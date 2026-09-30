Касоразбивачът Мегера - бивш бизнес партньор на Илиян Филипов, е задържаният за убийството

51-годишният Славчо Мегеров, известен с прякора Мегера, е задържаният в София във връзка с убийството на Илиян Филипов, съобщи „24 часа“. Изданието публикува и снимки от ареста му. Мегеров е бивш служител във фирмите на бизнесмена, но отношенията между двамата са преминали и през общ бизнес в строителството. Към момента самоличността на задържания и предполагаемата му роля в убийството не са официално потвърдени от МВР.
Бизнес връзката минава през дружеството „ВИ ЕМ РЕЗИДЕНС“ ООД, чийто адрес е на Рогошко шосе 36 – където се намира базата на ПИМК и са регистрирани редица компании от групата.
Според публикуваната фирмена история на 4 януари 2024 година Славчо Благoeв Мегеров придобива 50% от дружеството. Другата половина тогава е собственост на Борислава Великова Вутова. На 7 август същата година нейният дял преминава към „Капитол билд“ ООД, а управител на „ВИ ЕМ РЕЗИДЕНС“ става Цветан Пулев. Тогава адресът на компанията е преместен от София в Пловдив.
„Капитол билд“ е с управители Илиян Филипов и Цветан Пулев. Така Мегеров става съдружник в строително дружество с компания, управлявана от Филипов.
На 28 октомври 2025 година Мегеров излиза от „ВИ ЕМ РЕЗИДЕНС“, а неговите 50% преминават към „Александър Асенов“ ЕООД – дружество, свързано с един от братята зад „ХЪС“. През декември същата година този дял е разделен между „Александър Асенов“ ЕООД и „Иван Асенов Пропърти“ ЕООД, които получават по 25%. „Капитол билд“ запазва останалата половина.
По информация на TrafficNews след излизането си от дружеството Мегеров е продължил да работи срещу високо възнаграждение в компании на Илиян Филипов допреди около месец. Неофициално има проверка и за евентуално участие на двамата в уреждане на мачове, както и големи дългове.
Преди бизнес отношенията с Филипов зад задържания стои дълго криминално минало. Мегеров има присъда от 11 години затвор за убийство. На 19 декември 1992 година той и двама негови приятели отишли в нощно заведение в Пловдив. Там бил и Илия Генов с компания. Около 2 часа през нощта тримата нападнали Генов с юмруци и ритници, а мъжът починал от нанесените му травми.
Мегеров впоследствие е осъден от Окръжния съд в Пловдив, като излиза предсрочно за добро поведение, след наложено наказание от 11 години.
Мегера е познат на полицията касоразбивач, специализирал в трезори и чейнджбюра. На 4 януари 2013 година той е заловен при проникване в обществен трезор в Кърджали. Той успял да заглуши сигналната охранителна система, но камерите продължили да работят. Охраната видяла действията му и повикала полиция. При опита му да избяга служителите използвали стоп патрони.
В района били намерени захвърлени 4500 евро, пистолет с патрони, маска и изоставено БМВ. Впоследствие по този случай Мегеров е получил седем години затвор след споразумение.
Досието му включва и присъда от една година за грабеж през 1992 г., както и наказание от 11 месеца след споразумение за опит за кражба от банкомат в Пловдив през 2007 г. Също така и шестмесечна присъда през 2010 г. по случай с кражба на златни накити.
Той е бил разследван и за други обири, част от които са приключили с оправдателни решения на първа инстанция или със спряно производство. Редица престъпления са му приписвани неофициално, без публикацията да посочва осъдителни присъди за тях.
Илиян Филипов бе застрелян около 1 часа през нощта на 30 септември в Пловдив. Бизнесменът, свързан с транспортната компания ПИМК, строителството и футболния клуб „Ботев“, е бил прострелян с два куршума.
Задържането на Мегеров насочва вниманието и към отношенията между двамата – от общото участие в строителния бизнес до последвалата работа във фирмите на Филипов. Засега обаче няма публично потвърден мотив, нито официални данни, които да свързват тези бизнес отношения с убийството.
Източник: trafficnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Иван
Приятно гледане
21:43 30.09.2026
3 Последния Софиянец
21:44 30.09.2026
4 Рисковете на професията
Коментиран от #10, #19
21:45 30.09.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Уж трябваше да е слаб и сух":Фигурата на камерите приличаше на женска.
Коментиран от #14
21:45 30.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мдаа
Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.
21:48 30.09.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
С РАДОСТ БИХ НАПРАВИЛ СЪЩОТО КОГАТО СЕ ПРИБЕРА - САМИЯ ФАКТ ЧЕ СЪМ НАПУСНАЛ РОДИНАТА ВЕЧЕ МЕ ПРАВИ ТЯХНА ЖЕРТВА :)
НЕКА ДА ХОДЯТ МУТРИТЕ ДА КРАДАТ БЪЛГАРИТЕ ОТ ГРОБОВЕТЕ :)
.....
А ПРИ ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА Е ОЩЕ ПО-СТРАШНО ЩОМ ТАМ ДАЖЕ СЕ НАМЕСИ И СВЕТА ТРОИЦА
21:49 30.09.2026
9 Дидо
21:50 30.09.2026
10 По правило
До коментар #4 от "Рисковете на професията":Най "предприемчивите" в тази държавица рядко доживяват до пенсия.
21:51 30.09.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ПО ВЪЗМОЖНОСТ С ДЪЩЕРИТЕ И СИНОВЕТЕ ИМ
.....
И ПЛОВДИВ Е ПОЧИСТЕН НА 20- 30%
21:51 30.09.2026
12 А50
21:54 30.09.2026
13 МНОГО БЪРЗО
Какви ли Небивалици
Щяхме да Чуем и Видим
В следващите Дни.
Доста Хора щяха да станат
Известни по Телевизии
И Медии.
21:55 30.09.2026
14 Странно
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Може и от ъгъла на снимане да е, но този наистина изглежда доста едър. Кой знае
21:56 30.09.2026
15 Бас ловя
21:57 30.09.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... И ПАК НЕ Е СИГУРНО ЧЕ МОГАТ ДА ТЕ СПАСЯТ ОТ ДРОН ЖДУН НА ОПТИЧНО ВЛАКНО
..... ТРЯБВА ДА МОНТИРАТ КАРТЕЧНИЦИ , РАКЕТИ ИЛИ ЛАЗЕРИ
НА МУТРОМОБИЛИТЕ :)
21:57 30.09.2026
17 Цвете
21:58 30.09.2026
18 Благоев
22:00 30.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
АМА НЕ СЪМ ЧУЛ ДА СЕ ГЪРМЯ ЗАРАДИ МАГИСТРАЛИТЕ - ЯВНО СА БИЛИ ТОЧНИ С ПАРИТЕ :)
22:01 30.09.2026
21 Сух шпек петро-хан
22:02 30.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БЕЗСМЪРТНА САМОЗАБРАВИЛА СЕ МУТРА :)
22:05 30.09.2026