Безпрецедентни разходи: Путин планира да похарчи 202 милиарда долара за войната срещу Украйна през 2027 г.

Русия планира да похарчи 17,1 трилиона рубли (202,58 милиарда долара) за отбрана през 2027 г., което е с около 27% повече от първоначално предвидените 13,5 трилиона рубли и най-високата цифра от началото на войната в Украйна, показват правителствени документи, предаде "Ройтерс".

Според документите, общите разходи за отбрана ще възлязат на 50 трилиона рубли през следващите три години. През 2026 г. правителството е планирало да похарчи 12,1 трилиона рубли за отбрана, но действителната сума е класифицирана и няма да бъде разкрита. Някои военни разходи могат да бъдат отчетени и в други части на бюджета.

Още новини от Украйна

Документите показват също, че правителството е повишило прогнозата си за бюджетния дефицит за 2026 г. до 3,2% от брутния вътрешен продукт, от 1,6% от БВП преди това. Бюджетните разходи през 2026 г. ще се увеличат с 13,2% до 48,6 трилиона рубли или 20,9% от БВП.

Очаква се правителството да внесе проектобюджета в парламента до 1 октомври. Миналата седмица то обяви планове за нови увеличения на данъците през 2027 г., за да финансира нарастващия дефицит. Документите показват, че се очаква нов данък върху металите и минните компании да генерира около 200 милиарда рубли годишно.

Документите показват, че през 2026 г. правителството ще увеличи плана си за нетни заеми с 26% до 5 трилиона рубли и ще похарчи 459 милиарда рубли - около 11% от ликвидната част на Националния фонд за богатство - за намаляване на дефицита. Също така е намалена прогнозата за приходите от петрол и газ за 2026 г. до 7,6 трилиона рубли от 8,9 трилиона рубли преди това.

Документите показват, че държавният дълг ще нарасне до 21,7% от БВП през 2027 г. от 19,9% от БВП през 2026 г., над нивото от 20%, което властите считат за безопасно. Общият обем на заемите през 2027 г. ще се увеличи с 43% до 7,7 трилиона рубли.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Руснаците също така планират да привлекат допълнително чужденци“, заяви Зеленски, позовавайки се на разузнавателна информация от украинските служби за сигурност.

От месеци се спекулира относно нова мобилизация в Русия, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. Досега руският президент Владимир Путин категорично отхвърляше подобни опасения. Зеленски съобщи и за нова информация относно присъствието на севернокорейски войници в Русия.

„В момента на руска територия има повече от 8000 севернокорейски войници. Освен това се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 войници – те биват подбирани за обучение и впоследствие ще бъдат прехвърлени в Русия“, допълни той.

Според него Русия плаща за това с технологии. Украинският президент заяви, че в замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип „Шахед“ с техническа подкрепа от Русия. „Така се разпространява злото и така заплахата за живота в една част на света се пренася в други части на света“, подчерта Зеленски.