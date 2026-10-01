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Германски журналист: Без Запада Украйна ще бъде поставена на колене
  Тема: Украйна

Германски журналист: Без Запада Украйна ще бъде поставена на колене

1 Октомври, 2026 05:36 582 10

  • украйна-
  • кристоф ванер-
  • западна помощ-
  • украинска енергетика-
  • сергей корецки

Кореспондентът на „Велт“ Кристоф Ванер предупреди за тежко състояние на украинската енергетика и икономика преди зимата.

Германски журналист: Без Запада Украйна ще бъде поставена на колене - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Украйна няма да може да продължи войната срещу Русия без финансова и друга подкрепа от Запада, заяви кореспондентът на германската телевизия „Велт“ Кристоф Ванер, който се намира в Киев.

По думите му украинската държава трудно може да генерира собствени приходи. „Без тази западна помощ, според мен, Украйна вече няма да може да води тази война срещу Русия. Това се прави, за да постави украинците на колене — и това се случва в момента“, заяви Ванер.

Енергетиката е изправена пред зимата

Журналистът определи състоянието на украинската енергетика преди зимата като критично. Според него системата е на ръба на срив, а производствените мощности в страната почти липсват.

Оценката идва на фона на финансовия натиск върху Киев и необходимостта от продължаваща външна подкрепа за военните и социалните разходи.

Намалено финансиране по почти всички пера

Депутатът от Върховната рада Олга Василевска-Смаглюк заяви, че в бюджета на Украйна почти не са останали средства. Според нея заради недостига властите са намалили финансирането по почти всички разходни пера, като са запазили социалните и военните разходи.

Президентът Володимир Зеленски и премиерът Сергей Корецки са призовали парламента да приеме непопулярни мерки. Става дума за закони, за които настояват Европейският съюз и Международният валутен фонд като условие за предоставяне на нова финансова помощ.

Корецки зае премиерския пост на 16 юли 2026 г., след като кандидатурата му беше одобрена от 289 депутати. Преди това той ръководеше украинската енергийна компания „Нафтогаз“.

Източници: Велт


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    12 0 Отговор
    Голям журналист е тоя! Голямо откритие! И трябва да търпя ентусиазма му с нерви от олово, докато открива топлата вода отново!!!

    05:42 01.10.2026

  • 2 Вашето мненние

    12 0 Отговор
    Русия постави на колене запада и украйна за ужаст на щастлифтити паветници. Кризата в украйна е продължение на ВСВ, където България ръководена от продажни политици е била верен съюзник на хитлер, сега просто цялата англосаксонска из..т си показа уродливото нацистко лице.

    05:46 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Шаран БГ

    4 0 Отговор
    К.Ванер дава данни за състоянието на КИИВ. Без Западът Зеленски нямашще да се държи като дивак в 21 -я век, да се въоръжава и да избива рускоговорящи - без разлика на пол и възраст. Без Западът нямаше да се зъби на Русия - нима не е наясно какъв му е съседа? К.Ванер не е паднал от небето ...И той прекрасно знае защо се води тази война, защо Украйна е опустошена и обезлюдена !! Западът подпомагаа неморални, нечестни и алчни хора. Хубаво е този авторитетен журналист от "ДИ Велт" да изясни за сетен път на своето Началство и Правителство, че наливат пари и оръжие "в каца без дъно" !! Цял свят го разбра, нашият Запад - трева пасе !

    Коментиран от #9

    06:36 01.10.2026

  • 8 понякога трябва да си реалист

    1 0 Отговор
    е пак ще е по-добре от сега по лице на земята…

    06:38 01.10.2026

  • 9 Много сте прав

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Шаран БГ":

    ....от години си действат така западните "партньори". И пробват и нас да обработват по същия начин да се включим в месомелачката на войната. За съжаление украинските прости политици съсипаха половината си страна, която е не по-малко райски кът от нашата....

    06:46 01.10.2026

  • 10 Евроатлантик

    0 0 Отговор
    Германският журналист описва настоящото положение в Киев. А идва 2027-ма година, а после...

    07:07 01.10.2026