Николай Слатински: Изтокът е тънка работа

19 Март, 2026 13:01 1 213 32

Моите тревоги, свързани с Войната в Иран, бяха главно 4

Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
Моите тревоги, свързани с Войната в Иран, бяха главно 4. Това припомня във "Фейсбук" Николай Слатински.

— Украйна ще мине много лошо на заден план.

— Помощта за Украйна ще изтънее и може да секне - заради липсата на ракети и други бойни средства, изгаряни на поразия в ударите срещу Иран.

— Ще настъпи почти фатален и евентуално необратим разкол между САЩ и Европа.

— Поради ръстът на цените на нефта над 100 долара и повече, Путин ще получи нави милиарди за да продължи да yбивa украинци.

Днес, точно три седмици от началото на Войната с Иран, всичко е точно така, както писах преди това.

За първите три пункта мисля, че не се съмнява никой мислещ човек.

А четвъртият пункт, който преди 28 февруари бе пръв в моите опасения?

Сбъдва се и той на 100 процента!

Освен че със златния риж доларов дъжд Путин закърпва разпарцаления си бюджет, в Рашистан масово скачат парите за сключване на договори на мeнтaлнo yврeдeнuтe рaшuстu за yбuвaнe на украинци (ще дам числата в долари за по-лесно асимилиране) - от 35000 на 50000 долара. Кpъвта на убитuте и ранените украинци е и по ръцете на рижия ceнuлeн kyky.

А иначе - в един класически съветски филм се казваше Восток дело тонкое!

Да, Изтокът е тънка работа. Там пипнеш ли нещо, пипаш всичко.

И нищо не се решава с огромен (риж) чук.

Поне така сочи там Историята в последните има-няма 10000 години.


Подобни новини


  • 1 3.14К

    32 3 Отговор
    Тоя психопат откъде пак го изкопахте?

    Коментиран от #8

    13:03 19.03.2026

  • 2 И Киев е Руски

    23 4 Отговор
    Евро вождовете да слагат наколенки те и пред Кремъл .Да молят императора за милост

    Коментиран от #31

    13:04 19.03.2026

  • 3 Изтокът е тънка работа

    14 1 Отговор
    ама за шоферчтата дето ще чакат за 20е
    ще дебела работа с тез цени

    13:06 19.03.2026

  • 4 стига с тоя ренегат

    15 2 Отговор
    Люлински червен пенсионер ще дава съвети


    Дайте да чуем Миро на Лена /Ленин с какво ще е полезен.

    За зам. кмет на София не се уреди

    13:06 19.03.2026

  • 5 Роден в НРБ

    21 3 Отговор
    Евреина Слатински дава акъл. Мерси, мерси.

    13:06 19.03.2026

  • 6 От кухнята

    27 3 Отговор
    На тоя мухльо, грозната му дъщеря Бойко Борисов я направи дипломат в МВнР, после тя стана любовница на Петко Дойков. Сега е временно управляваща посолството в Киев. За който не знае да знае какви баламурници ни управляват!

    Коментиран от #27

    13:08 19.03.2026

  • 7 Да, да

    19 2 Отговор
    Глад, Сланински, глад те гони!

    13:09 19.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факти

    12 3 Отговор
    приберете си шиз оff рениците

    13:10 19.03.2026

  • 10 ШЕФА

    7 2 Отговор
    Бреййй,Соро.... живеели по 10 000 години и помнят всичко ?

    13:10 19.03.2026

  • 11 НПО трол

    10 3 Отговор
    А Сланински пък е дебела работа.

    13:11 19.03.2026

  • 12 си пън

    14 2 Отговор
    слатински,продай си имотите и плати на осрайна за златни мивки,и после се гръмни и няма притеснения

    13:12 19.03.2026

  • 13 Русия

    7 2 Отговор
    Жалко човече,това което си написал Великият В.Путин го каза веднага след началото на СВО ,но ще има и още екстри за евро-либералите,те ще са десерта който тепърва ще се сервира,а ти спри да преписваш думите на умните хора от които зависи целият свят.

    13:15 19.03.2026

  • 14 Потоп

    12 2 Отговор
    Сороидния циганин за Покрайнината се затъгувал. Виж България!

    13:15 19.03.2026

  • 15 Да публикуваш

    11 3 Отговор
    фашистките изцепки на доказан фашист си е същото ментално поведение

    13:15 19.03.2026

  • 16 Тиквата

    8 2 Отговор
    Един налъм каза хахааххаааааа,олигоф...... се тревожи че няма да има хонорар.

    13:17 19.03.2026

  • 17 Крум

    12 2 Отговор
    Тая гад пак изпълзя.....Нищожеството стигна до там да харесва Хитлер!?....А Окраината бавно отича в канализацията...

    13:21 19.03.2026

  • 18 Айде и ти с покрайната на заден план

    8 1 Отговор
    Колко тревоги има Сратински, всичките са за покрайна и нито една тревога за България. Когато "покрайна мине лошо на заден план", па дано и ти да минеш там и повече да не ти публикуват бъртвежите

    13:22 19.03.2026

  • 19 Един път

    5 1 Отговор
    да се съглася с този сорос ки от падък!Яд хи е на Тръмп повече отколкото на Русия!

    13:23 19.03.2026

  • 20 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 0 Отговор
    Абе, СлаНински, защо даваш числата в долари, защото така си получаваш заплащането ли?
    В Европа и България сме на €...

    13:25 19.03.2026

  • 21 Путин търпя 10 години

    8 1 Отговор
    укрите да убиват руснаци в Донбас, така че да не ревем за укрите. Те и без това са като воденичен камък на врата на Европа. Благодарение на тях и най вече на тия в Брюксел бавно потъваме. Вода ще има за всички. Авторът на тази безумна статия можеше да си спести глупостите.

    13:27 19.03.2026

  • 22 Ханку Брат

    3 1 Отговор
    Тоя има адрес, нали?

    13:27 19.03.2026

  • 23 хахаха

    9 1 Отговор
    Тоя съвсем е изкукуригал:))) Сън не го хваща от мисли за Путин, на всеки час проверя под леглото и в гардероба дали не се е скрил някой руснак:) А най смешното не е, че Путин не е чувал за Слатински, а че тоя е такъв експерт, че кариерата му мина във фейсбук:)

    13:29 19.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Иван 1

    4 1 Отговор
    Този да заминава за Украйна,а не да пише глупости аман от разбирачи.

    Коментиран от #28

    13:41 19.03.2026

  • 26 Голям

    4 0 Отговор
    Много точен анализ, аз по същия начин смятам, че рижия боклук в Белия Дом е манипулиран от Путин, както на нас руснаците ни дават идеи да нападнем и да си вземем Македония, така както те Украйна... като остареят и стават лесни за манипулации, "я гледай пък аз какво си имам, пък ти си нямаш.... кой аз ли ей сега ще си взема от Иран."

    Аз смятам, че Русия е основният катализатор, за войните в Близкия Изток... кофти душици са това руснаците... единствените, които ги превъзхождат в това отношение са русофилите, безмозъчни същества.

    Коментиран от #29

    13:44 19.03.2026

  • 27 идioтite

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "От кухнята":

    са безчет, като ято черни гробари са и в политиката....

    13:46 19.03.2026

  • 28 Голям майтап

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Иван 1":

    В любимите ти руски филми присъства характер Иванушка-глупака, това трябва да е някой от твоите, ако не си ти?

    13:48 19.03.2026

  • 29 отначало

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Голям":

    докрай лъжа след лъжа си оплел-платено и за отскок с некоя линия от белото....

    13:52 19.03.2026

  • 30 Красимир

    0 0 Отговор
    Сигорно е гледал предвиждането на Жириновски от 2019 година: когато започне войната в Иран всички ще забравят за Украйна...

    13:54 19.03.2026

  • 31 Орк на тротинетка 🧌🛴

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..имам каска за безопасност 🗿💡

    13:57 19.03.2026

  • 32 Хе хе...

    0 0 Отговор
    Ха ха ха ха!
    Явно работата и в 4о4 и в ЕсеС и в персийския залив отива накъде изуй гащи. Праведната пропаганда съвсем истеряса, взе да вади на амбразурата куцо, кьораво и сакато. Ха ха ха ха ха ха ха!
    Не мога да опиша колко ме забавлява безсилната злоба на на родните и евроатлантическите розАви понита, смешни та чак жалки!
    Ха ха ха ха ха ха! Последно съм се смял така на щуротийте на Бени Хил.

    14:02 19.03.2026