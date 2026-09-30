Русия е издала ядрено предупреждение към НАТО във връзка с руския ексклав Калининград, за да напомни на “безразсъдните“ в Европа за разпоредбите на действащата си ядрена политика, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на Кремъл, съобщи БТА.
В писмо, с което информационната агенция посочи, че се е запознала, Русия предупреждава НАТО, че Москва е готова да прибегне до ядрените си оръжия, ако западният алианс се опита да изолира ексклава на Балтийско море.
“Съвсем естествено е нашите дипломати да се опитват да напомнят на безразсъдните в Европа за нашите политически документи по този въпрос“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на журналистически въпрос.
В писмото на Москва до НАТО се посочва, че Русия няма намерение да атакува страни от НАТО, но предупреждава, че всяка агресия срещу Калининград - тежко въоръжена руска територия, между Полша и Литва - ще бъде посрещната с възможно най-силния отговор.
Предупреждението подчертава рязкото показване на напрежението между Русия и европейските страни, които обвиняват Москва в ескалация на “хибридната война” на континента чрез действия, които включват саботажи и палежи.
НАТО категорично отхвърли руската заплаха за сериозна военна ескалация около руския ексклав Калининград, предаде ДПА.
“НАТО е отбранителен алианс и никоя наша дейност или учения не представляват опасност за някоя част на Русия”, заяви говорителката на Алианса Алисън Харт във връзка с отговора на НАТО на писмо от руското правителство. В писмото си Москва обвинява алианса в “безпрецедентна ескалация на военно-политическата ситуация около руската Калининградска област, придружена от силно провокативни публични изказвания на представители на съюзниците в НАТО”.
В НАТО на писмото на Москва се гледа основно като на отговор на военните учения, извършени в средата на август. Според военни източници, ученията са имали за цел да демонстрират, че западният отбранителен алианс ще бъде способен да поеме контрола върху ексклава Калининград в случай на руска военна агресия срещу територия на НАТО. Полското Министерство на отбраната определи ученията като демонстрация на съюзническите способности за бърз отговор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЙДЕ ДА СА ПОЧВА ЧИ ДА
Коментиран от #10, #11, #88
13:53 30.09.2026
2 ФАКТ
Коментиран от #72
13:54 30.09.2026
3 Укротрол с рак
13:54 30.09.2026
4 Тия си седят на топло в кремъл, хапват
13:54 30.09.2026
5 селяк
13:55 30.09.2026
6 Голия
Коментиран от #20, #62
13:55 30.09.2026
7 Буахахах
13:55 30.09.2026
8 Софето
13:55 30.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Путин многоходовия
До коментар #1 от "АЙДЕ ДА СА ПОЧВА ЧИ ДА":На запад са ни децата, копейка необразована. Не можем.
13:56 30.09.2026
11 Така де
До коментар #1 от "АЙДЕ ДА СА ПОЧВА ЧИ ДА":И къде е това ядрено оръжие на Русия? То иска поддръжка. А парите отидоха за яхти, вили и екзотики.
Коментиран от #61, #95
13:56 30.09.2026
12 Путин многоходовия
13:56 30.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 гост
Коментиран от #27
13:57 30.09.2026
16 Зизу
Коментиран от #23, #31
13:57 30.09.2026
17 Сандо
13:57 30.09.2026
18 АБВ
СмЕх, смЕх, смЕх...............
Въпроси от обща култура:
Кога в цялата си история НАТО се е отбранявало от чужда агресия ?
В колко агресии НАТО, или отделни негови членове, са участвали ?
13:59 30.09.2026
19 Герги
13:59 30.09.2026
20 Не точно
До коментар #6 от "Голия":Името му е Кьонигсберг, от 13 век, германско селище.
14:00 30.09.2026
21 Баце ЕООД
14:00 30.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Путин многоходовия
До коментар #16 от "Зизу":Западните лидери имат акъл, не са като нас или като вас копейките. Взеха властта в Украйна с Майдан, а не като нас с 2 млн жертви. Ама хората могат да мислят
14:00 30.09.2026
24 Трою ЦИНГАРЕЛАТА
14:02 30.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Домакин
До коментар #15 от "гост":Ами,като не разбирате от конвенционални,ще ядете ядрени...
14:05 30.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Нищожество,
До коментар #9 от "Готов за бой":На голия ти гАз чифте пищови.
14:08 30.09.2026
30 Хохо Бохо
Коментиран от #60
14:08 30.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Търпеливко
14:09 30.09.2026
33 Въпрос
До коментар #28 от "Професор":И с какво ще я бомбардира?
Коментиран от #36, #42
14:10 30.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 не може да бъде
Коментиран от #43, #48, #51, #64
14:11 30.09.2026
36 Професор
До коментар #33 от "Въпрос":С ядрено оръжие.
14:12 30.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Защо
14:12 30.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Знаещ
Някои трябва много точно да си правят сметките,иначе ,ще е бплезнено.
14:16 30.09.2026
41 Мижи а те лажем
Немат извършен Я.Опит от 19 86 . Целиот Я. Арсенал е със изтекъл срок на годност.
Дори в онова време, 67 % от него беше фабрично Дефектен!
Имате ли ИЗОБЩО колко сложно е да се задейства я. Реакция в една ракета?
Коментиран от #50
14:18 30.09.2026
42 Орк
До коментар #33 от "Въпрос":Тя ги бомбардира. С простатията. Друго нямат
14:20 30.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
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49 Кьонигсберг
Коментиран от #71
14:28 30.09.2026
50 Така ли
До коментар #41 от "Мижи а те лажем":В доста дълбока заблуда си,това че ти си кух и вярваш на тези глупости,не означава че и с другите е така ...
14:29 30.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Да се смееш ли
14:32 30.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Има ли копейки на амбразурата?
14:35 30.09.2026
56 Не ми се мисли
14:38 30.09.2026
57 Ами сега?
14:40 30.09.2026
58 В документа
14:45 30.09.2026
59 Киев
14:46 30.09.2026
60 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #30 от "Хохо Бохо":Ммм, да явно не знаеш за събитията в Унгария, но нищо то сега е "модерно" да не знаеш
Коментиран от #63
14:50 30.09.2026
61 И ти кво?
До коментар #11 от "Така де":Искаш да го видиш гръмнало ли? Американците го гледаха през 1945 година, но 400 хиляди японци загинаха веднага, а двойно и тройно повече след това от лъчевата болест на радиацията.
14:51 30.09.2026
62 Абе
До коментар #6 от "Голия":Бива ли да си толкова неук...
14:52 30.09.2026
63 Абе на кой
До коментар #60 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":Му пука за Унгария бе продажник?!
Коментиран от #83
14:53 30.09.2026
64 Абе човече
До коментар #35 от "не може да бъде":"Прави ми впечатление че във Факти почти никога не цитират проф.Миършаймър и проф.Глен Дизен" - нали знаеш как може да се издържа един такъв сайт - парите идват от Зелето, знаем кое зеле е. Дойчето зеле. Който плаща, той поръчва музиката.
Коментиран от #69
14:54 30.09.2026
65 Йода
14:56 30.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ха,ха
14:59 30.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Азззззззз
15:00 30.09.2026
71 Азззззззз
До коментар #49 от "Кьонигсберг":Коя натовска страна нападна Русия, че пишете тия дивотии?
15:02 30.09.2026
72 Тити на Кака
До коментар #2 от "ФАКТ":Не бих нарекъл държавник, който уверено чупи целокупното НАТО пета година на украинска територия точно страхлив. По-скоро бих нарекъл човек, който го нарича така по-лу иди. От.
Коментиран от #87
15:03 30.09.2026
73 гого
15:03 30.09.2026
74 Софиянец
15:05 30.09.2026
75 В Брюксел
15:07 30.09.2026
76 Абсурдистан
Коментиран от #77, #78, #79, #80, #81, #82, #89
15:08 30.09.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
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82 Pycнака
До коментар #76 от "Абсурдистан":Така е така е
Коментиран от #84
15:13 30.09.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 млад еврас
Коментиран от #90
15:15 30.09.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 ФАКТ
До коментар #72 от "Тити на Кака":Шепа украински го правят смешен 5 г. Хората в НАТОвските страни са по ресторанти, а не като вас съдраните в окопи.
15:20 30.09.2026
88 12345
До коментар #1 от "АЙДЕ ДА СА ПОЧВА ЧИ ДА":просиянците са свършили отдавна ,но ротшилдите ги клатят бавно за да не им хрумне да гръмнат някой атомен взрив.вероятно скоро ще разберем ,че пусьо и путинохилите вече не са на власт в кремъл!
15:20 30.09.2026
89 стоян георгиев
До коментар #76 от "Абсурдистан":Ти да четеш и осмислящ текст можеш ли? Не е много трудно, но ппдб-лите не сте известни с много интелект!
15:20 30.09.2026
90 голем смех
До коментар #85 от "млад еврас":Я погледни в огледалото и кажи какво виждаш.
15:20 30.09.2026
91 РУСИЧ 🇷🇺
Наглият Запад разбира сила и само силата. Първо върнете "замразени" руските пари, западните крадци.
На мястото на нашето правителство бих наложил пълно ембарго върху доставките на нефт и газ за Европа. Напълно. Докато не ни върнат всичките пари!
15:21 30.09.2026
92 Пламен
Когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за атомно оръжие
15:23 30.09.2026
93 млад еврас
15:24 30.09.2026
94 венсеремос
15:26 30.09.2026
95 Ехо
До коментар #11 от "Така де":Те и хиперзвуковите ракети бяха анимация. Стигна се там американски сенатор да изперка и да каже: руснаците не могат да направят такова оръжие, дадено им е от извънземните.
15:26 30.09.2026