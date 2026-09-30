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Русия е издала ядрено предупреждение към НАТО
  Тема: Украйна

Русия е издала ядрено предупреждение към НАТО

30 Септември, 2026 13:51 4 169 95

  • нато-
  • калининград-
  • русия-
  • ядрени оръжия-
  • владимир путин-
  • дмитрий песков

Русия предупреждава НАТО, че Москва е готова да прибегне до ядрените си оръжия, ако западният алианс се опита да изолира Калининград

Русия е издала ядрено предупреждение към НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е издала ядрено предупреждение към НАТО във връзка с руския ексклав Калининград, за да напомни на “безразсъдните“ в Европа за разпоредбите на действащата си ядрена политика, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на Кремъл, съобщи БТА.

В писмо, с което информационната агенция посочи, че се е запознала, Русия предупреждава НАТО, че Москва е готова да прибегне до ядрените си оръжия, ако западният алианс се опита да изолира ексклава на Балтийско море.

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“Съвсем естествено е нашите дипломати да се опитват да напомнят на безразсъдните в Европа за нашите политически документи по този въпрос“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на журналистически въпрос.

В писмото на Москва до НАТО се посочва, че Русия няма намерение да атакува страни от НАТО, но предупреждава, че всяка агресия срещу Калининград - тежко въоръжена руска територия, между Полша и Литва - ще бъде посрещната с възможно най-силния отговор.

Предупреждението подчертава рязкото показване на напрежението между Русия и европейските страни, които обвиняват Москва в ескалация на “хибридната война” на континента чрез действия, които включват саботажи и палежи.

НАТО категорично отхвърли руската заплаха за сериозна военна ескалация около руския ексклав Калининград, предаде ДПА.

“НАТО е отбранителен алианс и никоя наша дейност или учения не представляват опасност за някоя част на Русия”, заяви говорителката на Алианса Алисън Харт във връзка с отговора на НАТО на писмо от руското правителство. В писмото си Москва обвинява алианса в “безпрецедентна ескалация на военно-политическата ситуация около руската Калининградска област, придружена от силно провокативни публични изказвания на представители на съюзниците в НАТО”.

В НАТО на писмото на Москва се гледа основно като на отговор на военните учения, извършени в средата на август. Според военни източници, ученията са имали за цел да демонстрират, че западният отбранителен алианс ще бъде способен да поеме контрола върху ексклава Калининград в случай на руска военна агресия срещу територия на НАТО. Полското Министерство на отбраната определи ученията като демонстрация на съюзническите способности за бърз отговор.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЙДЕ ДА СА ПОЧВА ЧИ ДА

    46 9 Отговор
    свършва накрая...

    Коментиран от #10, #11, #88

    13:53 30.09.2026

  • 2 ФАКТ

    47 74 Отговор
    поредната 6263784 кафява линия на страхливия милиционер

    Коментиран от #72

    13:54 30.09.2026

  • 3 Укротрол с рак

    12 27 Отговор
    На мене не ми дреме. Аз от радиация не са плаша, защото имам рак.

    13:54 30.09.2026

  • 4 Тия си седят на топло в кремъл, хапват

    52 70 Отговор
    си хайвер и се чудят само каква простотия та изръсят, до като обикновените хора са пратени да умират на фронта, гладни жадни

    13:54 30.09.2026

  • 5 селяк

    42 14 Отговор
    фръгай сичките бомби горе и да са прикючва тоа цирк вече. така и така на таа земя и трябва рестарт

    13:55 30.09.2026

  • 6 Голия

    34 70 Отговор
    ХА ХА ХА калининград е полски

    Коментиран от #20, #62

    13:55 30.09.2026

  • 7 Буахахах

    24 48 Отговор
    Пак ли? 4 пъти в седмицата го обявяват това... а англичаните стрелят по Москва, а бакшиша вика на крепостните Не ве, дъжд вали 1🫢🤣😅😅🤣🫢

    13:55 30.09.2026

  • 8 Софето

    16 23 Отговор
    Ще се спукам от смЕх

    13:55 30.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Путин многоходовия

    28 39 Отговор

    До коментар #1 от "АЙДЕ ДА СА ПОЧВА ЧИ ДА":

    На запад са ни децата, копейка необразована. Не можем.

    13:56 30.09.2026

  • 11 Така де

    30 51 Отговор

    До коментар #1 от "АЙДЕ ДА СА ПОЧВА ЧИ ДА":

    И къде е това ядрено оръжие на Русия? То иска поддръжка. А парите отидоха за яхти, вили и екзотики.

    Коментиран от #61, #95

    13:56 30.09.2026

  • 12 Путин многоходовия

    29 41 Отговор
    Копейките, ако имаха образование, нямаше да са копейки.

    13:56 30.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 гост

    23 45 Отговор
    Пак заплашваме с ядрените,като с друго не можем...сякаш само Русия има ядрени..къде отидоха безаналоговите,,, високоточните...нещо сякаш не ги бива нещо..

    Коментиран от #27

    13:57 30.09.2026

  • 16 Зизу

    42 9 Отговор
    Няма ли кой да укроти тези няколко световни лидери, които тласнаха светът към катастрофа??? 5 милиарда души срещу шепа откачени политици. Съвземете се бе хора.

    Коментиран от #23, #31

    13:57 30.09.2026

  • 17 Сандо

    46 24 Отговор
    За съжаление западните чутури разбират само от бой.И това е крайно тревожно за всички нас,останали с нормалния си разсъдък.

    13:57 30.09.2026

  • 18 АБВ

    59 12 Отговор
    .........“НАТО е отбранителен алианс и никоя наша дейност или учения не представляват опасност за някоя част на Русия”, заяви говорителката на Алианса Алисън Харт във връзка с отговора на НАТО на писмо от руското правителство......."

    СмЕх, смЕх, смЕх...............

    Въпроси от обща култура:

    Кога в цялата си история НАТО се е отбранявало от чужда агресия ?
    В колко агресии НАТО, или отделни негови членове, са участвали ?

    13:59 30.09.2026

  • 19 Герги

    21 35 Отговор
    Путлер така се е ошлякал до ушите,нищо не върви както трябва,войната зацикли...санкциите дават резултат,освен да промива бараните за друго не става...сега наред е атома...

    13:59 30.09.2026

  • 20 Не точно

    28 15 Отговор

    До коментар #6 от "Голия":

    Името му е Кьонигсберг, от 13 век, германско селище.

    14:00 30.09.2026

  • 21 Баце ЕООД

    22 12 Отговор
    Айдеее, пак нови памперси за нато

    14:00 30.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Путин многоходовия

    13 25 Отговор

    До коментар #16 от "Зизу":

    Западните лидери имат акъл, не са като нас или като вас копейките. Взеха властта в Украйна с Майдан, а не като нас с 2 млн жертви. Ама хората могат да мислят

    14:00 30.09.2026

  • 24 Трою ЦИНГАРЕЛАТА

    18 25 Отговор
    И НАТО предупреждава рАША и мАСКВА да си траят да не ядат хурката и няма да им стигна бункерите. Путинчо ги е заел с семейството си и за другите крепостници няма.

    14:02 30.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Домакин

    19 12 Отговор

    До коментар #15 от "гост":

    Ами,като не разбирате от конвенционални,ще ядете ядрени...

    14:05 30.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Нищожество,

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Готов за бой":

    На голия ти гАз чифте пищови.

    14:08 30.09.2026

  • 30 Хохо Бохо

    24 14 Отговор
    Какво точно отбранявахме в Кабул, Кербала, Ирак....??? Русия поне не ни вкара във война през комунизм

    Коментиран от #60

    14:08 30.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Търпеливко

    18 5 Отговор
    Продължавайте да му се катерите по...!

    14:09 30.09.2026

  • 33 Въпрос

    11 7 Отговор

    До коментар #28 от "Професор":

    И с какво ще я бомбардира?

    Коментиран от #36, #42

    14:10 30.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 не може да бъде

    18 10 Отговор
    В Гласове има статия на проф.Миършаймър -анализ на изказването на Юлия Мендел пред Европейския парламент че Украйна извършва едно самоубийство с тази война -заслужава си да се прочете !?Една от ключовите фрази на Мендел в изказването и е че "Западът предпочита Русия да гори отколкото да спаси Украйна".Считам че това е едно от най-важните обстоятелства -фанатизмът догматизмът и русофобията в колективния Запад в момента са достигнали такива нива че не може да си изключи никоя вероятност -от пряка война до ядрена война!?...Щях да кажа -на печелившите -честито но такива няма да има!?...Прави ми впечатление че във Факти почти никога не цитират проф.Миършаймър и проф.Глен Дизен - доказани експерти с умение да анализират и предвиждат събитията чието мнение вече се слуша в целия свят !?

    Коментиран от #43, #48, #51, #64

    14:11 30.09.2026

  • 36 Професор

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Въпрос":

    С ядрено оръжие.

    14:12 30.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Защо

    16 9 Отговор
    Преди Урсула си живеехме спокойно?!

    14:12 30.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Знаещ

    16 9 Отговор
    "Русия е издала ядрено предупреждение към НАТО."
    Някои трябва много точно да си правят сметките,иначе ,ще е бплезнено.

    14:16 30.09.2026

  • 41 Мижи а те лажем

    9 13 Отговор
    Монгольяк ислямистките Фашаги Немат Я.Оръжие!
    Немат извършен Я.Опит от 19 86 . Целиот Я. Арсенал е със изтекъл срок на годност.
    Дори в онова време, 67 % от него беше фабрично Дефектен!
    Имате ли ИЗОБЩО колко сложно е да се задейства я. Реакция в една ракета?

    Коментиран от #50

    14:18 30.09.2026

  • 42 Орк

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "Въпрос":

    Тя ги бомбардира. С простатията. Друго нямат

    14:20 30.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Кьонигсберг

    7 15 Отговор
    Нато е отбранителен военен съюз, който не напада и не анексира. Плановете за изолиране на Кьонигсберг са едва след предишна атака от страна на Русия към страна от НАТО. Няма нужда да добавям, че НАТО също разполага с ядрени оръжия, просто не намира за нужно да ги развява......

    Коментиран от #71

    14:28 30.09.2026

  • 50 Така ли

    8 1 Отговор

    До коментар #41 от "Мижи а те лажем":

    В доста дълбока заблуда си,това че ти си кух и вярваш на тези глупости,не означава че и с другите е така ...

    14:29 30.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Да се смееш ли

    5 8 Отговор
    или... Безразсъдните, 🙂 Тея полу-полу, водят война с всички съседи и другите не били наред....има едни дето им викат, червени...

    14:32 30.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Има ли копейки на амбразурата?

    7 10 Отговор
    Аплодисменти за блатото, а?

    14:35 30.09.2026

  • 56 Не ми се мисли

    2 10 Отговор
    ако само руснаците имаха ядрено!

    14:38 30.09.2026

  • 57 Ами сега?

    5 9 Отговор
    Абе те добре предупреждават, но компютърните игри са на друго място. Теи за СВО предупреждаваха с ядрен апокалипсис ако войната стигне до руска територия, но тя май вече почти напълно се прехвърли там.

    14:40 30.09.2026

  • 58 В документа

    3 2 Отговор
    пишат ли кога и къде ще ударят?

    14:45 30.09.2026

  • 59 Киев

    4 3 Отговор
    трябва да получи ядрено!

    14:46 30.09.2026

  • 60 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Хохо Бохо":

    Ммм, да явно не знаеш за събитията в Унгария, но нищо то сега е "модерно" да не знаеш

    Коментиран от #63

    14:50 30.09.2026

  • 61 И ти кво?

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Така де":

    Искаш да го видиш гръмнало ли? Американците го гледаха през 1945 година, но 400 хиляди японци загинаха веднага, а двойно и тройно повече след това от лъчевата болест на радиацията.

    14:51 30.09.2026

  • 62 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Голия":

    Бива ли да си толкова неук...

    14:52 30.09.2026

  • 63 Абе на кой

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    Му пука за Унгария бе продажник?!

    Коментиран от #83

    14:53 30.09.2026

  • 64 Абе човече

    6 3 Отговор

    До коментар #35 от "не може да бъде":

    "Прави ми впечатление че във Факти почти никога не цитират проф.Миършаймър и проф.Глен Дизен" - нали знаеш как може да се издържа един такъв сайт - парите идват от Зелето, знаем кое зеле е. Дойчето зеле. Който плаща, той поръчва музиката.

    Коментиран от #69

    14:54 30.09.2026

  • 65 Йода

    3 4 Отговор
    Руската идиотщина е безгранична.

    14:56 30.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Е,и 😂😂😂🛸

    14:59 30.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Азззззззз

    4 3 Отговор
    НАТО бил отбранителен съюз... Отбраняваха се в Иран, Ирак, Афганистан, Югославия и още и още. Само, че не мога да се сетя тия държави кога нападнаха НАТО...

    15:00 30.09.2026

  • 71 Азззззззз

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Кьонигсберг":

    Коя натовска страна нападна Русия, че пишете тия дивотии?

    15:02 30.09.2026

  • 72 Тити на Кака

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Не бих нарекъл държавник, който уверено чупи целокупното НАТО пета година на украинска територия точно страхлив. По-скоро бих нарекъл човек, който го нарича така по-лу иди. От.

    Коментиран от #87

    15:03 30.09.2026

  • 73 гого

    1 1 Отговор
    те ще стрелят от едно място, а по тях от множество места! Жал ми е....

    15:03 30.09.2026

  • 74 Софиянец

    4 2 Отговор
    Аз се чудя що цял ден ми смърди на кафяви памперси като духне от запад 😂

    15:05 30.09.2026

  • 75 В Брюксел

    3 2 Отговор
    пълнят памперсите.

    15:07 30.09.2026

  • 76 Абсурдистан

    1 6 Отговор
    За пореден път кремълските неандерталци размахват ядрената сопа. Пълна диващина!

    Коментиран от #77, #78, #79, #80, #81, #82, #89

    15:08 30.09.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Pycнака

    0 3 Отговор

    До коментар #76 от "Абсурдистан":

    Така е така е

    Коментиран от #84

    15:13 30.09.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 млад еврас

    5 2 Отговор
    Значи от Калининград се канят еврастите да почнат провокациите за война с Русия, през проксито укри не успяха да нанесат щети то даже те непредвидено отнесоха щетите и се канят от там да започнат от там провокациите, явно руснаците са ги усетили и ги предупреждават, ама евраста от добро не разбира, те руснаците така ги предупреждаваха и за укрите ама еврасту не мирясва до де не яде дървото. Сега само укра яде дървото и евраста още рипа.

    Коментиран от #90

    15:15 30.09.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 ФАКТ

    0 4 Отговор

    До коментар #72 от "Тити на Кака":

    Шепа украински го правят смешен 5 г. Хората в НАТОвските страни са по ресторанти, а не като вас съдраните в окопи.

    15:20 30.09.2026

  • 88 12345

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "АЙДЕ ДА СА ПОЧВА ЧИ ДА":

    просиянците са свършили отдавна ,но ротшилдите ги клатят бавно за да не им хрумне да гръмнат някой атомен взрив.вероятно скоро ще разберем ,че пусьо и путинохилите вече не са на власт в кремъл!

    15:20 30.09.2026

  • 89 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "Абсурдистан":

    Ти да четеш и осмислящ текст можеш ли? Не е много трудно, но ппдб-лите не сте известни с много интелект!

    15:20 30.09.2026

  • 90 голем смех

    0 1 Отговор

    До коментар #85 от "млад еврас":

    Я погледни в огледалото и кажи какво виждаш.

    15:20 30.09.2026

  • 91 РУСИЧ 🇷🇺

    4 0 Отговор
    Абсолютно подкрепям нашето правителство в това.

    Наглият Запад разбира сила и само силата. Първо върнете "замразени" руските пари, западните крадци.

    На мястото на нашето правителство бих наложил пълно ембарго върху доставките на нефт и газ за Европа. Напълно. Докато не ни върнат всичките пари!

    15:21 30.09.2026

  • 92 Пламен

    0 1 Отговор
    Радев от Брюксел:
    Когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за атомно оръжие

    15:23 30.09.2026

  • 93 млад еврас

    2 0 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    15:24 30.09.2026

  • 94 венсеремос

    1 0 Отговор
    Тази измислица НАТЮ,ю,ю, Овчарските щати и Тромпета ,наркомана Зелена еуглена -всички фашистки държави-овчарските щати, Чиф-.;утландия, кръвосмесителна Британия и лили-путите Литва, Латвия Естония ,а и пияниците от Финландия , Русия трябва да ликвидира,за да има МИР в света.А, акушерката Урсул/Мърсул да бъде съдена и в затвора заради ваксините Пфайзер-умряха ЧОВЕЦИ.ТАНАТОС!!! EXZICUTION!!!Танатос!!!

    15:26 30.09.2026

  • 95 Ехо

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Така де":

    Те и хиперзвуковите ракети бяха анимация. Стигна се там американски сенатор да изперка и да каже: руснаците не могат да направят такова оръжие, дадено им е от извънземните.

    15:26 30.09.2026

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