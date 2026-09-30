"Маркет линкс" за президентските избори: Йотова-Вълчев са на първо място с 41,4%. Гюров- Кандев са втори с 21,9%

Ясни са да данните от първото проучване на „Маркет Линкс “ за електоралните нагласи преди президентските избори на 25 октомври, реализирано съвместно с bTV. Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.
Според проучването на първо място е кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев с 41,4%. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 21,9%.
На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с 0,9%. Други кандидати получават 3,7%.
„Този рекорден брой кандидатпрезидентски двойки, регистрирани за този вот, фактически не показва твърде сериозно разпръскване на гласоподавателите в различни посоки. Виждаме, че отново се фокусира върху първите фракции и върху най-добре познатите кандидати“, сподели в студиото на „Тази сутрин“ социологът Добромир Живков, който представи резултатите от националното представително проучване.
Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #27, #44
09:01 30.09.2026
2 Гербер
Коментиран от #8, #26
09:01 30.09.2026
3 Проклет да е този
Как можеш да си дадеш гласа за закрилничка на наркотрафикант и действията й са безцмно неадекватни?!
Коментиран от #51
09:02 30.09.2026
4 Евала социология
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тези шарлатани ли даваха на Радев 20% на парламентарните?
Коментиран от #62, #66
09:03 30.09.2026
5 Зеления
Коментиран от #17
09:03 30.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Има си хас
09:03 30.09.2026
8 Моарейн
До коментар #2 от "Гербер":Ами сигурна е, след като ППДБ (малките букви не са случайни) упорито работят за това.
09:03 30.09.2026
9 Коцето и Пешо
09:03 30.09.2026
10 Минувач
Всеизвестни са нагласени и подкупни резултати на Маркет Линкс.
Първо - Йотова и Възраждане са с близки резултати и далеч напред пред Гюров. И това го показват не едно и две изследвания в други медии с по над 5000 гласували. Примерно в Труд, Костадинов е първо с 35%, Йотова с около 20%, а Гюров е само с 11%.
Второ - лъжците от Маркет Линкс умишлено дават цели 20.4%, които уж не били решили все още, за кого ще гласуват, за да се оправдаят после, че тези уж нерешили са отишли масово във Възраждане примерно, с което ще оправят изследването си да стане по-реално.
Колко беше ... май към 50 000 лева за 1 процент беше мизата да ти го пишат нагоре.
09:06 30.09.2026
11 Зеления
09:06 30.09.2026
12 Пламен
09:07 30.09.2026
13 нннн
09:07 30.09.2026
14 12...34
09:07 30.09.2026
15 Трол
09:07 30.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Нормално
До коментар #5 от "Зеления":Шарлатани
09:10 30.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ефрем ага
09:11 30.09.2026
20 Последния Софиянец
09:12 30.09.2026
21 Анонимен
09:13 30.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Одеве също ме изтриха
До коментар #18 от "Много пъти мненията ми бяха трити":Заради начина по който нарекох админа с дума която редакцията непрекъснато използва по стотици пъти на ден. За тях тая дума не е забранена с за нас е забранена така ли.
09:14 30.09.2026
24 оня с коня
09:15 30.09.2026
25 Емигрант
09:18 30.09.2026
26 Всъщност
До коментар #2 от "Гербер":След като действащият президент е и кандидат-президент в изборна кампания, кой изпълнява неговите функции
09:18 30.09.2026
27 излезе новина, че
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Костадинов и Волгин искат референдум за НАТО и ЕС.
Някаква социология има ли по въпроса? То, и за еврото може да се пита пътьом..
Коментиран от #34, #49
09:19 30.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Точен
Коментиран от #35
09:21 30.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Софиянец
Коментиран от #61
09:22 30.09.2026
32 Милена
Запомнете! ЕС и Англия се готвят за ИНСЦЕНИРАНЕ на руско нападение над държава членка на ЕС или ЕС/НАТО, за да могат да обявят военна опасност и да вкарат континента във война. Тогава ще бъдат въведени всички необходими неща.. Запомнете! Илияна Йотова и Андрей Гюров целят точно това! Те ще изпълнят каквото им кажат, за да вкарат България във война. Точно затова Урсула създава чл.4, (не се разбира защо, наши има чл. 5), за да е сигурна, че всички държави в Европа ще бъдат въвлечени.
09:23 30.09.2026
33 Хмм
09:23 30.09.2026
34 Това е инсинуация срещу Възраждане
До коментар #27 от "излезе новина, че":Която нарочно я правиш уж че нещо те интересува като някакъв не умен човек подписваш да заблуждаваш. Излязла била информация имало било спекулация . ...Ти си провокатор бе .
Коментиран от #37, #41
09:23 30.09.2026
35 Ами
До коментар #29 от "Точен":педофили срещу наркотици, побеждават наркотиците
09:24 30.09.2026
36 Мдаа
09:24 30.09.2026
37 Хмм
До коментар #34 от "Това е инсинуация срещу Възраждане":с Волгин имаха шанс, с Костадинов не.
09:25 30.09.2026
38 Гробар
Коментиран от #58, #59
09:26 30.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Коко
09:28 30.09.2026
41 не знам
До коментар #34 от "Това е инсинуация срещу Възраждане":ако тоя наш "народ" си иска и нато и еврото и ес и да плащаме за войната в Украина, нека да се знае. Каквото си пожелаем, това ще получим.
Нека социологията да пита. Какво лошо?
09:29 30.09.2026
42 Мария
09:29 30.09.2026
43 без извинение
09:32 30.09.2026
44 За жалост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Няма да има смисъл от вота ви. И аз го харесвам, но просто няма никакъв шанс.
09:34 30.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Го-шу
09:35 30.09.2026
47 Агенциите !
Но Когато Народа Е Тъп !
Нещата !
Не се получават !
09:36 30.09.2026
48 Ха ха ха
Коментиран от #54
09:37 30.09.2026
49 Не е излязла никъде такава новина няма
До коментар #27 от "излезе новина, че":То си лъжец и манипулатор който се прави на умник в полза педроханците.
09:38 30.09.2026
50 Проклет да е този
Как можеш да си дадеш гласа за Педроханци,които са тотално неадекватни?!
Коментиран от #55
09:39 30.09.2026
51 Това да й беше кусура
До коментар #3 от "Проклет да е този":Тя е толкова по- лоши неща от помилващ наркотрафиканти. Номенклатурна мишка (то и физиономията си й го говори), която между капките и с много подмазване и подкупване на правилните места се издигна до вицепрезидент. Силно се надявам народа ни да е по- умен от социолозите в Маркет линкс и да не направи тази грешка от графиката.
09:39 30.09.2026
52 Анонимен
Коментиран от #57
09:39 30.09.2026
53 оня с коня
До коментар #39 от "Редакцията защо изтрихте":А стига рева бе.
09:40 30.09.2026
54 Анонимен
До коментар #48 от "Ха ха ха":Гласувайте хахаха а то няма избори има диктаторски наложени счупенаци В Германия гласуват с бюлетина и по пощата Тук се наложи еднолична диктатура
09:41 30.09.2026
55 Това се отнася и за който непрекъснато
До коментар #50 от "Проклет да е този":Премахва мнения дори от екрана на хората , но Фаворитите трябва да знаят че това може да се обърне срещу тях един ден.
09:42 30.09.2026
56 Анонимен
Коментиран от #63
09:42 30.09.2026
57 Промяна
До коментар #52 от "Анонимен":За Тиквоча нещо да кажеш гербераст?
09:43 30.09.2026
58 Ха ха ха
До коментар #38 от "Гробар":Напълно сте прав. Сложим ли биволицата за президент, цялата власт отива в ръцете на летящия лъжец и бандата стари муцуни и нови случайници нарекли се прогресивни.
09:43 30.09.2026
59 Анонимен
До коментар #38 от "Гробар":99 и 99 процента вече е спечелила Драгойчева затова изхвърли бюлетината вместо да се гласува с бюлетина и по пощата както е в Европа тук явно диктаторски
09:44 30.09.2026
60 "Фаворитите"
09:45 30.09.2026
61 Анонимен
До коментар #31 от "Софиянец":31 около софиянец я виж каква мръсотия е навън каква разруха а пишеш тук навън всичко тъне в мизерия разруха боклуци
09:46 30.09.2026
62 Европеец
До коментар #4 от "Евала социология":Социологията е манипулативна наука...... Въпреки че съм съгласен с обявените в първата петица..... Това го пиша от месец и половина, НО тотално сгрешили в подреждането на първата тройка..... Гюро със сигурност е на трето място..... Първото и второ са ясни за кого са..... За балотажа на тоя етап ще се въздържа да коментираме, нека да мине първия тур...,
09:47 30.09.2026
63 Град Козлодуй
До коментар #56 от "Анонимен":Ревеш защото Радев отнесе Тиквата с 200.....хахаха.
09:48 30.09.2026
64 Напълно наясно съм,
Коментиран от #65
09:49 30.09.2026
65 оня с коня
До коментар #64 от "Напълно наясно съм,":Боли ме шишарката за кой ще гласуваш
09:49 30.09.2026
66 Не точно
До коментар #4 от "Евала социология":Даваха му около 30, но сбъркаха с доста. Такива "анкети" са много неточни и заблуждаващи, често се използват за манипулация на общественото. Външните сили, които зад кулисите управляват България няма да позволят Костадинов да стане президент, той им е крайно неудобен а те искат продажници и лакеи. Затова ще бутат нещата тъй че балотажа да бъде между Йотова и Гюров и ние ще трябва да изберем по-малкото зло, а това е госпожа президентката. Гюро вече го видяхме и чухме, тоя в никакъв случай не трябва да стане президент.
09:50 30.09.2026
67 кокаин проучване
09:52 30.09.2026
68 Стенли
09:54 30.09.2026