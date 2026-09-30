Убийствата, които белязаха българската мафио-политика през последните 20 г.

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Убийството на бизнесмена и собственик на футболния "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов от тази нощ разтърси Пловдив.

Сигналът за него беше подаден малко след 01:00 часа тази нощ, като прокуратурата заяви, че разследва умишлено убийство, но по време на сутрешния си брифинг обвинението не даде повече подробности, защото разследването е в много ранен етап.

Филипов е убит с изстрел в главата пред дома си в пловдивския квартал "Христо Смирненски".

Смъртта му предизвика реакции сред криминалисти, представители на транспортния сектор и бизнеса в Пловдив. Експерти виждат в начина на извършване на престъплението признаци за предварителна подготовка и професионален почерк, а хора, които са познавали Филипов, твърдят, че непосредствено преди смъртта си той не е показвал признаци на притеснение или страх.

Илиян Филипов е един от двамата съоснователи и собственици на ПИМК. Началото на фирмата, създадена през 2000 година заедно с Пенко Несторов, е свързано с товарните превози, но с времето компанията започва да се занимава със строителство и железопътен транспорт.

През последните години името на Илиян Филипов стана и широко известно извън транспортния сектор и заради участието му в пловдивския футбол. ПИМК участва в реконструкцията на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, а Филипов постепенно се превърна в една от ключовите фигури около футболния клуб "Ботев". През юни 2025 г. той пое собствеността върху клуба и обяви, че поема и натрупани от предишното управление задължения за близо 6,9 млн. лева.

Освен това Филипов се свързва и с политически фигури, като е демонстрирал близост с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, след това подкрепи премиерът Румен Радев, а министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е бил адвокат на Филипов.

През 2025 година МВР извърши проверки в ПИНК, както и в други транспортни фири, във връзка с международен канал за трафик на наркотици, изчезването на 160 кг кокаин, за което пък бяха арестувани братята Радослав и Митко Лебешковски, и отвличането на двама мъже в София.

По този случай тогава Филипов уточни, че полицията е търсила съдействие за камиони, които са подадени като заявки, както и за бивш техен служител, работил в дъщерната фирма "Некст Лоджистик" и който е напуснал преди година и четири месеца

Отново през 2025 година Филипов влезе в конфликт с друг бизнесмен от Пловдив - Иван Петлешков собственик на охранителната фирма "Трафик СОТ", който пък е сочен за близък до Христофорос Аманатидис - Таки и Делян Пеевски, издирван в миналото за наркотрафик, и който - от своя страна - беше свързван с изчезналата безследно криптокралица Ружа Игнатова.

Тогава Филипов обвини Петлешков, че е овладял Общинския съвет в Пловдив и изнудва други бизнесмени чрез клеветнически кампании. Освен това според Филипов Петлешков контролира полицията и "всички контрабандни канали" в Пловдив се случват с одобрението му.

Конфликтът между двамата дойде и след разследването на БОЕЦ, което разкри, че началник в пловдивското звено на ГДБОП е наредил на свои подчинени да се оттеглят непосредствено преди да арестуват заподозрени при разбиването на депо с контрабандни цигари. Случаят стана известен като "Колеги, прибирайте се".

Убийството на Илиян Филипов връща спомена за поредицата показни убийства на влиятелни фигури, белязали последните две десетилетия, част от които остават неразкрити.

Ето и някои от тях:

Илия Павлов, 2003 г.

Илия Павлов е убит на 7 март 2003 година. Той беше застрелян от снайперист пред офиса на "Мултигруп" в София, като убийството му и до днес остава неразкрито,

Той е един от най-влиятелните бизнесмени на прехода и основател на "Мултигруп". Името му е свързвано с множество компании, банки, застрахователен бизнес и големи икономически интереси. В публичното пространство "Мултигруп" дълго време е определяна като една от силовите бизнес структури на прехода.

Емил Кюлев, 2005 г.

Емил Кюлев е банкер и бизнесмен. През 90-те години участва в създаването на няколко банки, а по-късно развива значителен финансов и застрахователен бизнес.

Той беше убит през 2005 година, като е застрелян в автомобила си на столичния булевард "България". Убийството му към момента е неразкрито.

Георги Илиев, 2005 г.

Георги Илиев е една от най-известните фигури на силовия бизнес през 90-те и началото на 2000-те. Заедно с брат му - Васил Илиев, който е убит преди него, основават компанията ВИС-2, която след това се наследява от ВАИ Холдинг. Георги Илиев е бил собственик и на "Локомотив" (Пловдив).

Той е убит през 2005 г. в Слънчев бряг, след като е застрелян през заведението си "Буда бар". Убийството му остава неразкрито.

Иван Тодоров - Доктора, 2006 г.

Иван Тодоров - Доктора е бизнесмен, чието име в продължение на години е свързвано публично с контрабандни канали. Срещу него са водени разследвания, а през 2004 г. той оцелява след покушение.

През февруари 2006 г. е застрелян в София, като и неговото убийство остава неразкрито.

Александър Тасев - Остап, 2007 г.

Тасев също е бизнесмен, като се е занимавал с търговия с плодове, горива и газ, производство, строителство и търговия с имоти и стоки. Той е бил президент на "Локомотив" (Пловдив). В публичното пространство името му се свързва с ВАИ Холдинг.

Застрелян е в автомобила си на 14 май 2007 г. в столичния квартал "Бояна". И неговото убийството към момента не е разкрито.

Георги Стоев, 2008 г.

Стоев е български писател, известен с книгите си за българския ъндърграунд, в които разказва за свои контакти и отношения с представители на престъпния свят.

Той е прострелян през 2008 година в София, като умира по-късно. Убийството остава неразкрито.

Боби Цанков, 2010 г.

Боби Цанков е журналист, известен с предаванията и публикациите си за криминалния свят. Самият той публично разказва за контактите си с известни фигури от подземния свят.

Умира на 5 януари 2010 г., след като е застрелян във входа на жилищна кооперация на столичния булевард "Александър Стамболийски". При стрелбата са ранени и двама други мъже.

Неговото убийство също остава неразкрито, въпреки че след разстрела през 2010 г. имаше задържани и обвинени. Тогава прокуратурата повдигна обвинение на Красимир Маринов - Големия Маргин за подбудителство към убийството, а брат му Николай Маринов - Малкия Маргин беше обвинен като съучастник. Стефан Бонев - Сако също беше задържан в рамките на последвалото разследване, но обвиненията срещу него бяха свързани с организирана престъпна група, а не с убийството на Цанков.

Но Софийският апелативен съд след това реши, че няма достатъчно доказателства Красимир Маринов да е поръчал убийството и той беше освободен.

Борислав Манджуков, 2014 г.

Манджуков е варненски бизнесмен, собственик на хотели и ресторанти.

Той беше застрелян през 2014 г. пред дома си в София. През 2015 г. прокуратурата заяви, че е установила предполагаемите извършители на убийството - Галин Мирчев - Жорко и Николай Тошев - Чирпанския, но по-късно обвиненията срещу тях са свалени поради недостатъчни доказателства и случаят не стига до окончателна присъда.

Александър Антов, 2016 г.

Антов е собственик на модна къща "Агресия" и е предприемач в текстилния и модния бизнес.

Той е намерен мъртъв през 2016 година край Бистрица, след като е излязъл да разхожда кучето си. Разследването е за убийство, но няма установен извършител.

Любомир Иванов, 2022 г.

Любомир Иванов е бивш служител на МВР. Той е бил ръководител на отдел "Криминална полиция" в столично районно управление, но напуска системата.

Той беше застрелян пред дома си през 2022 година в кв. "Лозенец" в София.

За убийството му като обвиняемия бяха привлечени Кристиан Илиев и Боян Табаков. През 2023 година прокуратурата обвини Красимир Каменов-Къро като предполагаем подбудител. Делото обаче към момента все още не може да тръгне поради различни причини.

Къро пък така и не успя да се яви пред съда, понеже и той беше убит.

Красимир Каменов - Къро, 2023 г.

Къро е фигура, свързвана с организираната престъпност. Името му се появява в редица криминални разследвания. До смъртта си е издирван с червена бюлетина на Интерпол.

Той е убит през май 2023 г. в дома си в Кейптаун, Република Южна Африка, заедно със съпругата си. Към момента и неговото убийство не е разкрито.

Алексей Петров, 2023 г.

Алексей Петров е бизнесмен и политик. През 2010 г. е задържан и обвинен за лидер на престъпната група "Октопод", която се е занимавала с рекет и изнудване. Това дело обаче беше прекратено през 2014 година от специализирания съд.

Преди да бъде застрелян на 16 август 2023 година в района на столичния кв. "Драгалевци", срещу Петров имаше два неуспешни опита за покушение. За убийството на Алексей Петров към този момент няма задържани или заподозрени.

Около смъртта му се появиха твърдения, че той е съдействал за съвместното управление през 2023/2024 година между ГЕРБ и ПП-ДБ. Първоначално и от ГЕРБ, и от ПП-ДБ отричаха това да е така, но впоследствие Борисов признава, че Петров е съдействал логистично за срещи между представители на ГЕРБ и "Продължаваме промяната", като в публичното пространство се появиха и данни за среща между Борисов, Кирил Петков и Асен Василев с посредничеството на Алексей Петров.

Мартин Божанов - Нотариуса, 2024 г.

Името на Мартин Божанов - Нотариуса стана известно след неговото убийство в края на януари 2024 година, с което се разкри влиянието му в съдебната система.

Към момента - въпреки че имаше дори парламентарни комисии за неговото убийство - няма задържани или заподозрени за смъртта му.

Владимир Янков, 2026 г.

Владимир Янков е бизнесмен, който се занимаваше с внос и дистрибуция на кафе, чай и вендинг оборудване.

Тялото му беше намерено в дома му в Банкя след пожар, станал на 27 юли 2026 година. Прокуратурата заяви, че разследва предумишлено убийство, но към момента няма повече подробности.

Източник: news.bg