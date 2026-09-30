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Арестуваха убиеца на Илиян Филипов

Арестуваха убиеца на Илиян Филипов

30 Септември, 2026 19:16, обновена 30 Септември, 2026 19:22 6 260 102

  • арестуваха-
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  • илиян филипов-
  • убийство-
  • полиция-
  • мвр

Мъжът има досие в МВР. Допреди месеци е бил служител в една от фирмите на Илиян Филипов

Арестуваха убиеца на Илиян Филипов - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бивш служител на убития тази нощ в Пловдив бизнесмен Илиян Филипов е бил арестуван преди малко в София във връзка с престъплението.

Мъжът е 51-годишен с инициали С.М. и е бил задържан в София, съобщава "24 часа".

Мъжът има досие в МВР. Допреди месеци е бил служител в една от фирмите на Илиян Филипов.

Според източниците от разследването това е мъжът, чиято снимка с качулка и суичер бе разпространена по-рано днес. Тя е извадена от видеокамери в района на убийството на Илиян Филипов в Пловдив.

Припомняме, че Филипов бе застрелян с два куршума тази нощ около 1 часа. Бизнесменът е собственик на транспортната компания ПИМК, редица други фирми и футболния клуб "Ботев" от Пловдив.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зъл пес

    97 19 Отговор
    Да бе,сигурно са нарочили тоа нещастен човечец.Но със сигурност ще подържат версията че той е убиеца.

    Коментиран от #6, #7, #30, #88

    19:20 30.09.2026

  • 2 развратния мешчо пух

    59 8 Отговор
    Да бе

    19:20 30.09.2026

  • 3 ДА БЕ ДА

    71 7 Отговор
    Точно тоя е убиеца.

    Коментиран от #71

    19:21 30.09.2026

  • 4 Сзо

    57 7 Отговор
    Родната милиция ни пази!

    Коментиран от #74

    19:21 30.09.2026

  • 5 Тодор Живков

    43 9 Отговор
    Всичко върви по план. Петилетката е изпълнена за три години.

    19:22 30.09.2026

  • 6 ДА БИЛ СЪМ СВИДЕТЕЛ НА МВР

    66 9 Отговор

    До коментар #1 от "Зъл пес":

    НАТАПЯНИЯ С ЦЕЛ ПРИКРИВАНЕ НА ИСТИНСКИЯ ВИНОВНИК.

    19:22 30.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Цвете

    47 7 Отговор
    ДАЛИ Е ТОЙ? ЗАЩО САМО ИНИЦИАЛИ ? КАТО КАКЪВ Е РАБОТИЛ В ТАЗИ КОЛОСАЛНА ФИРМА ? 🚔🚔🚔🚔🚔🇧🇬🤫

    Коментиран от #84

    19:23 30.09.2026

  • 9 за заблуда на поръчителя

    47 7 Отговор
    Невероятно, но задържането е факт - а мотива е доста нелогичен - да търсиш сметка от най-големия ти бивш шеф!

    19:23 30.09.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    32 24 Отговор
    Колко глупости се писаха цял ден. Снайперист бил, такъв бил, онакъв бил, пък излезе едно битово убийство от аджамия.

    Коментиран от #59

    19:23 30.09.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    47 10 Отговор
    ДАЙТЕ МУ ИМЕТО - ТОЗИ ЧОВЕК Е ИСТИНСКИ ГЕРОЙ ЗА НАС ИСТИНСКИТЕ БЪЛГАРИ!

    19:24 30.09.2026

  • 12 Заподозрян

    34 4 Отговор
    В центъра на София е задържан, сред нас се разхождат убийци ежедневно.

    Коментиран от #70

    19:24 30.09.2026

  • 13 На следователя

    18 3 Отговор
    Ще каже защо го е убил.

    Коментиран от #19, #35

    19:25 30.09.2026

  • 14 Хер Флик от Гестапо

    20 1 Отговор
    Адвоката на убития, има ли да каже нещо?

    Коментиран от #57

    19:25 30.09.2026

  • 15 ДЕ НЕ Е СЪЩИЯ

    42 2 Отговор
    Дето утрепа Трактора??

    19:25 30.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Чакайте сега

    52 0 Отговор
    Нали с един куршум беше убит, а сега пишат два куршума?

    Коментиран от #52, #60, #61

    19:27 30.09.2026

  • 18 Директора👨‍✈️

    47 4 Отговор
    Как па не беше някой клошар.
    Никой няма вяра в институциите. Никой. Това постигнаха за послесните 30 години!

    Коментиран от #58

    19:28 30.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дончо Цончев

    43 4 Отговор
    Според мен, не е той. Полицията лъжат. Прикриватурата просто прикрива истинските поръчители.

    19:29 30.09.2026

  • 22 Защо

    19 5 Отговор
    Не го заловиха вчера, като го знаят?????
    За тези заплати - толкова.

    19:29 30.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Окооо

    31 10 Отговор
    Ако това наистина се окаже вярно, то ще е първото разкрито убийство в цялата история на мутренските времена от 1990г. насам.... Невероятно! Ще си проличи ли наистина, че България има ново, различно управление!?

    19:30 30.09.2026

  • 26 Излиза че

    21 2 Отговор
    Повечето убийства са емоционално мотивирани-обида, лична неприязън,страх.

    19:30 30.09.2026

  • 27 Мдаа

    15 0 Отговор
    Въпросите остават. Добрият човек (по думите на Венци) дали е бил и добър работодател? Да извърши човек такова деяние, трябва да има сериозна причина.

    Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.

    Коментиран от #51

    19:31 30.09.2026

  • 28 Свирчо

    31 5 Отговор
    90-те години се върнаха с пълна сила, беззаконие, убийства, тежка престъпност, мизерия и жалък живот за обикновените хора.

    Коментиран от #49

    19:31 30.09.2026

  • 29 Иван

    35 2 Отговор
    Пълни ама пълни глупости…
    Нищо друго не разкриха ама тоя го хванаха за няма и 24 часа брей Демерджиев браво на теб ти си Вожда няма нищо не разкрито

    19:31 30.09.2026

  • 30 Ти изобщо

    8 25 Отговор

    До коментар #1 от "Зъл пес":

    не допускаш, че случаен човек може да намери оръжие или вече да има такова, този да го е предизвикал и да го гръмне? Че вече е голяма рядкост да ходят с кортежи и десет човека охрана, а щом има камери - може да се види дали убитият не е бил сам без охрана. И дали това не е било така от месеци, години или винаги. Нямам идея дали наистина човек с подобен профил е убиецът, но изобщо не го изключвам, още повече след като полицията изкарва такава информация. Не че нещо, но преди шест месеца за едни шест убити първоначално изкарваха мафиотско убийство, поръчано от Йети, наркокартели в Мексико и Баба Яга, изпълнено от рептилиите, пък се оказа дело на болна лама пепеец. Сега, някои не вярват, искат разследване от МОСАД, ФБР и Ватикана, че онези си нямат работа, но това си е въпрос на мнение.

    19:32 30.09.2026

  • 31 604

    27 1 Отговор
    Боли мъ шмайзера за таъ мутра кръвопиец на народната кръв!

    19:32 30.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хмъ

    14 2 Отговор
    И как го е купил това оръжие с какъв претекст от КОС са му разрешили

    19:32 30.09.2026

  • 34 989898987

    35 5 Отговор
    Нали с един беше се самоубил . Сега пък два. Прилича на Петрохан. Ако утре установят че се е и самообесил след изстрелите всичко ще стане ясно.

    19:33 30.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 клошаря

    27 0 Отговор
    Не този е, който запали тютюневите складове в Пловдив

    19:34 30.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    29 4 Отговор
    БРАВО НА ЧОВЕКА, АКО Е ТОЙ !
    СВЪРШИЛ Е ТОВА ЗА КОЕТО МИЛИОНИ БЪЛГАРСКИ РОБИ СИ МЕЧТАЯТ
    ЗА ТАКИВА КАТО СИКАДЖИИТЕ , ЖОРО ИНСА И СЕМЕЙСТВО САКСКОБУРГОТСКИ, СТАНИШЕВ И И ПРАСЧО;)

    19:34 30.09.2026

  • 40 Казанлъшкия

    32 3 Отговор
    За малко да повярвам на МВР. Точно тоя ще да е бил у.биецът,да,да...

    19:35 30.09.2026

  • 41 Този

    31 1 Отговор
    Може да осъди писарката за много пари, защото тя твърди в заглавието си, че е убиец!

    19:36 30.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Критикувах Атанасова

    14 0 Отговор
    и тя трие в несвяст.

    19:37 30.09.2026

  • 44 Альооо

    35 1 Отговор
    НЕ са арестували убиеца, а ПРЕДПОЛАГАЕМИЯ такъв. Има огромна разлика!

    19:38 30.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хмм

    5 12 Отговор
    уволнен служител, сериозен мотив, на 51 години трудно може да си намери работа

    Коментиран от #86

    19:40 30.09.2026

  • 47 аааа

    18 2 Отговор
    Много бързо се актизираха бе! Много бързо като е за техните хора.
    А тук не знаят кой е Д.П. от тефтера на Цветан Василев

    19:40 30.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Мутроландия

    17 2 Отговор

    До коментар #28 от "Свирчо":

    90-те години не са си отишли! България е все така държава на мутри и мафиоти, изпрали пърите си от незаконни дейности, облякли костюми и легализирали бизнеси, в които лесно се перат "мръсни пари" - футболни клубове, строителен бизнес и др.

    19:41 30.09.2026

  • 50 Гешев

    15 1 Отговор
    Креативни са - този път не е клошар! Иначе сценария е ясен - чакаме самопризнания и после в съда - "принудиха ме" и..... отече та се не видЕ

    19:42 30.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Утре

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Чакайте сега":

    Може и да е с два после с три ,до пълнител,но иначе е бил точен с първия изстрел

    19:43 30.09.2026

  • 53 Гумичка за триене

    10 2 Отговор
    Арестуваха човека работил за убития?? Или арестуваха убиеца????? Дерменджиев ли ги пише тия статии незнам!

    19:44 30.09.2026

  • 54 Мъпет шоу

    12 2 Отговор
    Абе убийството посред нощ човека е чакал цяла нощ под едни кашони да стане светло да го снимат да го търсят и да го фанат. Ушев титаните на мисълта кой да фанат. Няма да фанат Точен с парите я.

    19:45 30.09.2026

  • 55 това не са бг-милюционери това е МОНК!

    11 2 Отговор
    целта е постигната.както се очакваше от предварителните коментари тук-ще го открият бързо.по този начин ,недоволството от управляващите няма да прерастне в голям митинг на площада пред властите!те дори не знаеха от къде е стреляно , какво е оръжието и оп са го хванали ,вероятно с оръжието в него.не могат да открият гащите на ....те хванали убиеца...такива "Убийци" ги държат на каишка!

    19:46 30.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Адвоката на убития

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хер Флик от Гестапо":

    Дай ракията на бай гълъб

    19:48 30.09.2026

  • 58 Бай онзи

    15 2 Отговор

    До коментар #18 от "Директора👨‍✈️":

    Както и никой не вярва за Петрохан!!!

    Коментиран от #69, #76

    19:48 30.09.2026

  • 59 ....

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":

    аха, битов спор за паркомясто :)))))))))

    Коментиран от #90, #95

    19:49 30.09.2026

  • 60 Все тая

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Чакайте сега":

    Един ама се разцепил 😬

    19:49 30.09.2026

  • 61 Ганю Балкански

    16 1 Отговор

    До коментар #17 от "Чакайте сега":

    Вторият " контролен" ще да е бил Сега крими психолога Роско да ни осветли кое как е било- намазки,секти ,био проби изотзаде и отгоре и прочее
    Чакаме ....

    19:49 30.09.2026

  • 62 Ххх етикети 5752

    12 0 Отговор
    Грешния човек,евтини чингиларски номера.

    19:50 30.09.2026

  • 63 психолог

    11 0 Отговор
    клошар нямаше ли?

    19:52 30.09.2026

  • 64 Казанлъшкия

    4 0 Отговор
    Еми, не , естествено, защото ще знае,че после цялата му рода може да бъде избита от мафиоти, наследници на убития. Колко Осуалд е убил Кенеди.

    19:52 30.09.2026

  • 65 Истината

    9 1 Отговор
    ЗАПОДОЗРЯН, А НЕ УБИЕЦА.

    19:53 30.09.2026

  • 66 анонимен

    4 1 Отговор
    жена е причината.

    19:53 30.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 По пътищата

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Заподозрян":

    са значително повече.

    19:55 30.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Нас с кухите глави не можеш ни излъга!

    7 2 Отговор
    Убиецът е друг. Зад всичко стои коалицията между ДПС, ЦРУ и Мосад.

    19:56 30.09.2026

  • 74 Търновец

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сзо":

    Една мутра от Търново стана полицай и след това така надебеля. Иначе е заврян зет на влиятелна Тюркиня а жена му се похвали че е наблюдателка или застъпничка на ГЕРБ. А по БНР говорят за задържане на заподозрян. Човекът бил с качулка.

    19:57 30.09.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Нас с кухите глави не можеш ни излъга!

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "Бай онзи":

    В случая Петрохан са замесени мексиканските наркокартели и Доналд Тръмп.

    19:57 30.09.2026

  • 77 Предполагаем убиец

    3 1 Отговор
    Хванали Славчо Мекеров на 51 г.

    Коментиран от #83

    19:58 30.09.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Т Живков

    2 3 Отговор
    Смрът на комунизма!

    19:59 30.09.2026

  • 80 Хм...

    5 0 Отговор
    Чист късмет, че е някакъв гащник, който му е имал зъб и си е мислил, че няма да ги хванат. Ако беше поръчан, нямаше да се разбере кой, как и защо. Ако въобще има истина в изнесенета версия и дали въобще това е човекът.

    20:00 30.09.2026

  • 81 Лама Калушев от отвъдното

    2 2 Отговор
    Не е вярно.Уби го на.дървената мафия.

    20:01 30.09.2026

  • 82 Стеф

    6 2 Отговор
    Алоо редактора, на този етап не е ли "заподозрян"?

    20:02 30.09.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Тоню

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цвете":

    Пазач или мотокарист

    20:03 30.09.2026

  • 85 НВа

    2 0 Отговор
    Т.е. подобна ситуация, както според външните информации, за Манол Велев...
    Разликата явно е, че години по-късно няма хора като Боби Цанков да бият някакви камбани, дори и измислени...

    20:04 30.09.2026

  • 86 1111

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Хмм":

    Дадоха го преди малко по телевизията - изобщо не прилича на човек, който си търси работа. А и колата му изглежда скъпа.

    20:05 30.09.2026

  • 87 Лама от Петрохан

    0 2 Отговор
    Тоя същия уби добрите хора в хижата

    20:05 30.09.2026

  • 88 Софийски селянин,

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зъл пес":

    Ей много си бърз с коментара,намери си нещо по полезно да свършиш и пий една домашна ракия без акциз..
    Този тип е криминално проявен и съден за убийство преди 35 години..

    20:07 30.09.2026

  • 89 Помните ли как убиха Крушата?

    5 1 Отговор
    В движение. Мерцедес кабрио, висока скорост, снайперист, предполага се от бившия СССР. Не за друго, просто там има професионалисти, а и след като изпълни поръчката просто изчезва.

    20:07 30.09.2026

  • 90 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "....":

    В 19 ти пиша , какво е най-вероятно.Цял ден ни лъготят, че се прибирал в имението си в Смирненски, а на снимката блокове. Израсъл съм там и се чудех , какво имение може да има там богат човек. После се оказа, че имението му било, там дето баровците живеят, в Марково. Разбра се, че жена от Смирненски му се обадила за съмнителен човек. Запитах се, що отива тогава сам и защо не уведомява полиция. И така.

    Коментиран от #94

    20:10 30.09.2026

  • 91 Альоша

    0 0 Отговор
    100% е някоя копейка.

    20:11 30.09.2026

  • 92 Иван

    0 0 Отговор
    Хахаха

    20:12 30.09.2026

  • 93 Антон

    4 0 Отговор
    Факти внимавайте с определенията кой е убиец. Все пак не е осъден още.
    Значение ще имат какво е намерено като веществени доказаъелства. Но този задуржания е висок и добре сложен мъж. На показаната снимка от камерата изглеждаше някакъв хърбав и невзрачен. Ако наистина задържания е убиеца, говорим за някакъв личен скандал. Нашите мвр такива убийства разкриват. За поръчкови нямат сила или не искат.
    Има и друга догадка, но ми изглежда много конспиративна. Цялата тази патаклама около задържането и даването по тв-то да е пунта мара. За да наблюдават оперстивно дали някъде има ряздвижване около истинския извършител.

    20:14 30.09.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 дядя дръмпирушка се смее на недосегаеми!

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "....":

    Този път за разлика от петрохан ни сервират "Женска история"......

    20:16 30.09.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Αлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Тоя колко време го държат на пътя? Одеве го даваха по новините, а на снимката е още светло, чак и гащите му показаха. Пак циркаджийски номера от МВР.

    20:22 30.09.2026

  • 98 Не ходете

    0 0 Отговор
    Със качулки и суичари защото ще ви привлекат като потенциални убиици,то като гледаш из София само убиици виждаш а след един месец само само убиицище има по улиците

    20:22 30.09.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Местя го за този да е жив и здрав

    0 0 Отговор
    да си харчи парите.
    Но все пак познах сутринта с това което написах.
    Ей такива живеят в изобилие на гърба на хората които му работят, че даже не им и плаща.Да внимават и другите големи шефове.Гладът е по силен от тока!!!

    20:28 30.09.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Абе

    0 0 Отговор
    На камерите за видео наблюдение се вижда фигура на слаб чуек, а този пич хич не е такъв.

    20:31 30.09.2026