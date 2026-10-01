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20 години без Атанас Михайлов - Начко

20 години без Атанас Михайлов - Начко

1 Октомври, 2026 13:14 461 4

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  • начко михайлов

Паметта му продължава да свързва поколенията

20 години без Атанас Михайлов - Начко - 1
Снимка: БФС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес се навършват 20 години от кончината на легендарния нападател на Локомотив (София) и националния отбор е оставил незаличима следа със своя талант, неподражаем стил и обич към играта Атанас Михайлов - Начко. Той ни напусна на тази дата през 2006 г., едва на 57-годишна възраст.

Роден на 5 юли 1949 г. в София, Михайлов се превръща в един от най-разпознаваемите и обичани български футболисти. Изящната му техника, прочутият ляв крак и майсторските изпълнения на свободни и ъглови удари превръщат играта му в преживяване за публиката.

Името на Начко е неразривно свързано с историята на Локомотив (София). Той е сред водещите фигури в отбора, спечелил шампионската титла през 1978 г., а през 1979 г. е избран за Футболист №1 на България. Това признание идва в период, в който талантът му намира ярко потвърждение и на европейската сцена.

Незабравим остава двубоят срещу Монако на 24 октомври 1979 г., когато Михайлов отбелязва четири попадения в срещата за Купата на УЕФА. През същата европейска кампания той бележи и единствения гол за домакинската победа с 1:0 над Динамо (Киев), допринасяйки за достигането на „железничарите“ до четвъртфиналите през пролетта на 1980 г. - най-големия европейски успех в клубната история.

Значим е и приносът му към националния отбор на България, за който записва 45 мача и 23 гола. През 1968 г. е част от състава, спечелил сребърните медали на Олимпийските игри в Мексико, а през 1974 г. представя страната ни на световното първенство във Федерална република Германия.

Две десетилетия след неговата кончина паметта за Начко продължава да свързва поколенията.

Поклон пред светлата му памет!


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  • 1 123

    5 0 Отговор
    Поклон!

    13:21 01.10.2026

  • 2 ост гост

    6 0 Отговор
    Велик, велик майстор. Бил съм на мачове, където е играл срещу моя отбор. Винаги е било интересно и хубаво. Няма вече такива, няма. Защо ли синовете му не тръгнаха по стъпките му?

    13:22 01.10.2026

  • 3 Питам

    5 1 Отговор
    Гонзо, посочи поне един футболист в момента, който ще стане легенда? Освен теб разбира се но ти си легенда в друго направление: Имаш висше образование от габровската сорбона без да имаш средно!

    13:32 01.10.2026

  • 4 Пецата

    0 3 Отговор
    20 години без некъф галфон разбираш ли ше я караме и занапред без него 🤣

    13:39 01.10.2026

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