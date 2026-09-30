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Безпрецедентни разходи: Путин планира да похарчи 202 милиарда долара за войната срещу Украйна през 2027 г.
  Тема: Украйна

Безпрецедентни разходи: Путин планира да похарчи 202 милиарда долара за войната срещу Украйна през 2027 г.

30 Септември, 2026 09:02 989 61

  • украйна-
  • война-
  • русия-
  • владимир путин-
  • руска армия

Руското правителство обяви планове за нови увеличения на данъците през 2027 г., за да финансира нарастващия дефицит

Безпрецедентни разходи: Путин планира да похарчи 202 милиарда долара за войната срещу Украйна през 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия планира да похарчи 17,1 трилиона рубли (202,58 милиарда долара) за отбрана през 2027 г., което е с около 27% повече от първоначално предвидените 13,5 трилиона рубли и най-високата цифра от началото на войната в Украйна, показват правителствени документи, предаде "Ройтерс".

Според документите, общите разходи за отбрана ще възлязат на 50 трилиона рубли през следващите три години. През 2026 г. правителството е планирало да похарчи 12,1 трилиона рубли за отбрана, но действителната сума е класифицирана и няма да бъде разкрита. Някои военни разходи могат да бъдат отчетени и в други части на бюджета.

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Документите показват също, че правителството е повишило прогнозата си за бюджетния дефицит за 2026 г. до 3,2% от брутния вътрешен продукт, от 1,6% от БВП преди това. Бюджетните разходи през 2026 г. ще се увеличат с 13,2% до 48,6 трилиона рубли или 20,9% от БВП.

Очаква се правителството да внесе проектобюджета в парламента до 1 октомври. Миналата седмица то обяви планове за нови увеличения на данъците през 2027 г., за да финансира нарастващия дефицит. Документите показват, че се очаква нов данък върху металите и минните компании да генерира около 200 милиарда рубли годишно.

Документите показват, че през 2026 г. правителството ще увеличи плана си за нетни заеми с 26% до 5 трилиона рубли и ще похарчи 459 милиарда рубли - около 11% от ликвидната част на Националния фонд за богатство - за намаляване на дефицита. Също така е намалена прогнозата за приходите от петрол и газ за 2026 г. до 7,6 трилиона рубли от 8,9 трилиона рубли преди това.

Документите показват, че държавният дълг ще нарасне до 21,7% от БВП през 2027 г. от 19,9% от БВП през 2026 г., над нивото от 20%, което властите считат за безопасно. Общият обем на заемите през 2027 г. ще се увеличи с 43% до 7,7 трилиона рубли.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Руснаците също така планират да привлекат допълнително чужденци“, заяви Зеленски, позовавайки се на разузнавателна информация от украинските служби за сигурност.

От месеци се спекулира относно нова мобилизация в Русия, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. Досега руският президент Владимир Путин категорично отхвърляше подобни опасения. Зеленски съобщи и за нова информация относно присъствието на севернокорейски войници в Русия.

„В момента на руска територия има повече от 8000 севернокорейски войници. Освен това се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 войници – те биват подбирани за обучение и впоследствие ще бъдат прехвърлени в Русия“, допълни той.

Според него Русия плаща за това с технологии. Украинският президент заяви, че в замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип „Шахед“ с техническа подкрепа от Русия. „Така се разпространява злото и така заплахата за живота в една част на света се пренася в други части на света“, подчерта Зеленски.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    34 4 Отговор
    ИМА СИ ПАРЕ,УГАЖДА СИ

    Коментиран от #46, #54

    09:05 30.09.2026

  • 2 Фен

    34 4 Отговор
    Има - харчи. Урсула няма, и тя харчи.

    Коментиран от #4

    09:05 30.09.2026

  • 3 Нено

    30 9 Отговор
    Да ги харчи Русия е богата държава а то ще му се изплати след като денацифицира 0крайне!

    Коментиран от #17

    09:05 30.09.2026

  • 4 Абе

    27 3 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    не знам откъде Урсулките ще вадят торбите с мангизи след като и китай им измести автомобилостроенето хаха

    Коментиран от #8, #11

    09:07 30.09.2026

  • 5 фелдмаршали и ретро камиони

    5 18 Отговор
    Безпрецедентни разходи: Путин планира да похарчи 202 милиарда долара за войната срещу Украйна през 2027 г.

    Русия планира да похарчи 17,1 трилиона рубли (202,58 милиарда долара) за отбрана през 2027 г., което е с около 27% повече от първоначално предвидените ...
    -;-
    Като се планират такива пари , и ако пак Усрацията на Фюрера не напредне- значи Фелдмаршалите на Райха са си тъпи и/или Сделяните в СССР железа са си боклук.

    Коментиран от #15

    09:07 30.09.2026

  • 6 Крокодила Гена

    21 7 Отговор
    Не харчи а инвестира! И то правилно!

    09:08 30.09.2026

  • 7 Прочетох само заглавието.

    23 1 Отговор
    То стига. Война е. И сериозен военен бюджет трябва да има. А какви са разходите на другата страна? Там са Окраина, ЕС, Англия, НАТО и други. Техния сумарен военен бюджет в подкрепа на Киев? Тайна ли е?

    09:09 30.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Розовото пони зеля

    21 2 Отговор
    Ми имат хората пара угаждат си, то и ЕС планира да похарчи толкова за укрите, ама още търси откъде да ги вземе на заем хахахахаха.

    09:09 30.09.2026

  • 10 Пич

    18 1 Отговор
    Има си пари - харчи си!!!
    Направо ще разплете тарлъците на тъпите Урсулианци, които ще се хвърлят в нови заеми, за да крепят безнадеждно неефективния Зелю!!!
    И Тръмп им каза, че трябва да плащат на САЩ!!! Това означава, че няма да ги допусне да вземат нищо от Украйна!!! Всичко - за САЩ!!!

    09:11 30.09.2026

  • 11 Е как не знаш?

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    От такива балъци, като нас, естествено! За кво мислиш се теглят тия заеми в милиарди? Не са за народа, а ще са от народа!

    09:11 30.09.2026

  • 12 Мишел

    13 4 Отговор
    Русия предупреди НатО, че при атака срещу Калининград ще използва за защита ядрено оръжие.

    09:12 30.09.2026

  • 13 осраински

    16 0 Отговор
    производството на стомана в Украйна е спаднало с 90%, като всички големи металургични заводи са затворени. Метинвест Холдинг, чието най-голямо предприятие, Запорожстал, претърпя пореден съкрушителен удар миналия четвъртък, обяви, че прекратява дейността си. Търговското корабоплаване е напълно спряно в пристанищата на Голяма Одеса – Одеса, Черноморск и Южне. Железопътната мрежа и подвижният състав на Украйна бавно, но сигурно се унищожават.

    Коментиран от #18, #23

    09:13 30.09.2026

  • 14 Стоянчо Пуканката

    12 0 Отговор
    Бълха го ухапала подполковника (за незнаещите-Путин е подполковник от КГБ, когато напуска ведомството за да поеме президенството). Само от увеличението на цените на енерго-ресурсите Кремъл се "къпе в пари". А да не говорим за ония кинти на "Колективния запад", които уж бяха предназначени за "разгром на москалите", които, със съдействието на руския топ-агент- Напудреното Носле- се вляха, макар и идиректно, в руския бюджет. Е, не всичките де- останаха за златни кенефи, покупки на луксозни имоти и атрактивни шопинг-дестинации за половинката на Зелю...

    Коментиран от #51

    09:14 30.09.2026

  • 15 Удри евраста с лопатЕто

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "фелдмаршали и ретро камиони":

    А за какво да напредват, укрите са тотал щета, нямат оръжие и хора, дават огромни жертви срещу минимални от Русия, даже трябва спешно да се забави напредъка до де на ЕС спрат и заеми да им дават, че в момента им дават на огромни лихви, спешно забавяне на фронта до пълна агония на ЕС режима.

    09:14 30.09.2026

  • 16 осраински

    11 1 Отговор
    Путин имам пари угаждам си Кеф цена няма

    09:14 30.09.2026

  • 17 По точно

    5 12 Отговор

    До коментар #3 от "Нено":

    За България е чест, че като член на НАТО участва в разгрома на терористична Русия!

    09:17 30.09.2026

  • 18 Така де

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "осраински":

    Ти какво толкова си се загрижил за Украйна. Важното е, че Русия е много добре. Цъфти и скоро ще върже!

    09:18 30.09.2026

  • 19 Някой

    7 0 Отговор
    Вижте колко харчи САЩ всяка година за военни! Пъти повече.
    А срещу това има приходи. От върнатите територии (преди подарени) разни природни ресурси, дори хората и какво ли не.

    09:19 30.09.2026

  • 20 Възраждане

    1 3 Отговор
    Това е отлична новина! Най-накрая значи краят се вижда

    09:22 30.09.2026

  • 21 Гориил

    11 3 Отговор
    За Русия това е незначителна сума. Колосалните печалби от търговията с петролни продукти, втечнен природен газ, най-добрите оръжия в света (втори в света, на стойност 15 милиарда долара годишно) и нарастващият износ на високотехнологични продукти позволяват увеличаване на производството на танкове, самолети, оръдия и ракетна артилерия, дронове, роботи, системи за противовъздушна отбрана и системи за електронна война. Военно-промишлените предприятия се превръщат в милиардери и изплащат астрономически дивиденти на акционерите.

    Коментиран от #26

    09:23 30.09.2026

  • 22 Крепостен холоп

    1 4 Отговор
    Важното, че за нас еднолично решава бащицата ни.Ние исторически пак безмълвно ще ставаме за Груз 200 и доброволно и с радост ще даваме да ни стрижат до голо.Свикнали сме.

    09:25 30.09.2026

  • 23 Русорастки

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "осраински":

    Олег Дерипаска уведоми министерски съвет, че ще затваря ЧЕТИРИ завода.

    Коментиран от #55

    09:27 30.09.2026

  • 24 БАНко

    4 3 Отговор
    НАТООВЦЕ , ПОВЕЧЕ ЛИ СА ОТКОЛКОТО МИЛИАРДИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ ПОТЪНАЛИ В ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА И ФАШИСТКИЯ ИМ РЕЖИМ ???

    Коментиран от #32, #44

    09:27 30.09.2026

  • 25 444444

    5 1 Отговор
    Русия най-накрая започна да се отнася серионо към войната.Войната е пари много пари за тази година 2026 военния бюджет беше по-малък дял от 2025.
    Но като знаем истината се познава в сравнението САЩ военен бюджет за следващата година е 1,5 трилиона долара срещу 900милиарда за 2026. Колко процента е увеличението Бюджетен дефицит на САЩ 6% за 2026 и това не е първата година с такъв дефицит.В момента 10 годишните ДЦК на Америка са с доходност 5,224 най-високата от повече от 15години значи и САЩ се готви за война може с Канада може с Мексико а може с Русия.

    Коментиран от #27

    09:28 30.09.2026

  • 26 Истината е друга

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Гориил":

    На последното оръжейно изложение Русия не успя да подпише нито един договор за оръжейни доставки.

    А тия цифри са отпреди войната. Сега България доставя 1/3-та от това.

    Коментиран от #52

    09:28 30.09.2026

  • 27 Русофил

    6 6 Отговор

    До коментар #25 от "444444":

    Късно е бате, войната е загубена. Войната се печели първите 2 седмици до 2 месеца. Ако не си спечелил до тогава, дългосрочно губиш.

    Коментиран от #40

    09:29 30.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Уникално

    5 2 Отговор
    Потресаващо, историческо загробане на Русия на Путлер. Какво нещо е фашизма, а? Едвам си стъпиха на кракато след разпада на ссср и хоп олигархия, клептокрация, войни. Руснак да не си в този живот

    09:34 30.09.2026

  • 30 Инна

    5 2 Отговор
    В нощта на 30 септември руските въоръжени сили започнаха опустошителна комбинирана атака срещу ключови военни и енергийни центрове в Украйна, като на практика извадиха Киев от строя преди настъпването на зимните студове. Мощни експлозии, които в момента отекват в столичния регион, парализираха инфраструктурата на града: Киевската ТЕЦ № 5, както и най-големите цифрови центрове за данни на украинските въоръжени сили, „Бимобил“ и „Парков“, които бяха унищожени по време на въздушните удари на 29 и 30 септември, бяха ударени. Според военни кореспонденти украинската система за противовъздушна отбрана, водена от американски ракети „Пейтриът“, е била напълно претоварена, оказвайки се безсилна срещу най-новите свръхзвукови ракети и високопланинските самолети „Гераниум“. На този фон дори западните анализатори признават, че ако сегашното темпо на атаки продължи, до ноември украинската столица рискува да се превърне в нежизнеспособен град-призрак без електричество, отопление и комуникации.


    Военните кореспонденти подчертават, че комбинираният въздушен удар на 30 септември ясно демонстрира изчерпването на запасите от противоракетни системи „Пейтриът“ на Украйна. Те смятат, че целенасочените удари по ТЕЦ № 5 в Киев и ключови комуникационни възли потвърждават преминаването към систематично деактивиране на цялата инфраструктура на столицата.

    Коментиран от #34, #49

    09:35 30.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Уникално объркана копейко

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "БАНко":

    Нали знаеш, че не си добре

    Коментиран от #43

    09:36 30.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Това

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Инна":

    Кефи ли те?

    09:40 30.09.2026

  • 35 200 милиарда

    2 1 Отговор
    Са само официалните разходи. Неофициалните са доста по-големи, нито включва щетите от украинските атаки.

    09:40 30.09.2026

  • 36 Баа Гицка

    5 1 Отговор
    Смятайте! Това означава всеки руснак гласувал или негласувал за Пyндю да се бpъкне в безпаричния джoб за едни 2000 долара само за етoт гoд!

    Коментиран от #48

    09:41 30.09.2026

  • 37 Хайо

    2 1 Отговор
    Путин почна да дава първо информация на Ройтерс ли ? Ако наистина похарчи тези пари ,те са з война с Европа но не и за Украйна .

    Коментиран от #45

    09:42 30.09.2026

  • 38 ПСИХОпутин

    2 3 Отговор
    РФ Разпад!

    09:43 30.09.2026

  • 39 Емил

    4 1 Отговор
    Какво смята да похарчи Путин нас не ни засяга, кажете колко смятат да похарчат нашите еврокомисари за войната срещу Русия, защото това пряко ни бърка в джоба!!!
    Не плачете на чужд гроб драги журналисти!

    09:44 30.09.2026

  • 40 444444

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Русофил":

    Аз знам за една война 1877-1878 която не е спечелена за две седмици и благодарение, на която сега си пишем с тебе на бългаски.Така че не пиши глупоси.

    09:44 30.09.2026

  • 41 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Във военно положение Русия харчи 200 милиарда долара!

    В "мир" ЕС харчи 400 милиарда + още 200 за Окраина и урсулите казват, че щели да ви увеличат разходите за военно тенеке!!! Ето това е безпрецедентно! Абсолютна безпрецедентна и непоправима глупост... на която мнозина безмозъчни ръкопляскат!

    Коментиран от #56

    09:45 30.09.2026

  • 42 Русодебил за възраждане

    0 2 Отговор
    Джуджака ще надживее РФ.

    09:46 30.09.2026

  • 43 Ха сега

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Уникално объркана копейко":

    Пробитото доларче пак се обади???От панелката ли или от кетчупа на село пишеш глупоси

    09:46 30.09.2026

  • 44 Баа Гицка

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "БАНко":

    Кво ми сравняваш възможностите на Европа с тези на фалирала Русия! Знаеш ли съотношението на брутния продукт? А тяхната стока не върви!

    Коментиран от #50, #58

    09:46 30.09.2026

  • 45 Така е.

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хайо":

    И зеления наркоман му е говорител,ако вярваме на Ройтерс.

    09:46 30.09.2026

  • 46 Де да имаше пари

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Парите свършиха.

    09:47 30.09.2026

  • 47 Путин

    1 0 Отговор
    Имам си ,харча си!

    09:48 30.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Инна

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Инна":

    Комбинираната атака засегна едновременно военната логистика в осем региона. В Киев ракети поразиха локомотивно депо, където се съхраняваха крилати ракети „Фламинго“, спирайки влаковете на „Сити Експрес“ и тролейбусите. В региона беше ударен складовият терминал „Белогородка“, където се сглобяваха дронове с голям обсег. В Черно море ракети и ракети „Гераниум“ поразиха два товарни кораба, превозващи военни товари, в пристанището на Одеса и на морски прелез. Подстанцията „Усатово“ остави пристанищата без ток, а в Измаил бяха унищожени терминали за разтоварване на военно оборудване.

    09:49 30.09.2026

  • 50 Екиномис

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Баа Гицка":

    Аха ,фалирала. На тия бедни хорица не знам как робот-куриер им носи айфоните до външните тоалетни.

    09:51 30.09.2026

  • 51 Баа Гицка

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Стоянчо Пуканката":

    Като казваш че путин е под полковник от КГБ, кой е полковника, Медведев ли?

    09:51 30.09.2026

  • 52 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Истината е друга":

    Тези данни бяха публикувани току-що. Само преди няколко седмици Русия измести Франция от второто място и триумфално се премести от трето на второ. Съединените щати държат първото място с 37 милиарда долара продажби на оръжие.

    09:51 30.09.2026

  • 53 А ние колко похарчихме за чужда война?

    2 0 Отговор
    А сега е редно да ни информирате България колко пари подари за войната на Зелената въшка!?

    09:54 30.09.2026

  • 54 Основно харчи от неговите

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Не като "нашите" де харчат от борчове ама на наш гръб !
    Че даже и раздават.

    09:55 30.09.2026

  • 55 Гориил

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Русорастки":

    Олег Дерипаска е инвестирал колосални суми пари в производството на космическо комуникационно оборудване и изграждането на фабрики за микрочипове.

    09:56 30.09.2026

  • 56 Целта е инфлация

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "ДрайвингПлежър":

    за неглежиране на дълговете. Сервира се на робите чрез война , за по лесно храносмилане.

    09:59 30.09.2026

  • 57 Тонтонмакути

    0 0 Отговор
    202 млрд. евро са със разходите за ФСБ и нац. гвардията. Преките военни разходи са 177млрд. €, което е с 30% повече от тази година. С предните до 202 млрд. това са над 40% от разходите на бюджета.

    10:00 30.09.2026

  • 58 толкова за фалирала Русия

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Баа Гицка":

    Най-големите длъжници в еврозоната (в милиарди евро) 1. Франция: 3 345 млрд. € - три трилиона и 345 милиарда. 2. Италия: 3 131 млрд. € - три трилиона и 131 милиарда. 3. Германия: 2 554 млрд. € - два трилиона и 554 милиарда. 4. Испания: 1 667 млрд. € - един трилион и 667 милиарда. 5. Белгия: 670 млрд. € 6. Нидерландия: 493 млрд. € 7. Гърция: 366 млрд. € 8. Австрия: 308 млрд. € 9. Португалия: 294 млрд. € 10. Финландия: 245 млрд. € Сега тези дългове ще ги плащаме и ние. Това е една от причините да ни набутат в еврозоната.

    10:02 30.09.2026

  • 59 Гориил

    1 0 Отговор
    А от къде ще ги вземе тези милиарди бункерния милиционер!

    10:03 30.09.2026

  • 60 Гориил

    1 1 Отговор
    Няма да можеш да победиш Русия във война (която изисква колосални ресурси). Дори да ограбиш бившите си колонии три пъти, пак ще загубиш.

    10:03 30.09.2026

  • 61 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    А солярка ще има ли за крепостняците и взятки за задунайските подметки!

    10:04 30.09.2026

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