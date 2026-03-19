Николай Слатински: Изтокът е тънка работа

Моите тревоги, свързани с Войната в Иран, бяха главно 4. Това припомня във "Фейсбук" Николай Слатински.

— Украйна ще мине много лошо на заден план.

— Помощта за Украйна ще изтънее и може да секне - заради липсата на ракети и други бойни средства, изгаряни на поразия в ударите срещу Иран.

— Ще настъпи почти фатален и евентуално необратим разкол между САЩ и Европа.

— Поради ръстът на цените на нефта над 100 долара и повече, Путин ще получи нави милиарди за да продължи да yбивa украинци.

Днес, точно три седмици от началото на Войната с Иран, всичко е точно така, както писах преди това.

За първите три пункта мисля, че не се съмнява никой мислещ човек.

А четвъртият пункт, който преди 28 февруари бе пръв в моите опасения?

Сбъдва се и той на 100 процента!

Освен че със златния риж доларов дъжд Путин закърпва разпарцаления си бюджет, в Рашистан масово скачат парите за сключване на договори на мeнтaлнo yврeдeнuтe рaшuстu за yбuвaнe на украинци (ще дам числата в долари за по-лесно асимилиране) - от 35000 на 50000 долара. Кpъвта на убитuте и ранените украинци е и по ръцете на рижия ceнuлeн kyky.

А иначе - в един класически съветски филм се казваше Восток дело тонкое!

Да, Изтокът е тънка работа. Там пипнеш ли нещо, пипаш всичко.

И нищо не се решава с огромен (риж) чук.

Поне така сочи там Историята в последните има-няма 10000 години.