Русия е издала ядрено предупреждение към НАТО във връзка с руския ексклав Калининград, за да напомни на “безразсъдните“ в Европа за разпоредбите на действащата си ядрена политика, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на Кремъл, съобщи БТА.

В писмо, с което информационната агенция посочи, че се е запознала, Русия предупреждава НАТО, че Москва е готова да прибегне до ядрените си оръжия, ако западният алианс се опита да изолира ексклава на Балтийско море.

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“Съвсем естествено е нашите дипломати да се опитват да напомнят на безразсъдните в Европа за нашите политически документи по този въпрос“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на журналистически въпрос.

В писмото на Москва до НАТО се посочва, че Русия няма намерение да атакува страни от НАТО, но предупреждава, че всяка агресия срещу Калининград - тежко въоръжена руска територия, между Полша и Литва - ще бъде посрещната с възможно най-силния отговор.

Предупреждението подчертава рязкото показване на напрежението между Русия и европейските страни, които обвиняват Москва в ескалация на “хибридната война” на континента чрез действия, които включват саботажи и палежи.

НАТО категорично отхвърли руската заплаха за сериозна военна ескалация около руския ексклав Калининград, предаде ДПА.

“НАТО е отбранителен алианс и никоя наша дейност или учения не представляват опасност за някоя част на Русия”, заяви говорителката на Алианса Алисън Харт във връзка с отговора на НАТО на писмо от руското правителство. В писмото си Москва обвинява алианса в “безпрецедентна ескалация на военно-политическата ситуация около руската Калининградска област, придружена от силно провокативни публични изказвания на представители на съюзниците в НАТО”.

В НАТО на писмото на Москва се гледа основно като на отговор на военните учения, извършени в средата на август. Според военни източници, ученията са имали за цел да демонстрират, че западният отбранителен алианс ще бъде способен да поеме контрола върху ексклава Калининград в случай на руска военна агресия срещу територия на НАТО. Полското Министерство на отбраната определи ученията като демонстрация на съюзническите способности за бърз отговор.