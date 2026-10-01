Демерджиев осветли пред депутатите криминалното минало на Славчо Мегеров

Инвестиционно злато, въоръжени грабежи и присъда от 11 години за умишлено убийство. Това са част от данните за Славчо Благоев Мегеров, които вътрешният министър Иван Демерджиев представи от парламентарната трибуна.

Мегеров беше задържан вчера в София на булевард „Черни връх“. По думите на Демерджиев той има множество криминалистични регистрации, сигнали и производства, част от които датират от 2007 г., изброи dariknews.bg.

Още през 2007 г. Мегеров е бил уличен в престъпление, свързано с кражба от банкомат. През март 2008 г. е заподозрян в грабеж, а в края на същата година – във въоръжен грабеж. През декември 2008 г. е установена съпричастността му към въоръжен грабеж на златарско ателие.

През юли 2010 г. Мегеров е сочен като вероятен извършител на въоръжен грабеж в златарско ателие, а по-късно същия месец е заподозрян и за грабеж в златарски магазин в Благоевград.

През февруари 2011 г. името му отново фигурира във връзка с кражба на злато от златарски магазин. През 2012 г. при проверка той и други лица са установени в автомобил, в който са открити мобилни телефони, маски и метални инструменти за взломяване. През март същата година Мегеров отново е заподозрян във въоръжен грабеж, като са извършени процесуално-следствени действия и оперативни мероприятия.

Кражбата на инвестиционно злато

Демерджиев обърна специално внимание на случай от 15 юни 2026 г., когато Мегеров е установен като лице, съпричастно към кражба в особено големи размери в Пловдив.

Става въпрос за кражба на инвестиционно злато. Мегеров е бил задържан за 24 часа, а полицейските служители са работили по установяването на извършителя. По думите на Демерджиев на наблюдаващата прокуратура е било предложено да се поиска постоянна мярка.

Впоследствие делото е било иззето от разследващите полицаи и предадено на следовател. „Не ми е известно оттам нататък активно да са извършвани действия по това дело“, заяви Демерджиев.

Министърът каза още, че преди време е предоставил информацията на изпълняващата функциите главен прокурор с идеята действията по делото да бъдат активизирани.

„Когато говорим за превенция – ето ви един пример. Лош, когато не се работи достатъчно активно по висящи наказателни производства. Стига се дотам, че вместо да бъде задържан този извършител, вместо да бъде привлечен по-бързо към отговорност по отношение на предходно деяние, се стига до новото“, каза той.

Три присъди

По отношение на Мегеров са извършени множество криминалистични регистрации, датиращи от 1993 г. насам. Демерджиев посочи и три дела, приключили с осъдителни присъди.

Едната присъда е за грабеж - една година лишаване от свобода.

Втората е за умишлено убийство - 11 години лишаване от свобода.

Третата е за кражба - 11 месеца лишаване от свобода.

„Една от тях е за извършен грабеж – присъдата на Районен съд е наказание от една година лишаване от свобода. Втората присъда е за извършено умишлено убийство – там присъдата на Окръжен съд е 11 години лишаване от свобода. Третата е за извършена кражба, където същият е наказан с 11 месеца лишаване от свобода“, каза Демерджиев.