Тодор Тагарев: Взривът в ЕМКО, дронът край границата и дефицитът на стратегическо мислене

При взрива в завода на ЕМКО край Трявна най-важното в първите часове беше да не се изключват прибързано възможни версии. Именно затова ме смути категоричното изявление на вътрешния министър Дремджиев, че няма външна намеса, направено още преди да е извършен същинският оглед.
Това написа във "Фейсбук" бившият военен министър Тодор Тагарев.
От фирмата заявиха, че няма данни за човешка грешка и че транспортното средство не се е самозапалило. Освен това вероятността барут, съхраняван при сравнително контролирани условия, да се самовъзпламени, е изключително малка.
Това не доказва външна намеса, но означава, че тя не бива да бъде изключвана предварително. Особено предвид поредицата от взривове през последните години в обекти на ЕМКО, ВМЗ – Сопот и „Арсенал“, по част от които възникнаха сериозни подозрения за действия на руското военно разузнаване. Проблемът е, че години наред тези разследвания не дадоха убедителни публични резултати.
Недоверието се натрупва. При опита за отравяне на Емилиян Гебрев през 2015 г. първоначалната реакция на прокуратурата беше почти подигравателна. Едва след случая „Скрипал“ и разследванията в Чехия започнаха да се правят връзки със служители на руското военно разузнаване. Затова съмнението към прибързаните официални версии не е конспиративно мислене, а здравословна предпазливост.
Случаят с дрона край българо-румънската граница е още по-показателен.
Четири часа между откриването му и пресконференцията на премиера и министъра на отбраната бяха достатъчни да бъде представен основният снимков материал. Вместо това информацията се подаваше на порции.
Получихме и взаимно трудно съвместими твърдения.
Премиерът говореше за сравнително голям дрон, който е „нахлул“ и се е „взривил“. Министърът на отбраната постави под съмнение дали въобще е имало взрив. Веднъж определя платформата като „дрон-примамка“, а после обяснява, че радарите не са я видели, защото била прекалено малка. Но дронът-примамка по предназначение трябва да имитира по-значима цел и именно затова може да има отражатели, които го правят по-видим за радара.
Почти няма съмнение, че дронът е с украински произход. Това обаче не отговаря на най-важния въпрос: защо се е озовал на българска територия?
Най-вероятната версия според мен е украински дрон, отклонил се вследствие на руско радиоелектронно противодействие — заглушаване или „спуфинг“ на навигационната система.
Но не може да бъде изключена и провокация.
Дронове падат, биват прихващани, ремонтирани и използвани повторно. Това създава възможност за операция под фалшив флаг. Произходът на платформата е важна улика, но не доказва кой я е изпратил и с каква цел. Същата логика би важала, ако след време бъде намерен руски дрон на българска територия — само произходът му не би доказал автоматично руска операция.
Значение има и езикът на премиера Радев. Формулировката, че дронът е „нахлул“ и се е „взривил“, създава внушение за целенасочена атака — все едно две ескадрили бомбардировачи са навлезли в българското въздушно пространство. При положение че още не знаем траекторията, причината за отклонението и дори дали е имало бойна част, този език е неоправдано емоционален и вероятно предназначен да всява страх.
Проблематичен е и опитът част от отговорността да бъде прехвърлена към съюзниците — чрез внушения, че Румъния и натовският център в Торехон не са видели дрона и България едва ли не е била оставена сама. Нямаме достатъчно информация за подобно заключение.
Оттук идва и по-големият въпрос: как България да изгражда антидрон защита?
Не ни е нужна пожарна реакция — паднал дрон, значи веднага купуваме нещо или наливаме средства в произволни местни фирми. Нужен е стратегически подход.
При дроновете иновационният цикъл вече се измерва в седмици.
Актуалното ноу-хау за противодействие на най-новите руски системи идва преди всичко от Украйна, където тези технологии се изпитват ежедневно в реална война.
До мен достига информация, че български компании вече имат добре изградено сътрудничество с украински фирми и са готови да започнат производство в България, но не получават необходимото съдействие от правителството.
Именно това е разумният модел: **българско производство с достъп до най-актуалния украински боен опит и технологии**.
На този фон позициите на Илиана Йотова звучат като слабо и безлично ехо на правителствената линия — да дадем повече средства на български фирми. Но същинският въпрос остава: с каква технология, на основата на какъв оперативен опит и в партньорство с кого?
Взривът в ЕМКО и дронът край границата са различни случаи, но показват един и същ проблем: прибързани заключения, селективно предоставяне на информация, противоречиви послания и липса на стратегическо мислене. А резултатът е неизбежен — спад на общественото доверие и съмнение в избраната от Радев посока на развитие на България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Специалист
Коментиран от #3
10:03 15.08.2026
2 Гост
Ей го, на!
Коментиран от #27
10:05 15.08.2026
3 Гост
До коментар #1 от "Специалист":Трудно е да се опише с думи, колко е противен и отблъскващ.
Появата му сутрин действа като диуретик.
10:07 15.08.2026
4 А50
10:08 15.08.2026
5 АБЕ ЯСНО Е
АМА ТАГАРЕНКО КАТО ЗНАЕШЕ ЩО НЕ СЕ ОБАДИ ПРЕДИ ТОВА
10:08 15.08.2026
6 Мутата
Коментиран от #11
10:08 15.08.2026
7 Този
По кво?!
Професура по слугинаж и наеждане на тема - Могат ли направените цугтромбони на Урсулианците да ни докарат някакъв кяр?!
Коментиран от #24
10:08 15.08.2026
8 Някой
10:09 15.08.2026
9 Не се лъжете
Да засилят към украинския фронт обикновените хора, а те самите да правят големите пари защото най-много пари се прави по време на война.
10:09 15.08.2026
10 шаа
10:11 15.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Анонимен
10:12 15.08.2026
13 име
10:12 15.08.2026
14 Екземпляр
10:12 15.08.2026
15 Гъби Гъбев
Събрали сме се с уважаемия Линдзи Греъм и играем сантасе, Трябва ни писар.
10:12 15.08.2026
16 Тити на Кака
Забавно!
10:13 15.08.2026
17 Украинският херпес
10:13 15.08.2026
18 Мими Кучева🐕
🦃🥳🤣👍
Коментиран от #23
10:14 15.08.2026
19 Българския избирател
10:15 15.08.2026
20 ЕвроАтлантик
Коментиран от #26
10:15 15.08.2026
21 Съдията
10:16 15.08.2026
22 Христо
10:17 15.08.2026
23 Йотова
До коментар #18 от "Мими Кучева🐕":готова съ да му отстъпя президентството !
10:18 15.08.2026
24 Гост
До коментар #7 от "Този":Професор - друг път.
Цял живот плувал като хр--ка по течението, а наскоро изплува като ла--о на повърхността.
Коментиран от #44
10:18 15.08.2026
25 Вмирисан
10:19 15.08.2026
26 Айде коментирай
До коментар #20 от "ЕвроАтлантик":Пост 19 но по същество ....колко кадърни бяха досегашните евроатлантицо виждаме по дефицита и растежа на заемите
10:19 15.08.2026
27 Решетника
До коментар #2 от "Гост":от моя радеф по голям родоотстъпник няма !
Коментиран от #31
10:19 15.08.2026
28 Хохохо
10:21 15.08.2026
29 Обикновен Гражданин!
Само руски нападения и руски хибридни атаки щъкат денонощно в празната му тиква...!
Неспасяем случай...!
Коментиран от #35, #41
10:23 15.08.2026
30 Ами
Не е необходимо да ни го доказвате.
Нека Тагаренко да се вихри във фейсбук.
Фейсбук е направен за такива като него.
10:24 15.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 България няма 3Д радари с които
Коментиран от #43
10:25 15.08.2026
33 Витя
10:27 15.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ГОСПОДА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ
До коментар #29 от "Обикновен Гражданин!":ВИЕ ИЗБРАХТЕ ТОВА НЕЩО ЗА ВОЕНЕН МИНИСТЪР
ВИЕ ЛИЧНО БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ СТЕ ГЛАСУВАЛИ ИЛИ НЕ
ГОСПОДА ВИЕ СТЕ ИДЕ.....ОТИ
А ТОЙ СИ Е ПРОСТО ИЗ.....МЕКЯР
10:29 15.08.2026
36 Ч€рв€н Бой ко Но €в
10:29 15.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Анонимен
10:30 15.08.2026
39 да не забравяме,
10:30 15.08.2026
40 Анлнимен
10:31 15.08.2026
41 Българин681
До коментар #29 от "Обикновен Гражданин!":Не е вярно, доктор Гълъбова може да му помогне.
Има опит с такива като него.....
10:32 15.08.2026
42 СЪБИ СЪБЕф...........
10:35 15.08.2026
43 Ами
До коментар #32 от "България няма 3Д радари с които":2D радарите също засичат обектите :)
Разликата между 2D и 3D радара е, че 3D радара
определя и височината на засечения обект.
Почти всички метеорологични радари вече са 3D.
10:36 15.08.2026
44 Ама
До коментар #24 от "Гост":Баш!
10:36 15.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Човекът
10:39 15.08.2026
47 Гагауз Тагаренко
10:41 15.08.2026
48 Само
10:44 15.08.2026
49 Тагареф съм
10:46 15.08.2026
50 Защо
10:46 15.08.2026
51 Лакома неграмотност
Коментиран от #59
10:52 15.08.2026
52 Доктор Ох Боли
10:53 15.08.2026
53 ти да видиш
10:53 15.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Моряка
10:54 15.08.2026
56 Мимч
10:55 15.08.2026
57 Тодор Тагарев:
10:57 15.08.2026
58 Фен
10:58 15.08.2026
59 Моряка
До коментар #51 от "Лакома неграмотност":Търговците на смърт рядко достигат до пенсия.Още на този свят им се връща тъпкано.( виж края на филма Ъндърграунд).
10:58 15.08.2026
60 Как
Коментиран от #66
10:58 15.08.2026
61 А кога
10:59 15.08.2026
62 Чефо
11:00 15.08.2026
63 идиоти вън
11:04 15.08.2026
64 Иван 1
11:05 15.08.2026
65 Укротролюхата
11:06 15.08.2026
66 идиоти вън
До коментар #60 от "Как":,,Патриот е - душа дава….но не своята душа , братя, а душата на народа!”
11:08 15.08.2026
67 7676
11:08 15.08.2026
68 Сатана Z
" Тодаре,Тодаре - дърто магаре"
11:10 15.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.