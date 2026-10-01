Руското посолство изпрати нота за Паметника на Шипка

Посолството на Руската федерация в България е изпратило официална нота до Министерството на външните работи заради предстоящата реставрация на Паметника на свободата на връх Шипка. Позицията е разпространена в отговор на запитвания от граждани и медии за планираните дейности по монумента, свързан с освобождението на България в резултат на Руско-турската война от 1877-1878 г.
„Споделяме загрижеността на руската и българската общественост относно запазването на историческата истина за Освободителната война и оригиналния вид на паметника на Шипка“, заявяват от посолството.
Руската страна определя монумента като важен символ както за Русия, така и за България. В позицията се посочва, че паметникът се нуждае от цялостен ремонт, но се очаква възстановяването да бъде „внимателно и деликатно“.
Искане за запазване на историческото съдържание
От посолството настояват актуализираната експозиция да отразява неизкривена истина за събитията от 1877-1878 г. Така реставрацията е поставена не само като въпрос за състоянието на сградата и нейния оригинален вид, но и за представянето на историческото наследство.
Нотата е изпратена на основание член 14 от Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Руската федерация и Република България, подписан на 4 август 1992 г. Според руското посолство в документа е подчертана актуалността на двустранните договорености за опазване на историческото наследство на двете страни.
Източници: bTV Новините
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цола
Коментиран от #5, #9
04:20 01.10.2026
2 Горски
04:22 01.10.2026
3 Връх Столетов
04:26 01.10.2026
4 БЪЛГАРИТЕ УПРАВНИЦИ СА ТОП.ГЙОТЕРЕНИ
Коментиран от #7
04:40 01.10.2026
5 Факт
До коментар #1 от "Цола":Права си, тука не е Москва. Тука е колония на Украина, Англия и САЩ.
04:43 01.10.2026
6 Троян
04:47 01.10.2026
7 Дядото
До коментар #4 от "БЪЛГАРИТЕ УПРАВНИЦИ СА ТОП.ГЙОТЕРЕНИ":През 1920 г. живите ветерани-опълченци се събират и решават да се построи Паметник на свободата на връх Свети Никола в прохода Шипка. Средствата за изграждане на паметника са събирани като доброволни дарения от целия български народ.
04:49 01.10.2026
8 ХУЯнаПУТИНда ЯДЕЕТЕбе
05:01 01.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дзак
05:06 01.10.2026