ток ,парно и вода. Осигуровки а военни, полицаи и администрация освободени. И заплатите им увеличени. Слогана на Радев се изпълнява - "Знаем ,можем ,ще го направим. Спираме инфлацията и увеличаваме доходите". Направи го - на Гергов ,на Копринков ,на Сотир Ушев ,на Весела Лечева. А за вас един огромен чепат.

    23:47 14.08.2026

  • 40 Спец

    7 2 Отговор
    Това, че либерастите са недорасляци фашаги спор няма. Ако им дадеш цялата власт ще върнат концлагерите за инакомислещите и окото им няма да мигне.

    23:49 14.08.2026

  • 41 ДрайвингПлежър

    8 2 Отговор
    Не веднъж съм призовавал историята да се забрани като дисциплина - така или иначе нищо не учим от нея, но те дава поле за политическа изява на всякакви галоши като драгия историк Стоянов - млад, тъп, безумно нагъл и политически мотивиран...

    23:55 14.08.2026

  • 42 Биби

    0 3 Отговор
    На Пембен чекмежето е у Турциа!

    23:58 14.08.2026

  • 43 Боци

    2 0 Отговор
    Боят настана! Тупкат сърца ни
    Ето ги близо наште душмани
    Дързост дружина вярна, сговорна
    Ний не сме вече рая покорна!🤘

    00:00 15.08.2026

  • 44 Мдааа

    5 1 Отговор
    Понитата цвилят ли цвилят, но кервана си върви, а прайда не!

    00:02 15.08.2026

  • 45 Гечко

    2 7 Отговор

    До коментар #37 от "Горски":

    Костадинов=Сидеров= Продажник! Радев-няма равен,този е най-лошото което можеше да ни сполети и тези които го избраха си заслужават хамута и браздата!

    Коментиран от #47

    00:07 15.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ганев

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Гечко":

    гечко..МАМА..И ТИ ..ЛИ СЕ НАУЧИ ..ДА ПИШЕШ

    00:11 15.08.2026

  • 48 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "ВЗРИВЯВАЙ":

    АБЕ...НАЛИ ТЕ ВЗРИВИХМЕ..ВЧЕРА....ИЗОДЗАДЗЕ

    00:13 15.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ганев

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    АБЕ..НАЛИ ХОРАТА ...ТИ ПОКАЗАХА..ЧЕ..СИ НИЩО

    00:16 15.08.2026

  • 51 Нови избори

    1 2 Отговор
    на 25 две в едно

    Коментиран от #53, #54

    00:16 15.08.2026

  • 52 Aлфа Вълкът

    1 3 Отговор
    Само погледнете на каква празна кратуна сте дали властта, не вдига чашата, а вдига главата като пие.

    00:24 15.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Нови избори":

    ..ЗАБРАНЯВАМ...ДА ДРЪНКАШ ГЛУПОСТИ

    00:26 15.08.2026

  • 55 Иво

    2 1 Отговор
    Да напомним на Антихриста Радев какво се случи когато той размаха юмруче. Направи се опит да запалят полицаите на площада. Разнасяха се ковчези и бесилки по улиците на София. Хвърляха умряла риба. Заляха църквите с червена боя. За капак Мая Манолова опъна черни чували пред къщата на Борисов. Всички тези изроди са избиратели на въпросния Радев. Най приближен му стана Слвчо с надписа на гърба Аз ви водя към АДА. Ето тези безбожници и антихристи управляват България. БОГ да ни пази от тези.

    00:29 15.08.2026

  • 56 Тити на Кака

    2 1 Отговор
    Не е чудо невидено, ама народният историк Стоянов е същият, който със самодоволна усмивка на лицето обяснява из тубата как хъшовете били българските батки от периода на късното ни Възраждане, а след всяка подобна изява жълтопаветния кретениат го засипва със суперлативи за напредничавото му мислене...Този дебелак само за две-три години отне палмата на простотията от запотените ръце на предхождащия го хахо, Емил Джасим.
    Та така с историците от мъжката баня на БАН.

    00:29 15.08.2026

  • 57 Късо съединение

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ами да, те са":

    Руски фашист звучи като евроатлантически комунист

    00:33 15.08.2026

  • 58 Пръцко

    1 1 Отговор
    Тоа красавец на снимката се повече ми заприличва на един друг - бай Тошо му викахме :)))

    00:42 15.08.2026

  • 59 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Такива като "историци" като недоубития фашага Александър Стоянов трябва да висят по стълбовете като 9то септемврийски знамена.
    Браво на Радев!

    00:45 15.08.2026