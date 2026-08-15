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Тодор Тагарев: Взривът в ЕМКО, дронът край границата и дефицитът на стратегическо мислене

Тодор Тагарев: Взривът в ЕМКО, дронът край границата и дефицитът на стратегическо мислене

15 Август, 2026 10:00 1 237 69

  • тодор тагарев-
  • дрон-
  • кардам-
  • руска агресия-
  • война-
  • емко-
  • взрив-
  • оръжеен завод-
  • оръжеен склад

Български компании вече имат добре изградено сътрудничество с украински фирми и са готови да започнат производство в България, но не получават необходимото съдействие от правителството

Тодор Тагарев: Взривът в ЕМКО, дронът край границата и дефицитът на стратегическо мислене - 1
Снимка: БГНЕС
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При взрива в завода на ЕМКО край Трявна най-важното в първите часове беше да не се изключват прибързано възможни версии. Именно затова ме смути категоричното изявление на вътрешния министър Дремджиев, че няма външна намеса, направено още преди да е извършен същинският оглед.

Това написа във "Фейсбук" бившият военен министър Тодор Тагарев.

От фирмата заявиха, че няма данни за човешка грешка и че транспортното средство не се е самозапалило. Освен това вероятността барут, съхраняван при сравнително контролирани условия, да се самовъзпламени, е изключително малка.

Това не доказва външна намеса, но означава, че тя не бива да бъде изключвана предварително. Особено предвид поредицата от взривове през последните години в обекти на ЕМКО, ВМЗ – Сопот и „Арсенал“, по част от които възникнаха сериозни подозрения за действия на руското военно разузнаване. Проблемът е, че години наред тези разследвания не дадоха убедителни публични резултати.

Недоверието се натрупва. При опита за отравяне на Емилиян Гебрев през 2015 г. първоначалната реакция на прокуратурата беше почти подигравателна. Едва след случая „Скрипал“ и разследванията в Чехия започнаха да се правят връзки със служители на руското военно разузнаване. Затова съмнението към прибързаните официални версии не е конспиративно мислене, а здравословна предпазливост.

Случаят с дрона край българо-румънската граница е още по-показателен.

Четири часа между откриването му и пресконференцията на премиера и министъра на отбраната бяха достатъчни да бъде представен основният снимков материал. Вместо това информацията се подаваше на порции.

Получихме и взаимно трудно съвместими твърдения.

Премиерът говореше за сравнително голям дрон, който е „нахлул“ и се е „взривил“. Министърът на отбраната постави под съмнение дали въобще е имало взрив. Веднъж определя платформата като „дрон-примамка“, а после обяснява, че радарите не са я видели, защото била прекалено малка. Но дронът-примамка по предназначение трябва да имитира по-значима цел и именно затова може да има отражатели, които го правят по-видим за радара.

Почти няма съмнение, че дронът е с украински произход. Това обаче не отговаря на най-важния въпрос: защо се е озовал на българска територия?

Най-вероятната версия според мен е украински дрон, отклонил се вследствие на руско радиоелектронно противодействие — заглушаване или „спуфинг“ на навигационната система.

Но не може да бъде изключена и провокация.

Дронове падат, биват прихващани, ремонтирани и използвани повторно. Това създава възможност за операция под фалшив флаг. Произходът на платформата е важна улика, но не доказва кой я е изпратил и с каква цел. Същата логика би важала, ако след време бъде намерен руски дрон на българска територия — само произходът му не би доказал автоматично руска операция.

Значение има и езикът на премиера Радев. Формулировката, че дронът е „нахлул“ и се е „взривил“, създава внушение за целенасочена атака — все едно две ескадрили бомбардировачи са навлезли в българското въздушно пространство. При положение че още не знаем траекторията, причината за отклонението и дори дали е имало бойна част, този език е неоправдано емоционален и вероятно предназначен да всява страх.

Проблематичен е и опитът част от отговорността да бъде прехвърлена към съюзниците — чрез внушения, че Румъния и натовският център в Торехон не са видели дрона и България едва ли не е била оставена сама. Нямаме достатъчно информация за подобно заключение.

Оттук идва и по-големият въпрос: как България да изгражда антидрон защита?

Не ни е нужна пожарна реакция — паднал дрон, значи веднага купуваме нещо или наливаме средства в произволни местни фирми. Нужен е стратегически подход.

При дроновете иновационният цикъл вече се измерва в седмици.

Актуалното ноу-хау за противодействие на най-новите руски системи идва преди всичко от Украйна, където тези технологии се изпитват ежедневно в реална война.

До мен достига информация, че български компании вече имат добре изградено сътрудничество с украински фирми и са готови да започнат производство в България, но не получават необходимото съдействие от правителството.

Именно това е разумният модел: **българско производство с достъп до най-актуалния украински боен опит и технологии**.

На този фон позициите на Илиана Йотова звучат като слабо и безлично ехо на правителствената линия — да дадем повече средства на български фирми. Но същинският въпрос остава: с каква технология, на основата на какъв оперативен опит и в партньорство с кого?

Взривът в ЕМКО и дронът край границата са различни случаи, но показват един и същ проблем: прибързани заключения, селективно предоставяне на информация, противоречиви послания и липса на стратегическо мислене. А резултатът е неизбежен — спад на общественото доверие и съмнение в избраната от Радев посока на развитие на България.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Специалист

    74 8 Отговор
    Този кога го пуснаха от изправителния дом-меко казано.Дайте думата на някой умен човек

    Коментиран от #3

    10:03 15.08.2026

  • 2 Гост

    84 6 Отговор
    Виждали ли сте продажен, чуждопоклонен, българофоб?
    Ей го, на!

    Коментиран от #27

    10:05 15.08.2026

  • 3 Гост

    78 7 Отговор

    До коментар #1 от "Специалист":

    Трудно е да се опише с думи, колко е противен и отблъскващ.
    Появата му сутрин действа като диуретик.

    10:07 15.08.2026

  • 4 А50

    60 5 Отговор
    Така ли ще развиват България Тагаренко и пепейци произвеждаики дронове за военни цели. Те ни заявяват, че господарите им планират дълга война с Русия и това би могъл да бъде доходоносен бизнес за тях, но народа не иска война и за това гласува за Радев. Петроханската дружинка нямат думата

    10:08 15.08.2026

  • 5 АБЕ ЯСНО Е

    45 6 Отговор
    ЧЕ ПУТИН Е ГРЪМНАЛ ЗАВОДА
    АМА ТАГАРЕНКО КАТО ЗНАЕШЕ ЩО НЕ СЕ ОБАДИ ПРЕДИ ТОВА

    10:08 15.08.2026

  • 6 Мутата

    57 4 Отговор
    На тоя няма ли кой да му удари една лопата по главата и да миряса.

    Коментиран от #11

    10:08 15.08.2026

  • 7 Този

    50 2 Отговор
    Малоумник професор ли беше?!
    По кво?!
    Професура по слугинаж и наеждане на тема - Могат ли направените цугтромбони на Урсулианците да ни докарат някакъв кяр?!

    Коментиран от #24

    10:08 15.08.2026

  • 8 Някой

    50 3 Отговор
    Този национален предател трябваше да е в затвора, а не да се изказва по медии.

    10:09 15.08.2026

  • 9 Не се лъжете

    61 3 Отговор
    Целта на Тагарев и тези около него като Саломон Паси е да вкарат България във войната.
    Да засилят към украинския фронт обикновените хора, а те самите да правят големите пари защото най-много пари се прави по време на война.

    10:09 15.08.2026

  • 10 шаа

    52 3 Отговор
    бивш министър, но пожизнен предател

    10:11 15.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анонимен

    35 0 Отговор
    Заглушаване близо до България няма, дронът много добре е знаел къде се намира. Само върти и суче вече ясна информация, за да се прави на значим.

    10:12 15.08.2026

  • 13 име

    47 2 Отговор
    Укро терористи няколко пъти се опитват да взривят газовата ни инфраструктура. Дори Гяуров и неговия министър Емил Дечев наредили на гранична полиция да обикаля само по асфалтовите пътища около Малко Търново, че да може укротерористите необезпокоявяно да взривят турски поток. Сега се опитаха да взривят компресорна станция край кардам, а Тагаренко ни лъже че дрона бил примамка. Коя примамка носи килограми бомба? Отново укро терористи взривиха завода Емко, за да ни вкарат във войната, а Тагаренко пак лъже и маже.

    10:12 15.08.2026

  • 14 Екземпляр

    39 4 Отговор
    с дефицит на мислене изобщо. Защо майцепродавци като тоя ги натрапват и правят от народа русофили не е ясно.

    10:12 15.08.2026

  • 15 Гъби Гъбев

    34 2 Отговор
    Тагаренко, стига си дрънкал ами идвай при нас.
    Събрали сме се с уважаемия Линдзи Греъм и играем сантасе, Трябва ни писар.

    10:12 15.08.2026

  • 16 Тити на Кака

    17 2 Отговор
    Възпроизвеждащо устройство отваря приказка за мислене?
    Забавно!

    10:13 15.08.2026

  • 17 Украинският херпес

    36 2 Отговор
    Тагаренко да си взема пенсията и на фронта в Украйна, за който бленува ден и час.

    10:13 15.08.2026

  • 18 Мими Кучева🐕

    9 5 Отговор
    Обожавам Тагарев!Той ще ни поведе срещу чудовището Путин,и ще победим!
    🦃🥳🤣👍

    Коментиран от #23

    10:14 15.08.2026

  • 19 Българския избирател

    32 1 Отговор
    Няма нужда от разсъжденията на украински служител като тагаренко....а липсата на стратегическо мислене е ясна...не построихме Белене за 8 млрд като вече щяхме да изнасяме ток и да привлечем инвестиции като центрове дати. Не построихме газопровода през Варна за да вземаме такси от Турция...не купихме грипен а ф16 които закъсняват ,скъпи и не донесоха инвестиции

    10:15 15.08.2026

  • 20 ЕвроАтлантик

    1 28 Отговор
    путяфилите си обичкат фатмака, колкото и некадърен да е, важното е да е предан на кремъл !!

    Коментиран от #26

    10:15 15.08.2026

  • 21 Съдията

    31 0 Отговор
    Горкият несретник, и днеска и нощеска види в телевизиите и се надява някой да му повярва. Няма вече балъци, никой не вярва на прокажените либерасти.😂

    10:16 15.08.2026

  • 22 Христо

    28 1 Отговор
    Тагаренко, защо не си ходиш при Зеленото а дразниш хората във България?

    10:17 15.08.2026

  • 23 Йотова

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Мими Кучева🐕":

    готова съ да му отстъпя президентството !

    10:18 15.08.2026

  • 24 Гост

    30 0 Отговор

    До коментар #7 от "Този":

    Професор - друг път.
    Цял живот плувал като хр--ка по течението, а наскоро изплува като ла--о на повърхността.

    Коментиран от #44

    10:18 15.08.2026

  • 25 Вмирисан

    20 0 Отговор
    Педеренко.

    10:19 15.08.2026

  • 26 Айде коментирай

    20 1 Отговор

    До коментар #20 от "ЕвроАтлантик":

    Пост 19 но по същество ....колко кадърни бяха досегашните евроатлантицо виждаме по дефицита и растежа на заемите

    10:19 15.08.2026

  • 27 Решетника

    4 14 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    от моя радеф по голям родоотстъпник няма !

    Коментиран от #31

    10:19 15.08.2026

  • 28 Хохохо

    23 0 Отговор
    Чужд агент и предател на България

    10:21 15.08.2026

  • 29 Обикновен Гражданин!

    23 0 Отговор
    Дедко Тагарев страда от русофобска паталогична шизофрения...!
    Само руски нападения и руски хибридни атаки щъкат денонощно в празната му тиква...!
    Неспасяем случай...!

    Коментиран от #35, #41

    10:23 15.08.2026

  • 30 Ами

    23 0 Отговор
    Дефицитът на мислене е очеваден при Тагаренко.
    Не е необходимо да ни го доказвате.
    Нека Тагаренко да се вихри във фейсбук.
    Фейсбук е направен за такива като него.

    10:24 15.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 България няма 3Д радари с които

    4 0 Отговор
    Да засича нарушаване на въздушното пространство и да задейства авиация и пво

    Коментиран от #43

    10:25 15.08.2026

  • 33 Витя

    21 1 Отговор
    Този олигофрен ми идва в повече.Колкото повече го показвате,по противен става.Съдейки по отзивите Тагаренко има 0% процента харесване.Да взима мешката и на фронта.

    10:27 15.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ГОСПОДА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ

    10 0 Отговор

    До коментар #29 от "Обикновен Гражданин!":

    ВИЕ ИЗБРАХТЕ ТОВА НЕЩО ЗА ВОЕНЕН МИНИСТЪР
    ВИЕ ЛИЧНО БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ СТЕ ГЛАСУВАЛИ ИЛИ НЕ
    ГОСПОДА ВИЕ СТЕ ИДЕ.....ОТИ
    А ТОЙ СИ Е ПРОСТО ИЗ.....МЕКЯР

    10:29 15.08.2026

  • 36 Ч€рв€н Бой ко Но €в

    3 1 Отговор
    Я КАК РАЗ В€Д ЧИК ЗНАЮ,ЧТО ЭТО Д€ЛО РУС СКИХ СПЕЦ-СЛУЖБ!

    10:29 15.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Анонимен

    10 0 Отговор
    Тагарев ли е хита че все него давате той е бивш който нищо добро не свърши

    10:30 15.08.2026

  • 39 да не забравяме,

    13 0 Отговор
    че Тагаренко беше на заплата при украинците и както гледам от държането му, най-вероятно продължава да е!

    10:30 15.08.2026

  • 40 Анлнимен

    9 0 Отговор
    Въведете му забрана пред медиите че стана банален

    10:31 15.08.2026

  • 41 Българин681

    8 0 Отговор

    До коментар #29 от "Обикновен Гражданин!":

    Не е вярно, доктор Гълъбова може да му помогне.
    Има опит с такива като него.....

    10:32 15.08.2026

  • 42 СЪБИ СЪБЕф...........

    8 0 Отговор
    .............ТАГАРЕ ДРЪТОМАГАРЕ,....АЙДЕ ИДВАЙ ПРИ МЕНе ЧЕ ДРАЗНИШ ХОРАТ....КАТО МЕНе.....

    10:35 15.08.2026

  • 43 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "България няма 3Д радари с които":

    2D радарите също засичат обектите :)
    Разликата между 2D и 3D радара е, че 3D радара
    определя и височината на засечения обект.
    Почти всички метеорологични радари вече са 3D.

    10:36 15.08.2026

  • 44 Ама

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Гост":

    Баш!

    10:36 15.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Човекът

    7 0 Отговор
    С най-голям дефицит на мозък, ако може да се нарече човек!

    10:39 15.08.2026

  • 47 Гагауз Тагаренко

    5 0 Отговор
    Ти имаш дефицит на мозъчни клетки, програмиран да мисли единствено и само за Украйна! Вие от новите самонарекли се демократи сте спуснати да говорите против всичко руско! Много ще е интересно когато от 01.01.2027 ЕС забрани изцяло руските суровини! Тогава ще разберем какво е инфлация!

    10:41 15.08.2026

  • 48 Само

    3 0 Отговор
    Дране с тъп нож за такива

    10:44 15.08.2026

  • 49 Тагареф съм

    2 0 Отговор
    Укротролюхата има скоротечен рак с разсейки и метастази навсякъде.

    10:46 15.08.2026

  • 50 Защо

    3 0 Отговор
    Този го давате по телевизията позор !

    10:46 15.08.2026

  • 51 Лакома неграмотност

    3 0 Отговор
    Повечето читави оръжейници вече са пенсионери. Емилян Гебрев е лаком и наема функционални неграмотници за да пести пари.Така стана и взрива в Горни Лом- безхаберна неграмотност при която загина синът на собственика на завода. КУцият влах ТагарчУк - чИба бе псЕ.

    Коментиран от #59

    10:52 15.08.2026

  • 52 Доктор Ох Боли

    2 0 Отговор
    Путин е виновен за словоизлиянията на Тагарев. Подложен е на руско радиоелектронно противодействие и затова говори глупости.

    10:53 15.08.2026

  • 53 ти да видиш

    1 0 Отговор
    Укроагент Тагаренко!

    10:53 15.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Моряка

    2 0 Отговор
    Тагаренко напира да бъде в първия фургон,който ще откара осъдените от НС-2 към околностите на Орландовци.С ураинските агенти няма да се церемоним.Само на говорителя им - онова оскубано журналистче - Васето Данов,преди да влезе във фургона,ще се наложи та му се отреже разклонения змийски език- профилактично.

    10:54 15.08.2026

  • 56 Мимч

    3 0 Отговор
    Най малко от тебе трябва да се взема мнение.Един некадърен бивш някакъв си и измислен западопослушник и слуга подлизурка.

    10:55 15.08.2026

  • 57 Тодор Тагарев:

    2 0 Отговор
    Чефо ми е гаджето.

    10:57 15.08.2026

  • 58 Фен

    2 0 Отговор
    Взимай шмайзера, и заминавай на фронта! Знаеш руски, украински не ти трябва.

    10:58 15.08.2026

  • 59 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Лакома неграмотност":

    Търговците на смърт рядко достигат до пенсия.Още на този свят им се връща тъпкано.( виж края на филма Ъндърграунд).

    10:58 15.08.2026

  • 60 Как

    1 3 Отговор
    Само Тагарев е патриот. Останалите са продажници!

    Коментиран от #66

    10:58 15.08.2026

  • 61 А кога

    4 0 Отговор
    Ще има разследване, за чии интереси работи тоя Тапъренко? Всеки ден насажда омраза и подозрения срещу Русия без никакви доказателства, които в най-лекия случай може да ни довлекат дипломатически скандал...

    10:59 15.08.2026

  • 62 Чефо

    1 0 Отговор
    Тагарев е моя Шугър Дади.

    11:00 15.08.2026

  • 63 идиоти вън

    2 0 Отговор
    Аз го игнорирам, като човек, а той иска да ми е стратег!!!!

    11:04 15.08.2026

  • 64 Иван 1

    2 0 Отговор
    И на мен да ми плащат укрите по 20 хилки на месец и аз ще повтарям едно и също.

    11:05 15.08.2026

  • 65 Укротролюхата

    1 0 Отговор
    Укротролюхата има скоротечен рак с разсейки и метастази навсякъде.

    11:06 15.08.2026

  • 66 идиоти вън

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Как":

    ,,Патриот е - душа дава….но не своята душа , братя, а душата на народа!”

    11:08 15.08.2026

  • 67 7676

    0 0 Отговор
    Крайно време е да се заснеме филм за опълченците на Шипка и тоя със себеподобните си да го играят башибозук а на опълченците им дават истински пушки! И камъните отгоре ще са истински! А режисьорът многократно ще повтаря дубъла заради лоша видимост!

    11:08 15.08.2026

  • 68 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Българите имат поговорка;
    " Тодаре,Тодаре - дърто магаре"

    11:10 15.08.2026

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