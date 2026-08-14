Радев за пореден път е решил да демонстрира своята политическа и историческа неграмотност

Коментар на българския историк Александър Стоянов във връзка с изказването на премиера Румен Радев, че „същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив”:
Министър-председателят Радев е решил за пореден път да демонстрира своята политическа и историческа неграмотност, като този път е заявил, че в България има разпространение на фашистки идеи, защото били махнати антифашистките паметници.
Големият проблем на г-н Радев е, че той като продукт на хората, строили тези антифашистки паметници, не осъзнава една проста истина. А тя е, че фашизмът или фашизоидните идеи, които битуват в българското общество в момента, се разпространяват не защото сме махнали антифашистките паметници, а точно защото е имало твърде много от тях.
В продължение на над 45 години България е управлявана от една тоталитарна идеология, която малко се различава от неонацизма и неофашизма, с които в момента се кичат разни групички подрастващи млади хора. Те, разочаровани от живота, който живеят, все още търсят пътя към истината и се сърдят на света такъв, какъвто е, защото те просто не пасват в него.
Така че, г-н Радев, съжалявам много, но причината да съществуват фашизоидни групички в нашето общество, сте вие и останалите политици в България, които в продължение на тридесет години вече се гаврят с нашия народ на пълно осъзнато. Не защитават никакви социални, морални, политически и обществени ценности. Правят всичко възможно да унищожават образованието и културата в България и в крайна сметка създават богати предпоставки за оформянето на една изключително отровна среда, в която виреят тези фашизоидни групички.
Така че следващия път, когато се чудите защо и как в България се разпространяват фашистки идеи, вие и всички останали политици може да се погледнете в огледалото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Коментиран от #21, #46, #50
23:02 14.08.2026
2 Султана
23:03 14.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ?????
Аз само да попитам що ционистите не защитиха паметника на армията която ги спаси от унищожение?
Или тва е дуго? А?
23:06 14.08.2026
5 Анонимен
Коментиран от #34
23:07 14.08.2026
6 БаГо
23:08 14.08.2026
7 Българин 🇧🇬
23:09 14.08.2026
8 Васил
Коментиран от #15
23:09 14.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Умишлено унищожават образУванието!
В Университетите направиха студентите " свещенни индийски крави", те колят и бесят, само и само шепа чиновници да взимат заплатки!
23:14 14.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Радев
23:15 14.08.2026
15 И Да отбележа
До коментар #8 от "Васил":Нито Радев е прав, нито списвача на статията, фашизоидни групи има във всяка държава, да не ги изброявам, даже и в Израел, въпрос на идеология, към която някои се ориентирват, важното е да се наблюдават и контролират от силовите структори на държавата, не могат ли да го правят или им симпатизират, това е големият проблем
Коментиран от #25
23:18 14.08.2026
16 Парпърляк
Коментиран от #20
23:18 14.08.2026
17 Някой
До бутаният паметник в София булеварда се е казвал Адолф Хитлер, а нататък Бенито Мусолини - булевард Евлоги и Христо Георгиеви сцепен на 2. По договори (женевски конвенция и решения на ООН със задна дата) всички виновни за ВСВ трябва да бъдат съдени.
23:19 14.08.2026
18 Поправка
Коментар на сорошкия "историк" сашо сороса
23:22 14.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Не само
До коментар #16 от "Парпърляк":Да са живи и здрави всички обикновени хора също, той не е по специален, не си е на мястото, но да е жив и здрав
Коментиран от #30
23:23 14.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дедо
23:26 14.08.2026
23 ВЗРИВЯВАЙ
Коментиран от #26, #28, #31, #48, #49
23:28 14.08.2026
24 "Хубава снимка"
23:29 14.08.2026
25 И да отбележа
До коментар #15 от "И Да отбележа":Под контролиране разбирам възпиране от насилствени методи и други вредни за обществото деяния
23:30 14.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Николай Генчев
Коментиран от #36
23:32 14.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мимч
23:34 14.08.2026
30 Не само
До коментар #20 от "Не само":Имам минуси, но не разбрах: дали са , че не си е на мястото, дали че пожелах да е жив и здрав, или че съм пожелал всички обикновени хора да са живи и здрави, хахахаха
23:35 14.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Крайно дясното и крайно ляво
23:40 14.08.2026
34 Още по анонимен
До коментар #5 от "Анонимен":Той си разказа играта сам на себе си, но ще се усети по късно, гаф след гаф прави, но така е като искаме генерали да ни управляват, макар и измислени
23:41 14.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ами да, те са
До коментар #27 от "Николай Генчев":Последователи на руски фашист, с палеца надолу
Коментиран от #57
23:43 14.08.2026
37 Горски
Председателят на “Възраждане”, Костадин Костадинов, в публикация в социалната мрежа критикува остро министър-председателя.
“След като заради него плащаме по 1.1 млн лв на ден на Турция (договорът с "Боташ"), отново той даде 33% от потенциалното газово находище "Хан Тервел" в Черно море на Турция, а сега подарява и магистрала "Черно море" на Турция.
Впрочем, за последното Радев каза, че е лъжа и че нямало да се дава на Турция. И разбира се, отново излъга”, категоричен е Костадинов.
Коментиран от #45
23:44 14.08.2026
38 Фашистите не са ли Десните
23:47 14.08.2026
39 Парпърляк
23:47 14.08.2026
40 Спец
23:49 14.08.2026
41 ДрайвингПлежър
23:55 14.08.2026
42 Биби
23:58 14.08.2026
43 Боци
Ето ги близо наште душмани
Дързост дружина вярна, сговорна
Ний не сме вече рая покорна!🤘
00:00 15.08.2026
44 Мдааа
00:02 15.08.2026
45 Гечко
До коментар #37 от "Горски":Костадинов=Сидеров= Продажник! Радев-няма равен,този е най-лошото което можеше да ни сполети и тези които го избраха си заслужават хамута и браздата!
Коментиран от #47
00:07 15.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ганев
До коментар #45 от "Гечко":гечко..МАМА..И ТИ ..ЛИ СЕ НАУЧИ ..ДА ПИШЕШ
00:11 15.08.2026
48 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #23 от "ВЗРИВЯВАЙ":АБЕ...НАЛИ ТЕ ВЗРИВИХМЕ..ВЧЕРА....ИЗОДЗАДЗЕ
00:13 15.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ганев
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":АБЕ..НАЛИ ХОРАТА ...ТИ ПОКАЗАХА..ЧЕ..СИ НИЩО
00:16 15.08.2026
51 Нови избори
Коментиран от #53, #54
00:16 15.08.2026
52 Aлфа Вълкът
00:24 15.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #51 от "Нови избори":..ЗАБРАНЯВАМ...ДА ДРЪНКАШ ГЛУПОСТИ
00:26 15.08.2026
55 Иво
00:29 15.08.2026
56 Тити на Кака
Та така с историците от мъжката баня на БАН.
00:29 15.08.2026
57 Късо съединение
До коментар #36 от "Ами да, те са":Руски фашист звучи като евроатлантически комунист
00:33 15.08.2026
58 Пръцко
00:42 15.08.2026
59 Сатана Z
Браво на Радев!
00:45 15.08.2026