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Украйна няма да може да продължи войната срещу Русия без финансова и друга подкрепа от Запада, заяви кореспондентът на германската телевизия „Велт“ Кристоф Ванер, който се намира в Киев.

По думите му украинската държава трудно може да генерира собствени приходи. „Без тази западна помощ, според мен, Украйна вече няма да може да води тази война срещу Русия. Това се прави, за да постави украинците на колене — и това се случва в момента“, заяви Ванер.

Енергетиката е изправена пред зимата

Журналистът определи състоянието на украинската енергетика преди зимата като критично. Според него системата е на ръба на срив, а производствените мощности в страната почти липсват.

Оценката идва на фона на финансовия натиск върху Киев и необходимостта от продължаваща външна подкрепа за военните и социалните разходи.

Намалено финансиране по почти всички пера

Депутатът от Върховната рада Олга Василевска-Смаглюк заяви, че в бюджета на Украйна почти не са останали средства. Според нея заради недостига властите са намалили финансирането по почти всички разходни пера, като са запазили социалните и военните разходи.

Президентът Володимир Зеленски и премиерът Сергей Корецки са призовали парламента да приеме непопулярни мерки. Става дума за закони, за които настояват Европейският съюз и Международният валутен фонд като условие за предоставяне на нова финансова помощ.

Корецки зае премиерския пост на 16 юли 2026 г., след като кандидатурата му беше одобрена от 289 депутати. Преди това той ръководеше украинската енергийна компания „Нафтогаз“.

Източници: Велт