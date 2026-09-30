Арестуваха убиеца на Илиян Филипов

Бивш служител на убития тази нощ в Пловдив бизнесмен Илиян Филипов е бил арестуван преди малко в София във връзка с престъплението.
Мъжът е 51-годишен с инициали С.М. и е бил задържан в София, съобщава "24 часа".
Мъжът има досие в МВР. Допреди месеци е бил служител в една от фирмите на Илиян Филипов.
Според източниците от разследването това е мъжът, чиято снимка с качулка и суичер бе разпространена по-рано днес. Тя е извадена от видеокамери в района на убийството на Илиян Филипов в Пловдив.
Припомняме, че Филипов бе застрелян с два куршума тази нощ около 1 часа. Бизнесменът е собственик на транспортната компания ПИМК, редица други фирми и футболния клуб "Ботев" от Пловдив.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зъл пес
Коментиран от #6, #7, #30, #88
19:20 30.09.2026
2 развратния мешчо пух
19:20 30.09.2026
3 ДА БЕ ДА
Коментиран от #71
19:21 30.09.2026
4 Сзо
Коментиран от #74
19:21 30.09.2026
5 Тодор Живков
19:22 30.09.2026
6 ДА БИЛ СЪМ СВИДЕТЕЛ НА МВР
До коментар #1 от "Зъл пес":НАТАПЯНИЯ С ЦЕЛ ПРИКРИВАНЕ НА ИСТИНСКИЯ ВИНОВНИК.
19:22 30.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Цвете
Коментиран от #84
19:23 30.09.2026
9 за заблуда на поръчителя
19:23 30.09.2026
10 РЕАЛИСТ
Коментиран от #59
19:23 30.09.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
19:24 30.09.2026
12 Заподозрян
Коментиран от #70
19:24 30.09.2026
13 На следователя
Коментиран от #19, #35
19:25 30.09.2026
14 Хер Флик от Гестапо
Коментиран от #57
19:25 30.09.2026
15 ДЕ НЕ Е СЪЩИЯ
19:25 30.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Чакайте сега
Коментиран от #52, #60, #61
19:27 30.09.2026
18 Директора👨✈️
Никой няма вяра в институциите. Никой. Това постигнаха за послесните 30 години!
Коментиран от #58
19:28 30.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дончо Цончев
19:29 30.09.2026
22 Защо
За тези заплати - толкова.
19:29 30.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Окооо
19:30 30.09.2026
26 Излиза че
19:30 30.09.2026
27 Мдаа
Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.
Коментиран от #51
19:31 30.09.2026
28 Свирчо
Коментиран от #49
19:31 30.09.2026
29 Иван
Нищо друго не разкриха ама тоя го хванаха за няма и 24 часа брей Демерджиев браво на теб ти си Вожда няма нищо не разкрито
19:31 30.09.2026
30 Ти изобщо
До коментар #1 от "Зъл пес":не допускаш, че случаен човек може да намери оръжие или вече да има такова, този да го е предизвикал и да го гръмне? Че вече е голяма рядкост да ходят с кортежи и десет човека охрана, а щом има камери - може да се види дали убитият не е бил сам без охрана. И дали това не е било така от месеци, години или винаги. Нямам идея дали наистина човек с подобен профил е убиецът, но изобщо не го изключвам, още повече след като полицията изкарва такава информация. Не че нещо, но преди шест месеца за едни шест убити първоначално изкарваха мафиотско убийство, поръчано от Йети, наркокартели в Мексико и Баба Яга, изпълнено от рептилиите, пък се оказа дело на болна лама пепеец. Сега, някои не вярват, искат разследване от МОСАД, ФБР и Ватикана, че онези си нямат работа, но това си е въпрос на мнение.
19:32 30.09.2026
31 604
19:32 30.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хмъ
19:32 30.09.2026
34 989898987
19:33 30.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 клошаря
19:34 30.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СВЪРШИЛ Е ТОВА ЗА КОЕТО МИЛИОНИ БЪЛГАРСКИ РОБИ СИ МЕЧТАЯТ
ЗА ТАКИВА КАТО СИКАДЖИИТЕ , ЖОРО ИНСА И СЕМЕЙСТВО САКСКОБУРГОТСКИ, СТАНИШЕВ И И ПРАСЧО;)
19:34 30.09.2026
40 Казанлъшкия
19:35 30.09.2026
41 Този
19:36 30.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Критикувах Атанасова
19:37 30.09.2026
44 Альооо
19:38 30.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Хмм
Коментиран от #86
19:40 30.09.2026
47 аааа
А тук не знаят кой е Д.П. от тефтера на Цветан Василев
19:40 30.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Мутроландия
До коментар #28 от "Свирчо":90-те години не са си отишли! България е все така държава на мутри и мафиоти, изпрали пърите си от незаконни дейности, облякли костюми и легализирали бизнеси, в които лесно се перат "мръсни пари" - футболни клубове, строителен бизнес и др.
19:41 30.09.2026
50 Гешев
19:42 30.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Утре
До коментар #17 от "Чакайте сега":Може и да е с два после с три ,до пълнител,но иначе е бил точен с първия изстрел
19:43 30.09.2026
53 Гумичка за триене
19:44 30.09.2026
54 Мъпет шоу
19:45 30.09.2026
55 това не са бг-милюционери това е МОНК!
19:46 30.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Адвоката на убития
До коментар #14 от "Хер Флик от Гестапо":Дай ракията на бай гълъб
19:48 30.09.2026
58 Бай онзи
До коментар #18 от "Директора👨✈️":Както и никой не вярва за Петрохан!!!
Коментиран от #69, #76
19:48 30.09.2026
59 ....
До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":аха, битов спор за паркомясто :)))))))))
Коментиран от #90, #95
19:49 30.09.2026
60 Все тая
До коментар #17 от "Чакайте сега":Един ама се разцепил 😬
19:49 30.09.2026
61 Ганю Балкански
До коментар #17 от "Чакайте сега":Вторият " контролен" ще да е бил Сега крими психолога Роско да ни осветли кое как е било- намазки,секти ,био проби изотзаде и отгоре и прочее
Чакаме ....
19:49 30.09.2026
62 Ххх етикети 5752
19:50 30.09.2026
63 психолог
19:52 30.09.2026
64 Казанлъшкия
19:52 30.09.2026
65 Истината
19:53 30.09.2026
66 анонимен
19:53 30.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 По пътищата
До коментар #12 от "Заподозрян":са значително повече.
19:55 30.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Нас с кухите глави не можеш ни излъга!
19:56 30.09.2026
74 Търновец
До коментар #4 от "Сзо":Една мутра от Търново стана полицай и след това така надебеля. Иначе е заврян зет на влиятелна Тюркиня а жена му се похвали че е наблюдателка или застъпничка на ГЕРБ. А по БНР говорят за задържане на заподозрян. Човекът бил с качулка.
19:57 30.09.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Нас с кухите глави не можеш ни излъга!
До коментар #58 от "Бай онзи":В случая Петрохан са замесени мексиканските наркокартели и Доналд Тръмп.
19:57 30.09.2026
77 Предполагаем убиец
Коментиран от #83
19:58 30.09.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Т Живков
19:59 30.09.2026
80 Хм...
20:00 30.09.2026
81 Лама Калушев от отвъдното
20:01 30.09.2026
82 Стеф
20:02 30.09.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Тоню
До коментар #8 от "Цвете":Пазач или мотокарист
20:03 30.09.2026
85 НВа
Разликата явно е, че години по-късно няма хора като Боби Цанков да бият някакви камбани, дори и измислени...
20:04 30.09.2026
86 1111
До коментар #46 от "Хмм":Дадоха го преди малко по телевизията - изобщо не прилича на човек, който си търси работа. А и колата му изглежда скъпа.
20:05 30.09.2026
87 Лама от Петрохан
20:05 30.09.2026
88 Софийски селянин,
До коментар #1 от "Зъл пес":Ей много си бърз с коментара,намери си нещо по полезно да свършиш и пий една домашна ракия без акциз..
Този тип е криминално проявен и съден за убийство преди 35 години..
20:07 30.09.2026
89 Помните ли как убиха Крушата?
20:07 30.09.2026
90 РЕАЛИСТ
До коментар #59 от "....":В 19 ти пиша , какво е най-вероятно.Цял ден ни лъготят, че се прибирал в имението си в Смирненски, а на снимката блокове. Израсъл съм там и се чудех , какво имение може да има там богат човек. После се оказа, че имението му било, там дето баровците живеят, в Марково. Разбра се, че жена от Смирненски му се обадила за съмнителен човек. Запитах се, що отива тогава сам и защо не уведомява полиция. И така.
Коментиран от #94
20:10 30.09.2026
91 Альоша
20:11 30.09.2026
92 Иван
20:12 30.09.2026
93 Антон
Значение ще имат какво е намерено като веществени доказаъелства. Но този задуржания е висок и добре сложен мъж. На показаната снимка от камерата изглеждаше някакъв хърбав и невзрачен. Ако наистина задържания е убиеца, говорим за някакъв личен скандал. Нашите мвр такива убийства разкриват. За поръчкови нямат сила или не искат.
Има и друга догадка, но ми изглежда много конспиративна. Цялата тази патаклама около задържането и даването по тв-то да е пунта мара. За да наблюдават оперстивно дали някъде има ряздвижване около истинския извършител.
20:14 30.09.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 дядя дръмпирушка се смее на недосегаеми!
До коментар #59 от "....":Този път за разлика от петрохан ни сервират "Женска история"......
20:16 30.09.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Αлфа Bълкът
20:22 30.09.2026
98 Не ходете
20:22 30.09.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Местя го за този да е жив и здрав
Но все пак познах сутринта с това което написах.
Ей такива живеят в изобилие на гърба на хората които му работят, че даже не им и плаща.Да внимават и другите големи шефове.Гладът е по силен от тока!!!
20:28 30.09.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Абе
20:31 30.09.2026