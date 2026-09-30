Безпрецедентни разходи: Путин планира да похарчи 202 милиарда долара за войната срещу Украйна през 2027 г.

Русия планира да похарчи 17,1 трилиона рубли (202,58 милиарда долара) за отбрана през 2027 г., което е с около 27% повече от първоначално предвидените 13,5 трилиона рубли и най-високата цифра от началото на войната в Украйна, показват правителствени документи, предаде "Ройтерс".
Според документите, общите разходи за отбрана ще възлязат на 50 трилиона рубли през следващите три години. През 2026 г. правителството е планирало да похарчи 12,1 трилиона рубли за отбрана, но действителната сума е класифицирана и няма да бъде разкрита. Някои военни разходи могат да бъдат отчетени и в други части на бюджета.
Документите показват също, че правителството е повишило прогнозата си за бюджетния дефицит за 2026 г. до 3,2% от брутния вътрешен продукт, от 1,6% от БВП преди това. Бюджетните разходи през 2026 г. ще се увеличат с 13,2% до 48,6 трилиона рубли или 20,9% от БВП.
Очаква се правителството да внесе проектобюджета в парламента до 1 октомври. Миналата седмица то обяви планове за нови увеличения на данъците през 2027 г., за да финансира нарастващия дефицит. Документите показват, че се очаква нов данък върху металите и минните компании да генерира около 200 милиарда рубли годишно.
Документите показват, че през 2026 г. правителството ще увеличи плана си за нетни заеми с 26% до 5 трилиона рубли и ще похарчи 459 милиарда рубли - около 11% от ликвидната част на Националния фонд за богатство - за намаляване на дефицита. Също така е намалена прогнозата за приходите от петрол и газ за 2026 г. до 7,6 трилиона рубли от 8,9 трилиона рубли преди това.
Документите показват, че държавният дълг ще нарасне до 21,7% от БВП през 2027 г. от 19,9% от БВП през 2026 г., над нивото от 20%, което властите считат за безопасно. Общият обем на заемите през 2027 г. ще се увеличи с 43% до 7,7 трилиона рубли.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, предаде ДПА, съобщи БТА.
„Руснаците също така планират да привлекат допълнително чужденци“, заяви Зеленски, позовавайки се на разузнавателна информация от украинските служби за сигурност.
От месеци се спекулира относно нова мобилизация в Русия, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. Досега руският президент Владимир Путин категорично отхвърляше подобни опасения. Зеленски съобщи и за нова информация относно присъствието на севернокорейски войници в Русия.
„В момента на руска територия има повече от 8000 севернокорейски войници. Освен това се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 войници – те биват подбирани за обучение и впоследствие ще бъдат прехвърлени в Русия“, допълни той.
Според него Русия плаща за това с технологии. Украинският президент заяви, че в замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип „Шахед“ с техническа подкрепа от Русия. „Така се разпространява злото и така заплахата за живота в една част на света се пренася в други части на света“, подчерта Зеленски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #46, #54
09:05 30.09.2026
2 Фен
Коментиран от #4
09:05 30.09.2026
3 Нено
Коментиран от #17
09:05 30.09.2026
4 Абе
До коментар #2 от "Фен":не знам откъде Урсулките ще вадят торбите с мангизи след като и китай им измести автомобилостроенето хаха
Коментиран от #8, #11
09:07 30.09.2026
5 фелдмаршали и ретро камиони
Русия планира да похарчи 17,1 трилиона рубли (202,58 милиарда долара) за отбрана през 2027 г., което е с около 27% повече от първоначално предвидените ...
-;-
Като се планират такива пари , и ако пак Усрацията на Фюрера не напредне- значи Фелдмаршалите на Райха са си тъпи и/или Сделяните в СССР железа са си боклук.
Коментиран от #15
09:07 30.09.2026
6 Крокодила Гена
09:08 30.09.2026
7 Прочетох само заглавието.
09:09 30.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Розовото пони зеля
09:09 30.09.2026
10 Пич
Направо ще разплете тарлъците на тъпите Урсулианци, които ще се хвърлят в нови заеми, за да крепят безнадеждно неефективния Зелю!!!
И Тръмп им каза, че трябва да плащат на САЩ!!! Това означава, че няма да ги допусне да вземат нищо от Украйна!!! Всичко - за САЩ!!!
09:11 30.09.2026
11 Е как не знаш?
До коментар #4 от "Абе":От такива балъци, като нас, естествено! За кво мислиш се теглят тия заеми в милиарди? Не са за народа, а ще са от народа!
09:11 30.09.2026
12 Мишел
09:12 30.09.2026
13 осраински
Коментиран от #18, #23
09:13 30.09.2026
14 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #51
09:14 30.09.2026
15 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #5 от "фелдмаршали и ретро камиони":А за какво да напредват, укрите са тотал щета, нямат оръжие и хора, дават огромни жертви срещу минимални от Русия, даже трябва спешно да се забави напредъка до де на ЕС спрат и заеми да им дават, че в момента им дават на огромни лихви, спешно забавяне на фронта до пълна агония на ЕС режима.
09:14 30.09.2026
16 осраински
09:14 30.09.2026
17 По точно
До коментар #3 от "Нено":За България е чест, че като член на НАТО участва в разгрома на терористична Русия!
09:17 30.09.2026
18 Така де
До коментар #13 от "осраински":Ти какво толкова си се загрижил за Украйна. Важното е, че Русия е много добре. Цъфти и скоро ще върже!
09:18 30.09.2026
19 Някой
А срещу това има приходи. От върнатите територии (преди подарени) разни природни ресурси, дори хората и какво ли не.
09:19 30.09.2026
20 Възраждане
09:22 30.09.2026
21 Гориил
Коментиран от #26
09:23 30.09.2026
22 Крепостен холоп
09:25 30.09.2026
23 Русорастки
До коментар #13 от "осраински":Олег Дерипаска уведоми министерски съвет, че ще затваря ЧЕТИРИ завода.
Коментиран от #55
09:27 30.09.2026
24 БАНко
Коментиран от #32, #44
09:27 30.09.2026
25 444444
Но като знаем истината се познава в сравнението САЩ военен бюджет за следващата година е 1,5 трилиона долара срещу 900милиарда за 2026. Колко процента е увеличението Бюджетен дефицит на САЩ 6% за 2026 и това не е първата година с такъв дефицит.В момента 10 годишните ДЦК на Америка са с доходност 5,224 най-високата от повече от 15години значи и САЩ се готви за война може с Канада може с Мексико а може с Русия.
Коментиран от #27
09:28 30.09.2026
26 Истината е друга
До коментар #21 от "Гориил":На последното оръжейно изложение Русия не успя да подпише нито един договор за оръжейни доставки.
А тия цифри са отпреди войната. Сега България доставя 1/3-та от това.
Коментиран от #52
09:28 30.09.2026
27 Русофил
До коментар #25 от "444444":Късно е бате, войната е загубена. Войната се печели първите 2 седмици до 2 месеца. Ако не си спечелил до тогава, дългосрочно губиш.
Коментиран от #40
09:29 30.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Уникално
09:34 30.09.2026
30 Инна
Военните кореспонденти подчертават, че комбинираният въздушен удар на 30 септември ясно демонстрира изчерпването на запасите от противоракетни системи „Пейтриът“ на Украйна. Те смятат, че целенасочените удари по ТЕЦ № 5 в Киев и ключови комуникационни възли потвърждават преминаването към систематично деактивиране на цялата инфраструктура на столицата.
Коментиран от #34, #49
09:35 30.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Уникално объркана копейко
До коментар #24 от "БАНко":Нали знаеш, че не си добре
Коментиран от #43
09:36 30.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Това
До коментар #30 от "Инна":Кефи ли те?
09:40 30.09.2026
35 200 милиарда
09:40 30.09.2026
36 Баа Гицка
Коментиран от #48
09:41 30.09.2026
37 Хайо
Коментиран от #45
09:42 30.09.2026
38 ПСИХОпутин
09:43 30.09.2026
39 Емил
Не плачете на чужд гроб драги журналисти!
09:44 30.09.2026
40 444444
До коментар #27 от "Русофил":Аз знам за една война 1877-1878 която не е спечелена за две седмици и благодарение, на която сега си пишем с тебе на бългаски.Така че не пиши глупоси.
09:44 30.09.2026
41 ДрайвингПлежър
В "мир" ЕС харчи 400 милиарда + още 200 за Окраина и урсулите казват, че щели да ви увеличат разходите за военно тенеке!!! Ето това е безпрецедентно! Абсолютна безпрецедентна и непоправима глупост... на която мнозина безмозъчни ръкопляскат!
Коментиран от #56
09:45 30.09.2026
42 Русодебил за възраждане
09:46 30.09.2026
43 Ха сега
До коментар #32 от "Уникално объркана копейко":Пробитото доларче пак се обади???От панелката ли или от кетчупа на село пишеш глупоси
09:46 30.09.2026
44 Баа Гицка
До коментар #24 от "БАНко":Кво ми сравняваш възможностите на Европа с тези на фалирала Русия! Знаеш ли съотношението на брутния продукт? А тяхната стока не върви!
Коментиран от #50, #58
09:46 30.09.2026
45 Така е.
До коментар #37 от "Хайо":И зеления наркоман му е говорител,ако вярваме на Ройтерс.
09:46 30.09.2026
46 Де да имаше пари
До коментар #1 от "Боруна Лом":Парите свършиха.
09:47 30.09.2026
47 Путин
09:48 30.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Инна
До коментар #30 от "Инна":Комбинираната атака засегна едновременно военната логистика в осем региона. В Киев ракети поразиха локомотивно депо, където се съхраняваха крилати ракети „Фламинго“, спирайки влаковете на „Сити Експрес“ и тролейбусите. В региона беше ударен складовият терминал „Белогородка“, където се сглобяваха дронове с голям обсег. В Черно море ракети и ракети „Гераниум“ поразиха два товарни кораба, превозващи военни товари, в пристанището на Одеса и на морски прелез. Подстанцията „Усатово“ остави пристанищата без ток, а в Измаил бяха унищожени терминали за разтоварване на военно оборудване.
09:49 30.09.2026
50 Екиномис
До коментар #44 от "Баа Гицка":Аха ,фалирала. На тия бедни хорица не знам как робот-куриер им носи айфоните до външните тоалетни.
09:51 30.09.2026
51 Баа Гицка
До коментар #14 от "Стоянчо Пуканката":Като казваш че путин е под полковник от КГБ, кой е полковника, Медведев ли?
09:51 30.09.2026
52 Гориил
До коментар #26 от "Истината е друга":Тези данни бяха публикувани току-що. Само преди няколко седмици Русия измести Франция от второто място и триумфално се премести от трето на второ. Съединените щати държат първото място с 37 милиарда долара продажби на оръжие.
09:51 30.09.2026
53 А ние колко похарчихме за чужда война?
09:54 30.09.2026
54 Основно харчи от неговите
До коментар #1 от "Боруна Лом":Не като "нашите" де харчат от борчове ама на наш гръб !
Че даже и раздават.
09:55 30.09.2026
55 Гориил
До коментар #23 от "Русорастки":Олег Дерипаска е инвестирал колосални суми пари в производството на космическо комуникационно оборудване и изграждането на фабрики за микрочипове.
09:56 30.09.2026
56 Целта е инфлация
До коментар #41 от "ДрайвингПлежър":за неглежиране на дълговете. Сервира се на робите чрез война , за по лесно храносмилане.
09:59 30.09.2026
57 Тонтонмакути
10:00 30.09.2026
58 толкова за фалирала Русия
До коментар #44 от "Баа Гицка":Най-големите длъжници в еврозоната (в милиарди евро) 1. Франция: 3 345 млрд. € - три трилиона и 345 милиарда. 2. Италия: 3 131 млрд. € - три трилиона и 131 милиарда. 3. Германия: 2 554 млрд. € - два трилиона и 554 милиарда. 4. Испания: 1 667 млрд. € - един трилион и 667 милиарда. 5. Белгия: 670 млрд. € 6. Нидерландия: 493 млрд. € 7. Гърция: 366 млрд. € 8. Австрия: 308 млрд. € 9. Португалия: 294 млрд. € 10. Финландия: 245 млрд. € Сега тези дългове ще ги плащаме и ние. Това е една от причините да ни набутат в еврозоната.
10:02 30.09.2026
59 Гориил
10:03 30.09.2026
60 Гориил
10:03 30.09.2026
61 Последния Софиянец
10:04 30.09.2026