BIRD.BG: Дронът на плажа в Приморско е руски Орлан-10

Изхвърленият от морето разузнавателен дрон край Приморско е с голяма вероятност руски модел „Орлан-10“. Това съобщават от разследващия сайт BIRD.BG, които разполагат с кадри от плажа, позволяващи визуална идентификация на летателния апарат. Журналистите излязоха с остра позиция, в която съпоставят мудната реакция на властите с експресното разпознаване на украинския дрон, паднал наскоро край добричкото село Кардам.

Според информацията от журналистите, кадрите от плажа в Приморско са напълно достатъчни, за да се определи категорично видът на машината, тъй като специфичните ѝ белези са видими и с просто око.

„С голяма вероятност изплувалият край Приморско „разузнавателен обект“, както засега се съобщава, е руски дрон „Орлан-10“. В BIRD.BG получихме кадри от плажа, които са достатъчни, за да се идентифицира вида на дрона“, написаха от медията.

Изявлението продължава със силна ирония към Министерството на отбраната и ръководството на въоръжените сили. Поводът е бързината, с която институциите идентифицираха и обявиха произхода на падналия преди броени дни украински дрон край Кардам, и липсата на подобна конкретика за руския апарат край родното Черноморие.

„Интересно дали българските власти ще реагират толкова светкавично, колкото разпознаха украинския дрон, паднал край Кардам. Явно някои дронове се идентифицират доста по-бързо от други. Особено ако военните шефове се връщат по джапанки от тиймбилдинг на Кинтекс“, коментират от разследващия сайт.

По-рано тази седмица специалисти от Военноморска база - Бургас обследваха безпилотния летателен апарат, изхвърлен на плажната ивица в Приморско. От Министерството на отбраната потвърдиха официално, че става въпрос за разузнавателен дрон. Апаратът е прибран и транспортиран при стриктни мерки за безопасност, но военните все още не са обявили публично нито неговия произход, нито конкретния модел.

Само дни преди този инцидент, в началото на август 2026 година, друг дрон се разби край Кардам в близост до стратегическа газопреносна инфраструктура. Тогава властите реагираха извънредно и апаратът беше публично идентифициран като украински.