Руското посолство изпрати нота за Паметника на Шипка

Посолството на Руската федерация в България е изпратило официална нота до Министерството на външните работи заради предстоящата реставрация на Паметника на свободата на връх Шипка. Позицията е разпространена в отговор на запитвания от граждани и медии за планираните дейности по монумента, свързан с освобождението на България в резултат на Руско-турската война от 1877-1878 г.

„Споделяме загрижеността на руската и българската общественост относно запазването на историческата истина за Освободителната война и оригиналния вид на паметника на Шипка“, заявяват от посолството.

Руската страна определя монумента като важен символ както за Русия, така и за България. В позицията се посочва, че паметникът се нуждае от цялостен ремонт, но се очаква възстановяването да бъде „внимателно и деликатно“.

Искане за запазване на историческото съдържание

От посолството настояват актуализираната експозиция да отразява неизкривена истина за събитията от 1877-1878 г. Така реставрацията е поставена не само като въпрос за състоянието на сградата и нейния оригинален вид, но и за представянето на историческото наследство.

Нотата е изпратена на основание член 14 от Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Руската федерация и Република България, подписан на 4 август 1992 г. Според руското посолство в документа е подчертана актуалността на двустранните договорености за опазване на историческото наследство на двете страни.

Източници: bTV Новините