BIRD.BG: Дронът на плажа в Приморско е руски Орлан-10

Изхвърленият от морето разузнавателен дрон край Приморско е с голяма вероятност руски модел „Орлан-10“. Това съобщават от разследващия сайт BIRD.BG, които разполагат с кадри от плажа, позволяващи визуална идентификация на летателния апарат. Журналистите излязоха с остра позиция, в която съпоставят мудната реакция на властите с експресното разпознаване на украинския дрон, паднал наскоро край добричкото село Кардам.
Според информацията от журналистите, кадрите от плажа в Приморско са напълно достатъчни, за да се определи категорично видът на машината, тъй като специфичните ѝ белези са видими и с просто око.
„С голяма вероятност изплувалият край Приморско „разузнавателен обект“, както засега се съобщава, е руски дрон „Орлан-10“. В BIRD.BG получихме кадри от плажа, които са достатъчни, за да се идентифицира вида на дрона“, написаха от медията.
Изявлението продължава със силна ирония към Министерството на отбраната и ръководството на въоръжените сили. Поводът е бързината, с която институциите идентифицираха и обявиха произхода на падналия преди броени дни украински дрон край Кардам, и липсата на подобна конкретика за руския апарат край родното Черноморие.
„Интересно дали българските власти ще реагират толкова светкавично, колкото разпознаха украинския дрон, паднал край Кардам. Явно някои дронове се идентифицират доста по-бързо от други. Особено ако военните шефове се връщат по джапанки от тиймбилдинг на Кинтекс“, коментират от разследващия сайт.
По-рано тази седмица специалисти от Военноморска база - Бургас обследваха безпилотния летателен апарат, изхвърлен на плажната ивица в Приморско. От Министерството на отбраната потвърдиха официално, че става въпрос за разузнавателен дрон. Апаратът е прибран и транспортиран при стриктни мерки за безопасност, но военните все още не са обявили публично нито неговия произход, нито конкретния модел.
Само дни преди този инцидент, в началото на август 2026 година, друг дрон се разби край Кардам в близост до стратегическа газопреносна инфраструктура. Тогава властите реагираха извънредно и апаратът беше публично идентифициран като украински.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кокорчо 🌈🌈🌈
Коментиран от #11, #67, #69, #97
15:07 14.08.2026
2 В дрона е намерено писмо
15:09 14.08.2026
3 Зеленски хвърли нова въдичка
15:09 14.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Явно
15:10 14.08.2026
6 Истината
15:10 14.08.2026
7 ЕВРОАТЛАНТИК
15:10 14.08.2026
8 Дрона не е ли утепал
15:10 14.08.2026
9 Данчо
Коментиран от #14
15:11 14.08.2026
10 Българин
Коментиран от #36, #74
15:11 14.08.2026
11 КУРсАНТ
До коментар #1 от "Кокорчо 🌈🌈🌈":КОЛКО ДА Е , ПОВЕЧЕ ОТ 5 СМ НЕ МОЖЕМ ГО ДОКАРА
Коментиран от #26
15:12 14.08.2026
12 Tётя Мyтpaфановна
Губернатора в руската дунавска губерния обяснения не дава ! Дава само заповеди на руските еничари и слyги !!!
15:12 14.08.2026
13 Българин 🇧🇬
15:13 14.08.2026
14 Умствено...
До коментар #9 от "Данчо":Изостанал ли си?
15:13 14.08.2026
15 Не забравяйте
Коментиран от #45
15:14 14.08.2026
16 Окооо
Коментиран от #38
15:14 14.08.2026
17 Последния Софиянец
15:14 14.08.2026
18 Радев
15:14 14.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ганя Путинофила
Правен е в Китай!
15:15 14.08.2026
21 нищо ново
15:15 14.08.2026
22 Пламен
15:15 14.08.2026
23 Сигурно пише и
15:15 14.08.2026
24 Реалист
Коментиран от #34
15:15 14.08.2026
25 !!!?
15:16 14.08.2026
26 Какви сантиметри
До коментар #11 от "КУРсАНТ":Бегача от готвача е импотентен от 40 г, за това цалива КУ РАна рамАзан и коремчетата на малките момченца
Коментиран от #46
15:16 14.08.2026
27 напред натовци
15:16 14.08.2026
28 Бай Иван
Коментиран от #54
15:16 14.08.2026
29 Софиянец
15:17 14.08.2026
30 софия прайд
15:17 14.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 зрънца за врабчено
15:19 14.08.2026
33 Последния Софиянец
15:21 14.08.2026
34 !!!?
До коментар #24 от "Реалист":Успокой се, ти си "европеец"...нищо че и от изток, и от запад България граничи с Русия !
Отивай на почивка в "Камчия"...само там си на сигурно място !!!
15:21 14.08.2026
35 гост
15:22 14.08.2026
36 БЪЛГАРИН
До коментар #10 от "Българин":Нещо такова само че кииф гори на фашагите им пари
Коментиран от #44
15:22 14.08.2026
37 Факт
15:22 14.08.2026
38 д-р Бръкнигъзов
До коментар #16 от "Окооо":така е, само "умниците" от Бърда търсят сензации, за да блеснат, изплувал разузнавателен дрон от не се знае къде е паднал и течението го е докарало до тук, а украинския си е хвърчал със взрив, но драскачите от сайта им не правят тази разлика и само надуват пара в свирката на измисления им сайт...
15:23 14.08.2026
39 И тези ли дронове
15:23 14.08.2026
40 Бит русораст
15:25 14.08.2026
41 БЪЛГАРИН
Коментиран от #47
15:25 14.08.2026
42 Това, май, е фалшива новина
15:26 14.08.2026
43 По украинсни
15:26 14.08.2026
44 копейкин
До коментар #36 от "БЪЛГАРИН":Гори ти дирнико
Коментиран от #51, #59
15:26 14.08.2026
45 Тцъ...
До коментар #15 от "Не забравяйте":Днес е петък и след обяд има съвещание извън работното място. Понеделник махмурлук, вторник реанимация, чакайте резултати поне след сряда
15:27 14.08.2026
46 Ба бааааа
До коментар #26 от "Какви сантиметри":Тя майка ти така прай целувка Сичко що мърда
15:27 14.08.2026
47 Чиба интернет пос.ерко
До коментар #41 от "БЪЛГАРИН":Отивай да гониш укрите.После ще те събират.
Коментиран от #62
15:27 14.08.2026
48 мин.стоянов от шоупрограмата на нато
15:27 14.08.2026
49 ТАГАРЕНКО
15:28 14.08.2026
50 Дякон Унуфрий Араллампиев
15:28 14.08.2026
51 Е стига де
До коментар #44 от "копейкин":Виж по телевизията го дават
Коментиран от #88
15:28 14.08.2026
52 Товарете
15:29 14.08.2026
53 Хи хи
Коментиран от #56, #57
15:29 14.08.2026
54 Млад русораст
До коментар #28 от "Бай Иван":Ако край Кардам беше думнал някой русораст.
15:29 14.08.2026
55 Дън Бай
Ами сега, какво правим ако великанът-женерал се усъмни?
15:29 14.08.2026
56 Хи хи хи хи
До коментар #53 от "Хи хи":Къде е на Мунчо ПВО-то?
15:30 14.08.2026
57 да месим питките
До коментар #53 от "Хи хи":Ураааа Путин едва....
15:30 14.08.2026
58 аааа
15:30 14.08.2026
59 Ехо муциии
До коментар #44 от "копейкин":Ти да не ходи на пожарната да ти го гасят
15:30 14.08.2026
60 Бай Хасан
15:30 14.08.2026
61 Хи хи
Коментиран от #66
15:32 14.08.2026
62 Е стига де
До коментар #47 от "Чиба интернет пос.ерко":Не се напъвай толкова ще се отрицкаш
15:32 14.08.2026
63 Българин
ВЪН!
Коментиран от #71
15:32 14.08.2026
64 Хм…
Коментиран от #78
15:33 14.08.2026
65 непротестиращ
15:33 14.08.2026
66 Вече са с чипове от дебелия Ким
До коментар #61 от "Хи хи":Напредват значи.
Коментиран от #73
15:34 14.08.2026
67 Твоят Хасан ще ревнува.
До коментар #1 от "Кокорчо 🌈🌈🌈":Не е хубаво да му изневеряваш
15:34 14.08.2026
68 Гове о 😯
15:35 14.08.2026
69 А Путин иска
До коментар #1 от "Кокорчо 🌈🌈🌈":малки, детски членчета.
15:35 14.08.2026
70 Мишел
Коментиран от #80
15:35 14.08.2026
71 БЪЛГАРИН
До коментар #63 от "Българин":Окрайнското също вън от България
15:35 14.08.2026
72 Пука ми на кой е дрона
15:35 14.08.2026
73 Ъъъ
До коментар #66 от "Вече са с чипове от дебелия Ким":На дебелият Ким украинското ГРУ нощеска му взриви балистичните ракети в Сибир.Пушилката се вижда от Космоса.
15:36 14.08.2026
74 Орк
До коментар #10 от "Българин":Ей сега ще имаш шанс да отъмстиш! Вече сте подготвени и украинизирани. Време е да се аключиш в истинска война , а не диванна. ще им покажеш какво можеш
15:38 14.08.2026
75 Изплувал дрон?!
15:39 14.08.2026
76 Ами сега
15:39 14.08.2026
77 и кво чудно има ве смешкофци та умувате
а може и урк да са го оставили нарочно да заджавкат тук
е с голяма вероятност руски модел „Орлан-10“.
15:39 14.08.2026
78 Орк
До коментар #64 от "Хм…":Питай украинци колко са криви
Коментиран от #82
15:39 14.08.2026
79 Мунчо
15:40 14.08.2026
80 Аа майкуууу
До коментар #70 от "Мишел":Питай ватенките,които загинаха от украински дронове колко ие е демократично.😂😂😂😂
Коментиран от #113
15:40 14.08.2026
81 Ту-тууууу
15:40 14.08.2026
82 Тихо пико4!
До коментар #78 от "Орк":Не си компетентен.
Коментиран от #93
15:41 14.08.2026
83 Метеорологичен балон
15:41 14.08.2026
84 Руски дрон
15:41 14.08.2026
85 Сандо
Коментиран от #90
15:42 14.08.2026
86 Дарко
Коментиран от #92
15:43 14.08.2026
87 Зеления
Жълтопаветни гниди, кой разпространява сега популизъм и дезинформация?
Урсулската ни дезинформация и популизъм са по-добри от руската, нали така?
Коментиран от #95
15:44 14.08.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този
15:44 14.08.2026
90 Цани
До коментар #85 от "Сандо":Каква е разликата единя паднал на сушата другия в морето?
Коментиран от #99
15:44 14.08.2026
91 Мишел
Добре, че не доплува ФАБ3000...
15:45 14.08.2026
92 Но без торбичка
До коментар #86 от "Дарко":Била...
15:45 14.08.2026
93 Ти явно
До коментар #82 от "Тихо пико4!":си компетентен и знаеш колко са криви украинските ... хахха
15:45 14.08.2026
94 Пиночет
15:45 14.08.2026
95 Димчо
До коментар #87 от "Зеления":Само къде никой не го засече как е отишъл до там??
15:46 14.08.2026
96 Никаква Евровизия
15:46 14.08.2026
97 Кокорчо забелязал
До коментар #1 от "Кокорчо 🌈🌈🌈":Путин да слиза от дрона
15:48 14.08.2026
98 Ти да видиш
Манипулаторите от Бърд и техните глашатаи от сайта отново пускат пропагандни материали.
15:48 14.08.2026
99 Тоя е довлечен от водата,
До коментар #90 от "Цани":или е избацан от Слънчака от некой укра! И е самоделка без взрив! А оня е изпратен се е взривил!
15:48 14.08.2026
100 И КРИМ Е РУСКИ
Коментиран от #103
15:49 14.08.2026
101 Видяли са през ноща
15:49 14.08.2026
102 Аеееее
15:49 14.08.2026
103 Що квичиш?
До коментар #100 от "И КРИМ Е РУСКИ":За пари ли?
15:50 14.08.2026
104 Тролюхо укропска
15:51 14.08.2026
105 Българин
15:52 14.08.2026
106 И Масква
15:52 14.08.2026
107 Хаген Дас
Коментиран от #109, #110
15:53 14.08.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Пени
До коментар #107 от "Хаген Дас":Има ли някакви доказателства, че е летял? Никой не го засякъл, може някой да го занесъл там и взривил!
Коментиран от #112
15:55 14.08.2026
110 Морето
До коментар #107 от "Хаген Дас":що не довлече пълен танкер с петрол?
Коментиран от #116
15:56 14.08.2026
111 Простокурин
15:57 14.08.2026
112 Хаген Дас
До коментар #109 от "Пени":А защо морето да не го е изхвърлило?
Коментиран от #115
15:57 14.08.2026
113 Мишел
До коментар #80 от "Аа майкуууу":Ежемесечните размени на тела по традиция са над 500 украински срещу двайсетина руски.
15:59 14.08.2026
114 Пламен
Поёт ВДЦ "Орлёнок". :)
15:59 14.08.2026
115 Пени
До коментар #112 от "Хаген Дас":Аз украинския писах. Руския навярно е изхвърлен от морето, но маже да е паднал на 50 м отбрега. Никой не знае.
Коментиран от #119
15:59 14.08.2026
116 Хаген Дас
До коментар #110 от "Морето":Танкер не знам дали ще довлече, много е тежък и ще потъне но петрол може!
15:59 14.08.2026
117 Старчо Сарача
16:00 14.08.2026
118 най-после
16:01 14.08.2026
119 Хаген Дас
До коментар #115 от "Пени":Може и в украински води да е паднал, или покрай Крим, защо морето да не го донесе? Лек е плува!
16:02 14.08.2026
120 До Мара острата
Става ми мъчно за теб!
16:03 14.08.2026
121 Тъпо соросоидче
16:04 14.08.2026
122 Факт
16:05 14.08.2026