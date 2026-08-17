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Николай Слатински: Отдавна пиша, че глобалното затъпяване е по-опасно от глобалното затопляне

Николай Слатински: Отдавна пиша, че глобалното затъпяване е по-опасно от глобалното затопляне

17 Август, 2026 10:00 814 28

  • николай слатински-
  • глобално затъпяване-
  • глобално затопляне

Колкото се може по-далеч!

Николай Слатински: Отдавна пиша, че глобалното затъпяване е по-опасно от глобалното затопляне - 1
Снимка: БГНЕС
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Николай Слатински Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Колкото се може по-далеч! Отдавна пиша, че глобалното затъпяване е по-опасно от глобалното затопляне.

Информацията нараства с колосално бързи темпове, но способностите на човешкия мозък да селектира, възприема, анализира и използва ефективно информацията, която го облъчва са ограничени.

Нашият мозък като обем и устройство отдавна е достигнал своя капацитет.

Още повече, че различните дейности (напр. четене, писане, критично мислене, потребност от себеактуализация - да знаеш днес повече от вчера, утре повече от днес, овладяването на поне минимум знания в математиката, физиката и проч.) развиват различни части от мозъка, но масово се използват все по-малко или въобще не се използват и така закърняват.

Огромен брой хора използват малки части от мозъка си. Това е съществена част от феномена, който аз заради играта с думи наричам Глобално затъпяване.

За жалост, неправилното, консуматорско използване на ИИ също ограничава склонността да се мисли, особено да се мисли креативно.

Напоследък наблюдавам (и чета подобни изследвания) за още една фундаментална причина за осакатяване на капацитета на мозъчната дейност и за продуктивността на когнитивните умения.

Съществена причина за съвършенстване на мозъка през милионите години на човешка еволюция е появата и развитието на способности за емпатия, състрадание, съчувствие, жалост, отличаване на добро от зло, на морално от неморално, на нравствено от безнравствено, на етично от неетично….

Но все повече хора изваждат тези наклонности от своята жизнена стратегия, защото ги смятат за воденични камъни спрямо нея. Това не само им придава ценностна уродливост, но ги оглупява и ги затъпява.

Факт е, че Войната на Русия срещу Украйна няма абсолютно никакви нормални и принципни основания. Тя е най-идиотската и непредизвикана с нищо война. Лишена от всякакъв смисъл, от всякаква причина да продължава.

Но милиони хора дори у нас я подкрепят. Те затварят очите и морала си за зверствата на Русия в тази война, за грамадните разрушения, за убийствата и осакатяванията на невинни украински граждани, на хиляди слънчеви украински деца.

Тази безнравствена и съзнателна слепота, този грозен цинизъм и гаден егоизъм разяждат мозъка на съответния човек и той затъпява, оглупява, изпростява, ребиологизира се и се десоциализира.

Никой не пише толкова просташки, мерзко, идиотски, с псувни и ругатни както прорашистите у нас.

Затова говоря с тревога:

Рашизмът е вреден за мозъка, той води до оглупяване и затъпяване!

Рашизмът убива мозъчни клетки и унищожава човешкото у човека.

Той е патологична мутация на нацизма, с малката разлика, че за разлика от нацизма няма своя идеология и затова отравя не някои отделни нагони и инстинкти у съответния човек, а всичко добро у него, давайки безконтролна воля на всичко лошо у него.

Той, рашизмът сякаш сканира съзнанието на човека и унищожава добрите нагласи в него и освобождава злите установки.

Пример за оглупяването, което рашизмът ескалиращо причинява е самият РР. Вече се вижда неговото оглупяване. Толкова глупав човек на такъв висок пост поне след 1999 г. не сме имали. Всякакви хора са се докопвали до високи постове, имаше илитерат и невъзпитан тип цяло десетилетие на Безвремието да излага страната из Европа и да е обект на вицове в Брюксел, но е реална опасността да имаме глупак, пълен глупак на най-важния пост в държавата!!!!

Не знам какво ще приказва РР (ако още не е свален от масови протести дотогава), когато в Русия започне разправа на улиците и в луксозните кътчета на неронски богатства и страсти, с цялата тази организирана криминална групировка, която властва в Русия. Това ще бъдат дни и нощи на никаква жалост! Русия такива ексцесии я очакват и няма да ѝ се разминат. Нова вакханалия я дебне и точи зъбите и ноктите си под лозунга Граби награбеното!

Единственото здравословно поведение на България е по-далеч, колкото се може по-далеч от Русия!

Но глупостта е обречена и осъдена да не го разбира…

Страшното е, че глупостта днес взе властта в България.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски

    32 10 Отговор
    И ти спадаш към това затъпяване, мишок. Това е целта на твоите господари.

    Коментиран от #20

    10:03 17.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Перо

    33 7 Отговор
    Тоя е ясен пример за опасността от затъпяване!

    10:04 17.08.2026

  • 4 Като

    12 10 Отговор
    Гледаш тези в Брюксел за пръв път този има право

    10:05 17.08.2026

  • 5 Абе

    24 4 Отговор
    Мишок, кажи слава Украйна и се скрий, нали затова те изтърваха тука! Нужно ли е всеки да ти чете глупостите?

    10:06 17.08.2026

  • 6 Булпсихопатъ

    21 5 Отговор
    Нерде Стамбул ,нерде Ямбол!? Затъпяването какво общо има с войната на Русия с НАТО? Там воюват а ние затъпяваме ,така ли е извода? Явно да ,защото и Израел воюват ,ама от тяхното се поумнява. Путин е виновен за затъпяването на всички ползващи ИИ !!! И АИ !

    10:07 17.08.2026

  • 7 ами

    19 2 Отговор
    микола, микола пак се изкъкъ на метеното, от 2008 бомбандировките в източна украина също бяха "не предизвикани"

    10:09 17.08.2026

  • 8 Има ни пак

    12 3 Отговор
    Няма място за сравнение между РР и ББ. Единият умее да управлява самолет, а другия джипка. Единият знае чужд език перфектно, а на другия му трябва преводач. Единият е специализирал уменията си в щатите, а другия се е ограничил да борави с противопожарен маркуч.

    Коментиран от #19

    10:10 17.08.2026

  • 9 Христо

    16 3 Отговор
    Само като му видя снимката на този.. Няма и половин мозъчна клетка, поне на външен вид.

    10:10 17.08.2026

  • 10 само му гледаш сурата и ти е ясно

    17 3 Отговор
    Да се погледне в огледалото да види от къде започва това за което говори

    10:11 17.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Само да добавя

    9 3 Отговор
    Слатински, Слатинскииии! Дойде си на думата, както в скеча на Мирча Кришан за краставицата. Едно си знаеш, едно си баеш. Бъди щастлив, ако можеш, и повече не се показвай. Безполезен си!

    10:19 17.08.2026

  • 13 ЦСКА Москва

    9 2 Отговор
    Абе мнооого гнусен тоя Сор.... плъх Бе.

    10:20 17.08.2026

  • 14 Хмм

    9 2 Отговор
    затъпяване, себе си ли има предвид

    10:23 17.08.2026

  • 15 Пич

    6 3 Отговор
    Слатински!!! Ама ти си голема жертва бе, момче!!!
    На това, за което пишеш!!!

    10:25 17.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ШЕФА

    9 2 Отговор
    Какво да кажат хората за Николай Сор...идски,ами с една дума,влечуго !

    10:27 17.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Майко мила ,

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Има ни пак":

    по това ли ги различаваш двамата ? Бягай бе , видяхме го у Брюксел Радев как се присламчва към някоя група , те го поздравяват и се разотиват . Нито ги интересува , че може да кара Миг , нито , че знае език , явно другаде е заровено кучето . Напълно съм съгласен със Слатински , глупак е . И да ти кажа , че няма по страшно нещо от глупакът , по страшен е от бандита . Прочети : "Основните закони на човешката глупост "Карло М Чипола .Вторият закон на глупостта :Вероятността един човек да е глупав не зависи от никоя друга характеристика на този човек.

    10:31 17.08.2026

  • 20 ИСТИНАТА

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Левски":

    Радев и шайката му са измамници!
    Цените на всичко още повече хвърчат нагоре!
    А преди изборите обещаваха обратното!

    10:32 17.08.2026

  • 21 Механик

    6 2 Отговор
    Боже, каква тъпо-нахилена муцунка е тоя!!!
    От далеко мирише на Шорошки килотки.

    10:41 17.08.2026

  • 22 Много тъпа пропаганда

    6 2 Отговор
    В горната демагогия, заменете думата "рашизъм" с "еврошизъм" и всичко ще си дойде на мястото - текста става разбираем

    10:45 17.08.2026

  • 23 Да, да

    3 1 Отговор
    Като прочетох "мислите" на Сланински затъпях още повече.

    10:45 17.08.2026

  • 24 Глобално поумнял

    5 1 Отговор
    Кольо, говориш за глобално затъпяване, а ти си част от него - винаги си допринасял за това и ще продължаваш да го правиш, докато имаш полза. И ти като японската премиерка - не каза нищо за това кой ти хвърли бомбите, но не пропусна да кажеш, че Русия е агресор, а Украйна жертва. Какво излиза? Руснаците 5 години ювелирно воюват, пазейки максимално цивилни жертви и разрастването на конфликта в Европа. Защото имат много законни цени по територията на ЕС. Тръмп започва войни когато и където си иска - но от теб реакция никаква. Кукловодът му Бени Н. също прави каквото си пожелае, но от тебе нищо. За сметка на това никъде няма санкционирани САЩ и Израел - също мълчиш, като бита проститутка. Такива са днешните евролаекеи - като теб!

    10:46 17.08.2026

  • 25 Варна 3

    2 5 Отговор
    Той е прав. Рашките са извършвали зверства и срещу нас. Русофилството е пътя към затъпяване. Дори американизацията.

    10:47 17.08.2026

  • 26 Някой

    5 0 Отговор
    криви, суче, и все изкарва Русия виновна за нещо си. Как нямала никакво основание да напада Киев (сякаш историята започва през февруари 2022 г.)... И за това, че милиони хора у нас симпатизират на Русия, е виновен ИИ и закърнялото мсилене на българина.

    10:49 17.08.2026

  • 27 Василий Зайцев

    1 0 Отговор
    И ние отдавна сме те разкрили, че си куха кратуна, ама ето, продължаваш да драскаш небивалици, които незнайно защо биват отразени от доста четен сайт. Отговорът оставям на вас!

    10:51 17.08.2026

  • 28 СЛАТИНСКИ Е ПРАВ

    1 0 Отговор
    САМИЯ ТОЙ Е ЯРЪК ПРИМЕР
    ЗАЕДНО С КОМПАНИЯТА ОТ ДБ КРЕСЛЬОВЦИ
    АБЕ МИШ...ОК Я СЕГА КАЖИ КОЯ НАЦИЯ Е ПО ТЪПА
    УКРАИНСКАТА ИЛИ МАКЕДОНСКАТА

    10:53 17.08.2026