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15 август 1248 г. Започва строежът на катедралата в Кьолн

15 август 1248 г. Започва строежът на катедралата в Кьолн

15 Август, 2026 04:14 4 927 1

  • катедрала-
  • кьолн-
  • строеж

Кьолн през Средновековието е бил един от най-богатите и политически могъщи градове в Свещената римска империя

15 август 1248 г. Започва строежът на катедралата в Кьолн - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 15 август 1248 г. започва строителството на Кьолнската катедрала. Тя е предназначена да съхранява мощите на Тримата влъхви.

Кьолнската катедрала „Свети Петър и света Мария“ е сред най-известните готически катедрали.

През 1996 г. църквата е включена в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Днес тя е посещавана годишно от милиони вярващи и туристи от цял свят и е сред символите на средновековната църковна архитектура.

Нейното строителство трае от 1248 до 1437 г., както и на по-късен етап от 1842 до 1880 г. В периода от 1880 до 1884 г. тя, със своите 157 м/, е най-високата сграда в света. Днес е втората по височина църква в Германия (след катедралата в Улм). Централен храм е на римокатолическата Кьолнска архиепископска епархия.

Построена е на мястото на старата каролингска катедрала на града, осветена през 873 г., която пък се е намирала върху основите на раннохристиянски храм. Кьолн през Средновековието е бил един от най-богатите и политически могъщи градове в Свещената римска империя. През 1164 г. кьолнският архиепископ Райналд фон Дасел триумфално влиза с мощите на Тримата влъхви в Кьолн, които преди това се съхранявали в един от миланските манастири. Райналд фон Дасел ги получава от император Фридрих I Барбароса, като по този начин императорът се отблагодарил на архиепископа за военната помощ, която му осигурил при завладяването на Милано при Италианския поход. За тях е изготвен специален саркофаг от злато, сребро и скъпоценни камъни. Като пазител на реликвите Кьолн придобива висок ранг в западнохристиянския свят.

През 1248 г., когато архиепископът на Кьолн Конрад фон Хохщаден поставя първия камък в основите на подобаваща за прочутите си реликви катедрала, започва един от най-дългите строежи в европейското строителство, завършен през 1880 г.


Германия
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  • 1 Димитър

    0 0 Отговор
    а от тук нататък - само джамии

    10:36 15.08.2016

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