Пет спорни норми в новия проект за Закона за хазарта

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Проектът за промени в Закона за хазарта предвижда по-строг режим за рекламата, наземните игрални зали и онлайн операторите. Документът е публикуван за обществено обсъждане, което продължава до 23 октомври 2026 г., а според анализа на „Фокус“ част от новите правила трябва да започнат да действат от 1 януари 2027 г.

Правителството защитава промените с аргумента, че те ще доведат до повече прозрачност, по-справедливо облагане и ограничаване на хазартните зависимости. „Въвеждаме на практика пълна забрана на рекламата за хазарт. Не искаме хазартът да присъства в ежедневието на българските граждани“, заяви премиерът Румен Радев. По думите му се запазва възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху екипи и спортни съоръжения.

По-високи разходи за наземния сектор

Според публикувания анализ проектът заменя досегашния модел на облагане на игралните зали и казината с комбинация от променлива ставка и минимални месечни прагове. Посочена е 20% променлива част върху разликата между получените залози и изплатените печалби.

Минималните месечни плащания, описани в анализа, са не по-малко от 200 евро за всеки игрален автомат или игрално място, 4500 евро за игрална маса с рулетка и 1000 евро за друго оборудване. Отделно са предвидени лицензионни такси до 600 000 евро за казино и до 300 000 евро за игрални автомати в градове с над 500 000 жители.

Критиката към тази част от проекта е, че фиксираните плащания ще се дължат и при слаб оборот или сезонен спад. В анализа се твърди още, че автоматизираното отчитане в реално време на всеки залог и изплатена печалба към НАП може да създаде технически спорове при прекъсване на връзката или несъвместимост между различни системи.

Нови ограничения за залите и казината

Предлага се игрални зали и казина да работят само в населени места с над 10 000 жители и на поне 300 метра от училища, детски градини, читалища, детски площадки, студентски общежития и социални услуги. Лицензираните оператори ще трябва да представят документи за съответствие до 30 април 2027 г., като при неизпълнение се предвижда окончателно отнемане на лиценза.

Авторът на анализа определя това като риск за вече направени инвестиции, защото промяната би засегнала обекти с действащи лицензи, дългосрочни договори за наем и закупено оборудване. В същото време твърдението, че новите ограничения ще доведат до фалити, загуба на бюджетни приходи и ръст на нелегалния хазарт, е оценка на автора, а не потвърдена прогноза на държавна институция.

Забрана за рекламата и локални сървъри

Проектът предвижда забрана за пряка и непряка реклама на хазартни игри, оператори, търговски марки и знаци. Изключенията са свързани с фасадите на самите обекти, собствените сайтове на организаторите и Българския спортен тотализатор. Предвижда се и отпадане на режима за лицензиране на афилиейт сайтове.

Според „Фокус“ тази мярка може да пренасочи рекламни бюджети към глобални платформи, които трудно се контролират от българските институции. В проекта са заложени и изисквания централната компютърна система и комуникационното оборудване на онлайн операторите да бъдат разположени в България. За операторите от Европейския съюз се предлага и задължение да извършват дейността си чрез място на стопанска дейност в страната.

Тези предложения са част от проект, а не от действащ закон. След приключването на общественото обсъждане предстои правителството да прецени евентуални промени, а окончателното решение ще бъде на Народното събрание.

Източници: Фокус