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103 години от кончината на героя Ефрем Чучков – втората авторитетна фигура във ВМРО

103 години от кончината на героя Ефрем Чучков – втората авторитетна фигура във ВМРО

1 Октомври, 2026 10:00 1 223 15

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  • българия

Отбягвал е публичността. Странял е от политическите боричкания, от партиите, от интригите и от „светлината на прожекторите“

103 години от кончината на героя Ефрем Чучков – втората авторитетна фигура във ВМРО - 1
Явор Чучков Явор Чучков журналист и юрист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Едно име караше по онова време всички ни да губим и ума, и дума от страх. Това име бе Ефрем Чучков – най-издирваният от нашата полиция и аскер български комита в Македония. Наричахме го ОГЪН ЕФРЕМ.“

Галиб Вардар, офицер от турското военно разузнаване

Ефрем Чучков е роден на 21 ноември 1870 година в Щип. Отдал е живота си за свободата на Македония и нейното обединение с България.

Отбягвал е публичността. Странял е от политическите боричкания, от партиите, от интригите и от „светлината на прожекторите“.

В началото са го наричали „Дясната ръка на Гоце Делчев“. По-късно, в тогавашния печат и в спомените си съвременниците му са го окачествявали като:

„Практикът на Организацията“;

„Колос на революционното дело“;

„Организатор на боевата дейност и инструктор на четите“;

„Легендарен войвода и апостол на освободителните борби на македонските българи“;

„Един от бележитите водачи на ВМОРО/ВМРО”;

„Непоколебим бранител на основополагащите принципи на Организацията, съхранил името си неопетнено“.

Участва в организирането на нелегални революционни комитети предимно в Македония, но също и в поробената част на Тракия. След началото на арестите през ноември 1897 година в Кочанско, Щипско, Кратовско, Паланечко, Радовишко, Кумановско, Скопско и други райони вследствие на Винишката афера, Ефрем Чучков успява да се изтегли и да се прехвърли временно в България. Тогава Мише Развигоров – един от стотиците заловени и изтезавани дейци, не разкрива Чучков и другарите му, а поема вината само върху себе си и е заточен.

На 12 април 1898 година войводата Ефрем Чучков повежда първата чета на Четническия институт на ВМОРО. Водил е огромен брой сражения срещу турските поробители и по-късно – срещу сръбските окупатори, и е увековечен в някои от народните песни на македонските българи. Турските власти са обявявали Ефрем Чучков за един от най-големите врагове на Османската империя и за най-опасния български комита. Понякога конни и жандармерийски табори са обкръжавали цели градове и села в Македония, за да заловят или убият Чучков и неговите четници.

В някои периоди е бил български учител в Щип, Пехчево и Мелник, макар и с чужд нофуз (удостоверение за самоличност), законспириран под името „Симеон Михайлов”. Успоредно с учителстването си е осъществявал активна революционна организаторска и агитаторска дейност. В края на ХIХ и в началото на ХХ век понякога пребивава в София, където пред Чучков и неговото „разпятие от кама и револвер“ полагат клетва доброволците от територията на Княжество България, желаещи да посветят живота си на каузата за извоюване на свободата на Македония.

103 години от кончината на героя Ефрем Чучков – втората авторитетна фигура във ВМРО

Съвременникът му Христо Попкоцев пише за него: „Той сновеше по селата и паланките на своето царство ту с чета, ту без чета, ту предрешен като просяк или кюмюрджия, ту като учител под чуждото име Симеон, ту като селянин и подушен от турците, всекога навреме и сръчно е успевал да им се изплъзне от ръцете...“. И добавя (имайки предвид периода 1912–1913 г.): „Благодарение на него Щип остана цяла година български!“.

През лятото на 1908 г., в качеството си на началник на Скопския революционен окръг, член на Централния комитет на Организацията и фактически ръководител на ВМОРО, Ефрем Чучков успява да спаси по-голямата част от оръжието на Организацията и да организира неговото укриване. Тогава Чучков нарича обещанията на младотурския режим за даване на автономия и права на българското население на Македония „фарс, целящ задържането на Македония под турско робство“ и съумява, подкрепян от своя помощник и доскорошен четник Тодор Александров, да накара четниците от Скопския и Битолския революционни окръзи да не предадат оръжието си, за да могат да продължат борбата срещу поробителя.

103 години от кончината на героя Ефрем Чучков – втората авторитетна фигура във ВМРО

По време на Балканската война Ефрем Чучков с четата си освобождава Кочани, Щип и Щипската област, разбивайки турците в поредица от сражения (включително в битката при Султан тепе), пленява стотици турски войници и установява там импровизирана форма на българска власт. Изпраща до сръбското командване фалшиво уведомление, мъгляво „подпечатано” с нагорещена сребърна петолевна българска монета, че в Щип е влязла редовна българска войска и е “установена българска военна комендатура”. По този начин и дегизирайки четниците си и стотици местни доброволци с облекло, наподобяващо български войнишки униформи, той успява да заблуди сръбските генерали, наблюдаващи с биноклите си Щипската котловина от възвишенията недалеч от града, и да спре настъплението на приближаващата се сръбска армия.

След като е назначен за български управител на Щип и на Щипската околия и остава на този пост до 25 юни 1913 година, Ефрем Чучков заема същата длъжност и през Първата световна война след разгрома на Сърбия и временното освобождаване на Вардарска Македония, както и длъжността председател на Окръжната постоянна комисия. Награждаван е с български военни ордени. Любопитен факт е, че негов писар по това време е бил Иван Михайлов.

След поредната съкрушителна национална катастрофа като следствие от Първата световна война, Тодор Александров и Ефрем Чучков ръководят възобновяването на Организацията, която, след етническото прочистване на Одринска Тракия, вече носи името Вътрешна македонска революционна организация (ВМРО). Макар и да са отминали младежките му години, Чучков отказва предложения му в София от министъра на вътрешните работи Александър Димитров чиновнически пост в Държавната комисия за бежанците и продължава пътя на нелегалната борба в планините на отново окупираната Вардарска Македония, превърната в Южна Сърбия. В докладите си сръбското военно разузнаване съобщава за съвместни обходи на Александров и Чучков в Източна Вардарска Македония заедно с революционни чети. Двамата заседават най-често в „тяхната си база”, както самите те са наричали къщата на Георги Даскалов в село Покровник, Горноджумайско.

103 години от кончината на героя Ефрем Чучков – втората авторитетна фигура във ВМРО

Наред с обиколките си за укрепване на нелегалната мрежа в окупирана Македония, в периода 1919–1923 г. Ефрем Чучков за пореден път действа и в пограничните пунктове (предимно в основния разпределителен център – Кюстендил) като координатор, организатор и инструктор на четите, влизащи от България в Македония. Успоредно с революционната си дейност в Македония, той е и председател на Комитета за подпомагане на бежанците в Кюстендил. Бойните му акции срещу многочислени подразделения на редовната сръбска армия обаче са неминуемо обречени. В крайна сметка, четата му е разбита след поредица от неравни битки (само например през 1922 г. той води седем сражения със сръбски военни части в Малешевско и Кочанско). Тежко болен вследствие на получените рани и несгодите на живота в нелегалност, Ефрем Чучков умира в болницата на Червения кръст в София на 1 октомври 1923 година. Изпълнена е била предсмъртната му воля да бъде погребан в Кюстендил.

В бр. 743 на вестник „Целокупна България” (Скопие, 1943 г.) има следния текст: „Противникът познаваше силите и способностите на Чучков и затова всичко правеше да го унищожи. Прочутият скопски полицай Дервиш-ефенди даваше торба злато, за да има в ръцете си, жив или мъртъв, Ефрем Чучков. Но „чичо Ефрем”, както го наричаше народа, беше неуловим. Самото му име беше една тайна. Народът го обичаше и го пазеше здраво. Цели тридесет години Чучков, като апостол и войвода, работи за свободата на Македония. Неговите дела са чутовни и са известни вред из родната страна. Никога той не се умори, никога не наведе глава в отчаяние. Чучков беше и си остана голяма тайна за приближените си.”

Властите в Република Северна Македония издават книги за Ефрем Чучков, правят и излъчват филми за него и взаимодействието му със съратници, без изобщо да посочват, че Чучков е бил български революционер, войвода и патриот, включително и български учител, а по време на войните за национално обединение – български околийски управител в Македония.

В западната ни съседка Ефрем Чучков е например и един от главните герои, заедно с Гоце Делчев и Даме Груев, в антибългарската опера „Илинден“ на композитора и съавтор на либретото Кирил Македонски. В своите публикации и речи държавниците в РСМ наричат Ефрем Чучков „велик македонец“, „македонски национален герой“ и „колос и мъченик на борбата на македонския народ за национално освобождение“. Това е откровена провокация и гавра с името му, която е срамна и позорна за България.

Ефрем Чучков обаче е един почти забравен у нас апостол на освободителната епопея на македонските българи. До 1934 г., преди да започне провеждането на курс към голямо сближение с Югославия, е имало училище „Ефрем Чучков”. В София поне е останала една улица, която носи неговото име, но на въпроса кой е той, при проведена анкета на случаен принцип никой от анкетираните не е могъл да отговори. И няма как да е другояче, защото в хаоса на 90-те години на ХХ век, поради някакъв административен пропуск, дори престанаха да съобщават неговото име по време на проверките-заря за загиналите герои на България.

През 2023 г. Българската национална комисия по военна история (БНКВИ) – член на Международната комисия за военна история при ЮНЕСКО, изготви и прие „Възвание за отдаване на дължимата национална почит към героя на България Ефрем Чучков“, съдържащо призиви за изграждане на негов бюст-паметник в Борисовата градина, за съобщаване на името му на проверките-заря (както беше преди години), за включване на информация в българските учебници по история за неговото революционно дело и за осъществяване на популяризаторски начинания на национално равнище за повишаване на обществената осведоменост относно този знаменит български революционер, войвода и учител.

Към възванието на БНКВИ единодушно се присъединиха учените и обществениците, участвали в Тържествената научна конференция в Централния военен клуб по случай 120-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. Възванието бе подкрепено и от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, ВМРО – БНД и Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. ВМРО – БНД издаде брошура „Ефрем Чучков – Апостол на революционните борби на македонските българи”.

Възванието е разпратено до държавните институции, но те не са предприели никакви действия. По този повод видният български писател, преводач и изследовател Румен Стоянов заяви следното в своето есе „България, Ефрем Чучков и Македония”:

„... ради собствената ни мърлявщина излиза, че в РС Македония хората знаят повече за храбро сражавалия се за съкровената му всебългарщина Ефрем Чучков отколкото ние в България... Нима спрямо Ефрем подхождаме тъй предателски, както и спрямо Гоце, чиито кости подарихме на българомразещи злохулници? Министър-председатели, министерства, парламентарни комисии, протоколни началници на тържествените проверки-заря, издателства, на които по пилат-понтийски удобно е възложено съставянето на днешните български учебници, дружно мълчат и не отговарят на отдавна изпратеното до тях Възвание на нашите военни историци за отдаване на дължимата общобългарска почит към този апостол и мъченик на революционните борби на македонските българи, не им пука на дудука за някакъв си герой от войните за национално обединение Ефрем Чучков, макар и достойно оглавявал ВМРО!”

А в изумителната си книга „Нека помним” един друг доблестен национален будител – Росен Петров, зададе редица болезнени въпроси:

„Защо за този голям герой не пише в българските учебници? Защо сме оставили по традиция РСМ да си го „присвои”? Защо поне не го почитаме? Защо, след хаоса на 90-те, дори името му вече не се споменава по време на заря-проверките? Защо няма поне един бюст-паметник?... Неговите противници са го ценяли, остава да започне да го прави и нашата държава. Нека пепелта на времето не покрива огнения Ефрем, изгорял в пламъците на борбата за българското име. И от нас си зависи.”

През 2025 г. СБП публикува отново специална декларация-призив в подкрепа на възванието на военните историци, напомняйки на институциите в страната, че е крайно време да бъдат осъществени реални мерки за възстановяване на паметта за тази ключова историческа фигура и заслужил радетел на българската кауза. Своята индивидуална подкрепа към възванието оповестиха и голям брой български общественици, историци, писатели, журналисти и изследователи. Конкретни действия на държавната администрация не последваха.

В редките случаи, когато съм получавал отговори от някои институции, те изразяват принципна подкрепа към възванието на военните историци, но отправят изискване аз да осигуря източник на финансиране за бюст-паметника и нужните разрешения от Столичната община, а това не е по силите ми. Усещам, че все повече държавни служители не съзнават, че именно държавата е длъжна да се погрижи за отдалия живота си герой, а не някой негов роднина или недържавна организация. Що се отнася до другите призиви на историците, съдържащи се във възванието – за съобщаване на името на героя Ефрем Чучков по време на проверките-заря и за включване на информация за неговото революционно дело в българските учебници по история, отговор липсва. Остава надеждата за още помощ от страна на медиите и за евентуална масова гражданска инициатива.

Явор Чучков


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дзак

    11 0 Отговор
    "апостол и мъченик на революционните борби на македонските българи"!

    10:11 01.10.2026

  • 3 Ще се наредя на опашката

    1 11 Отговор
    След 1902 г. ВМРО става мафиотска организация и крупен наркопроизводител. Държава в държавата. Яне Сандански -съветска подлога. Но понеже съветските и руски подлоги никой не ги забравя, затова четем за тях. Войводите са мафиоти, които са гледали своето забогатяване. Прочетете малко повече, има доста коректна литература по въпроса. Задайте си правилните въпроси. И хвърляйки сили за чукарите на Вардарска, сега Сръбска Македония сме изтървали, плодородната Беломорска Тракия и около Одрин. Нарочно.

    Коментиран от #4

    10:12 01.10.2026

  • 4 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ще се наредя на опашката":

    Имало ли е Провокатори?

    Коментиран от #5

    10:19 01.10.2026

  • 5 Новичок

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Има един джамбазки.

    10:27 01.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 6135

    5 0 Отговор
    Браво, много добра статия!

    10:34 01.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Л. Пъшев

    1 0 Отговор
    Какво правят министерствата? Какво прави министър-председателят? Какво прави президентът? Какво прави общината? Тия хора получават заплати от нашите, народните пари. Ефрем Чучков е велик българин от Македония, една от най-големите фигури на българското освободително движение. Срамно е, че у нас няма кой да му направи дори един паметник, а призиви имаше вече не знам колко… Какво става в Територията? Нека поне политическата партия ВМРО-БНД да се събуди!

    11:46 01.10.2026