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"Маркет линкс" за президентските избори: Йотова-Вълчев са на първо място с 41,4%. Гюров- Кандев са втори с 21,9%

"Маркет линкс" за президентските избори: Йотова-Вълчев са на първо място с 41,4%. Гюров- Кандев са втори с 21,9%

30 Септември, 2026 08:54 2 264 68

  • маркет линкс-
  • проучване-
  • президентски избори-
  • йотова-вълчев-
  • гюров -кандев

На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с 0,9%. Други кандидати получават 3,7%.

"Маркет линкс" за президентските избори: Йотова-Вълчев са на първо място с 41,4%. Гюров- Кандев са втори с 21,9% - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ясни са да данните от първото проучване на „Маркет Линкс “ за електоралните нагласи преди президентските избори на 25 октомври, реализирано съвместно с bTV. Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.

Според проучването на първо място е кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев с 41,4%. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 21,9%.

На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с 0,9%. Други кандидати получават 3,7%.

„Този рекорден брой кандидатпрезидентски двойки, регистрирани за този вот, фактически не показва твърде сериозно разпръскване на гласоподавателите в различни посоки. Виждаме, че отново се фокусира върху първите фракции и върху най-добре познатите кандидати“, сподели в студиото на „Тази сутрин“ социологът Добромир Живков, който представи резултатите от националното представително проучване.

Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 25 Отговор
    Аз ще гласувам за Росен Миленов.Спасителят на Шипка и на честта на България.

    Коментиран от #4, #27, #44

    09:01 30.09.2026

  • 2 Гербер

    21 44 Отговор
    Очертава се сигурна победа за Илияна Йотова – Кирил Вълчев

    Коментиран от #8, #26

    09:01 30.09.2026

  • 3 Проклет да е този

    51 21 Отговор
    Който гласува за кобилата на генерала!
    Как можеш да си дадеш гласа за закрилничка на наркотрафикант и действията й са безцмно неадекватни?!

    Коментиран от #51

    09:02 30.09.2026

  • 4 Евала социология

    39 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тези шарлатани ли даваха на Радев 20% на парламентарните?

    Коментиран от #62, #66

    09:03 30.09.2026

  • 5 Зеления

    36 20 Отговор
    Придворната агенция на ППДБ - Маркет Линкс на абсолютно всички избори винаги първа излиза с проучване, за да заложи някакъв висок резултат за ППДБ, с който другите агенции малко или много да се съобразяват.

    Коментиран от #17

    09:03 30.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Има си хас

    38 6 Отговор
    Не си спомням случай в който социолозите да не работят за управляващите. Защо просто не вземат да им дадат 50 процента и край

    09:03 30.09.2026

  • 8 Моарейн

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "Гербер":

    Ами сигурна е, след като ППДБ (малките букви не са случайни) упорито работят за това.

    09:03 30.09.2026

  • 9 Коцето и Пешо

    25 6 Отговор
    Номер 1

    09:03 30.09.2026

  • 10 Минувач

    29 20 Отговор
    Пълен смях!
    Всеизвестни са нагласени и подкупни резултати на Маркет Линкс.
    Първо - Йотова и Възраждане са с близки резултати и далеч напред пред Гюров. И това го показват не едно и две изследвания в други медии с по над 5000 гласували. Примерно в Труд, Костадинов е първо с 35%, Йотова с около 20%, а Гюров е само с 11%.
    Второ - лъжците от Маркет Линкс умишлено дават цели 20.4%, които уж не били решили все още, за кого ще гласуват, за да се оправдаят после, че тези уж нерешили са отишли масово във Възраждане примерно, с което ще оправят изследването си да стане по-реално.
    Колко беше ... май към 50 000 лева за 1 процент беше мизата да ти го пишат нагоре.

    09:06 30.09.2026

  • 11 Зеления

    31 5 Отговор
    един месец преди парламентарните избори, агенцията на ППДБ - Маркет Линкс даде 21,1 % за Радев, а Радев спечели изборите с 44,4%. Над 100 процента социологическа грешка - за какво да говорим?

    09:06 30.09.2026

  • 12 Пламен

    25 15 Отговор
    Коцето ще стане Президент на Автономна Республика Тюленово.

    09:07 30.09.2026

  • 13 нннн

    33 10 Отговор
    Анкетата явно е проведена на жълтите павета. Иначе е невъзможно умнокрасивите да получат 22%.

    09:07 30.09.2026

  • 14 12...34

    14 4 Отговор
    Тия са продажници който даде повече за него ще викат

    09:07 30.09.2026

  • 15 Трол

    10 8 Отговор
    Значи всичко е ясно и няма смисъл да се гласува.

    09:07 30.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нормално

    9 6 Отговор

    До коментар #5 от "Зеления":

    Шарлатани

    09:10 30.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ефрем ага

    9 2 Отговор
    Ефремова ще има изненади.Има фаворити за които дори не си сънувала нито ти нито платено манипулираният маркет линкс изкривяващ винаги данните.

    09:11 30.09.2026

  • 20 Последния Софиянец

    10 8 Отговор
    Глупости!Ликето и ченгето няма да минат 5%.Бас хващам.

    09:12 30.09.2026

  • 21 Анонимен

    13 3 Отговор
    Да сигурно е цола Драгойчева е избрана вече с 99 и 99 процента

    09:13 30.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Одеве също ме изтриха

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "Много пъти мненията ми бяха трити":

    Заради начина по който нарекох админа с дума която редакцията непрекъснато използва по стотици пъти на ден. За тях тая дума не е забранена с за нас е забранена така ли.

    09:14 30.09.2026

  • 24 оня с коня

    18 4 Отговор
    Кой нормален ще повярва на тази лъжлива "агенция"?.Помните ли колко даваха на Радев?Станаха за смях.

    09:15 30.09.2026

  • 25 Емигрант

    15 5 Отговор
    Ето ви основната манипулация на ВРАЧКИТЕ които ви контролират мисленето, от сега до изборите всеки ден ще излизат разни "ванги" и ще ви доказват, че сте големи будали ! Едни ще са питали 1007 овце, други 996 пръча, трети за да има разлика 1013 говеда и така докато ви убедят, че двойката помилваща наркотрафиканти ще е безспорен победител ! Поведоха ви към продължаване на мизерията уверено и няма да цопуснат някоя овца да се отклони от стадото !

    09:18 30.09.2026

  • 26 Всъщност

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гербер":

    След като действащият президент е и кандидат-президент в изборна кампания, кой изпълнява неговите функции

    09:18 30.09.2026

  • 27 излезе новина, че

    14 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Костадинов и Волгин искат референдум за НАТО и ЕС.
    Някаква социология има ли по въпроса? То, и за еврото може да се пита пътьом..

    Коментиран от #34, #49

    09:19 30.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Точен

    13 8 Отговор
    Петроханците срещу Ескобарците на 1 и 2 място, хайде няма нужда. Костадинов-Волгин на 6%?! Тези фалшиви "социологии" трябва да ги забранят. Както и дрънканиците на дежурните "аналлизатори" по казионните телевизии. Манипулациите им буквално бодат очите.

    Коментиран от #35

    09:21 30.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Софиянец

    10 7 Отговор
    Хихихих, петроханците ще си направят клизма след този резултат 😂😂😂 Да благодарят на мазол глишев и бандеровските му протести, сбирщина от полезни дбили, ахахахах

    Коментиран от #61

    09:22 30.09.2026

  • 32 Милена

    14 10 Отговор
    Изборите са нагласени.
    Запомнете! ЕС и Англия се готвят за ИНСЦЕНИРАНЕ на руско нападение над държава членка на ЕС или ЕС/НАТО, за да могат да обявят военна опасност и да вкарат континента във война. Тогава ще бъдат въведени всички необходими неща.. Запомнете! Илияна Йотова и Андрей Гюров целят точно това! Те ще изпълнят каквото им кажат, за да вкарат България във война. Точно затова Урсула създава чл.4, (не се разбира защо, наши има чл. 5), за да е сигурна, че всички държави в Европа ще бъдат въвлечени.

    09:23 30.09.2026

  • 33 Хмм

    6 7 Отговор
    Ивелин на четвърто място без да го показват изобщо, какво ли щеше ако го показваха повече, а с йотова заспиваме и се събуждаме

    09:23 30.09.2026

  • 34 Това е инсинуация срещу Възраждане

    9 7 Отговор

    До коментар #27 от "излезе новина, че":

    Която нарочно я правиш уж че нещо те интересува като някакъв не умен човек подписваш да заблуждаваш. Излязла била информация имало било спекулация . ...Ти си провокатор бе .

    Коментиран от #37, #41

    09:23 30.09.2026

  • 35 Ами

    9 4 Отговор

    До коментар #29 от "Точен":

    педофили срещу наркотици, побеждават наркотиците

    09:24 30.09.2026

  • 36 Мдаа

    12 6 Отговор
    Щом тая агенция дава 20% на петроганеца и милиционера, значи едва ли и 10% ще вземат!

    09:24 30.09.2026

  • 37 Хмм

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "Това е инсинуация срещу Възраждане":

    с Волгин имаха шанс, с Костадинов не.

    09:25 30.09.2026

  • 38 Гробар

    13 4 Отговор
    Чорапа е развързал кесията, но това няма да помогне на мис Пиги.

    Коментиран от #58, #59

    09:26 30.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Коко

    8 2 Отговор
    Стадото се обработва вече.

    09:28 30.09.2026

  • 41 не знам

    6 4 Отговор

    До коментар #34 от "Това е инсинуация срещу Възраждане":

    ако тоя наш "народ" си иска и нато и еврото и ес и да плащаме за войната в Украина, нека да се знае. Каквото си пожелаем, това ще получим.
    Нека социологията да пита. Какво лошо?

    09:29 30.09.2026

  • 42 Мария

    8 4 Отговор
    Интересно как се стигна до това заключение, предвид факта че адекватните хора няма да гласуват за нея?

    09:29 30.09.2026

  • 43 без извинение

    6 1 Отговор
    Не останаха мъже в България. Всички са женски полови органи искащи да са водени от жена която да ги представя по света. Като най-старата баба в турска фамилия. Позор

    09:32 30.09.2026

  • 44 За жалост

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма да има смисъл от вота ви. И аз го харесвам, но просто няма никакъв шанс.

    09:34 30.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Го-шу

    6 1 Отговор
    Поредната стъкмистика на търгашите от Маркет Линкс!

    09:35 30.09.2026

  • 47 Агенциите !

    4 1 Отговор
    Са Си Агенции !

    Но Когато Народа Е Тъп !

    Нещата !

    Не се получават !

    09:36 30.09.2026

  • 48 Ха ха ха

    8 3 Отговор
    Първите алчни манипулатори и лъжци вече започнаха платеното интензивно облъчване на обезумелия електорат.Не им вярвайте!Гласувайте по съвест за своя собствен интерес. Не да вайте цялата власт в ръцете на лъжци и пета дебета. Те са се договорили.

    Коментиран от #54

    09:37 30.09.2026

  • 49 Не е излязла никъде такава новина няма

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "излезе новина, че":

    То си лъжец и манипулатор който се прави на умник в полза педроханците.

    09:38 30.09.2026

  • 50 Проклет да е този

    5 3 Отговор
    Който гласува за Ликето и Ченгето!
    Как можеш да си дадеш гласа за Педроханци,които са тотално неадекватни?!

    Коментиран от #55

    09:39 30.09.2026

  • 51 Това да й беше кусура

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Проклет да е този":

    Тя е толкова по- лоши неща от помилващ наркотрафиканти. Номенклатурна мишка (то и физиономията си й го говори), която между капките и с много подмазване и подкупване на правилните места се издигна до вицепрезидент. Силно се надявам народа ни да е по- умен от социолозите в Маркет линкс и да не направи тази грешка от графиката.

    09:39 30.09.2026

  • 52 Анонимен

    4 2 Отговор
    Радев наложи счупените машини и Драгойчева вече е избрана с 99 и 99 процента такава диктаторска система има само в страните от третият свят

    Коментиран от #57

    09:39 30.09.2026

  • 53 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Редакцията защо изтрихте":

    А стига рева бе.

    09:40 30.09.2026

  • 54 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Ха ха ха":

    Гласувайте хахаха а то няма избори има диктаторски наложени счупенаци В Германия гласуват с бюлетина и по пощата Тук се наложи еднолична диктатура

    09:41 30.09.2026

  • 55 Това се отнася и за който непрекъснато

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Проклет да е този":

    Премахва мнения дори от екрана на хората , но Фаворитите трябва да знаят че това може да се обърне срещу тях един ден.

    09:42 30.09.2026

  • 56 Анонимен

    4 1 Отговор
    Тук няма избори има във венецуела Радев наложи със сила счупеняците и всички мълчат защо

    Коментиран от #63

    09:42 30.09.2026

  • 57 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Анонимен":

    За Тиквоча нещо да кажеш гербераст?

    09:43 30.09.2026

  • 58 Ха ха ха

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "Гробар":

    Напълно сте прав. Сложим ли биволицата за президент, цялата власт отива в ръцете на летящия лъжец и бандата стари муцуни и нови случайници нарекли се прогресивни.

    09:43 30.09.2026

  • 59 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Гробар":

    99 и 99 процента вече е спечелила Драгойчева затова изхвърли бюлетината вместо да се гласува с бюлетина и по пощата както е в Европа тук явно диктаторски

    09:44 30.09.2026

  • 60 "Фаворитите"

    3 1 Отговор
    Премахват мнения системно !

    09:45 30.09.2026

  • 61 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Софиянец":

    31 около софиянец я виж каква мръсотия е навън каква разруха а пишеш тук навън всичко тъне в мизерия разруха боклуци

    09:46 30.09.2026

  • 62 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Евала социология":

    Социологията е манипулативна наука...... Въпреки че съм съгласен с обявените в първата петица..... Това го пиша от месец и половина, НО тотално сгрешили в подреждането на първата тройка..... Гюро със сигурност е на трето място..... Първото и второ са ясни за кого са..... За балотажа на тоя етап ще се въздържа да коментираме, нека да мине първия тур...,

    09:47 30.09.2026

  • 63 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Анонимен":

    Ревеш защото Радев отнесе Тиквата с 200.....хахаха.

    09:48 30.09.2026

  • 64 Напълно наясно съм,

    1 1 Отговор
    че тези избори са предварително нагласени в полза на Йотова- Гундяева, но въпреки това напук ще гласувам за Ненчев- Кирилова!

    Коментиран от #65

    09:49 30.09.2026

  • 65 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Напълно наясно съм,":

    Боли ме шишарката за кой ще гласуваш

    09:49 30.09.2026

  • 66 Не точно

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Евала социология":

    Даваха му около 30, но сбъркаха с доста. Такива "анкети" са много неточни и заблуждаващи, често се използват за манипулация на общественото. Външните сили, които зад кулисите управляват България няма да позволят Костадинов да стане президент, той им е крайно неудобен а те искат продажници и лакеи. Затова ще бутат нещата тъй че балотажа да бъде между Йотова и Гюров и ние ще трябва да изберем по-малкото зло, а това е госпожа президентката. Гюро вече го видяхме и чухме, тоя в никакъв случай не трябва да стане президент.

    09:50 30.09.2026

  • 67 кокаин проучване

    0 0 Отговор
    Кокаиновата президентка няма шанс!!!!

    09:52 30.09.2026

  • 68 Стенли

    0 1 Отговор
    Нито тази биволица представяща се за бг президент става, още по малко този индивид Гюро ,за останалите същата работа , единствените що годе адекватна кандидатура , са Костадинов и Волгин ,и балотажа ще бъде между тях и онази биволица и онзи индивид нейния вице , мислещ се за шериф , успех за Възраждане , единствената партия защитаваща българските интереси

    09:54 30.09.2026

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