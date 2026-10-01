Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Руското посолство изпрати нота за Паметника на Шипка

Руското посолство изпрати нота за Паметника на Шипка

1 Октомври, 2026 04:05 555 10

  • паметникът на шипка-
  • руското посолство-
  • мвнр-
  • реставрация-
  • историческо наследство

Москва настоява за внимателна реставрация и запазване на оригиналния вид на монумента. Посолството поставя въпроса и за съдържанието на обновената експозиция.

Руското посолство изпрати нота за Паметника на Шипка - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Посолството на Руската федерация в България е изпратило официална нота до Министерството на външните работи заради предстоящата реставрация на Паметника на свободата на връх Шипка. Позицията е разпространена в отговор на запитвания от граждани и медии за планираните дейности по монумента, свързан с освобождението на България в резултат на Руско-турската война от 1877-1878 г.

„Споделяме загрижеността на руската и българската общественост относно запазването на историческата истина за Освободителната война и оригиналния вид на паметника на Шипка“, заявяват от посолството.

Руската страна определя монумента като важен символ както за Русия, така и за България. В позицията се посочва, че паметникът се нуждае от цялостен ремонт, но се очаква възстановяването да бъде „внимателно и деликатно“.

Искане за запазване на историческото съдържание

От посолството настояват актуализираната експозиция да отразява неизкривена истина за събитията от 1877-1878 г. Така реставрацията е поставена не само като въпрос за състоянието на сградата и нейния оригинален вид, но и за представянето на историческото наследство.

Нотата е изпратена на основание член 14 от Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Руската федерация и Република България, подписан на 4 август 1992 г. Според руското посолство в документа е подчертана актуалността на двустранните договорености за опазване на историческото наследство на двете страни.

Източници: bTV Новините


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цола

    2 10 Отговор
    Тук не е москва!

    Коментиран от #5, #9

    04:20 01.10.2026

  • 2 Горски

    8 0 Отговор
    Време е жълтопаветните да правят нова торта. Събарят още един паметник свързан с признателността на българския народ към Русия. Както сега на украйна англосаксонската и...ет е подпомагала османската империя с оръжие и специалисти за да остане България поробена.Няма нищо по-добро за родените слуги от жълтите павета. Без помощта на Русия този паметник нямаше да съществува..! Заспалия български дух може да бъде събуден но умрелия няма как..! Еничарите в управлението на държавата станаха законни още при Иван Костов. Плочи на децата на руските дворяни оставили кости за Освобождението на България. Има едни княжески синове на по 20 години офицерчета на негово царско величие руския цар Освободител но ако ги премахнат и край. Паметта ще бъде осквернена. Нямам доверие на политици министри и депутати.

    04:22 01.10.2026

  • 3 Връх Столетов

    6 1 Отговор
    както още го наричат в Казанлъшко.

    04:26 01.10.2026

  • 4 БЪЛГАРИТЕ УПРАВНИЦИ СА ТОП.ГЙОТЕРЕНИ

    6 0 Отговор
    И ЗАРАДИ ТЯХ ГО ОТНАСЯ НАРОДА В БЪЛГАРИЯ.

    Коментиран от #7

    04:40 01.10.2026

  • 5 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цола":

    Права си, тука не е Москва. Тука е колония на Украина, Англия и САЩ.

    04:43 01.10.2026

  • 6 Троян

    1 5 Отговор
    Паметника е построен от Пеньо Бомбето със работници от Габрово. Русия в тоя случай може да си гледа работите във Украйна. Трябва да бъде реставриран че е пред разпад.

    04:47 01.10.2026

  • 7 Дядото

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "БЪЛГАРИТЕ УПРАВНИЦИ СА ТОП.ГЙОТЕРЕНИ":

    През 1920 г. живите ветерани-опълченци се събират и решават да се построи Паметник на свободата на връх Свети Никола в прохода Шипка. Средствата за изграждане на паметника са събирани като доброволни дарения от целия български народ.

    04:49 01.10.2026

  • 8 ХУЯнаПУТИНда ЯДЕЕТЕбе

    2 1 Отговор
    Евроатлантически безродници! Някой изненадан?! Пяна им избиваше като гледаха как на 3ри Март цяла България вее Руски знамена! Опитха първо национания празник да сменят - не успаха, сега паметника искат да разрушат!

    05:01 01.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дзак

    0 0 Отговор
    България няма по-голямо строително постижение!

    05:06 01.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове