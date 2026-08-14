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BIRD.BG: Дронът на плажа в Приморско е руски Орлан-10

BIRD.BG: Дронът на плажа в Приморско е руски Орлан-10

14 Август, 2026 15:06 1 797 122

  • bird.bg-
  • дрон-
  • плаж-
  • приморско-
  • руски-
  • орлан-10-
  • руски дрон

Интересно дали българските власти ще реагират толкова светкавично, колкото разпознаха украинския дрон, паднал край Кардам. Явно някои дронове се идентифицират доста по-бързо от други

BIRD.BG: Дронът на плажа в Приморско е руски Орлан-10 - 1
Снимка: BIRD.BG
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изхвърленият от морето разузнавателен дрон край Приморско е с голяма вероятност руски модел „Орлан-10“. Това съобщават от разследващия сайт BIRD.BG, които разполагат с кадри от плажа, позволяващи визуална идентификация на летателния апарат. Журналистите излязоха с остра позиция, в която съпоставят мудната реакция на властите с експресното разпознаване на украинския дрон, паднал наскоро край добричкото село Кардам.

Според информацията от журналистите, кадрите от плажа в Приморско са напълно достатъчни, за да се определи категорично видът на машината, тъй като специфичните ѝ белези са видими и с просто око.

„С голяма вероятност изплувалият край Приморско „разузнавателен обект“, както засега се съобщава, е руски дрон „Орлан-10“. В BIRD.BG получихме кадри от плажа, които са достатъчни, за да се идентифицира вида на дрона“, написаха от медията.

Изявлението продължава със силна ирония към Министерството на отбраната и ръководството на въоръжените сили. Поводът е бързината, с която институциите идентифицираха и обявиха произхода на падналия преди броени дни украински дрон край Кардам, и липсата на подобна конкретика за руския апарат край родното Черноморие.

„Интересно дали българските власти ще реагират толкова светкавично, колкото разпознаха украинския дрон, паднал край Кардам. Явно някои дронове се идентифицират доста по-бързо от други. Особено ако военните шефове се връщат по джапанки от тиймбилдинг на Кинтекс“, коментират от разследващия сайт.

По-рано тази седмица специалисти от Военноморска база - Бургас обследваха безпилотния летателен апарат, изхвърлен на плажната ивица в Приморско. От Министерството на отбраната потвърдиха официално, че става въпрос за разузнавателен дрон. Апаратът е прибран и транспортиран при стриктни мерки за безопасност, но военните все още не са обявили публично нито неговия произход, нито конкретния модел.

Само дни преди този инцидент, в началото на август 2026 година, друг дрон се разби край Кардам в близост до стратегическа газопреносна инфраструктура. Тогава властите реагираха извънредно и апаратът беше публично идентифициран като украински.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокорчо 🌈🌈🌈

    62 7 Отговор
    Искам член 5 ти.И да е голям!

    Коментиран от #11, #67, #69, #97

    15:07 14.08.2026

  • 2 В дрона е намерено писмо

    42 5 Отговор
    адресирано до Радев.

    15:09 14.08.2026

  • 3 Зеленски хвърли нова въдичка

    48 10 Отговор
    Новата димка можете за почвате да я мачкате и да ми заглушите скандала с моя доказан дрон.

    15:09 14.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Явно

    48 9 Отговор
    Бърдъ работят само по руски дронове?

    15:10 14.08.2026

  • 6 Истината

    24 35 Отговор
    Сега ще падне едно идентифициране с месеци, само защото ще се очаква да привикат и посланника на Руската пeдepaция - Мутрофанова!

    15:10 14.08.2026

  • 7 ЕВРОАТЛАНТИК

    16 7 Отговор
    НАЙ ПОСЛЕ И ТО ДРОН АМФИБИЯ ПЛУВА , ЛЕТИ , ВЪРВИ.БЪЛГАРИЯ ВРАГ № 1 НА ПУТИН

    15:10 14.08.2026

  • 8 Дрона не е ли утепал

    9 23 Отговор
    някоя наташка на плажа?

    15:10 14.08.2026

  • 9 Данчо

    48 13 Отговор
    Да, обаче руския не се е взривил, нали?!

    Коментиран от #14

    15:11 14.08.2026

  • 10 Българин

    12 40 Отговор
    Нищо ново, монгольята са престъпна фашистка секта, начело със издирван от Международният съд,.. Фюрер педофил и масов убиец

    Коментиран от #36, #74

    15:11 14.08.2026

  • 11 КУРсАНТ

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кокорчо 🌈🌈🌈":

    КОЛКО ДА Е , ПОВЕЧЕ ОТ 5 СМ НЕ МОЖЕМ ГО ДОКАРА

    Коментиран от #26

    15:12 14.08.2026

  • 12 Tётя Мyтpaфановна

    12 27 Отговор
    Тия да не искат да ме привикат във външно да давам обяснения ?!
    Губернатора в руската дунавска губерния обяснения не дава ! Дава само заповеди на руските еничари и слyги !!!

    15:12 14.08.2026

  • 13 Българин 🇧🇬

    49 7 Отговор
    Че това е разузнавателен дрон , тип детски самолет от стиропор . Нищо общо с желязното туловище на дрона , който Украйна беше изпратила да взриви Трансбалканския тръбопровод в България преди дни !

    15:13 14.08.2026

  • 14 Умствено...

    5 13 Отговор

    До коментар #9 от "Данчо":

    Изостанал ли си?

    15:13 14.08.2026

  • 15 Не забравяйте

    12 6 Отговор
    хората си имат работно време. Вчера са го прибрали и е станало време да си ходят. Днес отиват на работа, пият кафе, обсъждат клюките и дошъл обяд... След около час ще има новини

    Коментиран от #45

    15:14 14.08.2026

  • 16 Окооо

    21 1 Отговор
    Война има наблизо, дронове падат всеки ден в Румъния, Полша, Молдова, Литва, Латвия, Естония... И никой не прави драми и евтин популизъм! Тук вой до небесата.... Така беше и когато дефакто преместиха 12 военни самолети от гражданското летище на София... Преместиха ги във военно летище Безмер и бройката беше намалена до 8 самолети... Псевдополитици вият всява страх , за да си извлекат дивиденти...

    Коментиран от #38

    15:14 14.08.2026

  • 17 Последния Софиянец

    19 7 Отговор
    Тези хора виждали ли са Орлан 10?Това не е Орлан 10 със сигурност!

    15:14 14.08.2026

  • 18 Радев

    13 13 Отговор
    Веднага привикайте Митрофанова да дава обяснения

    15:14 14.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ганя Путинофила

    15 5 Отговор
    Няма как да е руски!
    Правен е в Китай!

    15:15 14.08.2026

  • 21 нищо ново

    14 6 Отговор
    Е как са го докарали украинците и са го подхвърлили за поредните циркове....

    15:15 14.08.2026

  • 22 Пламен

    14 11 Отговор
    Нашите зелени чорапи обичат миризмата на руски партенки.

    15:15 14.08.2026

  • 23 Сигурно пише и

    15 4 Отговор
    сделано в СССР ц. 5 р. 60 к.

    15:15 14.08.2026

  • 24 Реалист

    18 7 Отговор
    Бях сигурен че е руски , просто е неизбежно това ! От изток идва само лошото, от запад само мед и мляко тече.... ех, народе !

    Коментиран от #34

    15:15 14.08.2026

  • 25 !!!?

    10 7 Отговор
    Скоро може да има руски и украински дрон във въздушен бой в триъгълника на властта...Мистър Кеш пръв ще дезертира и ще обяви опозицията за заплаха !!!?

    15:16 14.08.2026

  • 26 Какви сантиметри

    8 10 Отговор

    До коментар #11 от "КУРсАНТ":

    Бегача от готвача е импотентен от 40 г, за това цалива КУ РАна рамАзан и коремчетата на малките момченца

    Коментиран от #46

    15:16 14.08.2026

  • 27 напред натовци

    10 4 Отговор
    чл 5ти да атакуваме Русия и ще я победим

    15:16 14.08.2026

  • 28 Бай Иван

    24 7 Отговор
    Мисирките на Бърд много са се възпалили бе! Тоя дрон е изхвърлен от вълните бе умници, не се е взривил в близост до компресорни газопроводни станции! Представям си, как щяхте да виете на умряло, ако дронът, който се разби до газопровода в Кардам беше руски! Сигурно щяхте да искате да се задейства големия член 5 на ОТАН, както е писал колегата преди мене! Вие повечето обичате големи членове! Ха-ха-ха!

    Коментиран от #54

    15:16 14.08.2026

  • 29 Софиянец

    12 5 Отговор
    Тия пъ мисирски цървули кой ги е питал! За бандеровския дума не казаха, папагали!

    15:17 14.08.2026

  • 30 софия прайд

    12 4 Отговор
    Саботират евровизия...

    15:17 14.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 зрънца за врабчено

    13 8 Отговор
    Украинци подхвърлиха руски дрон.

    15:19 14.08.2026

  • 33 Последния Софиянец

    6 6 Отговор
    Няма нищо общо.Орлан 10 е с по малки крила,не е плосък а висок и перката е отпред а не отзад,и има голяма опашка.

    15:21 14.08.2026

  • 34 !!!?

    6 7 Отговор

    До коментар #24 от "Реалист":

    Успокой се, ти си "европеец"...нищо че и от изток, и от запад България граничи с Русия !
    Отивай на почивка в "Камчия"...само там си на сигурно място !!!

    15:21 14.08.2026

  • 35 гост

    10 2 Отговор
    Радев,топката е при теб,да ти видим реакцията..

    15:22 14.08.2026

  • 36 БЪЛГАРИН

    8 6 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Нещо такова само че кииф гори на фашагите им пари

    Коментиран от #44

    15:22 14.08.2026

  • 37 Факт

    8 3 Отговор
    Не е изхвърлен, поставен е! Най-вероятно!

    15:22 14.08.2026

  • 38 д-р Бръкнигъзов

    13 4 Отговор

    До коментар #16 от "Окооо":

    така е, само "умниците" от Бърда търсят сензации, за да блеснат, изплувал разузнавателен дрон от не се знае къде е паднал и течението го е докарало до тук, а украинския си е хвърчал със взрив, но драскачите от сайта им не правят тази разлика и само надуват пара в свирката на измисления им сайт...

    15:23 14.08.2026

  • 39 И тези ли дронове

    10 5 Отговор
    Плуват? Да не би от стериопор да са. И определено не е Орлан-10 !

    15:23 14.08.2026

  • 40 Бит русораст

    5 5 Отговор
    Другари русорасти ще даваме ли дроните?Или бегане!?

    15:25 14.08.2026

  • 41 БЪЛГАРИН

    10 8 Отговор
    Сичкото укри вън от България

    Коментиран от #47

    15:25 14.08.2026

  • 42 Това, май, е фалшива новина

    7 4 Отговор
    Прегледах сайта на Бърд и не видях такава статия, поне сред водещите.Има статии за имотите на политиците, за Гинка Върбакова, за лондонските шпиони, но за дрон не видях.

    15:26 14.08.2026

  • 43 По украинсни

    8 5 Отговор
    Отвличат вниманието от Баба Алино и го пренасочват към ....

    15:26 14.08.2026

  • 44 копейкин

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "БЪЛГАРИН":

    Гори ти дирнико

    Коментиран от #51, #59

    15:26 14.08.2026

  • 45 Тцъ...

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не забравяйте":

    Днес е петък и след обяд има съвещание извън работното място. Понеделник махмурлук, вторник реанимация, чакайте резултати поне след сряда

    15:27 14.08.2026

  • 46 Ба бааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Какви сантиметри":

    Тя майка ти така прай целувка Сичко що мърда

    15:27 14.08.2026

  • 47 Чиба интернет пос.ерко

    5 6 Отговор

    До коментар #41 от "БЪЛГАРИН":

    Отивай да гониш укрите.После ще те събират.

    Коментиран от #62

    15:27 14.08.2026

  • 48 мин.стоянов от шоупрограмата на нато

    2 2 Отговор
    Руски хибриден дрон с 3 фаба и много разузнавателни бинокли.Няма нищо опасно!Туристите може да се къпят и евровизия ще има.

    15:27 14.08.2026

  • 49 ТАГАРЕНКО

    6 5 Отговор
    Напред , всички в атака

    15:28 14.08.2026

  • 50 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 3 Отговор
    Аз съм бургазлия Теченията вече са от Румъния Дронът е паднал около Одеса и теченията са го донесли тук Да се прави паралел между двата случая е нелепо

    15:28 14.08.2026

  • 51 Е стига де

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "копейкин":

    Виж по телевизията го дават

    Коментиран от #88

    15:28 14.08.2026

  • 52 Товарете

    7 4 Отговор
    укрите на дрона и ги пращайте там,откъдето са дошли.

    15:29 14.08.2026

  • 53 Хи хи

    8 4 Отговор
    тагаренковци, ето че Путин ви е пратил дрон !! Вие готови ли сте, щото Путин идва ! Така казаха зеленото жуже и нато ! Изкопахте ли си бункерчета вече ??

    Коментиран от #56, #57

    15:29 14.08.2026

  • 54 Млад русораст

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "Бай Иван":

    Ако край Кардам беше думнал някой русораст.

    15:29 14.08.2026

  • 55 Дън Бай

    6 4 Отговор
    Да, но този е пуснат от украинци, дори лично от Зеленски.
    Ами сега, какво правим ако великанът-женерал се усъмни?

    15:29 14.08.2026

  • 56 Хи хи хи хи

    5 3 Отговор

    До коментар #53 от "Хи хи":

    Къде е на Мунчо ПВО-то?

    15:30 14.08.2026

  • 57 да месим питките

    5 5 Отговор

    До коментар #53 от "Хи хи":

    Ураааа Путин едва....

    15:30 14.08.2026

  • 58 аааа

    4 4 Отговор
    Сега Мунчо ще се пени ли пак по медиите, че Путин не го е предопредил и не му е отговорил както за украинския дрон?

    15:30 14.08.2026

  • 59 Ехо муциии

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "копейкин":

    Ти да не ходи на пожарната да ти го гасят

    15:30 14.08.2026

  • 60 Бай Хасан

    10 5 Отговор
    Е щом е руски значи Русия че дойде да на спаси от капиталистите дай Боже по скоро че да има народен съд за тези предатели

    15:30 14.08.2026

  • 61 Хи хи

    8 3 Отговор
    Тва не може да е руски дрон, щото като са го отворили вътре не е имало чип от пералня !! Всички руски дронове имат чипове от перални !!

    Коментиран от #66

    15:32 14.08.2026

  • 62 Е стига де

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Чиба интернет пос.ерко":

    Не се напъвай толкова ще се отрицкаш

    15:32 14.08.2026

  • 63 Българин

    8 7 Отговор
    Руското посолство трябва да бъде затворено!
    ВЪН!

    Коментиран от #71

    15:32 14.08.2026

  • 64 Хм…

    6 3 Отговор
    Не вярвам да сме били цел. Просто дроновете и ракетите им са си такива. Криви. Който помни онова време знае за какво става дума. Телевизори, перални, москвичи, запорожци, всичко беше такова. Другарите що се прехвърлиха на мерцедеси?

    Коментиран от #78

    15:33 14.08.2026

  • 65 непротестиращ

    1 1 Отговор
    И е такъв зор за това море! Астрономически сметки в баровете и ресторантите и дрончета и остатъци от тях в морето! Плацикайте се и псувайте кръчмарите! Хак да ви е почивката!

    15:33 14.08.2026

  • 66 Вече са с чипове от дебелия Ким

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Хи хи":

    Напредват значи.

    Коментиран от #73

    15:34 14.08.2026

  • 67 Твоят Хасан ще ревнува.

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кокорчо 🌈🌈🌈":

    Не е хубаво да му изневеряваш

    15:34 14.08.2026

  • 68 Гове о 😯

    2 0 Отговор
    Го ве дооо. Хо веденцееее

    15:35 14.08.2026

  • 69 А Путин иска

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кокорчо 🌈🌈🌈":

    малки, детски членчета.

    15:35 14.08.2026

  • 70 Мишел

    8 3 Отговор
    Съвсем друго си е да загинеш от демократичен украински дрон , НатОвско производство...

    Коментиран от #80

    15:35 14.08.2026

  • 71 БЪЛГАРИН

    5 3 Отговор

    До коментар #63 от "Българин":

    Окрайнското също вън от България

    15:35 14.08.2026

  • 72 Пука ми на кой е дрона

    3 1 Отговор
    По важното е че нашите паткани не са го видяли и е на плажа нали?

    15:35 14.08.2026

  • 73 Ъъъ

    2 3 Отговор

    До коментар #66 от "Вече са с чипове от дебелия Ким":

    На дебелият Ким украинското ГРУ нощеска му взриви балистичните ракети в Сибир.Пушилката се вижда от Космоса.

    15:36 14.08.2026

  • 74 Орк

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Ей сега ще имаш шанс да отъмстиш! Вече сте подготвени и украинизирани. Време е да се аключиш в истинска война , а не диванна. ще им покажеш какво можеш

    15:38 14.08.2026

  • 75 Изплувал дрон?!

    2 2 Отговор
    И кво ако е руски?Морето довлича какво ли не,от дронове до мини! Война се води до границите ни,кога най после ще го разберете?!Когато започнат да падат ударните дронове и балистичните ракети ли?! И тогава ли ще разчитате на нато и чл.5! От мухата правите слон!

    15:39 14.08.2026

  • 76 Ами сега

    5 3 Отговор
    Митрофановица ще я викаме ли или ще мине метър.

    15:39 14.08.2026

  • 77 и кво чудно има ве смешкофци та умувате

    2 2 Отговор
    дрон останал от одеса след като си е свършил работата
    а може и урк да са го оставили нарочно да заджавкат тук

    е с голяма вероятност руски модел „Орлан-10“.

    15:39 14.08.2026

  • 78 Орк

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "Хм…":

    Питай украинци колко са криви

    Коментиран от #82

    15:39 14.08.2026

  • 79 Мунчо

    4 1 Отговор
    Още разчитаме серийният номер и после ще го пратим за отговор до арменския поп.

    15:40 14.08.2026

  • 80 Аа майкуууу

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "Мишел":

    Питай ватенките,които загинаха от украински дронове колко ие е демократично.😂😂😂😂

    Коментиран от #113

    15:40 14.08.2026

  • 81 Ту-тууууу

    2 0 Отговор
    Тази специфична конфигурация включва двутактов бутален двигател с въздушно охлаждане, монтиран в задната част като тласкащ винт, снабден с дървено или композитно двулопатно витло и характерна заглушителна/изпускателна система (ауспух).Подобни двигателни конфигурации са изключително характерни за военни дронове тип "камикадзе" (loitering munitions), като например иранския модел Mado MD-550 (копие на немския двигател Limbach L550E), който се използва широко за задвижване на известните дронове Shahed-136.

    15:40 14.08.2026

  • 82 Тихо пико4!

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Орк":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #93

    15:41 14.08.2026

  • 83 Метеорологичен балон

    2 1 Отговор
    Шпионират дивите къмпинги и нудистките плажове злите копейки.

    15:41 14.08.2026

  • 84 Руски дрон

    3 1 Отговор
    приятелски дрон !

    15:41 14.08.2026

  • 85 Сандо

    5 2 Отговор
    А тия слуги на нечии интиреси правят ли разлика между паднал на територията дрон и изхвърлен дрон от морето на плаж?Ах какви са ни красавци тия,когато трябва да се обвинява Русия и изобщо някой,който е поръчан!

    Коментиран от #90

    15:42 14.08.2026

  • 86 Дарко

    4 0 Отговор
    Митко кинтекса каза ли нещо по въпроса с бяла фланелка?

    Коментиран от #92

    15:43 14.08.2026

  • 87 Зеления

    6 2 Отговор
    Доста е голяма разликата между разузнавателен дрон Орлан 10, който е само разузнавателен и не е проектиран стандартно да носи боен заряд и ИЗХВЪРЛЕН ОТ МОРЕТО и да правиш сравнение с дрона от Кардам с 5 кг експлозив, който НЕ Е ИЗХВЪРЛЕН от Дунав, ами директно си се взриви до компресорната станция.

    Жълтопаветни гниди, кой разпространява сега популизъм и дезинформация?
    Урсулската ни дезинформация и популизъм са по-добри от руската, нали така?

    Коментиран от #95

    15:44 14.08.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този

    1 1 Отговор
    се е опитвал да ни спаси от онзи ...

    15:44 14.08.2026

  • 90 Цани

    2 3 Отговор

    До коментар #85 от "Сандо":

    Каква е разликата единя паднал на сушата другия в морето?

    Коментиран от #99

    15:44 14.08.2026

  • 91 Мишел

    3 2 Отговор
    Вероятно най малко 100% е руски, а може би 200-300%.
    Добре, че не доплува ФАБ3000...

    15:45 14.08.2026

  • 92 Но без торбичка

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Дарко":

    Била...

    15:45 14.08.2026

  • 93 Ти явно

    2 2 Отговор

    До коментар #82 от "Тихо пико4!":

    си компетентен и знаеш колко са криви украинските ... хахха

    15:45 14.08.2026

  • 94 Пиночет

    3 4 Отговор
    Кога товарим копейките?

    15:45 14.08.2026

  • 95 Димчо

    6 0 Отговор

    До коментар #87 от "Зеления":

    Само къде никой не го засече как е отишъл до там??

    15:46 14.08.2026

  • 96 Никаква Евровизия

    6 1 Отговор
    Трябва да кажем на хората че може да умиргат ако дойдат

    15:46 14.08.2026

  • 97 Кокорчо забелязал

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кокорчо 🌈🌈🌈":

    Путин да слиза от дрона

    15:48 14.08.2026

  • 98 Ти да видиш

    5 2 Отговор
    От космоса се вижда, че няма нищо общо с руския дрон Орлан. Наподобява на него, но той изобщо няма извити по този начин крила, а и неговите са по тесни.

    Манипулаторите от Бърд и техните глашатаи от сайта отново пускат пропагандни материали.

    15:48 14.08.2026

  • 99 Тоя е довлечен от водата,

    2 2 Отговор

    До коментар #90 от "Цани":

    или е избацан от Слънчака от некой укра! И е самоделка без взрив! А оня е изпратен се е взривил!

    15:48 14.08.2026

  • 100 И КРИМ Е РУСКИ

    3 2 Отговор
    И НЕФТОХИМА Е РУСКИ.

    Коментиран от #103

    15:49 14.08.2026

  • 101 Видяли са през ноща

    5 2 Отговор
    Христо Грозев голям сак да носи и пишело на него Бирд

    15:49 14.08.2026

  • 102 Аеееее

    4 1 Отговор
    Дъртите русорасти марш на фронта!И без това мунчо ви замрази пенсиите.

    15:49 14.08.2026

  • 103 Що квичиш?

    2 2 Отговор

    До коментар #100 от "И КРИМ Е РУСКИ":

    За пари ли?

    15:50 14.08.2026

  • 104 Тролюхо укропска

    2 0 Отговор
    Имаш скоротечен рак с метастази в цялото тяло.

    15:51 14.08.2026

  • 105 Българин

    1 0 Отговор
    Вънкашната още ли се тутка!

    15:52 14.08.2026

  • 106 И Масква

    0 0 Отговор
    да не изплува ?

    15:52 14.08.2026

  • 107 Хаген Дас

    2 1 Отговор
    Изхвърленият от морето край Приморско, Маре този дрон може и да е паднал край Одеса преди месеци и течението да го е довлякло! Друго е да навлезе във въздушното пространство! Ако търсиш кофронтация с управляващите е неоправдано!

    Коментиран от #109, #110

    15:53 14.08.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Пени

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "Хаген Дас":

    Има ли някакви доказателства, че е летял? Никой не го засякъл, може някой да го занесъл там и взривил!

    Коментиран от #112

    15:55 14.08.2026

  • 110 Морето

    0 1 Отговор

    До коментар #107 от "Хаген Дас":

    що не довлече пълен танкер с петрол?

    Коментиран от #116

    15:56 14.08.2026

  • 111 Простокурин

    0 1 Отговор
    няма какво да умуваме - руски е!

    15:57 14.08.2026

  • 112 Хаген Дас

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Пени":

    А защо морето да не го е изхвърлило?

    Коментиран от #115

    15:57 14.08.2026

  • 113 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "Аа майкуууу":

    Ежемесечните размени на тела по традиция са над 500 украински срещу двайсетина руски.

    15:59 14.08.2026

  • 114 Пламен

    1 0 Отговор
    "Орлята учатся летать"
    Поёт ВДЦ "Орлёнок". :)

    15:59 14.08.2026

  • 115 Пени

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Хаген Дас":

    Аз украинския писах. Руския навярно е изхвърлен от морето, но маже да е паднал на 50 м отбрега. Никой не знае.

    Коментиран от #119

    15:59 14.08.2026

  • 116 Хаген Дас

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Морето":

    Танкер не знам дали ще довлече, много е тежък и ще потъне но петрол може!

    15:59 14.08.2026

  • 117 Старчо Сарача

    1 0 Отговор
    Ако беше украински борците с олигархията щяха да ореват орталъка до сега!

    16:00 14.08.2026

  • 118 най-после

    0 1 Отговор
    и един руски дрон да пристигне у нас. От близо една година само украински ни посещават, при това един украински дори взе, че се взриви на българска територия. И някак си постепенно свикнахме с украинските дронове, дори не само не ни плашат, ами направо станаха полезни за психичното ни здраве. Обаче сега какъв джангър ще се вдигне щом разузнавателният дрон е руски, направо не ми се мисли. Сега Чамова ще привика на консултации Митрофанова и ще я нахока, макар че аз не виждам проблем да ни пускат тук руски дронове, щом политиците ни определят Русия като враг и агресор. Проблем е когато Украйна, за която даваме живота си, и чиито знамена се веят на обществените сгради в столицата ни, ни изпраща дронове с взривове.

    16:01 14.08.2026

  • 119 Хаген Дас

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "Пени":

    Може и в украински води да е паднал, или покрай Крим, защо морето да не го донесе? Лек е плува!

    16:02 14.08.2026

  • 120 До Мара острата

    1 0 Отговор
    От « изхвърленият дрон Е РУСКИ» ДО « има вероятност да Е РУСКИ», има огромна разлика!
    Става ми мъчно за теб!

    16:03 14.08.2026

  • 121 Тъпо соросоидче

    0 0 Отговор
    Ма още вчера ви казах че Мирчев е видял Путин да го джурка с джойстика.

    16:04 14.08.2026

  • 122 Факт

    0 0 Отговор
    Лошата-елементарна пропаганда има обратен ефект!

    16:05 14.08.2026

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