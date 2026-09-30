Касоразбивачът Мегера - бивш бизнес партньор на Илиян Филипов, е задържаният за убийството

51-годишният Славчо Мегеров, известен с прякора Мегера, е задържаният в София във връзка с убийството на Илиян Филипов, съобщи „24 часа“. Изданието публикува и снимки от ареста му. Мегеров е бивш служител във фирмите на бизнесмена, но отношенията между двамата са преминали и през общ бизнес в строителството. Към момента самоличността на задържания и предполагаемата му роля в убийството не са официално потвърдени от МВР.

Бизнес връзката минава през дружеството „ВИ ЕМ РЕЗИДЕНС“ ООД, чийто адрес е на Рогошко шосе 36 – където се намира базата на ПИМК и са регистрирани редица компании от групата.

Според публикуваната фирмена история на 4 януари 2024 година Славчо Благoeв Мегеров придобива 50% от дружеството. Другата половина тогава е собственост на Борислава Великова Вутова. На 7 август същата година нейният дял преминава към „Капитол билд“ ООД, а управител на „ВИ ЕМ РЕЗИДЕНС“ става Цветан Пулев. Тогава адресът на компанията е преместен от София в Пловдив.

„Капитол билд“ е с управители Илиян Филипов и Цветан Пулев. Така Мегеров става съдружник в строително дружество с компания, управлявана от Филипов.

На 28 октомври 2025 година Мегеров излиза от „ВИ ЕМ РЕЗИДЕНС“, а неговите 50% преминават към „Александър Асенов“ ЕООД – дружество, свързано с един от братята зад „ХЪС“. През декември същата година този дял е разделен между „Александър Асенов“ ЕООД и „Иван Асенов Пропърти“ ЕООД, които получават по 25%. „Капитол билд“ запазва останалата половина.

По информация на TrafficNews след излизането си от дружеството Мегеров е продължил да работи срещу високо възнаграждение в компании на Илиян Филипов допреди около месец. Неофициално има проверка и за евентуално участие на двамата в уреждане на мачове, както и големи дългове.

Преди бизнес отношенията с Филипов зад задържания стои дълго криминално минало. Мегеров има присъда от 11 години затвор за убийство. На 19 декември 1992 година той и двама негови приятели отишли в нощно заведение в Пловдив. Там бил и Илия Генов с компания. Около 2 часа през нощта тримата нападнали Генов с юмруци и ритници, а мъжът починал от нанесените му травми.

Мегеров впоследствие е осъден от Окръжния съд в Пловдив, като излиза предсрочно за добро поведение, след наложено наказание от 11 години.

Мегера е познат на полицията касоразбивач, специализирал в трезори и чейнджбюра. На 4 януари 2013 година той е заловен при проникване в обществен трезор в Кърджали. Той успял да заглуши сигналната охранителна система, но камерите продължили да работят. Охраната видяла действията му и повикала полиция. При опита му да избяга служителите използвали стоп патрони.

В района били намерени захвърлени 4500 евро, пистолет с патрони, маска и изоставено БМВ. Впоследствие по този случай Мегеров е получил седем години затвор след споразумение.

Досието му включва и присъда от една година за грабеж през 1992 г., както и наказание от 11 месеца след споразумение за опит за кражба от банкомат в Пловдив през 2007 г. Също така и шестмесечна присъда през 2010 г. по случай с кражба на златни накити.

Той е бил разследван и за други обири, част от които са приключили с оправдателни решения на първа инстанция или със спряно производство. Редица престъпления са му приписвани неофициално, без публикацията да посочва осъдителни присъди за тях.

Илиян Филипов бе застрелян около 1 часа през нощта на 30 септември в Пловдив. Бизнесменът, свързан с транспортната компания ПИМК, строителството и футболния клуб „Ботев“, е бил прострелян с два куршума.

Задържането на Мегеров насочва вниманието и към отношенията между двамата – от общото участие в строителния бизнес до последвалата работа във фирмите на Филипов. Засега обаче няма публично потвърден мотив, нито официални данни, които да свързват тези бизнес отношения с убийството.

Източник: trafficnews.bg