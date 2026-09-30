Новини
Крими »
Касоразбивачът Мегера - бивш бизнес партньор на Илиян Филипов, е задържаният за убийството

Касоразбивачът Мегера - бивш бизнес партньор на Илиян Филипов, е задържаният за убийството

30 Септември, 2026 21:40 1 847 23

  • илиян филипов-
  • убийство-
  • славчо мегеров-
  • мегера

Славчо Мегеров е бил съдружник с компания на убития бизнесмен, има присъда за убийство и досие с обири на трезори и банкомати

Касоразбивачът Мегера - бивш бизнес партньор на Илиян Филипов, е задържаният за убийството - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

51-годишният Славчо Мегеров, известен с прякора Мегера, е задържаният в София във връзка с убийството на Илиян Филипов, съобщи „24 часа“. Изданието публикува и снимки от ареста му. Мегеров е бивш служител във фирмите на бизнесмена, но отношенията между двамата са преминали и през общ бизнес в строителството. Към момента самоличността на задържания и предполагаемата му роля в убийството не са официално потвърдени от МВР.

Бизнес връзката минава през дружеството „ВИ ЕМ РЕЗИДЕНС“ ООД, чийто адрес е на Рогошко шосе 36 – където се намира базата на ПИМК и са регистрирани редица компании от групата.

Според публикуваната фирмена история на 4 януари 2024 година Славчо Благoeв Мегеров придобива 50% от дружеството. Другата половина тогава е собственост на Борислава Великова Вутова. На 7 август същата година нейният дял преминава към „Капитол билд“ ООД, а управител на „ВИ ЕМ РЕЗИДЕНС“ става Цветан Пулев. Тогава адресът на компанията е преместен от София в Пловдив.

„Капитол билд“ е с управители Илиян Филипов и Цветан Пулев. Така Мегеров става съдружник в строително дружество с компания, управлявана от Филипов.

На 28 октомври 2025 година Мегеров излиза от „ВИ ЕМ РЕЗИДЕНС“, а неговите 50% преминават към „Александър Асенов“ ЕООД – дружество, свързано с един от братята зад „ХЪС“. През декември същата година този дял е разделен между „Александър Асенов“ ЕООД и „Иван Асенов Пропърти“ ЕООД, които получават по 25%. „Капитол билд“ запазва останалата половина.

По информация на TrafficNews след излизането си от дружеството Мегеров е продължил да работи срещу високо възнаграждение в компании на Илиян Филипов допреди около месец. Неофициално има проверка и за евентуално участие на двамата в уреждане на мачове, както и големи дългове.

Преди бизнес отношенията с Филипов зад задържания стои дълго криминално минало. Мегеров има присъда от 11 години затвор за убийство. На 19 декември 1992 година той и двама негови приятели отишли в нощно заведение в Пловдив. Там бил и Илия Генов с компания. Около 2 часа през нощта тримата нападнали Генов с юмруци и ритници, а мъжът починал от нанесените му травми.

Мегеров впоследствие е осъден от Окръжния съд в Пловдив, като излиза предсрочно за добро поведение, след наложено наказание от 11 години.

Мегера е познат на полицията касоразбивач, специализирал в трезори и чейнджбюра. На 4 януари 2013 година той е заловен при проникване в обществен трезор в Кърджали. Той успял да заглуши сигналната охранителна система, но камерите продължили да работят. Охраната видяла действията му и повикала полиция. При опита му да избяга служителите използвали стоп патрони.

В района били намерени захвърлени 4500 евро, пистолет с патрони, маска и изоставено БМВ. Впоследствие по този случай Мегеров е получил седем години затвор след споразумение.

Досието му включва и присъда от една година за грабеж през 1992 г., както и наказание от 11 месеца след споразумение за опит за кражба от банкомат в Пловдив през 2007 г. Също така и шестмесечна присъда през 2010 г. по случай с кражба на златни накити.

Той е бил разследван и за други обири, част от които са приключили с оправдателни решения на първа инстанция или със спряно производство. Редица престъпления са му приписвани неофициално, без публикацията да посочва осъдителни присъди за тях.

Илиян Филипов бе застрелян около 1 часа през нощта на 30 септември в Пловдив. Бизнесменът, свързан с транспортната компания ПИМК, строителството и футболния клуб „Ботев“, е бил прострелян с два куршума.

Задържането на Мегеров насочва вниманието и към отношенията между двамата – от общото участие в строителния бизнес до последвалата работа във фирмите на Филипов. Засега обаче няма публично потвърден мотив, нито официални данни, които да свързват тези бизнес отношения с убийството.

Източник: trafficnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Иван

    21 2 Отговор
    Почна 6 сезон Под Прекритие
    Приятно гледане

    21:43 30.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Задържаха Лий Харви Осуалд.Сега ще го убият.

    21:44 30.09.2026

  • 4 Рисковете на професията

    18 0 Отговор
    Един предприемач поръчал друг предприемач. Добре че е нямало други невинни да дадат фира покрай предприемачите.

    Коментиран от #10, #19

    21:45 30.09.2026

  • 5 Последния Софиянец

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Уж трябваше да е слаб и сух":

    Фигурата на камерите приличаше на женска.

    Коментиран от #14

    21:45 30.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мдаа

    9 0 Отговор
    Еми хубави приятели и партньори е имал въпросният убит. Сигурно е бил добър човек, винаги е поздравявал.

    Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.

    21:48 30.09.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 4 Отговор
    БРАВО НА ПИЧА ... РЕШИЛ Е ЕДИН ПРОБЛЕМ НА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ
    ....
    С РАДОСТ БИХ НАПРАВИЛ СЪЩОТО КОГАТО СЕ ПРИБЕРА - САМИЯ ФАКТ ЧЕ СЪМ НАПУСНАЛ РОДИНАТА ВЕЧЕ МЕ ПРАВИ ТЯХНА ЖЕРТВА :)
    НЕКА ДА ХОДЯТ МУТРИТЕ ДА КРАДАТ БЪЛГАРИТЕ ОТ ГРОБОВЕТЕ :)
    .....
    А ПРИ ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА Е ОЩЕ ПО-СТРАШНО ЩОМ ТАМ ДАЖЕ СЕ НАМЕСИ И СВЕТА ТРОИЦА

    21:49 30.09.2026

  • 9 Дидо

    21 0 Отговор
    Егати големия пловдивски бизнесмен. Те всичките му съдружници само бандити.Това е България . . .

    21:50 30.09.2026

  • 10 По правило

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Рисковете на професията":

    Най "предприемчивите" в тази държавица рядко доживяват до пенсия.

    21:51 30.09.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    СЕГА ОСТАВА НЯКОЙ ДА ДАДЕ БУКЕТИТЕ НА ЖОРО ИНСА И БАЙ ГЕОРГИ - ВРАЧАНСКИЯ СВИНАР ОТ ПЛОВДИВСКОТО СЕЛО МАНОЛЕ
    ....
    ПО ВЪЗМОЖНОСТ С ДЪЩЕРИТЕ И СИНОВЕТЕ ИМ
    .....
    И ПЛОВДИВ Е ПОЧИСТЕН НА 20- 30%

    21:51 30.09.2026

  • 12 А50

    2 1 Отговор
    Незнам какво е станало, но този Мегеров е истински бизнесмен на прехода

    21:54 30.09.2026

  • 13 МНОГО БЪРЗО

    3 0 Отговор
    Се разплете Случая .

    Какви ли Небивалици
    Щяхме да Чуем и Видим
    В следващите Дни.

    Доста Хора щяха да станат
    Известни по Телевизии
    И Медии.

    21:55 30.09.2026

  • 14 Странно

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Може и от ъгъла на снимане да е, но този наистина изглежда доста едър. Кой знае

    21:56 30.09.2026

  • 15 Бас ловя

    5 0 Отговор
    Дементи се подиграва с нас.Тоя си е бая мъжага.Не е той.Тук ше играе некое милионче за признания.

    21:57 30.09.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ЦЕНИТЕ НА ОХРАНАТА УДАРИХА ТАВАНА
    .... И ПАК НЕ Е СИГУРНО ЧЕ МОГАТ ДА ТЕ СПАСЯТ ОТ ДРОН ЖДУН НА ОПТИЧНО ВЛАКНО
    ..... ТРЯБВА ДА МОНТИРАТ КАРТЕЧНИЦИ , РАКЕТИ ИЛИ ЛАЗЕРИ
    НА МУТРОМОБИЛИТЕ :)

    21:57 30.09.2026

  • 17 Цвете

    4 0 Отговор
    СЕГА СЪОБЩИХА В ЕДНА ТВ СЪЩОТО ЛИЦЕ С ДОПЪЛНЕНИЕТО ,ЧЕ Е ДОСТА БЛИЗЪК С ТАКИ. СТАВА ВЪПРОСЪТ ЗА НОВИТЕ МОТРИСИ ,КОИТО ПРИСТИГАТ В БЪЛГАРИЯ И БАЯ " ФИРМИ " ,КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕТО ДА СА ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ТЕЗИ ГРАЖДАНСКИ КОМПОЗИЦИИ.НО ,СЛЕД КАТО ГО ЗНАЯТ ТОЗИ ГАНГСТЕР В ПЛОВДИВ, КАК СЕ Е ИЗМЪКВАЛ ,ЧЕ Е СТИГНАЛ ДО СЪДРУЖИЕ С ФИЛИПОВ? ТАКЪВ РЕАЛЕН БАНДИТИЗЪМ ВЪРЛУВА КАТО ЧУМА В БЪЛГАРИЯ. ЗАТВОРИТЕ В СТРАНАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕПЪЛНЕНИ С ТАЗИ ИЗМЕТ.ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ С ИНТЕРЕС НАБЛЮДАВА СЛУЧВАЩОТО СЕ И НЕ Е БЕЗПРИСТРАСТНО НИКАК.КРУТИ МЕРКИ СПРЯМО РАЗЮЗДЕНИТЕ .ДЕМЕРДЖИЕВ, НЯМА ДА ТИ Е ЛЕСНО. ОСОБЕНО ,ЧЕ СИ МУ ЛИЧЕН АДВОКАТ НА ФИЛИПОВ ОТ ГОДИНИ, НО И ЧЕ СНОЩИ СТЕ БИЛИ НА МАЧА.ОЧАКВАЛ ЛИ Е НЯКОЙ? ПРОСТО УБИВАШ И СИ ТРЪГВАШ.

    21:58 30.09.2026

  • 18 Благоев

    3 0 Отговор
    Чудесни “ бизнесмени “ си имаме.

    22:00 30.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ГЕОРГИ ГЕРГОВ Е ИМАЛ ФИРМИ С ИЛИЯН ИНДЖОВ , АХМЕД ДОГАН , МАДЖО И ЧЕРЕПА
    ...
    АМА НЕ СЪМ ЧУЛ ДА СЕ ГЪРМЯ ЗАРАДИ МАГИСТРАЛИТЕ - ЯВНО СА БИЛИ ТОЧНИ С ПАРИТЕ :)

    22:01 30.09.2026

  • 21 Сух шпек петро-хан

    4 0 Отговор
    По всичко личи че това е педофилска история или поне фитболна секта. Криминалните психолози къде са да разяснят?

    22:02 30.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор
    ГОЛЯМ КЕФ - В ЦЕНТЪРА НА ПЛОВДИВСКИ КВАРТАЛ , ПУКНАЛИ ПУКАНКАТА НА
    БЕЗСМЪРТНА САМОЗАБРАВИЛА СЕ МУТРА :)

    22:05 30.09.2026