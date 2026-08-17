Николай Слатински: Отдавна пиша, че глобалното затъпяване е по-опасно от глобалното затопляне

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Колкото се може по-далеч! Отдавна пиша, че глобалното затъпяване е по-опасно от глобалното затопляне.

Информацията нараства с колосално бързи темпове, но способностите на човешкия мозък да селектира, възприема, анализира и използва ефективно информацията, която го облъчва са ограничени.

Нашият мозък като обем и устройство отдавна е достигнал своя капацитет.

Още повече, че различните дейности (напр. четене, писане, критично мислене, потребност от себеактуализация - да знаеш днес повече от вчера, утре повече от днес, овладяването на поне минимум знания в математиката, физиката и проч.) развиват различни части от мозъка, но масово се използват все по-малко или въобще не се използват и така закърняват.

Огромен брой хора използват малки части от мозъка си. Това е съществена част от феномена, който аз заради играта с думи наричам Глобално затъпяване.

За жалост, неправилното, консуматорско използване на ИИ също ограничава склонността да се мисли, особено да се мисли креативно.

Напоследък наблюдавам (и чета подобни изследвания) за още една фундаментална причина за осакатяване на капацитета на мозъчната дейност и за продуктивността на когнитивните умения.

Съществена причина за съвършенстване на мозъка през милионите години на човешка еволюция е появата и развитието на способности за емпатия, състрадание, съчувствие, жалост, отличаване на добро от зло, на морално от неморално, на нравствено от безнравствено, на етично от неетично….

Но все повече хора изваждат тези наклонности от своята жизнена стратегия, защото ги смятат за воденични камъни спрямо нея. Това не само им придава ценностна уродливост, но ги оглупява и ги затъпява.

Факт е, че Войната на Русия срещу Украйна няма абсолютно никакви нормални и принципни основания. Тя е най-идиотската и непредизвикана с нищо война. Лишена от всякакъв смисъл, от всякаква причина да продължава.

Но милиони хора дори у нас я подкрепят. Те затварят очите и морала си за зверствата на Русия в тази война, за грамадните разрушения, за убийствата и осакатяванията на невинни украински граждани, на хиляди слънчеви украински деца.

Тази безнравствена и съзнателна слепота, този грозен цинизъм и гаден егоизъм разяждат мозъка на съответния човек и той затъпява, оглупява, изпростява, ребиологизира се и се десоциализира.

Никой не пише толкова просташки, мерзко, идиотски, с псувни и ругатни както прорашистите у нас.

Затова говоря с тревога:

Рашизмът е вреден за мозъка, той води до оглупяване и затъпяване!

Рашизмът убива мозъчни клетки и унищожава човешкото у човека.

Той е патологична мутация на нацизма, с малката разлика, че за разлика от нацизма няма своя идеология и затова отравя не някои отделни нагони и инстинкти у съответния човек, а всичко добро у него, давайки безконтролна воля на всичко лошо у него.

Той, рашизмът сякаш сканира съзнанието на човека и унищожава добрите нагласи в него и освобождава злите установки.

Пример за оглупяването, което рашизмът ескалиращо причинява е самият РР. Вече се вижда неговото оглупяване. Толкова глупав човек на такъв висок пост поне след 1999 г. не сме имали. Всякакви хора са се докопвали до високи постове, имаше илитерат и невъзпитан тип цяло десетилетие на Безвремието да излага страната из Европа и да е обект на вицове в Брюксел, но е реална опасността да имаме глупак, пълен глупак на най-важния пост в държавата!!!!

Не знам какво ще приказва РР (ако още не е свален от масови протести дотогава), когато в Русия започне разправа на улиците и в луксозните кътчета на неронски богатства и страсти, с цялата тази организирана криминална групировка, която властва в Русия. Това ще бъдат дни и нощи на никаква жалост! Русия такива ексцесии я очакват и няма да ѝ се разминат. Нова вакханалия я дебне и точи зъбите и ноктите си под лозунга Граби награбеното!

Единственото здравословно поведение на България е по-далеч, колкото се може по-далеч от Русия!

Но глупостта е обречена и осъдена да не го разбира…

Страшното е, че глупостта днес взе властта в България.