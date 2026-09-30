Руският президент Владимир Путин има само две възможности в Украйна - пълна победа или безкрайна война, пише в статия The Atlantic Council (Атлантическият съвет).
Всеки сериозен опит за прекратяване на руско-украинската война трябва да започне с откровена оценка на историческите оплаквания и имперските несигурности, които формират основата на геополитическия мироглед на Путин. Ожесточеното противопоставяне на Путин на украинската държавност отразява дълбоко вкорененото му негодувание от разпадането на Съветския съюз.
За Путин Украйна е не само най-населената от многобройните неруски републики, възникнали от останките на СССР, тя е културно, духовно и исторически неотменна от самата Русия. Следователно, възстановяването на Украйна е ключът към обръщането на съветския колапс, докато по-нататъшното консолидиране на украинската държавност заплашва да действа като катализатор за следващия етап от отстъплението на Русия от империята.
Това е вдъхновило манията по унищожаването на независима Украйна, която се е превърнала в определяща за ревизионистката идеология на Путин и е доминирала през цялото му управление.
Най-важното е, че Путин представи инвазията си като завръщане на „ исторически руски земи “. Само това е достатъчно, за да хвърли сериозно съмнение върху трайността на всяко споразумение, основано на настоящите фронтови линии на войната.
Споразумение, отразяващо днешните реалности на бойното поле, би ограничило руските завоевания до приблизително 20 процента от Украйна, докато останалата част от страната би останала извън контрола на Кремъл и би била свободна да продължи да консолидира позициите си в по-широкия западен свят. Това би било възприето в Москва като голямо поражение, като Путин е обречен да влезе в руската история като човекът, който загуби Украйна.
Почти всичко в сегашната позиция на Путин показва, че той няма интерес от прекратяване на войната и няма намерение да съществува едновременно с независима Украйна. Докато руският лидер само декларира идеята за мирно споразумение, той многократно отказва да се присъедини към Киев в съгласие с безусловно прекратяване на огъня. Вместо това Путин настоява за справяне с така наречените „коренни причини“ за войната, което на практика означава налагане на ограничения върху украинския суверенитет, които биха превърнали страната в руски васал.
Ожесточената опозиция на Путин срещу следвоенно европейско военно присъствие на украинска територия е също толкова показателна. Наскоро той заяви, че всеки опит за разполагане на европейски войски в Украйна би означавал „война с Русия“. Предвид дългогодишното присъствие на значителни европейски сили в шестте страни членки на НАТО, граничещи с Русия, възраженията на Путин нямат особен смисъл от чисто военна гледна точка. Вместо това, тактиката му на сплашване е ясен индикатор, че той възнамерява да завърши завладяването на Украйна и не иска дори символичен брой европейски войски да му пречат.
Путин несъмнено е нетърпелив да забави завръщането от Украйна на повече от половин милион брутално осакатени руски войници, чието присъствие на вътрешния фронт лесно би могло да се превърне в източник на вътрешна дестабилизация . Ветераните от войната на Съветския съюз в Афганистан изиграха ключова роля в нарастването на беззаконието по време на разпадането на СССР в края на 80-те и началото на 90-те години. Никой в Москва не иска да рискува повторение.
Решимостта на Путин да заличи Украйна от картата и зависимостта на режима му от настоящите военни условия правят по-нататъшната ескалация далеч по-реалистична перспектива от мира. Всъщност, ако не успее да осигури решителна победа в Украйна, Путин почти сигурно ще избере да продължи войната за неопределено време, вместо да заложи на компромисно споразумение, което би имало несигурни последици за режима му.
Руският владетел вярва, че води свещена война, за да унищожи Украйна и да си върне статута на свръхсила на страната си. Той няма да се разсее от тази месианска цел с обещания за малки териториални отстъпки. Вместо това, сериозните преговори ще започнат едва когато Путин бъде подложен на значително по-голям натиск от международните съюзници на Украйна. Мирът с Путинова Русия е възможен, но той може да бъде само мир чрез сила.
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1 Нено
Коментиран от #13, #18, #89
07:02 30.09.2026
2 Гост
Каквото и да си говорите...
07:03 30.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Za Родину
Коментиран от #11, #93
07:03 30.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
ДАЙТЕ ДА ИЗБИЕМ ПОНЕ
ОЩЕ ЕДИН МИЛИОН
БЛАТНИ ОРКИ.
ТРЯБВА ДА ОПРАВИМ ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА
В РУСИЯ .
ВОТ ЕТО ДВИЖУХА.
Коментиран от #88
07:05 30.09.2026
7 Баце
Тия салфетки ще ги побъркат.
07:05 30.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 УБИТ Е ИЛИЯН ФИЛИПОВ
НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО МАЙ
НИ ВРЪЩА
В МУТРЕНСКИТЕ ВРЕМЕНА
Коментиран от #27
07:06 30.09.2026
11 Защото
До коментар #4 от "Za Родину":Украина е Русия !
Коментиран от #100
07:06 30.09.2026
12 Хари
07:07 30.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Фен
07:10 30.09.2026
15 Путин сам го каза
Ще ме ПОВЕСЯТ .....
Няма нужда какво да говорим
По въпроса .
07:10 30.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Зеления път
Коментиран от #106
07:13 30.09.2026
18 Дзак
До коментар #1 от "Нено":С лъжи и мръсотии можеш да победиш само някой като теб!
07:15 30.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Путин каза
07:17 30.09.2026
21 1.2 от 5 гласа
07:17 30.09.2026
22 Ха ха
Коментиран от #29
07:18 30.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Kaлпазанин
07:18 30.09.2026
25 Соломон
До коментар #19 от "факуса":Къде го видя това НАТО да воюва с Русия
07:18 30.09.2026
26 ПУТИН СИ ГИ ТРЕПЕ НАТЮФЦИТЕ
07:18 30.09.2026
27 Мутренска Младост
До коментар #10 от "УБИТ Е ИЛИЯН ФИЛИПОВ":Най-хубавите времена... млад бях... много мацки тогава бях.
07:19 30.09.2026
28 оня с коня
Коментиран от #50
07:20 30.09.2026
29 Хи хи
До коментар #22 от "Ха ха":Йотова щяла да си прати сина.
07:20 30.09.2026
30 Отговорът
От гледна точка на човешкия ресурс в Украйна
Коментиран от #32
07:21 30.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Соломон
До коментар #30 от "Отговорът":Война не се води само с човешки ресурс
Коментиран от #35, #62
07:22 30.09.2026
33 0407
07:22 30.09.2026
34 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
07:22 30.09.2026
35 А С КАКВО СЕ ВОДИ
До коментар #32 от "Соломон":Със клетви у нета???
07:23 30.09.2026
36 Това е
07:24 30.09.2026
37 За Путин разбрахме
Коментиран от #67
07:24 30.09.2026
38 само пълна победа над нацистите
Коментиран от #40
07:26 30.09.2026
39 Русия да бъде:
07:26 30.09.2026
40 Соломон
До коментар #38 от "само пълна победа над нацистите":Ама то вярно че в Украйна има много нацисти.Ама всички са там от Русия
Коментиран от #44
07:27 30.09.2026
41 Българка 😺-Маца
07:27 30.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 БРИТАНСКАТА ВОЙНА В НОВОРУСИЯ
07:28 30.09.2026
44 Леонсио
До коментар #40 от "Соломон":Продължавай Лука ,не спирай ,правиш го прекрасно ....
07:28 30.09.2026
45 има само един правилен вариант
07:29 30.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Хахахаха
Коментиран от #55
07:30 30.09.2026
48 Баналното
07:30 30.09.2026
49 Хм...
07:30 30.09.2026
50 Соломон
До коментар #28 от "оня с коня":Конски ,изморих се да повтарям ,че логита не ти е Силна СТРАНА .
Коментиран от #70
07:31 30.09.2026
51 Стоянчо Пуканката
07:33 30.09.2026
52 оня с коня
До коментар #46 от "Соломон":Явно глад мори добитъка ,Сюлеймане отрано си започнал днес .
07:33 30.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 САМО ПИТАМ
Коментиран от #63
07:33 30.09.2026
55 Хм...
До коментар #47 от "Хахахаха":Все ще има нещо, ще живеят в мизерия, но ще воюват. Може да е предимно с ракети и дроново, но този няма да спре. Освен ако не лвгне до ленин.
Коментиран от #60
07:33 30.09.2026
56 От цялата
07:34 30.09.2026
57 Мишел
Коментиран от #72
07:34 30.09.2026
58 В състава
07:34 30.09.2026
59 дядо дръмпир ще лежи под лада самара
Всеки ден получаваме нови доклади, които допълнително илюстрират напрегнатата ситуация.
Много хора се чудят какви развития предстоят и как ще се развие ситуацията.
Това е време, когато новините от региона се следят с особено внимание, тъй като могат да имат далечни последици.Руските въоръжени сили вече наброяват 2 441 630 души, след като Владимир Путин подписа заповед за увеличаване на военната мощ.
Заповедта добавя 15 500 активни военнослужещи, увеличавайки общия брой на действащите войници до 1 550 500.
Според The Moscow Times, това е четвъртият път тази година, в който Кремъл увеличава официалните си тавани на войските.
Това е и седмото такова разширение, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна.
Кремъл преди това беше увеличил броя на броя през март, юни и края на юли. Само юлският указ добави 25 000 действащи войници за изграждане на специализирани военни строителни части.
Коментиран от #61, #75
07:34 30.09.2026
60 Дядо Ванго
До коментар #55 от "Хм...":Не го мисли ,яж ,пий и си носи новите дрехи ,че ще го изпревариш ....
07:35 30.09.2026
61 дядо дръмпир -добро утро путинохили
До коментар #59 от "дядо дръмпир ще лежи под лада самара":Пари и съюзници
Финансирането на тази нарастваща сила изисква огромни суми пари. Проектопроектите за бюджета за 2027 г. показват, че разходите за отбрана могат да достигнат 17,1 трилиона рубли, което е еквивалентно на около 207 милиарда евро.
Това потенциално увеличение би погълнало около 35% от общите федерални разходи. Въпреки това, бюджетните данни разказват само част от историята.
Коментиран от #73, #76
07:36 30.09.2026
62 Ренчо
До коментар #32 от "Соломон":Гледал си много американски филми май...
07:37 30.09.2026
63 Ахъм
До коментар #54 от "САМО ПИТАМ":Скед само още три дена нали?
07:37 30.09.2026
64 БАНДЕРИЯ ЩЕ КАПИТУЛИРА
07:38 30.09.2026
65 Колчо
07:38 30.09.2026
66 Безкрайна война нямя да има,
07:38 30.09.2026
67 Значи остава
До коментар #37 от "За Путин разбрахме":само първата възможност!!!
07:39 30.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Сандо
07:39 30.09.2026
70 оня с коня
До коментар #50 от "Соломон":Сега пък "Соломон" ли се кръсти,нали беше "Оня с Гуя"?Всъщност абд нормално е за такива като тебе да пишат от чуждо име защото вие НИКОТА В ЖИВОТА не сте имали собствена Физиономия,а когато сте правили опит да изразите собствено мнение,строго ви се заповядва да мълчите.Вероятно е много неприятно да си "Мижитурка по рождение",но Бог така е отредил и няма мърдане...
Коментиран от #79, #80
07:40 30.09.2026
71 Все пак
Коментиран от #95
07:40 30.09.2026
72 Даа
До коментар #57 от "Мишел":Прав си, не може да е безкрайна, ще продължи до края на животеца на бункерния вова. След него някой ще си измие ръцете с лудостта му.
07:40 30.09.2026
73 дядо дръмпир не вижда примирие тази годи
До коментар #61 от "дядо дръмпир -добро утро путинохили":Украинският президент Володимир Зеленски заяви в вечерно обръщение, че Русия вече е започнала допълнителна вълна на мобилизация.
Украинските разузнавателни агенции смятат, че Москва иска да повика още 300 000 души тази година.
Чуждестранни бойци също се включват в нарастващ брой. Украинското разузнаване разкри, че 8 000 севернокорейски войници в момента са разположени в руските граници, като още 10 000 се подготвят за разполагане.
Печат у дома
Споразумението за войски включва пряка техническа помощ от Москва.
Според президента Зеленски, руската подкрепа е помогнала за изграждането на фабрики в Северна Корея за производство на ударни дронове Shahed.
на!У дома тежките загуби на бойното поле и отслабващият настъпателен импулс се отразяват на руската вербация.
Местните военни регистрационни офиси вече усещат натиска, тъй като очакванията нарастват, че нова, мащабна кампания за наборна служба може да започне по-късно тази година.
Коментиран от #83
07:40 30.09.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Мишел Ганев
До коментар #59 от "дядо дръмпир ще лежи под лада самара":Димитър Дончев ,какъв Гросмайстор беше -един от топ 5в света ,а сега какво стана -бай Митьо Ал.Кашшша ,списващ за да изкара някоя пара за две чаши парцуца в местния хоремаг и след като се прибера ,половинката баба Вуна да го налага пак с тупалката .
07:40 30.09.2026
76 дядо тъпир
До коментар #61 от "дядо дръмпир -добро утро путинохили":Ти по-добре анализирай финансите на Зеленски. Не се притеснявай за огромните възможности на Русия.
07:41 30.09.2026
77 Колчо
Коментиран от #90
07:42 30.09.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Соломон
До коментар #70 от "оня с коня":Конски ,вълна ми излезе на езика да Повтарям ,че на влашките роми -копанарите ви чуждо аналитичното МИСЛЕНЕ ,прави дървени лъжици ,черпаци ,копанки ,ето тук ви е силата .
Коментиран от #92
07:44 30.09.2026
80 стоян георгиев
До коментар #70 от "оня с коня":Абе Баровец .пука ти на коня .карай си смело и безотговорно бмв-то и го премести в другия крачол .
07:46 30.09.2026
81 Ал Бънди
07:47 30.09.2026
82 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:47 30.09.2026
83 Десислава Димитрова
До коментар #73 от "дядо дръмпир не вижда примирие тази годи":Дядо дръмпир ,вие сте един ментален енергиен вампир !
07:47 30.09.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:51 30.09.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Има и трета,
07:53 30.09.2026
88 по същото време у нас..
До коментар #6 от "ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН":3 милиона по-малко от демократичен преход..и ГМО
07:53 30.09.2026
89 Антирашист 4391
До коментар #1 от "Нено":Рашист ли си или копейка ? Коя е твоята родина ?
07:53 30.09.2026
90 Ахъм
До коментар #77 от "Колчо":Ама вечен ли е? Или очакваш скоро да го мумифицират?
07:53 30.09.2026
91 С две думи...
07:54 30.09.2026
92 оня с коня
До коментар #79 от "Соломон":Като латерна си- една и съща глупост "до откат"!Внезапно ме осени Идея да публикувам Упътване в Нета в Рубриката "Полезни съвети" :"Как да общуваме със Селски "Изкуствен Интелект" така,че да не го повредим"!Мдааа...:)
07:54 30.09.2026
93 Антирашист 4392
До коментар #4 от "Za Родину":Това ли е твоята родина ?
07:55 30.09.2026
94 Мадарски Конев
07:56 30.09.2026
95 Хм...
До коментар #71 от "Все пак":Значи лесно могат да решат проблема - прибират се у дома и военният фронт спира да съществува. Няма да ги преследват, никой не им иска териториите, за китайците не гарантирам.
Коментиран от #105
07:56 30.09.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Картаген
07:57 30.09.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Антирашист 4393
До коментар #11 от "Защото":Противоречиш на документи на ООН !
07:58 30.09.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 АРХАНГЕЛСК
07:59 30.09.2026
103 Гориил
07:59 30.09.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Къде
До коментар #95 от "Хм...":да се "прибират" . Руснаците са на собствена територия. В Крим и Донбас хората се самоопределиха по един категоричен начин на референдуми и днес са част от Руската федерация.
08:01 30.09.2026
106 Антирашист4394
До коментар #17 от "Зеления път":Зеленски е герой,защитава родината си ! Разните там копейки и рашисти нямат родина !
Коментиран от #108
08:02 30.09.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 розовото пони зеля
До коментар #106 от "Антирашист4394":Даааа и зеленски вече няма ни родина ни народ, от много защитаване нищо не остана.
08:03 30.09.2026
109 Историк
08:04 30.09.2026