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Демерджиев осветли пред депутатите криминалното минало на Славчо Мегеров

Демерджиев осветли пред депутатите криминалното минало на Славчо Мегеров

1 Октомври, 2026 13:11 872 20

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Инвестиционно злато, въоръжени грабежи и присъда от 11 години за умишлено убийство

Демерджиев осветли пред депутатите криминалното минало на Славчо Мегеров - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инвестиционно злато, въоръжени грабежи и присъда от 11 години за умишлено убийство. Това са част от данните за Славчо Благоев Мегеров, които вътрешният министър Иван Демерджиев представи от парламентарната трибуна.

Мегеров беше задържан вчера в София на булевард „Черни връх“. По думите на Демерджиев той има множество криминалистични регистрации, сигнали и производства, част от които датират от 2007 г., изброи dariknews.bg.

Още през 2007 г. Мегеров е бил уличен в престъпление, свързано с кражба от банкомат. През март 2008 г. е заподозрян в грабеж, а в края на същата година – във въоръжен грабеж. През декември 2008 г. е установена съпричастността му към въоръжен грабеж на златарско ателие.

През юли 2010 г. Мегеров е сочен като вероятен извършител на въоръжен грабеж в златарско ателие, а по-късно същия месец е заподозрян и за грабеж в златарски магазин в Благоевград.

През февруари 2011 г. името му отново фигурира във връзка с кражба на злато от златарски магазин. През 2012 г. при проверка той и други лица са установени в автомобил, в който са открити мобилни телефони, маски и метални инструменти за взломяване. През март същата година Мегеров отново е заподозрян във въоръжен грабеж, като са извършени процесуално-следствени действия и оперативни мероприятия.

Кражбата на инвестиционно злато

Демерджиев обърна специално внимание на случай от 15 юни 2026 г., когато Мегеров е установен като лице, съпричастно към кражба в особено големи размери в Пловдив.

Става въпрос за кражба на инвестиционно злато. Мегеров е бил задържан за 24 часа, а полицейските служители са работили по установяването на извършителя. По думите на Демерджиев на наблюдаващата прокуратура е било предложено да се поиска постоянна мярка.

Впоследствие делото е било иззето от разследващите полицаи и предадено на следовател. „Не ми е известно оттам нататък активно да са извършвани действия по това дело“, заяви Демерджиев.

Министърът каза още, че преди време е предоставил информацията на изпълняващата функциите главен прокурор с идеята действията по делото да бъдат активизирани.

„Когато говорим за превенция – ето ви един пример. Лош, когато не се работи достатъчно активно по висящи наказателни производства. Стига се дотам, че вместо да бъде задържан този извършител, вместо да бъде привлечен по-бързо към отговорност по отношение на предходно деяние, се стига до новото“, каза той.

Три присъди

По отношение на Мегеров са извършени множество криминалистични регистрации, датиращи от 1993 г. насам. Демерджиев посочи и три дела, приключили с осъдителни присъди.

Едната присъда е за грабеж - една година лишаване от свобода.

Втората е за умишлено убийство - 11 години лишаване от свобода.

Третата е за кражба - 11 месеца лишаване от свобода.

„Една от тях е за извършен грабеж – присъдата на Районен съд е наказание от една година лишаване от свобода. Втората присъда е за извършено умишлено убийство – там присъдата на Окръжен съд е 11 години лишаване от свобода. Третата е за извършена кражба, където същият е наказан с 11 месеца лишаване от свобода“, каза Демерджиев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Едва ли някой си мисли, че шофьор ще КУПИ
    200 кг които да прекара и продаде
    "на черно"🤔❗
    Това не са 2 стека цигари😉

    13:17 01.10.2026

  • 3 Разбирач

    7 0 Отговор
    Жалко че не можеше да мине като самоубийство и се наложи да изровят Мергела от някъде. Ама така е в Бългейрия

    Коментиран от #5

    13:17 01.10.2026

  • 4 Смехурко

    6 3 Отговор
    Празни приказки на пазара.....явно много оглупя масата....и това от министър?!

    13:18 01.10.2026

  • 5 Христо Божинов

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Разбирач":

    Абсолютно. Той ако беше, щеше да е отдавна зад граница, а не да си джитка в центъра на София

    13:19 01.10.2026

  • 6 Най - дългото

    4 3 Отговор
    му "изказване" , изчитайки цял поменик и нищо неизвестно ! Иначе нищо от присъствието му в Народното събрание , можеше да публикува това в медиите и да говори днес за мантинелите , ноооооо завой .

    13:19 01.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 По важното е

    2 0 Отговор
    При натривките следи от барут открит ли е? Другото не е важно

    13:21 01.10.2026

  • 9 МЕЧ

    0 1 Отговор
    Няма ли да направят пресконференция отново с ония криминалист от петрохан да доубедят овцете? Или май са си повярвали, че само опитите на Дерменджиев ще стигнат

    13:22 01.10.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор
    а) че
    Транспортният бизнес на наскоро убития пловдивски бизнесмен Илиян Филипов е с фирма ПИМК🤔

    13:22 01.10.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    б) че
    фирма ПИМК беше обект на мащабно разследване, свързано с трафик на наркотици, след като френските власти заловиха близо 200 кг кокаин в камиони на фирмата."🤔

    Коментиран от #13, #18

    13:23 01.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А случайно фирма ПИМК

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не переше ли парите на Бою? А?

    13:27 01.10.2026

  • 14 Цеко

    1 0 Отговор
    Дремеджиев, Дремеджиев, арестуван по идея, а не по улики и достоверност с нищо не е виновен пред закона! Скалъпена дейност на топ ченгетата! Важно е да има показен арест на деня! Да има и телевизия,
    че народа да гледа сейр!
    Този 130 килограмов "убиец", няма нищо общо с мотовилката на камерите, само 65 килограма, ама с мокри гащи! Лъжа е...!

    13:28 01.10.2026

  • 15 Относно фирмата ПИМК

    3 0 Отговор
    Според медийни публикации и анализаторски данни (като системата „БИРД“), по време на управлението на ГЕРБ фирмите около ПИМК печелят големи държавни и общински поръчки, включително финансиране за стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.Приживе Илиян Филипов не е крил контактите си с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, като публично е демонстрирал възможността си да влияе на решения на местната власт – например при отлагането на по-високи такси за строителни разрешения през 2025 г

    13:30 01.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не трябва ли да се прецени кой има отношение към трафика? Може нито фирмата превозвач, нито водача да подозират това.

    13:39 01.10.2026

  • 19 Миньо Батата

    1 0 Отговор
    Славчо Мегера не е стока. Да не се окаже обаче, че Ваньо Демерджията е намесен?

    13:44 01.10.2026

  • 20 Вернило

    0 0 Отговор
    В Гърция дават доживотна присъда за грабеж и тежка телесна повреда, как е за онова момче където искат. А тука за толкова грабежи и други престъпления и убийство, човека е лежал по няколко месеца.

    13:52 01.10.2026