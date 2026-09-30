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Путин има само две възможности в Украйна: пълна победа или безкрайна война
  Тема: Украйна

Путин има само две възможности в Украйна: пълна победа или безкрайна война

30 Септември, 2026 07:01 1 508 109

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • атлантически съвет

Путин ще избере да продължи войната за неопределено време, вместо да заложи на компромисно споразумение, което би имало несигурни последици за режима му

Путин има само две възможности в Украйна: пълна победа или безкрайна война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин има само две възможности в Украйна - пълна победа или безкрайна война, пише в статия The Atlantic Council (Атлантическият съвет).

Всеки сериозен опит за прекратяване на руско-украинската война трябва да започне с откровена оценка на историческите оплаквания и имперските несигурности, които формират основата на геополитическия мироглед на Путин. Ожесточеното противопоставяне на Путин на украинската държавност отразява дълбоко вкорененото му негодувание от разпадането на Съветския съюз.

За Путин Украйна е не само най-населената от многобройните неруски републики, възникнали от останките на СССР, тя е културно, духовно и исторически неотменна от самата Русия. Следователно, възстановяването на Украйна е ключът към обръщането на съветския колапс, докато по-нататъшното консолидиране на украинската държавност заплашва да действа като катализатор за следващия етап от отстъплението на Русия от империята.

Това е вдъхновило манията по унищожаването на независима Украйна, която се е превърнала в определяща за ревизионистката идеология на Путин и е доминирала през цялото му управление.

Най-важното е, че Путин представи инвазията си като завръщане на „ исторически руски земи “. Само това е достатъчно, за да хвърли сериозно съмнение върху трайността на всяко споразумение, основано на настоящите фронтови линии на войната.

Споразумение, отразяващо днешните реалности на бойното поле, би ограничило руските завоевания до приблизително 20 процента от Украйна, докато останалата част от страната би останала извън контрола на Кремъл и би била свободна да продължи да консолидира позициите си в по-широкия западен свят. Това би било възприето в Москва като голямо поражение, като Путин е обречен да влезе в руската история като човекът, който загуби Украйна.

Почти всичко в сегашната позиция на Путин показва, че той няма интерес от прекратяване на войната и няма намерение да съществува едновременно с независима Украйна. Докато руският лидер само декларира идеята за мирно споразумение, той многократно отказва да се присъедини към Киев в съгласие с безусловно прекратяване на огъня. Вместо това Путин настоява за справяне с така наречените „коренни причини“ за войната, което на практика означава налагане на ограничения върху украинския суверенитет, които биха превърнали страната в руски васал.

Ожесточената опозиция на Путин срещу следвоенно европейско военно присъствие на украинска територия е също толкова показателна. Наскоро той заяви, че всеки опит за разполагане на европейски войски в Украйна би означавал „война с Русия“. Предвид дългогодишното присъствие на значителни европейски сили в шестте страни членки на НАТО, граничещи с Русия, възраженията на Путин нямат особен смисъл от чисто военна гледна точка. Вместо това, тактиката му на сплашване е ясен индикатор, че той възнамерява да завърши завладяването на Украйна и не иска дори символичен брой европейски войски да му пречат.

Путин несъмнено е нетърпелив да забави завръщането от Украйна на повече от половин милион брутално осакатени руски войници, чието присъствие на вътрешния фронт лесно би могло да се превърне в източник на вътрешна дестабилизация . Ветераните от войната на Съветския съюз в Афганистан изиграха ключова роля в нарастването на беззаконието по време на разпадането на СССР в края на 80-те и началото на 90-те години. Никой в ​​Москва не иска да рискува повторение.

Решимостта на Путин да заличи Украйна от картата и зависимостта на режима му от настоящите военни условия правят по-нататъшната ескалация далеч по-реалистична перспектива от мира. Всъщност, ако не успее да осигури решителна победа в Украйна, Путин почти сигурно ще избере да продължи войната за неопределено време, вместо да заложи на компромисно споразумение, което би имало несигурни последици за режима му.

Руският владетел вярва, че води свещена война, за да унищожи Украйна и да си върне статута на свръхсила на страната си. Той няма да се разсее от тази месианска цел с обещания за малки териториални отстъпки. Вместо това, сериозните преговори ще започнат едва когато Путин бъде подложен на значително по-голям натиск от международните съюзници на Украйна. Мирът с Путинова Русия е възможен, но той може да бъде само мир чрез сила.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нено

    45 17 Отговор
    Значи работим за пълна победа!

    Коментиран от #13, #18, #89

    07:02 30.09.2026

  • 2 Гост

    30 7 Отговор
    Не знам какво има, ама набра лайката на вси!
    Каквото и да си говорите...

    07:03 30.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Za Родину

    34 14 Отговор
    Пълна победа !

    Коментиран от #11, #93

    07:03 30.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    15 30 Отговор
    СКУЧНО ЗАСТОЙ.

    ДАЙТЕ ДА ИЗБИЕМ ПОНЕ
    ОЩЕ ЕДИН МИЛИОН
    БЛАТНИ ОРКИ.

    ТРЯБВА ДА ОПРАВИМ ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА

    В РУСИЯ .

    ВОТ ЕТО ДВИЖУХА.

    Коментиран от #88

    07:05 30.09.2026

  • 7 Баце

    27 2 Отговор
    И КОЙ го казва?
    Тия салфетки ще ги побъркат.

    07:05 30.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 УБИТ Е ИЛИЯН ФИЛИПОВ

    22 10 Отговор
    В ПЛОВДИВ .

    НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО МАЙ
    НИ ВРЪЩА
    В МУТРЕНСКИТЕ ВРЕМЕНА

    Коментиран от #27

    07:06 30.09.2026

  • 11 Защото

    23 12 Отговор

    До коментар #4 от "Za Родину":

    Украина е Русия !

    Коментиран от #100

    07:06 30.09.2026

  • 12 Хари

    9 13 Отговор
    Какво ни интересува съдбата на този боклук?

    07:07 30.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Фен

    29 12 Отговор
    Лошото за атлантиците е, че войната им срещу Русия беше последният пирон в ковчега им.

    07:10 30.09.2026

  • 15 Путин сам го каза

    11 16 Отговор
    Ако спрем Войната

    Ще ме ПОВЕСЯТ .....

    Няма нужда какво да говорим
    По въпроса .

    07:10 30.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Зеления път

    25 11 Отговор
    Няма мърдане вече. Зеленото трябва да изиграе трагичната си роля докрай. С цената на милиони погубени животи, включително и неговия, но така желаят "желаещите"..

    Коментиран от #106

    07:13 30.09.2026

  • 18 Дзак

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нено":

    С лъжи и мръсотии можеш да победиш само някой като теб!

    07:15 30.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Путин каза

    4 12 Отговор
    "Ще ме обесят..."

    07:17 30.09.2026

  • 21 1.2 от 5 гласа

    12 3 Отговор
    Ха- ха-ха .... колко "стойностен" материал.

    07:17 30.09.2026

  • 22 Ха ха

    17 5 Отговор
    Странно защо автора не обясни дали Украйна с намаляващото си пушечно месо може да си позволи безкрайна война. А спонсорите от ЕС ги очакват избори и финансирането няма да е безкрайно....той ЕС не може дори да си увеличи бюджета с няколко милиарда

    Коментиран от #29

    07:18 30.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Kaлпазанин

    3 3 Отговор
    И ние имаме възможността да разпознаваме най топлото от тъпото

    07:18 30.09.2026

  • 25 Соломон

    5 10 Отговор

    До коментар #19 от "факуса":

    Къде го видя това НАТО да воюва с Русия

    07:18 30.09.2026

  • 26 ПУТИН СИ ГИ ТРЕПЕ НАТЮФЦИТЕ

    17 5 Отговор
    А те го анализират.

    07:18 30.09.2026

  • 27 Мутренска Младост

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "УБИТ Е ИЛИЯН ФИЛИПОВ":

    Най-хубавите времена... млад бях... много мацки тогава бях.

    07:19 30.09.2026

  • 28 оня с коня

    4 11 Отговор
    Путин няма да си отиде с добро.Той е най-силно охраняваната личност на Света,но КОЙ ше го опази от "Своите"?

    Коментиран от #50

    07:20 30.09.2026

  • 29 Хи хи

    4 6 Отговор

    До коментар #22 от "Ха ха":

    Йотова щяла да си прати сина.

    07:20 30.09.2026

  • 30 Отговорът

    11 5 Отговор
    Безкрайна война е невъзможна
    От гледна точка на човешкия ресурс в Украйна

    Коментиран от #32

    07:21 30.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Соломон

    3 6 Отговор

    До коментар #30 от "Отговорът":

    Война не се води само с човешки ресурс

    Коментиран от #35, #62

    07:22 30.09.2026

  • 33 0407

    4 1 Отговор
    това за половин милион........журналисти и редактори?

    07:22 30.09.2026

  • 34 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    13 2 Отговор
    Е ясно, че бандерия едва ли ще изкара зимата. Ще има капитулация.

    07:22 30.09.2026

  • 35 А С КАКВО СЕ ВОДИ

    9 1 Отговор

    До коментар #32 от "Соломон":

    Със клетви у нета???

    07:23 30.09.2026

  • 36 Това е

    8 1 Отговор
    далеч по-добрия вариант за европейците, отколкото властта в Русия да беше взета от хората в мундири, тъй като тогава войната нямаше да се води с Украйна. Нито щеше да се води с конвенционални оръжия.

    07:24 30.09.2026

  • 37 За Путин разбрахме

    12 1 Отговор
    ама Украйна има ли възможност за безкрайна война? Ами на Европа данъколатците колко още ще издържат?

    Коментиран от #67

    07:24 30.09.2026

  • 38 само пълна победа над нацистите

    7 2 Отговор
    в украйна и европа

    Коментиран от #40

    07:26 30.09.2026

  • 39 Русия да бъде:

    2 6 Отговор
    лавната позиция на Русия трябва да бъде: Както Северна Ирландия е избрала да е част от Великобритания, така Източна Украйна избра да е част от Руската федерация. Обаче Путин е зависим от задкулисни сили на запад. И не иска да обърква - не му стиска, да обърка плановете на тези сили. Можеше да направи международна комисия от известни и достойни с непоклатим авторитет, писатели музиканти, духовници, да изследват проблемът и причините, кой е прав и кой крив. А западът постига целите си, те са да има много много убити и от двете страни и пълно унищожение на Украйна, след това Русия да я възстановява. Което много ще заздрави ЕС и НАТО, и пропагандата в САЩ. Чърчил и другите на запад харизаха Източна Европа, за да се охарчи СССР и да фалира. Войната се е водила главно в Източна Европа и СССР, 99% от разрушеното е там. Но СССР се справя бързо, социализмът е сила. И Русия ще трябва пак да прибегне пак към социализма, неизбежно е. И ЗАРАДИ ПСВ правят социализмът 1917г. и Русия оцелява. Да, Чърчил дава Източна Европа като буфер, за да се върнат спокойно съветските войски обратно в родината си, и изисква СССР да не подържа антикапитализмът и марксизмът в Азия и Латинска Америка, Европа и Северна Америка.

    07:26 30.09.2026

  • 40 Соломон

    2 7 Отговор

    До коментар #38 от "само пълна победа над нацистите":

    Ама то вярно че в Украйна има много нацисти.Ама всички са там от Русия

    Коментиран от #44

    07:27 30.09.2026

  • 41 Българка 😺-Маца

    7 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    07:27 30.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 БРИТАНСКАТА ВОЙНА В НОВОРУСИЯ

    7 1 Отговор
    Е тотален крах.

    07:28 30.09.2026

  • 44 Леонсио

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Соломон":

    Продължавай Лука ,не спирай ,правиш го прекрасно ....

    07:28 30.09.2026

  • 45 има само един правилен вариант

    5 1 Отговор
    Пълна победа на да Украйна ще отърве ЕС.До тука щом се е стигнало и да не унищожиш врага си е недопустима грешка Затова безкрайна война до пълна победа .Това е третия вариант който е най-правилен.

    07:29 30.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Хахахаха

    1 7 Отговор
    Безкрайна война, ама рашата няма безкрайно пари. Те все един ден ще свършат.

    Коментиран от #55

    07:30 30.09.2026

  • 48 Баналното

    8 1 Отговор
    европейско профанизиране на въпроса за мотивите на Руската федерация за тази война е и основната пречка за нейното прекратяване.

    07:30 30.09.2026

  • 49 Хм...

    2 1 Отговор
    Или да отидеш на преговори с Кадафи. Това са вариантите, да.

    07:30 30.09.2026

  • 50 Соломон

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "оня с коня":

    Конски ,изморих се да повтарям ,че логита не ти е Силна СТРАНА .

    Коментиран от #70

    07:31 30.09.2026

  • 51 Стоянчо Пуканката

    10 2 Отговор
    За Русия "дълга война" не е проблем, даже напротив- здравословна е за икономиката и природонаселението (да не се изнежват), но за "Колективния Запад" е катастрофа, особено за европците, които вече нямат колонии от които да цоцат, няма ги вече руските енерго-ресурси ефтинджос, загубиха- и продължават да губят- икономическите си позиции на световно ниво, новите им граждани- "кафяви" и "тъмнозелени" са тотално неинтегрируеми и само точат социалки и въртят всевъзможни престъпни схеми....

    07:33 30.09.2026

  • 52 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Соломон":

    Явно глад мори добитъка ,Сюлеймане отрано си започнал днес .

    07:33 30.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 САМО ПИТАМ

    8 1 Отговор
    А КОЙ ЩЕ МУ ПОПРЕЧИ ЗА ПЪЛНАТА ПОБЕДА.........?

    Коментиран от #63

    07:33 30.09.2026

  • 55 Хм...

    1 4 Отговор

    До коментар #47 от "Хахахаха":

    Все ще има нещо, ще живеят в мизерия, но ще воюват. Може да е предимно с ракети и дроново, но този няма да спре. Освен ако не лвгне до ленин.

    Коментиран от #60

    07:33 30.09.2026

  • 56 От цялата

    6 5 Отговор
    статия разбрахз че джуджето е обречено. Украинците няма как насилствено да приемат властта на Кремъл. Дори изперкалият диктатор-изверг да окупира Украйна, ще има саботажи атентати, бунтовническо движение. Това ще доведе до трайна нестабилност в цялата Руска федерация и в крайна сметка някой бъдеш управленец, ще трябва отново да върне свободата на Украйна. Затова в случая най далновидното решение е операция Валкирия 2, само че не с чанта с бомба, както по времето на ВСВ, а с помощта на съвременни AI технологии.

    07:34 30.09.2026

  • 57 Мишел

    8 3 Отговор
    Тази война не може да е безкрайна, защото е война до последния украинец.

    Коментиран от #72

    07:34 30.09.2026

  • 58 В състава

    7 2 Отговор
    на РФ конституционно се включени Кримски п-в, ДНР,ЛНР, Запорожска и Херсонска области. Птун или друг, това е чадт от федерацията и няма да има отстъпка. А при упорство ще се добави Одеска и Харковска области. Капиш ?!?

    07:34 30.09.2026

  • 59 дядо дръмпир ще лежи под лада самара

    2 3 Отговор
    Страх от нова вълна на наборна служба в Русия: Путин увеличава армията с над 15 000 войнициЗаглавията около конфликта в Източна Европа не спират.

    Всеки ден получаваме нови доклади, които допълнително илюстрират напрегнатата ситуация.

    Много хора се чудят какви развития предстоят и как ще се развие ситуацията.

    Това е време, когато новините от региона се следят с особено внимание, тъй като могат да имат далечни последици.Руските въоръжени сили вече наброяват 2 441 630 души, след като Владимир Путин подписа заповед за увеличаване на военната мощ.

    Заповедта добавя 15 500 активни военнослужещи, увеличавайки общия брой на действащите войници до 1 550 500.

    Според The Moscow Times, това е четвъртият път тази година, в който Кремъл увеличава официалните си тавани на войските.

    Това е и седмото такова разширение, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна.

    Кремъл преди това беше увеличил броя на броя през март, юни и края на юли. Само юлският указ добави 25 000 действащи войници за изграждане на специализирани военни строителни части.

    Коментиран от #61, #75

    07:34 30.09.2026

  • 60 Дядо Ванго

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Хм...":

    Не го мисли ,яж ,пий и си носи новите дрехи ,че ще го изпревариш ....

    07:35 30.09.2026

  • 61 дядо дръмпир -добро утро путинохили

    3 3 Отговор

    До коментар #59 от "дядо дръмпир ще лежи под лада самара":

    Пари и съюзници
    Финансирането на тази нарастваща сила изисква огромни суми пари. Проектопроектите за бюджета за 2027 г. показват, че разходите за отбрана могат да достигнат 17,1 трилиона рубли, което е еквивалентно на около 207 милиарда евро.

    Това потенциално увеличение би погълнало около 35% от общите федерални разходи. Въпреки това, бюджетните данни разказват само част от историята.

    Коментиран от #73, #76

    07:36 30.09.2026

  • 62 Ренчо

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Соломон":

    Гледал си много американски филми май...

    07:37 30.09.2026

  • 63 Ахъм

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "САМО ПИТАМ":

    Скед само още три дена нали?

    07:37 30.09.2026

  • 64 БАНДЕРИЯ ЩЕ КАПИТУЛИРА

    6 1 Отговор
    А англосаксите дълго ще плащат репарации на Русия.

    07:38 30.09.2026

  • 65 Колчо

    8 1 Отговор
    Путин не умря , дубльорът му също е жив, чиповете от перални не свършиха, пералните също, ракетите МУ не свършиха даже са още повече- свършиха ракетите на враговете му. Глупотевините на атлантиците са безкрайни.

    07:38 30.09.2026

  • 66 Безкрайна война нямя да има,

    8 3 Отговор
    защото Украйна няма да я има. Запада я жертва, подари я на Русия. Остава да поразчистят територията, да съберат доста скрап за нови ракети и дронове, и Русия ще бъде господар на света.

    07:38 30.09.2026

  • 67 Значи остава

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "За Путин разбрахме":

    само първата възможност!!!

    07:39 30.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Сандо

    3 1 Отговор
    Статията показва или пълното невежество на автора,или неговото подчинение на политическата коректност и задачата да се зомбира демократизираното население.От много години такива тъпни ги пропускам,за тях си има създадена публика предимно от козячета.

    07:39 30.09.2026

  • 70 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Соломон":

    Сега пък "Соломон" ли се кръсти,нали беше "Оня с Гуя"?Всъщност абд нормално е за такива като тебе да пишат от чуждо име защото вие НИКОТА В ЖИВОТА не сте имали собствена Физиономия,а когато сте правили опит да изразите собствено мнение,строго ви се заповядва да мълчите.Вероятно е много неприятно да си "Мижитурка по рождение",но Бог така е отредил и няма мърдане...

    Коментиран от #79, #80

    07:40 30.09.2026

  • 71 Все пак

    6 2 Отговор
    руснаците никога няма да допуснат Украйна да бъде използвана като постоянен военен фронт на европейците срещу Русия. Този проект на ЕС се провали. Плюс това се вижда, че и финансирането на тази глупост е непосилно за ЕС.

    Коментиран от #95

    07:40 30.09.2026

  • 72 Даа

    2 4 Отговор

    До коментар #57 от "Мишел":

    Прав си, не може да е безкрайна, ще продължи до края на животеца на бункерния вова. След него някой ще си измие ръцете с лудостта му.

    07:40 30.09.2026

  • 73 дядо дръмпир не вижда примирие тази годи

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "дядо дръмпир -добро утро путинохили":

    Украинският президент Володимир Зеленски заяви в вечерно обръщение, че Русия вече е започнала допълнителна вълна на мобилизация.

    Украинските разузнавателни агенции смятат, че Москва иска да повика още 300 000 души тази година.

    Чуждестранни бойци също се включват в нарастващ брой. Украинското разузнаване разкри, че 8 000 севернокорейски войници в момента са разположени в руските граници, като още 10 000 се подготвят за разполагане.

    Печат у дома
    Споразумението за войски включва пряка техническа помощ от Москва.

    Според президента Зеленски, руската подкрепа е помогнала за изграждането на фабрики в Северна Корея за производство на ударни дронове Shahed.

    на!У дома тежките загуби на бойното поле и отслабващият настъпателен импулс се отразяват на руската вербация.

    Местните военни регистрационни офиси вече усещат натиска, тъй като очакванията нарастват, че нова, мащабна кампания за наборна служба може да започне по-късно тази година.

    Коментиран от #83

    07:40 30.09.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Мишел Ганев

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "дядо дръмпир ще лежи под лада самара":

    Димитър Дончев ,какъв Гросмайстор беше -един от топ 5в света ,а сега какво стана -бай Митьо Ал.Кашшша ,списващ за да изкара някоя пара за две чаши парцуца в местния хоремаг и след като се прибера ,половинката баба Вуна да го налага пак с тупалката .

    07:40 30.09.2026

  • 76 дядо тъпир

    5 1 Отговор

    До коментар #61 от "дядо дръмпир -добро утро путинохили":

    Ти по-добре анализирай финансите на Зеленски. Не се притеснявай за огромните възможности на Русия.

    07:41 30.09.2026

  • 77 Колчо

    4 1 Отговор
    Путин не умря , дубльорът му също е жив, чиповете от перални не свършиха, пералните също, ракетите МУ не свършиха даже са още повече- свършиха ракетите на враговете му. Глупотевините на атлантиците са безкрайни.

    Коментиран от #90

    07:42 30.09.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "оня с коня":

    Конски ,вълна ми излезе на езика да Повтарям ,че на влашките роми -копанарите ви чуждо аналитичното МИСЛЕНЕ ,прави дървени лъжици ,черпаци ,копанки ,ето тук ви е силата .

    Коментиран от #92

    07:44 30.09.2026

  • 80 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "оня с коня":

    Абе Баровец .пука ти на коня .карай си смело и безотговорно бмв-то и го премести в другия крачол .

    07:46 30.09.2026

  • 81 Ал Бънди

    1 5 Отговор
    Къде намират Мунчовците в изявленията на Путин и кохортата му желание за мир и преговори. Безкрайна война или наложен руский мир. Айде да наскачат мисирите и да плюят пак по лошата европа, която не коленичи пред кремълското джудже.

    07:47 30.09.2026

  • 82 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    6 1 Отговор
    Добре ли спахте у метрото в ню кииф?

    07:47 30.09.2026

  • 83 Десислава Димитрова

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "дядо дръмпир не вижда примирие тази годи":

    Дядо дръмпир ,вие сте един ментален енергиен вампир !

    07:47 30.09.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    3 1 Отговор
    Пропагандата им подхвърля подобни статии да се радват малко.

    07:51 30.09.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Има и трета,

    1 1 Отговор
    този главорез да гризне дървото.

    07:53 30.09.2026

  • 88 по същото време у нас..

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН":

    3 милиона по-малко от демократичен преход..и ГМО

    07:53 30.09.2026

  • 89 Антирашист 4391

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нено":

    Рашист ли си или копейка ? Коя е твоята родина ?

    07:53 30.09.2026

  • 90 Ахъм

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Колчо":

    Ама вечен ли е? Или очакваш скоро да го мумифицират?

    07:53 30.09.2026

  • 91 С две думи...

    1 0 Отговор
    По големи простотии не бях чел!

    07:54 30.09.2026

  • 92 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Соломон":

    Като латерна си- една и съща глупост "до откат"!Внезапно ме осени Идея да публикувам Упътване в Нета в Рубриката "Полезни съвети" :"Как да общуваме със Селски "Изкуствен Интелект" така,че да не го повредим"!Мдааа...:)

    07:54 30.09.2026

  • 93 Антирашист 4392

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Za Родину":

    Това ли е твоята родина ?

    07:55 30.09.2026

  • 94 Мадарски Конев

    4 0 Отговор
    Поредния бълвоч съчинен в някое брюкСелско кафене от объркан евроатлантик, чудещ се как да си плати наема за следващия месец.

    07:56 30.09.2026

  • 95 Хм...

    0 4 Отговор

    До коментар #71 от "Все пак":

    Значи лесно могат да решат проблема - прибират се у дома и военният фронт спира да съществува. Няма да ги преследват, никой не им иска териториите, за китайците не гарантирам.

    Коментиран от #105

    07:56 30.09.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Картаген

    2 0 Отговор
    Статия , в която Владимир Владимирович Путин е споменат 16 пъти ,а Зеленски нито веднъж.

    07:57 30.09.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Антирашист 4393

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Защото":

    Противоречиш на документи на ООН !

    07:58 30.09.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 АРХАНГЕЛСК

    0 2 Отговор
    И кой по точно ще финансира тази безкрайна война умници.

    07:59 30.09.2026

  • 103 Гориил

    3 0 Отговор
    За страна с неизчерпаеми ресурси, безкрайната война е по-добра.

    07:59 30.09.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Къде

    3 0 Отговор

    До коментар #95 от "Хм...":

    да се "прибират" . Руснаците са на собствена територия. В Крим и Донбас хората се самоопределиха по един категоричен начин на референдуми и днес са част от Руската федерация.

    08:01 30.09.2026

  • 106 Антирашист4394

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Зеления път":

    Зеленски е герой,защитава родината си ! Разните там копейки и рашисти нямат родина !

    Коментиран от #108

    08:02 30.09.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 розовото пони зеля

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "Антирашист4394":

    Даааа и зеленски вече няма ни родина ни народ, от много защитаване нищо не остана.

    08:03 30.09.2026

  • 109 Историк

    0 0 Отговор
    Това е доказаната истина за войната на Путин срещу Украйна. Безмилостен диктатор , който тероризира Русия да завладее Украйна, защото руските войски,които безчинстват в Украйна са под негово ръководство, насилствено изпратени да избиват и унищожават не само украинците, но изтриват цялата укаинска цивилизация, което се нарича геноцид. Това се случва вече 5 години пред очите на света и не може да бъде спряно,защото се оказа,че има такива кото него и в други държави. В България положението е много тежко,защото се оказа,че има много такива жестоки и свирепи хора ,които са изгубили човешки облик,които подкрепят геноцида на Путин и мразят неистово невинните жертви,които нищо не са им направили. Това е преломен момент в развитието на човечеството и ще остане в историята на 21 век. Всички путинолизци и тръмполизци наричат себе си миролюбци, а всъщност са военнолюбци, защото и Путин и Тръмп водят войни и тероризират света. Това са фактите,които няма как да бъдат отречени,освен от пропагандаторите на фалшиви новини,които също са известни.

    08:04 30.09.2026

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